Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Дарья Лейзаренко
4056

В соцсетях спорят о старом деле Коби Брайанта об изнасиловании. Журналистку Washington Post отстранили от работы за твит Материал редакции

Канадская правозащитница, назвавшая баскетболиста «насильником», обратилась в полицию после угроз расправой.

127 комментариев
В закладки
Аудио
Коби Брайант в суде по делу об обвинении в изнасиловании в 2003 году  Фото AP

После гибели Коби Брайанта при крушении вертолёта журналистка The Washington Post Фелиция Сонмез и канадская правозащитница Джули Лалонд напомнили в Твиттере, что в 2003 году баскетболиста обвинили в изнасиловании. Дело не дошло до суда, но позже его разрешили в гражданском порядке.

Авторы твитов получили угрозы расправой в соцсетях и стали опасаться за свою безопасность. Журналистку временно отстранили от работы в издании, поскольку «она мешает работе коллег», а правозащитница обратилась в полицию.

В чём обвиняли Брайанта

В 2003 году 19-летняя работница отеля в городе Игл (штат Колорадо) обвинила Брайанта в изнасиловании. Она заявила, что баскетболист начал душить её и принудил к половому акту, предоставив доказательства в виде наличия синяков на шее и вагинальных травм. Брайанта арестовали, но тот заявил, что секс был по обоюдному согласию.

Обвинение не дошло до суда, потому что истица отказалась давать показания после травли и подрыва репутации. Она столкнулась с угрозами со стороны поклонников Брайанта и распространением в таблоидах информации о том, что она получила вагинальные травмы, поскольку занималась сексом с разными партнёрами в течение нескольких дней. Обвинения с баскетболиста сняли — при этом прокурор заверил прессу, что причиной стало решение истицы, а не другие обстоятельства.

В 2004 году девушка подала гражданский иск против Брайанта, который урегулировали спустя год. Условия договорённости не разглашались. Тогда баскетболист принёс публичные извинения девушке: «Хотя я действительно верю в то, что секс между нами был по обоюдному согласию, я понимаю, что она так не считала и не рассматривала инцидент в том же свете, что и я. После месяцев исследования доказательств, заявлений её юриста и даже её личных показаний, я теперь понимаю, что она полагает, что не давала согласия на секс».

Журналистку отстранили от работы за твиты со ссылкой на статью о деле Брайанта

26 января политический репортёр The Washington Post Фелиция Сонмез (Felicia Sonmez) опубликовала ссылку на статью Daily Beast 2016 года с заголовком: «Тревожное дело Коби Брайанта об изнасиловании: ДНК-улики, история обвинителя и полупризнание».

Позже в треде с репостом оригинального твита она рассказала, что получила угрозы и оскорбления, а также заявила, что «помнить о публичной персоне нужно во всех деталях».

Вау, это было поучительно. Всем 10 тысячам людей (буквально), которые оставили мне комментарии и письма с угрозами расправой и оскорблениями, пожалуйста, прочитайте эту статью, которая была написала три года назад, и не мной. Любая публичная персона заслуживает того, чтобы её помнили во все деталях, даже если эта персона всеми любима, а детали — тревожны. Люди, которые отвечают агрессией и угрозами мне (человеку, который даже не написал эту статью, но посчитал её хорошей), демонстрируют давление, которое заставляет жертв молчать в таких случаях

После треда негативной реакции в Твиттере стало ещё больше.

Emmanuel Acho @thEMANacho
@feliciasonmez It takes immense skill and stupidity to find a way to play the victim, in a moment where 9 people lost their lives in a helicopter crash. Again, delete your account.
Требуется колоссальный навык и глупость, чтобы сыграть жертву, когда девять человек погибли при крушении вертолёта. Повторюсь, удали свой аккаунт
Mr. V @Blackheart11C
@feliciasonmez RIP to all the lives lost today. Hope the Washington Post Deletes you from their premises 🤡 https://t.co/8wMT9JfO0K
Покойтесь с миром, погибшие сегодня души. Надеюсь, The Washington Post тебя выгонит
📸JT📸 @JTToth24
Fuck this bitch @feliciasonmez https://t.co/SU4ZkGSwPQ
Пошла нах** эта сука

Сонмез сообщила главному редактору Трейси Грант об угрозах и отправила ссылки на свои твиты. Через два часа Грант попросила удалить эти публикации. Журналистка согласилась, хотя посчитала такое решение проблемы «запоздалым», поскольку в соцсетях уже опубликовали её адрес.

Журналистка забеспокоилась о своей безопасности и сняла номер в отеле. Там она узнала, что её отправили в оплачиваемый административный отпуск. По телефону главный редактор сообщил Сонмез, что «её поведение в соцсетях мешает другим журналистам The Washington Post делать свою работу». Вскоре Сонмез получила письмо от старшего редактора: «Фелиция. Ты приняла необдуманное решение, когда опубликовала этот твит. Пожалуйста, прекрати. Ты вредишь изданию».

В The Washington Post подтвердили, что отстранили журналистку из-за твитов о Брайанте: «Репортёра Фелицию Сонмез отстранили от работы на время, пока The Post решает, нарушили ли её твиты о смерти Коби Брайанта политику ведения соцсетей издания. Её публикации демонстрируют недальновидность, которая негативно сказывается на работе её коллег».

27 января профсоюз The Washington Post осудил отстранение журналистки и потребовал разрешить ей вернуться к работе: «Фелиция вынуждена была покинуть дом, опасаясь за свою безопасность, и получила недостаточную помощь от издания». В 2018 году Сонмез заявила о сексуальных домогательствах — в профсоюзе решение издания посчитали отказом защищать жертв насилия.

Такое решение проблемы со стороны The Post показывает полное пренебрежение к практикам поддержки жертв сексуального насилия, которые мы в том числе используем при своей журналистской деятельности.

Жертвы вне и внутри этого отдела новостей заслуживают справедливого и прозрачного обращения, которое не умаляет их безопасности.

из заявления профсоюза

Позже в The Washington Post заявили, что потребовали от Сонмез удалить твиты, поскольку она раскрыла имена людей, которые отправляли ей письма на рабочую почту. Но журналистка отметила, что впервые слышит о таком объяснении.

Назвавшая Брайанта «насильником» правозащитница обратилась в полицию после угроз

Правозащитница и феминистка Джули Лалонд (Julie Lalonde), живущая в Оттаве, в своём твиттере назвала Брайанта «насильником».

Коби Брайант был насильником. Напоминаю, если вы забудете об этом в течение следующих нескольких дней. Мьючу реплаи, потому что люди, которые фанатеют от абьюзеров, — мусор. Запомните: знаменитостям плевать на вашу лесть. Живым или мёртвым, знаменитостям пох**. Вы не получите денег или минет за то, что зашли в Твиттер и напали на человека, который говорит об этом

«Для меня было важно напомнить прогрессивным людям, что пока они заискивают перед своим любимым баскетболистом, женщины смотрят на это и думают: "Ясно, значит вам плевать на эту ужасную вещь, которую он сделал"», — рассказала Лалонд изданию Vice.

Лалонд, издавшая книгу о своём опыте столкновения со сталкингом, стала получать угрозы от пользователей Твиттера. Некоторые пожелали ей погибнуть при крушении вертолёта. Когда в соцсетях стали публиковать адреса её тёзок в Оттаве, правозащитница удалила свои твиты, закрыла аккаунт и обратилась в полицию.

В соцсетях негативно отреагировали на статью The New York Times про дело об изнасиловании

28 января The New York Times опубликовала новую статью о деле 2003 года, указав в анонсе, что обвинение в изнасиловании преследовало Брайанта «всю жизнь».

The New York Times @nytimes
Even as Kobe Bryant moved beyond his career in the NBA and into his next chapter as a Hollywood and tech mogul, he could never fully leave the ugliest part of his past behind https://nyti.ms/36zjiTb
Даже после того, как Коби Брайант завершил карьеру в НБА и открыл новую главу как голливудский и технический магнат, он так и не смог оставить в прошлом самую страшную часть своей жизни: «Дело Коби Брайанта об изнасиловании прекратили, но о нём не забыли»

В Твиттере многие негативно отреагировали на такую публикацию: некоторые задались вопросом, этично ли упоминать такое спустя два дня после смерти Брайанта, а другие обвинили издание в эксплуатации истории ради кликов.

Camila Jaramillo @la_vie_d_Camila
@nytimes Do you think it is appropriate or right to mention this rn? Let him rip
Вы думаете, что сейчас это уместно упоминать? Дайте ему покоиться с миром.
Mike Cernovich @Cernovich
@nytimes Racists.
Расисты
Peanut 😎😎 @PeanutSpeaks2u
@nytimes I Live in Colorado and he was found not guilty of that case that girl did not testify in that trial let it go let him rest in peace stop publishing this trash!
Я живу в Колорадо, и его признали невиновным, эта девочка не дала показаний в суде. Отстаньте от него, дайте покоиться с миром, хватит публиковать этот мусор!
Adam Pemberton @APmbrtn22
@nytimes and now you’re bringing it back up for views. Shameful.
И теперь вы вспомнили об этом ради просмотров. Стыдно
Sheba Surfer @shebasurfer
@nytimes Unfollowed. Subscription canceled. A dismissed charge from 17 years ago is not newsworthy, informative nor appropriate. No respect for his family nor to the person who's experience you are exploiting for clicks .. but here you are and there I go...
Отписался. Отменил подписку. Снятое обвинение 17-летней давности — это недостойно освещения, не информативно и не уместно. Никакого уважения ни к семье, ни к человеку, чью жизнь вы эксплуатируете ради кликов... Раз вы поступили так, то я ухожу

#соцсети #разборы #twitter #домогательства #брайант

Разборы
Подписан
Отписаться
Будет ли голосование за Конституцию иметь значение, если Путин уже подпишет закон? Ответить пока сложно
Кремль назвал такое голосование необязательным, но пообещал, что оно не будет формальностью.
0
23
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дарья Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b","\u0434\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430","\u0431\u0440\u0430\u0439\u0430\u043d\u0442","twitter"], "comments": 127, "likes": 23, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 139203, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Jan 2020 12:40:33 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 139203, "author_id": 217590, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/139203\/get","add":"\/comments\/139203\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/139203"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245417, "last_count_and_date": null }
127 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Унылый Лось

15

Между прочим, вчера парня даже удалили за уточнения по поводу персоны Коби Брайанта и шутки в стиле тех, которые делали в новости про смерть Всеволода Чаплина.

Ответить

Александр Александров

Унылый
7

Жалкие лицемеры

Ответить

Иван Щербина

Александр
0

Я тут провожу небольшое социологическое исследование.
Можно уточнить что в вашем понимании является лицемерием?

Ответить

Александр Александров

Иван
4

Ну это когда ты смеялся над одной смертью вчера, а сегодня негодуешь когда это делает кто-то другой

Ответить

CiZerin

Иван
2

Измерение лица, например если оно, лицо, белое, то значит расист.

Ответить

Унылый Лось

CiZerin
0

Если квадратное, значит майнкрафт.

Ответить

DESAAD LXI

Унылый
1

F

Ответить

Roman Golovin

Унылый
1

Вахтерство такое вахтерство

Ответить

Владимир Земсков

13

Не совсем понимаю недовольство этой журналистки. Ее твит был просто неуместным.
Если вопрос был урегулирован ещё 17 лет назад, то какой смысл его было снова поднимать?
Тем более тема изнасилований очень сложна в трактовках - и вешать ярлыки кто виноват - очень погано в принципе.

Ответить

Виктор Ганелес

Владимир
5

Потому, что если чувака превозносят на фоне его смерти, неплохо бы помнить, что не всё так хорошо.
Это не значит, что «ура, он помер»
Это значит, что может в баскетболе он и бог, но как человек - большой вопрос, хорош ли он

Ответить

Oldfag TV

Виктор
2

Ну в данном случае это выглядит примерно так:
- Погиб легенда баскетбола Коби Брайант...
- ОН БЫЛ НАСИЛЬНИКОМ!
- (перечисляет спортивные достижения)
- НАСИЛЬНИК!
- Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь, с которой он летел на тренировку...
- НА! СИЛЬ! НИК!
...

Ответить

Марат Габдуллин

Oldfag
2

Ну это только доказывает поинт о том что известным/популярным людям прощают преступления. 

Ответить

Виктор Ганелес

Oldfag
0

Ты только строку про спортивные достижения вставь в этот текст 100500 раз, и будет верно

Ответить

Emile Zäkiev

Oldfag
1

да

Ответить

Oldfag TV

Oldfag
0

Гессе гей. Пруф:

Ответить

Иван Гессе

Oldfag
1

мне обидно, что ты так плохо стараешься меня унизить

Ответить

Антон Иванов

Иван
0

это мазохизм

Ответить

Иван Гессе

Антон
0

ну кто там этих леваков разберёт что они любят

Ответить

Антон Иванов

Иван
0

все в политику скатываешь

Ответить

Oldfag TV

Иван
0

я не стараюсь даже, ты и сам с этим прекрасно справляешься

Ответить

Иван Гессе

Oldfag
0

ну и вот опять(

Ответить

4 shizzle ma

Иван
0

да поебитесь уже, гспд))

Ответить

Иван Гессе

4
0

мы уже в процессе
присоединяйся
можешь даже придушить меня немножко, не заявлю

Ответить

Oldfag TV

Иван
0
Ответить

Владимир Земсков

Виктор
0

Так в том то и дело, что и нет же вопросов по нему. Все уже давным давно урегулировано.
Какой смысл ворошить эту хуйню?

Ответить

Виктор Ганелес

Владимир
0

Так и по его смерти вопросов нет

Ответить

Rudolf Cunningham

Владимир
0

Потому что всем давно известно как такие дела урегулируются, а потому вполне закономерно сомневаются.

Ответить

Oldfag TV

9

Журналистка Washington Post опубликовала ссылку на статью The Daily Beast.
WELL.

Ответить

Женя Кузьмин

8

1. Дело об изнасиловании — довольно важная часть биографии Коби Брайанта. И даже я, поклонник НБА, который бы хотел, чтобы его вспоминали в основном по хорошим делам, абсолютно нормально отношусь к тому, что эту тему поднимают уже через несколько часов после смерти Коби. Это часть его наследия.

2. Washington Post, насколько я видел, не сливался с темы этих обвинений. Так что отстранение журналистки — вряд ли вопрос какой-то цензуры этой темы.

3. Когда ПРАВОЗАЩИТНИЦА называет насильником человека, которого суд в итоге не признал насильником — я такого не могу понять

Ответить

Виктор Ганелес

Женя
2

Я так понимаю, суд не признал его «не насильником»
Дело не дошло до суда

Ответить

Марк Рязанцев

Виктор
0

Гражданский суд тоже суд

Ответить

Виктор Ганелес

Марк
2

А там вообще решение не разглашается, только «стороны договорились»

Ответить

Илюхер XXIX

Женя
1

Когда ПРАВОЗАЩИТНИЦА называет насильником человека, которого суд в итоге не признал насильником — я такого не могу понять

представь себе ту же самую ситуацию в 2019 году, и что бы решил суд

Ответить

Женя Кузьмин

Илюхер
0

В 2019 году девушка обвинила в изнасиловании игрока НБА Кристапса Порзингиса. Якобы тот порвал крестообразные связки колена, позвал ночью девушку к себе домой, она приехала, а он занялся с ней сексом против ее согласия. причем, насколько я помню, они не впервый раз спали вместе, и это было по обоюдному согласию.

дело продолжается, и пока подробностями особо не делятся. защита Порзингиса считает, что с него пытаются содрать денег. Вот как раз похожая ситуация

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bankshot/2405299.html

Ответить

Anton Nikolayev

Женя
0

самое гениальное - это то, что девушка в обвинении сказала, что он изнасиловал ее сразу же после порванных крестов. так и представляю, как человек получил травму, из-за которой и передвигаться не мог нормально, но решил все равно прийти и изнасиловать девушку

Ответить

Илюхер XXIX

Женя
–1

но общество-то уже всё решило, и мы знаем, виновен он или нет

Ответить

ouxen

8

правильно напомнила

Ответить

4 shizzle ma nizzle

5

ещё труп не остыл, а уже погоня за хайпом, ну ёбтвоюмать

Ответить

Виктор Ганелес

4
5

Ещё публикация не остыла, а ты уже тут со своими комментариями в погоне за хайпом

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Виктор
1

так а для чего ещё мы тут сидим

Ответить

DESAAD LXI

4
1

Впрочем ничего нового)

Ответить

CiZerin

4
1

Я думал трупы у холодильных камерах держат

Ответить

empSokol

5

Дайте ему покоиться с миром

Вообще ему уже всё равно. В целом, довольно сомнительная традиция — либо хорошо, либо никак.

Сомнез

@Дарья Лейзаренко она же Сонмез

Ответить

Александра Хотимченко

empSokol
3

Там говорится «ничего кроме правды»

Ответить

Виктор Ганелес

Александра
1

Вот это лучше

Ответить

ouxen

empSokol
–3

нет не никак

Ответить

Женя Яночкин

–3

Ой, блядь, ну когда они уже завалят свои ебальники? Сколько ещё будет продолжаться эта хуйня псевдо-правозащитницами? 

Такое раздражение в последнее время вызывают, что аж тресет. До этого молчала, но сразу же как сдох - всё, пора в твиттере покричать о якобы изнасиловании с 20-летним сроком свежести. 

Ответить

Илюхер XXIX

Женя
4

ты чо блядь несешь, в изнасиловании его обвинили сразу же после изнасилования

Ответить

Женя Яночкин

Илюхер
–4

Илья, ты дурак? Я тебе не говорю про суды, я тебе говорю конкретно про эту женщину.

А может ты лично видел, как Коби ее насиловал? То есть это не тот случай, когда 19 летняя девчонка решила потрахаться со звездой, а потом по классической и отработанной схеме написать на него заявление об изнасиловании?

Ответить

xeroxx

Женя
5

А ты лично видел как он ее не насиловал?

Ответить

Женя Яночкин

xeroxx
0

А ты думаешь она не захотела писать заявление из-за того, что ей якобы угрожали его фанаты? Или может из-за того, что при более детальном расследовании этого громкого дела всё бы всплыло наружу?

Ответить

xeroxx

Женя
0

Думаю первое. У неё были травмы и следы удушения. Сама себе сделала?

Ответить

Женя Яночкин

xeroxx
2

Травм никаких не было, она не стала их свидетельствовать изначально. Были следы рук на шее, но ты когда-нибудь смотрел порно с темнокожими? Ты видел что там за жесть происходит?

Ответить

Унылый Лось

Женя
1

Пишут же что ей начали уже тогда фанаты угрожать. Вот и слилась она.

Ответить

Женя Яночкин

Унылый
2

 Пишут же что ей начали уже тогда фанаты угрожать. Вот и слилась она.

Они бы ничего ей не сделали. Если бы ее действительно так грубо изнасиловали, он бы 100% присел, как бы там все яро не поддерживали его. Демократичные устои у них на первом месте.

Ответить

Унылый Лось

Женя
4

Ну да, ну да.
О. Джей Симпсон, убивший свою бывшую жену и ее приятеля, смотрит на тебя и улыбается.

Ответить

Женя Яночкин

Унылый
0

Причем вообще здесь он? Какое он отношение имеет к Коби, этой девчонке и этому делу?

Ответить

Унылый Лось

Женя
3

это к
он бы 100% присел

Демократичные устои у них на первом месте.

Примеры когда не присели или присели не сразу.

Ответить

Женя Яночкин

Унылый
0

Я согласен, но опять же в этом деле не было железобетонных доказательств. Все понимают что он, но доказать никто не может

Ответить

Унылый Лось

Женя
2

Биллу вот не так повезло, но держался долго.

Ответить

4 shizzle ma

Женя
1

а есть шкала грубости насилия?

Ответить

Женя Яночкин

4
2

Я просто больше склоняюсь к тому, что обычная 19 летняя девчонка САМА захотела переспать со звездным баскетболистом (что абсолютно нормально у них), может быть он где-то во время процесса переборщил из-за переизбытка тестостерона (что абсолютно нормально для баскетболистов), но в сам факт изнасилования я не поверю никогда)

Ответить

Унылый Лось

Женя
1

А вот это расизм.

Ответить

Georgiy Batalov

xeroxx
0

Никогда не душил бабу во время ебли чтоли?

Ответить

N/a

Женя
0

Там же вагинальные травмы, следы удушения и прочее

Ответить

Женя Яночкин

N/a
0

Любая вагинальная травма может быть от большого размера. Учитывая то, что она маленькая 19 летняя девчушка, которая видимо только недавно лишилась девственности, а он темнокожий двухметровый гигант - всё сходится.

Ответить

Oldfag TV

Женя
0
Ответить

Александр Александров

Женя
0

У неё просто глаз дохуя

Ответить

Евгений Недосекин

4

Racists

А это тут при чем?

Ответить

tosik

Евгений
4

тоже проорал с этого. 
такая же Джули Лалонд, только с другой стороны фан базы

Ответить

Oldfag TV

Евгений
3

Забавно, что, судя по всему, это тот же самый Майк Чернович, который внес значительный вклад в травлю Джеймса Ганна и Дэна Хармона за их посты в твиттере. Если, конечно, с того момента он не успел удалить свой твиттер и освободившийся ник занял какой-то другой Чернович, уже получивший галочку верификации.
https://lenta.ru/articles/2018/07/25/jokers/
https://www.polygon.com/2018/7/23/17604178/rick-morty-dan-harmon-twitter-4chan-reddit-far-right

Ответить

Ещё раз

4

Но вчера никто не написал об этом, их можно понять, начнутся вопросы или вообще выгонят из тусовочки лицемеров.

помнить о публичной персоне нужно во всех деталях 

Вот это да, но у нас любят поливать помоями только неугодных, ещё и про какой то "бэкграунд" пишут.

Ответить

Илюхер XXIX

0

безвременно ушедшие знаменитости не могут быть грешниками, если их греховность не была установлена при жизни

Ответить

Илюхер XXIX

Илюхер
6

это до прочтения.
после прочтения могу сказать, что люди тупорылые обезьяны, и их нужно сжигать в печах

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Илюхер
0

которые? нужна конкретика

Ответить

Илюхер XXIX

4
7

которые отстранили журналистку от работы за твит со ссылочкой, и которые к обеим в реплаи прибежали с травлей КАК ТЫ СМЕЕШЬ НАПОМИНАТЬ ПРО ТАКОЕ ОН ЖЕ УМИР

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Илюхер
–4

ну рил не вовремя, кому сейчас не похуй?
пару дней стоило подождать хотя бы

Ответить

Илюхер XXIX

4
9

эээ, наоборот самое правильное время, нельзя вспоминать человека только с одной стороны.
ИЛИ ПОСЛЕ ПОХОРОН СТАЛИНА НУЖНО БЫЛО ТОЛЬКО ПРО БЕРЛИН ДА ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ ВСПОМИНАТЬ?

Ответить

4 shizzle ma

Илюхер
4

хорошо, вы правы, можете меня травить

Ответить

ouxen

4
4

@Дмитрий Орлов призыв к травле самого себя!

Ответить

Дмитрий Орлов

ouxen
3

Жаль

Ответить

Унылый Лось

4
3

Ты хороший. Пусть все мечты сбудутся! Добра тебе.

Ответить

4 shizzle ma

Унылый
1

обнял-приподнял

Ответить

4 shizzle ma

4
0

но только пять минут

Ответить

Виктор Ганелес

4
0

Погодим пока умрёшь, и вот тогда вспомним о тебе и хорошее

Ответить

Виктор Ганелес

Виктор
0

(Это такая тупая шутка у меня)

Ответить

Анна Гласс

Виктор
0

да мог бы не объяснять

Ответить

4 shizzle ma

Виктор
0

когда я умру мне будет на всё по**й

Ответить

Анна Гласс

4
0

а не надо всех по себе судить!1

Ответить

Сергей Васильев

Илюхер
0

Притащим на похороны илюхера  
фотографии, пожирающим слипшиеся макароны прямо из кастрюли.

Ответить

4 shizzle ma

Сергей
0

ты так говоришь, как будто это что-то плохое

Ответить

4 shizzle ma

4
3

для @Алена Яровая напишу, что я считаю, что за твиты людей травить плохо, травить людей вообще плохо, тем более за написанное, а отстранять её не стоило 100%, и тут ещё надо пару словечек написать, типа виктимблейминг и проч

Ответить

Алена Яровая

4
2

Ты уже стравлен или пригласил меня тебя потравить? Синяки и вагинальные разрывы которые произошли по обоюдному согласию ну не знаю не все такие большие любителя бдсм. Произошло то все задолго до миту так что вряд ли это была такая же волна хайпа на херасменте. Что не исключает того что девонька хотела денег или чего там можно получить подав в суд на знаменитость. Но! Какой ценой? А с журналисткой то они это зря

Ответить

4 shizzle ma

Алена
0

я кстати нигде же не оправдывал, да я даже не пытался оценить само событие, просто отметил несвоевременность, и то мне хуёв за воротник накидали

Ответить

Алена Яровая

4
0

Так ты звал чтоб я тебя пожалела?

Ответить

4 shizzle ma

Алена
0

да

Ответить

Georgiy Batalov

Алена
0

Синяки и вагинальные разрывы которые произошли по обоюдному согласию ну не знаю не все такие большие любителя бдсм.

Чомут по опыту бабы любят, когда их пиздят в постели. А те которые сначала отнекиваются, то после того как придушишь или дашь пощечину\шлепнешь просят еще.

Ответить

Oldfag TV

4
2

А через пару дней было бы: КАК ВАМ НЕ СТЫДНО ЕГО ЖЕ ВОТ ТОЛЬКО ПОХОРОНИЛИ

Ответить

Унылый Лось

4
1

Весь твитор сейчас заполнен слезками. Вот и напомнила.

Ответить

Виктор Ганелес

Илюхер
0

Оу! Не ждал от тебя
Спасибо!

Ответить

Унылый Лось

4
1

Которые пишут плохое про Коби Брайанта конечно!!!

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Унылый
0

уйди противный, мы уже понели, что ты мамкин ценник

Ответить

4 shizzle ma

4
1
Ответить

4 shizzle ma

4
3

ёпта, двойная выпала

Ответить

Унылый Лось

4
1

((((99

Ответить

Georgiy Batalov

4
1

Которых зовут Илюхер конечно же

Ответить

Илья Ерохин

2

Может и из TJ пора валить, ведь они делают то же самое....

Ответить

Иван Гессе

1

забавно смотреть за разделившейся реакцией на спортсе под статьёй на эту тему от 2017го
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sviridov/1387982.html
но вообще по тексту веришь скорее в его виновность

Ответить

Виктор Ганелес

Иван
1

Да вообще смешно выглядит его «Хотя я действительно верю в то, что секс между нами был по обоюдному согласию, я понимаю, что она так не считала и не рассматривала инцидент в том же свете, что и я»

Звучит как будто «я просто не подумал, что кто-то может не хотеть секса со мной, а оказывается когда она и правда не хотела, когда говорила, что не хочет»

Ответить

Сергей Васильев

1

Ещё такое было 

Ответить

Oldfag TV

Сергей
0

судя по поднятому бугурту, он после этого поотменял свои запланированные выступления, кек

Ответить

Oldfag TV

Oldfag
0

да и вообще озлобленный долбоёб какой-то
https://twitter.com/AriShaffir/status/1102695434198360064

Ответить

Сергей Васильев

Oldfag
1

(((edgy)))

Ответить

Сергей Васильев

Oldfag
1

Рад, что ты меня из ЧС убрал...

Ответить

Emile Zäkiev

Сергей
0

got away with rape...
bcuz he waz a gud boi Dindu nuffin

Ответить

Emile Zäkiev

1

Сегодня на opression olympics: 

фемки vs унтерменши: 0 : 1

Ответить

Temir

0

Мьючу
     
     
окей

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Temir
1

правильно писать Мьюту

Ответить

DESAAD LXI

0

Когда вошёл в чат с мемами прошлого сезона. 

Ответить

Александр Александров

0

Не бойтесь, вас не больно зарежут, чик и вы уже на небесах, где вас будет насиловать коби брайант

Ответить

Nuke Iron

Александр
0

Похоже на типичный сюжет саус парка из старых сезонов

Ответить

сироп от щекотки

0
Ответить

Мошиндейр Омаев

–2

Кроме имени этого персонажа и того, что он сдох на вертолёте с продуктом своей бурной молодости, кому-нибудь что-нибудь известно о нём?

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Мошиндейр
0

да, известно, один из величайших баскетболистов, пятикратный чемпион НБА, двухкратный олимпийский, эмвипи, получил оскара, открыл академию

Ответить

Мошиндейр Омаев

4
0

Т.е. нихуя.

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Мошиндейр
0

типа ты меня сейчас троллить пытаешься?
если да, то просто не буду тебе больше отвечать

Ответить

Мошиндейр Омаев

Мошиндейр
–1

Ебать какие все нежные сегодня.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Детям о Блокаде Ленинграда
Статья о том, что рассказывается об этом событии на уроках в школе.
113
Новости
Baza: в Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата
Участника конфликта, который попал на камеры с автоматом, пока не задержали.
102
Новости
Израильтянка Наама Иссахар, осуждённая по делу о наркотиках, попросила Путина о помиловании
Кремль ждал этой просьбы, чтобы «дело продвинулось».
113
Популярное за три дня
Животные
Верный друг 😻
4
Интернет и мемы
🤔
35
Разборы
Челябинск: как город лесов, сопок и озер превратили в город «чёрного» снега и недостроя
И почему за 10 лет огромный и финансово независимый город воинской славы стал поводом для насмешек, а правительство игнорирует его существование, несмотря на великолепную природу и борьбу активистов.
94

Прямой эфир

Иван Гессе

В соцсетях спорят о старом деле…

Oldfag TV

В соцсетях спорят о старом деле…

сироп от щекотки

«Если можно, отзовите свои…

4 shizzle ma nizzle

В соцсетях спорят о старом деле…

Alexander Balan

Зеленский заявил о причастности…

Иван Гессе

В соцсетях спорят о старом деле…

4 shizzle ma nizzle

В соцсетях спорят о старом деле…

Oldfag TV

В соцсетях спорят о старом деле…

Мошиндейр Омаев

В соцсетях спорят о старом деле…

4 shizzle ma nizzle

В соцсетях спорят о старом деле…

Антон Иванов

В соцсетях спорят о старом деле…

Иван Гессе

В соцсетях спорят о старом деле…

4 shizzle ma nizzle

В соцсетях спорят о старом деле…

4 shizzle ma nizzle

В соцсетях спорят о старом деле…

Унылый Лось

«Я не багаж»: в сети запустили…

badkid

Родителей пятилетней девочки…

Yuriy Kovalets

Американские исследователи…

Dear Moscow,

Антивирус Avast продавал данные…

Антон Иванов

В соцсетях спорят о старом деле…

Авдеев

Запись в подсайте Twitter
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]