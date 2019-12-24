Полтысячи жителей и постоянный холод.

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Фото с сайта belushka.ru

23 декабря сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов пропал после обыска. Силовики ворвались к нему, выломав дверь, и отвезли на допрос. Из-за пропавшей сотовой сети он не смог обратиться к адвокату. Почти сутки Шаведдинов не выходил на связь.

24 декабря ФБК узнал, что Шаведдинова на нескольких самолётах доставили на архипелаг Новая Земля Архангельской области. Основанием стала воинская обязанность: его увезли служить.

Осенью Шаведдинова действительно призвали на военную службу — и комиссия признала его годным. Он обжаловал решение, подав иск о нарушении своих прав на освобождение : у руководившего освидетельствованием врача не было нужных полномочий, всё проводили в непредназначенном по закону месте, а остальные доктора не имели сведений о его здоровье. Суд отклонил иск Шаведдинова, а 23 декабря Мосгорсуд это решение подтвердил .

​Белая точка — Москва, красная — Рогачёво

Часть 23 662, куда его привезли, входит в 33-й зенитный ракетный полк 1-й дивизии ПВО. Его сформировали в 2015 году как первую полноценную воинскую часть Северного флота на островах Северного Ледовитого океана. Там же находится военный аэродром Амдерма-2.

Штаб полка находится в посёлке Рогачёво на полуострове Гусиная Земля. Адвокатов Шаведдинова в часть не пускают, аргументируя это тем, что территория закрытая. Несмотря на это, в СМИ, связанных с местными властями, появляются новости и фотоотчёты о работе полка.

Рогачёво — посёлок площадью 11,6 квадратных километров. В 2016 году в нём жили 555 человек. Температура воздуха летом не поднимается выше десяти градусов тепла. Средняя годовая температура — около –5.

Служившие на Новой Земле рассказывали, что морозы там достигают 40 градусов, а ветер может разогнаться до 50 метров в секунду. Полярный день длится 90 дней, а полярная ночь — 70. Новоприбывших сразу учат защищаться от белых медведей, которые представляют смертельную опасность.

​Воинская часть 23 662 Фото «Новоземельских вестей»

​Воинская часть 23 662 Фото «Новоземельских вестей»

Рогачёво​ С сайта «Фото Планета»

С сайта «Фото Планета»

С сайта «Фото Планета»

С сайта belushka.ru