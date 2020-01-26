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Разборы
Артём Мазанов
331

Будет ли голосование за Конституцию иметь значение, если Путин уже подпишет закон? Ответить пока сложно Материал редакции

Кремль назвал такое голосование необязательным, но пообещал, что оно не будет формальностью.

13 комментариев
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 Снимок ​Давида Френкеля для «Коммерсанта»

Законопроект Владимира Путина о внесении поправок в Конституцию 23 января Госдума приняла в первом чтении. Но Кремль всё еще не определился с форматом общероссийского голосования по этим поправкам: пройдёт оно до подписания Путиным закона или после. Нужно ли вообще голосование, если документ уже будет подписан президентом?

Законопроект Путина о внесении изменений в конституцию

После прочтения текста законопроекта остаётся вопрос: как будет проходить всероссийское голосование? В самом документе этот порядок не прописан, там лишь указано, что инициатива выносится на голосование среди россиян.

Предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституцию Российской Федерации подлежат вынесению на общероссийское голосование.

пояснительная записка к законопроекту Путина

Как пишет Русская Служба Би-би-си, в российском законодательстве также нет понятия «общероссийское голосование», на которое Путин предлагает вынести поправки. Это означает, что для запуска процедуры народного голосования потребуется, чтобы законопроект сначала вступил в силу.

Русская Служба Би-би-си задала Володину вопрос по процедуре принятия законопроекта. Но тот на него не ответил

После принятия в первом чтении законопроекта корреспондент Русской службы Би-би-си задала Володину вопрос, в чём смысл голосования, если Путин уже подпишет закон об изменениях. Спикер нижней палаты парламента ответил, что «в конечном счете всё это будет решаться гражданами нашей страны».

Смысл в том, чтобы вы, представляя зарубежное средство массовой информации, такую форму, которую мы для себя избираем, — сложную, но при этом демократичную, когда в обсуждении всех этих поправок принимают участие не только депутаты, члены Совета Федерации, региональные парламенты, но в конечном счете все это будет решаться гражданами нашей страны, — и для своих стран брали и реализовывали.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

После этого помощница Володина Анастасия Кашеварова заявила, что «постановка вопроса [Би-би-си] — полное непонимание процедуры и процесса. Отсюда неверные выводы».

Ответ Володина вызвал обсуждение в соцсетях.

Roustem Adagamov @adagamov
Видимо, всероссийское голосование об изменении Конституции пройдет уже после того, как Путин подпишет закон о поправках. Отвечая на вопрос, в чем же тогда смысл голосования, спикер Госдумы Вячеслав Володин понес какую-то чудовищную околесицу: https://t.co/HBNG0ENFa0
Кшиштос🍺 @psychodozer
Когда составляешь свой ответ в переписке из слов, которые тебе рекомендует клавиатура. https://twitter.com/adagamov/status/1220360274655531008
Serg Wысоцкий @SergAibertich
В РФ заложили стандарты конституционного переворота, называя это демократией - примерно так объяснил Володин иностранным журналистам действия власти и предложил всему миру идти по пути России. https://t.co/urPjjbftw0
Хрюн Моржов @HrunMorgov
Володин объясняет журналистам о необходимости внесения поправок в конституцию. https://t.co/p35CngWV3M

О порядке голосования спорят даже члены рабочей группы по изменениям в Конституцию

На заседании рабочей группы её сопредседатель Павел Крашенинников заявил, что голосование будет проходить после подписи Путина.

Речь идёт о том, что голосует Дума в трёх чтениях, как вы правильно сказали, затем Совет федерации, затем парламенты субъектов. Затем подписывает президент, и после этого, соответственно, идёт общероссийское голосование. И в зависимости от голосования будет вступать или не вступать [в силу] соответствующий закон или положение в Конституции.

Павел Крашенинников
сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию

Крашенинникову тогда возразили, что логичным будет, если Путин подпишет закон только после проведения общероссийского голосования. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что голосование россиян — необязательно, так как поправки в Конституцию вносятся не в её основные статьи.

Я так поняла, что у президента именно вот это этическое что-то.

Элла Памфилова
председатель ЦИК

Уже после заседания рабочей группы её сопредседатель Андрей Клишас рассказал, что пока не решено, пройдёт ли голосование до подписания соответствующего закона президентом или уже после.

Крашенинников тогда же пояснил, что сейчас обсуждается схема, по которой после подписания президентом «вступают в силу нормы, которые касаются процедуры голосования, которая будет касаться как раз принятия этого закона». Он пообещал, что порядок голосования пропишут ко второму чтению законопроекта.

Песков рассказал об отсутствии юридической необходимости в голосовании россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Но юридической необходимости в этом нет.

Мы подчеркивали, что это именно решение президента устроить это голосование, хотя де-юре такой необходимости нет. Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет именно голосование за или против.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
Liza Fokht @lizafoht
Пескова сегодня спросили, когда все-таки пройдет голосование по поправкам в Конституцию - до или после подписи Путину - и какие юридические последствия оно будет иметь. Ответ: "Не будем говорить о микромодальностях"!

Законопроект о внесении поправок в Конституцию уже одобрили в первом чтении, но до сих пор не ясно, как будет проходить голосовании. В рабочей группы по изменениям в Конституцию пообещали, что его порядок определят ко второму чтению. Помимо этого, Путин должен будет ввести в закон понятие «общероссийское голосование». Если президент примет закон, в котором уже будут прописаны поправки, нужно ли проводить голосование? Пока в Госдуме рассматривают только законопроект, который не может ответить на все вопросы.

#разборы #конституция #право

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13 комментариев
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Шарль Перро

6

Обычный такой смысл - легитимация.
 2014 год нам говорит, что процедура вообще не важна. Важен сам факт, что был референдум. Потом можно надеть маску демократии и кривляться.

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Иван Семёныч

Шарль
0

Ну так есть возможность мобилизовать протестных и поднасрать планам Путина
Без референдума оппозиция бы могла мутить митинги на тему узурпаций и нелегитимности, это понятно. Но там тоже не дураки в Кремле

Ответить

Неолд

3

Мнение народа? Пусть Кремль делает всё что в интересах моего государства. Оккупировать Белоруссию и Украину или менять Конституцию, пожалуйста. Мне новый выпуск с Харламовым теперь не посмотреть, на Rutube теперь обязательная реклама и опрос. Вот это проблема.

Ответить

Alexander Balan

Неолд
2

Оккупировал твою защеку, проверяй

Ответить

Сергей Рязанцев

Alexander
0

Если бы ты ее не оккупировал, это могли бы сделать солдаты НАТО

Ответить

Аркадий Иванов

Неолд
–1

У тебя же всего один коммент в день? Жалко, не хватает хороших комментариев.

Ответить

Stan Majors

2

Выборы и голосования, похожие слова, разные смыслы

Ответить

Алексей Логачев

1

Читаю заголовок: 

Будет ли голосование за Конституцию иметь значение, если Путин уже подпишет закон? Ответить пока сложно 

думаю, хера себе, сложно ответить, там же любой юрист знает, что после подписания президента - это считается уже принятыми поправками, что же тут сложного? 

читаю дальше статью, в статье написано, что все признают, что голосование де-юре не нужно, даже такие личности, как Песков, логично же написать в разборе, что получается голосование значения иметь не будет, но нет... 

охуенный разбор, когда все говорят, что значения де-Юре не имеет, но ответить наверняка сложно... первый канал просто! 

И ещё, если уж пишите разбор, то напишите пару сценариев развития, так вам будет ещё легче ответить на простой вопрос. 
А именно: если президент подписывает, то в подписанном документе уже стоит дата начала с какого числа правки считаются принятыми. Предположим, что дата стоит после «всенародного голосования». А теперь мысленный эксперимент закончим на том, что на голосовании народ голосует против, то тогда, чтобы «откатить все назад», надо будет процедуру повторять, с голосованиями в думе и т.п., вплоть до повторного подписания у президента. Бред же? Не бред, когда все решено

вариант, когда президент подписывает после голосования чуть, наверное, проще, там он реально де-юре может не подписать, но тоже проводить все процедуры кроме последней без результата - мы понимаем почему это так делается

а ещё в разбор можно было бы включить пример Брекзита, когда голосование было сначала проведено, а потом уже шла перетрубация правительства, Кэмерон ушёл в отставку и т.п. Более того, ТОЛЬКО после голосования пошли обсуждения, как это делать, собственно до сих пор идут споры по процедуре, хотя прошло уже 4 года

разбор ваш хуйня, твиты опубликовали, типа разобрали, журналисты, блядь

Ответить

Аркадий Иванов

Алексей
1

твиты опубликовали, типа разобрали

Вся суть ТЖ.

Ответить

Иван Семёныч

0

Конечно будет, иначе бы не устраивали. Это способ легитимации.
На подобном чуть не прогорели тори в UK с брекзитом. Имели на руках результат «за» на референдуме 52%, решили догнаться на досрочных парламентских выборах и на них потеряли большинство.

Ответить

ouxen

0

что значит сложно, если не будет

Ответить

Просто Хэнк

0

Не удивлюсь, что тех кто против будет голосовать возьмут на карандаш.

Ответить

Mike

–1

Как без голосования-то, такая возможность в 100500й раз попилить бюджет. Выдохлись что ль, старики?! Думают они, де-юре у них там всякие...

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