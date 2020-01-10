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О домогательствах американского продюсера заявили более 80 женщин. В суде ему предъявили обвинение только две.
6 января начался уголовный процесс против Харви Вайнштейна, со скандала с которым стартовало мировое движение против сексуальных домогательств #MeToo. На основании заявлений двух женщин продюсеру предъявили обвинения в пяти преступлениях.
Суд начался спустя два года после того, как появились первые обвинения против Вайнштейна. С тех пор более 80 женщин публично обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Это привело к завершению его карьеры, банкротству студии и нескольким уголовным расследованиям.
Суд продлится как минимум до марта 2020 года. TJ рассказывает, какие обвинения предъявили Вайнштейну, как продюсер планирует защищаться и какое наказание ему грозит, если присяжные признают его виновным.
В суде обвинения предъявили от лица двух жертв: женщины, пожелавшей сохранить анонимность, и бывшей ассистентки Вайнштейна Мими Хейли (Mimi Haleyi).
Согласно протоколу судебного заседания, продюсер изнасиловал женщину, сохранившую анонимность, в нью-йоркском отеле в 2013 году. В июле 2018 года продюсеру предъявили три обвинения: в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании первой степени и изнасиловании третьей степени.
Мими Хейли заявила, что Вайнштейн изнасиловал её оральным способом в 2006 году в его нью-йоркской квартире. На основании этой информации продюсеру предъявили два обвинения: в насильственных действиях сексуального характера и преступных действиях сексуального характера первой степени.
Хейли познакомилась с Вайнштейном в 2004 году на европейской премьере «Авиатора», а позже работала с ним над телевизионным шоу. По её словам, продюсер несколько раз пытался с ней флиртовать, а потом пригласил в свою квартиру: «Он сразу начал до меня домогаться. Я говорила ему: „Нет, нет, нет“, но он настаивал на своём. Он был невероятно упорным и физически сильным. Потом он орально меня изнасиловал».
Прокурор не обнародовал список свидетелей или доказательную базу стороны обвинения, но юристы Вайнштейна предполагают, что показания дадут два обвинителя. Среди других предполагаемых свидетелей:
Продюсер отрицает все обвинения в «действиях сексуального характера без согласия» женщин. Неизвестно, будет ли он давать показания в суде. Его адвокаты попытаются доказать, что все сексуальные контакты происходили по взаимному согласию, с помощью следующих доказательств:
Продюсеру грозят такие тюремные сроки:
Параллельно с этим с 2018 года в суде Лос-Анджелеса рассматриваются девять дел против продюсера. Детали расследования окружной прокурор не раскрывает.
В декабре 2019 года Вайнштейн договорился заплатить по гражданскому иску 25 миллионов долларов 30 актрисам, бывшим сотрудницам студии The Weinstein Company и потенциальными заявительницам о сексуальных домогательствах. Продюсеру не придётся признавать вину.
Часть женщин отказалась от участия в продолжительном уголовном процессе. Некоторые, наоборот, не согласились взять денежную компенсацию и через апелляцию попытаются добиться от Вайнштейна признания вины. Для большинства гражданский процесс выступает единственным законным способом добиться справедливости, отметили в New York Times.
У многих закончился срок давности по совершённому против них предполагаемому преступлению. Другие случаи сексуальных домогательств не считаются преступлениями по американским законам.
В 2017 году, после обвинений в адрес Вайнштейна, появилось движение #MeToo. Хэштег популяризовала актриса Алисса Милано, которая одной из первых призналась, что была жертвой сексуального насилия. Она призвала жертв сексуального насилия рассказывать о своём опыте. Благодаря этому тренду не менее 100 женщин рассказали о домогательствах, конфликтах и спорных ситуациях со стороны голливудского продюсера.
Движение стало мировым — аналогичный хештег появился более чем в 80 странах. Женщины заявляли о сексуальном насилии со стороны богатых мужчин, имеющих власть: феномен получил название «эффект Вайнштейна». В результате многие люди, против которых предъявляли обвинения, увольнялись или отправлялись в отставку. Тогда же набрала популярность «cancel culture» — феномен, когда после публичных обвинений в адрес человека, его начинают стыдить в соцсетях. После обвинений в домогательствах этому подверглись Кевин Спейси, Луис Си-Кей, Азиз Ансари и другие.
Женщины, которые обвинили продюсера в домогательствах, отмечают, что дело будет иметь широкие последствия: «Мир увидит, как Харви Вайнштейн предстанет перед судом за малую часть вопиющих преступлений, которые он совершил. Этот суд покажет, что насильники будут привлечены к ответственности, а публичные высказывания могут понести реальные изменения».
Вот я не понимаю у Харви было столько денег, чтобы завести себе несколько лювовниц, плюс толпу эскортниц. Да и вообще много женщин согласились на интимную связь с ним добровольно. Нафига ему надо было прибегать к насилию?
Что такое «кинк»?(
Это термин из теории поля в квантовой физике
А его и не было, все доказательства косвенные, нет ни одной прямой улики со стороны хоть одной женщины
Дело крайне похоже на дело с глобальным потеплением: всем адекватным людям понятно, что перед ними насильник и ублюдок, и только гостка упоротых орет о его невиновности.
Жаль, правда, что нельзя наказать всех тех кто был рядом с ним, годами знал о этом и молчал.