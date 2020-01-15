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Путин пообещал много новых выплат семьям, объявил о проекте «Доступный интернет» и предложил частично передать свои полномочия парламенту.
15 января Владимир Путин в 16-й раз выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он в числе прочего анонсировал референдум по изменениям в Конституции и объявил о выплате материнского капитала за первого ребёнка.
Послание впервые оглашалось в самом начале года. Путин объяснил это тем, что России «нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические и технологические задачи».
TJ собрал главное из 1,5-часового выступления президента и понаблюдал за первой реакцией в соцсетях.
По всей территории России обеспечат доступ к социально значимым отечественным сервисам. Используя их, людям не придётся платить за интернет-трафик. Конкретные сервисы Путин не назвал.
Необходимости принимать новую Конституцию нет, потому что потенциал версии 1993 года «далеко не исчерпан». Но вопрос о поправках в неё всё же следует поднять.
Что предложил добавить или изменить Путин:
Эти и некоторые другие поправки Путин предложил вынести на голосование граждан. Окончательное решение по поправкам, заявил президент, будет приниматься по итогам голосования.
Россия переживает «сложный демографический период»: сейчас семьи заводят малочисленные поколения 1990-х годов, а средняя рождаемость падает. Судя по статистике, в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5, а «для нашей страны это мало». Для сравнения: в 1943 году коэффициент составлял 1,3, а в 1990-х — ещё меньше. В 2024 году коэффициент рождаемости должен подняться до 1,7.
В 2021 году школы должны обеспечить учителям и ученикам доступ к высокоскоростному интернету;
Руководители и сотрудники федеральных СМИ встретили послание Путина более восторженно.
Убрать из Конституции оговорку, которая запрещает занимать пост президента больше двух раз только если сроки идут подряд.
Передать парламенту часть полномочий президента. Госдуме нужно передать право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Парламент должен утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров, а президент не будет иметь права отклонить их кандидатуры.
интересно кем же будет в такой стране путин? загадка
Но это же легко абузится переписыванием конституции следующим президентом (гипотетически другим)
Тебе не нужно быть президентом, если власть будет принадлежать парламенту
Там про Госсовет есть. Вот туда он и пристроится.
а я думал он уйдёт на пенсию вот я дурак!
Он не может уйти. Собственно, все что после первых двух сроков это попытка уйти от ответственности
это что еще за хуйня?
Это новый орган, под которым похоже будет ходить новый президент. Нужно подождать, когда объявят о его полномочиях и составе. То что там будут главы регионов это смешно конечно. Туда левые люди не просачиваются.
Да про единоличный состав мы в курсах.
Будет президент, который выполняет стойкие рекоммендации Госсовета.
Госсовет учредит Гос Партия.
ЕдРо станет Государственная Россия
В смысле новый, недавно собирался
Там явно с его полномочиями и статусом намутят.
Да у него и сейчас хрен поймёшь что за полномочия. Но то что есть движение это скорее хорошо.
Вы нам газ, нефть и власть - мы вам горячие обеды для школоты.
мы вам горячие обеды для школоты
Горячие — это ещё плюс 6 миллиардов в год.
Газ не бесплатный.
Начал готовить Конституцию к уходу. Сука, как же привык все правила игры под себя перекраивать.
"Убрать из Конституции оговорку, которая запрещает занимать пост президента больше двух раз только если сроки идут подряд."
Вот она, истинная цель послания.
Всё остальное, что сейчас было сказано, - лишь сотрясение воздуха.
Не. Это как раз подачка. Главное - перераспределение власти и ссаный Госсовет.
А что толку? Ведь они при любом раскладе никакой самостоятельностью не обладают.
Из плюсов - больше власти парламенту, что хорошо. При удачном раскладе парламент выпиздит этот госсовет
если внесут в конституцию, то чёт мне кажется вряд ли
в итоге получим очередное потенциальное двоевластие и снова привет 93
Ну с вертикалью уже пожили, спасибо. Посмотрим, им надо все до 21 успеть
Ну если "передать Госдуме часть полномочий президента" и "закрепить роль Госсовета " , то.
Знакомьтесь -
будущий председатель Госдумы и глава Госсовета - В.В. Пунин
Пунин
но путин же не собака, чтобы рожать детей от панина
Нет конечно! Поэтому рожать предлагается Панину. Это будет тема следующего референдума
Только вот Госдума это коллективный орган. 21 год может сильно поменять все
предложил частично передать свои полномочия парламенту
Это он у вас готовится на следующий срок перейти на Премьер-министра? Опять рокировочки?
копируют казахстан
Спасибо казахам за бета-тест
Какой вообще смысл слушать и обсуждать то, что он говорит?
Ради спортивного интереса. Чтобы узнать с какой стороны тебя будут наебывать в новом году.
Спойлер - со всех
Попапы на сайтах с бесплатной порнухой кто-то читает?
Не, вот реально, исходя из того, что он говорил, потом делал, и что в итоге происходило, неужели есть мнение, что это все вообще имеет смысл обсуждать?
вы пездузу не замазали
пездуза без мата
ну токое, не думаю, что тебя бы показали по телевизору, если б тебя звали Сергей Пезда
Меня и сейчас не показывают по телевизору (а эфиры, где меня показывали, не найдёшь). Мне кажется, не в этом причина!
Кадр как всегда
Опять все цифры задним числом подправят, бюджетникам урежут премии чтобы поднять за их же счёт зарплаты и отчитаются что все указы выполнены. Потом когда окажется что ничего не поменялось опять кремлеботы напишут что царь хороший, бояре на местах плохие. Нестареющая классика.
С зарплатами уже так делают. На себе проверил
Сочувствую. У самого родственники в образовании работают, я это всё не с потолка беру.
Он в числе прочего анонсировал референдум по поправкам в Конституции
Кому верить?
щас бы навальному верить конечно в 2020
Про два срока интересно, он хочет убрать слово «подряд» или заменить слово «двух»?
Сказал что первое, но что мешает и второе сразу убрать...
Жалко Димона, его исключение слов "подряд" обламывают ппц)))
Почему это, он был один раз.
Похоже в 2024 он всё-таки не будет выдвигаться. Любопытно.
Потому что не может с нынешней Конституцией.
а если норот сильно попросит или референдум?
Ради народа - все, что угодно! Россия - это мы!
400-450 миллиардов рублей
Траты в 2020 году на предложенные демографические меры по оценке министра финансов. Позже понадобится ещё большая сумма.
Охуенно
Есть отдельный закон "О Референдуме", там такие условия, что его провести весьма сложно, особенно вот так внезапно. Так что, скорее всего, действительно проведут какое-то другое "голосование".
Убрать оговорку что бы запрещать вообще занимать пост президента более двух раз, а не только подряд? Это же хорошо.
По всей территории России обеспечат доступ к социально значимым отечественным сервисам. Используя их, людям не придётся платить за интернет-трафик.
Сейчас бы за трафик переживать в 2020. Он вообще в курсе про безлимит?
Передать парламенту часть полномочий президента...
Парламентская республика с дедом во главе, найс
«Доступный интернет» — к важным отечественным сервисам можно будет подключаться, не платя за трафик
Трафик будет бесплатным, но подписка и дальше будет стоить 75 руб. в месяц.
А чо там на оригинальной плите?
Не помню уже, и, по-моему, даже точно не знаю.
Тоже какой-то логотип, скорее всего, какой-то игры или схожего сервиса, наверняка с высокой вовлечённостью.
Больше волнует, откуда они деньги собираются брать на все эти капиталы и доплаты.
Впрочем, это риторический вопрос.
С января 2020 года семьи (да, Путин назвал прошедшую дату), чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трёх лет. Размер выплаты зависит от региона, в среднем — более 11 тысяч рублей на одного ребёнка в месяц;
Но это ведь реально дофига. +22к семье с двумя детьми, где на всю семью приходится меньше 80к в месяц. Пол России таких ведь.