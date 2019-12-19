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Anna Begiashvili
6745

Путин допустил исключение из Конституции фразы о двух сроках подряд. Что это за оговорка и как ей воспользовался он сам Материал редакции

Слова, которые Путин счёл возможным убрать, обеспечили ему четыре президентства.

62 комментария
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Путин на инаугурации в 2018 году Фото Кремля

На ежегодной пресс-конференции с Владимиром Путиным журналистка РИА «Новости» спросила его, «не назрели ли» изменения в Конституцию и «доволен ли он» правками десятилетней давности.

Путин выступил против принятия новой Конституции и изменения первой главы (про основы конституционного строя), но назвал закон «живым инструментом». «Всё остальное в принципе менять можно», — признал президент, отметив, что это следует делать только после «глубокой дискуссии в обществе».

Но, говоря о президентских сроках, Путин заявил, что из соответствующей конституционной статьи можно убрать оговорку «подряд». Именно благодаря ей он смог вернуться на пост президента в 2012 году.

Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с должности и имел конституционное право вернуться на должность президента.

Она [оговорка] некоторых наших политологов и общественных деятелей смущает. Можно её отменить, наверное.

Владимир Путин

Оговорку «подряд» придумали юристы Ельцина. Во многих странах такое не практикуется

Согласно 81 статье Конституции, одно и то же лицо не может занимать должность президента России «более двух сроков подряд». Эту фразу включили в текст юристы Бориса Ельцина, когда в 1991 году готовили поправки к Конституции СССР 1977 года. Придумал оговорку Сергей Шахрай: «Не помню уже, почему написал „подряд“, так у меня в голове сидело».

Ответственный секретарь конституционного совещания в 1993 году Александр Котенков утверждает, что это было инициативой самого Ельцина. Руководитель рабочей комиссии по доработке проекта Сергей Филатов отмечает, что в спешке на слово «подряд» никто не обратил внимания.

В законах многих стран подобное уточнение не прописано. Например, в США, Португалии и на Украине нельзя становиться президентом больше двух раз за всю жизнь. В то же время в Азербайджане и Белоруссии ограничения по числу сроков вообще нет.

Слово «подряд» обеспечило Путину четыре президенства. Отказ от него будет значить, что он не сможет переизбраться ещё раз

В 2008 году завершились два президентских срока Путина. Дмитрий Медведев, занимавший должность с 2008 по 2012 год, увеличил срок полномочий главы государства с четырех до шести лет. Путин снова стал президентом в 2012 году, а в 2018 переизбрался во второй раз подряд, фактически — в четвёртый.

Сам Путин не может менять Конституцию, но он может предложить проект внесения поправок. Если из 81 статьи действительно уберут слово «подряд», Путин больше никогда не сможет участвовать в президентских выборах. Но в 2012 году он уже говорил, что считает эту идею «разумной», и с тех пор ничего не изменилось. Ближайшие выборы президента России запланированы на 2024 год.

#политика #путин #выборы

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62 комментария
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Шелест Листьев

16

Почему Путин не сможет переизбраться после поправки? 
Его предыдущие сроки могут просто юридически аннулировать и он сможет ещё 2 раза на выборы да сходить

Ответить

Сергей Звезда

Шелест
64

Путина выкупит Дисней и объявит всё, что было раньше, неканоном

Ответить

Александра Хотимченко

Сергей
8

Будет Президентство Путина, Новое президентство Путина и Президентство Путина : вставание с колен

Ответить

Alex Pavljenko

Александра
3

сколько себя помню, вставание с колен не прекращается. когда уже с колен встанут — не сообщается

Ответить

exwaifu

Alex
6

Пока гречку не выковыряют.

Ответить

Alex Pavljenko

exwaifu
0

может к соседям сбежать и написать заявление в полицию?

Ответить

exwaifu

Alex
1

Так вот ты, агент госдепа!

Ответить

Vitaly Yudintsev

Alex
1

Вставание с колен в процессе.
Сейчас мы где-то на корточках.

Ответить

Паша Красников

Vitaly
0

Надо только потерпеть

Ответить

Александра Хотимченко

Alex
0

Сейчас новая часть. Президентство Путина : жизнь под санкциями 

Ответить

empSokol

Алексан…
0

Это название слишком сильно намекает на сиквел.

Ответить

calyps

Александра
0

В пути никто кормить не обещал (с)

Ответить

Алексей Логачев

17

Не удивлюсь, если "подряд" уберут вместе с "не может занимать более двух сроков"... И окажется, что может... 
А объяснение будет такое: 
 Не помню уже, почему убрали всю фразу, так у меня в голове сидело

Ответить

Victor Malov

Алексей
0

Сука, ты прорицатель!

Ответить

Tim Moore

Алексей
0

Я тоже подумал что «убрать эту оговорку» имеется ввиду убрать целиком «не более двух сроков подряд» - тру анлим

Ответить

Александра Хотимченко

0

Вообще президент не имеет права менять конституцию, но внести предложения по изменению может

Ответить

Roman Golovin

Александра
15

президент не имеет права менять конституцию

Если говорить на твоём языке, то вот:
😂

Ответить

Александра Хотимченко

Roman
4

Эт да, печально 

Ответить

Weall FAlldown

Александра
0

Печально если уберут слово "подряд"?)

Ответить

Максим Овчарик

Weall
0

В этом слове можно найти даже смысл. В его отсутствие, невозможно выбрать человека, которого хотел бы народ, в силу понимания происходящего, а с этим словом появляется возможность исключить некую привычность и дать волю новым взглядам.

Ответить

Александра Хотимченко

Weall
0

Ему как бы особо не помешали эти слова🤔 

Ответить

Mircurt

Александра
5

президент не имеет права менять конституцию

Ответить

Александра Хотимченко

Mircurt
3

Ну это же не президент, это же Батька

Ответить

Максим Кохович

Александра
2

Как-то многовато ошибок в слове "колхозник"

Ответить

Wladi

Mircurt
0

Уже изменено на: "Конституция не имеет права менять президента"

Ответить

Максим Кохович

Wladi
0
Ответить

Мистер Блондин

Александра
0

Что за взаимоисключающую хуйню ты несешь? 
Никто не имеет право менять конституцию, но вносить предложения может:

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Статья 134.  Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

Ответить

Александра Хотимченко

Мистер
2

Все правильно я написала. Напрямую не может, только через процедуру принятия поправок

Ответить

Антон Пострунин

Александра
2

Слов больше, смысл тот же.

Ответить

Litnikov Danil

Мистер
1

Так то все правильно, просто парламент тряпка.

Ответить

Александра Хотимченко

Litnikov
0

И вот смотришь сейчас на импичмент Трампа уже совсем другими глазами

Ответить

Artem Monahov

4

в США, Португалии и на Украине

На США, Португалии и в Украине

Ответить

Дмитрий Евсеев

4

в спешке на слово «подряд» никто не обратил внимания

ага юристы не обратили внимания. а снег идет летом.

Ответить

That cat

Дмитрий
0

Обратили внимание как раз на отсутствие подряда в своё время

Ответить

Kochubey Serg

1

Ну всего четыре года осталось потерпеть

Ответить

Митя Простомолотов

Kochubey
9

И снова 6

Ответить

Андрей Землянский

Митя
1

и потом ещё шесть

Ответить

Озорной Лис

Андрей
1

А потом вот

Ответить

Паша Красников

Озорной
0

https://coub.com/view/190p54

Ответить

Митя Простомолотов

Андрей
0

Потом ещё 6 и всё..
666

Ответить

Dennis Naidyuk

3

Придумал оговорку Сергей Шахрай: «Не помню уже, почему написал „подряд“, так у меня в голове сидело».

Ахаха!!! АХАХАХА! ААААААААХАХА!!! Это такой рофл, что я просто не могу!)))
"Шахрай" переводится с украинского как "мошенник". 🤣🤣🤣😂😂😂😂
Блин это трындец же, ну!))

Ответить

Dennis Naidyuk

Dennis
1

Это само по себе рофл, а ведь занятно ещё получается, если подумать в ключе: украинский мошенник наградил Россию вечным Путиным.) Который потом спёр у Украины Крым....) Что ж у нас славян-то вечно хорошо получается только себе на голову гадить?))

Ответить

PK

3

Есть еще известное в узких кругах Определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 года, в котором указывается на существовавние «конституционного предела» в два президентских срока подряд для одного лица.
https://constitution.garant.ru/act/president/12113545/

Ответить

Paul Potseluev

2

Забавные гадания по поводу того, как же Путин останется президентом после 2024-го.
Не будет он президентом. Будет председателем совета дружественных государств. А президентом поставят какую-нибудь шойгу или медведева.

Ответить

Alexander Balan

Paul
0

Или "дружественного", это еще надо постараться

Ответить

Анна Гласс

2

кустюмчик у матвиенко, конечно...

Ответить

3216q114

1

Например, в США, Португалии и на Украине нельзя становиться президентов больше двух раз за всю жизнь. В то же время в Азербайджане и Белоруссии ограничения по числу сроков вообще нет.

1. Странный выбор примеров, но да ладно
2. Если судить по вики ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_political_term_limits) и на Украине и в Португалии именно два последовательных. 

Ответить

3216q114

3216q114
1

Пруф про Украину: 
"Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд."
https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-v 

Ответить

Elian Kavinsky

3216q114
3

В законе о выборах есть уточнение:
Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост.

Ответить

Антон Пострунин

Elian
2

Президентом может быть, а кандидатом не может. Продуманно.

Ответить

Michael Smith

Антон
0

Сообщение удалено

Ответить

Michael Smith

Elian
0

яка двічі підряд обиралася

Ну то есть нельзя два срока подряд и потом на третий.
Но можно 3 и больше сроков, если они не подряд.

Ответить

3216q114

3216q114
–3

ИМХО Автор или "хохол" или "опозиционер" , пытающийся в тонкость, но обкакавшийся на пол пути..

Ответить

Kho Menko

1

«Не помню уже, почему написал „подряд“, так у меня в голове сидело»

Да так по приколу написал, чот захотелось я ваще хз. Потом пранк из-под контроля вышел

Ответить

Mezzo Deesa

1

Можно её отменить, наверное.
Хотя зачем?

Ответить

Алексей Куликов

0

В законах многих стран подобное уточнение не прописано. Например, в США, Португалии и на Украине нельзя становиться президентом больше двух раз за всю жизнь.

В США? А как тогда Франклину Делано Рузвельту удалось 4 раза подряд избраться на пост президента?

Ответить

Roman Ocheretniuk

Алексей
2

При Трумени ввели

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

0

Кароч. Это странно, но в том, что у нас 20 лет Путин- виноват Ельцин.
Вот такая загогулина, понимаешь.

Ответить

Litnikov Danil

g͡o͞od҉
0

Очень жаль что он не дожил до сегодняшнего дня. Ооочень интересно что бы он сказал на это все

Ответить

Andre Macareno

Litnikov
1

Нууу, панимаиш...

Ответить

Artyom Sidorov

Litnikov
0

Я устал, я мухожук

Ответить

IceNight

g͡o͞od҉
0

да, алкаш в свое время натворил вам дел.

Ответить
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