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Разборы
Дамир Камалетдинов
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Обмен претензиями, допрос Дурова и заморозка ICO: что происходит в конфликте Telegram и властей США Материал редакции

Вялотекущее разбирательство, похоже, достигло высшей точки, но пока неясно, кто выйдет победителем.

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​Комиссия по ценным бумагам и биржам США Фото Эндрю Харника для AP

14 января нью-йоркский суд обязал Telegram раскрыть Комиссии по ценным бумагам США, как использовали привлечённые на проект TON 1,7 миллиарда долларов. До этого американский регулятор подавал на компанию в суд, а Павла Дурова и его сотрудников вызывали на допросы. TJ попытался разобраться, что происходит между Telegram и властями США.

В чём суть конфликта

Впервые СМИ описали криптовалютный- и блокчейн-проекты Telegram в январе 2018 года. Тогда TechCrunch сообщал, что компания намерена запустить целую экосистему сервисов вокруг TON, в Telegram появятся встроенные кошельки для криптовалюты, а каждого пользователя попросят верифицировать личность с помощью «виртуального паспорта».

Главным нововведениям должна была стать криптовалюта Gram, которая бы не уступала по возможностям платёжным системам Visa и Mastercard. По задумке создателей, Gram должна была стать массовой в отличие от Bitcoin и Ethereum, скорость транзакций в которых не позволяла им конкурировать с транснациональными компаниями.

Больше года у мировых регуляторов не было претензий к проекту Telegram, а в марте 2018 года компания отчиталась американским регуляторам о привлечении 1,7 миллиарда долларов. Блокчейн-платформу и криптовалюту собирались запустить до 31 октября 2019 года, но 12 октября Комиссия по ценным бумагам США внезапно подала на Telegram в суд и приостановила сбор средств.

Главная претензия регулятора заключалась в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года. Согласно его требованиям, инвесторы должны иметь возможность узнать информацию о бизнесе, финансах и рисках компании, которая выпустила ценную бумагу.

Привлечение капитала для TON в КЦБ назвали «незарегистрированным размещением», а продажу токенов, по мнению комиссии, стоило оформить как сделку с ценными бумагами. Так как среди инвесторов 39 человек оказались жителями США, то регулятор обратился в американский суд и без проблем добился приостановки привлечения средств.

Как развивалось противостояние

После иска КЦБ Telegram уведомил суд о возможности переноса запуска блокчейн-платформы на пять месяцев. Инвесторам платформы предложили подождать исхода разбирательства с КЦБ или вернуть деньги в размере 77% вложений. По итогам голосования они приняли решение дождаться завершения конфликта, отложить запуск до апреля 2020 года и не забирать деньги.

Главные подвижки в конфликте начались в ноябре 2019 года. Сначала Telegram потребовала в суде отклонить иск властей США: юристы компании объяснили, что Gram — не ценная бумага, поэтому компания не могла нарушить закон 1933 года. В судебных документах Telegram назвала Gram не ценной бумагой, а «валютой и/или продуктом» и потребовала от регулятора компенсации.

Затем создателя Telegram Павла Дурова, вице-президента Илью Перекопского и одного из сотрудников вызвали на досудебный допрос. Гендиректора компании собирались допросить 7 или 8 января 2020 года в Дубае, а с двумя другими фигурантами планировали встретиться в Лондоне 10 и 16 декабря. На момент написания материала КЦБ уже должна была провести допросы, однако их результаты пока неизвестны.

4 января 2020 года регулятор через суд потребовал от Telegram в кратчайшие сроки раскрыть, каким образом она потратила или тратит 1,7 миллиарда долларов инвестиций. КЦБ заверила судью, что информация о тратах нужна до начала судебных допросов: с её помощью комиссия хочет провести тест Хоуи, чтобы понять, является ли Gram ценной бумагой.

По тесту Хоуи, финансовый инструмент считается ценной бумагой, если в него вкладывают с целью инвестирования, вложение совершают в ожидании извлечь прибыль, целью инвестиций выступает совместное предприятие, а любая прибыль является результатом деятельности лица, предлагающего контракт или третьего лица.

На сайте КЦБ отдельно отмечается, что целью теста является не только форма и условия использования самого инструмента, но и все обстоятельства его применения. В том числе учитывается то, как его продвигают, продают и перепродают, в том числе на вторичном рынке.

В письме комиссии к суду упоминалось, что КЦБ напрямую обращалась к Telegram, чтобы получить нужные документы. Однако компания сослалась на проблемы с банками и предоставила только информацию о получении средства, но не о том, как их тратили.

Похоже, сложившаяся ситуация вынудила Telegram впервые выступить публично: 6 января компания рассказала о TON и Gram на своём сайте. В заявлении говорилось, что Telegram не имеет контроля над блокчейн-платформой TON, не несёт ответственности за её развитие и не обещает дорабатывать после запуска.

Кроме того, в компании заявили, что Gram не дадут пользователям право на акции или владение частью Telegram. Токены уверенно назвали не инвестиционным инструментом, а валютой, которая не даст никаких особых прав и не позволит заработать.

9 января суд разрешил Telegram не раскрывать информацию о тратах средств, которую запросили в КЦБ. Однако компанию обязали предоставить подтверждение, что данные подпадают под иностранное законодательство о защите данных.

Однако через три дня КЦБ заявила, что Telegram продолжила продавать токены после окончания ICO. В заявлении упоминается Da Vinci Capital, продавшая токены на 2 миллиона долларов фонду ITI Funds, на 7,2 миллиона евро — фирме Goliat Solutions и на 4,5 миллиона долларов — Space Investments.

По мнению ведомства, это разрушает основные аргументы компании в суде, в том числе, что предложение было доступно на исключительных условиях. В КЦБ пришли к выводу, что Telegram либо привлекла больше 1,7 миллиарда долларов, либо не привлекла достаточно средств и дособирала их через андеррайтеров — посредников, занимающихся управлением выпуска ценных бумаг.

14 января суд всё же окончательно встал на сторону регулятора: компанию обязали раскрыть требуемую информацию до 26 февраля. При этом ответчикам разрешили скрыть конфиденциальные сведения.

Почему КЦБ требует банковские данные, а Telegram не хочет их раскрывать

Судя по последним заявлениям, комиссия может использовать в качестве основного аргумента продажу токенов после ICO. Размещение токенов Telegram провела на исключительных условиях в соответствии с положением D, которое представляет собой исключение из закона о ценных бумагах 1933 года.

Изначально документ должен был помочь небольшому бизнесу упростить доступ к капиталу. Компании могли не регистрироваться в КЦБ для привлечения средств, но только при соблюдении жёстких ограничений и уведомление регулятора.

Одно из фундаментальных свойств ценных бумаг — свободный оборот. Но положение D запрещает торговлю вне ограниченного временного периода и на неэксклюзивной основе.

Официально ICO Дурова закончилось, когда компания отчиталась о сборе средств в КЦБ в марте 2018 года. И если в КЦБ и правда нашли улики о привлечении средств после окончания срока, то регулятору будет куда проще приравнять токены к ценным бумагам. Однако в ведомстве могли и блефовать: до первого заседания суда наверняка узнать не получится.

Судя по обращениям КЦБ в суд, ей очень нужны финансовые документы о расходе денег. Официально бумаги требуют для теста Хоуи, но один из его главных факторов — возможность инвестировать для множества людей без контроля за деньгами — можно определить и без изучения трат.

Возможно, в расходных операциях найдутся другие нарушения вроде трат на продвижение криптовалюты. Но это будут уже косвенные доказательства: неясно, почему документам уделяют столько внимания, если деньги от продажи токенов отражены в поступивших платежах.

Telegram явно не горит желанием предоставлять документы о тратах. Сначала компания ссылалась на некие проблемы с банками, а потом всячески оттягивала сроки и оспаривала требования, пока её не заставили.

Самое первое, что приходит на ум — команда тратит деньги непонятно на что, но не говорит об этом инвесторам и поэтому боится раскрытия данных. Но на самом деле, по условиям договора с инвесторами, им должны были вернуть деньги за вычетом понесённых затрат в случае срыва запуска по вине Telegram.

Судя по письмам к инвесторам, которые цитировали СМИ, в октябре TON была готова вернуть 77% средств, а значит потратила лишь 23% инвестиций или 391 миллион долларов почти за полтора года. За пять месяцев отсрочки команда собиралась дополнительно потратить «всего» 80 миллионов долларов. Вероятно, остальные деньги просто остаются на счетах Telegram.

Но компания может не хотеть раскрывать расходы по другим причинам. Telegram до сих пор остаётся довольно скрытной организацией: её юридические лица периодически меняются и зачастую находятся в недоступных для прозрачного изучения офшорных юрисдикциях.

Помимо юридической структуры, информация о расходах может указать конкурентам или спецслужбам на слабые места в инфраструктуре Telegram или раскрыть какого-нибудь важного контрагента. Кроме того, в документах могут обнаружиться траты, со стороны кажущиеся нецелевыми. Например, СМИ сообщали, что помимо разработки блокчейн-платформы компания использовала деньги для поддержки мессенджера.

Чем всё может кончиться

Суд рассмотрит дело Комиссии по ценным бумагам США против Telegram 18-19 февраля. Если регулятору удастся приравнять токены ICO к ценным бумагам, то у компании могут возникнуть более серьёзные проблемы, чем раскрытие данных о расходах.

КЦБ обвинила Telegram Group Inc. и её «дочку» TON Issuer Inc. в нарушении пунктов 5(a) и 5(с) Закона о ценных бумагах 1933 года. В них говорится о запрете продавать ценные бумаги каким-либо способом без регистрации.

На возможные указания власти США указали ещё при подаче иска: если во время слушаний не появится новых серьёзных улик, то вероятнее всего изначальные пункты не изменятся. В случае победы регулятора Telegram могут грозить судебные запреты, возврат незаконно присвоенных доходов (прим. TJ — вероятно, речь о 424 миллионе долларов, вложенных инвесторами из США) с процентами за время процесса, а также гражданская ответственность.

Среди трейдеров и инвесторов КЦБ считается не самым влиятельным органом: комиссия известна крупными штрафами даже за незначительные проступки, но любовью к мировым соглашениям. Возможно, этим же закончится и дело против Telegram: всё-таки даже Илон Маск решил не идти против властей США и договориться до суда.

#бизнес #разборы #telegram #ton #дуров #лонгриды

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18 комментариев
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Universaw

3

возврат незаконно присвоенных доходов (прим. TJ — вероятно, речь об 1,7 миллиарде долларов) с процентами за время процесса, 

а почему 1.7 миллиарда? Инвестировали же не только граждане США, вернуть им их бабки, а остальные то причем?

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Дамир Камалетдинов

Universaw
0

Справедливо, поправлю

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Курбангалы Алибердыев

3

Самое первое, что приходит на ум — команда тратит деньги непонятно на что, но не говорит об этом инвесторам и поэтому боится раскрытия данных

Дуров так и жрёт, а признаваться сыкотно

Ответить

Александра Хотимченко

1

Я так понимаю его косвенно подозревают в отмыве бабла российских олигархов 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Александра
0

и правильно делают

Ответить

Александра Хотимченко

Алексѣй
0

Если это так, то это безумно хуево. Такую карьеру и ум слить в унитаз это надо постараться 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Александра
0

какой еще ум)

Ответить

Александра Хотимченко

Алексѣй
1

Ну знаешь человек он явно не глупый и талантливый. На гения конечно не претендует, но даже этого достаточно для того чтобы сделать себе имя и неплохо заработать. 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Алексан…
0

он хитрый подонок, лжец и манипулятор, всё делает чужими руками и чужие идеи эксплуатирует

Ответить

Александра

Алексѣй
0

В чем? 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Алексан…
0

что в чем, во всем

Ответить

Rayslava

1

Ну вообще с точки зрения законодательства выглядит логично. Если оно выглядит как ценная бумага и торгуется как ценная бумага, почему оно не должно следовать тем же регуляциям?
 Вон биткоин ввели в законное поле и ничего, никто не умер. Думаю, что и тут договорятся.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

хоть кто-то приструнит этого подонка

Ответить

Илюхер XXIX

0

дай бох прижмут этого махинатора

Ответить

Taktischer Corgi

0

КЦБ обвинила Telegram Group Inc. и её «дочку» TON Issuer Inc

А ещё «братика» и «внучку» 

Ответить

Женя Яночкин

–2

Паша наверное единственный публичный и известный человек, у которого в жизни было грубое МЖМ с участием правительств двух главных сверхдержав) Держись там, мы за тебя

Ответить

Александра Хотимченко

Женя
0

Да, интересная жизнь у человека. Из одного говна, в другое наступил 

Ответить

Атлант поправил плечи

Александра
1

Все как и у обычных людей только с кучей бабла 

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