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Anna Begiashvili
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Атаман, пианист и автор закона об автономном рунете. Кто меняет Конституцию и какие именно поправки в неё хотят внести Материал редакции

Следующий президент не сможет отработать четыре срока, как Путин, а утверждать министров будет Госдума.

10 комментариев
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Фото Михаила Метцеля, EPA

20 января Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. В подготовке поправок участвовала рабочая группа из 75 человек. В её состав вошли парламентарии, общественные деятели, артисты, военные и спортсмены.

Рабочую группу возглавили главы конституционных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Вот некоторые участники группы, которой поручили разработать предложения об изменении основного российского закона.

  • Захар Прилепин — писатель и бывший советник главы ДНР, участвоваший в вооружённом конфликте на востоке Украины;
  • Владимир Машков — народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова;
  • Николай Долуда — атаман Всероссийского казачьего общества;
  • Лео Бокерия — кардиолог, директор медицинского центра имени А.Н. Бакулева;
  • Борис Громов — председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;
  • Наталья Касперская — сооснователь «Лаборатории Касперского» и член Общероссийского народного фронта;
  • Денис Мацуев — пианист, народный артист России;
  • Елена Исинбаева — легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка;
  • Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт;
  • Андрей Клишас — член Совета Федерации, автор законов об автономном рунете и о СМИ — иностранных агентах.

Какие поправки хотят внести в Конституцию

Путин озвучил свои предложения по изменениям в Конституции 15 января, выступая перед Федеральным собранием. Но внесённый 20 января проект поправок затрагивает не только то, о чём говорил президент.

TJ ознакомился с документом и выделил его основные положения.

  • Изменить статус Госсовета, состоящего из глав регионов: позволить ему определять основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритетные направления социально-экономического развития государства. Формировать его будет президент. Состав и полномочия Госсовета в Конституции не описаны — для этого необходимо принять отдельный федеральный закон;
  • Передать Госдуме полномочия по утверждению кандидатур премьер-министра и членов правительства. Президент сохранит право их отстранять;
  • Изменить требования к президенту: баллотироваться смогут только граждане старше 35 лет, постоянно проживающие в России не меньше 25 лет и не имеющие иностранного гражданства;
  • Запретить одному человеку занимать пост президента больше двух раз (не подряд, а вообще);
  • Расширить полномочия Конституционного суда и сократить его состав с 19 до 11 судей;
  • Ввести возрастной ценз для глав субъектов и руководителей федеральных государственных органов — 30 лет;
  • Гарантировать, что МРОТ составит не меньше величины прожиточного минимума, а пенсии будут регулярно индексироваться;
  • Вынести проект закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование. Эта процедура пока не описана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идёт не о референдуме;
  • Установить приоритет российской Конституции над международными нормами.

Что касается последнего пункта, внести правку предлагается в статью 79. В неё хотят добавить слова: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

При этом без изменений остаётся ключевая пятнадцатая статья первой главы, согласно которой «если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». По мнению экспертов, это нужно, чтобы формально сохранить принцип верховенства норм международного права, однако на практике судьи смогут отказывать в исполнении решений международных организаций.

Первое чтение законопроекта пройдет 23 января. Его принятие коснётся 21 статьи в шести главах Конституции.

#конституция #путин #россия #политика #правительство

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10 комментариев
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Анна Гласс

3

@ATAMAH400h кокой еще пианист с тобой в банде?

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Словесный Интервент

1

Я, конечно, понимаю, что рабочая группа формальность и все поправки им в готовом виде принесут, но все таки могли пригласить людей с юридическим образованием, опытом работы в смежных юридических-политических сферах, хотя бы видимость обсуждения создали.

Ответить

Александра Хотимченко

Словесный
0

Там их два : Клишас и Крашенинников. Тебе мало чтоль?😂

Ответить

Dennis Naidyuk

0

это нужно, чтобы формально сохранить принцип верховенства норм международного права

Зачем?

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Dennis
2

Дабы избежать допсанкций

Ответить

Паша Красников

Dennis
1

нормы Конституции, закрепленные в первых двух главах, а также в главе девятой, невозможно отменить или изменить в порядке, который желает реализовать АП

https://tjournal.ru/u/145862-pk/137440-kak-budut-menyat-konstituciyu

Как будут менять Конституцию
Изменения уже близко!
tjournal.ru
Ответить

Алексей Великородний Деревянко

0

Заходят как-то атаман, пианист и автор закона об автономном рунете в бар...

Ответить

Александра Хотимченко

Алексей
0

Так и начинаются все плохие анекдоты 

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Михаил Фоменков

Александра
0

Расскажи хороший.

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Алексей Селезнев

0

А артисты какого хуя имеют отношение к конституции, они же шуты в прямом смысле этого слова 

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