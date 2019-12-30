Производители научились обходить запрет на снюс, но его аналоги тоже объявили нелегальными.

В закладки

Фото с сайта, продающего снюс

Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору остановить незаконную продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек. Речь идёт о снюсе и его аналогах.

Оптовая и розничная продажа снюса — табачной смеси, предназначенной для рассасывания — запрещена в России с 2015 года, но его продолжают распространять, в том числе через интернет-магазины. За нарушение грозит административный штраф. Для обхода запрета появились аналогичные смеси, содержащие никотин.

В конце 2019 года о снюсе снова активно заговорили. Региональные власти стали бороться с ним на местах, СМИ за последний месяц выпустили десятки материалов о вреде смесей и отравлениях ими, а в Госдуме поспорили, стоит ли ужесточать ограничения. Тем временем Роспотребнадзор уже провёл полторы тысячи рейдов по всей России.

Пока депутаты Госдумы спорили о полном запрете смесей, в регионах вводили местные запреты

В конце ноября депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить в России торговлю не только снюсом, но и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Авторы документа утверждают, что такие вещества особенно популярны среди молодёжи. Поскольку подростки весят немного, употребление чревато для них не только привыканием, но и летальным исходом, считают депутаты.

Фракция «Единой России» не поддержала законопроект. Единороссы считают, что существующих ограничений достаточно, и полностью запрещать торговлю никотиносодержащими смесями не нужно. Замглавы фракции Андрей Исаев отметил, что закон должен защищать от воздействия табачного дыма людей, выбравших здоровый образ жизни. А на тех, кто добровольно потребляет никотин, должна действовать «пропаганда здорового образа жизни», а не запреты. Ещё один аргумент единороссов — после запрета всех никотиносодержащих смесей могут появиться призывы ограничить продажу никотиновых пластырей, которые используют, чтобы отказаться от курения. Но усиления ограничений уже потребовал премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Роспотребнадзор поручил своим территориальным органам принять «максимально жёсткие меры» для прекращения продажи снюса, насвая и прочей некурительной никотиносодержащей продукции. Исполнение взяли «на строгий контроль».

Не дожидаясь решения федеральных органов, региональные власти стали самостоятельно бороться со снюсом и его аналогами. Заксобрания и облдумы Югры, Забайкалья, Удмуртии, Адыгеи, Вологодской, Брянской и Челябинской областей запретили продажу несовершеннолетним бестабачных никотинсодержащих смесей. Такие же ограничения поручил ввести губернатор Омской области. На территории Калужской области полностью запретили все жевательные смеси и нюхательный табак, содержащие никотин или его производные.

В нескольких регионах запустили горячие линии, по которым можно сообщать о распространении снюса. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в начале 2020 года борьба с продажей снюса будет в приоритете: «Здесь за основу надо брать закон о запрете продажи алкоэнергетиков. [...] Думаю, таким же образом мы сможем добиться запрета продажи снюсов на территории не только нашего города, но и всей страны».

СМИ пишут об отравлениях и смертях от снюса. Некоторые сообщения оказываются фейками

В конце 2019 года стали активно появляться материалы об «эпидемии снюса». Его называли «убийственной модой», «смертельно опасной игрушкой», «опасной отравой», тем, что «убивает наших детей». При этом СМИ отмечали, что вещества распространяются в виде леденцов и пользуются большой популярностью у подростков.

TJ уже писал о «наркотических конфетах», из-за которых бьют панику родители российских школьников. В МВД говорят, что подтверждений распространения леденцов нет.

Регулярно выходят новости о смертях от снюса. 15 декабря в Смоленской области умер шестиклассник — сердце, предположительно, остановилось из-за высокой дозы снюса. Смерть семиклассника из Новосибирска тоже связывают с ним. СК расследует случаи отравления детей в Башкирии, Челябинской, Ленинградской, Костромской областях, в Симферополе и Красноярском крае.

Источник «Известий» в правоохранительных органах заявил, что сообщения об отравлении детей и подростков снюсом поступают ежедневно. Но часть из них — фейковые, как, например, распространившееся в соцсетях видео, на котором тюменец якобы находит снюс в мандаринах.

Осенью в пабликах про Ессентуки распространили новость о том, что из местной школы госпитализировали пятнадцать детей, употреблявших снюс. Это оказалось неправдой. Уже после этого Минздрав Кировской области опроверг данные о двадцати несовершеннолетних, обратившихся к ним из-за отравления снюсом.

Снюс в России запрещён, но продавцы научились обходить ограничения

Снюс — это измельчённый увлажненный табак, который употребляют, помещая пакетики с ним между губой и десной. В России его продажа запрещена с 2015 года. Из-за потенциальной опасности для здоровья снюс запретили во всём Евросоюзе, кроме Швеции, где власти с его помощью борются с курением табака.

Сейчас за продажу снюса грозит административная ответственность: штраф составляет от двух до четырёх тысяч рублей для граждан, от семи до двенадцати тысяч рублей для должностных лиц, от сорока до шестидесяти тысяч — для юридических лиц.

Производители научились обходить запрет несколькими способами. Снюс всё ещё можно купить а интернете. В магазинах его продают, позиционируя как «бестабачные никотиновые смеси». А в качестве легальной замены снюсу появились никотиновые пэки, состоящие не из табака, а из пропитанных никотином фруктов или целлюлозы.

Фото интернет-магазина никпэков

Продавцы утверждают, что никпэки совершенно безопасны. Однако никотина в них в несколько раз больше, чем в сигарете. По данным исследователей из Сассекского университета, летальная доза никотина для ребёнка — 40–60 миллиграммам за раз, что примерно равно пакетику очень крепкой смеси, но информация разнится. Отравление никотином чревато тошнотой, рвотой, диареей, повышенным слюноотделением, проблемами с дыханием и судорогами. Также никотин, конечно, вызывает зависимость.