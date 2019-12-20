Прямой эфир
Пока люди тратят деньги более бездумно, компании получают инструмент лояльности и предсказуемый доход.
Идея небольших, но постоянных трат вместо крупных единоразовых покупок стала одним из главных потребительских трендов уходящего десятилетия. В 2019 году сложно найти сферу, до которой ещё не добралась подписочная модель, а рынок растёт больше чем на 100% в год пять лет подряд.
Редактор TJ рассказывает, в чём причина популярности подписок, как они развиваются в России, какие у них недостатки и чего ждать в будущем.
Неизвестно, кто именно придумал подписки, но их первые упоминания появились больше 300 лет назад — в 17 веке эту модель использовали издатели книг и периодической литературы в Англии. Десятилетиями подписки работали в издательском бизнесе, пока не добрались до ежедневных поставок молока, кабельного телевидения и фитнес-клубов.
Но настоящий «бум» случился лишь в 2010-х с повсеместным распространением интернета. Всё началось с молодых компаний и стартапов: в 2011 году Netflix окончательно перешёл от рассылки дисков к привычному онлайн-стримингу, а в 2012 году в США заработал сервис по доставке бритвенных станков Dollar Shave Club. Первая компания остаётся крупнейшей в своей нише, а вторую спустя четыре года после запуска купила Unilever за миллиард долларов.
К концу десятилетия подписки уже не ограничиваются сериалами и бритвами: теперь они могут удовлетворить почти все жизненные потребности. Всего за несколько лет рынок изменился, а бизнес-модель внедрили многие крупные корпорации. Из самых громких примеров только за последний год — запуск Apple TV+, Disney+ и HBO Max с кино и сериалами, а также Apple Arcade и Google Stadia с играми.
Одной из основных причин бурного роста подписок стала цифровизация. Доступность, дешевизна и проникновение интернета позволили бизнесу избавиться от посредников и взаимодействовать с клиентами напрямую. Раньше для подписки на журнал нужно было дойти до киоска или почты, заполнить там заявку и заплатить за год вперёд, а теперь всё можно сделать через сайт или приложение.
Серьёзную роль сыграло и развитие онлайн-банкинга. Сейчас совершить покупку просто как никогда: карты привязаны к платёжной системе в смартфоне, а оплатить покупку в сети можно буквально в один клик. В худшем случае придётся лишь выбрать в браузере одну из сохранённых карт и ввести SMS-код.
Подписки оказались одновременно выгодными и для бизнеса, и для обычных людей. Компании за счёт модели получили более лояльную клиентскую базу, чётко прогнозируемую выручку и смогли быстрее расширяться. А потребители — более низкие цены, персонализацию или эксклюзивные возможности.
Глобально все подписки можно разделить на товарные и цифровые. В первом случае клиент платит за физическую продукцию, а во втором — за доступ к сервису, контенту или услуге.
К примеру, Amazon, Apple и Disney при нынешних затратах вряд ли смогут отбить собственные стриминговые сервисы в ближайшее время. Даже Netflix, который генерирует самую большую выручку среди всех конкурентов, не окупает расходы на производство контента. Что уж говорить про Amazon Prime Video, подписчиков у которого куда меньше или об Apple TV+ с самой низкой ценой на рынке.
В случае с Apple TV+, Amazon Prime Video или Disney+, компании используют модель подписки в качестве дополнения основного бизнеса. Apple замыкает собственную экосистему, Amazon продвигает маркетплейс, а Disney рекламирует кинотеатральные релизы, парки развлечений и круизы.
С физическими товарами дела обстоят иначе — выгода для потребителей складывается не из желания продать что-то ещё, а из сокращения цепочки посредников. Показательным примером можно считать Dollar Shave Club: сервис стал настолько популярным, потому что продавал клиентам бритвы дешевле, чем в магазине и доставлял прямо до двери.
Кроме того, товарные подписки зачастую предлагают более удобный опыт, чем походы в магазин — достаточно один раз выбрать всё в приложении и получать нужные вещи постоянно. Чаще всего подобные сервисы также предлагают персонализацию и кураторство при более дешёвых ценах.
Подписочные коробки — один из самых распространённых форматов подписок в США. За ежемесячную плату клиенты получают бокс с продукцией, чаще всего либо подобранной индивидуально, либо курируемой экспертами. В качестве товаров может выступать практически что угодно: от чая и закусок до гелей для душа и парфюмерии.
Компании, как и обычные люди, больше всего ценят стабильность. Подписки обычно оформляют надолго, а от привычек редко отказываются — для бизнеса это куда более постоянный доход чем разовые продажи.
Однако базу постоянных клиентов проще удерживать, если можешь выявить поведение людей и их потребности и подходить к работе более индивидуально. Кроме того, подписки позволяют бизнесу с высокой точностью планировать доходы и расходы заранее — в обычных условиях это большая редкость.
В отличие от США, в России почти нет подписок на физические товары. Хотя многие предприниматели пытались запустить доставки продуктов, косметики, кофе, цветов и даже нижнего белья, компании в итоге закрывались или переходили на традиционную модель продаж.
Пожалуй, одной из немногих «прижившихся» товарных подписок в России можно считать продажи айфонов у некоторых реселлеров по такой модели. Хотя формально речь идёт о длительной рассрочке, клиенты могут получать актуальные версии аппаратов, оплачивая фиксированную сумму в месяц.
Причиной неудачи товарных подписок в России эксперты считают слишком большую территорию страны, из-за которой возникают сложности с логистикой, а также неготовность россиян рисковать деньгами в страхе перед будущим. По словам Артёма Соколова из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), шансы на выживание в России есть только у подписок без физического продукта.
Управляющий партнёр фонда The Untitled Ventures объяснил провал товарных подписок в России тем, что у жителей страны не хватает желания планировать и существует страх перед будущим.
Куда лучше в стране обстоят дела в сфере подписок на контент. Например, только для стриминга музыки россияне могут выбрать как минимум из четырёх вариантов — Apple Music, Google Play Music, BOOM, «Яндекс.Музыка», а число сервисов для сериалов и кино давно превысило десяток.
Российские IT-компании также используют подписки для развития своих экосистем. «Яндекс» в 2018 году запустил «Плюс» — единую подписку на «Музыку», «Кинопоиск HD» и другие сервисы компании, а в 2019 году аналогичная подписка появилась у Mail.Ru Group.
При этом «Яндекс» в 2018 году экспериментировал с товарными подписками и продавал «Станцию» за 389 рублей в месяц на срок в три года. Однако партия устройств была ограничена и быстро закончилась. Вновь колонки начали продавать по такой модели только через год, но число доступных «Станций» вновь оказалось лимитированным.
Бизнес любит модель подписок не только из-за прогнозируемой прибыли и лояльных клиентов. В большинстве случаев подписки устроены таким образом, что от них непросто отказаться.
И если в случае с цифровыми подписками обычно можно зайти на сайт сервиса и отменить услугу вручную, то с физическими продуктами всё куда сложнее. Например, в США автоматические списания из-за «пробных» товарных подписок пришлось решать на уровне платёжных систем.
Но проблема актуальна и для онлайн-сервисов, хоть и немного в ином виде. В случае с контентом пользователям кажется, что возможности безграничны — можно послушать всю музыку на свете и посмотреть все сериалы.
Но что произойдёт, если на несколько месяцев поставить на паузу Apple Music или iCloud? — Собранные годами вручную плейлисты удалятся, а сохранённые в облаке файлы со временем исчезнут.
Благодаря массивной библиотеке сервисы вроде Netflix создают иллюзию, что всё доступно всегда и в любой момент. Но таким же образом через пару десятилетий сервис может закрыться в один день и забрать эту библиотеку с собой, оставив клиентов ни с чем.
Другой недостаток — в лицензированном контенте, который может пропасть ещё до того, как пользователь успеет его досмотреть. Многие заводят подписку в сервисах лишь ради конкретных известных сериалов, но стороннее шоу могут в любой момент убрать из сервиса из-за окончания прав или желаний правообладателя.
Это произошло с «Офисом» и «Парками и зонами отдыха», которые Netflix не смог продлить, потому что владелец забрал сериалы на собственный стриминг. То же самое ждёт весной 2020 года и «Друзей» — их заберут в HBO Max.
Покупая фильм на диске, всегда знаешь, что получишь здесь и сейчас, и за какую цену. А подписка на сервис — красивая, удобная и более дешёвая, но лишь иллюзия контроля. Если в первом случае покупатель платит один раз за конкретный товар, то во втором он отдаёт деньги за вход в магазин со множеством бесплатных продуктов — ими можно пользоваться, но они останутся на полках.
На самом деле огромная библиотека и постоянное подкармливание клиентов новинками — эксплуатация первобытных инстинктов человека. Вместе эти факторы создают психологический эффект упущенной выгоды, который не позволяет так просто заставить себя отписаться: начинаешь чувствовать, что многое теряешь.
Эффект эксплуатируют даже в товарных подписках. Например, если клиент платит Costco за платное членство, то он чувствует себя обязанным посетить магазин, чтобы обосновать себе эти расходы. А уже в офлайне найдёт выгодные предложения специально для подписчиков сети.
В случае с обычной покупкой стоимость продукта уже не изменится, он ведь уже приобретён. Подписки же могут вырасти в цене в любой момент: к примеру, Netflix с начала работы онлайн-стриминга вдвое поднял цену на максимальный тариф.
Пока рынок подписок всё ещё зарождается, компании активно конкурируют друг с другом за внимание пользователей и стараются обеспечить как можно более низкие цены. Но это не будет продолжаться бесконечно.
Пример Netflix показал, что рост цен не провоцирует пользователей на массовые отписки, а лишь влияет на привлечение новых клиентов —люди часто не замечают небольшие платежи, пока не начинают складывать их за год. Сейчас многие компании работают в минус, но как только они наберут критическую клиентскую базу, цены вырастут.
К 2018 году 60% американцев платили более чем за одну подписку. С 2011 года только в США рынок вырос с 57 миллионов долларов до 2,6 миллиардов в 2016 году и продолжает расти более чем на 100% в год.
В России подписки растут даже без физических продуктов, во многом, благодаря низким ценам. Например, Apple TV+ в России стоит 199 рублей в месяц — меньше, чем пакет кабельных каналов по телевизору и дешевле многих местных стримингов. Ещё меньше придётся отдать за «Яндекс.Плюс», в который входит и кино, и музыка.
Сейчас лучшее время, чтобы пользоваться подписками: пока индустрия только формируется и компании ищут устойчивую экономику, товары и услуги доступны с наибольшей выгодой. Когда рынок стабилизируется, такого разнообразия и цен уже не будет, поэтому сторониться подписок в 2019 году явно не стоит.
При этом нельзя забывать о минусах, которые стоят за подписками: однажды подписавшись, от них психологически сложно отказаться, а качество и цена продуктов и услуг в будущем может измениться. Кроме того, в случае с контентом пользователи лишь получают к нему доступ, а на самом деле ничем не владеют.
Раньше, чтобы послушать музыку, нужно было заниматься пиратством, покупать отдельные композиции в iTunes или идти в магазин за диском, а сейчас за сопоставимые деньги можно прослушать почти что всю музыку, которую произвело человечество. Больше не нужно думать, что посмотреть — достаточно зайти на Netflix или «Кинопоиск».
По подписке можно питаться, одеваться, обуваться, заниматься спортом и даже кататься на электросамокатах, брать машину — легче сказать, чего сделать нельзя. При этом подписок уже сейчас стало слишком много и за ними трудно уследить, особенно если деньги с карточки списываются в разные дни в течение месяца.
В ближайшие годы модель проникнет во всё новые сферы жизни и явно станет более гибкой. Некоторые стартапы уже предлагают подписчикам сделать паузу вместо полной отписки, а также меняют периодичность списания средств в зависимости от потребностей (например, Blue Apron).
Если в будущем рынок всё-таки достигнет «потолка», то компаниям вновь придётся объединять услуги и сотрудничать друг с другом. А пока что мы живём в эру эксклюзивов, ради которых нужно подписываться на каждый сервис по отдельности. Если, конечно, вы за легальный контент.
Чтобы делать e-commerce в России, нужно намного больше инвестировать в логистику [чем в США]. Там просто расстояния другие.
Опять климат не тот. Расстояния те же, инфраструктуры нет. Если условный амазон сделает доставку по США за несколько дней, то такую же доставку по России придётся ждать минимум неделю, потому что всё замкнуто на центры, а зачастую на один центр - Москву.
Я те больше скажу, есть склады Алика где-то на востоке страны, но они один хер летят в Москву, а потом из Москвы в условный субъект, который граничит с субъектом где склад)
Мне больше не нравится, что много где нельзя сразу купить подписку на год, а не помесячно платить.
Есть сервисы, где подписка вообще не нужна, тот же Микрософт Офис, но и туда ее втюрили, причем стоит дорого
Более того этот офис онлайн не купишь, только через посредников
У меня старт подписки был, когда онлайн еще можно было. Они не отменяли мою подписку, я в какой-то момент понял, что не пользовался давненько им и смысла платить нет. Потом со временем перешел на бесплатные аналоги, но ни один не зашел, думаю вернуться к офису, но купить сразу, без подписок.
Причем в целом, вместо 3к в подписках, я готов купить тысячи за 2 при оплате за год, но вроде так нельзя
Более того этот офис онлайн не купишь, только через посредников
ну хз
мне наоборот бесит невозможность платить по месяцам. так удобнее прогнозировать бюджет
тот же офис к примеру
Хотя сейчас смотрю, можно купить сразу на год 365ую версию за 2800, при этом 2019 (которая без подписки стоит около 5к). Видимо поменяли ценовую политику, при этом за 2800 можно установить на 6 компов
Как-то на Амазоне делал заказ, дак эти гондоны хитрожопым методом оформили подписку Амазон Прайм. Благо это заметил и отменил.
Российские коммунальщики тоже мечтают перевести клиентов на подписку, хотя это правильнее назвать автоплатеж, что бы с потребителей снимать "чуть больше". Кто ругаться начнет, - тому излишек снятого вернут, а кто не обратит внимание, - ну и заебись, деньги стали наши, тем более, что всяких злостных алкашей-неплательщиков хоть отбавляй.
Мне иногда тяжело прочитать то, что не на моём родном языке написано.
Ну так а чьи это проблемы?
Пофиг, предложение подписки неочевидно. Пусть там и нет беззакония, сам процесс подписки устанавливается по умолчанию.
Пока люди тратят деньги более бездумно
И тут я такой, раздумывающмй о том, не стоит ли мне отказаться от гуглмузик и просто скачать всю музыку на телефон.
Самое хорошее это отказываться от подписок, когда они надоели, пробные периоды и промокоды.