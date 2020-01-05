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Игра отправляла пользователей искать покемонов на военные базы, где долгое время не понимали, что происходит.
После запуска Pokémon Go в 2016 году канадские военные базы столкнулись с нашествием гражданских, искавших покемонов. Игра стала причиной переполоха и растерянности среди персонала, который не понимал, что происходит.
Издание CBC News запросило документы об инцидентах с Pokémon Go у Минобороны Канады, однако власти прислали ответ только спустя три с половиной года. В распоряжении у журналистов оказалось 471 страница внутренних бумаг, из которых можно узнать, как военные встретили феномен Pokémon Go.
Одним из самых первых случаев стало задержание двух молодых людей на минивэне на военной базе North Bay в 350 километрах от Торонто. 10 июля 2016 года старший капрал Дэниэл Бойд заметил в темноте грузовик, который двигался вглубь базы и последовал за ним.
Когда машина остановилась, военный увидел внутри двух мужчин, которые глядели в свои смартфоны. Он подошёл к окну и задал им несколько вопросов: оказалось, что к военной базе молодых людей привели поиски Пикачу.
В большинстве писем военные выражали растерянность и любопытство из-за новой игры. Искать покемонов на военных базах начали в первые же дни после запуска Pokémon Go, поэтому у персонала не было времени подготовиться и изучить вопрос заранее.
Несмотря на вполне спокойную реакцию военных, через восемь дней после запуска военная полиция Канады выпустила особую инструкцию, которую разослали всем офицерам. В ней говорилось, что на нескольких базах находятся игровые ориентиры и «мифические цифровые создания (покемоны)».
Спустя полторы недели после появления игры в магазинах, военная полиция по всей Канаде заметила всплеск подозрительной активности. Например, неподалёку от базы Борден женщина играла в игру, пока трое её детей залезали на все танки в военном музее подряд.
Согласно отчётам военных, у базы Гринвуд заметили «подозрительно двигающееся транспортное средство». Когда полиция расследовала инцидент, оказалось, что жители играли в Pokémon Go.
Когда одного мужчину задержали на базе Борден, он также охотился на покемонов. В своё оправдание он заявил военным, что должен побить детей в игре и заработать больше очков.
После этого как минимум троим офицерам военной полиции на базах Комокс, Петавава и Кингстон поручили необычное задание. Они должны были бродить по базам со смартфонами и блокнотом в руках, чтобы обнаружить виртуальную инфраструктуру Pokémon Go. Некоторые рукописные записи также попали в отчёты.
Согласно документам, на военных базах обнаружили множество Покестопов и Покезалов. В Петавававе одна из локаций Pokémon Go оказалась в музее Гаррисона, тогда военные были даже рады, что кто-то может сходить в музей только ради этого.
Однако руководство базы North Bay было не таким оптимистичным. 21 июля 2016 года военные оформили жалобу в адрес компании Niantic, разработавшей Pokémon Go.
В документе говорилось, что с появлением покестопа интерес к базе со стороны гражданского населения вырос, а это могло негативно повлиять на миссии. В Niantic пообещали рассмотреть жалобу и предпринять действия.
Спустя почти месяц после запуска Pokémon Go на некоторых базах военные уже освоились и решили использовать игру в своих целях. Например, в Халифаксе контр-адмиралу Джоню Ньютону прислали серию рекомендаций, как поступить с покестопами на базе.
В ответ контр-адмирал заявил, что жизнь и работа идут лучше всего, если есть веселье, здоровье и дружба. «Если Pokémon Go поддерживает эти ценности, пока мы защищаем наши интересы, тогда мы все будем удивлены этим пересечением технологий, игр и здоровья», — пояснил Ньютон.
В CBC отдельно рассказали, из-за чего ответ Министерства обороны Канады занял три года, хотя по закону документы должны были прислать за 60 дней. Как рассказали в ведомстве, военные стараются реагировать на запросы так быстро, как могут, но процесс затягивается из-за размеров и сложности организации, а также количества поступающих обращений.
В Минонобороны объяснили ситуацию накопившейся очередью из запросов, до которого ни у кого не доходили руки. Представитель ведомства пообещал журналистам, что для решения проблемы уже сформировали отдельную команду, которая занимается только закрытием просроченных запросов. В то же время остальные команды стараются вовремя отвечать на новые обращения.
Два тупых бумера наверное
Опять пиар пендоSSкой военщины, что-то у нас никто на военные базы не ходит, только в храмы.
Это классная статья и меня радует реакция Канадских военных.
Кстати, когда я служил в 2016 году в армии (г. Свободный, Амурская обл.) на территории части тоже нашлись 2 Покемона, но я не увлёкся игрой, потому что это были бы единственные покемоны, которых я смог найти.