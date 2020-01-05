Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Дамир Камалетдинов
128

«Нам стоит нанять 12-летнего, чтобы разобраться»: как канадские военные реагировали на нашествие игроков Pokémon Go Материал редакции

Игра отправляла пользователей искать покемонов на военные базы, где долгое время не понимали, что происходит.

4 комментария
В закладки
Одна страница из пакета документов, полученных CBC News по запросу к военным Фото здесь и далее — Бретт Раскин, CBC News​

После запуска Pokémon Go в 2016 году канадские военные базы столкнулись с нашествием гражданских, искавших покемонов. Игра стала причиной переполоха и растерянности среди персонала, который не понимал, что происходит.

Издание CBC News запросило документы об инцидентах с Pokémon Go у Минобороны Канады, однако власти прислали ответ только спустя три с половиной года. В распоряжении у журналистов оказалось 471 страница внутренних бумаг, из которых можно узнать, как военные встретили феномен Pokémon Go.

Первые дни — растерянность и любопытство

Одним из самых первых случаев стало задержание двух молодых людей на минивэне на военной базе North Bay в 350 километрах от Торонто. 10 июля 2016 года старший капрал Дэниэл Бойд заметил в темноте грузовик, который двигался вглубь базы и последовал за ним.

Когда машина остановилась, военный увидел внутри двух мужчин, которые глядели в свои смартфоны. Он подошёл к окну и задал им несколько вопросов: оказалось, что к военной базе молодых людей привели поиски Пикачу.

В большинстве писем военные выражали растерянность и любопытство из-за новой игры. Искать покемонов на военных базах начали в первые же дни после запуска Pokémon Go, поэтому у персонала не было времени подготовиться и изучить вопрос заранее.

Пожалуйста, сообщите коммисарам, что форт Фронтенак одновременно Покестоп и Покезал. Буду абсолютно честен: я представления не имею, что это такое.

Джефф Монахэн
майор на военной базе Кингстон

Похоже, что по задумке игры, нужно ходить в Покестопы и Покезалы, чтобы собирать «Покемонов» (нам нужно нанять 12-летнего, чтобы помочь понять это).

Дэвид Левеник
эксперт по безопасности Борден

Это игра, в которую играют с огромным рвением, она требует, чтобы люди ходили по цифровым локациям, чтобы получать очки и так далее.

Ричард Рэймонд
лейтенант-полковник в Петавава

Несмотря на вполне спокойную реакцию военных, через восемь дней после запуска военная полиция Канады выпустила особую инструкцию, которую разослали всем офицерам. В ней говорилось, что на нескольких базах находятся игровые ориентиры и «мифические цифровые создания (покемоны)».

Предупреждения, разосланные 15 июля 2016 года всем офицерам военной полиции Канады

10 дней после запуска — дети на танках

Спустя полторы недели после появления игры в магазинах, военная полиция по всей Канаде заметила всплеск подозрительной активности. Например, неподалёку от базы Борден женщина играла в игру, пока трое её детей залезали на все танки в военном музее подряд.

Этот танк находится снаружи военного музея Борден и был местом Покестопов, где пользователи могли получить виртуальные предметы Фото Wikimedia 

Согласно отчётам военных, у базы Гринвуд заметили «подозрительно двигающееся транспортное средство». Когда полиция расследовала инцидент, оказалось, что жители играли в Pokémon Go.

Когда одного мужчину задержали на базе Борден, он также охотился на покемонов. В своё оправдание он заявил военным, что должен побить детей в игре и заработать больше очков.

После этого как минимум троим офицерам военной полиции на базах Комокс, Петавава и Кингстон поручили необычное задание. Они должны были бродить по базам со смартфонами и блокнотом в руках, чтобы обнаружить виртуальную инфраструктуру Pokémon Go. Некоторые рукописные записи также попали в отчёты.

Рукописные заметки офицера военной полиции в Комоксе, которые должен был найти все Покестопы и Залы на базе

Две недели после запуска — военные связались с разработчиками Pokémon Go

Согласно документам, на военных базах обнаружили множество Покестопов и Покезалов. В Петавававе одна из локаций Pokémon Go оказалась в музее Гаррисона, тогда военные были даже рады, что кто-то может сходить в музей только ради этого.

Однако руководство базы North Bay было не таким оптимистичным. 21 июля 2016 года военные оформили жалобу в адрес компании Niantic, разработавшей Pokémon Go.

В документе говорилось, что с появлением покестопа интерес к базе со стороны гражданского населения вырос, а это могло негативно повлиять на миссии. В Niantic пообещали рассмотреть жалобу и предпринять действия.

Три недели после выхода игры — попытки смириться

Спустя почти месяц после запуска Pokémon Go на некоторых базах военные уже освоились и решили использовать игру в своих целях. Например, в Халифаксе контр-адмиралу Джоню Ньютону прислали серию рекомендаций, как поступить с покестопами на базе.

  • Удалить покестоп из Dockyard Gym из-за рисков безопасности;
  • Добавить покестоп в Stadacona Gym, потому что вместе с уже существующими покестопами в музее и адмиральской резиденции, это увеличит посещаемость музея;
  • Если возможно, обновить музейный покестоп до покезала, чтобы повысить проходимость.

В ответ контр-адмирал заявил, что жизнь и работа идут лучше всего, если есть веселье, здоровье и дружба. «Если Pokémon Go поддерживает эти ценности, пока мы защищаем наши интересы, тогда мы все будем удивлены этим пересечением технологий, игр и здоровья», — пояснил Ньютон.

Почему власти отвечали так долго

В CBC отдельно рассказали, из-за чего ответ Министерства обороны Канады занял три года, хотя по закону документы должны были прислать за 60 дней. Как рассказали в ведомстве, военные стараются реагировать на запросы так быстро, как могут, но процесс затягивается из-за размеров и сложности организации, а также количества поступающих обращений.

В Минонобороны объяснили ситуацию накопившейся очередью из запросов, до которого ни у кого не доходили руки. Представитель ведомства пообещал журналистам, что для решения проблемы уже сформировали отдельную команду, которая занимается только закрытием просроченных запросов. В то же время остальные команды стараются вовремя отвечать на новые обращения.

#канада #pokemongo #игры

Разборы
Подписан
Отписаться
В Ираке убит иранский генерал Касем Сулеймани: что произошло и чем это грозит
В ночь на пятницу ВВС США нанесли удар по конвою около международного аэропорта Багдада (Ирак). При налете погибли иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение «Аль-Кудс» КСИР, заместитель лидера проиранского шиитского ополчения «Хашд Аш-Шааби» Абу Махди Аль-Мухандис, а также глава пресс-службы ополчения Мухаммед Аль-Джабири.…
2
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u0430\u043d\u0430\u0434\u0430","\u0438\u0433\u0440\u044b","pokemongo"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 134451, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 05 Jan 2020 02:25:57 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Beer Scan — сканер пива
Любите пиво? Тогда это приложение для вас
Скачать вAppStore
Скачать вGoogle Play
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/RocketBankSummary/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('rocket-bank-summary'); if (container) { s.onload = function() { new RocketBankSummary.Special({ container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 30);
0
{ "id": 134451, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/134451\/get","add":"\/comments\/134451\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/134451"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245417, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

пепси

0

Два тупых бумера наверное

Ответить

пепси

пепси
0

Но и каким же блять ебанутыми быть нужно, чтобы ради блять игры пиздовать на военные базы?

Ответить

Неолд

0

Опять пиар пендоSSкой военщины, что-то у нас никто на военные базы не ходит, только в храмы.

Ответить

Artyom Dmitriev

0

Это классная статья и меня радует реакция Канадских военных.

Кстати, когда я служил в 2016 году в армии (г. Свободный, Амурская обл.) на территории части тоже нашлись 2 Покемона, но я не увлёкся игрой, потому что это были бы единственные покемоны, которых я смог найти.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Студию Girls Do Porn обязали выплатить $12,7 млн девушкам, которых принуждали сниматься в порно
Всего определены 22 пострадавших.
78
Интернет и мемы
Не ПТУ, а Питерский полицейский колледж
158
Новости
Глава Ливийской национальной армии заявил, что военные изгонят любые иностранные войска из страны
Он выступил с заявлением после того, как Турция одобрила ввод войск в Ливию по просьбе правительства страны.
162
Популярное за три дня
Путешествия
Поехать в Нью-Йорк ради фоток. Но это не точно
Лонгрид о том, как прожить в Нью-Йорке 12 дней и не разориться: где жить и есть, о транспорте, лайфхаках города, местах для посещения и о другом. В конце маршруты на неделю, отмеченные в Google-картах.
204
Новости
Исследование: В 2019 году на дорогах Осло не погиб ни один пешеход или велосипедист
За год в городе было зарегистрировано единственное ДТП со смертельным исходом.
126
Интернет и мемы
Как я сделал телеграм-бота, который сообщает, что надеть по погоде
И привел туда 65 000 пользователей без затрат на рекламу и навыков программирования.
81

Прямой эфир

пепси

Учёные из Гарварда обнаружили…

Artyom Dmitriev

«Нам стоит нанять 12-летнего…

Неолд

«Нам стоит нанять 12-летнего…

пепси

«Нам стоит нанять 12-летнего…

пепси

«Нам стоит нанять 12-летнего…

Александр Бунцис

Вопроса нет

Митя Простомолотов

Segway представила новую версию…

Никита Гинце

Учёные из Гарварда обнаружили…

пепси

Учёные из Гарварда обнаружили…

Митя Простомолотов

Вопроса нет

Никита Гинце

Учёные из Гарварда обнаружили…

Shlomo Goldenberg

В США перестал работать сайт…

Ekkie

Вопроса нет

Неолд

Segway представила новую версию…

Alexander Balan

Segway представила новую версию…

Неолд

Segway представила новую версию…

Alexander Balan

Segway представила новую версию…

Evgeniy Smirnov

Власти США потребовали от…

Неолд

Segway представила новую версию…

Zeleny Ded

Омский русский народный хор…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]