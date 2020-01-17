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Конструктор для сайтов Tilda начал удалять запущенные на платформе проекты, которые связаны с общественно-политическим контентом. От авторов известно о том, что под ограничения попали две страницы — посвящённая уголовному «ростовскому делу» об организации массовых беспорядков и курсовая на тему московских протестов лета.
Как много проектов на подобную тематику уже оказались заблокированными на Tilda и кому ещё грозит удаление, точно неизвестно. Представители конструктора сайтов пока официально не отреагировали на ситуацию, но уже вышли на связь с активистами. TJ рассказывает обо всём, что известно на текущий момент.
Первыми о блокировке сайта, созданного на платформе Tilda, рассказали в своём Telegram-канале координаторы проекта в поддержку двух фигурантов уголовного дела о беспорядках в Ростове.
Активисты получили письмо от юридической службы Tilda, в котором говорится о блокировке проекта «в связи с размещением в нем политически направленной информации».
Скриншоты писем предоставил TJ координатор проекта «Ростовское дело» Тимофей Мартыненко. В сообщении утверждается, что создатели сайта нарушили пункт 7.8 пользовательского соглашения.
Согласно этому пункту, Tilda нельзя использовать для контента, который «может быть воспринят как пропаганда определённых политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения». Что конкретно сервис счёл пропагандой политических взглядов, его представители не указали.
Также юридическая служба Tilda рассказала координаторам «Ростовского дела», что поняла их позицию «чисто по-человечески» и «хотела бы помочь». Однако в сервисе пояснили активистам, что не хотят «ставить под угрозу» сайты других пользователей.
Координаторы «Ростовского дела» связали блокировку своего сайта с публикацией новости о том, что фигуранты дела «содержатся в одиночных камерах незаконно». В этой новости авторы сослались на слова члена местной Общественной наблюдательной комиссии. В материале также указано, что родители намерены обжаловать решение о переводе фигурантов в одиночные камеры.
Tilda согласилась временно разблокировать сайт «Ростовского дела», дав возможность экспортировать его и разместить на другой платформе. В разговоре с TJ Мартыненко подчеркнул, что не знает, заблокируют ли страницу снова: «[Её] открыли якобы для того, чтобы мы скопировали сайт, я им ответил, что всё скачал, но блокировку до сих пор не вернули». На момент написания заметки сайт всё ещё доступен.
Также вечером 16 января о блокировке страницы сообщила активистка «Бессрочного протеста» и студентка Ольга Мисик, ставшая известной после чтения Конституции ОМОНу. Она рассказала, что Tilda заблокировала сайт с её курсовой работой по мультимедийным технологиям на тему московских протестов, которые произошли летом 2019 года. По словам Мисик, она проверила свои проекты после появления новостей о других блокировках.
Мисик отметила, что её проекты заблокировали без каких-либо уведомлений. На почту ей также не пришло никаких сообщений от сервиса. В разговоре с TJ она это подтвердила и в ответ на наш вопрос назвала вероятной причиной блокировки курсовой «сам факт того, что она о московских протестах». Курсовая для вуза — это её единственный проект на Tilda.
В ночь на 17 января Мисик рассказала о восстановлении сайта. Она уточнила TJ, что не знает, временная ли это разблокировка или постоянная, поскольку Tilda её ни о чём не уведомляла.
Сколько ещё проектов попали под блокировку, пока неизвестно. Однако некоторые созданные на Tilda страницы, посвящённые общественно-политическим проектам, ограничения на текущий момент не затронули.
Например, доступным остались проекты «Подельник» для сбора денег на оплату штрафов задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и «Свободу Котову» с открытым письмом в защиту программиста, приговорённому к сроку по «московскому делу». Об этом TJ сообщила создательница страниц, журналиста Елизавета Нестерова.
Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич также рассказала TJ, что пока ни одну из страниц организации на TIlda не заблокировали. Однако на фоне новостей активисты задумались о переносе информации на другой сайт.
Tilda предложила пользователям принять дополнение к пользовательскому соглашению «в конце декабря» 2019 года, рассказал TJ координатор проекта «Ростовское дело» Тимофей Мартыненко. Администрация Tilda в своём блоге не рассказывала об этом.
Согласно скриншоту, который предоставил Мартыненко, новое соглашение как раз-таки запрещало «публикацию контента с любой общественно-политической тематикой». «То есть запрещается создавать сайт СМИ, чтобы писать про политику и происшествия», — говорилось в уведомлении.
Мартыненко в разговоре с TJ предположил, что блокировка связана с использованием функции «Потоки» на Tilda. Однако активист уточнил, что не уверен в этом, и допустил, что это может быть совпадением.
О вероятной связи блокировок с правилами функции «Потоки» также написала Бабич из «Правовой инициативы». TJ пока не удалось это подтвердить.
Функция «Потоки» появилась на Tilda в ноябре 2019 года. По задумке авторов, она призвана упростить ежедневное ведение блога или новостей, а её суть заключается в удобстве для пользователя при создании постов и рубрик, а также ведении соцсетей. Настройкой «Потоков» создатель страницы должен заниматься самостоятельно, но в помощь ему есть инструкция от администрации.
Обновлено в 2:18: пользователь TJ подтвердил, что создать новостную ленту (поток) на Tilda невозможно, если перед этим не согласиться с правилами о запрете общественно-политического контента.
TJ направил вопросы создателю Tilda Publishing и российскому предпринимателю Никите Обухову, а также технической поддержке Tilda, но пока не получил ответов. Когда именно и почему ввели новые правила о политике и сколько проектов всего заблокировали по этой причине, остаётся непонятным. Получала ли компания какие-либо предписания от государственных ведомств, тоже не ясно. TJ обратился с запросом в Роскомнадзор.
Обухов запустил Tilda в 2014 году: со временем платформа приобрела статус одного из самых популярных в России конструкторов сайтов. В 2019 году компания стала лауреатом «Премии Рунета» в области «технологий и инноваций».
Что может быть лучше пуша в 2 часа ночи?
Только если это анонс нового гостя-феменистки
Пересядь с лица одобрения Сергея Звёзды на лицо Дианы Гурской
uCoz уже не в моде?
WordPress уже не в моде?
Народ уже не в моде:(
Комментарий удален
Когда создаешь поток на сервисе Тильда они сразу предупреждают, что даже новости (СМИ) у них под запретом. Понятно, что боятся блокировок.
И пока не нажмешь «согласен», создать новостную ленту (поток) просто невозможно. Это у них новая штука (потоки) появилась месяц назад.
Когда я писал, казалось что этого не было, но потом увидел, что почти всё уже есть в тексте и без меня.. =)
Вообще смешанные чувства от этой истории. С одной стороны блокировки это зло, и когда я впервые увидел надпись, прям расстроился.
Но с другой - у Тильды процентов 80 рынка в России. На запад выходят с трудом, денег у компании не особо много, кредиты они не берут. Поэтому оч медленно выходят на другие рынки. И если их начнут блочить — весь бизнес просто рассыпется... Для них это как самоубийство.
А кто это у нас тут обиженка?
Вообще весь пост - раздутый инфо-повод. Тильда это конструктор посадочных страниц, а не СМИ. О каком свободе слове может идти речь. Это бизнес. Конечная цель - заработок денег.
Интересно услышать комментарий тильды. На них надавили или они решили перестраховаться?
Какая-то шизофреническая позиция у Тильды. Вся жизнь человека проходит под влиянием общественно-политической тематики. Никакой бизнес вне этой тематики не существует.
Ну и, например, был там сайт посвящённый приюту для животных. Общественная тематика же, но не думаю, что они бы побежали его блокировать.
Короче, как и любой успешный бизнес в России, хотят усидеть и на хуях и на пиках. Но чем дальше, тем больше на хуях приходится.
А что им ещё делать? Если их внесут в реестр, то у них будет слишком много проблем.
Получается, что весь бизнес в России - симулякр. Чуть что и вся репутация и ресурсы жертвуются в угоду силовиков. Успешные люди, хули. Потом рассказывают в интервью, как с нуля миллионы заработали.
ладно, умники, расскажите, а что на месте владельцев тильды сделали бы вы
Если контент не нарушает местных законов, то зачем с ним вообще что-то делать?
РКН плевать нарушает или нет. Добавят в реестр, а потом отвалятся почти все сайты тильды у большинства провайдеров.
Зачем продукт, который и законам не подчиняется? Какие вообще гарантии тогда у такого сервиса?
Цензура
В январе 2020 года, сервис ввел обязательное для пользователей "Соглашение об ограничении тематики контента" согласно которому "запрещается публикация контента с любой общественно-политической тематикой". Создатели сайта отдельно подчеркнули
«Tilda Publishing» на сайте @Wikipedia: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Tilda_Publishing?wprov=sfta1
Там история правок же есть :)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tilda_Publishing&action=history