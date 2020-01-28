Канадская правозащитница, назвавшая баскетболиста «насильником», обратилась в полицию после угроз расправой.

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Коби Брайант в суде по делу об обвинении в изнасиловании в 2003 году Фото AP

После гибели Коби Брайанта при крушении вертолёта журналистка The Washington Post Фелиция Сонмез и канадская правозащитница Джули Лалонд напомнили в Твиттере, что в 2003 году баскетболиста обвинили в изнасиловании. Дело не дошло до суда, но позже его разрешили в гражданском порядке.

Авторы твитов получили угрозы расправой в соцсетях и стали опасаться за свою безопасность. Журналистку временно отстранили от работы в издании, поскольку «она мешает работе коллег», а правозащитница обратилась в полицию.

В чём обвиняли Брайанта

В 2003 году 19-летняя работница отеля в городе Игл (штат Колорадо) обвинила Брайанта в изнасиловании. Она заявила, что баскетболист начал душить её и принудил к половому акту, предоставив доказательства в виде наличия синяков на шее и вагинальных травм. Брайанта арестовали, но тот заявил, что секс был по обоюдному согласию.

Обвинение не дошло до суда, потому что истица отказалась давать показания после травли и подрыва репутации. Она столкнулась с угрозами со стороны поклонников Брайанта и распространением в таблоидах информации о том, что она получила вагинальные травмы, поскольку занималась сексом с разными партнёрами в течение нескольких дней. Обвинения с баскетболиста сняли — при этом прокурор заверил прессу, что причиной стало решение истицы, а не другие обстоятельства.

В 2004 году девушка подала гражданский иск против Брайанта, который урегулировали спустя год. Условия договорённости не разглашались. Тогда баскетболист принёс публичные извинения девушке: «Хотя я действительно верю в то, что секс между нами был по обоюдному согласию, я понимаю, что она так не считала и не рассматривала инцидент в том же свете, что и я. После месяцев исследования доказательств, заявлений её юриста и даже её личных показаний, я теперь понимаю, что она полагает, что не давала согласия на секс».

Журналистку отстранили от работы за твиты со ссылкой на статью о деле Брайанта

26 января политический репортёр The Washington Post Фелиция Сонмез (Felicia Sonmez) опубликовала ссылку на статью Daily Beast 2016 года с заголовком: «Тревожное дело Коби Брайанта об изнасиловании: ДНК-улики, история обвинителя и полупризнание».

Позже в треде с репостом оригинального твита она рассказала, что получила угрозы и оскорбления, а также заявила, что «помнить о публичной персоне нужно во всех деталях».

Вау, это было поучительно. Всем 10 тысячам людей (буквально), которые оставили мне комментарии и письма с угрозами расправой и оскорблениями, пожалуйста, прочитайте эту статью, которая была написала три года назад, и не мной. Любая публичная персона заслуживает того, чтобы её помнили во все деталях, даже если эта персона всеми любима, а детали — тревожны. Люди, которые отвечают агрессией и угрозами мне (человеку, который даже не написал эту статью, но посчитал её хорошей), демонстрируют давление, которое заставляет жертв молчать в таких случаях

После треда негативной реакции в Твиттере стало ещё больше.

Emmanuel Acho @thEMANacho @feliciasonmez It takes immense skill and stupidity to find a way to play the victim, in a moment where 9 people lost their lives in a helicopter crash. Again, delete your account. Требуется колоссальный навык и глупость, чтобы сыграть жертву, когда девять человек погибли при крушении вертолёта. Повторюсь, удали свой аккаунт

Mr. V @Blackheart11C @feliciasonmez RIP to all the lives lost today. Hope the Washington Post Deletes you from their premises 🤡 https://t.co/8wMT9JfO0K Покойтесь с миром, погибшие сегодня души. Надеюсь, The Washington Post тебя выгонит

Сонмез сообщила главному редактору Трейси Грант об угрозах и отправила ссылки на свои твиты. Через два часа Грант попросила удалить эти публикации. Журналистка согласилась, хотя посчитала такое решение проблемы «запоздалым», поскольку в соцсетях уже опубликовали её адрес.

Журналистка забеспокоилась о своей безопасности и сняла номер в отеле. Там она узнала, что её отправили в оплачиваемый административный отпуск. По телефону главный редактор сообщил Сонмез, что «её поведение в соцсетях мешает другим журналистам The Washington Post делать свою работу». Вскоре Сонмез получила письмо от старшего редактора: «Фелиция. Ты приняла необдуманное решение, когда опубликовала этот твит. Пожалуйста, прекрати. Ты вредишь изданию».

В The Washington Post подтвердили, что отстранили журналистку из-за твитов о Брайанте: «Репортёра Фелицию Сонмез отстранили от работы на время, пока The Post решает, нарушили ли её твиты о смерти Коби Брайанта политику ведения соцсетей издания. Её публикации демонстрируют недальновидность, которая негативно сказывается на работе её коллег».

27 января профсоюз The Washington Post осудил отстранение журналистки и потребовал разрешить ей вернуться к работе: «Фелиция вынуждена была покинуть дом, опасаясь за свою безопасность, и получила недостаточную помощь от издания». В 2018 году Сонмез заявила о сексуальных домогательствах — в профсоюзе решение издания посчитали отказом защищать жертв насилия.

Такое решение проблемы со стороны The Post показывает полное пренебрежение к практикам поддержки жертв сексуального насилия, которые мы в том числе используем при своей журналистской деятельности. Жертвы вне и внутри этого отдела новостей заслуживают справедливого и прозрачного обращения, которое не умаляет их безопасности. из заявления профсоюза

Позже в The Washington Post заявили, что потребовали от Сонмез удалить твиты, поскольку она раскрыла имена людей, которые отправляли ей письма на рабочую почту. Но журналистка отметила, что впервые слышит о таком объяснении.

Назвавшая Брайанта «насильником» правозащитница обратилась в полицию после угроз

Правозащитница и феминистка Джули Лалонд (Julie Lalonde), живущая в Оттаве, в своём твиттере назвала Брайанта «насильником».

Коби Брайант был насильником. Напоминаю, если вы забудете об этом в течение следующих нескольких дней. Мьючу реплаи, потому что люди, которые фанатеют от абьюзеров, — мусор. Запомните: знаменитостям плевать на вашу лесть. Живым или мёртвым, знаменитостям пох**. Вы не получите денег или минет за то, что зашли в Твиттер и напали на человека, который говорит об этом

«Для меня было важно напомнить прогрессивным людям, что пока они заискивают перед своим любимым баскетболистом, женщины смотрят на это и думают: "Ясно, значит вам плевать на эту ужасную вещь, которую он сделал"», — рассказала Лалонд изданию Vice.

Лалонд, издавшая книгу о своём опыте столкновения со сталкингом, стала получать угрозы от пользователей Твиттера. Некоторые пожелали ей погибнуть при крушении вертолёта. Когда в соцсетях стали публиковать адреса её тёзок в Оттаве, правозащитница удалила свои твиты, закрыла аккаунт и обратилась в полицию.

В соцсетях негативно отреагировали на статью The New York Times про дело об изнасиловании

28 января The New York Times опубликовала новую статью о деле 2003 года, указав в анонсе, что обвинение в изнасиловании преследовало Брайанта «всю жизнь».

The New York Times @nytimes Even as Kobe Bryant moved beyond his career in the NBA and into his next chapter as a Hollywood and tech mogul, he could never fully leave the ugliest part of his past behind https://nyti.ms/36zjiTb Даже после того, как Коби Брайант завершил карьеру в НБА и открыл новую главу как голливудский и технический магнат, он так и не смог оставить в прошлом самую страшную часть своей жизни: «Дело Коби Брайанта об изнасиловании прекратили, но о нём не забыли»

В Твиттере многие негативно отреагировали на такую публикацию: некоторые задались вопросом, этично ли упоминать такое спустя два дня после смерти Брайанта, а другие обвинили издание в эксплуатации истории ради кликов.

Camila Jaramillo @la_vie_d_Camila @nytimes Do you think it is appropriate or right to mention this rn? Let him rip Вы думаете, что сейчас это уместно упоминать? Дайте ему покоиться с миром.

Peanut 😎😎 @PeanutSpeaks2u @nytimes I Live in Colorado and he was found not guilty of that case that girl did not testify in that trial let it go let him rest in peace stop publishing this trash! Я живу в Колорадо, и его признали невиновным, эта девочка не дала показаний в суде. Отстаньте от него, дайте покоиться с миром, хватит публиковать этот мусор!

Adam Pemberton @APmbrtn22 @nytimes and now you’re bringing it back up for views. Shameful. И теперь вы вспомнили об этом ради просмотров. Стыдно