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Anna Begiashvili
2632

Куда увезли сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова: воинская часть в посёлке Рогачёво у Северного Ледовитого океана Материал редакции

Полтысячи жителей и постоянный холод.

29 комментариев
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Фото с сайта belushka.ru

23 декабря сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов пропал после обыска. Силовики ворвались к нему, выломав дверь, и отвезли на допрос. Из-за пропавшей сотовой сети он не смог обратиться к адвокату. Почти сутки Шаведдинов не выходил на связь.

24 декабря ФБК узнал, что Шаведдинова на нескольких самолётах доставили на архипелаг Новая Земля Архангельской области. Основанием стала воинская обязанность: его увезли служить.

Осенью Шаведдинова действительно призвали на военную службу — и комиссия признала его годным. Он обжаловал решение, подав иск о нарушении своих прав на освобождение: у руководившего освидетельствованием врача не было нужных полномочий, всё проводили в непредназначенном по закону месте, а остальные доктора не имели сведений о его здоровье. Суд отклонил иск Шаведдинова, а 23 декабря Мосгорсуд это решение подтвердил.

​Белая точка — Москва, красная — Рогачёво

Часть 23 662, куда его привезли, входит в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО. Его сформировали в 2015 году как первую полноценную воинскую часть Северного флота на островах Северного Ледовитого океана. Там же находится военный аэродром Амдерма-2.

Штаб полка находится в посёлке Рогачёво на полуострове Гусиная Земля. Адвокатов Шаведдинова в часть не пускают, аргументируя это тем, что территория закрытая. Несмотря на это, в СМИ, связанных с местными властями, появляются новости и фотоотчёты о работе полка.

Рогачёво — посёлок площадью 11,6 квадратных километров. В 2016 году в нём жили 555 человек. Температура воздуха летом не поднимается выше десяти градусов тепла. Средняя годовая температура — около –5.

Служившие на Новой Земле рассказывали, что морозы там достигают 40 градусов, а ветер может разогнаться до 50 метров в секунду. Полярный день длится 90 дней, а полярная ночь — 70. Новоприбывших сразу учат защищаться от белых медведей, которые представляют смертельную опасность.

​Воинская часть 23 662 Фото «Новоземельских вестей»
​Воинская часть 23 662 Фото «Новоземельских вестей»
Рогачёво​ С сайта «Фото Планета»
С сайта «Фото Планета»
С сайта «Фото Планета»
С сайта belushka.ru
С сайта belushka.ru

#фбк #армия #призывшаведдинова

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23
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29 комментариев
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Myemptyblog

24

Я помню, что когда сотрудники ФБК попадали в тюрьму, они выясняли, что именно воруют служащие тюрьмы у заключённых и на чём пилят бюджет.

Очень неосторожно было отправлять сотрудника ФБК в армию, теперь мы узнаем, как воруют в военных частях.

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Artem Monahov

Myemptyblog
0

Мне кажется, его отправили в такую дыру, что теперь мы вряд ли что-то узнаем

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Максим Шпилёв

8

Шёл 2019-й.. людей отправляют в ссылку..

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Vladimir Medvedev

Максим
1

Декабрист =)

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Хан Теодор IV

–21

А можно быть адекватным СМИ, и писать хотя бы в рождественскую ночь не так однобоко и предвзято?

Какой возраст хотя-бы этого сотрудника Фбк, сколько раз он на комиссии был в военкомате.. и этого достаточно. Вы же сука журналисты, а не пидорасы-копипастеры. Спасибо

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Иван Гессе

Хан
12

блять да кто открыл этот портал

откуда они повылезали
запихните их обратно

Ответить

Хан Теодор IV

Иван
–13

Кого? Ты тут один. 

Ответить

Pavel Osadchuk

Хан
1

TJ не сми

Ответить

Хан Теодор IV

Pavel
–2

Хавай

Ответить

Artem Monahov

Хан
0

Засунь это себе в жопу

Ответить

Tyler Durden

Хан
0

И нахуя ты это отправил?

Ответить

Хан Теодор IV

Tyler
0

Могахова собрал и тебя. Фейверк продолжается😎

Ответить

Tyler Durden

Хан
0

Давай сейчас такую же табличку в пэинте сделаю пиздец зачем я вообще тебе отвечаю

Ответить

Айдын Билов

6

Шаведдинов до дембеля

Ответить

Александра Хотимченко

Айдын
0

Шаведдинов и медведь)

Ответить

Игнат Теремов

4

Нашёл хату на новый год

Ответить

Александра Хотимченко

4

А ну гордись!

Ответить

Сергей Васильев

–7

TL;DR:

 
Сисян зажопил бабло на отмазку своего работника и вместо этого покатил с семьей наслаждаться европейскими курортами.

Ответить

x mst

1
Ответить

empSokol

1

А есть уже прекрасные комментарии о том, как ему повезло побывать в таких удивительных местах, да ещё и бесплатно?

Ответить

Станислав Ильин

empSokol
0

Ну хз. Кроме того что бы смирится и попытаться отнестись к этому как к приключению выхода у него нет. Если он не хочет уехать в дисбат какой-нибудь. 

Ответить

Курбангалы Алибердыев

0

Ещё до этого Шаведдинова действительно призвали на военную службу — и комиссия признала его годным. 

Когда это было, задолго до обыска?

Ответить

Anna Begiashvili

Курбангалы
0

Осенью

Добавлю, чтобы было понятно

Ответить

пепси

Курбангалы
0

За минуту до...

Ответить

Ruslan Sviridov

0

В царской России ссылали в Сибирь и на Кавказ. В новой царской России начали практику с архангельской области.

Ответить

Александра Хотимченко

Ruslan
0

В советской России на Колыму 

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Радислав Иванов

0

Вряд ли там служат деть чиновников.

Ответить

Андрей Яковлев

0

 морозы там достигают 40 градусов, а ветер может разогнаться до 50 метров в секунду

И вижу на фотке бараки панельные. В моей панельке питерской в -10 уже холодно. Жесть..

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Виталий Лановой

Андрей
0

Ну там на сваях и отопление сильное. Вон в Якутии тоже панельки. И ничего при -40 тепло.

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Tyler Durden

Куда увезли сотрудника ФБК…

Хан Теодор IV

Куда увезли сотрудника ФБК…

Владимир Прохоровитч

ФБК: сотрудника фонда Руслана…

Tyler Durden

Куда увезли сотрудника ФБК…

Artem Monahov

Куда увезли сотрудника ФБК…

Виталий Лановой

Куда увезли сотрудника ФБК…

Хан Теодор IV

Куда увезли сотрудника ФБК…

Artem Monahov

Куда увезли сотрудника ФБК…

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ФБК: сотрудника фонда Руслана…

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