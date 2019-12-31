В Ингушетии напали на пост ДПС, полицейские открыли огонь. Есть погибшие среди атаковавших и сотрудников МВД
Материал редакции
Главное, что известно на фоне потока противоречивой информации.
31 декабря на пост дорожно-патрульной службы на въезде в Магас — столицу Ингушетии — напала группа людей, рассказали около 19:00 по московскому времени «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированный источник, а также Mash — без указания источника.
По информации на момент выпуска материала, один из двух нападавших погиб, другой направлен в реанимацию. Среди полицейских — одна жертва, ещё двое сотрудников ДПС получили ранения и также попали в больницу. По данным «Кавказского узла», это третий «вооружённый инцидент» в регионе за год.
Нападение с ножами, а не с автоматами
Около 17:30 по московскому времени группа подъехала к посту на машине, после чего «открыла огонь из автоматического оружия» по тем, кто там находился, рассказал «Интерфакс», уточнив, что нападавших было трое. По данным издания, полиция в ответ начала стрелять;
По данным Telegram-канала 112, группа на автомобиле врезалась в пост и при нападении использовала не автоматы, а ножи. «Огнестрельного оружия у нападавших с собой не было», – рассказали в 112. О ножах вместо автоматов позже рассказали РЕН ТВ, «Интерфакс» и РИА «Новости»;
«Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и открыл огонь по бандитам из пистолета, сам он не пострадал, получил незначительное ножевое ранение. Отказался от медпомощи», – рассказал анонимный собеседник «Интерфакс-Юг».
Телеканал «Звезда» опубликовал видео от очевидцев из проезжавшего мимо автомобиля. В 11-секундном ролике не видно лиц, но наблюдается столкновение между людьми. Также слышны звуки выстрелов и видна машина ДПС;
Погибшие и получившие ранения среди полицейских и нападавших
Источники СМИ в органах позже уточнили, что нападавших было двое: одного из них убили, второго обезвредили и доставили в реанимацию;
Что касается сотрудников ДПС, изначально «Интерфакс», ТАСС, Telegram-канал 112 и РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщили о гибели одного полицейского и ранении второго;
Вскоре СМИ распространили заявление республиканского МВД, в котором говорилось о трёх пострадавших полицейских, а о погибших не сообщалось. По данным республиканского Минздрава, пострадавших полицейских доставили в реанимацию;
Примерно в это же время РЕН ТВ и 112 сообщили, что одна жертва среди полицейских всё же есть — это старший лейтенант ГИБДД. Только после 22:00 по московскому времени МВД подтвердило эту информацию: погиб инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД по Магасу Зелимхан Кокорхоев. Двое других полицейских получили ранения;
После 22:00 по Москве «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник сообщил о гибели второго полицейского. «Один сотрудник ДПС скончался на месте, второй — в больнице», — отметил собеседник издания;
Личности нападавших
По данным источника «Интерфакса», нападавший, которого застрелили на месте — это житель Карабулака Мизиев. В больнице же с ранениями доставлен Ахмед Имагожев;
Mash уточнил, что Мизиева звали Микаил, и ему было 18 лет. «Интерфакс» обратил внимание, что Микаил — однофамилец 20-летнего жителя Ингушетии Магомеда Мизиева, убитого 19 октября 2017 года после ранения трёх полицейских на посту ДПС в селе Яндаре;
По данным Mash, Имагожеву было 22 года, он получил ранения средней тяжести. СМИ называют его профессиональным армрестлером. Имагожев обладает званием мастера спорта;
Официально МВД не называло имена и фамилии нападавших.
Первые последствия: перекрытые дороги и отмена праздника в честь Нового года
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в комментарии «Интерфаксу» сразу подтвердил информацию о нападении. «Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года и вообще совершать такие действия. Вот и всё, что я думаю по этому поводу», — заявил он;
После нападения силовики осмотрели территорию и автомобиль Lada Granta. На место прибыли медики, а также выехало руководство МВД по Ингушетии. В машине нападавших не обнаружили взрывчатых веществ, рассказал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах;
Место происшествия оцепили, перекрыв один из двух подъездов с этой стороны города, подчеркнул корреспондент ТАСС. По его наблюдениям, все машины на момент написания материала направляют в объезд;
В Магасе после происшествия отменили праздничный концерт и фейерверк в честь Нового года, подтвердили в мэрии;
МВД объявило план «Крепость». Это означает сбор личного состава, «привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск».
Российский электромобиль «Монарх» не привезли на презентацию
Презентация нового российского электромобиля «Монарх», которая состоялась 24 декабря в Москве, прошла без показа обещанной машины. Разработчики проекта заявили, что не смогли доставить машину на мероприятие из-за проблем с логистикой. Позже стало известно, что создатели электрокара не расплатились с транспортной компанией за перевозку автомобиля.
Дмитрий .
В Санкт-Петербурге таких же долбаёбиков на днях задержали, правда они еще не успели ничего совершить.
Какая же хуйня должна быть в голове у них если они готовы за бесплатно жертвовать жизнью и убивать других людей, это же на уровне шизофрении.
Таких сразу на парашу сажать на пожизненное, чтобы прочувстовали милость своего сектансткого бога.
пепси
Типичные горные ребята))
Mezzo Deesa
Добрая традиция типа?
пепсиMezzo
А-Р-Р-А