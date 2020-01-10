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Фильм спровоцировал гнев консервативных политиков, которые посчитали его «богохульным».
Верховный суд Бразилии разрешил Netflix показывать короткометражку «Первое искушение Христа», в котором Иисус изображён геем. Ранее нижестоящий суд потребовал удалить фильм, поскольку тот наносит «невосполнимый ущерб» христианам страны.
Премьера чёрной комедии об Иисусе-гее состоялась на Netflix 3 декабря. По сюжету, Христос возвращается из пустыни вместе со своим новым парнем Орландо, чтобы отметить 30-летие. Вечеринку по поводу дня рождения устраивают Хозе и дева Мария, а среди гостей оказывается и сам бог, перед которым Иисусу предстоит совершить камин-аут.
Фильм спровоцировал волну споров среди консервативных политиков и церковных деятелей Бразилии. В канун Рождества два человека в масках бросили коктейли Молотова в здание студии Porta dos Fundos, которая занималась производством короткометражки. Никто не пострадал.
Ответственность за атаку взяла группа людей в масках. В видеообращении они заявили, что хотят «добиться справедливости» от лица «всех бразильцев, пострадавших от богохульного, буржуазного и антипатриотического поведения» авторов фильма, которых они назвали «воинствующими марксистами».
В ролике один из мужчин снял маску. Полиция опознала его и назвала в качестве подозреваемого 41-летнего Эдуардо Фаузи, который после атаки скрылся в Москве. По сведениям «Би-би-си», он раньше жил в России и имеет ребёнка от россиянки. В Бразилии Фаузи участвовал в политических радикальных группировках, а в России встречался с философом правых взглядов Александром Дугиным.
Бразильская католическая организация опубликовала петицию против фильма, в которой назвала картину «богохульством». Обращение собрало более двух миллионов подписей. В США тоже запустили петицию, где призвали удалить «эту атаку на религиозную свободу». Она набрала более 1,5 миллиона подписей.
К 8 января суд в Рио-де-Жанейро обязал Netflix прекратить трансляцию «Первого искушения Христа». В судебном решении говорится, что лента может нанести «тяжкий и непоправимый вред». Поскольку от фильма уже пострадала «честь миллионов католиков», свободу слова в этом случае «не абсолютна».
Netflix направил жалобу в Верховный суд Бразилии. Стриминговый сервис заявил, что решение нижестоящего суда способствует цензуре и «эквивалентно бомбе, которую использовали в террористической атаке» против студии Porta dos Fundos: «Нас хотят заставить замолчать с помощью запугивания и страха».
9 января Верховный суд признал решение нижестоящего суда противоречащим Конституции и нарушающим праву на свободу слова. Суд постановил оставить фильм на Netflix.
Студия Porta dos Fundos заявила, что выступает против любой цензуры, насилия и проявлений авторитаризма: «Наша работа — это веселить других». Фильм на протяжении всего судебного процесса оставался доступным в сервисе и не удалялся. В России он также доступен.
После того, как в 2019 году на выборах в Бразилии победил ультраправый кандидат Жаир Болсонару, его администрация заявила о борьбе с «культурным марксизмом» и поддержке христианских ценностей. С начала его президентства в стране запретили несколько шоу, постановок и конференций.
Вот же пидоры.
С начала его президентства в стране запретили несколько шоу, постановок и конференций.
Ну и на кой черт они его избрали?
Действительно бороться с искусством как-то не по-современному.. на а может тогда бороться с Нетфликс, он же ведь наверняка просто « предоставляет платформу» и не несёт отвественности? Платформа не искусство же
Судя по постеру, про этот треш никто бы и не узнал, если бы не эта огласка.
Любопытно узнать, зачем вообще нужно было его снимать, есть ли у фильма хотя бы минимальная культурная ценность.
Не, ну а пусть Нетфликс что-то такое про Мухаммеда выпустит, несколько лет назад прецедент был
Но наверное это будет оскорбление чувств бедных угнетаемых мусульман, да и муслимы не с коктейлями Молотова придут
Нельзя признать, что у юмора и сатиры есть некая магическая сила, которая может подорвать ценности христианской веры, существующей более двух тысяч лет.
Христиа́нство (от греч. Χριστός — «Пома́занник», «Месси́я») — мировая религия, возникшая около 33 года в Палестине
ХЕХ
Пусть только потом не удивляются, что кого-то убили из-за этого. Это как назвать гопника-боксера «пидорасом» и потом в удивлении ходить, за что мне нос сломали...