Есть две религии относительно того, как должна себя вести большая и требующая уважения страна, если она катастрофически накосячит.



Одни считают, что страна обязана уйти в глухое отрицалово и никогда ни в чем не сознаваться и ни за что не извиняться. Иначе совсем задушат и 'будет только хуже'.



Ну, и вообще потому что 'ибо неча'.



Этой религии придерживается большинство ответственных товарищей в большинстве известных мне могучих стран, включая нашу.



Другая религия считает, что надо как Иран.



Мне ближе второе. Чисто по-человечески. В моей системе координат Иран оказался мужик.



А вот будет ли ему теперь за это только хуже, сейчас увидим. Как проснутся там, на том берегу.

Есть две религии относительно того, как должна себя вести большая и требующая уважения страна, если она катастрофически накосячит.Одни считают, что страна обязана уйти в глухое отрицалово и никогда ни в чем не сознаваться и ни за что не извиняться. Иначе совсем задушат и…