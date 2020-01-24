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Екатерина Кузнецова
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Что происходит вокруг дела Наамы Иссахар: Путин намекает, что «всё будет хорошо», но ждёт просьбы о помиловании Материал редакции

На родине за израильтянку вступились президент и премьер-министр, а мать девушки считает её жертвой «политических игр».

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Наама Иссахар в зале суда​ Фото Александра Земляниченко, Associated Press

В апреле 2019 года в московском Шереметьево задержали израильтянку Нааму Иссахар. В её багаже нашли около 10 грамм гашиша, за что её приговорили к заключению в колонии на 7,5 лет.

Мать осуждённой, власти и общественность Израиля обвинили российские власти в несправедливом решении и «политических играх». Требования израильтян долго оставались без внимания, несмотря на вмешательство премьер-министра и президента страны.

22 января стало известно, что Израиль решил передать России Александровское подворье в Иерусалиме, которое с 2015 года хотели вернуть российские власти. На следующий день Путин встретился с израильским премьер-министром и матерью Наамы, пообещав, что с её дочерью «всё будет хорошо», но не уточнив смысл этой фразы.

Кремль согласен помиловать Нааму, но только в том случае, если девушка сама об этом попросит, однако она пока не намерена этого делать.

Наaму Иссахар осудили на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков. В Израиле её считают жертвой «политических игр»

В апреле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево в транзитной зоне, где она пересаживалась на рейс из Дели в Тель-Авив. Она сдала свои вещи в багаж в Дели, поэтому, по её словам, не имела к ним доступа в Москве.

Нааму задержали при посадке на рейс в Тель-Авив и отвели в комнату отделения полиции в аэропорту. Сотрудники не знали английский и не смогли объяснить израильтянке причину, по которой её удерживают. Ночь Наама провела на стуле в полиции и общалась по телефону со своей матерью Яффой Иссахар. Израильское консульство посоветовало Яффе найти адвоката для дочери.

Она тогда не знала, что это значит — задержание в России. Что это всё очень, очень серьёзно. Только наутро она стала волноваться по-настоящему.

Яффа Иссахар
мать осуждённой Наамы

В отделении полиции Иссахар предложили подписать документы только на русском языке. На листе она указала, что не понимает, о чём речь и согласилась только с тем, что гашиш нашли в её рюкзаке.

Адвокат девушки предполагал, что за хранение наркотиков в багаже без цели продажи её оштрафуют и депортируют на родину. Но сначала в отношении Наамы завели дело за хранение наркотиков, а позже к обвинениям добавилось обвинение в контрабанде наркотиков в значительном размере.

Я не покупала гашиш, не клала его к себе в рюкзак и не знаю, как он там оказался. Когда я заявляла, что не клала вещество в рюкзак, мне отвечали, что рюкзак мой, в нём нашли вещество — это преступление. Я хочу прояснить моё частичное признание вины ранее: я признала лишь тот факт, что вещество нашли в моем багаже.

Наама Иссахар

В суде адвокат Вадима Клювганта подчёркивал, что Наама не пересекала границу и у неё не было доступа к багажу в московском аэропорту. Защита Иссахар несколько раз жаловалась, что наркотики изъяли и направили на исследование с грубыми нарушениями закона.

По словам адвоката, решение суда противоречит представленным доказательствам. Оперуполномоченный Шереметьевской таможни сообщил суду, что багаж Иссахар «не пересекал таможенную границу, в её действиях отсутствовали признаки контрабанды».

Несмотря на жалобы защиты, судья постановил отправить Нааму в колонию на семь с половиной лет за хранение и контрабанду наркотиков. Адвокат обжаловал решение и его рассмотрели повторно в Московском областном суде, но приговор оставили в силе.

Протесты, попытки обмена и разговоры о помиловании

После приговора несколько сотен людей вышли на протесты в Тель-Авиве, чтобы поддержать Иссахар. Они обвинили российские власти в несправедливом наказании и «политических играх», в которых израильтянка стала невольным участником.

Hallel Silverman @JustHallel
Young Israeli-American has been held in a Russian prison for 193 days on a marijuana charge.

Thousands of Israelis came out tonight in Tel Aviv to demand for her return to #Israel chanting: Free Na’ama! https://t.co/ew4r7SBXfc

Как сообщает газета The Jerusalem Post, 15 октября Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на Алексея Буркова, задержанного в конце 2015 года в Израиле по подозрению во взломе платёжной системы и краже денег с банковских карт граждан США. Израиль отказался сотрудничать, потому что Верховный суд страны постановил экстрадировать Буркова в США.

23 января на суде в США Бурков частично признал вину в кибермошенничестве по двум пунктам обвинения из пяти. Оставшиеся три пункта по ходатайству защиты россиянина снял суд. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Мать Наамы Яффа считает, что строгое наказание в отношение её дочери не случайно — российские власти используют Нааму для давления на израильский суд, чтобы вернуть Буркова в Россию.

Президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько раз обращались к Путину с просьбой освободить израильтянку, но реакции на это не последовало.

Наказание, которое требует российский прокурор, непропорционально и не соответствует характеру преступления, приписываемого Нааме.

Реувен Ривлин
президент Израиля

24 ноября мать израильтянки Яффа обратилась в письме к Путину с просьбой помиловать её дочь. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Яффу на встречу с Путиным в январе, заверив, что обсудит возможность освобождения Иссахар с российским президентом.

Benjamin Netanyahu @netanyahu
נפגשתי היום עם יפה, אמה של נעמה יששכר.

חיבקתי אותה בשם כולנו, ואמרתי לה שכפי שהקרמלין פרסם היום, אני צפוי להיפגש עם הנשיא פוטין ביום חמישי ולדון עמו על חנינה לנעמה. אני מקווה כמוכם לבשורות טובות. https://t.co/54DMrzpzAQ
«Я собираюсь обсудить с Путиным помилование Наамы. Как и вы, я надеюсь на хорошие новости».

Наама отказалась просить российского президента о помиловании. Она сочла, что просьбы её матери и премьер-министра Израиля достаточно. Адвокат израильтянки Алексей Добрынин добавил, что у Путина есть безусловное право помиловать её без какого-либо обращения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока Наама не попросит помилования, дело не продвинется: «Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? [...] В данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены. Хотя бы для того, чтобы процесс пошёл».

Путин заверил мать Наамы, что с её дочерью «всё будет хорошо»

23 января Путин приехал в Израиль к 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме советскими войсками. Его встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вместе с которым они позже поговорили с матерью Иссахар. Российский президент не дал обещания помиловать девушку, но заверил, что 24 января её навестит уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра (Израиля), который просит принять соответствующее решение. Всё это будет учтено при принятии окончательного решения.

Владимир Путин

Москалькова уточнила, что едет в колонию проверить соблюдение языкового режима, питания и условий содержания Наамы: «Я посещаю её не в связи с помилованием. У меня нет таких полномочий, чтобы обращаться самой с помилованием».

После встречи адвокат Наамы Вадим Клювгант сказал, что не хочет делать поспешные выводы о помиловании его подзащитной: «Поскольку президент не объявил даже способ, каким будет всё хорошо, я думаю, надо просто набраться терпения и подождать».

​Владимир Путин, Яффа Иссахар и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой Нетаньяху Фото Хайди Левайна, Reuters

По информации израильского издания Maariv, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов несколько раз в январе встречался с израильским политиком Гилой Гамлиэль. Богданов также занимает должность председателя Императорского православного палестинского общества, во владение которому должно отойти Александровское подворье.

На фоне возможного освобождения Наамы Израиль планирует передать во владение России Александровское подворье в Иерусалиме

30 декабря министерство юстиции Израиля согласилось передать России право собственности на Александровское подворье в Иерусалиме, следует из документов Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность, опубликованных Maariv.

Александровское подворье принадлежит Русской православной церкви и включает в себя церковь Александра Невского и несколько других сооружений. Территория находится в Старом Иерусалиме и примыкает к церкви Гроба Господня.

Александровское подворье в Иерусалиме​ Фото Марка Исраэль Селлема, The Jerusalem Post

В 1859 году землю для подворья купил император Александр Второй. После 1917 года между двумя религиозными обществами возник спор из-за земли Александровского подворья. Председателем одного из обществ — Императорского православного Палестинского общества — является бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Степашин называл второе общество самозванцем и требовал контроля над Александровским подворьем. В 2015 году по просьбе Сергея Степашина премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оформить права России на спорную территорию подворья, но дело не сдвигалось с места.

Российское посольство в Израиле отказалось комментировать публикацию о передаче России прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима. При этом министр экологии Израиля Зеев Элькин сообщил, что Александровское подворье может быть передано России через два месяца.

Мы пошли навстречу российской просьбе начать процедуру, связанную с выяснением собственности на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима. Россия подала документы, доказывающие, что это должно являться частью собственности Российской православной церкви через Императорское Православное Палестинское Общество.

Зеев Элькин
министр экологии Израиля

#россия #израиль #путин #суды #право #наркотики

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21 комментарий
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Nuke Iron

8

Сотрудники не знали английский и не смогли объяснить израильтянке причину, по которой её удерживают

Пиздец, как можно в международном аэропорту держать деревенских дегенератов без элементарных знаний английского?

Ответить

Alexey Snooker

Nuke
3

Он нам и нахой не нужон, англиский ваш, даже в международном аэропорту.

Ответить

Станислав Есин

1

 Я не покупала гашиш, не клала его к себе в рюкзак и не знаю, как он там оказался.

Ясно.

Ответить

сироп от щекотки

Станислав
0

Ты что, как можно сомневаться! 

Ответить

Артём Сухомлинов

1

Кстати "Александровское подворье" – довольно интересное место, там православным вход бесплатный даже. 

Ответить

Иван Семёныч

0

Екатерина, нужно было добавить в эту историю так же момент с отказом Израиля обменять израильтянку на российского хакера. Для полноты картины.

Хакер с «Планеты карт»
За хакера, которому минюст США предъявил пять уголовных обвинений в мошенничестве, сговоре, краже…
novayagazeta.ru
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Екатерина Кузнецова

Иван
1

это есть в статье

Ответить

Артём Сухомлинов

Екатерина
2

да он не читал, он просто так подкатывает.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Артём
3

можна нинада

Ответить

Иван Семёныч

Екатерина
0

Del

Ответить

Иван Семёныч

Артём
0

Без вариков

Ответить

Иван Семёныч

Екатерина
1

Согласен, извиняй, среди подворья не разглядел

Ответить

Артём Сухомлинов

0

«Всё будет хорошо» – каждый год от Президента слышит эту фразу каждый житель России. 

Ответить

Дмитрий Мезинов

0

Из этой статьи я узнал, что в Израиле есть президент

Ответить

jname

0

Красивая, жаль наркоманка

Ответить

Александр Александров

0

Ничего страшного, каждого россиянина прилетевшего в Израиль, ждёт кило герыча в багаже)

Ответить

Дмитрий Орлов

–2

По хорошему всех приезжающих евреев надо сжигать в печах и травить в газовых камерах. От русских евреев надо избавляться куда более жестоким способом

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

@Вахтёр TJ , чернуха

Ответить

пепси

Дмитрий
0

Как же тебе скучно, пиздец прям)

Ответить

Дмитрий Орлов

пепси
0

8577 комментариев

Жаль

Ответить

пепси

–1

Ну Царь же, нет? Хочет и нарушает кодекс, а не хочет то и не нарушает. Хочет развязывает войны, холопов на убой отправляя... А не хочет...

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