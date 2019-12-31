Рост налогов, пенсии для цирковых животных и электронные трудовые книжки.

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Фото Владимира Павлова, «ФотоКто»

С 1 января 2020 года в России начинают действовать десятки новых законов федерального и регионального уровней. Часть из них посвящена социальным вопросам и касается пенсий, пособий и прочих выплат. Некоторые законы направлены на балансировку налоговой системы — повышают или в редких случаях снижают ставки. Рассказываем о наиболее существенных новациях в законодательстве.

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда поднимут до 12 130 рублей — по закону он теперь равен величине прожиточного минимума во втором квартале предыдущего года. МРОТ служит базовой суммой для расчёта прочих социальных выплат, соответственно, они будут проиндексированы в зависимости от региона. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничный) поднимется на 150 рублей и составит 2301,36 рубля.

Индексация социальных выплат

Государство проиндексировало пенсии на 6,6%, их средний размер по России составит 16,4 тысяч рублей. В Москве страховую пенсию повысят до 19,5 тысяч рублей.

«Материнский капитал» повысится до 466 617 рублей. Ожидается, что программа будет действовать до 2021 года, о её перспективах после этого срока пока неизвестно.

Пособия по уходу за ребёнком в размере 50 рублей отменят. Семьи, в которых доход на одного члена составит меньше двукратного прожиточного минимума в регионе, будут получать выплату на первого и второго ребёнка до достижения ими трёхлетнего возраста. Её размер составит примерно 12 тысяч рублей. В регионах, в которых коэффициент рождаемости меньше двух, профинансируют выплаты на третьего и последующего детей в возрасте до трёх лет.

Реестр недобросовестных приёмных родителей

В специальный реестр начнут заносить лиц, лишённых родительских прав, ограниченных в таких правах или отстранённых от опекунских обязанностей. В него попадут также приёмные родители, чьё усыновление отменил суд. Предполагается, что такой реестр поможет избежать случаев передачи детей недобросовестным лицам.

Субсидии для учителей в сельской местности

Фото Golos.id

Учителям, переехавшим на работу в населённые пункты численностью до 50 тысяч человек, предусмотрены компенсационные выплаты в миллион рублей. Для участников программы, выбравших для работы сёла и малые города Дальнего Востока, выплата составит два миллиона рублей. Предполагается, что новая выплата поможет ликвидировать дефицит педагогических кадров в сёлах.

Электронные трудовые книжки

Информация о трудовой деятельности, стаже, приёмах и переводах теперь будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд с помощью системы электронных трудовых книжек. В течение 2020 года все работники должны будут выбрать, как работодателю предстоит вести его трудовую книжку — в бумажном или электронном виде. Работникам, впервые устроившимся с 2021 года, будут заводить только электронные трудовые.

Органическая продукция

Продукты с маркировкой «эко», «био» или «organic» должны получить специальный сертификат соответствия у аккредитованных организаций. Продукция, которая прошла сертификацию, в продаже помечена российским единым знаком соответствия — белый лист на зелёном фоне с надписью «Органик» (на кириллице или латинице).

Пример маркировки продукции российским единым знаком соответствия​ Фото Lookbio

По закону такая продукция должна быть изготовлена без применения пестицидов, гормональных препаратов, агрохимикатов, антибиотиков или стимуляторов роста. Эксперты опасались, что большие объёмы продукции выпадут из оборота в связи с неготовностью подзаконных актов, однако Минсельхоз заверял, что успеет их подготовить.

Рост налогов и сборов

В Налоговый кодекс включены пять новых видов платежей:

экологический платёж;

утилизационный налог;

туристический сбор;

оплата использования дорог федерального значения;

налог на недвижимость для операторов связи общего пользования.

Ставка утилизационного сбора на машины и прицепы повысится. Рост составит от 46,1% (для автомобилей с объёмом двигателя до одного литра) до 145% для машин с двигателем от 3,5 литров.

При заказе из-за рубежа с каждой посылки весом больше 31 килограмма или стоимостью выше 200 евро необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от её стоимости.

А вот НДФЛ в ряде случаев снизится. Материальная помощь студентам, аспирантам и ординаторам в размере до четырёх тысяч налогом облагаться не будет. Также от него освободят социальные выплаты в связи с рождением ребёнка, оплатой выходных дней для опекунов детей-инвалидов. Срок владения жильём и участком, на котором он располагается, после которого можно не платить НДФЛ, снижен с пяти до трёх лет.

Для музеев, театров, библиотек, учредителями которых являются муниципалитет или регион, ставку налога на прибыль сделали нулевой.

Цены на алкоголь

Акциз на вина поднимется до 31 рубля за литр, а на шампанское до 40 рублей. Минимальная розничная цена на водку вырастет до 230 рублей за 0,5 литра, на бренди — до 315 рублей, на коньяк — до 433 рублей за тот же объём.

Упрощение регистрации новых автомобилей

Номерные знаки для машин можно будет получать в автосалонах при покупке автомобиля. Салоны, которым даны такие полномочия, внесут в специальный реестр. Закон разделяет понятия «государственный регистрационный номер» и «государственный регистрационный знак». Под первым понимается набор букв и цифр, который присваивается каждому автомобилю, а второй означает саму металлическую табличку. Сделали это для того, чтобы избежать путаницы при заказе госзнаков для постановки на учёт из другого региона.

Закон также разрешает устанавливать нестандартные знаки — уменьшенные на импортные мотоциклы или квадратные на японские или американские машины.

​Пример нестандартного регистрационного знака Фото «CarReta»

Тахографы на автобусах

Городские и междугородние автобусы смогут перевозить пассажиров только при наличии тахографа — специального устройства, которое регистрирует скорость и геолокацию машины, а также следит за режимом труда и отдыха водителя. Поправки предусматривают обязательную установку прибора для всех пассажирских перевозок.

Исключение коснулось только транспорта многодетных родителей — они должны установить тахографы к 2022 году.

Права владельцев недвижимости

Закон защитит добросовестных приобретателей недвижимости. Новый порядок запрещает изымать жильё у лиц, которые хотя и купили его у мошенников, но не знали и не могли знать об отсутствии прав на него у продавца. Если гражданин получил недвижимость, основываясь на информации из государственного реестра, то суд будет отказывать в истребовании у него такого имущества. Это правило коснётся и тех, кто получил жильё безвозмездно, например, в подарок.

Для граждан, готовых оформить ипотеку на строительство дома в селе или деревне, будут действовать льготные условия кредитования: ставка составит до 3%, размер кредита — до трёх миллионов рублей, а для Дальнего Востока и Ленинградской области — до пяти миллионов.

Проценты по кредиту

Закон ограничит размер процентов по потребительским кредитам. Если сумма начислений достигнет полуторакратного размера от суммы предоставленного кредита, то начисление процентов останавливается. Процентная ставка по договору потребительского кредита теперь не может превышать 1% в день.

Эксперимент по налогу на самозанятых

Ещё 19 регионов подключат к эксперименту по тестированию «налога на самозанятость». С 1 января специальный налоговый режим на профессиональный доход могут применить жители Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краёв, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО и Республики Башкортостан.

​Внешний вид приложения «Мой налог» на экране смартфона Фото ФНС​

Ставка налога 4% будет доступна для граждан, которые оказывают услуги лично, без наёмных работников. Переходить на новый режим они смогут в упрощённом порядке — через специальное мобильное приложение ФНС «Мой налог».

Бесплатные туалеты на вокзалах

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех посетителей. Всего в России 344 железнодорожных вокзала дальнего следования. На 87 станциях взимание платы за посещение санитарных комнат посчитали экономически неоправданным. По информации РЖД, до 20% всех обращений составляли жалобы пассажиров на услуги уборных. При этом в 80 вокзалах эту услугу уже предоставляли бесплатно.

Ответственное отношение к животным

В России введут пенсии для цирковых животных, которые по различным показателям уже не могут выступать — их должны обеспечить пожизненным содержанием. Запрещается применение медикаментов, «повышающих эффективность» во время представлений.

Ужесточены требования к контактным зоопаркам: их запретили открывать в торговых центрах, а у животных обязательно должна быть зона отдыха, в которую доступ посетителям закрыт. Держать животных в барах кафе и ресторанах запрещено.

Запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника. Список таких пород ранее утвердило Правительство: в него входят, например, северокавказская собака, питбульмастиф, бразильский бульдог и все гибриды волка и собаки. Исключение предусмотрено для огороженной территории, которую необходимо снабдить специальной табличкой при входе.

Фото «Timeout»

Новыми нормами также запрещено содержать дома диких животных по списку, утверждённому правительством. В него входят, например, королевская кобра, крокодилы, китообразные, снежный барс, росомаха и антилопа гну. Обнаруженные в квартирах дикие животные подлежат конфискации и возвращению в природную среду обитания.

Поправки затронули и деятельность приютов для безнадзорных животных. Теперь процесс поимки и выпуска должен фиксироваться на видео, в приютах необходимо проводить стерилизацию и вакцинацию, после чего снабжать животное специальной меткой. Отлов животных с метками владельца запрещён — в случае поимки такого зверя, его необходимо вернуть хозяину. Умерщвление в приютах допускается только для неизлечимо больных или смертельно травмированных животных.

Классификация гостиниц

Отели, в которых от 15 до 50 номеров, обязали пройти классификацию и получить от одной до трёх «звёзд». Такую проверку уже прошли гостиницы, имеющие 50 и более номеров. Процедура сертификации ранее была добровольной, теперь отельеры должны проводить её каждые три года.

С нового года запрещено размещение гостиниц и хостелов в многоквартирных домах. Исключение коснётся только тех заведений, у которых предусмотрен отдельный вход в комплекс.

Субтитры в телепрограммах

Российские телеканалы с 2020 года должны снабдить не менее 5% программ субтитрами. Такой пункт внесён в лицензионные требования к вещателям для обеспечения доступности эфира инвалидам по слуху. Поправки не касаются прямого эфира, также допускается выход передач с сурдопереводом.

Образовательные стандарты

Министерство просвещения снизит и упростит отчётность учителей. Новые стандарты предусматривают, что педагоги в школах должны будут заполнять только четыре документа: рабочую программу, календарный план, журнал и дневник в электронных форматах. Ожидается, что это позволит освободить педработников от выполнения несвойственных им функций. В сентябре 2016 года министр Ольга Васильева обещала, что обязательных документов останется только три.

Регуляторная гильотина

Фрагмент фотокопии декрета Совета Народных Комиссаров 1917 года об установлении восьмичасового рабочего дня​ Фото КПРФ

С 1 февраля 2020 года будут отменены 20 319 нормативных актов советского периода — вступит в силу самое длинное в истории постановление правительства на 1992 листах. Оно получило название «регуляторной гильотины» из-за массовой отмены устаревших стандартов, правил и нормативов, некоторые из которых были приняты ещё в 1917 году.

Физические лица — иностранные агенты

До 1 февраля 2020 года физические лица, которые были признаны иностранными агентами, обязаны учредить новое средство массовой информации по российским законам.

Решение о признании физического лица иноагентом принимается Министерством юстиции по согласованию с Министерством иностранных дел. Распространяемые таким лицом материалы должны сопровождаться указанием, что эти сообщения созданы «лицом, выполняющим функции иностранного агента». В случае нарушения требований Роскомнадзор будет принимать меры к ограничению доступа к информационному ресурсу такого лица.