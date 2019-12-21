Слух о таких конфетах распространяется с 2014 года. И пока нет оснований ему доверять.

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В декабре родители российских школьников в разных регионах начали рассказывать о распространении «наркотических китайских конфет» в школах. Власти такую информацию отрицают, а правоохранительные органы пока не нашли ни одного подтверждения этим сообщениям. Но это не мешает распространению информации в новых городах.

Что пишут родители

Слух о распространении «наркотических конфет» в школах в декабре успел дойти до жителей Петербурга, Липецка, Смоленска, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Казани, Иркутска, Екатеринбурга, Гомеля, Ярославля, Костромы и Пензы. Информацию публикуют и жители Грузии.

Самая популярная версия у родителей, что кто-то нашёл пакет большим количеством таких конфет. Например, жители Новосибирска рассказывают о двух килограммах «китайских наркотиков», которые обнаружили в школе. Некоторые утверждают, что их дети «видели эти конфеты в туалете».

Изображение издания «Gorod48»

Изображение издания «Gomel.today»

В качестве подтверждения распространения таких конфет родители пересылают друг другу видео с мальчиком, который не реагирует на вопросы своей мамы. «Как тебя зовут, сыночек? Конфетку, говоришь, скушал?», — спрашивает ребёнка женщина.

На видео уже 7,1 миллиона просмотров

Видео сняли в этом году в Новосибирске, власти подтвердили его подлинность и назвали конфету с никотином одной из версий отправления мальчика. Этот ролик родители ребёнка сняли для врачей, чтобы они смогли оперативно решить, что делать с мальчиком. Врачи его увезли в реанимацию областной больницы, откуда ребёнка позже выписали.

Источник РИА «Новостей» рассказал, что конфету ребёнку дал другой ученик школы. «Со слов мальчика, к нему подошёл ученик и предложил ему за 20 рублей съесть конфету, которая свободно продаётся в магазинах города», — пояснил собеседник журналистов.

Правоохранительные органы пока не могут назвать причину такого поведения мальчика. Но родители считают, что их сын мог отравиться жевательным табаком или конфетами с никотином, которые находятся в открытой продаже и не запрещены законом.

В больницу с признаками отравления доставлен одиннадцатилетний учащийся средней школы № 2 после употребления предположительно бестабачной никотиновой смеси. Следственный комитет по Новосибирску

Редактор TJ из Петербурга тоже столкнулся с рассказом о конфетах с синтетическими наркотиками. Об этом ему сообщил водитель такси, который также показал видео с ребёнком из Новосибирска.

Помимо видео с мальчиком, в родительских чатах начали рассылать аудиозапись, на которой рассказывается, что в школах «детям дают жвачки и конфеты, в которых находится дешёвый синтетический китайский наркотик». Это аудио уже рассылалось в 2018 году, его полную расшифровку публиковали тогда же.

«Фонтанка» пишет, что, несмотря на неактуальность аудио, директор петербургской школы 344 распорядилась довести до родителей информацию о «наркотических конфетах». С учеников младших и средних классов взяли обещания не брать сладости от незнакомцев, а в образовательном учреждении прошли акции под девизом «На улицах едят только собаки».

Слух о «наркотических конфетах» начали распространять в 2014 году

​Скриншот статьи из веб-архива

В октябре 2014 года «Якутия.Инфо» сообщило, что в родительских чатах начали писать о распространении в школах конфет, которые содержат в себе «наркотик, благодаря которому можно бросить разве что дышать».

Журналисты тогда рассказали, что в сладостях якобы присутствует смесь «на основе вечнозеленого многолетнего растения Бетель». «Эти химические соединения провоцируют в организме самостоятельное вырабатывание амфетаминов, что объясняет влияние бетеля на человека», — сообщалось в публикации. Позже эту статью удалили.

В этой же заметке сообщалось, что о конфетах сообщали и жители других городов, в частности Кирова.

В Кирове появились наркотики в виде жевательной резинки. Оформлено красиво: наклейка с Винни Пухом. По вкусу ничем не отличается от простой жвачки, но в ней находится доза героина, которая сразу действует на ребёнка. Необратимые последствия вызывает. цитата из статьи «Якутии.Инфо»

Похожие слухи были и в 2016 году

В 2016 году начальник управления образования подмосковного города Краснознаменск Виктор Грищенко разослал в образовательные учреждения письма, в которых сообщил, что в российских городах «детям предлагают бесплатно жвачки в ярких упаковках с Винни-Пухом или надписью Fans7. Однако, в них содержатся наркотические вещества, которые могут вызвать мгновенное привыкание».

Позже чиновник рассказал журналистам, что «информацию о наркотических жвачках нашёл в интернете». В МВД тогда заявили, что не получили подтверждения информации о распространении наркотиков.

Полиция предпринимает все необходимые меры для установления лиц, причастных к распространению сообщений, в которых анонимные авторы со ссылкой на правоохранительные органы предупреждают граждан о якобы имеющихся фактах распространения под видом жевательных резинок наркотических средств и курительных смесей. Заявления от родителей несовершеннолетних и представителей образовательных учреждений в правоохранительные органы Московской области не поступали. пресс-центр МВД

Похожая ситуация случилась и в Ульяновске. Там начальник управления образования города Светлана Куликова разослала в школы письма, в которых попросила донести до педагогов и родителей информацию о возможном распространении конфет с наркотиками.

В городской администрации тогда рассказали, что письмо в управление образования пришло из городской думы, а в городскую думу — от коллег из Подмосковья.

Похожие слухи в 2016 году появились и в Татарстане. Начальник УНК МВД Татарстана заявил тогда журналистам, что подобной информацией органы не располагают. «Причём фотографии этих жвачек в 2014 и 2015 годах были те же самые», — добавил Вадим Костюнин.

И в 2017 году

В 2017 году в родительских чатах и соцсетях писали о том, что в школах начали раздавать наркотик под видом конфет. МВД тогда не выявило ни одного подтверждения это информации.

В последнее время наблюдаются факты массовых рассылок через социальные сети и мессенджеры сообщений о появлении в нескольких регионах нового вида наркотического средства и его распространении в образовательных учреждениях под видом конфет или жвачек. пресс-центр МВД

В 2018 году в соцсетях опубликовали запись, на которой женщина предупреждает родителей о раздаче «наркотических конфет»

25 ноября 2018 года «Приморье24» опубликовало расшифровку записи, которую родители пересылали друг другу в социальных сетях и мессенджерах. На ней якобы педагог, который предупреждает о раздаче детям «синтетического китайского наркотика» под видом конфет. «Через полгода применения кости начинают разлагаться — настолько это химическое соединение вредно, что такое происходит», — сообщал женский голос.

Чем наркотик страшен? После второго применения ребёнок уже зависим от него. Как вы сможете распознать? Вот этот эффект — «кайф» его называют — длится минут 15-20. После этого всё исчезает. Как вы можете распознать, что с ребёнком что-то не то? Ну, не совсем адекватно ребёнок себя ведёт и немножко тянет язык. Разговаааривает так, тянет. расшифровка «Приморье24»

«Педагог» тогда заявлял, что в Приморье уже 25 девочек в возрасте от 11 до 13 лет находятся на лечении после употребления этих конфет. Официального подтверждения этой информации не было.

В этом же году родители кубанских школьников пересылали друг другу видео, на котором мужчина рассказывает о том, что в учебных заведениях края раздают бесплатно конфеты, содержащие наркотик «земляника». «Восьмиклассник угостил пятерых семиклассников. Ребята попали в больницу в тяжёлом состоянии. Также имеется информация, что данный же восьмиклассник угостил такой конфетой ребенка в детском саду», — говорит автор видео.

В МВД тогда сообщили, что «ни один факт о существовании наркотических жвачек или конфет не подтвердился». «Все факты поступления подобной информации после проверки оказались обычными фейками», — добавили в правоохранительных органах.

Можно ли верить таким слухам

О распространении «наркотических конфет» в школах пишут жители многих российских городов, однако только в Новосибирске произошёл случай, который связан с отравлением якобы после употребления конфеты. Но даже там правоохранительные органы ещё не завершили свои эксперты.

При этом, ролик с мальчиком публикуется в группах и чатах других городов, причём некоторые родители пишут, что инцидент случился именно в их городе. При этом, городские власти и полиция отвергают информацию о «наркотических конфетах». Правоохранительные органы называют информацию об их появлении фейком.

Жители в том числе Петербурга, Тольятти, Казани и Омска считают, что объявление с прикреплёнными конфетами висит именно в их городе. Однако в чатах распространяется одна и та же фотография.