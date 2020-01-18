В чём причина заболевания и стоит ли чего-то опасаться.

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Фото Associated Press

15 января в Китае от пневмонии неизвестного происхождения скончался второй человек. За две недели до смерти мужчину госпитализировали с нарушениями функции почек и серьёзными повреждениями других внутренних органов. Это второй случай смерти от нового вируса в Китае в этом году — 11 января умер первый инфицированный.

Вирус проник в две страны по-соседству, поэтому карантинные службы в аэропортах усилили меры безопасности — измеряют температуру всем пассажирам рейсов из Китая. Специалисты пока не знают, насколько опасен вирус для человека и начнётся ли эпидемия нового заболевания.

Новый тип вируса на 89% схож с другим заболеванием, унёсшим жизни почти 800 человек

К середине января в Китае зарегистрировали 59 заболевших, семеро из которых на текущий момент находятся в критическом состоянии. Зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Тайланде и Японии. Все заболевшие приехали из города Ухань.

Сообщения о первых случаях заболевания пневмонией в китайской Ухани появились в декабре 2019 года. Совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) местные власти выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Информацию предоставила группа китайских учёных из Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения.

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, которые заражают животных и людей. Вирус передаётся от инфицированного животного людям, но может мутировать и тогда человек тоже становится переносчиком инфекции. От человека к человеку коронавирус передаётся воздушно-капельным путём.

Китайские учёные из Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения изучили геном нового коронавируса и опубликовали черновой вариант результатов исследований. Они призвали специалистов со всего мира анализировать данные вместе. После этого эволюционный биолог Эндрю Рэмбо из Эдинбургского университета сообщил, что новый тип коронавируса на 89% схож с вирусом SARS-CoV. В 2002-2003 годах он унёс жизни около 800 человек в 30 странах мира. SARS-CoV зародился в том же регионе Китая, что и новый вирус.

​Оптовый рынок морепродуктов в Ухане, Китай, на котором работала большая часть заражённых Фото Ноэль Селис

Из 38 типов коронавируса только семь из них, включая новый, опасны для человека. В большинстве случаев вирус протекает в лёгкой форме, осложнения в виде лихорадки, поражения дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы, вплоть до летального исхода, вызывают штаммы SARS и MERS.

Глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что вирус, зарегистрированный в Ухани, может передаваться воздушно-капельным путём от человека к человеку. Чтобы исключить риск распространения вируса, все инфицированные пациенты проходили лечение в изолированных палатах. Врачи и родственники заболевших находятся под наблюдением.

Большая часть заражённых посещали или работали на оптовым рынке морепродуктов в Ухани. Помимо морских млекопитающих, там продают кур, летучих мышей, кроликов и змей, поэтому источник заражения ещё не определён. C 1 января рынок закрыт для проверки и дезинфекции.

Прошлая эпидемия пневмонии началась из-за нежелания Китая рассказывать миру о новом заболевании

По словам профессора Эдинбургского университета Марка Вулхауса, вирус появился именно в Китае из-за большой плотности населения и тесных контактов с животными-носителями вирусов.

В том же регионе Китая, где зародился новый вирус, в ноябре 2002 года появились первые больные атипичной пневмонией. Китайские власти не контролировали ситуацию, отказывались сообщать мировому сообществу об эпидемии болезни. Первый случай SARS-CoV зарегистрировали в Азии в феврале 2003 года, а в течение нескольких месяцев вирус распространился в 29 стран Северной Америки, Южной Америки, Европы и Азии.

Самой большой проблемой в 2003 году было первоначальное нежелание Китая объяснять, что происходит. Это позволило вспышке вспыхнуть, прежде чем кто-то осознал, насколько она серьёзна. Джим Ледук бывший вирусолог Центра по контролю и профилактике заболеваний США

Тогда правительство Китая отказалось пускать исследователей из других стран в район эпидемии для выявления проблемы. Американским специалистам Центра по контролю и профилактике заболеваний пришлось искать альтернативный путь добычи образца заболевания. В итоге они взяли мазок из горла человека, который заболел пневмонией во Вьетнаме и умер в Таиланде. После этого исследователи выявили, что виновником эпидемии стал коронавирус SARS-CoV.

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Выявление причины болезней позволило врачам поставить точные диагнозы. В июле 2003 года эпидемия атипичной пневмонии закончилась. За это время больше восьми тысяч человек во всём мире заболели ОРВИ, из них 774 скончались.

Из Китая вирус проник в Таиланд и Японию

С 12 декабря 2019 года в клиники Ухани начали поступать пациенты с жалобами на высокую температуру и затруднённое дыхание. К 29 декабря было зарегистрировали больше 50 подобных обращений. Пациентов с диагнозом пневмония госпитализировали, после чего помещали в карантин.

Первый случай инфицирования за пределами Китая обнаружили 8 января в Таиланде у 61-летней китаянки. Женщина прилетела в Бангкок рейсом из китайского города Ухань. Врачи нашли у неё новый тип коронавируса и госпитализировали. Сейчас женщина в стабильном состоянии.

Вторым инфицированным стал житель префектуры Канагава. Во время визита в Ухань, 3 января, он почувствовал недомогание: 10 января он вернулся в Японию пожаловался на самочувствие карантинной службе аэропорта. Мужчину госпитализировали и выявили у него новый тип коронавируса, а 15 января его выписали без признаков болезни. Пациенты в обоих случаях утверждают, что не посещали рынок в Ухане.

Фото Энди Вонг

Гонконг, Сингапур, Таиланд и Южная Корея приняли меры предосторожности, изолируя пациентов с симптомами гриппа и увеличивая температурные проверки в своих аэропортах. Опасность распространения вируса увеличится в конце января, когда китайские туристы отправятся путешествовать во время праздников.

С третьего января не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, но из 59 ранее инфицированных, погибли двое.

Информации о заражении медицинского персонала клиник Уханя и явных признаков того, что заболевание передаётся от человека к человеку, тоже нет. С момента первого заражения прошёл месяц — этого недостаточно, чтобы точно сказать, начнётся ли эпидемия пневмонии нового типа.

По словам вирусолога Джонатана Болла, угроза коронавируса для человека была всегда. Этот вирус легко передаётся от животных, но обычно вызывает лёгкое недомогание — опасаться стоит мутаций.