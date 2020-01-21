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TJ посетил заседание Верховного суда и рассказывает о необычной истории для российских медиа.
В декабре 2018 года «Батенька, да вы трансформер» опубликовало текст о девушке Тэо, которая десять лет употребляла героин, но не чувствовала негативного влияния наркотиков — правильно питалась, занималась спортом и ухаживала за собой. Статья быстро стала обсуждаемой, её заметил Роскомнадзор и потребовал удалить за «создание положительного образа наркопотребителя». Издание неожиданно для многих пошло в суд и потребовало признать блокировку статьи «Героин — собственность модели» незаконной.
«Батенька», которую представляла группа «Агора», потребовала признать недействующим пункт 2.1.6 совместного приказа Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Он запрещает любую информацию, «направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков». Однако 20 января Верховный суд отклонил иск.
Корреспондент TJ побывал на судебном заседании по иску издания против Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, а также рассказывает, почему история «Батеньки» выглядит столь необычно для российских медиа.
В начале заседания адвокат издания Кирилл Коротеев обозначил, что предметом рассмотрения является не содержание конкретной статьи, а сам закон и его критерии.
В приказе сказано, что заблокирована может быть «информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств». Коротеев указал, что в нехудожественных произведениях невозможно «сформировать положительный образ»: такие материалы готовят на основе фактов и оценок, а не придумывают. Непонятно, кто и как определяет, насколько позитивен образ наркопотребителя, добавил адвокат и сказал, что критерии оценки материалов для их блокировки незаконны.
По мнению Роскомнадзора и МВД, статья издания пропагандирует наркотики, однако адвокат ответил, что в статье нет информации о способах разработки, изготовления, выращивания, использования и приобретения наркотиков. Поэтому материал заблокировали по причинам, не упомянутым в законе.
«Спорная норма фактически вводит запрет на общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики. С учетом недавнего поручения президента ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков мы получим еще одну статью за слова», — сказал Кортеев.
Адвокат зачитал отрывок из книги Дойля о Шерлоке Холмсе, где подробно расписана сцена употребления кокаина. Он спросил, не запрещена ли эта книга в России, на что сторона ответчика промолчала.
Верховный суд решил отказать в иске «Батеньки, да вы трансформер». А сторона издания отметила, что так и не услышала внятных аргументов в пользу того, в статья содержит пропаганду употребления наркотиков.
В декабре 2018 года МВД и Роскомнадзор потребовали заблокировать статью издания «Героин – собственность модели». В статье самиздат рассказал историю модели Тео (Анна Глазова), которая на протяжении 10 лет употребляла героин. Девушка утверждает, что не хочет превращаться в «запущенную наркоманку», поэтому тщательно следит за внешним видом, работает, правильно питается и занимается спортом.
По словам автора текста Нины Абросимовой, Тэо со снобизмом относилась к наркоманами, которые за собой не следят, и считала, что всё делает «по уму».
В феврале 2019 года Глазову арестовали после задержания с «закладкой» — спустя месяц её адвокат сообщил, что девушку перевели в психиатрическую больницу после попытки суицида. Позже мать Анны рассказала о том, как приняла зависимость дочери и помогала во время «ломки».
Редакция «Батеньки» самостоятельно сняла статью с публикации в декабре 2018 года. После этого Роскомнадзор обратился к изданию с требованием отредактировать серию текстов, посвящённых исследованию темы самоубийств. «Батенька» обжаловал решение МВД о блокировке в марте 2019 года в Таганском суде Москвы. Суд признал решение ведомства законным.
Текст о Тэо стал первым материалом масштабного исследования издания «о месте героина в формировании современной России». По данным «Батеньки», после публикации статьи в редакцию пришли истории от людей, сталкивавшихся с этой проблемой лично: от родственников, друзей наркозависимых и их самих.
Статья «Героин – собственность модели» — это далеко не первый материал о наркотиках, который блокирует Роскомнадзор. К примеру, в январе 2019 года ведомство заблокировало материал студентов ВШЭ о рынке наркотиков. Блокировкам подвергались материалы «Медуза» и Baza, а «Лента.ру» оштрафовали на 800 тысяч рублей за текст о легализации марихуаны в Европе. В декабре того же года под блокировку попала статья The Village об отсидевшем в тюрьме закладчике. Роскомнадзор также несколько раз присылал TJ уведомления о пользовательских текстах, которые посвящены темам, связанным с запрещёнными в России средствами.
Упомянутые случаи блокировок — это только малая их часть. По данным Роскомнадзора, с 2012 по июнь 2019 года ведомство заблокировало «распространение информации с пропагандой наркотиков» на более чем 122 тысячах сайтов или их страницах.
Издания и раньше пытались обжаловать решения о блокировках в судах низших инстанций. В октябре 2019 года редакция «Батеньки» первая в России подала иск на Роскомнадзор в Верховный суд, чтобы оспорить совместное решение ведомства с МВД, ФНС и Роспотребнадзора. И такой поступок необычен.
Редакция издания «Батенька, да вы трансформер» считает, что в прессе необходимо честное и открытое обсуждение любых, даже самых тяжёлых тем, имеющих общественное значение, чтобы была видна реальная картина происходящего. Своим решением об отказе в иске Верховный суд фактически признал законным запрет на публикации СМИ с положительной информацией о наркозависимых людях.
Остается только одно, заменять в тексте наркотики на компотики, а мет на мёд.
С пропагандой наркотиков в сети, такая же ситуация как с демонстрацией нацисткой символики. Вроде писать не запрещено, но надо соблюдать негативное отношение.
Это общепризнанная общечеловеческая норма и никакие исследования не нужны
Вот собственно из-за подобной позиции у нас и принимают постоянно всякие идиотские, противоречащие здравому смыслу и необходимости законы.
Ещё из-за «Батеньки» думал, что Залина должна быть более-менее вменяемой и иметь достаточно аргументированную позицию. Как же легко развеять иллюзии одним интервью.