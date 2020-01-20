Следующий президент не сможет отработать четыре срока, как Путин, а утверждать министров будет Госдума.

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Фото Михаила Метцеля, EPA

20 января Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. В подготовке поправок участвовала рабочая группа из 75 человек. В её состав вошли парламентарии, общественные деятели, артисты, военные и спортсмены.

Рабочую группу возглавили главы конституционных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Вот некоторые участники группы, которой поручили разработать предложения об изменении основного российского закона.

Захар Прилепин — писатель и бывший советник главы ДНР, участвоваший в вооружённом конфликте на востоке Украины;

Владимир Машков — народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова;



Николай Долуда — атаман Всероссийского казачьего общества;



Лео Бокерия — кардиолог, директор медицинского центра имени А.Н. Бакулева;



Борис Громов — председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;



Наталья Касперская — сооснователь «Лаборатории Касперского» и член Общероссийского народного фронта;

Денис Мацуев — пианист, народный артист России;

Елена Исинбаева — легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка;



Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт;

Андрей Клишас — член Совета Федерации, автор законов об автономном рунете и о СМИ — иностранных агентах.



Какие поправки хотят внести в Конституцию

Путин озвучил свои предложения по изменениям в Конституции 15 января, выступая перед Федеральным собранием. Но внесённый 20 января проект поправок затрагивает не только то, о чём говорил президент.

TJ ознакомился с документом и выделил его основные положения.

Изменить статус Госсовета, состоящего из глав регионов: позволить ему определять основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритетные направления социально-экономического развития государства. Формировать его будет президент. Состав и полномочия Госсовета в Конституции не описаны — для этого необходимо принять отдельный федеральный закон;

Передать Госдуме полномочия по утверждению кандидатур премьер-министра и членов правительства. Президент сохранит право их отстранять;

Изменить требования к президенту: баллотироваться смогут только граждане старше 35 лет, постоянно проживающие в России не меньше 25 лет и не имеющие иностранного гражданства;

Запретить одному человеку занимать пост президента больше двух раз (не подряд, а вообще);

Расширить полномочия Конституционного суда и сократить его состав с 19 до 11 судей;

Ввести возрастной ценз для глав субъектов и руководителей федеральных государственных органов — 30 лет;

Гарантировать, что МРОТ составит не меньше величины прожиточного минимума, а пенсии будут регулярно индексироваться;

Вынести проект закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование. Эта процедура пока не описана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идёт не о референдуме;

Установить приоритет российской Конституции над международными нормами.

Что касается последнего пункта, внести правку предлагается в статью 79. В неё хотят добавить слова: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

При этом без изменений остаётся ключевая пятнадцатая статья первой главы, согласно которой «если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». По мнению экспертов, это нужно, чтобы формально сохранить принцип верховенства норм международного права, однако на практике судьи смогут отказывать в исполнении решений международных организаций.