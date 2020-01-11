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Женя Кузьмин
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Иран признал вину в крушении украинского «Боинга» — самолёт по ошибке сбили ракетами. Подробности и первая реакция Материал редакции

Иранские военные рассказали, какие ошибки привели к катастрофе — самолёт спутали с ракетой, а оператор не смог связаться с командованием и принял неверное решение.

29 комментариев
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Фото EPA

Спустя три дня после падения украинского «Боинга» со 176 пассажирами на борту возле Тегерана, иранские военные признали, что сбили самолёт. По их словам, катастрофа — следствие «человеческой ошибки». TJ рассказывает подробности и первые реакции после заявления Ирана.

Подробности катастрофы

Главный источник информации о крушении «Боинга» — заявление Генштаба вооружённых сил Ирана, который поделился первыми результатами внутреннего расследования. Согласно их данным, самолёт пролетал неподалёку от Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военно-политического формирования Ирана.

Корпус уже взял полную ответственность за случившееся. Система ПВО Ирана приняла «Боинг» за крылатую ракету, пущенную по военной базе, заявил генерал Амир-Али Хаджизаде. На это в том числе повлиял манёвр самолёта после взлёта — «Боинг» в какой-то момент взял курс на базу КСИР.

Оператор, неверно распознавший объект, не смог связаться с командованием из-за помех связи, после чего принял решение открыть огонь. Генерал подчеркнул, что на принятие решения у оператора было всего несколько секунд.

Когда я убедился, что это действительно произошло, то захотел умереть, чтобы не наблюдать за произошедшим. Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему.

Амир Али Хаджизаде
генерал КСИР

Хаджизаде заявил, что доложил в Генштаб об ошибочном запуске ракет по самолёту ещё 8 января. Но до окончания внутренней проверки эта информация не разглашалась.

Президент Ирана Хасан Рухани потребовал устранить недостатки системы ПРО, чтобы подобные катастрофы больше не повторялись. Он подчеркнул, что расследование продолжится, а виновных привлекут к ответственности.

Изначально в Иране отрицали версию, что украинский самолёт сбили ракетами системы ПРО, а некоторые эксперты даже называли это «невозможным с научной точки зрения». Теперь иранские официальные лица приносят извинения за то, что оказались неправы.

Hamid Baeidinejad @baeidinejad
In my statement yesterday to the UK media, I conveyed the official findings of responsible authorities in my country that missile could not be fired and hit the Ukrainian plane at that period of time.
I appologise and regret for conveying such wrong findings.
Посол Ирана в Британии: «В моём вчерашнем заявлении для британских СМИ я передал официальные выводы ответственных органов моей страны, что ракету не могли выпустить и сбить ей украинский самолёт. Я приношу извинения и сожалею, что передал настолько неправильные выводы»

Иран подчёркивает, что ошибка произошла на фоне напряжённых отношений с США

В момент, когда украинский «Боинг» сбили под Тегераном, иранские военные пребывали в состоянии повышенной боевой готовности. Причиной иранские власти называют отношения с США. В начале января ВВС США убили генерала Кассима Сулеймани, а в ночь на 8 января (в тот день сбили самолёт) Иран ответил ракетным ударом по американским базам в Ираке. Скорее всего, иранские военные ожидали атаки со стороны США.

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Официальные лица Ирана в соцсетях и СМИ приносят извинения и соболезнования семьям погибших, но подчёркивают роль США. В заявлении иранского Генштаба подчеркнули, что во время катастрофы вооружённые силы страны находились в состоянии повышенной готовности на фоне «запугиваний и агрессии со стороны США». Глава МИД Ирана Джавад Зариф также отметил это, заявив, что ошибка произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

Зеленский обсудит ситуацию с президентом Ирана и выступит с обращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана полное признание вины, а также поставил перед властями страны несколько требований:

  • Иран должен продолжить и закончить «полное и открытое» расследование. Хамени уже приказал обнародовать результаты внутренней проверки;
  • Виновных должны привлечь к ответственности;
  • Иран должен вернуть тела погибших украинцев;
  • Украина ожидает выплаты компенсаций.

11 января Зеленский обсудит ситуацию с президентом Ирана и экспертами, работающими на месте катастрофы. После этого он выступит с обращением к Украине.

Первые реакции в России

Член комитета Совета Федерации по международной политике Сергей Цеков назвал признание вины Ираном «свидетельством высокой политической культуры руководства страны». А зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил роль США в произошедшем.

Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части... но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединённые Штаты Америки.

Иран ничего не скрывал и признал это публично, что тоже заслуживает внимания. Он не стал укрывать, закрывать, а признал публично — я бы акцентировал внимание на данном факте.

Юрий Швыткин
депутат Госдумы

Заявление Ирана, ошибочно сбившего пассажирский самолёт, обсудили и в соцсетях.

Маргарита Симоньян
Есть две религии относительно того, как должна себя вести большая и требующая уважения страна, если она катастрофически накосячит.

Одни считают, что страна обязана уйти в глухое отрицалово и никогда ни в чем не сознаваться и ни за что не извиняться. Иначе совсем задушат и…
Есть две религии относительно того, как должна себя вести большая и требующая уважения страна, если она катастрофически накосячит.

Одни считают, что страна обязана уйти в глухое отрицалово и никогда ни в чем не сознаваться и ни за что не извиняться. Иначе совсем задушат и 'будет только хуже'.

Ну, и вообще потому что 'ибо неча'.

Этой религии придерживается большинство ответственных товарищей в большинстве известных мне могучих стран, включая нашу.

Другая религия считает, что надо как Иран.

Мне ближе второе. Чисто по-человечески. В моей системе координат Иран оказался мужик.

А вот будет ли ему теперь за это только хуже, сейчас увидим. Как проснутся там, на том берегу.
Plushev @plushev
По-хорошему, прямо сейчас должны быть приостановлены все международные рейсы в Иран. Потому что только что Иран сам сказал, что небольшое отклонение от курса (которое вообще не факт что было) прямо в районе тегеранского аэропорта может привести к тому, что самолет будет сбит.
Ходорковский Михаил @mich261213
Очень печально, но даже когда совсем ж..па - честность - лучшая политика.
А кое-кому уже даже у аятолл стоит поучиться... https://ria.ru/20200111/1563279027.html
Алексей Венедиктов @aavst
Министр ИД Ирана Зариф - «Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования ...»
Достойно

Также в Твиттере отметили, что в федеральных российских СМИ несколько дней критиковали версию с попаданием ракеты в украинский самолёт.

Вашингтонский Обком @_Fashington
Иран, конечно же, очень сильно подвёл российскую пропаганду! https://t.co/kXaGQNYpBH
Feldman @EvgenyFeldman
демонизация ирана https://t.co/1BmqGIEgdx

#разборы #ps752

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29 комментариев
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Лев Люкшин

17

Молодцы что сказали правду??? Серьёзно блять??? Да, я понимаю что щас все пиздят и правда воспринимается как нечто "ВАУ КАК КРУТО!", но, блять, они сбили самолёт, а их хвалят? идите нхауй

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George Weiller

Лев
0

Не читай твиты пропагандистов, решай для себя сам и последнее предложение можно оставить тоже. Все равно ответственности их это не лишает, а значит они понесут наказание, даже если они такие честные

Ответить

Дмитрий Орлов

George
0

Наказание от Аллаха?

Ответить

Eugen T

Лев
0

Три дня назад мы пульнули ракеты и упал самолёт. Да не, бред какой-то. Наветы недругов и Омерика гадит. А, у вас есть видео и фото, и обломки? Ладно, ладно, таки это мы. Случайно. Из-за Омерики! 

Ответить

Marow from Neverland

11

Этой религии придерживается большинство ответственных товарищей в большинстве известных мне могучих стран, включая нашу

то есть Симонян тоже согласна, что малайзийский Боинг был сбит ракетой из Бука?

Ответить

That cat

Marow
4

Свиномьян пытается строить из себя системного адеквата

Ответить

Dragan Velimirovic

11

Мне ближе второе. Чисто по-человечески. В моей системе координат Иран оказался мужик.

Ну так пускай руководство РФ признается, что оно поставило "Бук" на донбасс, а ДНР - что они сбили из него малайзийский боинг. Или, по мнению Симоньян, ни первые, ни вторые - не мужики? Вот это поворот!

Ответить

пепси

Dragan
3

ДА НЕТ ИХ ТАМ

И Х Т А М Н Е Т

Ответить

Игорь Талько

8

Ведь если ты служишь свою службу рядом с гражданским аэродромом - естественно, первое, что придет на ум - в воздухе боевая пендосская ракета 🤔

Ответить

пепси

Игорь
3

УУУУУУ ПЕНДОСЫ СУКА

Ответить

That cat

3

Воспитали агрессивную солдатню готовую атаковать без приказа, но виноваты США, конечно

Ответить

Roman Golovin

That
2

Как будто солдатня, готовая атаковать по приказу, сильно лучше. Желающих отдавать приказы полно

Ответить

That cat

Roman
7

Ну знаете ли, бывают и такие

Петров, Станислав Евграфович
Станисла́в Евгра́фович Петро́в (7 сентября 1939, Владивосток — 19 мая 2017, Фрязино, Московская…
ru.wikipedia.org
Ответить

Roman Golovin

That
4

На одного такого приходится рота тех, кто готов херачить по мирным жителям. Как было в Грузии, как есть в ДЛНР

Ответить

Мошиндейр Омаев

That
0

Приказ был "атаковать без приказа", всё правильно.

Ответить

Sergey Pal

3

Член комитета Совета Федерации по международной политике Сергей Цеков назвал признание вины Ираном «свидетельством высокой политической культуры руководства страны»

Ахахаха, прямо как самый заплюсованный коммент в предыдущей новости. Ну у ватников и ватников наоборот бывает много общего.

Ответить

Sergey Pal

2

Всё время смеюсь с Симоньян. Надеюсь это она троллит временами.

Ответить

Слава Рейтар

Sergey
2

Да нифига, она и так отлично знает на каких людоедов работает. Если режим развалится, она чуть ли не самая первая с семьей свалит нафиг и будет с Куршавеля рассказывать про кровавый путинский режим. А так, сейчас работает она по сути ради денег безо всяких принципов.

Ответить

пепси

Sergey
0

В том то и соль, что нет...

Ответить

Sergey Pal

пепси
0

Ну не удивлюсь, если она прибухивает. А пьяного человека, если пустить в интернет))

Ответить

Кирилл Сосновский

2

Ууу молодцы, ууу красавцы. Умиляет, как меняется мнение и отношение, в зависимости от настроения самой статьи.

Ответить

Dzh SG

–3

Я не ожидал что у марго есть мозги

Иран молодцы что признали ошибку 
А большая сильная Россия не признала 
Не хорошо мистер пу 

Ответить

George Weiller

Dzh
1

шкин

Ответить

Атлант поправил плечи

Dzh
0

Её обращение направлено не на Пу. Она совсем не изменили своим принципам пропагандона. Эта трагедия будет использоваться Россией для решение проблемы MH17, так как создаёт уже много новых инфоповодом для замыливания глаз, главная цель которых провести как можно больше аналогий с МН-17.

- МН-17 тоже был сбит случайно;
- МН-17 был сбит НЕ российской ракетой;
- Украина врала про российские ракеты так же, как в истории с МН-17;
- Иран признался что сбил самолёт, а Украине не хватает мужества признаться.

Ответить

Eugen T

Атлант
0

Диспетчер карлос треде

Ответить

Wlad Richter

0

«Уровень готовности вооруженных сил был поднят до уровня войны, оборонительные системы были приведены в состояние наивысшего уровня оповещения».

В страшное, печальное, но, сука, в такое интересное время живём, товарищи коммунисты! Соболезнования жертвам человеческой ошибки.

Ответить

Марина Волченкова

0

« Посол Ирана в Британии: «В моём вчерашнем заявлении для британских СМИ я передал официальные выводы ответственных органов моей страны, что ракету не могли выпустить и сбить ей украинский самолёт. Я приношу извинения и сожалею, что передал настолько неправильные выводы»

вот так и сказал « сбить еЙ», а не еЮ?

Ответить

Roman Golovin

Марина
0

Это было междометие
Вроде "yay"

Ответить

Eugen T

0

Ошибка, ага. Штош, бывает. То, что я вчера накидался, до приезда своей и чуть не уронил холодильник, можно вообще не рассматривать. Даже извиняться излишне

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