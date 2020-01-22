Прямой эфир
А интернет её, наоборот, во многом поддержал.
В ежегодном послании Федеральному собранию Путин около 40 минут говорил о новых формах финансовой поддержки семей. Теперь семьи будут получать 466 тысяч рублей материнского капитала за первого и 616 тысяч рублей за второго ребёнка.
Такой способ бороться с демографическим кризисом породил обсуждения и шутки в соцсетях. Среди критиков решения Путина оказалась телеведущая Алёна Водонаева — её мнение, высказанное в инстаграме, могло бы затеряться среди прочих, но произошло совсем наоборот. После публикации пользователи соцсетей разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает слова Алёны и тех, кто выступает против.
Из-за резкой критики в адрес речи Путина пост Водонаевой начали обсуждать как в соцсетях, так и на федеральных каналах. Дошло до того, что её мнение заинтересовало спикера Госдумы и, похоже, самого президента.
До сих пор самое известное шоу c Водонаевой — это «Дом-2», однако она участвовала в проекте три года и покинула его в 2007. Сейчас она — инстаграм-блогер с аудиторией больше двух миллионов подписчиков, а также телеведущая. Политических проектов в её жизни практически не было, если не считать, например, работу на прокремлёвском видеопроекте Russia.ru Константина Рыкова. Куда чаще она участвовала в развлекательных шоу — от «Reality Girl» до «Каникул в Мексике-2». Водонаева также вела несколько бизнесов и стала писателем. Правда, в своём Telegram-канале она стала часто высказываться на политические темы.
Телеведущая придерживается мнения, что материнский капитал и пособия для бедных — не те меры, которые помогут молодым семьям обрести финансовую стабильность, потому что нацелены на краткосрочную перспективу. Низшие слои населения и «быдло» начнут рожать ради денег, а проблемы рождённых в неблагополучных семьях детей придётся решать всему обществу, считает ведущая. Водонаева призвала повысить уровень образования, медицины, предоставить рабочие места, а потом стимулировать рождаемость.
В своих постах Алёна высказывается о том, что давать семьям деньги только при рождении нелогично, потому что в будущем им придётся самим оплачивать питание, лечение, обучение в детском саду и школе, а это большие траты. Выдавая материнский капитал, государство оказывает мнимую поддержку семьям, потому что эти деньги нельзя потратить на обеспечение достойного уровня жизни детей.
Критика в соцсетях, на федеральных каналах и от политиков заключалась в следующем — якобы Водонаева не имеет права рассуждать о таких серьёзных вещах, как социальная поддержка семей. Согласно этому мнению, бывшая участница «Дома-2» ведёт стиль жизни, который не даёт ей «статус», позволяющий призывать к отказу от рождения детей при низком уровне жизни семьи. Часть этого стиля — откровенные фотографии.
На встрече с ветеранами в Петербурге Путин резко высказался о людях, которые выступают против господдержки семей. Из его слов СМИ сделали вывод, что президент якобы имел в виду Водонаеву, чьё мнение о материнском капитале сейчас обсуждается больше других.
Главным триггером для обсуждений стали фразы из поста Водонаевой о том, что «быдло будет рожать ради миллиона» и о «плодящейся нищете». Пост разобрали на цитаты телеканалы «Россия 1» для передачи «60 минут», и «Первый» для «Время покажет», — последний пригласил телеведущую для участия в программе.
Во время эфиров большая часть гостей вела себя неадекватно, оскорбляя Водонаеву, а также обвиняя её в отсутствии моральных устоев и меркантильности. Главными аргументами против мнения Алёны были фразы «Ваш пост ради хайпа», «Вы оскорбили всю страну, назвав людей быдлом и бомжами» и «Материнский капитал невозможно обналичить и потратить на водку».
Ведущий «Время покажет» Артём Шейнин обвинил Водонаеву в отсутствии духовных ценностей, а на экране студии «60 минут» в течение часа показывали видео со съемок Алёны для журнала Playboy.
Уже после эфиров Водонаева подчеркнула, что не понимает, как это может быть аргументом против её мнения: «Почему, если у меня есть обнаженные фото в инстаграме, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию?».
Публицист Сергей Мадран во время эфира говорил, что если запретить рожать бедным, страна вымрет: ««30 миллионов бедных в России — вы их предлагаете стерилизовать? Делать их дочерям аборт? Рожают бедные во всем мире, богатые страны — нет. Рожают в Иране, Нигерии, Турции. Франции и Германии это не надо».
В эфире Алёна призвала подходить к решению завести детей ответственно и только тогда, когда есть средства на образование и безбедную жизнь для ребёнка. Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил против этого тезиса и привёл в пример жителей СССР: «В советское время ни у кого не было денег, значит, все наши родители были безответственными. Если бы так мыслили тогда, никто из присутствующих бы не родился. Нельзя считать детей чем-то материальным, что можно купить. Дети — это дар божий».
В эфире участвовал член комитета Госдумы Виталий Милонов, который обвинил Водонаеву в экстремизме, назвал тех, кто согласен с её мнением, «мерзавцами и негодяями» и призвал «отправить на каторгу в новый город Водонаевск».
Скабеева заявила, что материнский капитал невозможно потратить «на водку», поскольку «есть конкретный перечень». Она назвала точку зрения Водонаевой «отвратительной, но довольно популярной» и призвала просвещать россиян: «Мы должны объяснить, что такая схема не работает. В 2012 году в самом деле можно было обналичить материнский капитал. Сегодня, спустя семь лет, в нашей стране такого не существует».
Ведущий «России 1» Владимир Соловьёв в разговоре с Ura.ru поддержал Скабееву, сказав, что Водонаева «должна остановиться у зеркала и попытаться найти в себе хотя бы тень интеллекта и уважения к людям».
Несколько участников программы считают, что слова Алёны — фашизм, и её нужно привлечь к уголовной ответственности. «Вы хотите сказать, что рожать нужно только тогда, когда есть деньги — это покупка ребенка, это фашизм», сказала депутат Мосгордумы Елена Николаева.
В эфире Водонаеву поддержал глава тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович считает, что государство должно дать средства для повышения богатства, а не само богатство: «Количественные показатели населения важны, но выплаты не позволят увеличить рождаемость. Рождаемость увеличится тогда, когда будет стабильность и уверенность в завтрашнем дне».
Резонанс вокруг Водонаевой добрался до Госдумы: на пленарном заседании cпикер парламента Вячеслав Володин предложил депутатам оштрафовать Водонаеву за её высказывания на 100 миллионов рублей. Он счёл, что телеведущая оскорбила общество, но не назвал конкретные фразы, нарушающие закон, а также не пояснил, из чего получилась именно такая сумма. В административном кодексе сказано, что штраф за публикации, оскорбляющие общество, составляет от 30 до 100 тысяч рублей.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём телеграме написала, что не стоит уделять эфирное время федеральных каналов на участниц телешоу «Дом-2», тем самым обеспечивая им больший пиар.
Публикации Водонаевой в Инстаграме вне зависимости от тематики сейчас собирают сотни и тысячи комментариев о её мнении по поводу материнского капитала. В основном, пользователи соцсети не оспаривают мнение телеведущей, а пишут ей оскорбления.
Часть пользователей Твиттера поддержала риторику критиков Водонаевой и сочла, что ей не следует высказывать гражданскую позицию из-за её прошлого — участия в телешоу и откровенных фотосессиях.
После волны критики в свой адрес Водонаева опубликовала пост, в котором осудила федеральные телеканалы за неверную интерпретацию её позиции и неадекватность гостей.
В комментариях под её постом пишут, что материнский капитал сейчас легко обналичить, а увеличение его размера может соблазнить маргинальные слои населения на рождение детей ради денег.
В твитере разделяют мнение Водонаевой, её посчитали адекватнее тех, кто выступает за увеличение рождаемости в стране.
20 января Водонаева создала YouTube-канал и опубликовала видео, в котором осуждает сексистские высказывания в свою сторону и пропаганду на телевидении. Она напомнила, что получила журналистское образование, работала ведущей и сама обеспечивает сына.
Алёна призвала не обесценивать деятельность женщин из-за их привлекательной внешности: «Моё тело — это моё дело, и никакого отношения ни к интеллекту, ни к моей гражданской позиции оно не имеет».
Какие-то моральные уроды!
Что за уроды?... Знаете, мразь такая. (в соседнем посте)
Что-то дед стал часто ругаться и обзываться, как будто его камикадзе д покусал. Скоро будет требовать найти этих ублюдков и родителей этих ублюдков, стуча кулаком по столу
Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона.
Не ну не знаю, но ведь многие в регионах так и делают же.
Как по мне нужно субсидии для уже имеющих детей людей повышать, а то нарожали когда-то уже, а теперь в школу и в институт нет денег собрать.
Так что солидарен с Водонаевой (как бы она не лажала в последнее время), она сама с провинции и её вот аргумент я думаю не просто мнение со столицы, а было на что посмотреть.
при наступлении 18 лет
18 лет уже поздно, ведь в школу собрать ребёнка нужно. Если кто-то ещё верит, что в школах бесплатные учебники, доступная форма, и нет других поборов — поговорите с людьми из регионов с детьми, охереете от среднего чека относительно того же уровня ЗП.
что у нас до сих пор ебучие учебник
Печально, что как бы многие уверены, что они бесплатно раздаются. Но на самом деле нет (регионы как обычно в другом мире).
Это как говорить, что крепостное право отменили 1861, и типа всем крепостным по всей стране сообщили, что теперь они свободны.
Я представляю, что было бы если бы в 1861 был бы интернет
людей, желающих отменить кп гнобили, считали бы мажорами и требовали бы не раскачивать лдк. Сами же крестьяне В комментариях писали бы, что они уже привыкли так жить и их все устраивает, И предлагали бы тем, кому не нравится Александр, свалить во Францию.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Постоянно охуеваю от уровня полемики пропагандонов : обсуждать не сказанное про мат капитал , сказанное надо заметить правильно, хоть и в агрессивной риторике- раздача денег нищим проблему нищеты не решает , а начать тупо хуесосить ее образ жизни, за фотки и тд
А если посмотреть на ситуацию с другой стороны, представь обычную женщину, семью в регионе, которые могут рассчитывать на это пособие. И они наблюдают, как Водонаева рассуждает в своём лакшери-инстаграме в духе: нехер этим бедным давать ещё денег, все на водяру свою спустят.
За что боролось, на то и напоролась. Говно стечёт, подписчики прибавятся. А бедные так и продолжат выживать в своих ебенях, но с пособием будет немного полегче это делать.
Выражала бы свои мысли более политкорректно, никто бы ее говном не поливал.
Всмысле КАК? Таких поехавших в интернете полным полно, смысл на них триггериться? Тоже самое касается и этой передачи. Это дно как и Малахов, Стирка и подобные шоу, цель которых покопаться в грязи, зачастую еще и выдуманной. Это хайп, и Алёна это прекрасно понимает. Она умеет работать с аудиторией и доносит нужную мысль до нужной ЦА. И под нужной не обязательно будет правильная мысль.
Но вообще, Алёна - пустышка, а мысль ее - дно. Её цель - больше подписоты.
Стандарт "эд хоминем"
Их передачи вообще смотреть невозможно за отсутствием конструктива и неумении вести диалог.
Надо запросить экспертное мнение у Мая Абрикосова.
Май, насколько мне известно, сейчас в деревне с березками живёт и много времени проводит в красном уголке, целуя иконы.
Возможно это он и пожаловался на Долгополова
Да ладно, про жизнь Абрикосова серьёзно? Мощь
Ебаааать он поехавший!! Я реально не в курсе был совсем. Я думал, он где-нибудь тусуется, курит траву и сочиняет смешные песни под гитару 🙄
ты путаешь с Солнцем (наверное! я не знаю, где она)!
ты к старцу Маю ездил?
На Первом канале существует передача "Мужское и Женское", где Гордон и жена Аршавина обсуждают эти алкашей и быдло, которые рожают как не в себя, а получив мат.капитал благополучно пропивают его, зачастую, оставляя детей на произвол судьбы. Так что Водонаева в этом моменте права
*получив мат.капитал благополучно пропивают его*
Получив каким способом?
—
Пересказываю: маткапитал около 450 тысяч рублей. Мошенники находят хибару за 50 тысяч где-то в деревне Кукуево, по документам пишут, что купили за 450, 200 тыс себе, 50 на покупку дома, 200к алкашам.
После его человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на его существование — пусть живёт в своём убожестве.
Ну, может Водонаева и права, но только есть одно "но" - она и есть эталонное быдло, которое в жизни не умеет ничего, кроме как торговать своей рожей и жопой.
говорю как человек, который сутки беспрерывно интересовался её жизнью
Катюш, думаю вы должны понимать, что этой фразой ударили по фундаменту доверия к вам и вашему мнению, ведь абсолютно очевидно, что вы не могли беспрерывно сутки (24 часа!) интересоваться (интересоваться!) ее жизнью.
Но будь осторожна - если ты смотришь в бездну...
О, эксперты на тэжэ судят об интеллекте после суток серфинга в инете) Штош, тогда такое мнение о сабже от таких экспертов вполне закономерно.
Это для материала, верно? А то можно подумать что в какой-то период твоей жизни Водонаева была интересна тебе как личность
эталонное быдло
Грубость и жесткость в каком то смысле лучше, чем строить из себя бабу и быть обычной соской.
которое в жизни не умеет ничего, кроме как торговать своей рожей и жопой.
ЛУЧШЕ БЫ НА ЗАВОД ШЛА.
2020, а люди до сих пор считают, что торговать телом это зашквар, хотя большинство из нас продают своё тело и мозг, зарабатывая относительно копейки, лишь убеждая себя, что зато у них работа высоконравственная типа.
Илья есть такая штука этика, прикинь, и то что некоторые считают что торговать своей жопой неэтично, не делает их хуже, а тебя лучше. Не агитирую за моралофагов, но и отбеливать маргинальных баб не считаю нужным.
Как раз таки этика говорит о том, что человек в праве распорядиться своим телом. А надстройки над этикой культурные — это рудименты обществ плоской Земли.
Чем порноактер хуже риелтора? Да нет, он скорее лучше, ибо в отличии от риелтора не обманывает людей.
этика говорит о том, что человек в праве распорядиться своим телом
нет
А надстройки над этикой культурные — это рудименты обществ плоской Земли.
Ты агитируешь за плебс и собачьи свадьбы, это откат от цивилизационных норм как раз
Чем порноактер хуже риелтора? Да нет, он скорее лучше, ибо в отличии от риелтора не обманывает людей.
Ты как бабка БИЗНЕСЬМЕНЫ ПАГАНЫЕ РИЕЛТЕРЫ КРОВЬ СОСУТ НАРОДНУЮ. Порноактер хуже тем что изначально вступает в серую зону общественных табу, нарушение которых приносит ему прибыль, и одновременно дизреспект со стороны общественной морали
Дат.
До тех пор, пока человек своими действиями явно и прямо не нарушает чужих частных интересов, его профессия касается только его самого и не подлежит ни обсуждению, ни осуждению.
Порноактер зарабатывает деньги, как умеет. Лично тебе он не мешает. Никому другому из 7 миллиардов людей тоже не мешает (лично я не могу представить себе, как возможно обратное). О чем вообще здесь может идти речь?
Я не призываю линчевать шлюх, я говорю что это плебс, который мамкины либерасты стесняются назвать плебсом.
морали
Всего доброго. Ботрач и питай своё мнимое ЧСВ.
Так иди на панель, если нет разницы. Не хочется, наверное?
Нуууу, если бы я заработал на ней больше (с точки зрения эффективности и нужды), чем сейчас, я бы там и был. И на хую вертел бы также мнение подобное твоему.
Ииии? Знаешь, было бы так просто это всё. А то некоторые и замуж выйти не могут, так чтобы вагина их кормила за счёт культурных принципов.
Ну, а умеют правильно бизнес процесс настроить могут единицы из них.
Там сложно, Шугар Дедди вот большинство заиметь не могут, хотя схема проще чем разливуху по франшизе открыть.
Ну я за белые схемы. Я считаю, что заработок не должен обманывать, ну и должен по закону быть.
график гражданской активности Алены Водонаевой в зависимости от кол-ва выделяемых не для неё денег
прост раньше не замечал её переживающей о будущем россиян, детских садах и т.д.
«Вы оскорбили всю страну, назвав людей быдлом и бомжами»
Не совсем понимаю, почему быдло и бомжи обижаются.
С одной стороны жаль Водонаеву, каждый человек имеет право на свое мнение и если оно кому-то не нравится, это не повод для буллинга. С другой стороны Алена выкладавала в инсте посты в о том, как похорошела Москва при Собянине, а это минимизирует эмпатию.
Тот момент, когда гламурная девочка из Дом-2 адекватней чем президент ядерной державы
Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды! В.Путин
Что увидит народ: добрый волшебник Путин хочет выдать людям миллионы, но злая ведьма Водонаева этому противостоит
Просто посмотрите кто высказался против Водонаевой и всё понятно
Рекомендую ставить уведомления на посты от Екатерины
а можно уже мнение "60 минут" не брать в расчет? как это трешовник можно класть на весы мнений, не очень понимаю
А че возмущаться, все оки-норм сказала.
Она и про жирных заряжала вполне неплохо.
Полагаю, кстати, что чайлдфри тж-туса хуя с два с подобным восторгом приняла бы ее фыркания о толстых.
:D
Такой способ бороться с демографией
бороться с демографией
Таки демография - это уже пгоблема?
Я согласен с водонаевой! 2020 что ты делаешь!
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил против этого тезиса и привёл в пример жителей СССР
Напоминаю что тсарьград типа консервативный христианский канал.
Кто читал текст - - ставим дизлайк, посмотрим сколько нас!
Притормозил на скрине, да?))
Да ладно, это был не хейт Водонаевой, а дискуссия с достаточно популярным общественным мнением. Мол, все, кто критикует принятый закон - вот вам эээ аргументики
написала провокационный прост чтоб попиариться
Пост не читал.
Напишу по делу:
Водонаева сочная русская милфа.
Друг попросил фотки Алёны из pb, где взять? Чтобы не подводить товарища
>оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми.
Так это не поддержка, это стимуляция рождаемости. Поддержка это когда бабки будут давать уже рожденным, поддерживать их в садике, школе. Ох и жук!
А потом мне рассказывают, что у нас в стране сексизма нет.
Женщине затыкают рот из-за того, что она захотела сиськи показать. Это ли не пиздец?
Дед вон сиськами светит обвисшими, и никто его с президенства за это еще не отправил.
Йобанный цирк, а не страна
Когда Касьянова травили, то крутили видяху его секса
Старый избитый приём.
Понятно, почему им пользуется пропаганда. Не понятно, почему люди действуют по тому же сценарию.
В поддержку государства выступила самая элитная прослойка общества, в том числе воюющая с орфографией и пунктуацией.
Через 9 месяцев ожидаем бейби-бум. Кстати, частично ему поспособствуют сиськи Водонаевой на федеральном канале.
Развернемся немного шире. Я буду выражаться немного завуалировано так как есть всякие веселые статьи, участие в которых меня не интересует.
Морально-этическая сторона вопроса.
Имеет ли право человек высказать своё мнение? - безусловно да.
Имеют ли право окружающие с ним не согласится? - естественно.
Меняем угол взгляда на более острый. По мнению унылых моралфагов, человек который демонстрировал своё обнаженное тело, не имеет право кого-то, чему-то учить и уж тем более высказывать своё мнение, только лишь на основании того, что тян показала сиськи.
Сами же псевдо-моралфаги прекрасно понимают(меньшинство) из них, что девушка права. Но свет морали мешает им это призвать, диссонанс в голове, где сиськи не может быть правды.
Этичность.
Удивляться не этичному высказыванию от блоггера, это как удивляться тому что политики пиздят. Не этично назвать людей быдлом, но с другой стороны, государству думающий гражданин не нужен. Думающий начинает задавать вопросы, всякие унылые и очень не приятные вопросы, портить уважаемым людям настроение, это в корне никому не нужно.
Эпилог.
Что правит миром? Секс, еда и деньги.
Было предложено делать детей и за это будут платить деньги! Всем еды ;)
основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил против этого тезиса и привёл в пример жителей СССР: «В советское время ни у кого не было денег
Охуительное заявление, он - выходец из интеллигентной семьи, наверно, последний хуй без соли доедал в ссср, как и большинство высказавшихся знаменитостей не из бедных семей.
А Скабеева бы лучше детей рожала, вместо работы, раз её так демография заботит