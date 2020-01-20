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Следующий президент не сможет отработать четыре срока, как Путин, а утверждать министров будет Госдума.
20 января Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. В подготовке поправок участвовала рабочая группа из 75 человек. В её состав вошли парламентарии, общественные деятели, артисты, военные и спортсмены.
Рабочую группу возглавили главы конституционных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Вот некоторые участники группы, которой поручили разработать предложения об изменении основного российского закона.
Путин озвучил свои предложения по изменениям в Конституции 15 января, выступая перед Федеральным собранием. Но внесённый 20 января проект поправок затрагивает не только то, о чём говорил президент.
TJ ознакомился с документом и выделил его основные положения.
Что касается последнего пункта, внести правку предлагается в статью 79. В неё хотят добавить слова: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».
При этом без изменений остаётся ключевая пятнадцатая статья первой главы, согласно которой «если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». По мнению экспертов, это нужно, чтобы формально сохранить принцип верховенства норм международного права, однако на практике судьи смогут отказывать в исполнении решений международных организаций.
Первое чтение законопроекта пройдет 23 января. Его принятие коснётся 21 статьи в шести главах Конституции.
Я, конечно, понимаю, что рабочая группа формальность и все поправки им в готовом виде принесут, но все таки могли пригласить людей с юридическим образованием, опытом работы в смежных юридических-политических сферах, хотя бы видимость обсуждения создали.
это нужно, чтобы формально сохранить принцип верховенства норм международного права
Зачем?
нормы Конституции, закрепленные в первых двух главах, а также в главе девятой, невозможно отменить или изменить в порядке, который желает реализовать АП
https://tjournal.ru/u/145862-pk/137440-kak-budut-menyat-konstituciyu
Заходят как-то атаман, пианист и автор закона об автономном рунете в бар...
Так и начинаются все плохие анекдоты
А артисты какого хуя имеют отношение к конституции, они же шуты в прямом смысле этого слова