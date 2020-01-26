Будет ли голосование за Конституцию иметь значение, если Путин уже подпишет закон? Ответить пока сложно 

Кремль назвал такое голосование необязательным, но пообещал, что оно не будет формальностью.

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Снимок ​Давида Френкеля для «Коммерсанта»

Законопроект Владимира Путина о внесении поправок в Конституцию 23 января Госдума приняла в первом чтении. Но Кремль всё еще не определился с форматом общероссийского голосования по этим поправкам: пройдёт оно до подписания Путиным закона или после. Нужно ли вообще голосование, если документ уже будет подписан президентом?

Законопроект Путина о внесении изменений в конституцию

После прочтения текста законопроекта остаётся вопрос: как будет проходить всероссийское голосование? В самом документе этот порядок не прописан, там лишь указано, что инициатива выносится на голосование среди россиян.

Предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституцию Российской Федерации подлежат вынесению на общероссийское голосование. пояснительная записка к законопроекту Путина

Как пишет Русская Служба Би-би-си, в российском законодательстве также нет понятия «общероссийское голосование», на которое Путин предлагает вынести поправки. Это означает, что для запуска процедуры народного голосования потребуется, чтобы законопроект сначала вступил в силу.

Русская Служба Би-би-си задала Володину вопрос по процедуре принятия законопроекта. Но тот на него не ответил

После принятия в первом чтении законопроекта корреспондент Русской службы Би-би-си задала Володину вопрос, в чём смысл голосования, если Путин уже подпишет закон об изменениях. Спикер нижней палаты парламента ответил, что «в конечном счете всё это будет решаться гражданами нашей страны».

Смысл в том, чтобы вы, представляя зарубежное средство массовой информации, такую форму, которую мы для себя избираем, — сложную, но при этом демократичную, когда в обсуждении всех этих поправок принимают участие не только депутаты, члены Совета Федерации, региональные парламенты, но в конечном счете все это будет решаться гражданами нашей страны, — и для своих стран брали и реализовывали. Вячеслав Володин спикер Госдумы

После этого помощница Володина Анастасия Кашеварова заявила, что «постановка вопроса [Би-би-си] — полное непонимание процедуры и процесса. Отсюда неверные выводы».

Ответ Володина вызвал обсуждение в соцсетях.

Roustem Adagamov @adagamov Видимо, всероссийское голосование об изменении Конституции пройдет уже после того, как Путин подпишет закон о поправках. Отвечая на вопрос, в чем же тогда смысл голосования, спикер Госдумы Вячеслав Володин понес какую-то чудовищную околесицу: https://t.co/HBNG0ENFa0

Serg Wысоцкий @SergAibertich В РФ заложили стандарты конституционного переворота, называя это демократией - примерно так объяснил Володин иностранным журналистам действия власти и предложил всему миру идти по пути России. https://t.co/urPjjbftw0

О порядке голосования спорят даже члены рабочей группы по изменениям в Конституцию

На заседании рабочей группы её сопредседатель Павел Крашенинников заявил, что голосование будет проходить после подписи Путина.

Речь идёт о том, что голосует Дума в трёх чтениях, как вы правильно сказали, затем Совет федерации, затем парламенты субъектов. Затем подписывает президент, и после этого, соответственно, идёт общероссийское голосование. И в зависимости от голосования будет вступать или не вступать [в силу] соответствующий закон или положение в Конституции. Павел Крашенинников сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию

Крашенинникову тогда возразили, что логичным будет, если Путин подпишет закон только после проведения общероссийского голосования. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что голосование россиян — необязательно, так как поправки в Конституцию вносятся не в её основные статьи.

Я так поняла, что у президента именно вот это этическое что-то. Элла Памфилова

председатель ЦИК

Уже после заседания рабочей группы её сопредседатель Андрей Клишас рассказал, что пока не решено, пройдёт ли голосование до подписания соответствующего закона президентом или уже после.

Крашенинников тогда же пояснил, что сейчас обсуждается схема, по которой после подписания президентом «вступают в силу нормы, которые касаются процедуры голосования, которая будет касаться как раз принятия этого закона». Он пообещал, что порядок голосования пропишут ко второму чтению законопроекта.

Песков рассказал об отсутствии юридической необходимости в голосовании россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Но юридической необходимости в этом нет.

Мы подчеркивали, что это именно решение президента устроить это голосование, хотя де-юре такой необходимости нет. Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет именно голосование за или против. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

Liza Fokht @lizafoht Пескова сегодня спросили, когда все-таки пройдет голосование по поправкам в Конституцию - до или после подписи Путину - и какие юридические последствия оно будет иметь. Ответ: "Не будем говорить о микромодальностях"!