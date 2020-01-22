А интернет её, наоборот, во многом поддержал.

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Алёна Водонаева Фото Евгении Гусевой, «Комсомольская правда»

В ежегодном послании Федеральному собранию Путин около 40 минут говорил о новых формах финансовой поддержки семей. Теперь семьи будут получать 466 тысяч рублей материнского капитала за первого и 616 тысяч рублей за второго ребёнка.

Такой способ бороться с демографическим кризисом породил обсуждения и шутки в соцсетях. Среди критиков решения Путина оказалась телеведущая Алёна Водонаева — её мнение, высказанное в инстаграме, могло бы затеряться среди прочих, но произошло совсем наоборот. После публикации пользователи соцсетей разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает слова Алёны и тех, кто выступает против.

Из-за резкой критики в адрес речи Путина пост Водонаевой начали обсуждать как в соцсетях, так и на федеральных каналах. Дошло до того, что её мнение заинтересовало спикера Госдумы и, похоже, самого президента.

Кто такая Алёна Водонаева, что она сказала о материнском капитале и за что её критикуют

До сих пор самое известное шоу c Водонаевой — это «Дом-2», однако она участвовала в проекте три года и покинула его в 2007. Сейчас она — инстаграм-блогер с аудиторией больше двух миллионов подписчиков, а также телеведущая. Политических проектов в её жизни практически не было, если не считать, например, работу на прокремлёвском видеопроекте Russia.ru Константина Рыкова. Куда чаще она участвовала в развлекательных шоу — от «Reality Girl» до «Каникул в Мексике-2». Водонаева также вела несколько бизнесов и стала писателем. Правда, в своём Telegram-канале она стала часто высказываться на политические темы.

Чуть больше миллиона за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии […]. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона.

Алёна Водонаева телеведущая

Телеведущая придерживается мнения, что материнский капитал и пособия для бедных — не те меры, которые помогут молодым семьям обрести финансовую стабильность, потому что нацелены на краткосрочную перспективу. Низшие слои населения и «быдло» начнут рожать ради денег, а проблемы рождённых в неблагополучных семьях детей придётся решать всему обществу, считает ведущая. Водонаева призвала повысить уровень образования, медицины, предоставить рабочие места, а потом стимулировать рождаемость.

В своих постах Алёна высказывается о том, что давать семьям деньги только при рождении нелогично, потому что в будущем им придётся самим оплачивать питание, лечение, обучение в детском саду и школе, а это большие траты. Выдавая материнский капитал, государство оказывает мнимую поддержку семьям, потому что эти деньги нельзя потратить на обеспечение достойного уровня жизни детей.

Критика в соцсетях, на федеральных каналах и от политиков заключалась в следующем — якобы Водонаева не имеет права рассуждать о таких серьёзных вещах, как социальная поддержка семей. Согласно этому мнению, бывшая участница «Дома-2» ведёт стиль жизни, который не даёт ей «статус», позволяющий призывать к отказу от рождения детей при низком уровне жизни семьи. Часть этого стиля — откровенные фотографии.

Против мнения Водонаевой высказались Путин, Володин и Поклонская. На двух федеральных каналах показали передачи с её участием

На встрече с ветеранами в Петербурге Путин резко высказался о людях, которые выступают против господдержки семей. Из его слов СМИ сделали вывод, что президент якобы имел в виду Водонаеву, чьё мнение о материнском капитале сейчас обсуждается больше других.

Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды! Владимир Путин

Главным триггером для обсуждений стали фразы из поста Водонаевой о том, что «быдло будет рожать ради миллиона» и о «плодящейся нищете». Пост разобрали на цитаты телеканалы «Россия 1» для передачи «60 минут», и «Первый» для «Время покажет», — последний пригласил телеведущую для участия в программе.

Во время эфиров большая часть гостей вела себя неадекватно, оскорбляя Водонаеву, а также обвиняя её в отсутствии моральных устоев и меркантильности. Главными аргументами против мнения Алёны были фразы «Ваш пост ради хайпа», «Вы оскорбили всю страну, назвав людей быдлом и бомжами» и «Материнский капитал невозможно обналичить и потратить на водку».

Студия передачи «60 минут» Скриншот с сайта телеканала «Россия 1»

Ведущий «Время покажет» Артём Шейнин обвинил Водонаеву в отсутствии духовных ценностей, а на экране студии «60 минут» в течение часа показывали видео со съемок Алёны для журнала Playboy.

Уже после эфиров Водонаева подчеркнула, что не понимает, как это может быть аргументом против её мнения: «Почему, если у меня есть обнаженные фото в инстаграме, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию?».

Mikhail Zelenskiy @Zforever По «России 1» крупным планом показывают эротические фотки Водонаевой, которые, видимо, должны доказать эффективность материнского капитала

Публицист Сергей Мадран во время эфира говорил, что если запретить рожать бедным, страна вымрет: ««30 миллионов бедных в России — вы их предлагаете стерилизовать? Делать их дочерям аборт? Рожают бедные во всем мире, богатые страны — нет. Рожают в Иране, Нигерии, Турции. Франции и Германии это не надо».

В эфире Алёна призвала подходить к решению завести детей ответственно и только тогда, когда есть средства на образование и безбедную жизнь для ребёнка. Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил против этого тезиса и привёл в пример жителей СССР: «В советское время ни у кого не было денег, значит, все наши родители были безответственными. Если бы так мыслили тогда, никто из присутствующих бы не родился. Нельзя считать детей чем-то материальным, что можно купить. Дети — это дар божий».

В эфире участвовал член комитета Госдумы Виталий Милонов, который обвинил Водонаеву в экстремизме, назвал тех, кто согласен с её мнением, «мерзавцами и негодяями» и призвал «отправить на каторгу в новый город Водонаевск».

Порнозвезда средней руки, но это не значит, что нужно её слушать. Давайте не будем обсуждать бред вокзальной потаскухи. Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не утренние денежки на тумбочке. Виталий Милонов член комитета Госдумы по развитию гражданского общества

Скабеева заявила, что материнский капитал невозможно потратить «на водку», поскольку «есть конкретный перечень». Она назвала точку зрения Водонаевой «отвратительной, но довольно популярной» и призвала просвещать россиян: «Мы должны объяснить, что такая схема не работает. В 2012 году в самом деле можно было обналичить материнский капитал. Сегодня, спустя семь лет, в нашей стране такого не существует».

Ведущий передачи «60 минут» в эфире о Водонаевой Скриншот с сайта телеканала «Россия 1»

Ведущий «России 1» Владимир Соловьёв в разговоре с Ura.ru поддержал Скабееву, сказав, что Водонаева «должна остановиться у зеркала и попытаться найти в себе хотя бы тень интеллекта и уважения к людям».

После её человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на её существование — пусть живёт в своём убожестве. Владимир Соловьёв телеведущий

Несколько участников программы считают, что слова Алёны — фашизм, и её нужно привлечь к уголовной ответственности. «Вы хотите сказать, что рожать нужно только тогда, когда есть деньги — это покупка ребенка, это фашизм», сказала депутат Мосгордумы Елена Николаева.

В эфире Водонаеву поддержал глава тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович считает, что государство должно дать средства для повышения богатства, а не само богатство: «Количественные показатели населения важны, но выплаты не позволят увеличить рождаемость. Рождаемость увеличится тогда, когда будет стабильность и уверенность в завтрашнем дне». Резонанс вокруг Водонаевой добрался до Госдумы: на пленарном заседании cпикер парламента Вячеслав Володин предложил депутатам оштрафовать Водонаеву за её высказывания на 100 миллионов рублей. Он счёл, что телеведущая оскорбила общество, но не назвал конкретные фразы, нарушающие закон, а также не пояснил, из чего получилась именно такая сумма. В административном кодексе сказано, что штраф за публикации, оскорбляющие общество, составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан. Вот эта вот бесстыдница! Получается, взяла, нахамила, а у неё прибыль от этих социальных сетей стала больше. И в этом случае нам было бы правильно использовать закон, по которому должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны. Вячеслав Володин спикер Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём телеграме написала, что не стоит уделять эфирное время федеральных каналов на участниц телешоу «Дом-2», тем самым обеспечивая им больший пиар.

В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев — вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы. А мы видим дам с пониженной социальной ответственностью, унижающих и оскорбляющих россиян. Наталья Поклонская депутат Госдумы

Публикации Водонаевой в Инстаграме вне зависимости от тематики сейчас собирают сотни и тысячи комментариев о её мнении по поводу материнского капитала. В основном, пользователи соцсети не оспаривают мнение телеведущей, а пишут ей оскорбления.

Часть пользователей Твиттера поддержала риторику критиков Водонаевой и сочла, что ей не следует высказывать гражданскую позицию из-за её прошлого — участия в телешоу и откровенных фотосессиях.

Ольга Граневская @OlgaGranievAim @Vremya_Pokazhet Противно, что вот такая шваль ,пытается учить нас жить Ты что из себя представляешь, ничтожество?Без твоих соплей люди разберутся. Гозманыбыковы, улицкиеамнуэли, теперь шмары, нас учат жить. Пробы на твоей....ставить некуда уже, а ты нас жить учишь.Быдло!

Голос Мордора @spacelordrock Водонаева: "Всплеск родов будет в очень нехороших слоях населения".

А сама Водонаева, ничего не умеющая и лишь торгующая своей рожей, задницей и сиськами, она из "хороших слоёв населения"? Кто вообще дал право твари из "Дома-2" делить население России по сортам???

В интернете многие считают Водонаеву адекватнее тех, кто высказывается за материнский капитал

После волны критики в свой адрес Водонаева опубликовала пост, в котором осудила федеральные телеканалы за неверную интерпретацию её позиции и неадекватность гостей.

Благодаря центральным каналам, «быдлом» теперь считают себя половина россиян, согласно моей логике. Вот только это интерпретация СМИ. Чтобы не было больше вопросов — я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству.

Алёна Водонаева телеведущая

В комментариях под её постом пишут, что материнский капитал сейчас легко обналичить, а увеличение его размера может соблазнить маргинальные слои населения на рождение детей ради денег.

В твитере разделяют мнение Водонаевой, её посчитали адекватнее тех, кто выступает за увеличение рождаемости в стране.

шило в стенку @michaelnacke Президент и спикер Госдумы комментируют пост ведущей Дома-2 (которая возможно адекватнее их вместе взятых) в инстаграме. В удивительное время живем

Жорно @joriquee Я щас выскажу непопулярное мнение, но Водонаева права. Лично сталкивался когда люди на серьезных щщах думают о том, чтобы родить третьего для того, чтобы получить маткапитал.

Так что, неудивительно, если будут рожать первенца ради баблишка на условную ипотеку

Жорно @joriquee Ничего не имею против детей, просто хотелось бы, чтобы они были желанны в семье и любимы, а не были рождены для того, чтобы получить условные 400к

Сава Иванович @Sava_Ivanson "Если вас, Ольга, действительно заботят ценности моих 2 миллионов подписчиков, то меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества." - Водонаева Скабеевой. Уже третий раз права. Подписка.

Vad @VadMarsovich

Растранжириваются эти деньги и через месяц заканчиваются.Не капиталы надо давать,а улучшать благосостояние граждан во всех направлениях.

Систему надо менять. @russiaspeaks Права Водонаева.Говорю вам как многодетный отец.Не помогут такие деньги рождённым детям в дальнейшей жизни в этой стране.Растранжириваются эти деньги и через месяц заканчиваются.Не капиталы надо давать,а улучшать благосостояние граждан во всех направлениях.Систему надо менять.

Александра @Efialma @Port172 @Vremya_Pokazhet Она права на 💯%. Даже не ожидала от нее. Видела эту передачу. Она вела себя очень достойно.

Константин Фомичёв @Port172 @Efialma @Vremya_Pokazhet Мне прикольно, как у пропагандонской гопоты рвёт от этого пуканы. Они миллионы в месяц зарабатывают, а в провинции от 15 до 25 тыс. считается удачей. И, естественно, найдутся те, кто при обещанных путятишной повышенных подачках, кинутся рожать.

20 января Водонаева создала YouTube-канал и опубликовала видео, в котором осуждает сексистские высказывания в свою сторону и пропаганду на телевидении. Она напомнила, что получила журналистское образование, работала ведущей и сама обеспечивает сына.