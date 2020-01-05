Игра отправляла пользователей искать покемонов на военные базы, где долгое время не понимали, что происходит.

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Одна страница из пакета документов, полученных CBC News по запросу к военным Фото здесь и далее — Бретт Раскин, CBC News​

После запуска Pokémon Go в 2016 году канадские военные базы столкнулись с нашествием гражданских, искавших покемонов. Игра стала причиной переполоха и растерянности среди персонала, который не понимал, что происходит.

Издание CBC News запросило документы об инцидентах с Pokémon Go у Минобороны Канады, однако власти прислали ответ только спустя три с половиной года. В распоряжении у журналистов оказалось 471 страница внутренних бумаг, из которых можно узнать, как военные встретили феномен Pokémon Go.

Первые дни — растерянность и любопытство

Одним из самых первых случаев стало задержание двух молодых людей на минивэне на военной базе North Bay в 350 километрах от Торонто. 10 июля 2016 года старший капрал Дэниэл Бойд заметил в темноте грузовик, который двигался вглубь базы и последовал за ним.

Когда машина остановилась, военный увидел внутри двух мужчин, которые глядели в свои смартфоны. Он подошёл к окну и задал им несколько вопросов: оказалось, что к военной базе молодых людей привели поиски Пикачу.

В большинстве писем военные выражали растерянность и любопытство из-за новой игры. Искать покемонов на военных базах начали в первые же дни после запуска Pokémon Go, поэтому у персонала не было времени подготовиться и изучить вопрос заранее.

Пожалуйста, сообщите коммисарам, что форт Фронтенак одновременно Покестоп и Покезал. Буду абсолютно честен: я представления не имею, что это такое. Джефф Монахэн майор на военной базе Кингстон

Похоже, что по задумке игры, нужно ходить в Покестопы и Покезалы, чтобы собирать «Покемонов» (нам нужно нанять 12-летнего, чтобы помочь понять это). Дэвид Левеник эксперт по безопасности Борден

Это игра, в которую играют с огромным рвением, она требует, чтобы люди ходили по цифровым локациям, чтобы получать очки и так далее. Ричард Рэймонд лейтенант-полковник в Петавава

Несмотря на вполне спокойную реакцию военных, через восемь дней после запуска военная полиция Канады выпустила особую инструкцию, которую разослали всем офицерам. В ней говорилось, что на нескольких базах находятся игровые ориентиры и «мифические цифровые создания (покемоны)».

Предупреждения, разосланные 15 июля 2016 года всем офицерам военной полиции Канады

10 дней после запуска — дети на танках

Спустя полторы недели после появления игры в магазинах, военная полиция по всей Канаде заметила всплеск подозрительной активности. Например, неподалёку от базы Борден женщина играла в игру, пока трое её детей залезали на все танки в военном музее подряд.

Этот танк находится снаружи военного музея Борден и был местом Покестопов, где пользователи могли получить виртуальные предметы Фото Wikimedia

Согласно отчётам военных, у базы Гринвуд заметили «подозрительно двигающееся транспортное средство». Когда полиция расследовала инцидент, оказалось, что жители играли в Pokémon Go.

Когда одного мужчину задержали на базе Борден, он также охотился на покемонов. В своё оправдание он заявил военным, что должен побить детей в игре и заработать больше очков.

После этого как минимум троим офицерам военной полиции на базах Комокс, Петавава и Кингстон поручили необычное задание. Они должны были бродить по базам со смартфонами и блокнотом в руках, чтобы обнаружить виртуальную инфраструктуру Pokémon Go. Некоторые рукописные записи также попали в отчёты.

Рукописные заметки офицера военной полиции в Комоксе, которые должен был найти все Покестопы и Залы на базе

Две недели после запуска — военные связались с разработчиками Pokémon Go

Согласно документам, на военных базах обнаружили множество Покестопов и Покезалов. В Петавававе одна из локаций Pokémon Go оказалась в музее Гаррисона, тогда военные были даже рады, что кто-то может сходить в музей только ради этого.

Однако руководство базы North Bay было не таким оптимистичным. 21 июля 2016 года военные оформили жалобу в адрес компании Niantic, разработавшей Pokémon Go.

В документе говорилось, что с появлением покестопа интерес к базе со стороны гражданского населения вырос, а это могло негативно повлиять на миссии. В Niantic пообещали рассмотреть жалобу и предпринять действия.

Три недели после выхода игры — попытки смириться

Спустя почти месяц после запуска Pokémon Go на некоторых базах военные уже освоились и решили использовать игру в своих целях. Например, в Халифаксе контр-адмиралу Джоню Ньютону прислали серию рекомендаций, как поступить с покестопами на базе.

Удалить покестоп из Dockyard Gym из-за рисков безопасности;

Добавить покестоп в Stadacona Gym, потому что вместе с уже существующими покестопами в музее и адмиральской резиденции, это увеличит посещаемость музея;

Если возможно, обновить музейный покестоп до покезала, чтобы повысить проходимость.

В ответ контр-адмирал заявил, что жизнь и работа идут лучше всего, если есть веселье, здоровье и дружба. «Если Pokémon Go поддерживает эти ценности, пока мы защищаем наши интересы, тогда мы все будем удивлены этим пересечением технологий, игр и здоровья», — пояснил Ньютон.

Почему власти отвечали так долго

В CBC отдельно рассказали, из-за чего ответ Министерства обороны Канады занял три года, хотя по закону документы должны были прислать за 60 дней. Как рассказали в ведомстве, военные стараются реагировать на запросы так быстро, как могут, но процесс затягивается из-за размеров и сложности организации, а также количества поступающих обращений.