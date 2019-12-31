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Сергей Звезда
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В Ингушетии напали на пост ДПС, полицейские открыли огонь. Есть погибшие среди атаковавших и сотрудников МВД Материал редакции

Главное, что известно на фоне потока противоречивой информации.

​Машина нападавших The Magas Times

31 декабря на пост дорожно-патрульной службы на въезде в Магас — столицу Ингушетии — напала группа людей, рассказали около 19:00 по московскому времени «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированный источник, а также Mash — без указания источника.

По информации на момент выпуска материала, один из двух нападавших погиб, другой направлен в реанимацию. Среди полицейских — одна жертва, ещё двое сотрудников ДПС получили ранения и также попали в больницу. По данным «Кавказского узла», это третий «вооружённый инцидент» в регионе за год.

Нападение с ножами, а не с автоматами

  • Около 17:30 по московскому времени группа подъехала к посту на машине, после чего «открыла огонь из автоматического оружия» по тем, кто там находился, рассказал «Интерфакс», уточнив, что нападавших было трое. По данным издания, полиция в ответ начала стрелять;
  • По данным Telegram-канала 112, группа на автомобиле врезалась в пост и при нападении использовала не автоматы, а ножи. «Огнестрельного оружия у нападавших с собой не было», – рассказали в 112. О ножах вместо автоматов позже рассказали РЕН ТВ, «Интерфакс» и РИА «Новости»;
  • «Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и открыл огонь по бандитам из пистолета, сам он не пострадал, получил незначительное ножевое ранение. Отказался от медпомощи», – рассказал анонимный собеседник «Интерфакс-Юг».
  • Телеканал «Звезда» опубликовал видео от очевидцев из проезжавшего мимо автомобиля. В 11-секундном ролике не видно лиц, но наблюдается столкновение между людьми. Также слышны звуки выстрелов и видна машина ДПС;
Коран Сунна Шариат Тарикъат🍃 @torshkhoev_m
Только что в Магасе! Нападение на пост ДПС! Дал дик1ант долд ер #ингушетия #магас #нападение
Другие кадры с места нападения на пост ДПС

Погибшие и получившие ранения среди полицейских и нападавших

  • Источники СМИ в органах позже уточнили, что нападавших было двое: одного из них убили, второго обезвредили и доставили в реанимацию;
  • Что касается сотрудников ДПС, изначально «Интерфакс», ТАСС, Telegram-канал 112 и РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщили о гибели одного полицейского и ранении второго;
  • Вскоре СМИ распространили заявление республиканского МВД, в котором говорилось о трёх пострадавших полицейских, а о погибших не сообщалось. По данным республиканского Минздрава, пострадавших полицейских доставили в реанимацию;
  • Примерно в это же время РЕН ТВ и 112 сообщили, что одна жертва среди полицейских всё же есть — это старший лейтенант ГИБДД. Только после 22:00 по московскому времени МВД подтвердило эту информацию: погиб инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД по Магасу Зелимхан Кокорхоев. Двое других полицейских получили ранения;
  • После 22:00 по Москве «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник сообщил о гибели второго полицейского. «Один сотрудник ДПС скончался на месте, второй — в больнице», — отметил собеседник издания;
Видео The Magas Times, на котором видно столкновение двух человек возле машины ДПС — один из них вооружён

Личности нападавших

  • По данным источника «Интерфакса», нападавший, которого застрелили на месте — это житель Карабулака Мизиев. В больнице же с ранениями доставлен Ахмед Имагожев;
  • Mash уточнил, что Мизиева звали Микаил, и ему было 18 лет. «Интерфакс» обратил внимание, что Микаил — однофамилец 20-летнего жителя Ингушетии Магомеда Мизиева, убитого 19 октября 2017 года после ранения трёх полицейских на посту ДПС в селе Яндаре;
  • По данным Mash, Имагожеву было 22 года, он получил ранения средней тяжести. СМИ называют его профессиональным армрестлером. Имагожев обладает званием мастера спорта;
  • Официально МВД не называло имена и фамилии нападавших.

Первые последствия: перекрытые дороги и отмена праздника в честь Нового года

  • Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в комментарии «Интерфаксу» сразу подтвердил информацию о нападении. «Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года и вообще совершать такие действия. Вот и всё, что я думаю по этому поводу», — заявил он;
  • После нападения силовики осмотрели территорию и автомобиль Lada Granta. На место прибыли медики, а также выехало руководство МВД по Ингушетии. В машине нападавших не обнаружили взрывчатых веществ, рассказал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах;
  • Место происшествия оцепили, перекрыв один из двух подъездов с этой стороны города, подчеркнул корреспондент ТАСС. По его наблюдениям, все машины на момент написания материала направляют в объезд;
  • В Магасе после происшествия отменили праздничный концерт и фейерверк в честь Нового года, подтвердили в мэрии;
  • МВД объявило план «Крепость». Это означает сбор личного состава, «привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск».

#происшествия #ингушетия

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4 комментария
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Дмитрий .

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В Санкт-Петербурге таких же долбаёбиков на днях задержали, правда они еще не успели ничего совершить. 
Какая же хуйня должна быть в голове у них если они готовы за бесплатно жертвовать жизнью и убивать других людей, это же на уровне шизофрении.
Таких сразу на парашу сажать на пожизненное, чтобы прочувстовали милость своего сектансткого бога.

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пепси

1

Типичные горные ребята))

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Mezzo Deesa

1

Добрая традиция типа?

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пепси

Mezzo
0

А-Р-Р-А

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