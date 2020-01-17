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Фигуранты московского дела Ян Сидоров (слева) и Владислав Мордасов Аmnesty.org

Конструктор для сайтов Tilda начал удалять запущенные на платформе проекты, которые связаны с общественно-политическим контентом. От авторов известно о том, что под ограничения попали две страницы — посвящённая уголовному «ростовскому делу» об организации массовых беспорядков и курсовая на тему московских протестов лета.

Как много проектов на подобную тематику уже оказались заблокированными на Tilda и кому ещё грозит удаление, точно неизвестно. Представители конструктора сайтов пока официально не отреагировали на ситуацию, но уже вышли на связь с активистами. TJ рассказывает обо всём, что известно на текущий момент.

Под ограничения попали как минимум два проекта. Tilda временно разблокировала один из них

Первыми о блокировке сайта, созданного на платформе Tilda, рассказали в своём Telegram-канале координаторы проекта в поддержку двух фигурантов уголовного дела о беспорядках в Ростове.

Фигуранты «ростовского дела» — это 24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров. Их признали виновными в покушении на организацию массовых беспорядков. Активисты, которые их защищают, называют беспорядки «вымышленными». Как пишет «Медиазона», оба фигуранта состояли в Telegram-чате сторонников политика Вячеслава Мальцева «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону». Мордасов создал чат «с целью дестабилизации политической ситуации в стране» и сделал Сидорова администратором. Следствие сочло, что в чате, где состояли 200 человек, призывали к «силовой акции». 5 ноября Мордасов и Сидоров развернули возле здания областного правительства плакаты «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам». Их задержали на месте. В октябре 2019 года Ростовский областной суд приговорил Мордасова к 6 годам и 7 месяцам и Сидорова — к 6,5 годам строго режима. Есть и другие фигуранты дел о «революции» Мальцева — всего их более 30 человек.

Активисты получили письмо от юридической службы Tilda, в котором говорится о блокировке проекта «в связи с размещением в нем политически направленной информации».

Уведомляем вас о блокировке вашего проекта в связи с размещением в нём политически направленной информации. Тильда — это платформа, предназначенная для создания бизнес-проектов. К сожалению, она не предназначена для размещения и публикации информации и/или проектов, имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер. фрагмент сообщения юридической службы Tilda

Скриншоты писем предоставил TJ координатор проекта «Ростовское дело» Тимофей Мартыненко. В сообщении утверждается, что создатели сайта нарушили пункт 7.8 пользовательского соглашения.

Согласно этому пункту, Tilda нельзя использовать для контента, который «может быть воспринят как пропаганда определённых политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения». Что конкретно сервис счёл пропагандой политических взглядов, его представители не указали.

скриншот письма юридической службы Tilda​

Также юридическая служба Tilda рассказала координаторам «Ростовского дела», что поняла их позицию «чисто по-человечески» и «хотела бы помочь». Однако в сервисе пояснили активистам, что не хотят «ставить под угрозу» сайты других пользователей.

Координаторы «Ростовского дела» связали блокировку своего сайта с публикацией новости о том, что фигуранты дела «содержатся в одиночных камерах незаконно». В этой новости авторы сослались на слова члена местной Общественной наблюдательной комиссии. В материале также указано, что родители намерены обжаловать решение о переводе фигурантов в одиночные камеры.

​скриншот сайта о «ростовском деле»

Tilda согласилась временно разблокировать сайт «Ростовского дела», дав возможность экспортировать его и разместить на другой платформе. В разговоре с TJ Мартыненко подчеркнул, что не знает, заблокируют ли страницу снова: «[Её] открыли якобы для того, чтобы мы скопировали сайт, я им ответил, что всё скачал, но блокировку до сих пор не вернули». На момент написания заметки сайт всё ещё доступен.

Также вечером 16 января о блокировке страницы сообщила активистка «Бессрочного протеста» и студентка Ольга Мисик, ставшая известной после чтения Конституции ОМОНу. Она рассказала, что Tilda заблокировала сайт с её курсовой работой по мультимедийным технологиям на тему московских протестов, которые произошли летом 2019 года. По словам Мисик, она проверила свои проекты после появления новостей о других блокировках.

Мисик отметила, что её проекты заблокировали без каких-либо уведомлений. На почту ей также не пришло никаких сообщений от сервиса. В разговоре с TJ она это подтвердила и в ответ на наш вопрос назвала вероятной причиной блокировки курсовой «сам факт того, что она о московских протестах». Курсовая для вуза — это её единственный проект на Tilda.

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В ночь на 17 января Мисик рассказала о восстановлении сайта. Она уточнила TJ, что не знает, временная ли это разблокировка или постоянная, поскольку Tilda её ни о чём не уведомляла.

Сколько ещё проектов попали под блокировку, пока неизвестно. Однако некоторые созданные на Tilda страницы, посвящённые общественно-политическим проектам, ограничения на текущий момент не затронули.

Например, доступным остались проекты «Подельник» для сбора денег на оплату штрафов задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и «Свободу Котову» с открытым письмом в защиту программиста, приговорённому к сроку по «московскому делу». Об этом TJ сообщила создательница страниц, журналиста Елизавета Нестерова.

Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич также рассказала TJ, что пока ни одну из страниц организации на TIlda не заблокировали. Однако на фоне новостей активисты задумались о переносе информации на другой сайт.

Предположительно, правила Tilda изменились в конце 2019 года. Но компания пока ничего официально не говорила

Tilda предложила пользователям принять дополнение к пользовательскому соглашению «в конце декабря» 2019 года, рассказал TJ координатор проекта «Ростовское дело» Тимофей Мартыненко. Администрация Tilda в своём блоге не рассказывала об этом.

Согласно скриншоту, который предоставил Мартыненко, новое соглашение как раз-таки запрещало «публикацию контента с любой общественно-политической тематикой». «То есть запрещается создавать сайт СМИ, чтобы писать про политику и происшествия», — говорилось в уведомлении.

скриншот уведомления Tilda, предоставленный активистом «Ростовского дела»

Мартыненко в разговоре с TJ предположил, что блокировка связана с использованием функции «Потоки» на Tilda. Однако активист уточнил, что не уверен в этом, и допустил, что это может быть совпадением.

Мы сегодня выложили вот этот текст на сайт и начали его постить в соцсетях. Раньше мы просто дублировали новости на сайт, а в этот раз шерили прямую ссылку. Поэтому пост довольно быстро начал набирать просмотры. Ну и через два часа весь сайт заблокировали. Тимофей Мартыненко координатор проекта «Ростовское дело»

О вероятной связи блокировок с правилами функции «Потоки» также написала Бабич из «Правовой инициативы». TJ пока не удалось это подтвердить.

клан пяти боевых котов @ksenia_babich Пишут, что блокировки у тех, кто пользуется блоком "потоки" и там при подключении есть предупреждение даже про это.

Функция «Потоки» появилась на Tilda в ноябре 2019 года. По задумке авторов, она призвана упростить ежедневное ведение блога или новостей, а её суть заключается в удобстве для пользователя при создании постов и рубрик, а также ведении соцсетей. Настройкой «Потоков» создатель страницы должен заниматься самостоятельно, но в помощь ему есть инструкция от администрации.

Обновлено в 2:18: пользователь TJ подтвердил, что создать новостную ленту (поток) на Tilda невозможно, если перед этим не согласиться с правилами о запрете общественно-политического контента.

скриншот пользователя TJ

TJ направил вопросы создателю Tilda Publishing и российскому предпринимателю Никите Обухову, а также технической поддержке Tilda, но пока не получил ответов. Когда именно и почему ввели новые правила о политике и сколько проектов всего заблокировали по этой причине, остаётся непонятным. Получала ли компания какие-либо предписания от государственных ведомств, тоже не ясно. TJ обратился с запросом в Роскомнадзор.

Обухов запустил Tilda в 2014 году: со временем платформа приобрела статус одного из самых популярных в России конструкторов сайтов. В 2019 году компания стала лауреатом «Премии Рунета» в области «технологий и инноваций».