Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Екатерина Кузнецова
3962

«Она оскорбила страну»: пост Водонаевой о маткапитале привёл к критике от федеральных каналов, спикера Госдумы и Путина Материал редакции

А интернет её, наоборот, во многом поддержал.

133 комментария
В закладки
Аудио
Алёна Водонаева Фото Евгении Гусевой, «Комсомольская правда»

В ежегодном послании Федеральному собранию Путин около 40 минут говорил о новых формах финансовой поддержки семей. Теперь семьи будут получать 466 тысяч рублей материнского капитала за первого и 616 тысяч рублей за второго ребёнка.

Такой способ бороться с демографическим кризисом породил обсуждения и шутки в соцсетях. Среди критиков решения Путина оказалась телеведущая Алёна Водонаева — её мнение, высказанное в инстаграме, могло бы затеряться среди прочих, но произошло совсем наоборот. После публикации пользователи соцсетей разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает слова Алёны и тех, кто выступает против.

Из-за резкой критики в адрес речи Путина пост Водонаевой начали обсуждать как в соцсетях, так и на федеральных каналах. Дошло до того, что её мнение заинтересовало спикера Госдумы и, похоже, самого президента.

Кто такая Алёна Водонаева, что она сказала о материнском капитале и за что её критикуют

До сих пор самое известное шоу c Водонаевой — это «Дом-2», однако она участвовала в проекте три года и покинула его в 2007. Сейчас она — инстаграм-блогер с аудиторией больше двух миллионов подписчиков, а также телеведущая. Политических проектов в её жизни практически не было, если не считать, например, работу на прокремлёвском видеопроекте Russia.ru Константина Рыкова. Куда чаще она участвовала в развлекательных шоу — от «Reality Girl» до «Каникул в Мексике-2». Водонаева также вела несколько бизнесов и стала писателем. Правда, в своём Telegram-канале она стала часто высказываться на политические темы.

Чуть больше миллиона за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии […].

Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона.

Алёна Водонаева
телеведущая

Телеведущая придерживается мнения, что материнский капитал и пособия для бедных — не те меры, которые помогут молодым семьям обрести финансовую стабильность, потому что нацелены на краткосрочную перспективу. Низшие слои населения и «быдло» начнут рожать ради денег, а проблемы рождённых в неблагополучных семьях детей придётся решать всему обществу, считает ведущая. Водонаева призвала повысить уровень образования, медицины, предоставить рабочие места, а потом стимулировать рождаемость.

В своих постах Алёна высказывается о том, что давать семьям деньги только при рождении нелогично, потому что в будущем им придётся самим оплачивать питание, лечение, обучение в детском саду и школе, а это большие траты. Выдавая материнский капитал, государство оказывает мнимую поддержку семьям, потому что эти деньги нельзя потратить на обеспечение достойного уровня жизни детей.

Критика в соцсетях, на федеральных каналах и от политиков заключалась в следующем — якобы Водонаева не имеет права рассуждать о таких серьёзных вещах, как социальная поддержка семей. Согласно этому мнению, бывшая участница «Дома-2» ведёт стиль жизни, который не даёт ей «статус», позволяющий призывать к отказу от рождения детей при низком уровне жизни семьи. Часть этого стиля — откровенные фотографии.

Против мнения Водонаевой высказались Путин, Володин и Поклонская. На двух федеральных каналах показали передачи с её участием

На встрече с ветеранами в Петербурге Путин резко высказался о людях, которые выступают против господдержки семей. Из его слов СМИ сделали вывод, что президент якобы имел в виду Водонаеву, чьё мнение о материнском капитале сейчас обсуждается больше других.

Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды!

Владимир Путин

Главным триггером для обсуждений стали фразы из поста Водонаевой о том, что «быдло будет рожать ради миллиона» и о «плодящейся нищете». Пост разобрали на цитаты телеканалы «Россия 1» для передачи «60 минут», и «Первый» для «Время покажет», — последний пригласил телеведущую для участия в программе.

Во время эфиров большая часть гостей вела себя неадекватно, оскорбляя Водонаеву, а также обвиняя её в отсутствии моральных устоев и меркантильности. Главными аргументами против мнения Алёны были фразы «Ваш пост ради хайпа», «Вы оскорбили всю страну, назвав людей быдлом и бомжами» и «Материнский капитал невозможно обналичить и потратить на водку».

Студия передачи «60 минут» Скриншот с сайта телеканала «Россия 1»

Ведущий «Время покажет» Артём Шейнин обвинил Водонаеву в отсутствии духовных ценностей, а на экране студии «60 минут» в течение часа показывали видео со съемок Алёны для журнала Playboy.

Уже после эфиров Водонаева подчеркнула, что не понимает, как это может быть аргументом против её мнения: «Почему, если у меня есть обнаженные фото в инстаграме, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию?».

Mikhail Zelenskiy @Zforever
По «России 1» крупным планом показывают эротические фотки Водонаевой, которые, видимо, должны доказать эффективность материнского капитала

Публицист Сергей Мадран во время эфира говорил, что если запретить рожать бедным, страна вымрет: ««30 миллионов бедных в России — вы их предлагаете стерилизовать? Делать их дочерям аборт? Рожают бедные во всем мире, богатые страны — нет. Рожают в Иране, Нигерии, Турции. Франции и Германии это не надо».

В эфире Алёна призвала подходить к решению завести детей ответственно и только тогда, когда есть средства на образование и безбедную жизнь для ребёнка. Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил против этого тезиса и привёл в пример жителей СССР: «В советское время ни у кого не было денег, значит, все наши родители были безответственными. Если бы так мыслили тогда, никто из присутствующих бы не родился. Нельзя считать детей чем-то материальным, что можно купить. Дети — это дар божий».

В эфире участвовал член комитета Госдумы Виталий Милонов, который обвинил Водонаеву в экстремизме, назвал тех, кто согласен с её мнением, «мерзавцами и негодяями» и призвал «отправить на каторгу в новый город Водонаевск».

Порнозвезда средней руки, но это не значит, что нужно её слушать. Давайте не будем обсуждать бред вокзальной потаскухи. Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не утренние денежки на тумбочке.

Виталий Милонов
член комитета Госдумы по развитию гражданского общества

Скабеева заявила, что материнский капитал невозможно потратить «на водку», поскольку «есть конкретный перечень». Она назвала точку зрения Водонаевой «отвратительной, но довольно популярной» и призвала просвещать россиян: «Мы должны объяснить, что такая схема не работает. В 2012 году в самом деле можно было обналичить материнский капитал. Сегодня, спустя семь лет, в нашей стране такого не существует».

Ведущий передачи «60 минут» в эфире о Водонаевой Скриншот с сайта телеканала «Россия 1»

Ведущий «России 1» Владимир Соловьёв в разговоре с Ura.ru поддержал Скабееву, сказав, что Водонаева «должна остановиться у зеркала и попытаться найти в себе хотя бы тень интеллекта и уважения к людям».

После её человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на её существование — пусть живёт в своём убожестве.

Владимир Соловьёв
телеведущий

Несколько участников программы считают, что слова Алёны — фашизм, и её нужно привлечь к уголовной ответственности. «Вы хотите сказать, что рожать нужно только тогда, когда есть деньги — это покупка ребенка, это фашизм», сказала депутат Мосгордумы Елена Николаева.

В эфире Водонаеву поддержал глава тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович считает, что государство должно дать средства для повышения богатства, а не само богатство: «Количественные показатели населения важны, но выплаты не позволят увеличить рождаемость. Рождаемость увеличится тогда, когда будет стабильность и уверенность в завтрашнем дне».

Резонанс вокруг Водонаевой добрался до Госдумы: на пленарном заседании cпикер парламента Вячеслав Володин предложил депутатам оштрафовать Водонаеву за её высказывания на 100 миллионов рублей. Он счёл, что телеведущая оскорбила общество, но не назвал конкретные фразы, нарушающие закон, а также не пояснил, из чего получилась именно такая сумма. В административном кодексе сказано, что штраф за публикации, оскорбляющие общество, составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан. Вот эта вот бесстыдница! Получается, взяла, нахамила, а у неё прибыль от этих социальных сетей стала больше. И в этом случае нам было бы правильно использовать закон, по которому должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём телеграме написала, что не стоит уделять эфирное время федеральных каналов на участниц телешоу «Дом-2», тем самым обеспечивая им больший пиар.

В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев — вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы. А мы видим дам с пониженной социальной ответственностью, унижающих и оскорбляющих россиян.

Наталья Поклонская
депутат Госдумы

Публикации Водонаевой в Инстаграме вне зависимости от тематики сейчас собирают сотни и тысячи комментариев о её мнении по поводу материнского капитала. В основном, пользователи соцсети не оспаривают мнение телеведущей, а пишут ей оскорбления.

Часть пользователей Твиттера поддержала риторику критиков Водонаевой и сочла, что ей не следует высказывать гражданскую позицию из-за её прошлого — участия в телешоу и откровенных фотосессиях.

Ольга Граневская @OlgaGranievAim
@Vremya_Pokazhet Противно, что вот такая шваль ,пытается учить нас жить Ты что из себя представляешь, ничтожество?Без твоих соплей люди разберутся. Гозманыбыковы, улицкиеамнуэли, теперь шмары, нас учат жить. Пробы на твоей....ставить некуда уже, а ты нас жить учишь.Быдло!
Голос Мордора @spacelordrock
Водонаева: "Всплеск родов будет в очень нехороших слоях населения".
А сама Водонаева, ничего не умеющая и лишь торгующая своей рожей, задницей и сиськами, она из "хороших слоёв населения"? Кто вообще дал право твари из "Дома-2" делить население России по сортам???

В интернете многие считают Водонаеву адекватнее тех, кто высказывается за материнский капитал

После волны критики в свой адрес Водонаева опубликовала пост, в котором осудила федеральные телеканалы за неверную интерпретацию её позиции и неадекватность гостей.

Благодаря центральным каналам, «быдлом» теперь считают себя половина россиян, согласно моей логике. Вот только это интерпретация СМИ. Чтобы не было больше вопросов — я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству.

Алёна Водонаева
телеведущая

В комментариях под её постом пишут, что материнский капитал сейчас легко обналичить, а увеличение его размера может соблазнить маргинальные слои населения на рождение детей ради денег.

В твитере разделяют мнение Водонаевой, её посчитали адекватнее тех, кто выступает за увеличение рождаемости в стране.

шило в стенку @michaelnacke
Президент и спикер Госдумы комментируют пост ведущей Дома-2 (которая возможно адекватнее их вместе взятых) в инстаграме. В удивительное время живем
Жорно @joriquee
Я щас выскажу непопулярное мнение, но Водонаева права. Лично сталкивался когда люди на серьезных щщах думают о том, чтобы родить третьего для того, чтобы получить маткапитал.
Так что, неудивительно, если будут рожать первенца ради баблишка на условную ипотеку
Жорно @joriquee
Ничего не имею против детей, просто хотелось бы, чтобы они были желанны в семье и любимы, а не были рождены для того, чтобы получить условные 400к
Сава Иванович @Sava_Ivanson
"Если вас, Ольга, действительно заботят ценности моих 2 миллионов подписчиков, то меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества." - Водонаева Скабеевой. Уже третий раз права. Подписка.
Vad @VadMarsovich
@russiaspeaks Права Водонаева.Говорю вам как многодетный отец.Не помогут такие деньги рождённым детям в дальнейшей жизни в этой стране.
Растранжириваются эти деньги и через месяц заканчиваются.Не капиталы надо давать,а улучшать благосостояние граждан во всех направлениях.
Систему надо менять.
Елена 海伦娜 @Asia1209Asia
@EchoMskRu Стыдно, когда какая-то Водонаева умнее президента и спикера парламента вместе взятых.
Александра @Efialma
@Port172 @Vremya_Pokazhet Она права на 💯%. Даже не ожидала от нее. Видела эту передачу. Она вела себя очень достойно.
Константин Фомичёв @Port172
@Efialma @Vremya_Pokazhet Мне прикольно, как у пропагандонской гопоты рвёт от этого пуканы. Они миллионы в месяц зарабатывают, а в провинции от 15 до 25 тыс. считается удачей. И, естественно, найдутся те, кто при обещанных путятишной повышенных подачках, кинутся рожать.

20 января Водонаева создала YouTube-канал и опубликовала видео, в котором осуждает сексистские высказывания в свою сторону и пропаганду на телевидении. Она напомнила, что получила журналистское образование, работала ведущей и сама обеспечивает сына.

Алёна призвала не обесценивать деятельность женщин из-за их привлекательной внешности: «Моё тело — это моё дело, и никакого отношения ни к интеллекту, ни к моей гражданской позиции оно не имеет».

#соцсети #тв #путин #деньги

Разборы
Подписан
Отписаться
В России участились случаи увольнений медиков с инвалидностью. Отстранения объясняют «заботой» о здоровье работников
Руководство больниц устраивают проверки условий труда, а затем увольняют работников по «медицинским показаниям».
12
71
Реклама на TJ
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0432","\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"], "comments": 133, "likes": 71, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 137717, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Jan 2020 19:22:13 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 137717, "author_id": 245697, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/137717\/get","add":"\/comments\/137717\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/137717"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245417, "last_count_and_date": null }
133 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Yarshd Dhsdfh

45

Какие-то моральные уроды!

Что за уроды?... Знаете, мразь такая. (в соседнем посте)

Что-то дед стал часто ругаться и обзываться, как будто его камикадзе д покусал. Скоро будет требовать найти этих ублюдков и родителей этих ублюдков, стуча кулаком по столу

Ответить

Илья ИзТартар

21

 Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона.

Не ну не знаю, но ведь многие в регионах так и делают же.
Как по мне нужно субсидии для уже имеющих детей людей повышать, а то нарожали когда-то уже, а теперь в школу и в институт нет денег собрать.

Так что солидарен с Водонаевой (как бы она не лажала в последнее время), она сама с провинции и её вот аргумент я думаю не просто мнение со столицы, а было на что посмотреть.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Илья
5

+

Ответить

G0d GRL

Илья
1

Либо,как в многих странах открывается счет в банке на ребенка,который при наступлении 18 лет можно потратить на учебу или другие блага...

Ответить

Илья ИзТартар

G0d
2

 при наступлении 18 лет

18 лет уже поздно, ведь в школу собрать ребёнка нужно. Если кто-то ещё верит, что в школах бесплатные учебники, доступная форма, и нет других поборов — поговорите с людьми из регионов с детьми, охереете от среднего чека относительно того же уровня ЗП.

Ответить

G0d GRL

Илья
4

Бля...учебники)Просто,читая нормальные новости про запуски ракет,появления новых планшетов и др. технологические ништяки,я совсем запамятовал,что у нас до сих пор ебучие учебники,хотя вот электронный дневник уже давно есть

Ответить

Илья ИзТартар

G0d
3

 что у нас до сих пор ебучие учебник

Печально, что как бы многие уверены, что они бесплатно раздаются. Но на самом деле нет (регионы как обычно в другом мире).

Это как говорить, что крепостное право отменили 1861, и типа всем крепостным по всей стране сообщили, что теперь они свободны.

Ответить

G0d GRL

Илья
0

чем хуже-тем лучше,может быть когда нибудь вдруг и резьба сорвется.Но я в это не верю)

Ответить

Сергей Предэ

Илья
0

Я представляю, что было бы если бы в 1861 был бы интернет

людей, желающих отменить кп гнобили, считали бы мажорами и требовали бы не раскачивать лдк. Сами же крестьяне В комментариях писали бы, что они уже привыкли так жить и их все устраивает,  И предлагали бы тем, кому не нравится Александр, свалить во Францию. 

Ответить

Магомед Шереметьев

Илья
1

А можно перестать с каждой зарплаты 50% налогами забирать. 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Алексей Любимцев

19

Постоянно охуеваю от уровня полемики пропагандонов : обсуждать не сказанное про мат капитал , сказанное надо заметить правильно, хоть и в агрессивной риторике-  раздача денег нищим проблему нищеты не решает , а начать тупо хуесосить ее образ жизни, за фотки и тд 

Ответить

fox_rus

Алексей
3

Задача натравить народ на кого нибудь, пропаганда не может существовать без объекта ненависти. Навскидку в последнее время были: Собчак, Дудь, Наргиз, Батрудинов, Долгополов и тд

Ответить

Alex Fielding

Алексей
3

это же фирменный говнорашечный стиль

Ответить

Екатерина Кузнецова

Алексей
1

самое ужасное, это то, КАК они это говорят

Ответить

Иван Семёныч

Екатерина
1

А если посмотреть на ситуацию с другой стороны, представь обычную женщину, семью в регионе, которые могут рассчитывать на это пособие. И они наблюдают, как Водонаева рассуждает в своём лакшери-инстаграме в духе: нехер этим бедным давать ещё денег, все на водяру свою спустят.
За что боролось, на то и напоролась. Говно стечёт, подписчики прибавятся. А бедные так и продолжат выживать в своих ебенях, но с пособием будет немного полегче это делать.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Иван
1

так Алёна о чём и говорит: занимайтесь проблемами, которые УЖЕ есть. Не надо раздавать подачки, дайте людям возможность жить стабильно

Как эти 460 тыщ помогут бедной семье из региона? Возьмут ипотеку? На какой шиш при зарплате всей семьи 30 тысяч?

Ответить

Иван Семёныч

Екатерина
0

Выражала бы свои мысли более политкорректно, никто бы ее говном не поливал.

Ответить

Екатерина

Иван
0

она ничего оскорбительного и не писала (на мой взгляд)

Ответить

Боярин

Иван
0

Всё верно. Только говно не стечет, поменяется аудитория и продолжит глупые мысли толковать

Ответить

Боярин

Екатерина
–6

Всмысле КАК? Таких поехавших в интернете полным полно, смысл на них триггериться? Тоже самое касается и этой передачи. Это дно как и Малахов, Стирка и подобные шоу, цель которых покопаться в грязи, зачастую еще и выдуманной. Это хайп, и Алёна это прекрасно понимает. Она умеет работать с аудиторией и доносит нужную мысль до нужной ЦА. И под нужной не обязательно будет правильная мысль.

Но вообще, Алёна - пустышка, а мысль ее - дно. Её цель - больше подписоты.

Ответить

Игорь Талько

Алексей
0

Стандарт "эд хоминем"

Их передачи вообще смотреть невозможно за отсутствием конструктива и неумении вести диалог.

Ответить

Dmitry Yashin

Алексей
0

Решает.

Ответить

ouxen

Алексей
0

а нахуя изобретать велосипеды, дорогие россияне и такое хавают

Ответить

Илюхер XXIX

13

сиськи у нее норм

Ответить

Авдеев

11

Надо запросить экспертное мнение у Мая Абрикосова.

Ответить

сироп от щекотки

Авдеев
6

Май, насколько мне известно, сейчас в деревне с березками живёт и много времени проводит в красном уголке, целуя иконы.

Возможно это он и пожаловался на Долгополова 

Ответить

Сергей Звезда

сироп
1

Да ладно, про жизнь Абрикосова серьёзно? Мощь

Ответить

Well Keynell

Сергей
0

Ебаааать он поехавший!! Я реально не в курсе был совсем. Я думал, он где-нибудь тусуется, курит траву и сочиняет смешные песни под гитару 🙄

Ответить

Сергей Звезда

Well
0

ты путаешь с Солнцем (наверное! я не знаю, где она)!

Ответить

сироп от щекотки

Сергей
0

* показывает где солнце*

Ответить

Антон Иванов

сироп
0

ты к старцу Маю ездил?

Ответить

сироп от щекотки

Антон
0

https://www.instagram.com/p/B7VxVDWoCRG/

Роман Тертишный @tertishnyi_official
Всех поздравляю с Днем Памяти Святого Преподобного Старца Серафима Саровского Чудотворца! 🔔 #Православие #Церковь #фотография #фото #мир #настроение #жизньпрекрасна #позитив #улыбка #радость #успех #Небо #день #люди #новости #инстаграм #инстаграманет #инста #инстатаг…
Всех поздравляю с Днем Памяти Святого Преподобного Старца Серафима Саровского Чудотворца! 🔔 #Православие #Церковь #фотография #фото #мир #настроение #жизньпрекрасна #позитив #улыбка #радость #успех #Небо #день #люди #новости #инстаграм #инстаграманет #инста #инстатаг #инстаграмнедели #такиедела
Ответить

Кирилл Половинкин

8

На Первом канале существует передача "Мужское и Женское", где Гордон и жена Аршавина обсуждают эти алкашей и быдло, которые рожают как не в себя, а получив мат.капитал благополучно пропивают его, зачастую, оставляя детей на произвол судьбы. Так что Водонаева в этом моменте права

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Кирилл
1

*получив мат.капитал благополучно пропивают его*

Получив каким способом?

Ответить

Кирилл Половинкин

Виталий
7

Пересказываю: маткапитал около 450 тысяч рублей. Мошенники находят хибару за 50 тысяч где-то в деревне Кукуево, по документам пишут, что купили за 450, 200 тыс себе, 50 на покупку дома, 200к алкашам. 

Ответить

Боярин

Виталий
0

Получив каким способом?

Да любят сейчас утверждать, мол можно через посредников вытащить мат капитал на бухло маманям

Ответить

fox_rus

Боярин
4
Ответить

Zoibana

fox_rus
0

Это Инстаграм. Или фотошоп. Меня не обманеш

Ответить

fox_rus

Виталий
1
Ответить

RJ

Виталий
0

Можно купить долю в квартире у проверенных людей.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Кирилл
0

Я однажды смотрела акраинское шоу "один за всех". Там была баба, которая родила семерых и прям жесть что за жизнь у них

Ответить

Боярин

Екатерина
0

Смотрела Цветок пустыни?

Ответить

Курбангалы Алибердыев

7

После его человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на его существование — пусть живёт в своём убожестве.

Ответить

allah213

–16

Ну, может Водонаева и права, но только есть одно "но" - она и есть эталонное быдло, которое в жизни не умеет ничего, кроме как торговать своей рожей и жопой.

Ответить

Екатерина Кузнецова

allah213
5

она далеко не глупая. говорю как человек, который сутки беспрерывно интересовался её жизнью

Ответить

Авдеев

Екатерина
20

 сутки беспрерывно интересовался её жизнью

Это такое испытание при приёме на работу в редакцию ? 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Авдеев
0

о, нет, что вы....

Ответить

Боярин

Екатерина
3

Дом2 смотрела?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Боярин
0

он был 13 лет назад

Ответить

Боярин

Екатерина
3

Как считаешь, не глупая сказала бы такое предложение: "Если у женщины складки на спине, я не буду с ней иметь дело, она неадекватна" ? Это из интервью нежному редактору

Ответить

Sam Lowry

Екатерина
3

И что же она пишет книгу, в которой советует мужа ублажать, раком становиться даже если устала на работе стоять на каблуках, а в жизни у неё 2 развода?

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Екатерина
2

говорю как человек, который сутки беспрерывно интересовался её жизнью

Катюш, думаю вы должны понимать, что этой фразой ударили по фундаменту доверия к вам и вашему мнению, ведь абсолютно очевидно, что вы не могли беспрерывно сутки (24 часа!) интересоваться (интересоваться!) ее жизнью.

Ответить

ouxen

Прекрасен,
0

такая же тупорылая, какой нахуй фундамент

Ответить

Екатерина Кузнецова

Прекрасен,
0

да что вы?))))))))

Ответить

Илья Тимофеев

Екатерина
1

А что пикантного и дикого удалось узнать?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Илья
0

дикое я увидела в двух передачах, где её обсуждали

Ответить

Litnikov Danil

Екатерина
0

Но будь осторожна - если ты смотришь в бездну...

Ответить

Илья ИзТартар

Litnikov
0

Бездна прекрасна так то.

Ответить

Dmitry Yashin

Екатерина
0

О, эксперты на тэжэ судят об интеллекте после суток серфинга в инете) Штош, тогда такое мнение о сабже от таких экспертов вполне закономерно.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Dmitry
0

я так ждала твой комментарий, спасибо

Ответить

Атлант поправил плечи

Екатерина
0

Это для материала, верно? А то можно подумать что в какой-то период твоей жизни Водонаева была интересна тебе как личность

Ответить

Екатерина Кузнецова

Атлант
0

Конечно для материала. До него я к ней относилась никак, даже немного хуже

Ответить

Илья ИзТартар

allah213
4

эталонное быдло

Грубость и жесткость в каком то смысле лучше, чем строить из себя бабу и быть обычной соской.

которое в жизни не умеет ничего, кроме как торговать своей рожей и жопой.

ЛУЧШЕ БЫ НА ЗАВОД ШЛА.
2020, а люди до сих пор считают, что торговать телом это зашквар, хотя большинство из нас продают своё тело и мозг, зарабатывая относительно копейки, лишь убеждая себя, что зато у них работа высоконравственная типа.

Ответить

Антон Иванов

Илья
1

Илья есть такая штука этика, прикинь, и то что некоторые считают что торговать своей жопой неэтично, не делает их хуже, а тебя лучше. Не агитирую за моралофагов, но и отбеливать маргинальных баб  не считаю нужным.

Ответить

Илья ИзТартар

Антон
3

Как раз таки этика говорит о том, что человек в праве распорядиться своим телом. А надстройки над этикой культурные — это рудименты обществ плоской Земли.

Чем порноактер хуже риелтора? Да нет, он скорее лучше, ибо в отличии от риелтора не обманывает людей.

Ответить

Антон Иванов

Илья
–1

этика говорит о том, что человек в праве распорядиться своим телом

нет
А надстройки над этикой культурные — это рудименты обществ плоской Земли.

Ты агитируешь за плебс и собачьи свадьбы, это откат от цивилизационных норм как раз
Чем порноактер хуже риелтора? Да нет, он скорее лучше, ибо в отличии от риелтора не обманывает людей.

Ты как бабка БИЗНЕСЬМЕНЫ ПАГАНЫЕ РИЕЛТЕРЫ КРОВЬ СОСУТ НАРОДНУЮ. Порноактер хуже тем что изначально вступает в серую зону общественных табу, нарушение которых приносит ему прибыль, и одновременно дизреспект со стороны общественной морали

Ответить

Dragan

Антон
3

Дат.

До тех пор, пока человек своими действиями явно и прямо не нарушает чужих частных интересов, его профессия касается только его самого и не подлежит ни обсуждению, ни осуждению.
Порноактер зарабатывает деньги, как умеет. Лично тебе он не мешает. Никому другому из 7 миллиардов людей тоже не мешает (лично я не могу представить себе, как возможно обратное). О чем вообще здесь может идти речь?

Ответить

Антон Иванов

Dragan
0

Я не призываю линчевать шлюх, я говорю что это плебс, который мамкины либерасты стесняются назвать плебсом.

Ответить

Илья ИзТартар

Антон
0

морали

Всего доброго. Ботрач и питай своё мнимое ЧСВ.

Ответить

Антон Иванов

Илья
1

бАтрачь.

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
0

Так иди на панель, если нет разницы. Не хочется, наверное?

Ответить

Илья ИзТартар

Dmitry
2

Нуууу, если бы я заработал на ней больше (с точки зрения эффективности и нужды), чем сейчас, я бы там и был. И на хую вертел бы также мнение подобное твоему.

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
0

А, ну тогда вопросов больше не имею.

Ответить

the.nightmarez

Илья
0

Поддерживаю. Занимаю очередь. Так накопим на макбук.

Ответить

ouxen

Илья
1

чтобы продать мозг надо иметь опыт и знания, чтобы торговать пиздой ей надо только родиться

Ответить

Илья ИзТартар

ouxen
0

Ииии? Знаешь, было бы так просто это всё. А то некоторые и замуж выйти не могут, так чтобы вагина их кормила за счёт культурных принципов.

Ответить

ouxen

Илья
0

на любую суку в инсте по сотне кобелей вокруг нерестится, готовые заливать их баблом

Ответить

Илья ИзТартар

ouxen
1

Ну, а умеют правильно бизнес процесс настроить могут единицы из них.

Ответить

ouxen

Илья
0

какой?

Ответить

Илья ИзТартар

ouxen
0

Там сложно, Шугар Дедди вот большинство заиметь не могут, хотя схема проще чем разливуху по франшизе открыть.

Ответить

ouxen

Илья
0

да нахера, если можно и с обычных бичей поиметь с каждого по чуть-чуть

Ответить

Илья ИзТартар

ouxen
0

Ну я за белые схемы. Я считаю, что заработок не должен обманывать, ну и должен по закону быть.

Ответить

ouxen

Илья
0

я тоже, поэтому такой бедный(

Ответить

Илья ИзТартар

ouxen
0

Добро пожаловать в интернет-маркетинг — делаем более безнравственные вещи, а час работы стоит больше чем у среднестатистического экскорта.

Ответить

ouxen

Илья
0

нужны детали

Ответить

Иван Семёныч

6

график гражданской активности Алены Водонаевой в зависимости от кол-ва выделяемых не для неё денег 

Ответить

Иван Семёныч

Иван
1

 прост раньше не замечал её переживающей  о будущем россиян, детских садах  и т.д.

Ответить

Dragan Velimirovic

5

Водонаева права, а российская пропаганда опять сочно обгадилась.

Ответить

the.nightmarez

4

 «Вы оскорбили всю страну, назвав людей быдлом и бомжами»

Не совсем понимаю, почему быдло и бомжи обижаются.

Ответить

Словесный Интервент

2

С одной стороны жаль Водонаеву, каждый человек имеет право на свое мнение и если оно кому-то не нравится, это не повод для буллинга. С другой стороны Алена выкладавала в инсте посты в о том, как похорошела Москва при Собянине, а это минимизирует эмпатию.

Ответить

Евгений Трофимов

Словесный
3

Но она действительно похорошела

Ответить

Vladyslav Chikov

2

Тот момент, когда гламурная девочка из Дом-2 адекватней чем президент ядерной державы

Ответить

badkid

Vladyslav
0

Самое смешное в этой ситуации, так это то, что Алёна, которая сама не семи пядей во лбу,  понимает, какой это пиздец. 

Ответить

Роман Новиков

2

Пиздец лонгрид. Жаль.

Ответить

Максим Шпилёв

2

Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды! В.Путин

Что увидит народ: добрый волшебник Путин хочет выдать людям миллионы, но злая ведьма Водонаева этому противостоит

Ответить

Озорной Лис

2

Если у пропаган**нов бомбануло,

значит она сказала по делу )

Ответить

Funny Kaplan

1

Просто посмотрите кто высказался против Водонаевой и всё понятно

Ответить

Екатерина Кузнецова

Funny
0

а лучше посмотрите эти два выпуска.........

Ответить

Funny Kaplan

Екатерина
8

Нет, спасибо. Я и так знаю, что это за передачи

Ответить

Твиттерский Жук

Екатерина
2

Там все выпуски одинаковые

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Рекомендую ставить уведомления на посты от Екатерины

Ответить

Роман Новиков

Дмитрий
5

Не

Ответить

Ilya Grigöryev

1

а можно уже мнение "60 минут" не брать в расчет? как это трешовник можно класть на весы мнений, не очень понимаю

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ilya
0

некоторые представители власти мнение трешовника разделяют

Ответить

badkid

Екатерина
1

Мало того, что разделяют. Они его вкладывают людям в головы.

Ответить

сироп от щекотки

1

А че возмущаться, все оки-норм сказала.

Она и про жирных заряжала вполне неплохо.

Полагаю, кстати, что чайлдфри тж-туса хуя с два с подобным восторгом приняла бы ее фыркания о толстых.
:D

Ответить

Dmitry Mezya

1

Такой способ бороться с демографией

бороться с демографией

Таки демография - это уже пгоблема?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Dmitry
0

всё хорошо, подправили. больше не боремся

Ответить

Stan Majors

1

Я согласен с водонаевой! 2020 что ты делаешь!

Ответить

Александра Хотимченко

Stan
0

Остановите это безобразие 

Ответить

Alex Fielding

1

охуенно

Ответить

That cat

1

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил против этого тезиса и привёл в пример жителей СССР

Напоминаю что тсарьград типа консервативный христианский канал.

Ответить

Хан Теодор V

–1

Кто читал текст - - ставим дизлайк, посмотрим сколько нас! 

Ответить

Илья Тимофеев

Хан
1

Притормозил на скрине, да?))

Ответить

Хан Теодор V

Илья
0

Ну на самом деле ты смотрел на свет. 

Ответить

Ярославна Дубровина

0

Да ладно, это был не хейт Водонаевой, а дискуссия с достаточно популярным общественным мнением. Мол, все, кто критикует принятый закон - вот вам эээ аргументики

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ярославна
2

попытка дискуссии, я бы сказала

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

написала провокационный прост чтоб попиариться 

Ответить

Антон Иванов

Yaroslav
0
Ответить

DESAAD LXI

0

Пост не читал.

Напишу по делу:
Водонаева сочная русская милфа.

Ответить

Poe Ghost

DESAAD
0

Пост не читай, коммент оставляй. Всё как мы любим.

Ответить

DESAAD LXI

Poe
0

В смысле? На Tj изменились правила?

Ответить

Алексей Михайлович

0

Друг попросил фотки Алёны из pb, где взять? Чтобы не подводить товарища

Ответить

Екатерина Кузнецова

Алексей
0

так ссылка ж в тексте есть)

Ответить

Руслан Карпов

0

>оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми.

Так это не поддержка, это стимуляция рождаемости. Поддержка это когда бабки будут давать уже рожденным, поддерживать их в садике, школе. Ох и жук!

Ответить

badkid

0

А потом мне рассказывают, что у нас в стране сексизма нет. 

Женщине затыкают рот из-за того, что она захотела сиськи показать. Это ли не пиздец? 
Дед вон сиськами светит обвисшими, и никто его с президенства за это еще не отправил. 
Йобанный цирк, а не страна

Ответить

Твиттерский Жук

badkid
0

Когда Касьянова травили, то крутили видяху его секса

Ответить

badkid

Твиттерский
0

Старый избитый приём.
Понятно, почему им пользуется пропаганда. Не понятно, почему люди действуют по тому же сценарию.

Ответить

Denis Terekhov

0

В поддержку государства выступила самая элитная прослойка общества, в том числе воюющая с орфографией и пунктуацией.

Ответить

Andrey Svetlov

0

Через 9 месяцев ожидаем бейби-бум. Кстати, частично ему поспособствуют сиськи Водонаевой на федеральном канале.

Ответить

badkid

Andrey
0

Ты же знаешь, что для зачатия сиськи не требуются, верно?

Ответить

Станислав Шелегов

0

Развернемся немного шире. Я буду выражаться немного завуалировано так как есть всякие веселые статьи, участие в которых меня не интересует.
Морально-этическая сторона вопроса.
Имеет ли право человек высказать своё мнение? - безусловно да.
Имеют ли право окружающие с ним не согласится? - естественно.
Меняем угол взгляда на более острый. По мнению унылых моралфагов, человек который демонстрировал своё обнаженное тело, не имеет право кого-то, чему-то учить и уж тем более высказывать своё мнение, только лишь на основании того, что тян показала сиськи.
Сами же псевдо-моралфаги прекрасно понимают(меньшинство) из них, что девушка права. Но свет морали мешает им это призвать, диссонанс в голове, где сиськи не может быть правды.
Этичность.
Удивляться не этичному высказыванию от блоггера, это как удивляться тому что политики пиздят. Не этично назвать людей быдлом, но с другой стороны, государству думающий гражданин не нужен. Думающий начинает задавать вопросы, всякие унылые и очень не приятные вопросы, портить уважаемым людям настроение, это в корне никому не нужно.
Эпилог.
Что правит миром? Секс, еда и деньги.
Было предложено делать детей и за это будут платить деньги! Всем еды ;)

Ответить

Егор Жилкин

0

основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил против этого тезиса и привёл в пример жителей СССР: «В советское время ни у кого не было денег

 Охуительное заявление, он - выходец из интеллигентной семьи, наверно, последний хуй без соли доедал в ссср, как и большинство высказавшихся знаменитостей не из бедных семей. 
  А Скабеева бы лучше детей рожала, вместо работы, раз её так демография заботит

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Гость TJ
Гость TJ: сценаристка из Киргизии, которая учится в Американском киноинституте в Лос-Анджелесе
Разговор о кино, сценариях и жизни в США начнётся в 20:00 по Москве.
142
Новости
«Голливуд пусть даже не заявляется»: Владимир Мединский пообещал отдать приоритет российским фильмам на майские каникулы
Он пояснил, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне «бывает один раз в жизни».
169
Новости
В хостеле в Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком
По данным СМИ, в сентябре 2019 года в этом же номере была аналогичная авария, но тогда никто не пострадал.
152
Популярное за три дня
Животные
Бездомная хаски Джубили прославилась в сети из-за необычных глаз. Это помогло ей найти новую семью
Собаку из-за вечно «удивлённой» морды сдали в приют, но интернет помог ей оказаться у новых хозяев.
66
Новости
МВД потребовало от петербургского бара предоставить сведения об Александре Долгополове из-за его стендапа
«Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь».
365
Новости
Медведев после отставки отписался от правительства РФ в Инстаграме. Теперь он никого не читает
Обиделся.
64

Прямой эфир

Екатерина Кузнецова

«Она оскорбила страну»: пост…

Иван Семёныч

«Она оскорбила страну»: пост…

Егор Жилкин

«Она оскорбила страну»: пост…

Viktor Tolkach

Узнали?

Твиттерский Жук

Запись в подсайте Twitter

Тимур Петров

Глава «Яндекса» Аркадий Волож…

Паша Красников

Обсуждение: Разрезать книги на…

Сергей Предэ

«Она оскорбила страну»: пост…

G0d GRL