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Полтысячи жителей и постоянный холод.
23 декабря сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов пропал после обыска. Силовики ворвались к нему, выломав дверь, и отвезли на допрос. Из-за пропавшей сотовой сети он не смог обратиться к адвокату. Почти сутки Шаведдинов не выходил на связь.
24 декабря ФБК узнал, что Шаведдинова на нескольких самолётах доставили на архипелаг Новая Земля Архангельской области. Основанием стала воинская обязанность: его увезли служить.
Осенью Шаведдинова действительно призвали на военную службу — и комиссия признала его годным. Он обжаловал решение, подав иск о нарушении своих прав на освобождение: у руководившего освидетельствованием врача не было нужных полномочий, всё проводили в непредназначенном по закону месте, а остальные доктора не имели сведений о его здоровье. Суд отклонил иск Шаведдинова, а 23 декабря Мосгорсуд это решение подтвердил.
Часть 23 662, куда его привезли, входит в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО. Его сформировали в 2015 году как первую полноценную воинскую часть Северного флота на островах Северного Ледовитого океана. Там же находится военный аэродром Амдерма-2.
Штаб полка находится в посёлке Рогачёво на полуострове Гусиная Земля. Адвокатов Шаведдинова в часть не пускают, аргументируя это тем, что территория закрытая. Несмотря на это, в СМИ, связанных с местными властями, появляются новости и фотоотчёты о работе полка.
Рогачёво — посёлок площадью 11,6 квадратных километров. В 2016 году в нём жили 555 человек. Температура воздуха летом не поднимается выше десяти градусов тепла. Средняя годовая температура — около –5.
Служившие на Новой Земле рассказывали, что морозы там достигают 40 градусов, а ветер может разогнаться до 50 метров в секунду. Полярный день длится 90 дней, а полярная ночь — 70. Новоприбывших сразу учат защищаться от белых медведей, которые представляют смертельную опасность.
Я помню, что когда сотрудники ФБК попадали в тюрьму, они выясняли, что именно воруют служащие тюрьмы у заключённых и на чём пилят бюджет.
Очень неосторожно было отправлять сотрудника ФБК в армию, теперь мы узнаем, как воруют в военных частях.
Мне кажется, его отправили в такую дыру, что теперь мы вряд ли что-то узнаем
Шёл 2019-й.. людей отправляют в ссылку..
А можно быть адекватным СМИ, и писать хотя бы в рождественскую ночь не так однобоко и предвзято?
Какой возраст хотя-бы этого сотрудника Фбк, сколько раз он на комиссии был в военкомате.. и этого достаточно. Вы же сука журналисты, а не пидорасы-копипастеры. Спасибо
блять да кто открыл этот портал
откуда они повылезали
запихните их обратно
TJ не сми
Хавай
И нахуя ты это отправил?
Давай сейчас такую же табличку в пэинте сделаю пиздец зачем я вообще тебе отвечаю
Шаведдинов до дембеля
TL;DR:
Сисян зажопил бабло на отмазку своего работника и вместо этого покатил с семьей наслаждаться европейскими курортами.
А есть уже прекрасные комментарии о том, как ему повезло побывать в таких удивительных местах, да ещё и бесплатно?
Ну хз. Кроме того что бы смирится и попытаться отнестись к этому как к приключению выхода у него нет. Если он не хочет уехать в дисбат какой-нибудь.
Ещё до этого Шаведдинова действительно призвали на военную службу — и комиссия признала его годным.
Когда это было, задолго до обыска?
В царской России ссылали в Сибирь и на Кавказ. В новой царской России начали практику с архангельской области.
морозы там достигают 40 градусов, а ветер может разогнаться до 50 метров в секунду
И вижу на фотке бараки панельные. В моей панельке питерской в -10 уже холодно. Жесть..
Ну там на сваях и отопление сильное. Вон в Якутии тоже панельки. И ничего при -40 тепло.