Хроника масштабного международного конфликта, который обострился сразу после Нового года и уже повлёк за собой десятки жертв.

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Протестующие в Иране с порванным американским флагом Фото Абедина Тахеркенареха, EPA

3 января после удара американских ВВС по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Это привело к череде взаимных угроз США и Ирана, новым ракетным ударам и породило опасения, а затем и мем о «Третьей мировой войне».

Кратко вспоминаем события последней недели, чтобы восстановить картину происходящего.

Сулеймани убили по приказу Трампа. Иран пообещал отомстить, США пригрозили новыми ударами

В конце декабря после атак Ирана и США по иракским объектам друг друга в Багдаде начались протесты. Иракцы забросали посольство США «коктейлями Молотова». Дональд Трамп заявил, что за штурмом посольства в Ираке стоит Иран. Подробнее о декабрьских событиях можно прочитать в тексте нашего пользователя — материал основан на открытых источниках и содержит немного авторского анализа.

В ночь на 3 января ВВС США совершили ракетный удар по аэропорту Багдада в Ираке, где тогда находился Касем Сулеймани — командир иностранных операций Корпуса стражей исламской революции Ирана. Генерал погиб, а вместе с ним — ещё несколько человек.

62-летний Сулеймани считался главным военным стратегом и идеологом внешней политики Ирана. Его влияние распространялось и на другие ближневосточные государства. Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один». В США его считают виновным в гибели миллионов людей, а возглавляемое им подразделение «Аль-Кудс» внесли в список террористических организаций.

​Касем Сулеймани Фото Anadolu Agency

Власти Ирана сочли действия США «объявлением войны». Постпред страны в ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал, что они будут «жестоко мстить». В ответ Трамп пригрозил нанести удар по 52 новым целям.

Соцсети моментально отреагировали на происходящее мемом о «Третьей мировой»

Со дня убийства Сулеймани в соцсетях распространяются записи под хэштегом #WWIII (по аналогии с World War II — WWII).

Hercules @hoota69

#WWIII https://t.co/0B7NAr8QVg When they start WW3 without you «Когда они начали Третью мировую без тебя»

Пользователи публиковали не только шутки и мемы, но и реальные опасения по поводу начала «Третьей мировой войны».

Ирак проголосовал за вывод американских войск, а Иран вышел из ядерной сделки и объявил Пентагон террористической организацией

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод с территории страны иностранных войск. По соглашению с международной коалицией в Ираке для помощи в борьбе с террористами находились около пяти тысяч американских военных. Но депутаты-шииты, которые занимают большинство в парламенте, решили разорвать соглашение. При этом курды и сунниты бойкотировали заседание.

Трамп заявил, что США могут отреагировать на любую враждебность Ирака «серьёзными санкциями». По его словам, американские военные покинут страну только после того, как Багдад заплатит за авиабазу, строительство которой обошлось Штатам в миллиарды долларов.

Иран, который поэтапно отказывался от условий ядерной сделки, объявил о полном выходе из соглашения. Власти государства решили отказаться от всех ограничений на обогащение урана, его накопление, исследования и разработки в ядерной сфере.

Также Иран признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями. Законопроект единогласно поддержали 206 депутатов парламента. Один из его пунктов гласит, что силам специального назначения «Аль-Кудс» нужно выделить 200 миллионов евро для укрепления обороноспособности страны.

На похоронах Сулеймани погибли десятки людей, а траурный панегирист предложил собрать 80 миллионов долларов за «голову» Трампа

5 января в иранском городе Мешхед прошло прощание с Сулеймани Панегирист, произносивший траурную речь, обратился к толпе: «Нас, иранцев, 80 миллионов. Если с каждого из нас собрать доллар, у нас будет 80 миллионов долларов — и мы сможем передать эту сумму тому, кто принесёт нам голову [Трампа]». Церемонию, включая эту речь, транслировало иранское государственное телевидение.

На масштабном траурном шествии, в котором, по данным Reuters, участвовали миллионы людей, произошла давка. В толпе погибли 56 человек, около 200 — пострадали. Из-за гибели людей похороны Сулеймани перенесли с 7 на 8 января.

SIFFAT ZAHRA @SiffatZahra

Probably the biggest Funeral after Agha khomeini in the history of Iran 🇮🇷

#Qaseemsulaimani

#قاسم_سیلمانی

#Iran https://t.co/xV64HHSlNM Funeral procession of Qassem Soleimani in MashadProbably the biggest Funeral after Agha khomeini in the history of Iran 🇮🇷

Иран ответил на убийство Сулеймани ракетными ударами по базам США. В тот же день в Тегеране разбился украинский самолёт

В ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по базам США в иракских Айн Аль-Асаде и Эрбиле. Операцию назвали «Мученик Сулеймани». В иранских СМИ появилась информация о 80 погибших американцах. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что Иран завершил свою «законную» месть за убийство генерала Сулеймани и не желает эскалации конфликта.

Трамп утверждает, что американские военные не понесли потерь при ракетной атаке. Он также заявил, что при нём Иран никогда не получит ядерное оружие и пообещал ввести против страны новые санкции.

Через несколько часов после атаки потерпел крушение рейс PS752 «Международных авиалиний Украины», вылетевший из Тегерана в Киев. Самолёт разбился спустя две минуты после взлёта: все 176 человек, находившиеся на борту, погибли.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает несколько версий катастрофы: поражение зенитной ракетой, взрыв при теракте, взрыв двигателя по техническим причинам, а также столкновение с беспилотником или другим объектом.

По данным CBS и Newsweek, американские чиновники уверены в том, что Иран по по ошибке сбил украинский лайнер.

Ещё раз кратко:

27 – 30 декабря — удары США и Ирана по объектам друг друга в Ираке;

31 декабря – 1 января — штурм американского посольства в Ираке, Трамп обвиняет в произошедшем Иран;