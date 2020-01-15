Путин пообещал много новых выплат семьям, объявил о проекте «Доступный интернет» и предложил частично передать свои полномочия парламенту.

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Фото Константина Завражина, РГ

15 января Владимир Путин в 16-й раз выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он в числе прочего анонсировал референдум по изменениям в Конституции и объявил о выплате материнского капитала за первого ребёнка.

Послание впервые оглашалось в самом начале года. Путин объяснил это тем, что России «нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические и технологические задачи».

TJ собрал главное из 1,5-часового выступления президента и понаблюдал за первой реакцией в соцсетях.

«Доступный интернет» — к важным отечественным сервисам можно будет подключаться, не платя за трафик

По всей территории России обеспечат доступ к социально значимым отечественным сервисам. Используя их, людям не придётся платить за интернет-трафик. Конкретные сервисы Путин не назвал.

Передача парламенту президентских полномочий и референдум об изменениях в Конституции

Необходимости принимать новую Конституцию нет, потому что потенциал версии 1993 года «далеко не исчерпан». Но вопрос о поправках в неё всё же следует поднять.

Что предложил добавить или изменить Путин:

Учитывать решения международных органов на территории России, только если они не противоречат Конституции;

Закрепить обязательные требования к лицам, занимающим критически важные должности для безопасности и суверенитета страны;

Ввести новые требования для президента . Чтобы стать президентом, человек должен будет прожить в России не меньше 25 лет. Также у него не может быть иностранного гражданства или вида на жительство не только к выборам, но и в прошлом.

. Чтобы стать президентом, человек должен будет прожить в России не меньше 25 лет. Также у него не может быть иностранного гражданства или вида на жительство не только к выборам, но и в прошлом. Закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума;

Убрать из Конституции оговорку, которая запрещает занимать пост президента больше двух раз только если сроки идут подряд. Хотя Путин не считает это принципиальным, он согласен, что пункт можно изменить;

Закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы регионов;

Передать парламенту часть полномочий президента . Госдуме нужно передать право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Парламент должен утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров, а президент не будет иметь права отклонить их кандидатуры. За президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров и руководить вооруженными силами и силовыми ведомствами.



Эти и некоторые другие поправки Путин предложил вынести на голосование граждан . Окончательное решение по поправкам, заявил президент, будет приниматься по итогам голосования.

Маткапитал на первого ребёнка и другие попытки бороться с демографическим кризисом

Россия переживает «сложный демографический период»: сейчас семьи заводят малочисленные поколения 1990-х годов, а средняя рождаемость падает. Судя по статистике, в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5, а «для нашей страны это мало». Для сравнения: в 1943 году коэффициент составлял 1,3, а в 1990-х — ещё меньше. В 2024 году коэффициент рождаемости должен подняться до 1,7.

С января 2020 года семьи уже при рождении первенца будут иметь право на материнский капитал— 466 тысяч рублей . При рождении второго ребёнка семья получит право на дополнительные 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми — 616 тысяч рублей . Он будет ежегодно индексироваться.

. При рождении второго ребёнка семья получит право на дополнительные 150 тысяч рублей. Таким образом, . Он будет ежегодно индексироваться. Если в семье сейчас один ребёнок, после рождения второго капитал должны предоставлять уже в увеличенном размере. При рождении третьего государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита. «В целом семья с тремя детьми при помощи государства сможет вложить в свои жилищные проблемы свыше одного миллиона рублей»;

С января 2020 года семьи (да, Путин назвал прошедшую дату), чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трёх лет. Размер выплаты зависит от региона, в среднем — более 11 тысяч рублей на одного ребёнка в месяц;



Семьи, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, должны «максимально оперативно» начать получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

На первом этапе выплата составит половину прожиточного минимума — около 5,5 тысяч рублей. Если это не поможет, с 2021 года будет выплачиваться полный прожиточный минимум — около 11 тысяч.

До конца 2021 года в регионах должно появиться 255 тысяч новых мест в яслях. За 2018-2019 годы было создано 78 тысяч мест вместо 90 тысяч, а реально готовы из них только 37,5 тысяч. Из федерального бюджета выделят средства, чтобы помочь субъектам это наверстать.

400-450 миллиардов рублей Траты в 2020 году на предложенные демографические меры по оценке министра финансов. Позже понадобится ещё большая сумма.

Доплаты классным руководителям и больше бюджетных мест в вузах

В 2021 году школы должны обеспечить учителям и ученикам доступ к высокоскоростному интернету;

Всех учеников начальной школы должны обеспечить бесплатным горячим питанием. «Не должны родители чувствовать, что они ребёнка прокормить не могут. [...] Даже в советское время не было такой меры поддержки, но и расслоения такого в обществе не было»;

С 1 сентября 2020 года классные руководители будут получать специальную доплату из федерального бюджета — не меньше пяти тысяч рублей;

Надо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причём в приоритетном порядке отдавать места в региональные вузы;



У студентов должна быть возможность выбирать новые направления и программу обучения после второго курса.

Новый порядок приёма на медицинские специальности и единый реестр получателей лекарств

На модернизацию поликлиник, районных больниц и станций скорой помощи во всех регионах дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Она начнётся 1 июля;



Порядок приёма в вузы по медицинским специальностям надо изменить . 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело станут целевыми. По педиатрии — 75%. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов, которые предоставят гарантию трудоустройства. По самым дефицитным направлениям в ординатуре — установить почти 100%-е целевое обучение;



. 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело станут целевыми. По педиатрии — 75%. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов, которые предоставят гарантию трудоустройства. По самым дефицитным направлениям в ординатуре — установить почти 100%-е целевое обучение; С 2020 года начнут поэтапно внедрять новую систему оплаты труда в здравоохранении с фиксированной долей оклада и единым перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок;

В 2020 году должен заработать Единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляют по льготам бесплатно или с большой скидкой.

Соцсети отреагировали на заявления Путина шутками и возмущениями

Пездуза @pezduza Путин: Если материнский капитал не сработает, то возможность получения женщинами высшего образования придётся ограничить

тохич @veronovveronov мистер путин а если женщина столько денег получит можно хотя бы алименты не платить?

Кононов @nickolaykononov Мягкая либерализация ради того, чтобы следующий президент имел меньше власти, чем дед, который возглавит Госсовет. Ничего не изменится

Пездуза @pezduza Во время обращения Путин анонсировал смену пола. Это позволит ему обойти ограничение по срокам и удовлетворит запрос на женщин во власти

Spotify Russia @not_spotify_ru При рождении уже первого ребенка будет предоставляться бесплатная семейная подписка на Spotify в рамках программы "Материнский капитал" https://t.co/ZT0f2ZiNQW

на микрофоне алаев аслан 🐺 @corvus_russia Путин представил проект «Доступный интернет» - он обеспечит гражданам бесплатный доступ к «социально-значимым» интернет-ресурсам. Президент уточнил, какие именно ресурсы входят в этот список - доска /b/ Двача, eFukt, DTF, твиттер «Сталингулаг» и паста про Вована на Lurkmore.

Igr @tpcligr @znak_com Т.е. вопрос на референдуме будет выглядеть так: «Вы поддерживаете борьбу с бедностью, повышение пенсий и рост экономики? А, ну и ещё вечное правление Путина?» (последнее мелким шрифтом)

fishnchipsta @okuzmenkova путин принял страну с дедом и оставил с дедом

La Russie parle @Russia_calls Путин: Хм.



Депутат-сенатор Симоньян-Неверов: ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ И ОДОБРЯЕМ, ЭТО САМОЕ ВЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СРЕДИ САМЫХ ВЕРНЫХ.



Путин: Гм-хм.



Депутат-сенатор Симоньян-Неверов: ЭТО ЕЩЁ БОЛЕЕ ВЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЧЕМ САМОЕ ВЕРНОЕ СРЕДИ САМЫХ ВЕРНЫХ, ЭТО ПРОРЫВ ПОСЛЕ ПРОРЫВА.

Профессор Талк @SwisssTalk Путин предложил условие для кандидатов на пост президента РФ: постоянное проживание в России не менее 25 лет, из них в должности президента не менее 20 лет.

Шах и мат.

Денис Чужой @fe_city_boy Опять референдум? Да сколько же можно. Почему россияне постоянно должны что-то решать?

Руководители и сотрудники федеральных СМИ встретили послание Путина более восторженно.