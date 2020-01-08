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Тегеран заявил, что «дал пощёчину» США и не стремится к войне, но пригрозил новыми атаками в случае ответных действий.
Ночью 8 января Иран запустил более десятка ракет по американским базам в иракских Айн Аль-Асаде и Эрбиле. Это стало ответом на убийство генерала Кассима Сулеймани дронами ВВС США. TJ рассказывает главное о последних событиях в регионе.
Вскоре после атаки Пентагон подтвердил сообщения о запуске «более чем десяти» ракет по объектам США в регионе. Военные заявили, что ещё оценивают ущерб и не раскрыли каких-либо данных.
По данным главного новостного сайта Корпуса стражей исламской революции Mashregh, Иран запустил более 30 ракет по базам США и уничтожил объект в Аль-Асаде. Иранские СМИ заявили, что в результате атаки погибли 80 человек.
Власти США не подтверждали и не опровергали эту информацию. В своём единственном после иранской атаки обращении Дональд Трамп повторил позицию Пентагона о том, что ущерб продолжают оценивать, но «всё идёт хорошо». Президент также пообещал выступить с заявлением на следующее утро.
Даже спустя 12 часов после атаки нельзя точно оценить, нанесли ли иранские ракеты какой-то ущерб США. Американские СМИ со ссылкой на источники среди чиновников и экспертов по безопасности заявили об отсутствии жертв со стороны США.
Позже работающие с американском штабом иракские военные сообщили, что атаки не привели к потерям со стороны Америки или Ирака. По данным нескольких источников CNN, Иран предупредил иракцев о готовящемся ударе, а те предупредили США.
Сразу после атаки Корпус стражей исламской революции назвал ракетный удар «местью» за убийство Сулеймани и пригрозил атаковать Израиль, ОАЭ и совершить атаки в Америке в случае ответных бомбардировок. Тегеран также призвал США покинуть регион, чтобы не допустить жертв среди военных.
В ответ в Пентагоне заявили, что изучают ситуацию и возможные ответные меры. В ведомстве пообещали предпринять все необходимые шаги для защиты американских военных и союзников.
По состоянию на декабрь 2019 года у США в Ираке находились около шести тысяч солдат. Однако в начале января Пентагон направил в регионе дополнительно около 3,5 тысяч солдат воздушного десанта и три корабля ВМФ с 2,2 тысячами морпехов несмотря на решение иракского парламента изгнать военных США из страны.
Евросоюз призвал стороны к деэскалации конфликта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Иран и США должны прекратить применение оружия и начать диалог. Представители организации заявили, что эскалация насилия может поставить под угрозу совместную борьбу с ИГИЛ в регионе.
После этого иранский министр иностранных дел заявил, что у страны нет планов развязывать войну, а атаки на США «закончены». Мохаммед Джавад Зариф пояснил, что ракетные удары были произведены в ответ на убийство Сулеймани согласно нормам ООН.
Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия страны несравнимы с атакой США и убийством Сулеймани. Он заявил, что Иран дал американцам «пощёчину».
Спустя несколько часов после атаки на военные объекты США потерпел крушение рейс PS752 «Международных авиалиний Украины», вылетевший из Тегерана в Киев. Самолёт разбился спустя две минуты после взлёта, никто из 176 находившихся на борту людей не выжил.
Представитель аэропорта Тегерана почти сразу назвал вероятной причиной возгорание двигателя, однако эту информацию пока не подтвердили. Как отметил опрошенный «Би-би-си» пилот, пожар на одном двигателе обычно не приводит к катастрофе.
Иранское издание Al-Hadath также заявляло, что самолёт случайно сбили иранские ПВО, но у этой версии также не нашлось подтверждений. Пока можно лишь гадать, есть ли связь между атакой и крушением самолёта: властям ещё предстоит расшифровать «чёрные ящики».
Посольство Украины в Иране сначала исключило версию теракта в пользу технических проблем, а потом исправило сообщение. Руководство «Международные авиалиний Украины» после этого заявило, что отрицает проблемы с самолётом. По словам президента компании, Boeing 737 был выпущен в 2016 году и получен напрямую с завода, он проходил техобслуживание 6 января.
Авиаэксперты называли разбившийся лайнер «самым новым на Украине». Версию с ошибкой экипажа также исключили в авиакомпании: вице-президент МАУ Игорь Сосновский заявил журналистам, что на борту был усиленный экипаж.
До выяснения причин катастрофы Украина приостановила все полёты над территорией Ирана. Авиакомпании других стран также начали отказываться от полётов над большей частью Ближнего Востока: от рейсов отказались Lufthansa, France Air, Finnair, Singapore Airlines, China Airlines и Malaysia Airlines.
Да конечно связано, или американцы или скорее всего израильтяне сбили, чтобы обвинить Иран, они всегда так делают.
Что ты несёшь
Ну да. Америка или Израль пустили ракету в самолёт в ЧУЖОЙ СТРАНЕ и ЭТА СТРАНА не УВИДЕЛА ЭТОГО и ДАЖЕ ЕСЛИ УВИДЕЛА, ТО МОЛЧИТ, ведь это так логично
что ответил Цахал на эти жалкие угрозы?
Не надо шутить с евреями, бля. Здесь другие ребята. Это не Ливан, это не Бейрут. Изя, твоих боевиков здесь порвут на части. Это 250 тысяч отборных солдат ЦАХАЛа блядь! Они всё разнесут! Они всю твою Газу пройдут за один час! Они взорвут все твои пусковые установки, всех твоих журналистов, дипломатов. Изя, ты террорист. Ты остановись, блядь, ты кончай, ты ракеты спрячь подальше на склад. И забудь про Ясира Арафата. У нас был один мудак, обиженный художник, блядь — и шесть миллионов сожгли в концлагерях. И другой чудак был, за своего дедушку отомстил — и закрыли евреям выезд. И ты повторишь ту же ошибку. Ты Арафата забудь, Арафат твой отработал своё. Ты подумай о будущем Палестины, она гибнет! Твоя молодёжь бежит из твоей страны! Там никто не хочет жить, в Палестине.
Ой не неси бред... они не убивают детей. Израиль это образованая обычная страна которая находится около враждебных стран. Люди в этих странах лезут на ее границы (особенно враждебные подростки с оружием) и по этому их приходиться отстреливать. Страны вокруг делают из этого такой бред.... Будто сам Израиль их чмырит чтоб весь мир жалел их а не Израиль
Ждём комментарий Трампа, обещал утром выступить.
/ В Вашингтоне уже 9:30
// В новостях читал, что Дональд просыпается в 5:30. Пора бы уже что-то заявить)
В 19-00 по Москве
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/R4Nb59EjtdY
Вы лучше задайтесь вопросом, а где же ПРО США, которую американцы в Польше и Румынии сделали специально для защиты от иранских ракет =)