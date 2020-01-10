О домогательствах американского продюсера заявили более 80 женщин. В суде ему предъявили обвинение только две.

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​Харви Вайнштейн выходит из суда в Нью-Йорке ​Фото AP

6 января начался уголовный процесс против Харви Вайнштейна, со скандала с которым стартовало мировое движение против сексуальных домогательств #MeToo. На основании заявлений двух женщин продюсеру предъявили обвинения в пяти преступлениях.

Суд начался спустя два года после того, как появились первые обвинения против Вайнштейна. С тех пор более 80 женщин публично обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Это привело к завершению его карьеры, банкротству студии и нескольким уголовным расследованиям.

Суд продлится как минимум до марта 2020 года. TJ рассказывает, какие обвинения предъявили Вайнштейну, как продюсер планирует защищаться и какое наказание ему грозит, если присяжные признают его виновным.

Какие обвинения предъявили Вайнштейну

В суде обвинения предъявили от лица двух жертв: женщины, пожелавшей сохранить анонимность, и бывшей ассистентки Вайнштейна Мими Хейли (Mimi Haleyi).

Согласно протоколу судебного заседания, продюсер изнасиловал женщину, сохранившую анонимность, в нью-йоркском отеле в 2013 году. В июле 2018 года продюсеру предъявили три обвинения: в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании первой степени и изнасиловании третьей степени.

Мими Хейли заявила, что Вайнштейн изнасиловал её оральным способом в 2006 году в его нью-йоркской квартире. На основании этой информации продюсеру предъявили два обвинения: в насильственных действиях сексуального характера и преступных действиях сексуального характера первой степени.

​Мими Хейли и её адвокат Глория Аллерд на конференции в Нью-Йорке в 2017 году ​Фото Getty

Хейли познакомилась с Вайнштейном в 2004 году на европейской премьере «Авиатора», а позже работала с ним над телевизионным шоу. По её словам, продюсер несколько раз пытался с ней флиртовать, а потом пригласил в свою квартиру: «Он сразу начал до меня домогаться. Я говорила ему: „Нет, нет, нет“, но он настаивал на своём. Он был невероятно упорным и физически сильным. Потом он орально меня изнасиловал».

Кто будет давать показания против Вайнштейна

Прокурор не обнародовал список свидетелей или доказательную базу стороны обвинения, но юристы Вайнштейна предполагают, что показания дадут два обвинителя. Среди других предполагаемых свидетелей:

Актриса Аннабелла Шиорра, известная по роли в сериале «Клан Сопрано». В 2017 году она одной из первых обвинила Вайнштейна в неоднократных домогательствах и изнасиловании;

Три предполагаемых жертвы, которые дадут показания о случаях, не повлёкших предъявления обвинений. Прокуроры считают, что они помогут показать присяжным динамику сексуального насилия в жизни Вайнштейна. Согласно судебным документам, продюсер домогался до неназванных жертв в 2004, 2005 и 2013 годах;

Судебный психиатр Барбара Зив, которая давала показания на суде против актёра Билла Косби, приговорённого в 2014 году к тюремному сроку за изнасилование. Согласно судебному извещению о привлечении эксперта, Зив расскажет, почему жертвы поздно заявляют о сексуальном насилии, продолжают общение с насильником и в целом «развеет мифы о сексуальных домогательствах».

Как Вайнштейн намерен защищаться

Продюсер отрицает все обвинения в «действиях сексуального характера без согласия» женщин. Неизвестно, будет ли он давать показания в суде. Его адвокаты попытаются доказать, что все сексуальные контакты происходили по взаимному согласию, с помощью следующих доказательств:

«Десятков электронных писем» от анонимного обвинителя Вайнштейну, которые адвокаты использовали в 2018 году, чтобы попытаться закрыть дело. По их словам, одна из обвинителей отправляла продюсеру «тёплые и поддерживающие» сообщения после того, как Вайнштейн якобы её изнасиловал;

Сообщения от Хейли, которое Вайнштейн получил в 2007 году после предполагаемого домогательства. По словам адвокатов, из него становится очевидно, что Хейли хотела продолжить отношения с продюсером: «Привет! Хотела спросить, у Харви будет время, чтобы со мной встретиться, перед тем, как он уедет?». Адвокат Хейли назвала это доказательство «спекуляцией»;

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Что грозит Вайнштейну, если его признают виновным

Продюсеру грозят такие тюремные сроки:

За насильственные действия сексуального характера — от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока;

За изнасилование первой степени — от пяти лет лишения свободы;

За изнасилование третьей степени — до четырёх лет лишения свободы;

За преступные действия сексуального характера первой степени — от пяти лет лишения свободы.

Параллельно с этим с 2018 года в суде Лос-Анджелеса рассматриваются девять дел против продюсера. Детали расследования окружной прокурор не раскрывает.

В декабре 2019 года Вайнштейн договорился заплатить по гражданскому иску 25 миллионов долларов 30 актрисам, бывшим сотрудницам студии The Weinstein Company и потенциальными заявительницам о сексуальных домогательствах. Продюсеру не придётся признавать вину.

Часть женщин отказалась от участия в продолжительном уголовном процессе. Некоторые, наоборот, не согласились взять денежную компенсацию и через апелляцию попытаются добиться от Вайнштейна признания вины. Для большинства гражданский процесс выступает единственным законным способом добиться справедливости, отметили в New York Times.

У многих закончился срок давности по совершённому против них предполагаемому преступлению. Другие случаи сексуальных домогательств не считаются преступлениями по американским законам.

Почему дело Вайнштейна так важно

В 2017 году, после обвинений в адрес Вайнштейна, появилось движение #MeToo. Хэштег популяризовала актриса Алисса Милано, которая одной из первых призналась, что была жертвой сексуального насилия. Она призвала жертв сексуального насилия рассказывать о своём опыте. Благодаря этому тренду не менее 100 женщин рассказали о домогательствах, конфликтах и спорных ситуациях со стороны голливудского продюсера.

Движение стало мировым — аналогичный хештег появился более чем в 80 странах. Женщины заявляли о сексуальном насилии со стороны богатых мужчин, имеющих власть: феномен получил название «эффект Вайнштейна». В результате многие люди, против которых предъявляли обвинения, увольнялись или отправлялись в отставку. Тогда же набрала популярность «cancel culture» — феномен, когда после публичных обвинений в адрес человека, его начинают стыдить в соцсетях. После обвинений в домогательствах этому подверглись Кевин Спейси, Луис Си-Кей, Азиз Ансари и другие.