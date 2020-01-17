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Сергей Звезда
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Tilda заблокировала сайты о «ростовском деле» и московских протестах. Активисты узнали от сервиса о запрете на политику Материал редакции

Главное о ситуации.

50 комментариев
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Фигуранты московского дела Ян Сидоров (слева) и Владислав Мордасов Аmnesty.org

Конструктор для сайтов Tilda начал удалять запущенные на платформе проекты, которые связаны с общественно-политическим контентом. От авторов известно о том, что под ограничения попали две страницы — посвящённая уголовному «ростовскому делу» об организации массовых беспорядков и курсовая на тему московских протестов лета.

Как много проектов на подобную тематику уже оказались заблокированными на Tilda и кому ещё грозит удаление, точно неизвестно. Представители конструктора сайтов пока официально не отреагировали на ситуацию, но уже вышли на связь с активистами. TJ рассказывает обо всём, что известно на текущий момент.

Под ограничения попали как минимум два проекта. Tilda временно разблокировала один из них

Первыми о блокировке сайта, созданного на платформе Tilda, рассказали в своём Telegram-канале координаторы проекта в поддержку двух фигурантов уголовного дела о беспорядках в Ростове.

Фигуранты «ростовского дела» — это 24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров. Их признали виновными в покушении на организацию массовых беспорядков. Активисты, которые их защищают, называют беспорядки «вымышленными».

Как пишет «Медиазона», оба фигуранта состояли в Telegram-чате сторонников политика Вячеслава Мальцева «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону». Мордасов создал чат «с целью дестабилизации политической ситуации в стране» и сделал Сидорова администратором. Следствие сочло, что в чате, где состояли 200 человек, призывали к «силовой акции».

5 ноября Мордасов и Сидоров развернули возле здания областного правительства плакаты «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам». Их задержали на месте.

В октябре 2019 года Ростовский областной суд приговорил Мордасова к 6 годам и 7 месяцам и Сидорова — к 6,5 годам строго режима. Есть и другие фигуранты дел о «революции» Мальцева — всего их более 30 человек.

Активисты получили письмо от юридической службы Tilda, в котором говорится о блокировке проекта «в связи с размещением в нем политически направленной информации».

Уведомляем вас о блокировке вашего проекта в связи с размещением в нём политически направленной информации. Тильда — это платформа, предназначенная для создания бизнес-проектов.

К сожалению, она не предназначена для размещения и публикации информации и/или проектов, имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер.

фрагмент сообщения юридической службы Tilda

Скриншоты писем предоставил TJ координатор проекта «Ростовское дело» Тимофей Мартыненко. В сообщении утверждается, что создатели сайта нарушили пункт 7.8 пользовательского соглашения.

Согласно этому пункту, Tilda нельзя использовать для контента, который «может быть воспринят как пропаганда определённых политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения». Что конкретно сервис счёл пропагандой политических взглядов, его представители не указали.

скриншот письма юридической службы Tilda​

Также юридическая служба Tilda рассказала координаторам «Ростовского дела», что поняла их позицию «чисто по-человечески» и «хотела бы помочь». Однако в сервисе пояснили активистам, что не хотят «ставить под угрозу» сайты других пользователей.

Координаторы «Ростовского дела» связали блокировку своего сайта с публикацией новости о том, что фигуранты дела «содержатся в одиночных камерах незаконно». В этой новости авторы сослались на слова члена местной Общественной наблюдательной комиссии. В материале также указано, что родители намерены обжаловать решение о переводе фигурантов в одиночные камеры.

​скриншот сайта о «ростовском деле»

Tilda согласилась временно разблокировать сайт «Ростовского дела», дав возможность экспортировать его и разместить на другой платформе. В разговоре с TJ Мартыненко подчеркнул, что не знает, заблокируют ли страницу снова: «[Её] открыли якобы для того, чтобы мы скопировали сайт, я им ответил, что всё скачал, но блокировку до сих пор не вернули». На момент написания заметки сайт всё ещё доступен.

Также вечером 16 января о блокировке страницы сообщила активистка «Бессрочного протеста» и студентка Ольга Мисик, ставшая известной после чтения Конституции ОМОНу. Она рассказала, что Tilda заблокировала сайт с её курсовой работой по мультимедийным технологиям на тему московских протестов, которые произошли летом 2019 года. По словам Мисик, она проверила свои проекты после появления новостей о других блокировках.

#московскоедело — подборка статей на TJ
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Мисик отметила, что её проекты заблокировали без каких-либо уведомлений. На почту ей также не пришло никаких сообщений от сервиса. В разговоре с TJ она это подтвердила и в ответ на наш вопрос назвала вероятной причиной блокировки курсовой «сам факт того, что она о московских протестах». Курсовая для вуза — это её единственный проект на Tilda.

В ночь на 17 января Мисик рассказала о восстановлении сайта. Она уточнила TJ, что не знает, временная ли это разблокировка или постоянная, поскольку Tilda её ни о чём не уведомляла.

Сколько ещё проектов попали под блокировку, пока неизвестно. Однако некоторые созданные на Tilda страницы, посвящённые общественно-политическим проектам, ограничения на текущий момент не затронули.

Например, доступным остались проекты «Подельник» для сбора денег на оплату штрафов задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и «Свободу Котову» с открытым письмом в защиту программиста, приговорённому к сроку по «московскому делу». Об этом TJ сообщила создательница страниц, журналиста Елизавета Нестерова.

Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич также рассказала TJ, что пока ни одну из страниц организации на TIlda не заблокировали. Однако на фоне новостей активисты задумались о переносе информации на другой сайт.

клан пяти боевых котов @ksenia_babich
@sergeyzvezda Подробности у «Ростовского дела», у нас тоже есть часть материалов на тильде и завтра будем думать как с ними быть.
Sergey Zvezda @sergeyzvezda
@ksenia_babich Пока они все работают? Ничего из вашего не заблокировали?
клан пяти боевых котов @ksenia_babich
@sergeyzvezda Нет пока. Но будем перевозить раз это небезопасно.

Предположительно, правила Tilda изменились в конце 2019 года. Но компания пока ничего официально не говорила

Tilda предложила пользователям принять дополнение к пользовательскому соглашению «в конце декабря» 2019 года, рассказал TJ координатор проекта «Ростовское дело» Тимофей Мартыненко. Администрация Tilda в своём блоге не рассказывала об этом.

Согласно скриншоту, который предоставил Мартыненко, новое соглашение как раз-таки запрещало «публикацию контента с любой общественно-политической тематикой». «То есть запрещается создавать сайт СМИ, чтобы писать про политику и происшествия», — говорилось в уведомлении.

скриншот уведомления Tilda, предоставленный активистом «Ростовского дела»

Мартыненко в разговоре с TJ предположил, что блокировка связана с использованием функции «Потоки» на Tilda. Однако активист уточнил, что не уверен в этом, и допустил, что это может быть совпадением.

Мы сегодня выложили вот этот текст на сайт и начали его постить в соцсетях. Раньше мы просто дублировали новости на сайт, а в этот раз шерили прямую ссылку. Поэтому пост довольно быстро начал набирать просмотры. Ну и через два часа весь сайт заблокировали.

Тимофей Мартыненко
координатор проекта «Ростовское дело»

О вероятной связи блокировок с правилами функции «Потоки» также написала Бабич из «Правовой инициативы». TJ пока не удалось это подтвердить.

клан пяти боевых котов @ksenia_babich
Пишут, что блокировки у тех, кто пользуется блоком "потоки" и там при подключении есть предупреждение даже про это.

Функция «Потоки» появилась на Tilda в ноябре 2019 года. По задумке авторов, она призвана упростить ежедневное ведение блога или новостей, а её суть заключается в удобстве для пользователя при создании постов и рубрик, а также ведении соцсетей. Настройкой «Потоков» создатель страницы должен заниматься самостоятельно, но в помощь ему есть инструкция от администрации.

Обновлено в 2:18: пользователь TJ подтвердил, что создать новостную ленту (поток) на Tilda невозможно, если перед этим не согласиться с правилами о запрете общественно-политического контента.

скриншот пользователя TJ 

TJ направил вопросы создателю Tilda Publishing и российскому предпринимателю Никите Обухову, а также технической поддержке Tilda, но пока не получил ответов. Когда именно и почему ввели новые правила о политике и сколько проектов всего заблокировали по этой причине, остаётся непонятным. Получала ли компания какие-либо предписания от государственных ведомств, тоже не ясно. TJ обратился с запросом в Роскомнадзор.

Обухов запустил Tilda в 2014 году: со временем платформа приобрела статус одного из самых популярных в России конструкторов сайтов. В 2019 году компания стала лауреатом «Премии Рунета» в области «технологий и инноваций».

На сайте Tilda говорится, что её основные сервера размещены в России и Швейцарии, а с них с помощью CDN загружаются js-библиотеки, стили и изображения с сервера, который находится «максимально близко» к пользователю. К примеру, посетитель сайта из России подключится к серверу в Москве или Петербурге.

«Данные вашего сайта находятся в России, что соответствует нормам российского законодательства», — отмечают представители Tilda.

#новости #tilda #блокировки #политика

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50 комментариев
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Женя Яночкин

1

Что может быть лучше пуша в 2 часа ночи?

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Сергей Звезда

Женя
8

ммм...пуш в 4 часа ночи?

Ответить

Паша Красников

Сергей
7

Про реп

Ответить

Сергей Звезда

Паша
9

шаришь

Ответить

Женя Яночкин

Сергей
1

Только если это анонс нового гостя-феменистки

Ответить

Сергей Звезда

Женя
1

тогда тебе понравится наше ближайшее расписание!

Ответить

Женя Яночкин

Сергей
4
Ответить

Тайная жизнь домашних животных

Сергей
1

Пересядь с лица одобрения Сергея Звёзды на лицо Дианы Гурской

Ответить

Илюхер XXIX

Тайная
1

Ц

Ответить

Brown Zweig

Тайная
0

Пересядь с одобрения олдов на лицо звезды

Ответить

Taran Baranov

Сергей
0

4:20

Ответить

Православие. Патриотизм.

Женя
1

Камшот в 2 часа ночи.

Ответить

Паша Красников

2

uCoz уже не в моде?

Ответить

Taran Baranov

Паша
0

WordPress уже не в моде?

Ответить

Mike Kosulin

Taran
1

Народ уже не в моде:(

Ответить

Taran Baranov

Mike
1

Все так. https://narod.yandex.ru/ :(

Ответить

Brown Zweig

Паша
0

Зумерам нужно че нибудь покрасивее и социальную чернуху

Ответить

Комментарий удален

exwaifu

Неолд
5

Неолд превратился в дважды Неолда. Если он НеНеолд, то выходит он теперь Олд?

@Олды, ответьте.

Ответить

Тайная жизнь домашних животных

exwaifu
0

А говорят дедоащины на ТЖ нет. 

@Ded Pihto 

Ответить

PK

exwaifu
0
Ответить

Tyler Durden

Неолд
0

@Вахтёр TJ

Ответить

Taran Baranov

Неолд
0

Twice

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Когда создаешь поток на сервисе Тильда они сразу предупреждают, что даже новости (СМИ) у них под запретом. Понятно, что боятся блокировок.

И пока не нажмешь «согласен», создать новостную ленту (поток) просто невозможно. Это у них новая штука (потоки) появилась месяц назад.

Ответить

Сергей Звезда

Vladimir
1

добавлю в текст, спасибо

Ответить

Vladimir Medvedev

Сергей
0

Когда я писал, казалось что этого не было, но потом увидел, что почти всё уже есть в тексте и без меня.. =)

Ответить

Сергей Звезда

Vladimir
0

лишнее подтверждение не повредит

Ответить

Vladimir Medvedev

Сергей
1

Вообще смешанные чувства от этой истории. С одной стороны блокировки это зло, и когда я впервые увидел надпись, прям расстроился.

 
Но с другой - у Тильды процентов 80 рынка в России. На запад выходят с трудом, денег у компании не особо много, кредиты они не берут. Поэтому оч медленно выходят на другие рынки. И если их начнут блочить — весь бизнес просто рассыпется... Для них это как самоубийство. 

Ответить

Сергей Звезда

Vladimir
0

Очень интересно, это их самостоятельная инициатива или всё-таки РКН пришёл. Ставлю на самоцензуру

Ответить

Тайная жизнь домашних животных

0

А кто это у нас тут обиженка?

Ответить

exwaifu

Тайная
1

Вау, ты говоришь. 

Ответить

Тайная жизнь домашних животных

exwaifu
0

Он говорящий 

Ответить

Сергей Звезда

Тайная
0

Она ни на что не обижалась, а просто дала понять, что взяла инфу из Telegram-канала, который я к этому моменту уже изучил

Ответить

Тайная жизнь домашних животных

Сергей
–2

Вообще весь пост - раздутый инфо-повод. Тильда это конструктор посадочных страниц, а не СМИ. О каком свободе слове может идти речь. Это бизнес. Конечная цель - заработок денег. 

Ответить

Виталий Лановой

0

Интересно услышать комментарий тильды. На них надавили или они решили перестраховаться?

Ответить

Сергей Звезда

Виталий
0

Мне тоже было бы интересно услышать!

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Какая-то шизофреническая позиция у Тильды. Вся жизнь человека проходит под влиянием общественно-политической тематики. Никакой бизнес вне этой тематики не существует.

Ну и, например, был там сайт посвящённый приюту для животных. Общественная тематика же, но не думаю, что они бы побежали его блокировать.

Короче, как и любой успешный бизнес в России, хотят усидеть и на хуях и на пиках. Но чем дальше, тем больше на хуях приходится.

Ответить

Mike Kosulin

Alexander
0

А что им ещё делать? Если их внесут в реестр, то у них будет слишком много проблем. 

Ответить

Alexander Petcoglo

Mike
0

Получается, что весь бизнес в России - симулякр. Чуть что и вся репутация и ресурсы жертвуются в угоду силовиков. Успешные люди, хули. Потом рассказывают в интервью, как с нуля миллионы заработали.

Ответить

Mike Kosulin

Alexander
0

К сожалению, пока что так

Ответить

Илюхер XXIX

0

ладно, умники, расскажите, а что на месте владельцев тильды сделали бы вы

Ответить

Alexander Petcoglo

Илюхер
0

Если контент не нарушает местных законов, то зачем с ним вообще что-то делать?

Ответить

Mike Kosulin

Alexander
0

РКН плевать нарушает или нет. Добавят в реестр, а потом отвалятся почти все сайты тильды у большинства провайдеров.

Ответить

Alexander Petcoglo

Mike
0

Зачем продукт, который и законам не подчиняется? Какие вообще гарантии тогда у такого сервиса?

Ответить

Иван Кукушкин

0

Что за говноплптформа такая матильда? Байкотировать их пид...сов

Ответить

Иван Кукушкин

0

Цензура
В январе 2020 года, сервис ввел обязательное для пользователей "Соглашение об ограничении тематики контента" согласно которому "запрещается публикация контента с любой общественно-политической тематикой". Создатели сайта отдельно подчеркнули

«Tilda Publishing» на сайте @Wikipedia: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Tilda_Publishing?wprov=sfta1

Ответить

Сергей Звезда

Иван
0

если что, я не знаю, кто в википедии поставил ссылку на этот материал

P.S. Чо-то у тебя странный аккаунт, нигде раньше ты не комментировал

Ответить

Taran Baranov

Сергей
0

Ох, если бы ты знал сколько тут таких ежедневно появляется...

Ответить

Taran Baranov

Сергей
0

Там история правок же есть :)

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tilda_Publishing&action=history

Ответить

Сергей Звезда

Taran
0

ну мне как бы лень, я сериал хотел посмотреть перед сном ещё, но спасибо!

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Иван Кукушкин

–1

В пидарашке по-другому быть не может

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