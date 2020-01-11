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Иранские военные рассказали, какие ошибки привели к катастрофе — самолёт спутали с ракетой, а оператор не смог связаться с командованием и принял неверное решение.
Спустя три дня после падения украинского «Боинга» со 176 пассажирами на борту возле Тегерана, иранские военные признали, что сбили самолёт. По их словам, катастрофа — следствие «человеческой ошибки». TJ рассказывает подробности и первые реакции после заявления Ирана.
Главный источник информации о крушении «Боинга» — заявление Генштаба вооружённых сил Ирана, который поделился первыми результатами внутреннего расследования. Согласно их данным, самолёт пролетал неподалёку от Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военно-политического формирования Ирана.
Корпус уже взял полную ответственность за случившееся. Система ПВО Ирана приняла «Боинг» за крылатую ракету, пущенную по военной базе, заявил генерал Амир-Али Хаджизаде. На это в том числе повлиял манёвр самолёта после взлёта — «Боинг» в какой-то момент взял курс на базу КСИР.
Оператор, неверно распознавший объект, не смог связаться с командованием из-за помех связи, после чего принял решение открыть огонь. Генерал подчеркнул, что на принятие решения у оператора было всего несколько секунд.
Хаджизаде заявил, что доложил в Генштаб об ошибочном запуске ракет по самолёту ещё 8 января. Но до окончания внутренней проверки эта информация не разглашалась.
Президент Ирана Хасан Рухани потребовал устранить недостатки системы ПРО, чтобы подобные катастрофы больше не повторялись. Он подчеркнул, что расследование продолжится, а виновных привлекут к ответственности.
Изначально в Иране отрицали версию, что украинский самолёт сбили ракетами системы ПРО, а некоторые эксперты даже называли это «невозможным с научной точки зрения». Теперь иранские официальные лица приносят извинения за то, что оказались неправы.
В момент, когда украинский «Боинг» сбили под Тегераном, иранские военные пребывали в состоянии повышенной боевой готовности. Причиной иранские власти называют отношения с США. В начале января ВВС США убили генерала Кассима Сулеймани, а в ночь на 8 января (в тот день сбили самолёт) Иран ответил ракетным ударом по американским базам в Ираке. Скорее всего, иранские военные ожидали атаки со стороны США.
Официальные лица Ирана в соцсетях и СМИ приносят извинения и соболезнования семьям погибших, но подчёркивают роль США. В заявлении иранского Генштаба подчеркнули, что во время катастрофы вооружённые силы страны находились в состоянии повышенной готовности на фоне «запугиваний и агрессии со стороны США». Глава МИД Ирана Джавад Зариф также отметил это, заявив, что ошибка произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США».
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана полное признание вины, а также поставил перед властями страны несколько требований:
11 января Зеленский обсудит ситуацию с президентом Ирана и экспертами, работающими на месте катастрофы. После этого он выступит с обращением к Украине.
Член комитета Совета Федерации по международной политике Сергей Цеков назвал признание вины Ираном «свидетельством высокой политической культуры руководства страны». А зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил роль США в произошедшем.
Заявление Ирана, ошибочно сбившего пассажирский самолёт, обсудили и в соцсетях.
Также в Твиттере отметили, что в федеральных российских СМИ несколько дней критиковали версию с попаданием ракеты в украинский самолёт.
Молодцы что сказали правду??? Серьёзно блять??? Да, я понимаю что щас все пиздят и правда воспринимается как нечто "ВАУ КАК КРУТО!", но, блять, они сбили самолёт, а их хвалят? идите нхауй
Не читай твиты пропагандистов, решай для себя сам и последнее предложение можно оставить тоже. Все равно ответственности их это не лишает, а значит они понесут наказание, даже если они такие честные
Этой религии придерживается большинство ответственных товарищей в большинстве известных мне могучих стран, включая нашу
то есть Симонян тоже согласна, что малайзийский Боинг был сбит ракетой из Бука?
Мне ближе второе. Чисто по-человечески. В моей системе координат Иран оказался мужик.
Ну так пускай руководство РФ признается, что оно поставило "Бук" на донбасс, а ДНР - что они сбили из него малайзийский боинг. Или, по мнению Симоньян, ни первые, ни вторые - не мужики? Вот это поворот!
Ведь если ты служишь свою службу рядом с гражданским аэродромом - естественно, первое, что придет на ум - в воздухе боевая пендосская ракета 🤔
Воспитали агрессивную солдатню готовую атаковать без приказа, но виноваты США, конечно
Как будто солдатня, готовая атаковать по приказу, сильно лучше. Желающих отдавать приказы полно
Ну знаете ли, бывают и такие
На одного такого приходится рота тех, кто готов херачить по мирным жителям. Как было в Грузии, как есть в ДЛНР
Член комитета Совета Федерации по международной политике Сергей Цеков назвал признание вины Ираном «свидетельством высокой политической культуры руководства страны»
Ахахаха, прямо как самый заплюсованный коммент в предыдущей новости. Ну у ватников и ватников наоборот бывает много общего.
Всё время смеюсь с Симоньян. Надеюсь это она троллит временами.
Да нифига, она и так отлично знает на каких людоедов работает. Если режим развалится, она чуть ли не самая первая с семьей свалит нафиг и будет с Куршавеля рассказывать про кровавый путинский режим. А так, сейчас работает она по сути ради денег безо всяких принципов.
Ну не удивлюсь, если она прибухивает. А пьяного человека, если пустить в интернет))
Ууу молодцы, ууу красавцы. Умиляет, как меняется мнение и отношение, в зависимости от настроения самой статьи.
Я не ожидал что у марго есть мозги
Иран молодцы что признали ошибку
А большая сильная Россия не признала
Не хорошо мистер пу
Её обращение направлено не на Пу. Она совсем не изменили своим принципам пропагандона. Эта трагедия будет использоваться Россией для решение проблемы MH17, так как создаёт уже много новых инфоповодом для замыливания глаз, главная цель которых провести как можно больше аналогий с МН-17.
- МН-17 тоже был сбит случайно;
- МН-17 был сбит НЕ российской ракетой;
- Украина врала про российские ракеты так же, как в истории с МН-17;
- Иран признался что сбил самолёт, а Украине не хватает мужества признаться.
«Уровень готовности вооруженных сил был поднят до уровня войны, оборонительные системы были приведены в состояние наивысшего уровня оповещения».
В страшное, печальное, но, сука, в такое интересное время живём, товарищи коммунисты! Соболезнования жертвам человеческой ошибки.
« Посол Ирана в Британии: «В моём вчерашнем заявлении для британских СМИ я передал официальные выводы ответственных органов моей страны, что ракету не могли выпустить и сбить ей украинский самолёт. Я приношу извинения и сожалею, что передал настолько неправильные выводы»
вот так и сказал « сбить еЙ», а не еЮ?
Ошибка, ага. Штош, бывает. То, что я вчера накидался, до приезда своей и чуть не уронил холодильник, можно вообще не рассматривать. Даже извиняться излишне