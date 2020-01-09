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Пламя разрушило почти две тысячи домов, а деньги в благотворительные фонды собирают по всему миру.
С июля 2019 года в Австралии не прекращаются масштабные лесные пожары. Власти отчитались от 27 погибших людях, а учёные из Университета Сиднея сообщили примерно о миллиарде погибших животных. TJ рассказывает, что происходит в Австралии, которую накрыла природная катастрофа.
Пожары в Австралии наблюдались с начала 2019 года, но осенью их количество резко увеличилось.
С того времени огонь уничтожил 10 миллионов гектаров кустарников, лесов и парков. По данным властей, пожары разрушили почти две тысячи домов. Как пишет Bloomberg, возгорания настолько велики, что генерируют свои собственные погодные явления, в том числе удары молний, от которых появляются новые очаги возгорания.
Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс, где пламя уничтожило более 1,6 тысячи домов и почти пять миллионов гектаров земли. В начале января власти штата закрыли парки, тропы и кемпинги, а также 260-километровый участок побережья. На 6 января в регионе было 130 очагов возгорания. Часть очагов оказались умышленными. Полиция рассказала о 98 людях, устроивших пожар специально. Из них большинство — дети, а некоторым уже предъявили обвинения.
Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре превысил критическую отметку в 26 раз. На фоне лесных пожаров бюро метеорологии Австралии назвало 17 декабря 2019 года самым жарким днём за всю историю наблюдений: тем днём температура воздуха прогрелась до 40,9 ºC, а вечером — до 41,9 ºC.
Для борьбы с пожарами власти призвали три тысячи военнослужащих запаса. Би-би-си пишет, что большинство из тех, кто борется с пожарами в Австралии — добровольцы, которые не получают за это деньги.
В Австралию прибыли пожарные из США, Канады и Новой Зеландии, также отправить в регион своих спасателей предложила Малайзия и Польша. Помимо этого, помощь предложили в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Информации о том, что помощь Австралии предложила Россия, нет.
Дым от австралийских пожаров достиг Чили и Аргентины, а также Новой Зеландии. В ООН считают, что дым мог достичь и Антарктики. Организация также сообщила, что дым уже достиг Южной Америки.
Причинами таких длительных пожаров власти называют высокие температуры, трёхлетнюю засуху, сильный ветер и отсутствие осадков.
Австралийское бюро метеорологии предупредило, что «пожароопасный сезон становится все более продолжительным, а высокие температуры — более частыми».
По данным властей, от лесных пожаров в Австралии погибли 27 человек. Перед пожарами 2019-2020 годов самым крупным считался пожар 2009 года. Полиция тогда сообщала о минимум 210 погибших — рекордном числе жертв за всю историю Австралии. Только в один день — в «чёрную субботу» в феврале того года — погибли больше 170 человек.
31 декабря жители небольшого города Маллакута были вынуждены бежать от огня на пляж, добраться до которого пламени помешал ветер. Военные только спустя несколько дней эвакуировали с этого побережья около тысячи местных жителей и туристов.
Австралийские власти предупреждают, что если существует серьёзная опасность того, что огонь доберется до домов, их нужно покинуть заблаговременно. Убежать от огня получится не всегда: в среднем человек может бежать со скоростью 9,85 км/ч, а пламя на траве распространяется со скоростью 22,53 км/ч.
Количество погибших в 2019 году — не рекордное за всю историю пожаров, но максимальное с 2011 года, когда погиб всего один человек. По данным Би-би-си, больше всего человек погибло в штате Виктория в «чёрную субботу» в феврале 2009 года — 173 человека.
С сентября 2019 года на юго-восточном побережье погибли, «по самым консервативным оценкам», более миллиарда животных, говорится в исследовании университета Сиднея. Данных точнее пока нет.
На начало января только в штате Новый Южный Уэльс погибло 800 миллионов животных, счёл профессор сиднейского университета Крис Дикман. По его мнению, итоговый показатель смертности окажется значительно выше, «чем предполагается».
В университете уточнили, что рассчитали смертность исключительно из-за пожаров. Часть выживших животных может погибнуть из-за исчезновения привычных мест обитания. Цифра в миллиард жертв не включает в себя летучих мышей, птиц, рептилий и других беспозвоночных.
Экологи отметили, что больше всего пострадали коалы. По словам министра окружающей среды Суссана Лея, на побережье Нового Южного Уэльса, вероятно, погибло до 30% процентов этих животных. В соцсетях распространяются видео, на которых коалы пьют воду из рук людей.
По оценкам экологов, с начала пожаров погибли около восьми тысяч коал: из-за медлительности эти животные зачастую не успевают выбраться из огня. Коалы — один из символов Австралии, которые, по данным правительства, ежегодно вносят вклад в развитие туризма от 1,1 до 2,5 миллиардов долларов.
На борьбу с лесными пожарами в Австралии пожертвовали деньги теннисисты, поясняя, что многие их турниры проходили и проходят именно в Австралии. Мария Шарапова и Новак Джокович перевели по 25 тысяч долларов, а Ник Кирьос, Алекс Де Минаур, Джон Миллмен и Каролина Плишкова пообещали переводить по 200 долларов на счёт пострадавших от пожаров за каждый исполненный эйс во время январской серии турниров в Австралии.
Некоторые ведущие теннисисты мира, в том числе Серена Уильямс, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер объявили об участии в совместном матче, для сбора денег на борьбу с австралийскими пожарами. 750 тысяч долларов также пожертвовали девять австралийских игроков NBA.
Комедийная актриса Селеста Барбер создала фонд, который за три дня собрал более 35 миллионов долларов. Деньги на борьбу с лесными пожарами пожертвовали многие знаменитости: актриса Николь Кидман и певица Пинк перевели по 500 тысяч долларов, актёр Крис Хэмсворт — миллион долларов, а также певица Селена Гомес, актёр Рассел Кроу и телеведущая Эллен Дедженерес. На концерте в Сиднее певец Элтон Джон пообещал пожертвовать миллион долларов в фонд по восстановлению страны.
Перечислять деньги в помощь жертвам лесных пожаров также призвала актриса Марго Робби. Она показала свои детские фотографии, чтобы люди увидели, как прекрасна Австралия.
Горнодобывающий магнат Эндрю Форрест пообещал выделить 70 миллионов долларов на борьбу с последствиями пожаров. Он также направит более тысячи добровольцев из горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов для оказания помощи.
Необычную акцию для сбора средств на борьбу с пожарами запустила 20-летняя Инстаграм-модель Кейлен Уорд. Она пообещала прислать свои интимные снимки тем, кто пожертвует деньги в благотворительные фонды, по одному фото за каждые 10 долларов. За несколько дней ей удалось собрать миллион долларов. Уорд также пожаловалась, что даже в такой акции находятся люди, которые подделывают скриншоты об оплате, ради интимных фото.
Акция Уорд вдохновила и других девушек. Они запустили в Твиттере хэштэг #nakedforaustralia, который объединил записи тех, кто готов выслать свои голые фото каждому, кто пожертвует 10 долларов в благотворительные фонды.
В соцсетях распространили карту лесных пожаров в Австралии — это работа фотографа из Брисбена Энтони Херси. Он визуализировал данные NASA Fire Information for Resource Management об очагах возгорания в период с 5 декабря 2019 года по 5 января 2020.
В Инстаграме художник рассказал, что масштаб «немного преувеличен» из-за рендера, но в целом графика соответствует информации NASA. Соцсеть отметила его пост с опубликованной картой как фейковый.
Свою версию карты сделала Би-би-си. Журналисты рассказали, что для её обновления они используют данные австралийских пожарных и NASA. Свою карту австралийских пожаров в декабре 2019 года также опубликовало и The Guardian.
В начале января ситуация с пожарами начала улучшаться — в Западной Австралии первый в этом сезоне тропический циклон принёс сильный дождь, который помог в борьбе с возгораниями. Циклон также затронул и другую часть континента.
Дожди позволили армии перебросить личный состав и транспортные средства на остров Кенгуру, где из-за лесных пожаров погибли два человека. Военные также смогли выдвинуться в Новый Южный Уэльс и Викторию, где больше всего очагов возгорания. Но чиновники предупредили, что ситуация может снова обостриться после 9 января: уровень осадков недостаточный, чтобы погасить пламя. Власти также считают, что крупные пожары в Виктории и Новом Южном Уэльсе могут встретиться, создав «более крупное мега-пламя».
Как пишет Bloomberg, последствия лесных пожаров могут привести к торможению роста ВВП на 0,1-0,25%. А прямое воздействие на экономику, по данным издания, составит от 2 до 3,5 миллиарда долларов. Помимо этого, ещё в сумму до 800 миллионов долларов обойдётся дым от пожаров, из-за которых туристы и местные жители сокращают свой отдых.
Сезон лесных пожаров наступает в Австралии ежегодно, а повышенная пожарная опасность длится с декабря по март. Профессор Университета Монаша (Мельбурн) Невилл Николлс считает, что пик сезона пожаров ещё не пройден: самая сильная жара обычно приходится на февраль. Но Бюро метеорологии Австралии считает, что в феврале пройдут дожди, которые помогут в борьбе с пожарами.
Чет заорал. Фото из 2012 года и на нем чучело.
Миллиард животных, это с учётом каждого муравья?
это кривая экстраполяция неизвестной плотности обитания животных
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Пиздец у них там жестко, пойду задонатю камвхорам за фотки с обнаженкой и подрочу за спасение Австралии
Сделаю, пожалуй, только последнее.
Этой бабе удалось собрать миллиард долларов? Точно не опечатка?
там миллион
мазанову просто цифра понравилась
Вполне возможно, что там были люди, которые кидали больше $10
как минимум видел один её пост, что кто-то задонатил $5k
возможно таких было порядочно
ну она там вроде четырёх помощников наняла, плюс некоторые кидали больше $10
по одному фото за каждые 10 долларов. За несколько дней ей удалось собрать миллиард долларов.
сосите стартаперы, тут девка объединорожилась жопой за пару дней
и цифра в миллиард животных выглядит уже как из мемов про расстрелянных лично сталиным
Необычную акцию для сбора средств на борьбу с пожарами запустила 20-летняя Инстаграм-модель Кейлен Уорд
Когда четко осознаёшь свою ЦА.
"Авторы произвели оценку плотности популяций млекопитающих в штате Новый Южный Уэльс, выявили средний показатель, который затем и умножили на площадь пострадавших земель." - это называется ученые - на хую верченные
Почему ни слова про 100 задержанных за поджигательство из которых 20 выдвинули обвинения?
https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/dozens-of-firebugs-blamed-for-destructive-queensland-fires-20191220-p53m1i.html