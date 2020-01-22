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Екатерина Кузнецова
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«Она оскорбила граждан»: пост Водонаевой о маткапитале привёл к критике от федеральных каналов, спикера Госдумы и Путина Материал редакции

А интернет её, наоборот, во многом поддержал.

31 комментарий
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Алёна Водонаева Фото Евгении Гусевой, «Комсомольская правда»

В ежегодном послании Федеральному собранию Путин около 40 минут говорил о новых формах финансовой поддержки семей. Теперь семьи будут получать 466 тысяч рублей материнского капитала за первого и 616 тысяч рублей за второго ребёнка.

Такой способ бороться с демографией породил обсуждения и шутки в соцсетях. Среди критиков решения Путина оказалась телеведущая Алёна Водонаева — её мнение, высказанное в инстаграме, могло бы затеряться среди прочих, но произошло совсем наоборот. После публикации пользователи в интернете разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает слова Алёны и кто против.

Из-за резкой критики в адрес речи Путина пост Водонаевой начали обсуждать в как в соцсетях, так и на федеральных каналах. Дошло до того, что её мнение заинтересовало спикера Госдумы и, похоже, Владимира Путина.

Кто такая Алёна Водонаева, что она сказала о материнском капитале и за что её критикуют

До сих пор самое известное шоу c участием Водонаевой — это «Дом-2», однако она участвовала в проекте три года и покинула его в 2007. Сейчас она — инстаграм-блогер с аудиторией больше двух миллионов подписчиков, а также телеведущая. Политических проектов в её жизни практических не было, если не считать, например, работу на прокремлёвском видеопроекте Russia.ru Константина Рыкова. Куда чаще она участвовала в развлекательных шоу — от «Reality Girl» до «Каникул в Мексике-2». Она также вела несколько бизнесов и стала писателем. Правда, в своём Telegram-канале она стала часто высказываться на политические темы.

Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии […].

Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона.

Алёна Водонаева
телеведущая

Телеведущая придерживается мнения, что материнский капитал и пособия для бедных — не те меры, которые помогут молодым семьям обрести финансовую стабильность, потому что нацелены на краткосрочную перспективу. Низшие слои населения и «быдло» начнут рожать ради денег, а проблемы рождённых в неблагополучных семьях детей придётся решать всему обществу, считает ведущая. Водонаева призвала повысить уровень образования, медицины, предоставить рабочие места, а потом стимулировать рождаемость.

В своих постах Алёна высказывается о том, что давать семьям деньги только при рождении нелогично, потому что в будущем им придётся самим оплачивать питание, лечение, обучение в детском саду и школе, а это большие траты. Выдавая материнский капитал, государство оказывает мнимую поддержку семьям, потому что эти деньги нельзя потратить на обеспечение достойного уровня жизни детей.

Критика в соцсетях, на федеральных каналах и от политиков заключалась в следующем — якобы Водонаева не имеет права рассуждать о таких серьёзных вещах, как социальная поддержка семей. Согласно этому мнению, бывшая участница «Дома-2» ведёт стиль жизни, который не даёт ей «статус», позволяющий призывать к отказу от рождения детей при низком уровне жизни семьи. Часть этого стиля — откровенные фотографии.

Против мнения Водонаевой высказались Путин, Володин и Поклонская. На двух федеральных каналах показали передачи с её участием

На встрече с ветеранами в Петербурге Путин резко высказался о людях, которые выступают против господдержки семей. Из его слов СМИ сделали вывод, что президент якобы имел в виду Водонаеву, чьё мнение о материнском капитале сейчас обсуждается больше других.

Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды!

Владимир Путин
президент РФ

Главным триггером для обсуждений стали фразы из поста Водонаевой о том, что «быдло будет рожать ради миллиона» и о «плодящейся нищете». Пост разобрали на цитаты телеканалы «Россия 1» для передачи «60 минут», и «Первый» для «Время покажет», — последний пригласил телеведущую для участия в программе.

Во время эфиров большая часть гостей вела себя неадекватно, оскорбляя Водонаеву и обвиняя её в отсутствии моральных устоев и в меркантильности. Главными аргументами против мнения Алёны были фразы «Ваш пост ради хайпа», «Вы оскорбили всю страну, назвав людей быдлом и бомжами» и «Материнский капитал невозможно обналичить и потратить на водку».

Студия передачи «60 минут» Скриншот с сайта телеканала «Россия 1»

Ведущий «Время покажет» Артём Шейнин обвинил Водонаеву в отсутствии духовных ценностей, а на экране студии «60 минут» в течение часа показывали видео со съемок Алёны для журнала Playboy.

Уже после эфиров Водонаева подчеркнула, что не понимает, как это может быть аргументом против её мнения: «Почему, если у меня есть обнаженные фото в инстаграме, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию?».

Mikhail Zelenskiy @Zforever
По «России 1» крупным планом показывают эротические фотки Водонаевой, которые, видимо, должны доказать эффективность материнского капитала

Публицист Сергей Мадран во время эфира говорил, что если запретить рожать бедным, страна вымрет: ««30 миллионов бедных в России — вы их предлагаете стерилизовать? Делать их дочерям аборт? Рожают бедные во всем мире, богатые страны — нет. Рожают в Иране, Нигерии, Турции. Франции и Германии это не надо».

В эфире Алёна призвала подходить к решению завести детей ответственно и только тогда, когда есть средства на образование и безбедную жизнь для ребёнка. Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил против этого тезиса и привёл в пример жителей СССР: «В советское время ни у кого не было денег, значит, все наши родители были безответственными. Если бы так мыслили тогда, никто из присутствующих бы не родился. Нельзя считать детей чем-то материальным, что можно купить. Дети — это дар божий».

В эфире участвовал член комитета Госдумы Виталий Милонов, который обвинил Водонаеву в экстремизме, назвал тех, кто согласен с её мнением, «мерзавцами и негодяями» и призвал «отправить на каторгу в новый город Водонаевск».

Порнозвезда средней руки, но это не значит, что нужно её слушать. Давайте не будем обсуждать бред вокзальной потаскухи. Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не утренние денежки на тумбочке.

Виталий Милонов
член комитета Госдумы по развитию гражданского общества

Скабеева заявила, что материнский капитал невозможно потратить «на водку», поскольку «есть конкретный перечень». Она назвала точку зрения Водонаевой «отвратительной, но довольно популярной» и призвала просвещать россиян: «Мы должны объяснить, что такая схема не работает. В 2012 году в самом деле можно было обналичить материнский капитал. Сегодня, спустя семь лет, в нашей стране такого не существует».

Ведущий передачи «60 минут» в эфире о Водонаевой Скриншот с сайта телеканала «Россия 1»

Журналист Владимир Соловьёв в разговоре с Ura.ru поддержал Скабееву, сказав, что Водонаева должна остановиться у зеркала и попытаться найти в себе хотя бы тень интеллекта и уважения к людям.

После её человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на её существование — пусть живёт в своём убожестве.

Владимир Соловьёв
телеведущий

Несколько участников программы считают, что слова Алёны — фашизм, и её нужно привлечь к уголовной ответственности. «Вы хотите сказать, что рожать нужно только тогда, когда есть деньги — это покупка ребенка, это фашизм», сказала депутат Мосгордумы Елена Николаева.

В эфире Алёну поддержал Глава тверского муниципального округа Яков Якубович считает, что государство должно дать средства для повышения богатства, а не само богатство: «Количественные показатели населения важны, но выплаты не позволят увеличить рождаемость. Рождаемость увеличится тогда, когда будет стабильность и уверенность в завтрашнем дне».

Резонанс вокруг Водонаевой добрался до Госдумы: на пленарном заседании cпикер парламента Вячеслав Володин предложил депутатам оштрафовать Водонаеву за её высказывания на 100 миллионов рублей. Он счёл, что телеведущая оскорбила общество, но не назвал конкретные фразы, нарушающие закон, а также не пояснил, из чего получилась именно такая сумма. В административном кодексе сказано, что штраф за публикации, оскорбляющие общество, составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан. Вот эта вот бесстыдница! Получается, взяла, нахамила, а у неё прибыль от этих социальных сетей стала больше. И в этом случае нам было бы правильно использовать закон, по которому должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём телеграме написала, что не стоит уделять эфирное время федеральных каналов на участниц телешоу «Дом-2», тем самым обеспечивая им больший пиар.

В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев — вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы. А мы видим дам с пониженной социальной ответственностью, унижающих и оскорбляющих россиян.

Наталья Поклонская
депутат Госдумы

Публикации Водонаевой в Инстаграме вне зависимости от тематики сейчас собирают сотни и тысячи комментариев о её мнении по поводу материнского капитала. В основном, пользователи соцсети не оспаривают мнение телеведущей, а пишут ей оскорбления.

Часть пользователей твитера считает, что Водонаевой нельзя высказывать гражданскую позицию, если в прошлом она участвовала в телешоу и снималась в откровенных фотосессиях.

Ольга Граневская @OlgaGranievAim
@Vremya_Pokazhet Противно, что вот такая шваль ,пытается учить нас жить Ты что из себя представляешь, ничтожество?Без твоих соплей люди разберутся. Гозманыбыковы, улицкиеамнуэли, теперь шмары, нас учат жить. Пробы на твоей....ставить некуда уже, а ты нас жить учишь.Быдло!
Голос Мордора @spacelordrock
Водонаева: "Всплеск родов будет в очень нехороших слоях населения".
А сама Водонаева, ничего не умеющая и лишь торгующая своей рожей, задницей и сиськами, она из "хороших слоёв населения"? Кто вообще дал право твари из "Дома-2" делить население России по сортам???

В интернете многие считают Водонаеву адекватнее тех, кто высказывается за материнский капитал

После волны критики в свой адрес Водонаева выставила пост, в котором осудила федеральные телеканалы за неверную интерпретацию её позиции и неадекватность гостей.

Благодаря центральным каналам, «быдлом» теперь считают себя половина россиян, согласно моей логике. Вот только это интерпретация СМИ. Чтобы не было больше вопросов — я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству.

Алёна Водонаева
телеведущая

В комментариях под её постом пишут, что материнский капитал сейчас легко обналичить, а увеличение его размера может соблазнить маргинальные слои населения на рождение детей ради денег.

В твитере разделяют мнение Водонаевой, её посчитали адекватнее тех, кто выступает за увеличение рождаемости в стране.

шило в стенку @michaelnacke
Президент и спикер Госдумы комментируют пост ведущей Дома-2 (которая возможно адекватнее их вместе взятых) в инстаграме. В удивительное время живем
Жорно @joriquee
Я щас выскажу непопулярное мнение, но Водонаева права. Лично сталкивался когда люди на серьезных щщах думают о том, чтобы родить третьего для того, чтобы получить маткапитал.
Так что, неудивительно, если будут рожать первенца ради баблишка на условную ипотеку
Жорно @joriquee
Ничего не имею против детей, просто хотелось бы, чтобы они были желанны в семье и любимы, а не были рождены для того, чтобы получить условные 400к
Сава Иванович @Sava_Ivanson
"Если вас, Ольга, действительно заботят ценности моих 2 миллионов подписчиков, то меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества." - Водонаева Скабеевой. Уже третий раз права. Подписка.
Vad @VadMarsovich
@russiaspeaks Права Водонаева.Говорю вам как многодетный отец.Не помогут такие деньги рождённым детям в дальнейшей жизни в этой стране.
Растранжириваются эти деньги и через месяц заканчиваются.Не капиталы надо давать,а улучшать благосостояние граждан во всех направлениях.
Систему надо менять.
Елена 海伦娜 @Asia1209Asia
@EchoMskRu Стыдно, когда какая-то Водонаева умнее президента и спикера парламента вместе взятых.
Александра @Efialma
@Port172 @Vremya_Pokazhet Она права на 💯%. Даже не ожидала от нее. Видела эту передачу. Она вела себя очень достойно.
Константин Фомичёв @Port172
@Efialma @Vremya_Pokazhet Мне прикольно, как у пропагандонской гопоты рвёт от этого пуканы. Они миллионы в месяц зарабатывают, а в провинции от 15 до 25 тыс. считается удачей. И, естественно, найдутся те, кто при обещанных путятишной повышенных подачках, кинутся рожать.

20 января Водонаева создала ютуб-канал и опубликовала видео, в котором осуждает сексистские высказывания в свою сторону и пропаганду на телевидении. Она напоминает, что имеет журналистское образование, работала телеведущей и сама обеспечивает сына.

Алёна призвала не обесценивать деятельность женщин из-за их привлекательной внешности: «Моё тело — это моё дело, и никакого отношения ни к интеллекту, ни к моей гражданской позиции оно не имеет».

#соцсети #тв #путин #деньги

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31 комментарий
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Yarshd Dhsdfh

5

Какие-то моральные уроды!

Что за уроды?... Знаете, мразь такая. (в соседнем посте)

Что-то дед стал часто ругаться и обзываться, как будто его камикадзе д покусал. Скоро будет требовать найти этих ублюдков и родителей этих ублюдков, стуча кулаком по столу

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Илья ИзТартар

2

 Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона.

Не ну не знаю, но ведь многие в регионах так и делают же.
Как по мне нужно субсидии для уже имеющих детей людей повышать, а то нарожали когда-то уже, а теперь в школу и в институт нет денег собрать.

Так что солидарен с Водонаевой (как бы она не лажала в последнее время), она сама с провинции и её вот аргумент я думаю не просто мнение со столицы, а было на что посмотреть.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Илья
2

+

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G0d GRL

Илья
0

Либо,как в многих странах открывается счет в банке на ребенка,который при наступлении 18 лет можно потратить на учебу или другие блага...

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Илья ИзТартар

G0d
0

 при наступлении 18 лет

18 лет уже поздно, ведь в школу собрать ребёнка нужно. Если кто-то ещё верит, что в школах бесплатные учебники, доступная форма, и нет других поборов — поговорите с людьми из регионов с детьми, охереете от среднего чека относительно того же уровня ЗП.

Ответить

G0d GRL

Илья
0

Бля...учебники)Просто,читая нормальные новости про запуски ракет,появления новых планшетов и др. технологические ништяки,я совсем запамятовал,что у нас до сих пор ебучие учебники,хотя вот электронный дневник уже давно есть

Ответить

Илья ИзТартар

G0d
0

 что у нас до сих пор ебучие учебник

Печально, что как бы многие уверены, что они бесплатно раздаются. Но на самом деле нет (регионы как обычно в другом мире).

Это как говорить, что крепостное право отменили 1861, и типа всем крепостным по всей стране сообщили, что теперь они свободны.

Ответить

Авдеев

2

Надо запросить экспертное мнение у Мая Абрикосова.

Ответить

сироп от щекотки

Авдеев
0

Май, насколько мне известно, сейчас в деревне с березками живёт и много времени проводит в красном уголке, целуя иконы.

Возможно это он и пожаловался на Долгополова 

Ответить

allah213

0

Ну, может Водонаева и права, но только есть одно "но" - она и есть эталонное быдло, которое в жизни не умеет ничего, кроме как торговать своей рожей и жопой.

Ответить

Екатерина Кузнецова

allah213
2

она далеко не глупая. говорю как человек, который сутки беспрерывно интересовался её жизнью

Ответить

Авдеев

Екатерина
5

 сутки беспрерывно интересовался её жизнью

Это такое испытание при приёме на работу в редакцию ? 

Ответить

Боярин

Екатерина
0

Дом2 смотрела?

Ответить

Илья Тимофеев

Екатерина
0

А что пикантного и дикого удалось узнать?

Ответить

Боярин

Екатерина
0

Как считаешь, не глупая сказала бы такое предложение: "Если у женщины складки на спине, я не буду с ней иметь дело, она неадекватна" ? Это из интервью нежному редактору

Ответить

Sam Lowry

Екатерина
0

И что же она пишет книгу, в которой советует мужа ублажать, раком становиться даже если устала на работе стоять на каблуках, а в жизни у неё 2 развода?

Ответить

Litnikov Danil

Екатерина
0

Но будь осторожна - если ты смотришь в бездну...

Ответить

Илья ИзТартар

Litnikov
0

Бездна прекрасна так то.

Ответить

Илья ИзТартар

allah213
2

эталонное быдло

Грубость и жесткость в каком то смысле лучше, чем строить из себя бабу и быть обычной соской.

которое в жизни не умеет ничего, кроме как торговать своей рожей и жопой.

ЛУЧШЕ БЫ НА ЗАВОД ШЛА.
2020, а люди до сих пор считают, что торговать телом это зашквар, хотя большинство из нас продают своё тело и мозг, зарабатывая относительно копейки, лишь убеждая себя, что зато у них работа высоконравственная типа.

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Рекомендую ставить уведомления на посты от Екатерины

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DESAAD LXI

0

Пост не читал.

Напишу по делу:
Водонаева сочная русская милфа.

Ответить

Poe Ghost

DESAAD
0

Пост не читай, коммент оставляй. Всё как мы любим.

Ответить

Dragan Velimirovic

0

Водонаева права, а российская пропаганда опять сочно обгадилась.

Ответить

Роман Новиков

0

Пиздец лонгрид. Жаль.

Ответить

сироп от щекотки

0

А че возмущаться, все оки-норм сказала.

Она и про жирных заряжала вполне неплохо.

Полагаю, кстати, что чайлдфри тж-туса хуя с два с подобным восторгом приняла бы ее фыркания о толстых.
:D

Ответить

Иван Семёныч

0

график гражданской активности Алены Водонаевой в зависимости от кол-ва выделяемых не для неё денег 

Ответить

Иван Семёныч

Иван
0

 прост раньше не замечал её переживающей  о будущем россиян, детских садах  и т.д.

Ответить

Funny Kaplan

0

Просто посмотрите кто высказался против Водонаевой и всё понятно

Ответить

Хан Теодор V

–1

Кто читал текст - - ставим дизлайк, посмотрим сколько нас! 

Ответить

Илья Тимофеев

Хан
0

Притормозил на скрине, да?))

Ответить

Хан Теодор V

Илья
0

Ну на самом деле ты смотрел на свет. 

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