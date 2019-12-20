У него был коллега, Паша. Это он мне сейчас сказал, что Женя давно уволился. Он обычно утром уходил, говорил: «Мне на сопровождение». У меня душа как-то затрепетала вечером — что-то случилось, что он домой не приехал. И я нашла номер Паши. Он хорошо знал английский, поэтому, Паша сказал, могут и предложить куда-то на приём съездить какой-нибудь съездить, на сопровождение кого-то, вне штата. Ему за это деньги платят.

Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек. У него не было свободного времени — у него работа и хобби.

