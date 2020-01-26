Будет ли голосование за Конституцию иметь значение, если Путин уже подпишет закон? Ответить пока сложно 

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Кремль назвал такое голосование необязательным, но пообещал, что оно не будет формальностью.
Законопроект Владимира Путина о внесении поправок в Конституцию 23 января Госдума приняла в первом чтении. Но Кремль всё еще не определился с форматом общероссийского голосования по этим поправкам: пройдёт оно до подписания Путиным закона или после. Нужно ли вообще голосование, если документ уже будет подписан президентом?
После прочтения текста законопроекта остаётся вопрос: как будет проходить всероссийское голосование? В самом документе этот порядок не прописан, там лишь указано, что инициатива выносится на голосование среди россиян.
Как пишет Русская Служба Би-би-си, в российском законодательстве также нет понятия «общероссийское голосование», на которое Путин предлагает вынести поправки. Это означает, что для запуска процедуры народного голосования потребуется, чтобы законопроект сначала вступил в силу.
После принятия в первом чтении законопроекта корреспондент Русской службы Би-би-си задала Володину вопрос, в чём смысл голосования, если Путин уже подпишет закон об изменениях. Спикер нижней палаты парламента ответил, что «в конечном счете всё это будет решаться гражданами нашей страны».
После этого помощница Володина Анастасия Кашеварова заявила, что «постановка вопроса [Би-би-си] — полное непонимание процедуры и процесса. Отсюда неверные выводы».
Ответ Володина вызвал обсуждение в соцсетях.
На заседании рабочей группы её сопредседатель Павел Крашенинников заявил, что голосование будет проходить после подписи Путина.
Крашенинникову тогда возразили, что логичным будет, если Путин подпишет закон только после проведения общероссийского голосования. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что голосование россиян — необязательно, так как поправки в Конституцию вносятся не в её основные статьи.
Уже после заседания рабочей группы её сопредседатель Андрей Клишас рассказал, что пока не решено, пройдёт ли голосование до подписания соответствующего закона президентом или уже после.
Крашенинников тогда же пояснил, что сейчас обсуждается схема, по которой после подписания президентом «вступают в силу нормы, которые касаются процедуры голосования, которая будет касаться как раз принятия этого закона». Он пообещал, что порядок голосования пропишут ко второму чтению законопроекта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Но юридической необходимости в этом нет.
Законопроект о внесении поправок в Конституцию уже одобрили в первом чтении, но до сих пор не ясно, как будет проходить голосовании. В рабочей группы по изменениям в Конституцию пообещали, что его порядок определят ко второму чтению. Помимо этого, Путин должен будет ввести в закон понятие «общероссийское голосование». Если президент примет закон, в котором уже будут прописаны поправки, нужно ли проводить голосование? Пока в Госдуме рассматривают только законопроект, который не может ответить на все вопросы.
Обычный такой смысл - легитимация.
2014 год нам говорит, что процедура вообще не важна. Важен сам факт, что был референдум. Потом можно надеть маску демократии и кривляться.
Ну так есть возможность мобилизовать протестных и поднасрать планам Путина
Без референдума оппозиция бы могла мутить митинги на тему узурпаций и нелегитимности, это понятно. Но там тоже не дураки в Кремле
Мнение народа? Пусть Кремль делает всё что в интересах моего государства. Оккупировать Белоруссию и Украину или менять Конституцию, пожалуйста. Мне новый выпуск с Харламовым теперь не посмотреть, на Rutube теперь обязательная реклама и опрос. Вот это проблема.
Оккупировал твою защеку, проверяй
Если бы ты ее не оккупировал, это могли бы сделать солдаты НАТО
У тебя же всего один коммент в день? Жалко, не хватает хороших комментариев.
Читаю заголовок:
Будет ли голосование за Конституцию иметь значение, если Путин уже подпишет закон? Ответить пока сложно
думаю, хера себе, сложно ответить, там же любой юрист знает, что после подписания президента - это считается уже принятыми поправками, что же тут сложного?
читаю дальше статью, в статье написано, что все признают, что голосование де-юре не нужно, даже такие личности, как Песков, логично же написать в разборе, что получается голосование значения иметь не будет, но нет...
охуенный разбор, когда все говорят, что значения де-Юре не имеет, но ответить наверняка сложно... первый канал просто!
И ещё, если уж пишите разбор, то напишите пару сценариев развития, так вам будет ещё легче ответить на простой вопрос.
А именно: если президент подписывает, то в подписанном документе уже стоит дата начала с какого числа правки считаются принятыми. Предположим, что дата стоит после «всенародного голосования». А теперь мысленный эксперимент закончим на том, что на голосовании народ голосует против, то тогда, чтобы «откатить все назад», надо будет процедуру повторять, с голосованиями в думе и т.п., вплоть до повторного подписания у президента. Бред же? Не бред, когда все решено
вариант, когда президент подписывает после голосования чуть, наверное, проще, там он реально де-юре может не подписать, но тоже проводить все процедуры кроме последней без результата - мы понимаем почему это так делается
а ещё в разбор можно было бы включить пример Брекзита, когда голосование было сначала проведено, а потом уже шла перетрубация правительства, Кэмерон ушёл в отставку и т.п. Более того, ТОЛЬКО после голосования пошли обсуждения, как это делать, собственно до сих пор идут споры по процедуре, хотя прошло уже 4 года
разбор ваш хуйня, твиты опубликовали, типа разобрали, журналисты, блядь
Конечно будет, иначе бы не устраивали. Это способ легитимации.
На подобном чуть не прогорели тори в UK с брекзитом. Имели на руках результат «за» на референдуме 52%, решили догнаться на досрочных парламентских выборах и на них потеряли большинство.
Как без голосования-то, такая возможность в 100500й раз попилить бюджет. Выдохлись что ль, старики?! Думают они, де-юре у них там всякие...