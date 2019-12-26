Хронология масштабных митингов и версии учёных о том, что такие акции обещают и чем грозят миру.

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Фото Lonermagazine

Мир охватили массовые протесты — в большом количестве стран 2010‑2019 годы запомнятся как десятилетие постоянных демонстраций, революций, забастовок и прочих акций гражданского недовольства. Россия не исключение: начиная с митинга на Болотной площади в декабре 2011 года и заканчивая серией выступлений, связанных с выборами в Мосгордуму в 2019 году, в стране регулярно протестовали.

Наука ещё только осмысливает происходящее: нет никаких сколько-нибудь полномасштабных исследований, анализирующих причины такого длительного и регулярного недовольства. Аналитики пока готовы объяснить только локальные явления: отдельные страны или годы протеста. Делать на основе их отчётов какие-либо глобальные выводы пока рано, однако можно познакомиться с различными теориями.

TJ вспомнил знаковые протесты этой декады, а также разобрался, как выглядит протест десятилетия, какие причины его вызвали, и что говорят учёные о его ближайших перспективах.

Протестуют все

Простое перечисление заметных уличных акций за прошедшее десятилетие заняло бы слишком много места. Здесь указаны только наиболее значимые события, повлиявшие на общественно-политическую повестку в России и в мире.

Такой всплеск протестной активности в истории человечества случается не впервые. В 1968 году волна демонстраций и забастовок захлестнула многие страны: на улицы выходили студенты во Франции, Мексике, Югославии, рабочие в Бразилии, Пакистане и Испании. Манифестанты боролись за права человека и против войны во Вьетнаме, выступали в поддержку окружающей среды. Прошли бунты темнокожего населения в США, вызванные убийством Мартина Лютера Кинга. В соцлагере самым заметным событием того времени стал ввод советских танков в Прагу в ходе событий «Пражской весны».

В 19-м веке период массовых революций пришёлся на 1848-1849 годы и получил название «Весна народов». Во Франции, Австрийской империи, итальянских и германских государствах распространение получило освободительное движение, во многом в ходе которого в Европе сложились те национальные государства, которые мы знаем сейчас.

2010 — революция в Киргизии и начало «Арабской весны»

Революция 2010 года в Киргизии Фото EPA​

В апреле 2010 года состоялась «Дынная революция» в Киргизии. Тяжёлая социально-экономическая ситуация в стране, раскол правящей элиты и борьба за власть кланов влияния в итоге вылились в массовые акции народного недовольства. Спусковым крючком для них стало решение властей о повышении цен на коммунальные услуги и мобильную связь.

Поначалу правоохранительные органы пытались пресечь протест силовыми методами, но из-за этого на улицы вышло ещё больше людей. В ходе беспорядков, охвативших страну, президент Курманбек Бакиев сбежал, а власть перешла к оппозиции. Общее число участников революции оценивалось в несколько сотен тысяч человек.

Портрет Мухаммеда Буазизи в Тунисе Фото Фетхи Белаид, AFP

17 декабря 2010 года совершил самосожжение тунисский торговец Мухаммед Буазизи, что стало отправной точкой для событий «Арабской весны» — череды революций и восстаний в Египте, Йемене, Тунисе, Ливии, Сирии и Бахрейне. Вслед за ними в 2011 году вспыхнули массовые протесты ещё как минимум в 14 странах.

2011 — гражданская война в Ливии, Occupy Wall Street и «Болотное дело»

Революция, разгоревшаяся в Тунисе после смерти торговца, была вызвана экономическими (высоким уровнем безработицы, особенно среди молодёжи), так и политическими причинами (президент Зин Эль-Абидин Бен Али бессменно руководил страной 23 года). Самосожжение Буазизи стало толчком к началу массовых выступлений. Волна беспорядков, которую не смогла остановить полиция, в итоге привела к свержению и бегству президента Бен Али.

«Революция лотоса» в Египте в январе-феврале 2011 года привела к отставке сначала правительства, а затем и президента Хосни Мубарака, бессменно правившего страной 30 лет. Протестуя против высокой безработицы, социального расслоения населения, авторитарного политического режима, на площадь Тахрир в Каире вышло до миллиона человек. Мухаммед Мурси, сменивший Мубарака на посту главы государства, правил немногим более года и был свергнут в ходе военного переворота.

«Арабская весна» как костяшки домино: вслед за Тунисом революция перекидывается на Египет, в котором пал режим Хосни Мубарака Карикатура Карлоса Латуффа

В 2011 году по Индии прокатилась череда массовых протестов. Поводом для них стала серия коррупционных скандалов, в которых были замешаны не только члены правительства, но и сам руководитель надзорного органа. Пользующийся большим авторитетом у населения общественный активист Анна Хазари призвал власти ужесточить законодательство в этой области и утвердить состав комитета по его разработке как минимум наполовину из представителей оппозиции.

В знак решимости Хазари объявил голодовку, а в его поддержку на улицы вышли несколько миллионов человек. В результате правительство вынуждено было уступить.

Протесты в Индии продолжаются и по сей день: в 2016 году профсоюзы выводили десятки миллионов человек по всей стране, требуя от правительства Нарендры Моди повышения минимальной оплаты труда. В 2019 году центром беспорядков стали вузы, а власти пошли на отключения интернета в отдельных штатах. Недовольство спровоцировал новый закон об упрощённом получении гражданства для немусульман, из-за которого в страну могли попасть миллионы беженцев из Пакистана, Афганистана и Бангладеш.

В России в 2011-2013 годах прошла серия массовых политических выступлений. Они были вызваны многими причинами, в том числе многочисленные нарушения в ходе голосования на выборах Госдумы и президента, недовольство результатами выборов и общее возмущение политикой, проводимой правительством Путина. Наиболее заметной акцией стал митинг на Болотной площади в Москве, по различным оценкам собравший до 150 тысяч участников, хотя меньшие протесты проходили во многих городах страны.

Оглашение приговора участникам «болотного дела» Фото РИА «Новости»

Власть отреагировала на эти выступления силовыми методами: возникло так называемое «болотное дело» — серия резонансных процессов против активистов, которых приговорили к реальным срокам. Реакция на митинги 2011-го продолжалась вплоть до конца 2019 года: 24 декабря огласили приговор Дмитрию Бученкову, которого, как настаивает защита, в тот день вообще не было в Москве.

Формально бывший тогда президентом Дмитрий Медведев заявил, что услышал требования манифестантов и объявил о либерализации законодательства. Фактически с возвращением на пост главы государства Владимира Путина в последующие годы демократические реформы были свёрнуты.

В феврале 2011 года родственники убитых в ливийской тюрьме собрались на митинг перед полицейским участком в Бенгази — так началась ещё одна революция «Арабской весны», имевшая большой резонанс в мире. Выступления быстро переросли в массовые протесты, а затем и в гражданскую войну.

Муамар Каддафи Фото Stratejikortak​

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, разрешающую иностранное вторжение, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы государства, Муамара Каддафи. 20 октября Каддафи убили, но на этом конфликт не закончился — противостояние вооружённых группировок продолжается в стране и по сей день.

Акция сторонников Occupy Wall Street Фото Occupy.com

17 сентября 2011 года в Нью-Йорке стартовала акция «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street), десятки тысяч участников которой выступали за структурные изменения в экономике и уменьшение влияния транснациональных корпораций. Массовые народные волнения по всему миру заняли центральное место в обсуждениях в прессе. Протестующих поддержали многие политика и лидеры общественного мнения, в том числе и президент США Барак Обама. Журнал Time впервые назвал «человеком года» Протестующего .

2012 — протесты в Румынии

Массовые митинги в Румынии то затухая, то вспыхивая вновь, идут несколько лет. В 2012 году рост налогов, сокращение зарплат и расширение платной медицины спровоцировали выступления недовольных во многих городах. Это привело к отставке сначала правительства, а затем и президента страны.

Митинг в Румынии Фото AFP​

30 октября 2015 года в пожаре в ночном клубе Colectiv в Бухаресте погибли 32 человека. Причиной трагедии активисты называли коррупцию при проверках пожарной безопасности. В результате стихийно возникшего в столице 25-тысячного митинга протестующие требовали призвать к ответственности всех виновных и отправить в отставку правительство. Под давлением демонстрантов президент выполнил их требования.

В 2017 году многосоттысячные акции протеста вызвало намерение правительства провести амнистию по ряду статей уголовного кодекса, в том числе по делам о коррупции. Митингующие требовали отозвать проект постановления и уволить министра юстиции, разработавшего этот акт. Демонстрантам удалось добиться своего — премьер-министр выполнил требования, заявив в телеобращении, что «услышал голос улицы».

2013 — протесты в Бразилии и Black Lives Matter

В июне 2013 года началась так называемая «Уксусная революция» в Бразилии. Формальным поводом для неё послужило повышение цен на проезд в общественном транспорте, хотя корни недовольства гораздо глубже. Акции протеста получили такое название, так как участники приходили с уксусом, чтобы смягчить эффект от применения слезоточивого газа полицией.

По различным оценкам, на улицы бразильских городов вышло до 200 тысяч человек. В ходе длительных непрекращающихся демонстраций власть пошла на уступки: правительство распустили, а президенту Дилме Русефф в августе 2016 года объявили импичмент.

В 2013 году зародилось движение Black Lives Matter, которое началось с хэштега в социальных сетях, а затем вылилось в крупные антиправительственные демонстрации. Поводом для объединения людей стали несколько резонансных случаев гибели чернокожих от рук полиции и их последующего оправдания. В ряде случаев выступления активистов привели к массовым беспорядкам.

Задержание Иешии Эванс (Ieshia Evans) во время массовых протестов Black Lives Matter в Батон-Руж в США Фото Джонатана Бачмана, Reuters

В последующие годы движение стало международным, а большое число его сторонников привлекло внимание кандидатов на президентских выборах США 2016 года: к проблематике расизма неоднократно обращались как Трамп, так и Хиллари Клинтон.

2014 — Евромайдан

В феврале 2014 года разрешилась массовая многомесячная акция протеста на Украине, известная как «Революция достоинства» или Евромайдан. Поводом для неё стал отказ украинского правительства от подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Фото Страна.ua

Столкновения силовиков и протестующих в Киеве зимой 2013-2014 годов проходили ожесточённо: десятки человек погибли, президент Виктор Янукович покинул страну, а всю полноту власти на себя принял парламент — Верховная Рада. Вслед за этим Россия присоединила к себе Крымский полуостров, а на Донбассе вспыхнули бои между сепаратистами и регулярной украинской армией.

Сложно переоценить значение этих событий на российскую политику: такие темы как Крым, Донбасс, Керченский мост, «газовая война» стали ежедневно обсуждаться в СМИ. От ответа на вопрос «Чей Крым?» зачастую зависит, каких политических взглядов придерживается собеседник.

2015 — «высоковольтные митинги»

Летом 2015 года в Армении прошли акции народного недовольства, получившие условное название «Электрический Ереван», «революция розеток» или даже «Энергомайдан». На них жители высказались повышения тарифов на электроэнергию — митинги по этой теме даже стали называть «высоковольтными».

Фото Photolure News Agency

Протестующие перекрыли проспект Баграмяна, устроив сидячую забастовку, однако их силой разогнала полиция. Вечером того же дня митинг возобновился — на площадь Свободы в Ереване вышло до 20 тысяч человек. Они потребовали выпустить ранее задержанных активистов и начали строить баррикады. Через три дня протестов власти отложили решение о повышении тарифов.

2016 — протесты в США и Македонии

«Красочная революция» 2016 года в Македонии запомнилась тысячами демонстрантов, которые кидали шарики с краской в здание министерства юстиции и администрации президента, разбили в них окна. Так они выразили протест против закрытия расследования в отношении бывшего премьер-министра. Политический кризис в стране назревал с 2015 года, когда достоянием общественности стали компрометирующие телефонные переговоры ряда высокопоставленных чиновников.

В 2016 году президент объявил амнистию для 56 человек, замешанных в скандале, после чего против него в парламенте началась процедура импичмента. Однако отставка Георге Иванова не прошла. Из-за этого на улицы только в столице вышло более 20 тысяч человек. В итоге следствие возобновили, а в конце года в стране прошли досрочные выборы.

Дональд Трамп Фото CNBC

В США после победы Дональда Трампа на президентских выборах вспыхнули массовые беспорядки, продолжавшиеся несколько дней. Десятки человек были задержаны, полиция применила силовые средства разгона. Звёзды кино и шоу бизнеса регулярно выступали с политическими заявлениями. Избранному президенту пришлось выступить со специальным телеобращением, однако это помогло лишь отчасти.

2017 — импичмент в Южной Корее и референдум в Каталонии

В первые месяцы правления Трампа общественники объединялись для проведения массовых акций протеста: 20 января в Вашингтоне и других городах мира прошёл «Марш женщин», который собрал около полумиллиона участников. В апреле в 150 городах США прошёл многотысячный «Налоговый марш», участники которого требовали от президента страны опубликовать его налоговую декларацию. 22 апреля в День Земли в городах по всему миру прошли «Марши за науку», ставшие одними из многих акций климатологов.

«Революция свеч» в Южной Корее привела к импичменту президента Пак Кын Хе, против неё начали расследование по подозрению в коррупции. Дело возбудили после публикаций в прессе о связи Кын Хе с дочерью лидера религиозного культа «Церковь вечной жизни» Цой Сун Силь. Утверждалось, что дружба с президентом позволяла Сун Силь направлять пожертвования в подконтрольные ей некоммерческие фонды, а глава государства покрывала её коррупционную деятельность.

Фото 24tv.ua

В октября 2017 года с новой силой вспыхнули протесты, вызванные очередной попыткой Каталонии выйти из состава Испании. Власти автономии провели референдум, результаты которого, хотя и были немедленно аннулированы правительством, имели далеко идущие последствия. Лидер сепаратистов Пучдемон долгое время скрывался за границей, а протесты продолжаются в регионе и по сей день.

В России 2017 год запомнился ростом новой волны протестной активности. Поводом для неё стала публикация ФБК фильма «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что председатель правительства фактически возглавляет сложную коррупционную схему. 26 марта в 82 городах прошли митинги, участники которых требовали расследовать изложенные в фильме факты. Власти отказывались согласовывать акции, что приводило к массовым задержаниям.

Крупные митинги продолжились в следующие месяцы: 12 июля протесты охватили уже 154 города, 5 мая 2018 года до 40 тысяч человек вышли на акцию «Он нам не царь», протестуя против переизбрания Путина президентом России. В 2019 году прошла серия акций, посвящённая допуску независимых кандидатов в Мосгордуму. Во всех случаях протесты не достигли своей цели.

2018 — митинги в Армении и Иране

В 2018 году прошла «Бархатная» революция в Армении. Её вызвало намерение бывшего президента Сержа Саргсяна занять пост премьер-министра. До этого политик неоднократно давал обещания, что не будет выдвигаться на руководящие должности в государстве. Многотысячные акции протеста, которые продолжались десять дней, закончились победой оппозиции.

Саргсян подал в отставку, заявив, что не видит для себя другого выхода. Премьер-министром стал лидер блока «Елк» (Выход) Никол Пашинян, причём для утверждения его кандидатуры в парламенте изначально не хватало голосов. Правящая до этого момента Республиканская партия согласилась поддержать оппозиционного лидера.

Фото ruspekh.ru

В Иране с 2018 года то затухают, то вспыхивают с новой силой протесты в десятках городов. Первоначально их вызвали повышение цен и общий уровень безработицы, однако после того, как власти стали разгонять демонстрации силовыми методами, появились и политические требования.

Правительство приступило к блокировкам интернета, стараясь лишить митингующих координации, однако это не помогло: в 2019 году из-за повышения цен на топливо беспорядки начались вновь.

2019 — Венесуэла, «Жёлтые жилеты» и климатические протесты

В 2019 году слово «протест» стало одним из самых часто употребляемых в России. Об очередных митингах и революциях уже стали говорить как о чём-то привычном и повседневном.

В Гонконге состоялись миллионные протесты против решения властей разрешить экстрадицию подозреваемых в материковый Китай. В октябре правительство Чили повысило цены на проезд на общественном транспорте. Это вызвало митинги, переросшие в массовые беспорядки: демонстранты строили баррикады, разгромили несколько станций метрополитена, подожгли несколько автобусов и редакцию газеты.

Хуан Гуайдо на акции протеста в Венесуэле Фото haberdar.com

Венесуэла после череды громких политических скандалов в 2019 году сорвалась в глубокий политический кризис: спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. «Революцию ассамблей» в краткий срок ему совершить не удалось, так что в стране фактически установилось двоевластие.

С начала года во Франции, а затем и в других странах получило распространение движение «Жёлтые жилеты». Начавшись как протест против повышения цен на топливо, оно затем выдвинуло политические требования. Президент Франции был вынужден объявить в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.

«Революция улыбок» весной 2019 года в Алжире запомнилась несколькими миллионными маршами против повторного выдвижения на выборы президента Абдельазиза Бутефлики. В итоге бессменный лидер, правивший страной более 20 лет, объявил об отставке.

В число наиболее заметных акций попали и климатические протесты «Бунт вымирающих» (Extinction Rebellion). Движение в 2019 году провело ряд заметных выступлений во многих городах, требуя от национальных правительств объявить чрезвычайную ситуацию в сфере экологии и немедленно принять меры по сохранению биоразнообразия на планете. К глобальной экологической забастовке (Global Climate Strike) также призывает и движение «Пятницы ради будущего» (Fridays For Future).

Фото Майка Кемпа, Getty

Как протесты изменили мир

То немногое, в чём пока что сходятся аналитики: структура протеста неоднородна, нельзя сказать, что на акции чаще выходят представители какой-то одной социальной группы. Бунтуют в прямом смысле все: левые и правые, научное сообщество и маргинальные массы, экологи, работники транспорта, этнические меньшинства, профсоюзы, женщины, студенты — у современного протеста множество лиц.

Причины

Среди основных причин массовых протестов различные издания, например, «Би-би-си» называли неравенство, бедность, неустроенность молодёжи, коррупцию и общее разочарование в правящих элитах. Однако нельзя сказать, что это объединяющая тематика акций. Кардинально разные требования выдвигали ультраправые в Шарлотсвилле в 2017 году и экологические активисты в 2019-м.

Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов полагает, что люди недовольны разными вещами, но есть общее ощущение, что мировой порядок себя изжил и пора его менять .

Смена политических режимов

За прошедшие десять лет из-за гражданских протестов сменился правящий режим во многих странах, в которых до этого власть не менялась десятилетиями: Ливия, Алжир, Египет, Зимбабве. В некоторых регионах противостояние различных группировок вышло из-под контроля: Сирия, Ливия и Венесуэла фактически находятся в состоянии двоевластия и гражданской войны.

В Киргизии, Украине, Румынии, Бразилии, Тунисе, Армении и Южной Корее действующие главы государств уступили давлению улицы. Против многих из них завели уголовные дела по обвинению в коррупции.

Перестройка политических партий

Газета Guardian проанализировала, как различные политические партии пытались возглавить протест или перехватить повестку дня. Издание отметило, что миллионы протестующих по всему миру «расчищали для левых больше пространства, чем они могли бы удержать, будь то электорально или политически».

Протест, который не исходил от партий и редко выступавший за них, вызвал глобальную перестройку электоральной политики: центристские партии полевели или вовсе были заменены левыми. Партии консервативного правого толка оказались лучше готовы к этой повестке. И это десятилетие, как ни удивительно, заканчивается с правыми правительствами. Ярче всего этот парадокс, по мнению издания, проявляется на примере США, где при самом реакционном президенте состоялись 4 из 5 крупнейших акций протеста в современности.

Фото Reuters

Социально-экономические последствия

В своей редакционной статье журнал «Эксперт» проанализировал десятилетие протеста и отметил некоторые тенденции мировой экономики. Ключевой вывод — развивающиеся страны стали более обеспеченными и теперь в состоянии организовать производство технически сложных товаров (например, смартфонов, спутниковых систем) на своей территории. Выросла стоимость рабочей силы, выросла стоимость логистики, разбогатевший средний класс создал новый объём спроса.

Всё больше стран отказываются от инвестиций транснациональных корпораций и переходят к локализации экономических цепочек на своих территориях. Возникающий в силу этого эффекта «экономический суверенитет» ведёт к переустройству мирового хозяйства: развитые страны будут беднеть, развивающиеся богатеть, сокращая разрыв.

Что ждёт мир дальше

Футурошок

В 1965 году американский социолог Элвин Тоффлер ввёл в обиход понятие — футурошок. Под ним он понимал защитную реакцию как одного человека, так и общества в целом на стремительные изменения вокруг. Этот шок возникает, когда человек не успевает привыкнуть к технологическому и социальному прогрессу. В его сознании возникает разрыв между тем, что есть в действительности и тем, как он себе эту действительность представляет.

Мы находимся в поезде, который набирает скорость, мчимся по пути, где стоит неизвестное количество стрелок, ведущих к неизвестным пунктам назначения. В кабине паровоза нет ни одного учёного, а у стрелок могут оказаться демоны. Большая часть общества находится в тормозном вагоне и смотрит назад. Ральф Лэпп Цитата из книги Элвина Тоффлера

Сам Тоффлер видел решение проблемы сопротивления человека и общества реальности в том, чтобы стать стать более адаптируемым и знающим.

Ожидание социального коллапса

Создатель цивилизационной теории всемирной истории Арнольд Тойнби рассматривал такое понятие, как «социальный коллапс». Под ним он подразумевал дезинтеграцию базовых институтов общества, которая делала невозможным само его существование. Сам Тойнби видел коллапс закономерным концом любой цивилизации, но позже его учение было в значительной мере развито и доработано. Возникла даже такая спорная дисциплина как коллапсология.

Французский политик и математик Ив Коше определял социальный коллапс как « процесс, в результате которого основные потребности (вода, продовольствие, жильё, одежда) перестают предоставляться по разумной цене большинству населения по законным основаниям ». Коллапсологи в своих прогнозах исходят из того, что постоянно накапливающиеся изменения в окружающей среде в ходе деятельности человека неминуемо приведут к краху индустриальной цивилизации.

«Революция улыбок» в Алжире Фото Aljazeera

Мультузианская ловушка

Описанная Коше модель во многом созвучна так называемой «мальтузианской ловушке» — явлению, описанному Томасом Мальтусом в своём «Очерке о законе народонаселения» в 1798 году. Эта ловушка — повторяющееся состояние общества, при котором рост населения обгоняет рост производительных сил каждые 25 лет. При достижении критической массы общество вынужденно прореживается катастрофами: войнами, голодом, болезнями.

В популярной культуре «мальтузианская катастрофа» хорошо известна на примере деятельности злодея Таноса из финальных «Мстителей». Титан предпринимал отчаянные попытки сохранить уровень популяции на том уровне, на котором ресурсы цивилизации могли обеспечить его основными благами.

Положения теории Мальтуса неоднократно корректировались и уточнялись поздними исследователями, в том числе и Карлом Марксом. Они указывали, что выход из мальтузианской ловушки достигается путём модернизации общества: в ходе промышленной революции осваиваются технологии, благодаря которым темпы производства продуктов питания будут выше темпов роста населения.

Это вызывает, в свою очередь, новые проблемы: кризис перепроизводства, безработицу, усугубление социального неравенства. Такие «модернизационные ловушки» приводят к социальным взрывам: массовым протестам, революциям, гражданским войнам. Наступает социальный коллапс.

В прошлом в человеческой истории примерами таких событий становились «катастрофа бронзового века» и падение Римской империи, а в близком к России периоде — распад СССР.

С научной точки зрения невозможно предсказать, когда именно состоится коллапс. Можно лишь утверждать, что, если не предпринимаются меры для его предотвращения, риски возникновения многократно возрастают. Российский инженер Дмитрий Орлов писал, что коллапс может произойти в разное время для разных обществ.

Возможно, вы никогда не узнаете, что коллапс произошёл, но вы будете знать, что это произошло с вами лично, или с вашей семьёй, или с вашим городом. Благодаря усилиям историков, возможно, общая картина появится лишь значительно позже. Посмотрите на развал СССР: некоторые люди до сих пор спорят о том, почему это произошло.

Дмитрий Орлов инженер

Фото Глеба Щелкунова, «Коммерсантъ»

Фантастика и футурология

Экс-министр экологии Франции Ив Коше, ссылаясь на доклад Римского клуба, писал, что роковая дата находится где-то между 2020 и 2050 годами. Другие исследователи: Пабло Сервин, Рафаэль Стивенс и Готье Шапель в своих работах утверждали, что фактически социальный коллапс уже начался, но ещё не достиг критической фазы и может продолжаться неопределённо долго.

Учёные отмечают, что сам коллапс — длящееся явление. Он может растянуться на несколько лет или даже десятилетий. Таким образом, было бы ненаучно и необоснованно называть конкретный год, когда состоится коллапс индустриального общества. Любой научный прогноз сводится к невозможности его теоретически предсказать из-за «cygnes noirs» («чёрных лебедей» — редких событий, которые невозможно предвидеть).

В отличие от основоположника этой идеи Тойнби, современные авторы не считают социальный коллапс концом цивилизации. По мнению футуролога Джереми Рифкина, должна состояться (или уже идёт) Третья промышленная революция, характерная высоким уровнем развития информационных технологий. В ходе такого процесса, как ожидается, сложится постиндустриальное общество. Его видение ещё в 1973 году описал в своей работе «Грядущее постиндустриальное общество» профессор Дэниел Белл.

В научной среде нет консенсуса по построению постиндустриального общества, достижению социального коллапса и переживанию футурошока. Работы Тоффлера, Рифкина и Коше, не говоря уже о Тойнби и Мальтусе, подвергаются критике, а их тезисы опровергаются аргументами других авторов. Французский социолог Франсис Шаторено предупреждал об опасности катастрофизма, называя труды по этой теме только как «так называемая коллапсология».