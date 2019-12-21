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Слух о таких конфетах распространяется с 2014 года. И пока нет оснований ему доверять.
В декабре родители российских школьников в разных регионах начали рассказывать о распространении «наркотических китайских конфет» в школах. Власти такую информацию отрицают, а правоохранительные органы пока не нашли ни одного подтверждения этим сообщениям. Но это не мешает распространению информации в новых городах.
Слух о распространении «наркотических конфет» в школах в декабре успел дойти до жителей Петербурга, Липецка, Смоленска, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Казани, Иркутска, Екатеринбурга, Гомеля, Ярославля, Костромы и Пензы. Информацию публикуют и жители Грузии.
Самая популярная версия у родителей, что кто-то нашёл пакет большим количеством таких конфет. Например, жители Новосибирска рассказывают о двух килограммах «китайских наркотиков», которые обнаружили в школе. Некоторые утверждают, что их дети «видели эти конфеты в туалете».
В качестве подтверждения распространения таких конфет родители пересылают друг другу видео с мальчиком, который не реагирует на вопросы своей мамы. «Как тебя зовут, сыночек? Конфетку, говоришь, скушал?», — спрашивает ребёнка женщина.
Видео сняли в этом году в Новосибирске, власти подтвердили его подлинность и назвали конфету с никотином одной из версий отправления мальчика. Этот ролик родители ребёнка сняли для врачей, чтобы они смогли оперативно решить, что делать с мальчиком. Врачи его увезли в реанимацию областной больницы, откуда ребёнка позже выписали.
Источник РИА «Новостей» рассказал, что конфету ребёнку дал другой ученик школы. «Со слов мальчика, к нему подошёл ученик и предложил ему за 20 рублей съесть конфету, которая свободно продаётся в магазинах города», — пояснил собеседник журналистов.
Правоохранительные органы пока не могут назвать причину такого поведения мальчика. Но родители считают, что их сын мог отравиться жевательным табаком или конфетами с никотином, которые находятся в открытой продаже и не запрещены законом.
Редактор TJ из Петербурга тоже столкнулся с рассказом о конфетах с синтетическими наркотиками. Об этом ему сообщил водитель такси, который также показал видео с ребёнком из Новосибирска.
Помимо видео с мальчиком, в родительских чатах начали рассылать аудиозапись, на которой рассказывается, что в школах «детям дают жвачки и конфеты, в которых находится дешёвый синтетический китайский наркотик». Это аудио уже рассылалось в 2018 году, его полную расшифровку публиковали тогда же.
«Фонтанка» пишет, что, несмотря на неактуальность аудио, директор петербургской школы 344 распорядилась довести до родителей информацию о «наркотических конфетах». С учеников младших и средних классов взяли обещания не брать сладости от незнакомцев, а в образовательном учреждении прошли акции под девизом «На улицах едят только собаки».
В октябре 2014 года «Якутия.Инфо» сообщило, что в родительских чатах начали писать о распространении в школах конфет, которые содержат в себе «наркотик, благодаря которому можно бросить разве что дышать».
Журналисты тогда рассказали, что в сладостях якобы присутствует смесь «на основе вечнозеленого многолетнего растения Бетель». «Эти химические соединения провоцируют в организме самостоятельное вырабатывание амфетаминов, что объясняет влияние бетеля на человека», — сообщалось в публикации. Позже эту статью удалили.
В этой же заметке сообщалось, что о конфетах сообщали и жители других городов, в частности Кирова.
В 2016 году начальник управления образования подмосковного города Краснознаменск Виктор Грищенко разослал в образовательные учреждения письма, в которых сообщил, что в российских городах «детям предлагают бесплатно жвачки в ярких упаковках с Винни-Пухом или надписью Fans7. Однако, в них содержатся наркотические вещества, которые могут вызвать мгновенное привыкание».
Позже чиновник рассказал журналистам, что «информацию о наркотических жвачках нашёл в интернете». В МВД тогда заявили, что не получили подтверждения информации о распространении наркотиков.
Похожая ситуация случилась и в Ульяновске. Там начальник управления образования города Светлана Куликова разослала в школы письма, в которых попросила донести до педагогов и родителей информацию о возможном распространении конфет с наркотиками.
В городской администрации тогда рассказали, что письмо в управление образования пришло из городской думы, а в городскую думу — от коллег из Подмосковья.
Похожие слухи в 2016 году появились и в Татарстане. Начальник УНК МВД Татарстана заявил тогда журналистам, что подобной информацией органы не располагают. «Причём фотографии этих жвачек в 2014 и 2015 годах были те же самые», — добавил Вадим Костюнин.
В 2017 году в родительских чатах и соцсетях писали о том, что в школах начали раздавать наркотик под видом конфет. МВД тогда не выявило ни одного подтверждения это информации.
25 ноября 2018 года «Приморье24» опубликовало расшифровку записи, которую родители пересылали друг другу в социальных сетях и мессенджерах. На ней якобы педагог, который предупреждает о раздаче детям «синтетического китайского наркотика» под видом конфет. «Через полгода применения кости начинают разлагаться — настолько это химическое соединение вредно, что такое происходит», — сообщал женский голос.
«Педагог» тогда заявлял, что в Приморье уже 25 девочек в возрасте от 11 до 13 лет находятся на лечении после употребления этих конфет. Официального подтверждения этой информации не было.
В этом же году родители кубанских школьников пересылали друг другу видео, на котором мужчина рассказывает о том, что в учебных заведениях края раздают бесплатно конфеты, содержащие наркотик «земляника». «Восьмиклассник угостил пятерых семиклассников. Ребята попали в больницу в тяжёлом состоянии. Также имеется информация, что данный же восьмиклассник угостил такой конфетой ребенка в детском саду», — говорит автор видео.
В МВД тогда сообщили, что «ни один факт о существовании наркотических жвачек или конфет не подтвердился». «Все факты поступления подобной информации после проверки оказались обычными фейками», — добавили в правоохранительных органах.
О распространении «наркотических конфет» в школах пишут жители многих российских городов, однако только в Новосибирске произошёл случай, который связан с отравлением якобы после употребления конфеты. Но даже там правоохранительные органы ещё не завершили свои эксперты.
При этом, ролик с мальчиком публикуется в группах и чатах других городов, причём некоторые родители пишут, что инцидент случился именно в их городе. При этом, городские власти и полиция отвергают информацию о «наркотических конфетах». Правоохранительные органы называют информацию об их появлении фейком.
Жители в том числе Петербурга, Тольятти, Казани и Омска считают, что объявление с прикреплёнными конфетами висит именно в их городе. Однако в чатах распространяется одна и та же фотография.
У России три пути: вебкам, закладки и IT!
Городская легенда. Спидозные иглы в кинотеатрах/метро etc. из той же серии
В данном случае это больше на массовую истерию похоже и тема благодатная: дети.
Из серии: разошли это сообщение тысяче человек, и твой ICQ-цветок станет синим
Эх, а было же время, скачал аудионаркотики, надел наушники и кайфуй сиди
С удовольствием заторчу, кидай годноту в комменты
Ах, это войс, а я рассчитывал на ссылку на ютуб на что-то из AC/DC или Deep Purple
хоспаде блять ну и бред
Не говори, а кроме этого пацана, выпившего у бати коньяк, есть еще какие то доказательства?
А котики - наркотики?
Путин же сказал, что Россия уже пьёт меньше. Ну вот, на замену алкоголизму пришли наркотики. Пить стали меньше, а наркота уже даже в руках школьников мелких оказывается.
Я бы, кстати, расстреливал на месте школотронов, сознательно балующихся солями, спидами и прочей хуйнёй синтетической. Что из них в будущем вырастет — фиг его знает. Нам такие во власти не нужны.
Алкогольное и наркотическое опьянение — немножко разные понятия. От водяры ты просто в зюзю будешь после непродолжительного веселья, а вот, например, ЛСД может на всю жизнь нарушить твою психику своими галлюциногенными эффектами.
Счас бы школьникам бесплатно наркоту раздавать, ага
«Например, жители Новосибирска рассказывают о двух килограммах «китайских наркотиков», которые обнаружили в школе. Некоторые утверждают, что их дети «видели эти конфеты в туалете».
Это вин.
И в чем профит бесплатно раздавать наркотики?
Спроси это у распространителей слухов - тебе снисходительно, со знанием дела расскажут про план даллеса и жидомасонов.
Ну наверное подсадить, чтобы за следующую и последующую дозу уже платил
Об этом ему сообщил водитель такси, который также показал видео с ребёнком из Новосибирска
Мне как-то таксист видосы с Шарием врубал, это в сто крат хуже
Удивительно как Артём умудрился запихнуть пропаганду употребления наркотиков в самом конце материала.
Бумеры правда думают, что кто-то бесплатно будет раздавать дорогостоящее вещество?
Вот так всегда — вроде уже свыкся с тем, что многие люди тупые как пробки, но потом появляется подобная новость, и пиздец.
Ну и зачем существует эта статья? Среди пидорах опять ходит какой-то слух, тысячи их.
Ну вообще даже во лжи бывает правда, не конфетки в школах, а жевательный табак сейчас распространён который многие дети жуют только там концентрация большая никотина, мне многие знакомые про это рассказывали, пишу только про Москву, не знаю что там за пределами. На их местном жаргоне его называют «снюс». Если не верите то вбейте в гугл это название.
Главный обман детства — это то что тебе везде будут предлагать бесплатные наркотики.