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Дамир Камалетдинов
1323

Единственный миллиардер Зимбабве предложил поднять зарплаты бастующим врачам вместо правительства. Те согласились Материал редакции

Бизнесмен будет спонсировать здравоохранение страны из личных денег, но только в течение полугода.

16 комментариев
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​Забастовка врачей в Зимбабве Фото AFP

21 января врачи в Зимбабве приняли предложение единственного местного миллиардера обеспечить дополнительное финансирование медицины в регионе. Таким образом в стране подошла к концу длительная забастовка медработников из-за низких зарплат, не успевающих за 500%-й инфляцией.

Врачи начали забастовки из-за сильной инфляции, власти не решили проблему

Врачи в Зимбабве начали протестовать против плохих условий труда осенью 2019 года. Забастовки парализовали здравоохранение страны: многие медработники перестали приходить на работу.

Большинству протестующих платили меньше 100 долларов в месяц, из-за чего у них возникли проблемы даже с базовыми потребностями вроде покупки еды. Врачи требовали поднять зарплаты в долларовом выражении, чтобы справиться с трёхзначной инфляцией в стране. Однако правительство Зимбабве заявило, что не сможет увеличить им оклады.

Зимбабве уже долгое время находится в состоянии экономического кризиса. Страна столкнулась с высокой безработицей, проблемами с поставкой еды, а также с отключениями электричества. По официальным данным властей, годовая инфляция достигает 500%.

Внутренняя валюта Зимбабве обесценивается так быстро, что население страны перешло на американские доллары, покупая их на чёрном рынке. В начале 2019 года власти ввели новую валюту, но это пока не помогло стабилизировать экономику, хотя к концу года инфляция и замедлилась.

В декабре единственный миллиардер страны Страйв Масийива обратился к врачам с предложением проспонсировать их зарплаты, чтобы те вернулись на работу. Он пообещал создать фонд поддержки объёмом в 100 миллионов зимбабвийских долларов — это около 6,2 миллионов долларов США.

Страйв Масийива​ Фото Getty​

По состоянию на 23 января 2020 года состояние Масийивы оценивали в 1,1 миллиарда долларов. Он заработал состояние, основав телекоммуникационную компанию Econet. Кроме того, он владеет половиной фирмы Liquid Telecommunications, которая обеспечивает оптоволоконное и спутниковое покрытие по всей Африке.

Миллиардер создаст фонд для поддержки врачей, но денег хватит только на полгода

В конце января Ассоциация больничных врачей Зимбабве (ZHDA) приняла предложение Масийивы. Он проведёт платёж через собственный благотворительный фонд Higher Life Foundation, который основал в 1996 году.

Организация обеспечит зарплаты двум тысячам докторов на уровне 300 долларов в месяц, чтобы помочь им покрыть базовые расходы на жизнь. Для медсестёр организуют бесплатный транспорт.

Как отметила ассоциация, миллиардер будет спонсировать врачей лишь на протяжении шести месяцев — до лета 2020 года. Пока неясно, что случится после этого: в организации уже ищут более долгосрочное решение.

ZHDA представляет около 600 врачей, работающих в 1600 правительственных больницах и клиниках. По данным ассоциации, после приёма предложения миллиардера врачи уже начали возвращаться к работе. На службу вышли уже 500 человек, в ближайшее время организация ожидает, что число вырастет вдвое.

#африка #деньги #забастовки

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16 комментариев
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Дитковский

6

Итого: снг хуже зимбабве, заебись хуле ебать зато вторую мировую выиграли гордость пиздец

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empSokol

Дитковский
4

снг хуже зимбабве

Как ты пришёл к такому выводу?

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ouxen

empSokol
2

то, что разница только в том, что у нас миллиардеры не докидывают на корм соотечественникам)

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empSokol

ouxen
0

Ну у нас и инфляция не 500%.

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ouxen

empSokol
3

но живут не те же 100-200 баксов в ебенях врачи) то есть ещё хлеще

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empSokol

ouxen
2

Не знаю что там с покупательной способностью, но есть ощущение, что в Зимбабве всё же печальней жить.

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ouxen

empSokol
1

ешь кокосы, жуй бананы, там и бабки ненужны все под ногами, сидят нихуя не делают под деревом, только плодятся

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empSokol

ouxen
5

Покупаю гражданство Зимбабве.

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Станислав Ильин

ouxen
0

Да не, работают, я видел. Правда я был в Виктории-Фолс, а это такие Сочи в Зимбабве. Там как в России в каком-нибудь 93,  только жарче. Дороги там кстати неплохие.

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ouxen

Станисл…
0

это приезжие

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hyposlasher

empSokol
0

А если бы была, то прям подкатывали бы)

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Комментарий удален

шарлиз терон loves е.коловрата

Дитковский
0

Начни с себя

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Дмитрий Орлов

шарлиз
3

Ныть о жопе в снг лучше всего чернорабом в Польше.

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Иван Семёныч

Дитковский
0

снг хуже зимбабве

ну это только на полгодика будет похуже, там же написано

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ouxen

Иван
0

нужно им простить долги и выдать ещё кредитов

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Иван Семёныч

0

Потом покупаешь немного  политиков

Устраиваешь замбабвеский майдан
???
PROFIT

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