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Anna Begiashvili
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По всей России проводят рейды против снюса — фактически запрещены любые никотиносодержащие смеси. Главное Материал редакции

Производители научились обходить запрет на снюс, но его аналоги тоже объявили нелегальными.

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Фото с сайта, продающего снюс

Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору остановить незаконную продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек. Речь идёт о снюсе и его аналогах.

Оптовая и розничная продажа снюса — табачной смеси, предназначенной для рассасывания — запрещена в России с 2015 года, но его продолжают распространять, в том числе через интернет-магазины. За нарушение грозит административный штраф. Для обхода запрета появились аналогичные смеси, содержащие никотин.

В конце 2019 года о снюсе снова активно заговорили. Региональные власти стали бороться с ним на местах, СМИ за последний месяц выпустили десятки материалов о вреде смесей и отравлениях ими, а в Госдуме поспорили, стоит ли ужесточать ограничения. Тем временем Роспотребнадзор уже провёл полторы тысячи рейдов по всей России.

Пока депутаты Госдумы спорили о полном запрете смесей, в регионах вводили местные запреты

В конце ноября депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить в России торговлю не только снюсом, но и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Авторы документа утверждают, что такие вещества особенно популярны среди молодёжи. Поскольку подростки весят немного, употребление чревато для них не только привыканием, но и летальным исходом, считают депутаты.

Фракция «Единой России» не поддержала законопроект. Единороссы считают, что существующих ограничений достаточно, и полностью запрещать торговлю никотиносодержащими смесями не нужно. Замглавы фракции Андрей Исаев отметил, что закон должен защищать от воздействия табачного дыма людей, выбравших здоровый образ жизни. А на тех, кто добровольно потребляет никотин, должна действовать «пропаганда здорового образа жизни», а не запреты.

Ещё один аргумент единороссов — после запрета всех никотиносодержащих смесей могут появиться призывы ограничить продажу никотиновых пластырей, которые используют, чтобы отказаться от курения.

Но усиления ограничений уже потребовал премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Роспотребнадзор поручил своим территориальным органам принять «максимально жёсткие меры» для прекращения продажи снюса, насвая и прочей некурительной никотиносодержащей продукции. Исполнение взяли «на строгий контроль».

Не дожидаясь решения федеральных органов, региональные власти стали самостоятельно бороться со снюсом и его аналогами. Заксобрания и облдумы Югры, Забайкалья, Удмуртии, Адыгеи, Вологодской, Брянской и Челябинской областей запретили продажу несовершеннолетним бестабачных никотинсодержащих смесей. Такие же ограничения поручил ввести губернатор Омской области. На территории Калужской области полностью запретили все жевательные смеси и нюхательный табак, содержащие никотин или его производные.

В нескольких регионах запустили горячие линии, по которым можно сообщать о распространении снюса. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в начале 2020 года борьба с продажей снюса будет в приоритете: «Здесь за основу надо брать закон о запрете продажи алкоэнергетиков. [...] Думаю, таким же образом мы сможем добиться запрета продажи снюсов на территории не только нашего города, но и всей страны».

СМИ пишут об отравлениях и смертях от снюса. Некоторые сообщения оказываются фейками

В конце 2019 года стали активно появляться материалы об «эпидемии снюса». Его называли «убийственной модой», «смертельно опасной игрушкой», «опасной отравой», тем, что «убивает наших детей». При этом СМИ отмечали, что вещества распространяются в виде леденцов и пользуются большой популярностью у подростков.

TJ уже писал о «наркотических конфетах», из-за которых бьют панику родители российских школьников. В МВД говорят, что подтверждений распространения леденцов нет.

Родители российских школьников пишут о…
Слух о таких конфетах распространяется с 2014 года. И пока нет оснований ему доверять.
tjournal.ru

Регулярно выходят новости о смертях от снюса. 15 декабря в Смоленской области умер шестиклассник — сердце, предположительно, остановилось из-за высокой дозы снюса. Смерть семиклассника из Новосибирска тоже связывают с ним. СК расследует случаи отравления детей в Башкирии, Челябинской, Ленинградской, Костромской областях, в Симферополе и Красноярском крае.

Источник «Известий» в правоохранительных органах заявил, что сообщения об отравлении детей и подростков снюсом поступают ежедневно. Но часть из них — фейковые, как, например, распространившееся в соцсетях видео, на котором тюменец якобы находит снюс в мандаринах.

Осенью в пабликах про Ессентуки распространили новость о том, что из местной школы госпитализировали пятнадцать детей, употреблявших снюс. Это оказалось неправдой. Уже после этого Минздрав Кировской области опроверг данные о двадцати несовершеннолетних, обратившихся к ним из-за отравления снюсом.

Снюс в России запрещён, но продавцы научились обходить ограничения

Снюс — это измельчённый увлажненный табак, который употребляют, помещая пакетики с ним между губой и десной. В России его продажа запрещена с 2015 года. Из-за потенциальной опасности для здоровья снюс запретили во всём Евросоюзе, кроме Швеции, где власти с его помощью борются с курением табака.

Сейчас за продажу снюса грозит административная ответственность: штраф составляет от двух до четырёх тысяч рублей для граждан, от семи до двенадцати тысяч рублей для должностных лиц, от сорока до шестидесяти тысяч — для юридических лиц.

Производители научились обходить запрет несколькими способами. Снюс всё ещё можно купить в интернете. В магазинах его продают, позиционируя как «бестабачные никотиновые смеси». А в качестве легальной замены снюсу появились никотиновые пэки, состоящие не из табака, а из пропитанных никотином фруктов или целлюлозы.

Фото интернет-магазина никпэков

Продавцы утверждают, что никпэки совершенно безопасны. Однако никотина в них в несколько раз больше, чем в сигарете. По данным исследователей из Сассекского университета, летальная доза никотина для ребёнка — 40–60 миллиграммам за раз, что примерно равно пакетику очень крепкой смеси, но информация разнится. Отравление никотином чревато тошнотой, рвотой, диареей, повышенным слюноотделением, проблемами с дыханием и судорогами. Также никотин, конечно, вызывает зависимость.

Бестабачные никотиновые смеси на самом деле не являются снюсом, но называют их так же. И если после 2015 года они были его легальной заменой, теперь их фактически приравнивают. В конце декабря Роспотребнадзор, полиция, прокуратура и Следственный комитет провели больше 1,5 тысяч проверок. Они изъяли около 45 тысяч единиц продукции.

#законы #торговля#наркотики #регионы

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48 комментариев
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Женечка

23

Классика. Государство пытается запретить пакетик с табаком. Бизнес создаёт новый пакетик, напихивая в него в 10 раз больше никотина в солевой форме. Государство как обычно не понимает: как так произошло?

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Weall FAlldown

Женечка
–2

наконец-то специалисты подъехали. напишите как надо, я отправлю уполномоченным лицам

Ответить

Женечка

Weall
17

Все очевидно. Надо все запретить, а потом получить очередную эпидемию Alpha PVP, спайсов и дезоморфина

Ответить

Weall FAlldown

Женечка
0

ясно

Ответить

3216q114

Женечка
0

Первый и вторые появились благодаря взрывному росту интернета и китайской мелкой промышлености. А третий благодаря демпинговой цене

Ответить

Yarshd Dhsdfh

3216q114
1

Ну конечно бля, виноват во всем интернет, что ж еще!

 
А ведь можно было бы разрешить марихуану, как в более современных и продвинутых странах, и тогда бы этот сраный спайс и прочие китайские ядохимикаты никто бы никогда не купил.

Ответить

3216q114

Yarshd
0

Легализация марихуаны практически никак не влияет на употребление прочих наркотиков в особенности тяжёлых.

Или у тебя есть достоверные данные в обратном ?

Ответить

Вова Кахачев

3216q114
0

А спайс, ни разу не является заменой марихуане, являясь пропиткой для сиг.

Не пропагандирую.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Женечка
0

Вот да. Пока был разрешен обычный снюс из табака, как в Швеции, никаких летальных исходов замечено не было.

Ответить

Карина Мирзаева

14

Ещё задумалась.
Вот когда соболь раскрыла инфу о массоввх отравлениях школьников из-за путинского приближенного. Который гниль в школы развозит. Про это никто по тв не говорил.
А про снюс такую панику устроили. Причём мне кажется половина детей России узнала о снюсе только из-за всех этих тв передач

Ответить

mr. Dudos

10

Когда тысячи школьников бухают и курят 24/7 наше государство нашло истинного врага - сгнюс
Таким идиотизм. Проблема не в снюсе, а в том, что его продавали несовершеннолетним, уебки

Ответить

Константин Курасов

mr.
3

Со снюса навар меньше, вот его и гнобят

Ответить

mr. Dudos

Константин
1

Наоборот, ты хочешь, чтобы было как в Швеции? Где меньше трети курят??? А? Хочешь более здоровую нацию? Хочешь зарплаты как Швеции, чтобы загнивать?
Крч, мешают снюсовары сигаретымейкерам. Так было и в 2015, 2017.
Но тогда в 2018 сразу придумали обход.
Крч запасается попокрном и ждём...

Ответить

Константин Курасов

mr.
0

Ну не, снюс - это нихрена не про здоровье. От него всякий рак рта и другое дерьмо. Шведы не из-за снюса здоровые. Или думаешь, начнём снюсить и заживём как шведы?)

Ответить

mr. Dudos

Константин
0

Где хоть один случай рака губы от снюса? Правильно, таких случаев нет, умник

Ответить

mr. Dudos

Константин
0

Где хоть один случай рака губы от снюса? Правильно, таких случаев нет, умник

Ответить

Константин

mr.
0

ок, рак губы\горла - от жевательного табака, особо их не отличаю

от снюса всего-то рак поджелудочной, деградация дёсен, кариес, болезни сердца и сосудов
бомбишь как снюсоторговец

Ответить

mr. Dudos

Констан…
0

:)

Ответить

Weall FAlldown

mr.
0

Проблема не в снюсе, а в том, что его продавали несовершеннолетним, уебки.

уебки

Ты про торгашей же ?

Ответить

mr. Dudos

Weall
0

О плохих торгашей

Ответить

Weall FAlldown

mr.
0

Закон не нарушали. Продажа снюса не регулируется никак.

Ответить

mr. Dudos

mr.
0

Такой*
Почему не могу редачить, и 3 часов не прошло...(

Ответить

Карина Мирзаева

5

Подростки весят немного они в опасности
Так вот почему сечин и другие депутаты/губернаторы размером с юпитер. Они хотят жрать снюс без ограничений

Ответить

Stan Majors

4

Название ржумба, бужто имя покемона или смурфа

Ответить

Goodsanta

3

Продавцы утверждают, что никпэки совершенно безопасны

Никто и не сомневался.

Ответить

Андрей Королёв

Goodsanta
0

На 95%

Ответить

Дмитрий .

2

Миллениалы изобрели насвай

Ответить

Roman Konchalov

2

ЕдРо такое : "Нельзя запрещать: мы только бабки вкинули туда, ещё не наварились", а Димон такой : "Вы чего, осотонели? Мне рейтинг нужен к выборам, цыц"

Свора

Ответить

Павел Баландинский

2

Тревожная рассылка в региональных вацапах

Ответить

mr Lib

1

Ждём снюс на Гидре.

Ответить

Алексей Любимцев

0

Как раз сейчас в Швецию еду
теперь стало интересно попробовать

Ответить

Виталий Лановой

Алексей
2

Лучше не надо. Прочитай, как щелочь в составе разъедает слизистую рта

Ответить

mr. Dudos

Виталий
0

Толерантность. После 3 раза уже не жжет

Ответить

Андрей Лузин

mr.
1

Чувства жжения может уже и не возникает, но это не означает, что ничего не происходит со слизистой

Ответить

mr. Dudos

Алексей
1

Если куришь то пробуй, а начинать без зависимости от курения табака - нет

Ответить

Андрей Лузин

Алексей
0

Шведский lyft и в России продаётся.
Давали такой как раз на промоакции в аэропорту

Ответить

Неолд

0

Согласен, нужно запретить. Пусть лучше сосут члены чем эту заразу.

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Неолд
1

Пусть лучше сосут члены

Хм, кажется я начинаю понимать, почему в соседнем посте ты писал, что хочешь отправить сына в российскую армию

Ответить

Andrey Mironov

Неолд
0

Одно другому не мешает

Ответить

Weall FAlldown

0

Продавцы утверждают, что никпэки совершенно безопасны.

ага, вот так же торгаши снюсом ходили по магазам улыбаясь толкали эту херь, уверяли, что безопасно и никто их не запретит.

Ответить

Ешь Черри

0

Можно ли курить соль для ванной? 

Ответить

Brown Zweig

Ешь
0

Ешь черри

Ответить

Тимур Петров

0

@Anna Begiashvili  отличная статья!

Ответить

Ислам Маммеев

0

Из-за гребанной школоты, которая кайфует от корвуса, страдают совершеннолетние люди, которые сознательно выбрали данный вид никотино-зависимости.
Корвус же идёт на эксперименты, собирая обратную связь в виде комментариев типа, "хачу снюс, чтобы сразу вдарило". Простой пример корвус джокер или дарксайд.

Ответить

the art of гепард

0

падажите, я лет 10 назад покупала нюхательный табак Парламент, который продавался в каждом ларьке. это вот эту штуку решили запретить?

Ответить

Alex Maz

–1

Надеюсь насвай не запретят

Ответить

Виталий Лановой

Alex
0

Насвай легально не купишь

Ответить

Alex Maz

Виталий
0

😭

Ответить
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