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Слова, которые Путин счёл возможным убрать, обеспечили ему четыре президентства.
На ежегодной пресс-конференции с Владимиром Путиным журналистка РИА «Новости» спросила его, «не назрели ли» изменения в Конституцию и «доволен ли он» правками десятилетней давности.
Путин выступил против принятия новой Конституции и изменения первой главы (про основы конституционного строя), но назвал закон «живым инструментом». «Всё остальное в принципе менять можно», — признал президент, отметив, что это следует делать только после «глубокой дискуссии в обществе».
Но, говоря о президентских сроках, Путин заявил, что из соответствующей конституционной статьи можно убрать оговорку «подряд». Именно благодаря ей он смог вернуться на пост президента в 2012 году.
Согласно 81 статье Конституции, одно и то же лицо не может занимать должность президента России «более двух сроков подряд». Эту фразу включили в текст юристы Бориса Ельцина, когда в 1991 году готовили поправки к Конституции СССР 1977 года. Придумал оговорку Сергей Шахрай: «Не помню уже, почему написал „подряд“, так у меня в голове сидело».
Ответственный секретарь конституционного совещания в 1993 году Александр Котенков утверждает, что это было инициативой самого Ельцина. Руководитель рабочей комиссии по доработке проекта Сергей Филатов отмечает, что в спешке на слово «подряд» никто не обратил внимания.
В законах многих стран подобное уточнение не прописано. Например, в США, Португалии и на Украине нельзя становиться президентом больше двух раз за всю жизнь. В то же время в Азербайджане и Белоруссии ограничения по числу сроков вообще нет.
В 2008 году завершились два президентских срока Путина. Дмитрий Медведев, занимавший должность с 2008 по 2012 год, увеличил срок полномочий главы государства с четырех до шести лет. Путин снова стал президентом в 2012 году, а в 2018 переизбрался во второй раз подряд, фактически — в четвёртый.
Сам Путин не может менять Конституцию, но он может предложить проект внесения поправок. Если из 81 статьи действительно уберут слово «подряд», Путин больше никогда не сможет участвовать в президентских выборах. Но в 2012 году он уже говорил, что считает эту идею «разумной», и с тех пор ничего не изменилось. Ближайшие выборы президента России запланированы на 2024 год.
Почему Путин не сможет переизбраться после поправки?
Его предыдущие сроки могут просто юридически аннулировать и он сможет ещё 2 раза на выборы да сходить
Путина выкупит Дисней и объявит всё, что было раньше, неканоном
Будет Президентство Путина, Новое президентство Путина и Президентство Путина : вставание с колен
сколько себя помню, вставание с колен не прекращается. когда уже с колен встанут — не сообщается
может к соседям сбежать и написать заявление в полицию?
Вставание с колен в процессе.
Сейчас мы где-то на корточках.
Сейчас новая часть. Президентство Путина : жизнь под санкциями
Не удивлюсь, если "подряд" уберут вместе с "не может занимать более двух сроков"... И окажется, что может...
А объяснение будет такое:
Не помню уже, почему убрали всю фразу, так у меня в голове сидело
Вообще президент не имеет права менять конституцию, но внести предложения по изменению может
президент не имеет права менять конституцию
Если говорить на твоём языке, то вот:
😂
Эт да, печально
Печально если уберут слово "подряд"?)
В этом слове можно найти даже смысл. В его отсутствие, невозможно выбрать человека, которого хотел бы народ, в силу понимания происходящего, а с этим словом появляется возможность исключить некую привычность и дать волю новым взглядам.
президент не имеет права менять конституцию
Ну это же не президент, это же Батька
Что за взаимоисключающую хуйню ты несешь?
Никто не имеет право менять конституцию, но вносить предложения может:
Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции
Статья 134. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Все правильно я написала. Напрямую не может, только через процедуру принятия поправок
Так то все правильно, просто парламент тряпка.
И вот смотришь сейчас на импичмент Трампа уже совсем другими глазами
в спешке на слово «подряд» никто не обратил внимания
ага юристы не обратили внимания. а снег идет летом.
Ну всего четыре года осталось потерпеть
И снова 6
и потом ещё шесть
А потом вот
Придумал оговорку Сергей Шахрай: «Не помню уже, почему написал „подряд“, так у меня в голове сидело».
Ахаха!!! АХАХАХА! ААААААААХАХА!!! Это такой рофл, что я просто не могу!)))
"Шахрай" переводится с украинского как "мошенник". 🤣🤣🤣😂😂😂😂
Блин это трындец же, ну!))
Это само по себе рофл, а ведь занятно ещё получается, если подумать в ключе: украинский мошенник наградил Россию вечным Путиным.) Который потом спёр у Украины Крым....) Что ж у нас славян-то вечно хорошо получается только себе на голову гадить?))
Есть еще известное в узких кругах Определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 года, в котором указывается на существовавние «конституционного предела» в два президентских срока подряд для одного лица.
https://constitution.garant.ru/act/president/12113545/
Забавные гадания по поводу того, как же Путин останется президентом после 2024-го.
Не будет он президентом. Будет председателем совета дружественных государств. А президентом поставят какую-нибудь шойгу или медведева.
Например, в США, Португалии и на Украине нельзя становиться президентов больше двух раз за всю жизнь. В то же время в Азербайджане и Белоруссии ограничения по числу сроков вообще нет.
1. Странный выбор примеров, но да ладно
2. Если судить по вики ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_political_term_limits) и на Украине и в Португалии именно два последовательных.
Пруф про Украину:
"Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд."
https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-v
В законе о выборах есть уточнение:
Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост.
Президентом может быть, а кандидатом не может. Продуманно.
яка двічі підряд обиралася
Ну то есть нельзя два срока подряд и потом на третий.
Но можно 3 и больше сроков, если они не подряд.
«Не помню уже, почему написал „подряд“, так у меня в голове сидело»
Да так по приколу написал, чот захотелось я ваще хз. Потом пранк из-под контроля вышел
В законах многих стран подобное уточнение не прописано. Например, в США, Португалии и на Украине нельзя становиться президентом больше двух раз за всю жизнь.
В США? А как тогда Франклину Делано Рузвельту удалось 4 раза подряд избраться на пост президента?
Кароч. Это странно, но в том, что у нас 20 лет Путин- виноват Ельцин.
Вот такая загогулина, понимаешь.
Очень жаль что он не дожил до сегодняшнего дня. Ооочень интересно что бы он сказал на это все