Фильм спровоцировал гнев консервативных политиков, которые посчитали его «богохульным».

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Промо-фото «Первого искушения Христа» Фото Netflix

Верховный суд Бразилии разрешил Netflix показывать короткометражку «Первое искушение Христа», в котором Иисус изображён геем. Ранее нижестоящий суд потребовал удалить фильм, поскольку тот наносит «невосполнимый ущерб» христианам страны.

Премьера чёрной комедии об Иисусе-гее состоялась на Netflix 3 декабря. По сюжету, Христос возвращается из пустыни вместе со своим новым парнем Орландо, чтобы отметить 30-летие. Вечеринку по поводу дня рождения устраивают Хозе и дева Мария, а среди гостей оказывается и сам бог, перед которым Иисусу предстоит совершить камин-аут.

Студию атаковали коктейлями Молотова

Фильм спровоцировал волну споров среди консервативных политиков и церковных деятелей Бразилии. В канун Рождества два человека в масках бросили коктейли Молотова в здание студии Porta dos Fundos, которая занималась производством короткометражки. Никто не пострадал.

Ответственность за атаку взяла группа людей в масках. В видеообращении они заявили, что хотят «добиться справедливости» от лица «всех бразильцев, пострадавших от богохульного, буржуазного и антипатриотического поведения» авторов фильма, которых они назвали «воинствующими марксистами».

В ролике один из мужчин снял маску. Полиция опознала его и назвала в качестве подозреваемого 41-летнего Эдуардо Фаузи, который после атаки скрылся в Москве. По сведениям «Би-би-си», он раньше жил в России и имеет ребёнка от россиянки. В Бразилии Фаузи участвовал в политических радикальных группировках, а в России встречался с философом правых взглядов Александром Дугиным.

Суд потребовал Netflix удалить фильм

Бразильская католическая организация опубликовала петицию против фильма, в которой назвала картину «богохульством». Обращение собрало более двух миллионов подписей. В США тоже запустили петицию, где призвали удалить «эту атаку на религиозную свободу». Она набрала более 1,5 миллиона подписей.

Трейлер «Первого искушения Христа»

К 8 января суд в Рио-де-Жанейро обязал Netflix прекратить трансляцию «Первого искушения Христа». В судебном решении говорится, что лента может нанести «тяжкий и непоправимый вред». Поскольку от фильма уже пострадала «честь миллионов католиков», свободу слова в этом случае «не абсолютна».

Netflix направил жалобу в Верховный суд Бразилии. Стриминговый сервис заявил, что решение нижестоящего суда способствует цензуре и «эквивалентно бомбе, которую использовали в террористической атаке» против студии Porta dos Fundos: «Нас хотят заставить замолчать с помощью запугивания и страха».

Верховный суд признал решение нижестоящего суда неконституционным

9 января Верховный суд признал решение нижестоящего суда противоречащим Конституции и нарушающим праву на свободу слова. Суд постановил оставить фильм на Netflix.

Нельзя признать, что у юмора и сатиры есть некая магическая сила, которая может подорвать ценности христианской веры, существующей более двух тысяч лет. из решения Верховного суда Бразилии

Студия Porta dos Fundos заявила, что выступает против любой цензуры, насилия и проявлений авторитаризма: «Наша работа — это веселить других». Фильм на протяжении всего судебного процесса оставался доступным в сервисе и не удалялся. В России он также доступен.