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По неофициальным данным, нападавшим был 39-летний охранник, увлекающийся оружием. Мотивы неизвестны.
По данным СМИ, стрельбу из автомата в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке открыл 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, пять человек — в том числе один гражданский — получили ранения различной степени тяжести.
19 декабря в Москве мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на ФСБ сообщали, что нападавших было трое. Позже эти сведения опровергла сама ФСБ и заявила, что стрелок был один. Его убили сотрудники силовых структур.
После начала стрельбы полицейские и росгвардейцы перекрыли улицу Большая Лубянка. Прохожих и журналистов выводили с улиц, а людей в заведениях просили отойти от окон и не покидать здания. Вскоре на место происшествия прибыла группа захвата, площадь оцепления увеличили.
В перестрелке погиб один сотрудник ФСБ. Ещё пятеро человек получили ранения, двое из них — тяжёлые. Один пострадавший — гражданский, у него легкое ранение. По сведениям LifeShot, нападавший стрелял из охотничьего карабина «Сайга». При нём также обнаружили пистолет и нож. Baza сообщает, что в рюкзаке стрелка обнаружили взрывное устройство, соединённое с мобильным телефоном, и гранаты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. ФСБ считает произошедшее терактом.
РЕН-ТВ выяснил личность стрелка — им оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Эту информацию сообщили Telegram-каналы Baza, «112» и LifeShot со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Официального подтверждения этому нет.
Пустой аккаунт тёзки Евгения Манюрова есть во «Вконтакте»; там указано место обучения — Российский государственный университет правосудия. Манюров также указан в списке слушателей курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики. РЕН-ТВ сообщил, что он имел образование юриста, а в прошлом управлял фирмой, которая занималась консультированием в области коммерческой деятельности. Её ликвидировали в 2015 году.
В 2018 году Манюров продавал гладкоствольное ружье Бекас РП16-1 на оружейном форуме под ником «Стрелок16». В ноябре 2019 года он принял участие в соревнованиях в МГСКК ДОСААФ, в дисциплине «карабин в пистолетном калибре» занял третье место. Как пишет «КП», в октябре Манюров также участвовал в соревнованиях памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ Дмитрия Разумовского.
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ, где занимался Манюров, Олег Солович рассказал «Комсомольской правде», что тот прозанимался всего три месяца, стрелял «плохо», а на занятия ходил в длинном плаще, который отказывался снимать.
Baza связалась с матерью Манюрова, которая рассказала, что тот не служил в армии, в детстве занимался рукопашным боем, ни с кем не общался, не был женат и пил таблетки от повышенного давления, в последние годы работал в охранных предприятиях. По её словам, сын увлекался стрельбой «три-четыре года».
Только в день стрельбы мать Манюрова узнала, что сын уволился ещё несколько месяцев назад, когда позвонила коллеге сына. Перед происшествием на Лубянке Манюров рассказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе.
Когда корреспондент Baza брала интервью у матери Манюрова, в квартиру прибыла следственная группа. Изданию не удавалось связаться с сотрудницей с трёх часов ночи. В восемь утра её освободили, журналистка рассказала о жестоком задержании.
Мать стрелка рассказала «Комсомольской правде», что в последнее время Манюров общался «c какими-то арабами по телефону», но она не понимала речь, поскольку тот говорил по-английски. Соседка рассказала LifeShot, что Манюров «был весь в себе, всё время ходил в камуфляже»: «Вообще ничего не могу про него сказать».
По сведениям LifeShot, возле предполагаемого дома Манюрова в Подольске ночью работали оперативники.
«КП» сообщила, что следователи провели обыски в квартире стрелка и обнаружили «арсенал оружия». Все семь стволов были зарегистрированы на Манюрова. Два карабина «Сайга», два гладкоствольных ружья, травматический пистолет изъяли оперативники, газовое не нашли, а ещё один карабин стрелок имел при себе. Эти сведения подтвердила Baza, добавив, что в квартире обнаружили «очень много патронов».
Перед происшествием на Лубянке Манюров рассказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе.
юморист
занимался рукопашным боем, увлекался стрельбой как хобби, ни с кем не общался, не был женат и пил таблетки от повышенного давления
Играл-то во что? Самое важное не сказали
Жаль, мотив неизвестен
аим тренировал
Манюров общался «c какими-то арабами по телефону
прицепятся к этому, как пить дать
Но ведь игил - всё? Уже два раза как всё. Как прицепятся?
Но ведь игил - всё? Уже два раза как всё
Недовешиваешь!
Трижды каудильо объявлял, что мы их победили!
да даже искать не будут, мол был некие арабы, личность которых не установили, которые заказали ему операцию и пообещали безбедную старость для матери
игил это как палпатин, абсолютное зло, которое должно воскресать по необходимости
С мамашей уже поработали, видимо, наставили на истинный путь. ;) Ишь как бодро по телефону определяет англицких арабов.))
Хорошо знал английский!
Американцы? ЦРУ? Англичане? МИ6?
Какой мотив у охранника 40лвл без друзей и женщины. Ясно же Путин и карманная гебня во всем виновата. Ну или захотелось разьебать хоть кого-то от уныния и безнадеги, выбор пал на фсб
скорее всего фейсы(которые курируют негласно охранку) ему нехило поднасрали, вот он и пошёл мстить
Так, почему уже второй день Женя и Даша пишут о терактах на лубянке? Я не против, у меня просто небольшой диссонанс из-за этого. Где разборы мемов, где котики из интернетов? Очень странно.
"Странный он был человек... У него не было ни друзей, ни подруг"
Что в этом странного?
карабина «Сайга»
Самый удивительный - Валентин Дядька,
Без ошибки - карабин «Сайга»...
Этот телеграм-канал 112 - лютая помойка, отписался от него во время дела Голунова, когда показали фотки якобы из его дома, и автор, опираясь на свои "источники" в органах подтвердил, что это его лаборатория. И вообще занял очевидную позицию: Голунов - наркоман и место ему не среди вольно живущих. Не знаю, как он потом реагировал на ход событий, но уже плевать, жаль его подписчиков.
Из занятного заметил, что ситуация вызывает у народа не сопереживание, а интерес.
Такой своеобразный показатель насколько мы "приехали". Нормальному государству очевидно нужна секретная служба, но сотрудников ФСБ не воспринимают как защитников, и по-моему, не воспринимают даже как часть общества.
Скорее как каких-то роботов в масках, которые действуют в своих интересах.
Походу первый человек у которого сдали нервы от охуевшей власти. Хотя почему туда пошел стрелять, а не в Кремль - странно.