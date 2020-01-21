TJ посетил заседание Верховного суда и рассказывает о необычной истории для российских медиа.

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​Фото Екатерины Кузьминой

В декабре 2018 года «Батенька, да вы трансформер» опубликовало текст о девушке Тэо, которая десять лет употребляла героин, но не чувствовала негативного влияния наркотиков — правильно питалась, занималась спортом и ухаживала за собой. Статья быстро стала обсуждаемой, её заметил Роскомнадзор и потребовал удалить за «создание положительного образа наркопотребителя». Издание неожиданно для многих пошло в суд и потребовало признать блокировку статьи «Героин — собственность модели» незаконной.

«Батенька», которую представляла группа «Агора», потребовала признать недействующим пункт 2.1.6 совместного приказа Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Он запрещает любую информацию, «направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков». Однако 20 января Верховный суд отклонил иск.

Корреспондент TJ побывал на судебном заседании по иску издания против Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, а также рассказывает, почему история «Батеньки» выглядит столь необычно для российских медиа.

«Любой положительный образ человека, который употребляет наркотики — это пропаганда»

В начале заседания адвокат издания Кирилл Коротеев обозначил, что предметом рассмотрения является не содержание конкретной статьи, а сам закон и его критерии.

Редакция самиздата считала и считает действия Роскомнадзора актом совершенно бессмысленной, вредоносной и ничем не оправданной цензуры. Ведомство пытается заставить замолчать всех, кто говорит о сложных и болезненных темах. Егор Мостовщиков главный редактор самиздата

В приказе сказано, что заблокирована может быть «информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств». Коротеев указал, что в нехудожественных произведениях невозможно «сформировать положительный образ»: такие материалы готовят на основе фактов и оценок, а не придумывают. Непонятно, кто и как определяет, насколько позитивен образ наркопотребителя, добавил адвокат и сказал, что критерии оценки материалов для их блокировки незаконны.

— «Есть ли исследования, которые подтверждают, что «положительный образ наркопотребителя» влияет на потребление наркотиков в стране?» — спросил Кортеев у представителя МВД.



— «Это общепризнанная общечеловеческая норма и никакие исследования не нужны, чтобы понять, что рекламировать «наркоманию» нельзя», — ответил представитель и дополнил своё высказывание отрывком из стихотворения Маяковского: «Крошка сын к отцу пришел,

и спросила кроха:

— Что такое хорошо

и что такое плохо?»



По мнению Роскомнадзора и МВД, статья издания пропагандирует наркотики, однако адвокат ответил, что в статье нет информации о способах разработки, изготовления, выращивания, использования и приобретения наркотиков. Поэтому материал заблокировали по причинам, не упомянутым в законе.

Любой положительный образ человека, который использует, употребляет, распространяет вещества… Это, в любом случае, пропаганда наркотических веществ. Создание положительного образа у потребителя информации создает преимущество [потребления наркотиков]. представитель Минюста

«Спорная норма фактически вводит запрет на общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики. С учетом недавнего поручения президента ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков мы получим еще одну статью за слова», — сказал Кортеев.

Адвокат зачитал отрывок из книги Дойля о Шерлоке Холмсе, где подробно расписана сцена употребления кокаина. Он спросил, не запрещена ли эта книга в России, на что сторона ответчика промолчала.

Правдивая информация не запрещена. Но если информация подходит под критерии, которые сформировали органы исполнительной власти, мы должны, мы обязаны её заблокировать. Светлана Ивашечкина представитель МВД

Верховный суд решил отказать в иске «Батеньки, да вы трансформер». А сторона издания отметила, что так и не услышала внятных аргументов в пользу того, в статья содержит пропаганду употребления наркотиков.

После блокировки статьи о Тэо Роскомнадзор потребовал отредактировать еще несколько материалов «Батеньки»

В декабре 2018 года МВД и Роскомнадзор потребовали заблокировать статью издания «Героин – собственность модели». В статье самиздат рассказал историю модели Тео (Анна Глазова), которая на протяжении 10 лет употребляла героин. Девушка утверждает, что не хочет превращаться в «запущенную наркоманку», поэтому тщательно следит за внешним видом, работает, правильно питается и занимается спортом.

По словам автора текста Нины Абросимовой, Тэо со снобизмом относилась к наркоманами, которые за собой не следят, и считала, что всё делает «по уму».

У неё модные шмотки, фриланс, детоксы по расписанию, но вместе с тем и три года в колонии, и не до конца выплаченный микрокредит на героин, и мама, которая звонит, чтобы выяснить, забрала ли она закладку, или дочь всё-таки приняли. Нина Абросимова автор текста «Героин – собственность модели»

В феврале 2019 года Глазову арестовали после задержания с «закладкой» — спустя месяц её адвокат сообщил, что девушку перевели в психиатрическую больницу после попытки суицида. Позже мать Анны рассказала о том, как приняла зависимость дочери и помогала во время «ломки».

​Анна Глазова Фото «Батенька, да вы трансформер»

Редакция «Батеньки» самостоятельно сняла статью с публикации в декабре 2018 года. После этого Роскомнадзор обратился к изданию с требованием отредактировать серию текстов, посвящённых исследованию темы самоубийств. «Батенька» обжаловал решение МВД о блокировке в марте 2019 года в Таганском суде Москвы. Суд признал решение ведомства законным.

Так сейчас выглядит страница, на которой была заблокированная статья​

Текст о Тэо стал первым материалом масштабного исследования издания «о месте героина в формировании современной России». По данным «Батеньки», после публикации статьи в редакцию пришли истории от людей, сталкивавшихся с этой проблемой лично: от родственников, друзей наркозависимых и их самих.

Роскомнадзор блокирует много материалов о наркотиках. «Батенька» первым дошёл до Верховного суда

Статья «Героин – собственность модели» — это далеко не первый материал о наркотиках, который блокирует Роскомнадзор. К примеру, в январе 2019 года ведомство заблокировало материал студентов ВШЭ о рынке наркотиков. Блокировкам подвергались материалы «Медуза» и Baza, а «Лента.ру» оштрафовали на 800 тысяч рублей за текст о легализации марихуаны в Европе. В декабре того же года под блокировку попала статья The Village об отсидевшем в тюрьме закладчике. Роскомнадзор также несколько раз присылал TJ уведомления о пользовательских текстах, которые посвящены темам, связанным с запрещёнными в России средствами.

Упомянутые случаи блокировок — это только малая их часть. По данным Роскомнадзора, с 2012 по июнь 2019 года ведомство заблокировало «распространение информации с пропагандой наркотиков» на более чем 122 тысячах сайтов или их страницах.

Издания и раньше пытались обжаловать решения о блокировках в судах низших инстанций. В октябре 2019 года редакция «Батеньки» первая в России подала иск на Роскомнадзор в Верховный суд, чтобы оспорить совместное решение ведомства с МВД, ФНС и Роспотребнадзора. И такой поступок необычен.

Редакция издания «Батенька, да вы трансформер» считает, что в прессе необходимо честное и открытое обсуждение любых, даже самых тяжёлых тем, имеющих общественное значение, чтобы была видна реальная картина происходящего. Своим решением об отказе в иске Верховный суд фактически признал законным запрет на публикации СМИ с положительной информацией о наркозависимых людях.