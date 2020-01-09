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Anna Begiashvili
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2020 год начался с новостей о «Третьей мировой войне». Что вы могли пропустить на каникулах Материал редакции

Хроника масштабного международного конфликта, который обострился сразу после Нового года и уже повлёк за собой десятки жертв.

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Протестующие в Иране с порванным американским флагом Фото Абедина Тахеркенареха, EPA

3 января после удара американских ВВС по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Это привело к череде взаимных угроз США и Ирана, новым ракетным ударам и породило опасения, а затем и мем о «Третьей мировой войне».

Кратко вспоминаем события последней недели, чтобы восстановить картину происходящего.

Сулеймани убили по приказу Трампа. Иран пообещал отомстить, США пригрозили новыми ударами

В конце декабря после атак Ирана и США по иракским объектам друг друга в Багдаде начались протесты. Иракцы забросали посольство США «коктейлями Молотова». Дональд Трамп заявил, что за штурмом посольства в Ираке стоит Иран. Подробнее о декабрьских событиях можно прочитать в тексте нашего пользователя — материал основан на открытых источниках и содержит немного авторского анализа.

А как правильно: Иран или Ирак? Будет ли Третья…
Привет, я мамкин аналитик Антон и сегодня поясню тебе за последние события на Ближнем Востоке и не…
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В ночь на 3 января ВВС США совершили ракетный удар по аэропорту Багдада в Ираке, где тогда находился Касем Сулеймани — командир иностранных операций Корпуса стражей исламской революции Ирана. Генерал погиб, а вместе с ним — ещё несколько человек.

62-летний Сулеймани считался главным военным стратегом и идеологом внешней политики Ирана. Его влияние распространялось и на другие ближневосточные государства. Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один». В США его считают виновным в гибели миллионов людей, а возглавляемое им подразделение «Аль-Кудс» внесли в список террористических организаций.

​Касем Сулеймани Фото Anadolu Agency

Власти Ирана сочли действия США «объявлением войны». Постпред страны в ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал, что они будут «жестоко мстить». В ответ Трамп пригрозил нанести удар по 52 новым целям.

Соцсети моментально отреагировали на происходящее мемом о «Третьей мировой»

Со дня убийства Сулеймани в соцсетях распространяются записи под хэштегом #WWIII (по аналогии с World War II — WWII).

Hercules @hoota69
When they start WW3 without you
#WWIII https://t.co/0B7NAr8QVg
«Когда они начали Третью мировую без тебя»

Пользователи публиковали не только шутки и мемы, но и реальные опасения по поводу начала «Третьей мировой войны».

Мем: «WWIII» — Интернет и мемы на TJ
Как Третья мировая война даже не начавшись стала поводом для шуток.
tjournal.ru

Ирак проголосовал за вывод американских войск, а Иран вышел из ядерной сделки и объявил Пентагон террористической организацией

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод с территории страны иностранных войск. По соглашению с международной коалицией в Ираке для помощи в борьбе с террористами находились около пяти тысяч американских военных. Но депутаты-шииты, которые занимают большинство в парламенте, решили разорвать соглашение. При этом курды и сунниты бойкотировали заседание.

Трамп заявил, что США могут отреагировать на любую враждебность Ирака «серьёзными санкциями». По его словам, американские военные покинут страну только после того, как Багдад заплатит за авиабазу, строительство которой обошлось Штатам в миллиарды долларов.

Иран, который поэтапно отказывался от условий ядерной сделки, объявил о полном выходе из соглашения. Власти государства решили отказаться от всех ограничений на обогащение урана, его накопление, исследования и разработки в ядерной сфере.

Также Иран признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями. Законопроект единогласно поддержали 206 депутатов парламента. Один из его пунктов гласит, что силам специального назначения «Аль-Кудс» нужно выделить 200 миллионов евро для укрепления обороноспособности страны.

На похоронах Сулеймани погибли десятки людей, а траурный панегирист предложил собрать 80 миллионов долларов за «голову» Трампа

5 января в иранском городе Мешхед прошло прощание с Сулеймани Панегирист, произносивший траурную речь, обратился к толпе: «Нас, иранцев, 80 миллионов. Если с каждого из нас собрать доллар, у нас будет 80 миллионов долларов — и мы сможем передать эту сумму тому, кто принесёт нам голову [Трампа]». Церемонию, включая эту речь, транслировало иранское государственное телевидение.

На масштабном траурном шествии, в котором, по данным Reuters, участвовали миллионы людей, произошла давка. В толпе погибли 56 человек, около 200 — пострадали. Из-за гибели людей похороны Сулеймани перенесли с 7 на 8 января.

SIFFAT ZAHRA @SiffatZahra
Funeral procession of Qassem Soleimani in Mashad
Probably the biggest Funeral after Agha khomeini in the history of Iran 🇮🇷
#Qaseemsulaimani
#قاسم_سیلمانی
#Iran https://t.co/xV64HHSlNM

Иран ответил на убийство Сулеймани ракетными ударами по базам США. В тот же день в Тегеране разбился украинский самолёт

В ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по базам США в иракских Айн Аль-Асаде и Эрбиле. Операцию назвали «Мученик Сулеймани». В иранских СМИ появилась информация о 80 погибших американцах. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что Иран завершил свою «законную» месть за убийство генерала Сулеймани и не желает эскалации конфликта.

Трамп утверждает, что американские военные не понесли потерь при ракетной атаке. Он также заявил, что при нём Иран никогда не получит ядерное оружие и пообещал ввести против страны новые санкции.

Через несколько часов после атаки потерпел крушение рейс PS752 «Международных авиалиний Украины», вылетевший из Тегерана в Киев. Самолёт разбился спустя две минуты после взлёта: все 176 человек, находившиеся на борту, погибли.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает несколько версий катастрофы: поражение зенитной ракетой, взрыв при теракте, взрыв двигателя по техническим причинам, а также столкновение с беспилотником или другим объектом.

По данным CBS и Newsweek, американские чиновники уверены в том, что Иран по по ошибке сбил украинский лайнер.

Ещё раз кратко:

  • 27 – 30 декабря — удары США и Ирана по объектам друг друга в Ираке;
  • 31 декабря – 1 января — штурм американского посольства в Ираке, Трамп обвиняет в произошедшем Иран;
  • 3 января — США убивают иранского генерала Сулеймани в Ираке, Иран обещает мстить, Трамп угрожает новой атакой;
  • 5 января — Ирак проголосовал за вывод американских войск, Иран вышел из ядерной сделки и объявил Пентагон террористической организацией, в давке на прощании с Сулеймани погибли десятки людей;
  • 8 января — Сулеймани похоронили, Иран атаковал американские базы в Ираке, В Иране разбился украинский самолёт, одна из версий катастрофы — поражение зенитной ракетой.

#wwiii #иран #ирак #сша #политика

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5 комментариев
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Сергей Ляхов

4

уж мы-то пропустили бы тут да

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Хан Теодор V

0

Вы вообще отдаёте себе отчёт в понимании такого слова как "мировая"?

Мне кажется всему миру похую, в большинстве своём. Пусть США и Иран поразъебут друг друга, от этого только всем легче станет. 

Ответить

Михаил Вейдер

Хан
2

У США, как и у Ирана, существует ряд поддерживающих их союзников, которые не останутся в стороне при возможном конфликте.

Ответить

Хан Теодор V

Михаил
0

Все 190 стран, или какое там количество должно вступить в боевые действия, что бы она на самом деле считалась мировой? 51%? Максимум 20 стран будут заинтересованы, остальным будет похую, поверь мне. 

Ответить

Ni Ck

0

Что, ещё раз?))

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