Тегеран заявил, что «дал пощёчину» США и не стремится к войне, но пригрозил новыми атаками в случае ответных действий.

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Фото Reuters

Ночью 8 января Иран запустил более десятка ракет по американским базам в иракских Айн Аль-Асаде и Эрбиле. Это стало ответом на убийство генерала Кассима Сулеймани дронами ВВС США. TJ рассказывает главное о последних событиях в регионе.

Информация о жертвах разнится: иранские СМИ заявили о 80 погибших, США не подтверждают ущерб

Вскоре после атаки Пентагон подтвердил сообщения о запуске «более чем десяти» ракет по объектам США в регионе. Военные заявили, что ещё оценивают ущерб и не раскрыли каких-либо данных.

По данным главного новостного сайта Корпуса стражей исламской революции Mashregh, Иран запустил более 30 ракет по базам США и уничтожил объект в Аль-Асаде. Иранские СМИ заявили, что в результате атаки погибли 80 человек.

Власти США не подтверждали и не опровергали эту информацию. В своём единственном после иранской атаки обращении Дональд Трамп повторил позицию Пентагона о том, что ущерб продолжают оценивать, но «всё идёт хорошо». Президент также пообещал выступить с заявлением на следующее утро.

Donald J. Trump @realDonaldTrump All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. «Всё хорошо! Ракеты запустили из Ирана по двум военным базам в Ираке. Потери и ущерб до сих пор оцениваются, но всё идёт нормально! У нас самая мощная и оснащённая армия в мире! Я сделаю заявление завтра утром»

Даже спустя 12 часов после атаки нельзя точно оценить, нанесли ли иранские ракеты какой-то ущерб США. Американские СМИ со ссылкой на источники среди чиновников и экспертов по безопасности заявили об отсутствии жертв со стороны США.

Если честно, для нас в ракетных атаках нет ничего нового. Это обычное дело. собеседник CNN из дубайской частной военной компании, персонал которой базируется на базах Аль-Асад и Эрбил

Позже работающие с американском штабом иракские военные сообщили, что атаки не привели к потерям со стороны Америки или Ирака. По данным нескольких источников CNN, Иран предупредил иракцев о готовящемся ударе, а те предупредили США.

Иран пригрозил новыми атаками, а потом отказался от военных действий

Сразу после атаки Корпус стражей исламской революции назвал ракетный удар «местью» за убийство Сулеймани и пригрозил атаковать Израиль, ОАЭ и совершить атаки в Америке в случае ответных бомбардировок. Тегеран также призвал США покинуть регион, чтобы не допустить жертв среди военных.

Аятолла Аль Хаменеи Фото Getty ​

В ответ в Пентагоне заявили, что изучают ситуацию и возможные ответные меры. В ведомстве пообещали предпринять все необходимые шаги для защиты американских военных и союзников.

По состоянию на декабрь 2019 года у США в Ираке находились около шести тысяч солдат. Однако в начале января Пентагон направил в регионе дополнительно около 3,5 тысяч солдат воздушного десанта и три корабля ВМФ с 2,2 тысячами морпехов несмотря на решение иракского парламента изгнать военных США из страны.

Евросоюз призвал стороны к деэскалации конфликта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Иран и США должны прекратить применение оружия и начать диалог. Представители организации заявили, что эскалация насилия может поставить под угрозу совместную борьбу с ИГИЛ в регионе.

После этого иранский министр иностранных дел заявил, что у страны нет планов развязывать войну, а атаки на США «закончены». Мохаммед Джавад Зариф пояснил, что ракетные удары были произведены в ответ на убийство Сулеймани согласно нормам ООН.

Иран принял ответные меры по самообороне согласно 51 статьи устава ООН, атаковав базу, с которой была произведена трусливая атака против наших граждан и высшего руководства. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии. Мохаммед Джавад Зариф министр иностранных дел Ирана

Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия страны несравнимы с атакой США и убийством Сулеймани. Он заявил, что Иран дал американцам «пощёчину».

Связано ли с атакой крушение украинского самолёта — неизвестно

Спустя несколько часов после атаки на военные объекты США потерпел крушение рейс PS752 «Международных авиалиний Украины», вылетевший из Тегерана в Киев. Самолёт разбился спустя две минуты после взлёта, никто из 176 находившихся на борту людей не выжил.

Фото Араши Кхамуши для NYT

Представитель аэропорта Тегерана почти сразу назвал вероятной причиной возгорание двигателя, однако эту информацию пока не подтвердили. Как отметил опрошенный «Би-би-си» пилот, пожар на одном двигателе обычно не приводит к катастрофе.

Иранское издание Al-Hadath также заявляло, что самолёт случайно сбили иранские ПВО, но у этой версии также не нашлось подтверждений. Пока можно лишь гадать, есть ли связь между атакой и крушением самолёта: властям ещё предстоит расшифровать «чёрные ящики».

Посольство Украины в Иране сначала исключило версию теракта в пользу технических проблем, а потом исправило сообщение. Руководство «Международные авиалиний Украины» после этого заявило, что отрицает проблемы с самолётом. По словам президента компании, Boeing 737 был выпущен в 2016 году и получен напрямую с завода, он проходил техобслуживание 6 января.

Авиаэксперты называли разбившийся лайнер «самым новым на Украине». Версию с ошибкой экипажа также исключили в авиакомпании: вице-президент МАУ Игорь Сосновский заявил журналистам, что на борту был усиленный экипаж.