Прямой эфир
Канадская правозащитница, назвавшая баскетболиста «насильником», обратилась в полицию после угроз расправой.
После гибели Коби Брайанта при крушении вертолёта журналистка The Washington Post Фелиция Сонмез и канадская правозащитница Джули Лалонд напомнили в Твиттере, что в 2003 году баскетболиста обвинили в изнасиловании. Дело не дошло до суда, но позже его разрешили в гражданском порядке.
Авторы твитов получили угрозы расправой в соцсетях и стали опасаться за свою безопасность. Журналистку временно отстранили от работы в издании, поскольку «она мешает работе коллег», а правозащитница обратилась в полицию.
В 2003 году 19-летняя работница отеля в городе Игл (штат Колорадо) обвинила Брайанта в изнасиловании. Она заявила, что баскетболист начал душить её и принудил к половому акту, предоставив доказательства в виде наличия синяков на шее и вагинальных травм. Брайанта арестовали, но тот заявил, что секс был по обоюдному согласию.
Обвинение не дошло до суда, потому что истица отказалась давать показания после травли и подрыва репутации. Она столкнулась с угрозами со стороны поклонников Брайанта и распространением в таблоидах информации о том, что она получила вагинальные травмы, поскольку занималась сексом с разными партнёрами в течение нескольких дней. Обвинения с баскетболиста сняли — при этом прокурор заверил прессу, что причиной стало решение истицы, а не другие обстоятельства.
В 2004 году девушка подала гражданский иск против Брайанта, который урегулировали спустя год. Условия договорённости не разглашались. Тогда баскетболист принёс публичные извинения девушке: «Хотя я действительно верю в то, что секс между нами был по обоюдному согласию, я понимаю, что она так не считала и не рассматривала инцидент в том же свете, что и я. После месяцев исследования доказательств, заявлений её юриста и даже её личных показаний, я теперь понимаю, что она полагает, что не давала согласия на секс».
26 января политический репортёр The Washington Post Фелиция Сонмез (Felicia Sonmez) опубликовала ссылку на статью Daily Beast 2016 года с заголовком: «Тревожное дело Коби Брайанта об изнасиловании: ДНК-улики, история обвинителя и полупризнание».
Позже в треде с репостом оригинального твита она рассказала, что получила угрозы и оскорбления, а также заявила, что «помнить о публичной персоне нужно во всех деталях».
После треда негативной реакции в Твиттере стало ещё больше.
Сонмез сообщила главному редактору Трейси Грант об угрозах и отправила ссылки на свои твиты. Через два часа Грант попросила удалить эти публикации. Журналистка согласилась, хотя посчитала такое решение проблемы «запоздалым», поскольку в соцсетях уже опубликовали её адрес.
Журналистка забеспокоилась о своей безопасности и сняла номер в отеле. Там она узнала, что её отправили в оплачиваемый административный отпуск. По телефону главный редактор сообщил Сонмез, что «её поведение в соцсетях мешает другим журналистам The Washington Post делать свою работу». Вскоре Сонмез получила письмо от старшего редактора: «Фелиция. Ты приняла необдуманное решение, когда опубликовала этот твит. Пожалуйста, прекрати. Ты вредишь изданию».
В The Washington Post подтвердили, что отстранили журналистку из-за твитов о Брайанте: «Репортёра Фелицию Сонмез отстранили от работы на время, пока The Post решает, нарушили ли её твиты о смерти Коби Брайанта политику ведения соцсетей издания. Её публикации демонстрируют недальновидность, которая негативно сказывается на работе её коллег».
27 января профсоюз The Washington Post осудил отстранение журналистки и потребовал разрешить ей вернуться к работе: «Фелиция вынуждена была покинуть дом, опасаясь за свою безопасность, и получила недостаточную помощь от издания». В 2018 году Сонмез заявила о сексуальных домогательствах — в профсоюзе решение издания посчитали отказом защищать жертв насилия.
Позже в The Washington Post заявили, что потребовали от Сонмез удалить твиты, поскольку она раскрыла имена людей, которые отправляли ей письма на рабочую почту. Но журналистка отметила, что впервые слышит о таком объяснении.
Правозащитница и феминистка Джули Лалонд (Julie Lalonde), живущая в Оттаве, в своём твиттере назвала Брайанта «насильником».
«Для меня было важно напомнить прогрессивным людям, что пока они заискивают перед своим любимым баскетболистом, женщины смотрят на это и думают: "Ясно, значит вам плевать на эту ужасную вещь, которую он сделал"», — рассказала Лалонд изданию Vice.
Лалонд, издавшая книгу о своём опыте столкновения со сталкингом, стала получать угрозы от пользователей Твиттера. Некоторые пожелали ей погибнуть при крушении вертолёта. Когда в соцсетях стали публиковать адреса её тёзок в Оттаве, правозащитница удалила свои твиты, закрыла аккаунт и обратилась в полицию.
28 января The New York Times опубликовала новую статью о деле 2003 года, указав в анонсе, что обвинение в изнасиловании преследовало Брайанта «всю жизнь».
В Твиттере многие негативно отреагировали на такую публикацию: некоторые задались вопросом, этично ли упоминать такое спустя два дня после смерти Брайанта, а другие обвинили издание в эксплуатации истории ради кликов.
Между прочим, вчера парня даже удалили за уточнения по поводу персоны Коби Брайанта и шутки в стиле тех, которые делали в новости про смерть Всеволода Чаплина.
Жалкие лицемеры
Я тут провожу небольшое социологическое исследование.
Можно уточнить что в вашем понимании является лицемерием?
Ну это когда ты смеялся над одной смертью вчера, а сегодня негодуешь когда это делает кто-то другой
Не совсем понимаю недовольство этой журналистки. Ее твит был просто неуместным.
Если вопрос был урегулирован ещё 17 лет назад, то какой смысл его было снова поднимать?
Тем более тема изнасилований очень сложна в трактовках - и вешать ярлыки кто виноват - очень погано в принципе.
Потому, что если чувака превозносят на фоне его смерти, неплохо бы помнить, что не всё так хорошо.
Это не значит, что «ура, он помер»
Это значит, что может в баскетболе он и бог, но как человек - большой вопрос, хорош ли он
Ну это только доказывает поинт о том что известным/популярным людям прощают преступления.
Ты только строку про спортивные достижения вставь в этот текст 100500 раз, и будет верно
мне обидно, что ты так плохо стараешься меня унизить
это мазохизм
ну кто там этих леваков разберёт что они любят
ну и вот опять(
да поебитесь уже, гспд))
мы уже в процессе
присоединяйся
можешь даже придушить меня немножко, не заявлю
Так в том то и дело, что и нет же вопросов по нему. Все уже давным давно урегулировано.
Какой смысл ворошить эту хуйню?
Потому что всем давно известно как такие дела урегулируются, а потому вполне закономерно сомневаются.
Журналистка Washington Post опубликовала ссылку на статью The Daily Beast.
WELL.
1. Дело об изнасиловании — довольно важная часть биографии Коби Брайанта. И даже я, поклонник НБА, который бы хотел, чтобы его вспоминали в основном по хорошим делам, абсолютно нормально отношусь к тому, что эту тему поднимают уже через несколько часов после смерти Коби. Это часть его наследия.
2. Washington Post, насколько я видел, не сливался с темы этих обвинений. Так что отстранение журналистки — вряд ли вопрос какой-то цензуры этой темы.
3. Когда ПРАВОЗАЩИТНИЦА называет насильником человека, которого суд в итоге не признал насильником — я такого не могу понять
Я так понимаю, суд не признал его «не насильником»
Дело не дошло до суда
Гражданский суд тоже суд
Когда ПРАВОЗАЩИТНИЦА называет насильником человека, которого суд в итоге не признал насильником — я такого не могу понять
представь себе ту же самую ситуацию в 2019 году, и что бы решил суд
В 2019 году девушка обвинила в изнасиловании игрока НБА Кристапса Порзингиса. Якобы тот порвал крестообразные связки колена, позвал ночью девушку к себе домой, она приехала, а он занялся с ней сексом против ее согласия. причем, насколько я помню, они не впервый раз спали вместе, и это было по обоюдному согласию.
дело продолжается, и пока подробностями особо не делятся. защита Порзингиса считает, что с него пытаются содрать денег. Вот как раз похожая ситуация
самое гениальное - это то, что девушка в обвинении сказала, что он изнасиловал ее сразу же после порванных крестов. так и представляю, как человек получил травму, из-за которой и передвигаться не мог нормально, но решил все равно прийти и изнасиловать девушку
ещё труп не остыл, а уже погоня за хайпом, ну ёбтвоюмать
Ещё публикация не остыла, а ты уже тут со своими комментариями в погоне за хайпом
Дайте ему покоиться с миром
Вообще ему уже всё равно. В целом, довольно сомнительная традиция — либо хорошо, либо никак.
Сомнез
@Дарья Лейзаренко она же Сонмез
Там говорится «ничего кроме правды»
Ой, блядь, ну когда они уже завалят свои ебальники? Сколько ещё будет продолжаться эта хуйня псевдо-правозащитницами?
Такое раздражение в последнее время вызывают, что аж тресет. До этого молчала, но сразу же как сдох - всё, пора в твиттере покричать о якобы изнасиловании с 20-летним сроком свежести.
ты чо блядь несешь, в изнасиловании его обвинили сразу же после изнасилования
Илья, ты дурак? Я тебе не говорю про суды, я тебе говорю конкретно про эту женщину.
А может ты лично видел, как Коби ее насиловал? То есть это не тот случай, когда 19 летняя девчонка решила потрахаться со звездой, а потом по классической и отработанной схеме написать на него заявление об изнасиловании?
А ты думаешь она не захотела писать заявление из-за того, что ей якобы угрожали его фанаты? Или может из-за того, что при более детальном расследовании этого громкого дела всё бы всплыло наружу?
Травм никаких не было, она не стала их свидетельствовать изначально. Были следы рук на шее, но ты когда-нибудь смотрел порно с темнокожими? Ты видел что там за жесть происходит?
Пишут же что ей начали уже тогда фанаты угрожать. Вот и слилась она.
Пишут же что ей начали уже тогда фанаты угрожать. Вот и слилась она.
Они бы ничего ей не сделали. Если бы ее действительно так грубо изнасиловали, он бы 100% присел, как бы там все яро не поддерживали его. Демократичные устои у них на первом месте.
Ну да, ну да.
О. Джей Симпсон, убивший свою бывшую жену и ее приятеля, смотрит на тебя и улыбается.
Причем вообще здесь он? Какое он отношение имеет к Коби, этой девчонке и этому делу?
это к
он бы 100% присел
Демократичные устои у них на первом месте.
Примеры когда не присели или присели не сразу.
Я согласен, но опять же в этом деле не было железобетонных доказательств. Все понимают что он, но доказать никто не может
а есть шкала грубости насилия?
Я просто больше склоняюсь к тому, что обычная 19 летняя девчонка САМА захотела переспать со звездным баскетболистом (что абсолютно нормально у них), может быть он где-то во время процесса переборщил из-за переизбытка тестостерона (что абсолютно нормально для баскетболистов), но в сам факт изнасилования я не поверю никогда)
Любая вагинальная травма может быть от большого размера. Учитывая то, что она маленькая 19 летняя девчушка, которая видимо только недавно лишилась девственности, а он темнокожий двухметровый гигант - всё сходится.
Racists
А это тут при чем?
Забавно, что, судя по всему, это тот же самый Майк Чернович, который внес значительный вклад в травлю Джеймса Ганна и Дэна Хармона за их посты в твиттере. Если, конечно, с того момента он не успел удалить свой твиттер и освободившийся ник занял какой-то другой Чернович, уже получивший галочку верификации.
https://lenta.ru/articles/2018/07/25/jokers/
https://www.polygon.com/2018/7/23/17604178/rick-morty-dan-harmon-twitter-4chan-reddit-far-right
Но вчера никто не написал об этом, их можно понять, начнутся вопросы или вообще выгонят из тусовочки лицемеров.
помнить о публичной персоне нужно во всех деталях
Вот это да, но у нас любят поливать помоями только неугодных, ещё и про какой то "бэкграунд" пишут.
безвременно ушедшие знаменитости не могут быть грешниками, если их греховность не была установлена при жизни
это до прочтения.
после прочтения могу сказать, что люди тупорылые обезьяны, и их нужно сжигать в печах
которые? нужна конкретика
которые отстранили журналистку от работы за твит со ссылочкой, и которые к обеим в реплаи прибежали с травлей КАК ТЫ СМЕЕШЬ НАПОМИНАТЬ ПРО ТАКОЕ ОН ЖЕ УМИР
ну рил не вовремя, кому сейчас не похуй?
пару дней стоило подождать хотя бы
эээ, наоборот самое правильное время, нельзя вспоминать человека только с одной стороны.
ИЛИ ПОСЛЕ ПОХОРОН СТАЛИНА НУЖНО БЫЛО ТОЛЬКО ПРО БЕРЛИН ДА ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ ВСПОМИНАТЬ?
хорошо, вы правы, можете меня травить
@Дмитрий Орлов призыв к травле самого себя!
Ты хороший. Пусть все мечты сбудутся! Добра тебе.
но только пять минут
Погодим пока умрёшь, и вот тогда вспомним о тебе и хорошее
(Это такая тупая шутка у меня)
когда я умру мне будет на всё по**й
Притащим на похороны илюхера
фотографии, пожирающим слипшиеся макароны прямо из кастрюли.
для @Алена Яровая напишу, что я считаю, что за твиты людей травить плохо, травить людей вообще плохо, тем более за написанное, а отстранять её не стоило 100%, и тут ещё надо пару словечек написать, типа виктимблейминг и проч
Ты уже стравлен или пригласил меня тебя потравить? Синяки и вагинальные разрывы которые произошли по обоюдному согласию ну не знаю не все такие большие любителя бдсм. Произошло то все задолго до миту так что вряд ли это была такая же волна хайпа на херасменте. Что не исключает того что девонька хотела денег или чего там можно получить подав в суд на знаменитость. Но! Какой ценой? А с журналисткой то они это зря
я кстати нигде же не оправдывал, да я даже не пытался оценить само событие, просто отметил несвоевременность, и то мне хуёв за воротник накидали
Синяки и вагинальные разрывы которые произошли по обоюдному согласию ну не знаю не все такие большие любителя бдсм.
Чомут по опыту бабы любят, когда их пиздят в постели. А те которые сначала отнекиваются, то после того как придушишь или дашь пощечину\шлепнешь просят еще.
Которые пишут плохое про Коби Брайанта конечно!!!
уйди противный, мы уже понели, что ты мамкин ценник
забавно смотреть за разделившейся реакцией на спортсе под статьёй на эту тему от 2017го
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sviridov/1387982.html
но вообще по тексту веришь скорее в его виновность
Да вообще смешно выглядит его «Хотя я действительно верю в то, что секс между нами был по обоюдному согласию, я понимаю, что она так не считала и не рассматривала инцидент в том же свете, что и я»
Звучит как будто «я просто не подумал, что кто-то может не хотеть секса со мной, а оказывается когда она и правда не хотела, когда говорила, что не хочет»
Ещё такое было
да и вообще озлобленный долбоёб какой-то
https://twitter.com/AriShaffir/status/1102695434198360064
Мьючу
окей
Не бойтесь, вас не больно зарежут, чик и вы уже на небесах, где вас будет насиловать коби брайант
Кроме имени этого персонажа и того, что он сдох на вертолёте с продуктом своей бурной молодости, кому-нибудь что-нибудь известно о нём?
да, известно, один из величайших баскетболистов, пятикратный чемпион НБА, двухкратный олимпийский, эмвипи, получил оскара, открыл академию
Т.е. нихуя.
типа ты меня сейчас троллить пытаешься?
если да, то просто не буду тебе больше отвечать