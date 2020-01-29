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Пока губернатор Подмосковья обещает помочь Гаврилову с работой, многие отказываются жалеть мужчину, который дважды оставлял детей в приюте.
Следователи отпустили Виктора Гаврилова, бросившего детей в аэропорту Шереметьево, под подписку о невыезде. Ему грозит до года тюрьмы. Гаврилов объясняет свой поступок заботой о сыновьях — он считал, что не может о них позаботиться, будучи безработным. Его бывшая жена утверждает, что он избивал её, ей же выносили предупреждение за неисполнения родительских обязанностей. Дети дважды оказывались в приюте.
24 января, забирая документы старшего ребёнка из школы в Комсомольске-на-Амуре, Виктор Гаврилов объяснил, что в Москве у него есть жильё и возможность найти работу. 26 января он приехал с детьми в московский аэропорт Шереметьево и оставил мальчиков пяти и восьми лет в терминале D.
В рюкзаках у детей были все документы, школьные дневники и записка, в которой говорилось, что отец не может их обеспечить и просит поместить в приют до тех пор, пока он не найдёт работу. Мальчиков отвезли в больницу, а Гаврилов улетел в Ростов-на-Дону — там его зафиксировали камеры наблюдения аэропорта.
Два дня полиция не могла найти Гаврилова. 28 января он сам пришёл в следственный отдел города Батайска Ростовской области, где возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ — «Оставление в опасности». Максимальное наказание по этой статье — год тюрьмы.
СК опубликовал видео, на котором Гаврилов извиняется перед сыновьями и объясняет свой поступок: «Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная, что вокруг много людей, [...] что вам не угрожает опасность». По словам мужчины, он надеялся найти работу и вернуться за детьми. 29 января Гаврилова отпустили, взяв с него подписку о невыезде.
Бывшая жена Гаврилова Ольга рассказала, что из-за его побоев получила четыре сотрясения и шрамы от ножевых ранений. «Такая ситуация была: приехал с корпоратива, я была в халате дома, он меня вывел в халате в этих резиновых тапочках на улицу зимой. Привязал к дереву, начал избивать. После чего объяснил это: у меня было помутнение рассудка», — описала она один из случаев домашнего насилия.
Ольга утверждает, что Виктор наносил ей ножевые ранения, и дети видели «кровищу по всей кухне». После таких эпизодов один из сыновей перестал разговаривать, и его поставили на учёт у неврологу. Заявление в полиции не принимали, так как у Виктора были там знакомые, говорит его бывшая супруга.
В 2018 году Гавриловы развелись, суд оставил детей Виктору. Ольга утверждает, что бывший муж не даёт ей видеться с сыновьями, и все новости о них она узнаёт от третьих лиц. Так, например, она узнала, что в конце 2018 года они оказались в детском доме. Гаврилов уехал на заработки и забрал их через четыре месяца.
Тётя Ольги рассказала, что Виктор «пару раз» оставлял детей в приюте. Это подтвердила уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко: «По нашей информации, это было два раза. Это законно. У нас есть такая форма устройства детей, если нет родственников или другой возможности не оставлять детей в опасности».
По словам подруги Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре, Ольга в браке вела себя неадекватно: «Орала, как ненормальная, соседи это знают, ломала игрушки, материлась. [...] Она бросала [детей] и уходила. Однажды, она пошла к подружке и оставила их допоздна, они есть хотели, стали чайник включать и обварились». Она утверждает, что развода добивался Виктор.
Детский омбудсмен Трегубенко сообщила, что матери мальчиков выносили предупреждение за неисполнение родительских обязанностей. Но её не лишали родительских прав, поэтому она имеет право забрать детей.
Социальные службы хотят вернуть детей в Хабаровский край до конца недели. Министр социальной защиты населения по региону Светлана Петухова рассказала, что все документы готовы, а мать дала согласие на перевозку. Забрать мальчиков готова не только Ольга, но и их бабушка с дедушкой. «Главная задача специалистов [...] — вернуть детей в родную, кровную семью», — заявила Петухова.
Сейчас дети находятся в Лобненской больнице в Подмосковье. К ним приходили сотрудники СК и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. «Ждём папу Виктора, работу ему найдём», — написал Воробьёв в инстаграме.
В соцсетях мнения россиян о поступке Виктора Гаврилова разделились. Пика дискуссия достигла как раз после того, как губернатор Подмосковья пообещал найти ему работу.
Некоторые предполагают, что поведение Гаврилова можно объяснить трудностями в поиске работы и ситуацией в стране.
Многие сочли, что его нельзя оправдывать. Пользователи Твиттера отмечают, отмечают, что матерей, которые оставляют детей, осуждают и привлекают к ответственности.
Пагнали! Ща разберёмся, кто прав, а кто виноват в этой непридуманной истории
Мамка из себя жертву будет строить до последнего, что бы вытянуть из этой истории как можно больше профита
Однажды, она пошла к подружке и оставила их допоздна, они есть хотели, стали чайник включать и обварились
Ебаные животные. Представьте какие охуенные истории мы получим с новым пынинским материнским капиталом.
А те кто пишут что матерям никто не помогает, когда они оставляют детей, так это обычно шаболды с района, которые залетели и похуй им вообще на детей, в падике оставят или в стиральную машину засунут вообще
Детей жаль, надеюсь вырастут и уедут. Бабе надо думать было прежде чем рогатину раздвинать. Мужика не жаль, дети не должны изза него попадать в беду.