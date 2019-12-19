Слова, которые Путин счёл возможным убрать, обеспечили ему четыре президентства.

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Путин на инаугурации в 2018 году Фото Кремля

На ежегодной пресс-конференции с Владимиром Путиным журналистка РИА «Новости» спросила его, «не назрели ли» изменения в Конституцию и «доволен ли он» правками десятилетней давности.

Путин выступил против принятия новой Конституции и изменения первой главы (про основы конституционного строя), но назвал закон «живым инструментом». «Всё остальное в принципе менять можно», — признал президент, отметив, что это следует делать только после «глубокой дискуссии в обществе».

Но, говоря о президентских сроках, Путин заявил, что из соответствующей конституционной статьи можно убрать оговорку «подряд». Именно благодаря ей он смог вернуться на пост президента в 2012 году.

Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Она [оговорка] некоторых наших политологов и общественных деятелей смущает. Можно её отменить, наверное. Владимир Путин

Оговорку «подряд» придумали юристы Ельцина. Во многих странах такое не практикуется

Согласно 81 статье Конституции, одно и то же лицо не может занимать должность президента России «более двух сроков подряд» . Эту фразу включили в текст юристы Бориса Ельцина, когда в 1991 году готовили поправки к Конституции СССР 1977 года. Придумал оговорку Сергей Шахрай: «Не помню уже, почему написал „подряд“, так у меня в голове сидело».

Ответственный секретарь конституционного совещания в 1993 году Александр Котенков утверждает, что это было инициативой самого Ельцина. Руководитель рабочей комиссии по доработке проекта Сергей Филатов отмечает, что в спешке на слово «подряд» никто не обратил внимания.

В законах многих стран подобное уточнение не прописано. Например, в США, Португалии и на Украине нельзя становиться президентом больше двух раз за всю жизнь. В то же время в Азербайджане и Белоруссии ограничения по числу сроков вообще нет.

Слово «подряд» обеспечило Путину четыре президенства. Отказ от него будет значить, что он не сможет переизбраться ещё раз

В 2008 году завершились два президентских срока Путина. Дмитрий Медведев, занимавший должность с 2008 по 2012 год, увеличил срок полномочий главы государства с четырех до шести лет. Путин снова стал президентом в 2012 году, а в 2018 переизбрался во второй раз подряд, фактически — в четвёртый .