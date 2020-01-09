Пламя разрушило почти две тысячи домов, а деньги в благотворительные фонды собирают по всему миру.

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Семья сидит в лагере в Новом Южном Уэльсе, разбитом после эвакуации из близлежащих районов Снимок AFP

С июля 2019 года в Австралии не прекращаются масштабные лесные пожары. Власти отчитались от 27 погибших людях, а учёные из Университета Сиднея сообщили примерно о миллиарде погибших животных. TJ рассказывает, что происходит в Австралии, которую накрыла природная катастрофа.

Самый жаркий день в Австралии, а также 10 миллионов уничтоженных деревьев и растений

Пожары в Австралии наблюдались с начала 2019 года, но осенью их количество резко увеличилось.

​Обнаруженные в 2019 году пожары в Австралии Инфографика The Guardian

С того времени огонь уничтожил 10 миллионов гектаров кустарников, лесов и парков. По данным властей, пожары разрушили почти две тысячи домов. Как пишет Bloomberg, возгорания настолько велики, что генерируют свои собственные погодные явления, в том числе удары молний, от которых появляются новые очаги возгорания.

Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс, где пламя уничтожило более 1,6 тысячи домов и почти пять миллионов гектаров земли. В начале января власти штата закрыли парки, тропы и кемпинги, а также 260-километровый участок побережья. На 6 января в регионе было 130 очагов возгорания. Часть очагов оказались умышленными. Полиция рассказала о 98 людях, устроивших пожар специально. Из них большинство — дети, а некоторым уже предъявили обвинения.

Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре превысил критическую отметку в 26 раз. На фоне лесных пожаров бюро метеорологии Австралии назвало 17 декабря 2019 года самым жарким днём за всю историю наблюдений: тем днём температура воздуха прогрелась до 40,9 ºC, а вечером — до 41,9 ºC.

Красный квадрат — площадь лесных пожаров в Австралии, наложенная на карту России Изображение The Guardian

Для борьбы с пожарами власти призвали три тысячи военнослужащих запаса. Би-би-си пишет, что большинство из тех, кто борется с пожарами в Австралии — добровольцы, которые не получают за это деньги.

В Австралию прибыли пожарные из США, Канады и Новой Зеландии, также отправить в регион своих спасателей предложила Малайзия и Польша. Помимо этого, помощь предложили в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Информации о том, что помощь Австралии предложила Россия, нет.

Дым от австралийских пожаров достиг Чили и Аргентины, а также Новой Зеландии. В ООН считают, что дым мог достичь и Антарктики. Организация также сообщила, что дым уже достиг Южной Америки.

Снимок AFP​

Причинами таких длительных пожаров власти называют высокие температуры, трёхлетнюю засуху, сильный ветер и отсутствие осадков.

Требуется огромное количество осадков, чтобы потушить лесные пожары такой интенсивности и такого масштаба. начальник пожарной охраны Южной Австралии

Австралийское бюро метеорологии предупредило, что «пожароопасный сезон становится все более продолжительным, а высокие температуры — более частыми».

В пожарах 2019-2020 годов погибли 27 человек, но в 2009 году — в восемь раз больше

По данным властей, от лесных пожаров в Австралии погибли 27 человек. Перед пожарами 2019-2020 годов самым крупным считался пожар 2009 года. Полиция тогда сообщала о минимум 210 погибших — рекордном числе жертв за всю историю Австралии. Только в один день — в «чёрную субботу» в феврале того года — погибли больше 170 человек.

31 декабря жители небольшого города Маллакута были вынуждены бежать от огня на пляж, добраться до которого пламени помешал ветер. Военные только спустя несколько дней эвакуировали с этого побережья около тысячи местных жителей и туристов.

Дым от лесных пожаров в Австралии ​

Австралийские власти предупреждают, что если существует серьёзная опасность того, что огонь доберется до домов, их нужно покинуть заблаговременно. Убежать от огня получится не всегда: в среднем человек может бежать со скоростью 9,85 км/ч, а пламя на траве распространяется со скоростью 22,53 км/ч.

Количество погибших в 2019 году — не рекордное за всю историю пожаров, но максимальное с 2011 года, когда погиб всего один человек. По данным Би-би-си, больше всего человек погибло в штате Виктория в «чёрную субботу» в феврале 2009 года — 173 человека.

Инфографика BBC по числу погибших от лесных пожаров в Австралии

В пожарах могли погибнуть более миллиарда животных

С сентября 2019 года на юго-восточном побережье погибли, «по самым консервативным оценкам», более миллиарда животных, говорится в исследовании университета Сиднея. Данных точнее пока нет.

На начало января только в штате Новый Южный Уэльс погибло 800 миллионов животных, счёл профессор сиднейского университета Крис Дикман. По его мнению, итоговый показатель смертности окажется значительно выше, «чем предполагается».

Авторы произвели оценку плотности популяций млекопитающих в штате Новый Южный Уэльс, выявили средний показатель, который затем и умножили на площадь пострадавших земель. университет Сиднея

В университете уточнили, что рассчитали смертность исключительно из-за пожаров. Часть выживших животных может погибнуть из-за исчезновения привычных мест обитания. Цифра в миллиард жертв не включает в себя летучих мышей, птиц, рептилий и других беспозвоночных.

Экологи отметили, что больше всего пострадали коалы. По словам министра окружающей среды Суссана Лея, на побережье Нового Южного Уэльса, вероятно, погибло до 30% процентов этих животных. В соцсетях распространяются видео, на которых коалы пьют воду из рук людей.

QuickTake by Bloomberg @QuickTake



Federal environment minister, Sussan Ley, says up to 30% of the koalas in the region may be dead because “up to 30% of their habitat has been destroyed” WATCH: A thirsty koala drinks water from a cyclist amid a gripping heatwave in Australia.Federal environment minister, Sussan Ley, says up to 30% of the koalas in the region may be dead because “up to 30% of their habitat has been destroyed” https://t.co/7l0wG7MtLi

По оценкам экологов, с начала пожаров погибли около восьми тысяч коал: из-за медлительности эти животные зачастую не успевают выбраться из огня. Коалы — один из символов Австралии, которые, по данным правительства, ежегодно вносят вклад в развитие туризма от 1,1 до 2,5 миллиардов долларов.

Деньги на борьбу с пожарами собирают знаменитости со всего мира. В том числе с помощью интимных фото

На борьбу с лесными пожарами в Австралии пожертвовали деньги теннисисты, поясняя, что многие их турниры проходили и проходят именно в Австралии. Мария Шарапова и Новак Джокович перевели по 25 тысяч долларов, а Ник Кирьос, Алекс Де Минаур, Джон Миллмен и Каролина Плишкова пообещали переводить по 200 долларов на счёт пострадавших от пожаров за каждый исполненный эйс во время январской серии турниров в Австралии.

Мария Шарапова​ Снимок Reuters

Некоторые ведущие теннисисты мира, в том числе Серена Уильямс, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер объявили об участии в совместном матче, для сбора денег на борьбу с австралийскими пожарами. 750 тысяч долларов также пожертвовали девять австралийских игроков NBA.

Комедийная актриса Селеста Барбер создала фонд, который за три дня собрал более 35 миллионов долларов. Деньги на борьбу с лесными пожарами пожертвовали многие знаменитости: актриса Николь Кидман и певица Пинк перевели по 500 тысяч долларов, актёр Крис Хэмсворт — миллион долларов, а также певица Селена Гомес, актёр Рассел Кроу и телеведущая Эллен Дедженерес. На концерте в Сиднее певец Элтон Джон пообещал пожертвовать миллион долларов в фонд по восстановлению страны.

Перечислять деньги в помощь жертвам лесных пожаров также призвала актриса Марго Робби. Она показала свои детские фотографии, чтобы люди увидели, как прекрасна Австралия.

Горнодобывающий магнат Эндрю Форрест пообещал выделить 70 миллионов долларов на борьбу с последствиями пожаров. Он также направит более тысячи добровольцев из горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов для оказания помощи.

Снимок Reuters​

Необычную акцию для сбора средств на борьбу с пожарами запустила 20-летняя Инстаграм-модель Кейлен Уорд. Она пообещала прислать свои интимные снимки тем, кто пожертвует деньги в благотворительные фонды, по одному фото за каждые 10 долларов. За несколько дней ей удалось собрать миллион долларов. Уорд также пожаловалась, что даже в такой акции находятся люди, которые подделывают скриншоты об оплате, ради интимных фото.

Акция Уорд вдохновила и других девушек. Они запустили в Твиттере хэштэг #nakedforaustralia, который объединил записи тех, кто готов выслать свои голые фото каждому, кто пожертвует 10 долларов в благотворительные фонды.

Популярная карта лесных пожаров Австралии — не карта пожаров

В соцсетях распространили карту лесных пожаров в Австралии — это работа фотографа из Брисбена Энтони Херси. Он визуализировал данные NASA Fire Information for Resource Management об очагах возгорания в период с 5 декабря 2019 года по 5 января 2020.

В Инстаграме художник рассказал, что масштаб «немного преувеличен» из-за рендера, но в целом графика соответствует информации NASA. Соцсеть отметила его пост с опубликованной картой как фейковый.

Изображение Энтони Херси

Свою версию карты сделала Би-би-си. Журналисты рассказали, что для её обновления они используют данные австралийских пожарных и NASA. Свою карту австралийских пожаров в декабре 2019 года также опубликовало и The Guardian.

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В январе в регион пришли дожди, но ситуация может ухудшиться

В начале января ситуация с пожарами начала улучшаться — в Западной Австралии первый в этом сезоне тропический циклон принёс сильный дождь, который помог в борьбе с возгораниями. Циклон также затронул и другую часть континента.

kevin valdiviezo @adrianpippen13

LLUEVE EN AUSTRALIA EN LA parte afectada por los incendios. Hermoso Dios eres increíble❤️❤️❤️LLUEVE EN AUSTRALIA EN LA parte afectada por los incendios. https://t.co/dJB5NSoOee «Бог — ты удивительный. В пострадавшей от пожаров части Австралии идёт дождь»

Дожди позволили армии перебросить личный состав и транспортные средства на остров Кенгуру, где из-за лесных пожаров погибли два человека. Военные также смогли выдвинуться в Новый Южный Уэльс и Викторию, где больше всего очагов возгорания. Но чиновники предупредили, что ситуация может снова обостриться после 9 января: уровень осадков недостаточный, чтобы погасить пламя. Власти также считают, что крупные пожары в Виктории и Новом Южном Уэльсе могут встретиться, создав «более крупное мега-пламя».

Пожары могут привести к торможению роста ВВП на 0,1-0,25%

Как пишет Bloomberg, последствия лесных пожаров могут привести к торможению роста ВВП на 0,1-0,25%. А прямое воздействие на экономику, по данным издания, составит от 2 до 3,5 миллиарда долларов. Помимо этого, ещё в сумму до 800 миллионов долларов обойдётся дым от пожаров, из-за которых туристы и местные жители сокращают свой отдых.

Снимок Reuters​

Пик пожаров ожидают в феврале. Но и новые дожди тоже