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Разборы
Дарья Лейзаренко
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Суд Бразилии разрешил Netflix показывать комедию об Иисусе-гее. Её хотели удалить из-за «пострадавшей чести» христиан Материал редакции

Фильм спровоцировал гнев консервативных политиков, которые посчитали его «богохульным».

13 комментариев
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Промо-фото «Первого искушения Христа» Фото Netflix

Верховный суд Бразилии разрешил Netflix показывать короткометражку «Первое искушение Христа», в котором Иисус изображён геем. Ранее нижестоящий суд потребовал удалить фильм, поскольку тот наносит «невосполнимый ущерб» христианам страны.

Премьера чёрной комедии об Иисусе-гее состоялась на Netflix 3 декабря. По сюжету, Христос возвращается из пустыни вместе со своим новым парнем Орландо, чтобы отметить 30-летие. Вечеринку по поводу дня рождения устраивают Хозе и дева Мария, а среди гостей оказывается и сам бог, перед которым Иисусу предстоит совершить камин-аут.

Студию атаковали коктейлями Молотова

Фильм спровоцировал волну споров среди консервативных политиков и церковных деятелей Бразилии. В канун Рождества два человека в масках бросили коктейли Молотова в здание студии Porta dos Fundos, которая занималась производством короткометражки. Никто не пострадал.

Ответственность за атаку взяла группа людей в масках. В видеообращении они заявили, что хотят «добиться справедливости» от лица «всех бразильцев, пострадавших от богохульного, буржуазного и антипатриотического поведения» авторов фильма, которых они назвали «воинствующими марксистами».

В ролике один из мужчин снял маску. Полиция опознала его и назвала в качестве подозреваемого 41-летнего Эдуардо Фаузи, который после атаки скрылся в Москве. По сведениям «Би-би-си», он раньше жил в России и имеет ребёнка от россиянки. В Бразилии Фаузи участвовал в политических радикальных группировках, а в России встречался с философом правых взглядов Александром Дугиным.

Суд потребовал Netflix удалить фильм

Бразильская католическая организация опубликовала петицию против фильма, в которой назвала картину «богохульством». Обращение собрало более двух миллионов подписей. В США тоже запустили петицию, где призвали удалить «эту атаку на религиозную свободу». Она набрала более 1,5 миллиона подписей.

Трейлер «Первого искушения Христа»

К 8 января суд в Рио-де-Жанейро обязал Netflix прекратить трансляцию «Первого искушения Христа». В судебном решении говорится, что лента может нанести «тяжкий и непоправимый вред». Поскольку от фильма уже пострадала «честь миллионов католиков», свободу слова в этом случае «не абсолютна».

Netflix направил жалобу в Верховный суд Бразилии. Стриминговый сервис заявил, что решение нижестоящего суда способствует цензуре и «эквивалентно бомбе, которую использовали в террористической атаке» против студии Porta dos Fundos: «Нас хотят заставить замолчать с помощью запугивания и страха».

Верховный суд признал решение нижестоящего суда неконституционным

9 января Верховный суд признал решение нижестоящего суда противоречащим Конституции и нарушающим праву на свободу слова. Суд постановил оставить фильм на Netflix.

Нельзя признать, что у юмора и сатиры есть некая магическая сила, которая может подорвать ценности христианской веры, существующей более двух тысяч лет.

из решения Верховного суда Бразилии

Студия Porta dos Fundos заявила, что выступает против любой цензуры, насилия и проявлений авторитаризма: «Наша работа — это веселить других». Фильм на протяжении всего судебного процесса оставался доступным в сервисе и не удалялся. В России он также доступен.

После того, как в 2019 году на выборах в Бразилии победил ультраправый кандидат Жаир Болсонару, его администрация заявила о борьбе с «культурным марксизмом» и поддержке христианских ценностей. С начала его президентства в стране запретили несколько шоу, постановок и конференций.

#разборы #netflix #бразилия #цензура #фильмы #лгбт

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13 комментариев
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Александр Великий

1

скрылся в Москве.

кек

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Новая папка

0

Вот же пидоры.

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Сергей Рязанцев

Новая
0

Новые папки

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Dragan Velimirovic

0

С начала его президентства в стране запретили несколько шоу, постановок и конференций.

Ну и на кой черт они его избрали?

Ответить

Weall FAlldown

Dragan
0

Совсем охуели, не жилось в левом раю

Ответить

Weall FAlldown

0

Действительно бороться с искусством как-то не по-современному.. на а может тогда бороться с Нетфликс, он же ведь наверняка просто « предоставляет платформу» и не несёт отвественности? Платформа не искусство же

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Eugene Titov

0

Какая ахуенная рекламная кампания у фильма.

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Andrey Kharitonov

0

Судя по постеру, про этот треш никто бы и не узнал, если бы не эта огласка. 

Любопытно узнать, зачем вообще нужно было его снимать, есть ли у фильма хотя бы минимальная культурная ценность.

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Gray

Andrey
0

лол, кто сейчас о культурной ценности, то думает, когда фильмы снимает?

Ответить

Andrey Kharitonov

Gray
0

Ну а для чего это сняли тогда, ваши предположения?

Ответить

Роман Матречко

0

Не, ну а пусть Нетфликс что-то такое про Мухаммеда выпустит, несколько лет назад прецедент был

Но наверное это будет оскорбление чувств бедных угнетаемых мусульман, да и муслимы не с коктейлями Молотова придут

Ответить

Иван Гессе

0

Нельзя признать, что у юмора и сатиры есть некая магическая сила, которая может подорвать ценности христианской веры, существующей более двух тысяч лет.

Христиа́нство (от греч. Χριστός — «Пома́занник», «Месси́я») — мировая религия, возникшая около 33 года в Палестине

ХЕХ

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Zeleny Ded

–8

Пусть только потом не удивляются, что кого-то убили из-за этого. Это как назвать гопника-боксера «пидорасом» и потом в удивлении ходить, за что мне нос сломали...

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