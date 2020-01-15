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Anna Begiashvili
4413

Референдум о Конституции и деньги на детей: главное из послания Путина и первая реакция интернета Материал редакции

Путин пообещал много новых выплат семьям, объявил о проекте «Доступный интернет» и предложил частично передать свои полномочия парламенту.

91 комментарий
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Фото Константина Завражина, РГ

15 января Владимир Путин в 16-й раз выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он в числе прочего анонсировал референдум по изменениям в Конституции и объявил о выплате материнского капитала за первого ребёнка.

Послание впервые оглашалось в самом начале года. Путин объяснил это тем, что России «нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические и технологические задачи».

TJ собрал главное из 1,5-часового выступления президента и понаблюдал за первой реакцией в соцсетях.

«Доступный интернет» — к важным отечественным сервисам можно будет подключаться, не платя за трафик

По всей территории России обеспечат доступ к социально значимым отечественным сервисам. Используя их, людям не придётся платить за интернет-трафик. Конкретные сервисы Путин не назвал.

Путин объявил о проекте «Доступный интернет» с…
Пользователям не придётся платить за трафик при доступе к ним.
tjournal.ru

Передача парламенту президентских полномочий и референдум об изменениях в Конституции

Необходимости принимать новую Конституцию нет, потому что потенциал версии 1993 года «далеко не исчерпан». Но вопрос о поправках в неё всё же следует поднять.

Что предложил добавить или изменить Путин:

  • Учитывать решения международных органов на территории России, только если они не противоречат Конституции;
  • Закрепить обязательные требования к лицам, занимающим критически важные должности для безопасности и суверенитета страны;
  • Ввести новые требования для президента. Чтобы стать президентом, человек должен будет прожить в России не меньше 25 лет. Также у него не может быть иностранного гражданства или вида на жительство не только к выборам, но и в прошлом.
  • Закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума;
  • Убрать из Конституции оговорку, которая запрещает занимать пост президента больше двух раз только если сроки идут подряд. Хотя Путин не считает это принципиальным, он согласен, что пункт можно изменить;
Путин допустил исключение из Конституции фразы о…
Слова, которые Путин счёл возможным убрать, обеспечили ему четыре президентства.
tjournal.ru
  • Закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы регионов;
  • Передать парламенту часть полномочий президента. Госдуме нужно передать право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Парламент должен утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров, а президент не будет иметь права отклонить их кандидатуры. За президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров и руководить вооруженными силами и силовыми ведомствами.

Эти и некоторые другие поправки Путин предложил вынести на голосование граждан. Окончательное решение по поправкам, заявил президент, будет приниматься по итогам голосования.

Маткапитал на первого ребёнка и другие попытки бороться с демографическим кризисом

Россия переживает «сложный демографический период»: сейчас семьи заводят малочисленные поколения 1990-х годов, а средняя рождаемость падает. Судя по статистике, в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5, а «для нашей страны это мало». Для сравнения: в 1943 году коэффициент составлял 1,3, а в 1990-х — ещё меньше. В 2024 году коэффициент рождаемости должен подняться до 1,7.

  • С января 2020 года семьи уже при рождении первенца будут иметь право на материнский капитал— 466 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка семья получит право на дополнительные 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми — 616 тысяч рублей. Он будет ежегодно индексироваться.
  • Если в семье сейчас один ребёнок, после рождения второго капитал должны предоставлять уже в увеличенном размере. При рождении третьего государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита. «В целом семья с тремя детьми при помощи государства сможет вложить в свои жилищные проблемы свыше одного миллиона рублей»;
  • С января 2020 года семьи (да, Путин назвал прошедшую дату), чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трёх лет. Размер выплаты зависит от региона, в среднем — более 11 тысяч рублей на одного ребёнка в месяц;
  • Семьи, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, должны «максимально оперативно» начать получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.
  • На первом этапе выплата составит половину прожиточного минимума — около 5,5 тысяч рублей. Если это не поможет, с 2021 года будет выплачиваться полный прожиточный минимум — около 11 тысяч.
  • До конца 2021 года в регионах должно появиться 255 тысяч новых мест в яслях. За 2018-2019 годы было создано 78 тысяч мест вместо 90 тысяч, а реально готовы из них только 37,5 тысяч. Из федерального бюджета выделят средства, чтобы помочь субъектам это наверстать.
400-450 миллиардов рублей
Траты в 2020 году на предложенные демографические меры по оценке министра финансов. Позже понадобится ещё большая сумма.

Доплаты классным руководителям и больше бюджетных мест в вузах

  • В 2021 году школы должны обеспечить учителям и ученикам доступ к высокоскоростному интернету;

  • Всех учеников начальной школы должны обеспечить бесплатным горячим питанием. «Не должны родители чувствовать, что они ребёнка прокормить не могут. [...] Даже в советское время не было такой меры поддержки, но и расслоения такого в обществе не было»;
  • С 1 сентября 2020 года классные руководители будут получать специальную доплату из федерального бюджета — не меньше пяти тысяч рублей;
  • Надо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причём в приоритетном порядке отдавать места в региональные вузы;
  • У студентов должна быть возможность выбирать новые направления и программу обучения после второго курса.

Новый порядок приёма на медицинские специальности и единый реестр получателей лекарств

  • На модернизацию поликлиник, районных больниц и станций скорой помощи во всех регионах дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Она начнётся 1 июля;
  • Порядок приёма в вузы по медицинским специальностям надо изменить. 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело станут целевыми. По педиатрии — 75%. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов, которые предоставят гарантию трудоустройства. По самым дефицитным направлениям в ординатуре — установить почти 100%-е целевое обучение;
  • С 2020 года начнут поэтапно внедрять новую систему оплаты труда в здравоохранении с фиксированной долей оклада и единым перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок;
  • В 2020 году должен заработать Единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляют по льготам бесплатно или с большой скидкой.

Соцсети отреагировали на заявления Путина шутками и возмущениями

Bob Farber @Bobchensk
Почему капитал - материнский? Что за сексизм?
Пездуза @pezduza
Путин: Если материнский капитал не сработает, то возможность получения женщинами высшего образования придётся ограничить
тохич @veronovveronov
мистер путин а если женщина столько денег получит можно хотя бы алименты не платить?
Кононов @nickolaykononov
Мягкая либерализация ради того, чтобы следующий президент имел меньше власти, чем дед, который возглавит Госсовет. Ничего не изменится
Пездуза @pezduza
Во время обращения Путин анонсировал смену пола. Это позволит ему обойти ограничение по срокам и удовлетворит запрос на женщин во власти
Spotify Russia @not_spotify_ru
При рождении уже первого ребенка будет предоставляться бесплатная семейная подписка на Spotify в рамках программы "Материнский капитал" https://t.co/ZT0f2ZiNQW
на микрофоне алаев аслан 🐺 @corvus_russia
Путин представил проект «Доступный интернет» - он обеспечит гражданам бесплатный доступ к «социально-значимым» интернет-ресурсам. Президент уточнил, какие именно ресурсы входят в этот список - доска /b/ Двача, eFukt, DTF, твиттер «Сталингулаг» и паста про Вована на Lurkmore.
Igr @tpcligr
@znak_com Т.е. вопрос на референдуме будет выглядеть так: «Вы поддерживаете борьбу с бедностью, повышение пенсий и рост экономики? А, ну и ещё вечное правление Путина?» (последнее мелким шрифтом)
fishnchipsta @okuzmenkova
путин принял страну с дедом и оставил с дедом
Dave Frenkel @merr1k
Это сколько же детских завтраков https://twitter.com/bbcrussian/status/1217403738635280384
La Russie parle @Russia_calls
Путин: Хм.

Депутат-сенатор Симоньян-Неверов: ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ И ОДОБРЯЕМ, ЭТО САМОЕ ВЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СРЕДИ САМЫХ ВЕРНЫХ.

Путин: Гм-хм.

Депутат-сенатор Симоньян-Неверов: ЭТО ЕЩЁ БОЛЕЕ ВЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЧЕМ САМОЕ ВЕРНОЕ СРЕДИ САМЫХ ВЕРНЫХ, ЭТО ПРОРЫВ ПОСЛЕ ПРОРЫВА.
Профессор Талк @SwisssTalk
Путин предложил условие для кандидатов на пост президента РФ: постоянное проживание в России не менее 25 лет, из них в должности президента не менее 20 лет.
Шах и мат.
Денис Чужой @fe_city_boy
Опять референдум? Да сколько же можно. Почему россияне постоянно должны что-то решать?

Руководители и сотрудники федеральных СМИ встретили послание Путина более восторженно.

Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Написала, что это самое сильное послание Начальника с Крыма. Но написала, не дослушав.

В итоге, это самое сильное послание за все время.
Vladimir Soloviev @VRSoloviev
РОССИЯ - ЭТО МЫ

#путин #россия #политика #здравоохранение #кризис #экономика

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91 комментарий
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Иван Гессе

23

а италия это я

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Иван Гессе

16

Убрать из Конституции оговорку, которая запрещает занимать пост президента больше двух раз только если сроки идут подряд.

Передать парламенту часть полномочий президента. Госдуме нужно передать право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Парламент должен утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров, а президент не будет иметь права отклонить их кандидатуры.

интересно кем же будет в такой стране путин? загадка

Ответить

George Weiller

Иван
2

Но это же легко абузится переписыванием конституции следующим президентом (гипотетически другим)

Ответить

GuzikovShow

Иван
2

Тебе не нужно быть президентом, если власть будет принадлежать парламенту

Ответить

Станислав Ильин

Иван
1

Там про Госсовет есть. Вот туда он и пристроится. 

Ответить

Иван Гессе

Станислав
1

а я думал он уйдёт на пенсию вот я дурак!

Ответить

Kyler

Иван
0

Ну посмотрим насколько его хватит, может он и нас с тобой переживёт

Ответить

Иван Гессе

Kyler
0

видимо мне надо взять сразу две саркастаблички

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Он не может уйти. Собственно, все что после первых двух сроков это попытка уйти от ответственности

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Станислав
0

это что еще за хуйня?

Ответить

Станислав Ильин

Алексѣй
0

Это новый орган, под которым похоже будет ходить новый президент. Нужно подождать, когда объявят о его полномочиях и составе. То что там будут главы регионов это смешно конечно. Туда левые люди не просачиваются.

Ответить

Иван Курбатов

Станислав
0

Да про единоличный состав мы в курсах.
Будет президент, который выполняет стойкие рекоммендации Госсовета.
Госсовет учредит Гос Партия.
ЕдРо станет Государственная Россия

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Станислав
0

почему об этом нигде не поясняется

Ответить

Litnikov Danil

Станислав
0

В смысле новый, недавно собирался

Ответить

Станислав Ильин

Litnikov
0

Там явно с его полномочиями и статусом намутят.

Ответить

Litnikov Danil

Станисл…
0

Да у него и сейчас хрен поймёшь что за полномочия. Но то что есть движение это скорее хорошо. 

Ответить

dy

Алексѣй
0

клуб губернаторов

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Иван
0

Владычицей морской

Ответить

Алексѣй Бобковъ

11

а кто придумал все то, что он залечил?

Ответить

allah213

8

Вы нам газ, нефть и власть - мы вам горячие обеды для школоты.

Ответить

Сергей Рязанцев

allah213
4

из просрочки

Ответить

Dear Moscow,

allah213
1

 мы вам горячие обеды для школоты

Горячие — это ещё плюс 6 миллиардов в год. 
Газ не бесплатный.

Ответить

Аркадий Иванов

9

Такие хуёвые шутки твиттерские, пздц.

Ответить

Сергей Рязанцев

8

Начал готовить Конституцию к уходу. Сука, как же привык все правила игры под себя перекраивать.

Ответить

Mikhail Lukup

Сергей
1

"Убрать из Конституции оговорку, которая запрещает занимать пост президента больше двух раз только если сроки идут подряд."

Вот она, истинная цель послания.
Всё остальное, что сейчас было сказано, - лишь сотрясение воздуха.

Ответить

Сергей Рязанцев

Mikhail
5

Не. Это как раз подачка. Главное - перераспределение власти и ссаный Госсовет.

Ответить

Иван Гессе

Сергей
4

прощайте советы, да здравствуют госсоветы!

Ответить

Mikhail Lukup

Сергей
0

А что толку? Ведь они при любом раскладе никакой самостоятельностью не обладают.

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Из плюсов - больше власти парламенту, что хорошо. При удачном раскладе парламент выпиздит этот госсовет

Ответить

Иван Гессе

Litnikov
0

если внесут в конституцию, то чёт мне кажется вряд ли

в итоге получим очередное потенциальное двоевластие и снова привет 93

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Ну с вертикалью уже пожили, спасибо. Посмотрим, им надо все до 21 успеть

Ответить

Мощный Каковощи

5

Ну если "передать Госдуме часть полномочий президента" и "закрепить роль Госсовета " , то.
Знакомьтесь -
будущий председатель Госдумы и глава Госсовета - В.В. Пунин

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Мощный
1

единогласно!

Ответить

Иван Гессе

Мощный
0

Пунин

но путин же не собака, чтобы рожать детей от панина

Ответить

Мощный Каковощи

Иван
0

Нет конечно! Поэтому рожать предлагается Панину. Это будет тема следующего референдума

Ответить

Litnikov Danil

Мощный
0

Только вот Госдума это коллективный орган. 21 год может сильно поменять все

Ответить

Maxim Rebitsky

5

 предложил частично передать свои полномочия парламенту

Это он у вас готовится на следующий срок перейти на Премьер-министра? Опять рокировочки?

Ответить

Дмитрий Орлов

4

копируют казахстан

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дмитрий
3

Спасибо казахам за бета-тест

Ответить

Litnikov Danil

Дамир
0

Там местный не очень рад так то

Ответить

Anton Gostev

2

Какой вообще смысл слушать и обсуждать то, что он говорит?

Ответить

Funashimi

Anton
8

Какой вообще смысл?

Ответить

Сергей Рязанцев

Anton
3

Ради спортивного интереса. Чтобы узнать с какой стороны тебя будут наебывать в новом году.

Ответить

Anton Gostev

Сергей
4

Спойлер - со всех

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Anton
2

а крепчаем только сзади

Ответить

Anton Gostev

Anton
0

Попапы на сайтах с бесплатной порнухой кто-то читает?

Ответить

Anton Gostev

Anton
0

Не, вот реально, исходя из того, что он говорил, потом делал, и что в итоге происходило, неужели есть мнение, что это все вообще имеет смысл обсуждать?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Anton
0

он посылает сигналы

Ответить

Илюхер XXIX

2

вы пездузу не замазали

Ответить

Сергей Звезда

Илюхер
0

пездуза без мата

Ответить

Илюхер XXIX

Сергей
7

ну токое, не думаю, что тебя бы показали по телевизору, если б тебя звали Сергей Пезда

Ответить

Kyler

Илюхер
1

У Вас ошибка в слове пизда

Ответить

Сергей Звезда

Илюхер
0

Меня и сейчас не показывают по телевизору (а эфиры, где меня показывали, не найдёшь). Мне кажется, не в этом причина!

Ответить

Илюхер XXIX

Сергей
0

но если б был повод...

Ответить

GuzikovShow

Сергей
3

пездато тогда

Ответить

Паша Красников

2

Кадр как всегда

Ответить

Тайная жизнь домашних животных

Паша
0

Эрик? 

....

Я думаю.

Ответить

Ruslan Sviridov

2

Опять все цифры задним числом подправят, бюджетникам урежут премии чтобы поднять за их же счёт зарплаты и отчитаются что все указы выполнены. Потом когда окажется что ничего не поменялось опять кремлеботы напишут что царь хороший, бояре на местах плохие. Нестареющая классика.

Ответить

Лев Люкшин

Ruslan
0

С зарплатами уже так делают. На себе проверил

Ответить

Ruslan Sviridov

Лев
0

Сочувствую. У самого родственники в образовании работают, я это всё не с потолка беру. 

Ответить

Максим Шпилёв

2

Он в числе прочего анонсировал референдум по поправкам в Конституции

Кому верить?

Ответить

Гаиль Налиев

Максим
–1

щас бы навальному верить конечно в 2020

Ответить

Максим Шпилёв

Гаиль
0

Второй скрин игнор?

Ответить

DoubleDors

0

Про два срока интересно, он хочет убрать слово «подряд» или заменить слово «двух»?
Сказал что первое, но что мешает и второе сразу убрать...

Ответить

Паша Красников

DoubleDors
5

Да.

Ответить

Funashimi

1

Жалко Димона, его исключение слов "подряд" обламывают ппц)))

Ответить

Dra

Funashimi
1

Будет другой преемник, скриньте.

Ответить

Аркадий Иванов

Funashimi
0

Почему это, он был один раз.

Ответить

Funashimi

Аркадий
0

а мог бы 4 или даже 5 если бы постарался!!!

Ответить

Аркадий Иванов

Funashimi
0

Да я думаю ему и так заебись, и президентом был, и премьером.

Ответить

Иван Гессе

Funashimi
0

проект димон был явно закрыт из-за чрезмерной либеральности

Ответить

Аркадий Иванов

1

Похоже в 2024 он всё-таки не будет выдвигаться. Любопытно.

Ответить

Rudolf Cunningham

Аркадий
0

Потому что не может с нынешней Конституцией.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Rudolf
1

а если норот сильно попросит или референдум?

Ответить

Игорь Готовчиц

Алексѣй
0

Ради народа - все, что угодно! Россия - это мы!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Игорь
0

россия - это иностранные агенты

Ответить

Олег Ивахнов

1

400-450 миллиардов рублей 

Траты в 2020 году на предложенные демографические меры по оценке министра финансов. Позже понадобится ещё большая сумма.

Охуенно

Ответить

робот-бёрдвотчер

1

Есть отдельный закон "О Референдуме", там такие условия, что его провести  весьма сложно, особенно вот так внезапно. Так что, скорее всего, действительно проведут какое-то другое "голосование".

Ответить

Александр Мирошников

1

Убрать оговорку что бы запрещать вообще занимать пост президента более двух раз, а не только подряд? Это же хорошо.

Ответить

Игорь Готовчиц

1

По всей территории России обеспечат доступ к социально значимым отечественным сервисам. Используя их, людям не придётся платить за интернет-трафик.

Сейчас бы за трафик переживать в 2020. Он вообще в курсе про безлимит?

Ответить

TheVengord

Игорь
0

у него йота на 3ГБ

Ответить

Илюхер XXIX

0

вот теперь про возвращение в союз действительно можно говорить

Ответить

Nuke Iron

0

Передать парламенту часть полномочий президента...

Парламентская республика с дедом во главе, найс

Ответить

Yaroslav Maltsev

Nuke
0

Он сказал, что парламентская - это не для России

Ответить

Dear Moscow,

0

 «Доступный интернет» — к важным отечественным сервисам можно будет подключаться, не платя за трафик

Трафик будет бесплатным, но подписка и дальше будет стоить 75 руб. в месяц.

Ответить

Ilya Proklov

Dear
0

А чо там на оригинальной плите?

Ответить

Dear Moscow,

Ilya
0

Не помню уже, и, по-моему, даже точно не знаю. 

Тоже какой-то логотип, скорее всего, какой-то игры или схожего сервиса, наверняка с высокой вовлечённостью.

Ответить

Dra

0

Больше волнует, откуда они деньги собираются брать на все эти капиталы и доплаты.

Впрочем, это риторический вопрос.

Ответить

TheVengord

Dra
0

Вообще-то в Росие профицит в бюджете!

Ответить

Илья Гераськин

0

С января 2020 года семьи (да, Путин назвал прошедшую дату), чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трёх лет. Размер выплаты зависит от региона, в среднем — более 11 тысяч рублей на одного ребёнка в месяц;

Но это ведь реально дофига. +22к семье с двумя детьми, где на всю семью приходится меньше 80к в месяц. Пол России таких ведь.

Ответить

Ilya Grigöryev

0

начали просто раздавать деньги бедным. понятно

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Алексѣй Бобковъ

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