Пока губернатор Подмосковья обещает помочь Гаврилову с работой, многие отказываются жалеть мужчину, который дважды оставлял детей в приюте.

В закладки

Виктор Гаврилов с сыновьями. Кадр с камер наблюдения в Шереметьево

Следователи отпустили Виктора Гаврилова, бросившего детей в аэропорту Шереметьево, под подписку о невыезде. Ему грозит до года тюрьмы. Гаврилов объясняет свой поступок заботой о сыновьях — он считал, что не может о них позаботиться, будучи безработным. Его бывшая жена утверждает, что он избивал её, ей же выносили предупреждение за неисполнения родительских обязанностей. Дети дважды оказывались в приюте.

Мужчина оставил детей в аэропорту с вещами и запиской. Его не могли найти двое суток, затем он сдался

24 января, забирая документы старшего ребёнка из школы в Комсомольске-на-Амуре, Виктор Гаврилов объяснил, что в Москве у него есть жильё и возможность найти работу. 26 января он приехал с детьми в московский аэропорт Шереметьево и оставил мальчиков пяти и восьми лет в терминале D.

В рюкзаках у детей были все документы, школьные дневники и записка, в которой говорилось, что отец не может их обеспечить и просит поместить в приют до тех пор, пока он не найдёт работу. Мальчиков отвезли в больницу, а Гаврилов улетел в Ростов-на-Дону — там его зафиксировали камеры наблюдения аэропорта.

Два дня полиция не могла найти Гаврилова. 28 января он сам пришёл в следственный отдел города Батайска Ростовской области, где возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ — «Оставление в опасности». Максимальное наказание по этой статье — год тюрьмы.

СК опубликовал видео, на котором Гаврилов извиняется перед сыновьями и объясняет свой поступок: «Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная, что вокруг много людей, [...] что вам не угрожает опасность». По словам мужчины, он надеялся найти работу и вернуться за детьми. 29 января Гаврилова отпустили, взяв с него подписку о невыезде.

Бывшая жена пожаловалась на избиения со стороны Гаврилова, а опека рассказала, что он уже оставлял детей в приюте

Бывшая жена Гаврилова Ольга рассказала, что из-за его побоев получила четыре сотрясения и шрамы от ножевых ранений. «Такая ситуация была: приехал с корпоратива, я была в халате дома, он меня вывел в халате в этих резиновых тапочках на улицу зимой. Привязал к дереву, начал избивать. После чего объяснил это: у меня было помутнение рассудка», — описала она один из случаев домашнего насилия.

Ольга утверждает, что Виктор наносил ей ножевые ранения, и дети видели «кровищу по всей кухне». После таких эпизодов один из сыновей перестал разговаривать, и его поставили на учёт у неврологу. Заявление в полиции не принимали, так как у Виктора были там знакомые, говорит его бывшая супруга.

Nadejda Sorokina @sornadejda53



От Baza Это Ольга Пушкарева, мать двоих малышей, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево, якобы, из-за безденежья. Женщина утверждает, что муж неоднократно резал её ножом, бил и унижал – и всё это на глазах детей.От Baza https://t.co/v58bmUjCIa

В 2018 году Гавриловы развелись, суд оставил детей Виктору. Ольга утверждает, что бывший муж не даёт ей видеться с сыновьями, и все новости о них она узнаёт от третьих лиц. Так, например, она узнала, что в конце 2018 года они оказались в детском доме. Гаврилов уехал на заработки и забрал их через четыре месяца.

Тётя Ольги рассказала, что Виктор «пару раз» оставлял детей в приюте. Это подтвердила уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко: «По нашей информации, это было два раза. Это законно. У нас есть такая форма устройства детей, если нет родственников или другой возможности не оставлять детей в опасности».

По словам подруги Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре, Ольга в браке вела себя неадекватно: «Орала, как ненормальная, соседи это знают, ломала игрушки, материлась. [...] Она бросала [детей] и уходила. Однажды, она пошла к подружке и оставила их допоздна, они есть хотели, стали чайник включать и обварились». Она утверждает, что развода добивался Виктор.

Дети находятся в больнице, соцслужбы хотят вернуть их в семью

Детский омбудсмен Трегубенко сообщила, что матери мальчиков выносили предупреждение за неисполнение родительских обязанностей. Но её не лишали родительских прав, поэтому она имеет право забрать детей.

Социальные службы хотят вернуть детей в Хабаровский край до конца недели. Министр социальной защиты населения по региону Светлана Петухова рассказала, что все документы готовы, а мать дала согласие на перевозку. Забрать мальчиков готова не только Ольга, но и их бабушка с дедушкой. «Главная задача специалистов [...] — вернуть детей в родную, кровную семью», — заявила Петухова.

Сейчас дети находятся в Лобненской больнице в Подмосковье. К ним приходили сотрудники СК и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. «Ждём папу Виктора, работу ему найдём», — написал Воробьёв в инстаграме.

Андрей Воробьев Губернатор МО @andreyvorobiev [{"title":"","author":"andreyvorobiev","image":{"type":"image","data":{"uuid":"https:\/\/tjournal.ru\/service\/preview\/instagram\/B70IplVHBSd\/2230445757408482461","width":0,"height":0,"size":0,"type":"jpg","color":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"andreyvorobiev","image":{"type":"image","data":{"uuid":"https:\/\/tjournal.ru\/service\/preview\/instagram\/B70IplUnhAq\/2230445757400223786","width":0,"height":0,"size":0,"type":"jpg","color":"","external_service":[]}}}] Утром посетил ребят, Владика и Ваню,оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели , а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат!)

Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят. Утром посетил ребят, Владика и Ваню,оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели , а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат!)Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его…

Одни жалеют мужчину, который мог «сломаться» из-за обстоятельств, другие считают, что он должен понести ответственность

В соцсетях мнения россиян о поступке Виктора Гаврилова разделились. Пика дискуссия достигла как раз после того, как губернатор Подмосковья пообещал найти ему работу.

Некоторые предполагают, что поведение Гаврилова можно объяснить трудностями в поиске работы и ситуацией в стране.

Bugsy S.⚔️🥃 @Absent777K @VorobievAndrey Вот нормальный подход, вместо того, что бы лишать детей отцовства, лучше действительно помочь найти работу и встать на ноги отцу. Сделал он видимо это от безысходности и в т.ч. что бы привлечь внимание общественности, что есть у нас в стране такие проблемы

Лидия Погодина @07_Sonia @BardakAbrama @grumsi1 @Levvanmrz @ntvru Тоже считаю,что в данной ситуации отца обеспечить работой(именно обеспечить,т.к.он пытался её искать),детей вернуть.А другим людям нужно понять,что в нашей стране нельзя расчитывать только на маткапитал,что работы можн лишиться,цены могут подняться,детей родить обратно нельзя

Солнце Светит @BardakAbrama @Levvanmrz @ntvru Гордый слабак... помощи не просит, но на добрых людей в отн.своих детей надеется.И я не согласна, что он оставил детей в опасности. Он им дал инструкции, обнадежил. И аэропорт - место где педофилы, цыгане не водятся, но полиции полно. Простить и дать работу и жилье отцу-одиночке!

Елена Холопова @ElenaKokvicy Жалко и брошенных в Шереметьево детей, и отца, который их бросил. Похоже, он бился как рыба об лед, а заработать и прокормить их не смог. Ведь даже на вахту ездил, где работодатели - почти все жулики, кидающие работяг. Беда.



Призыв государства рожать детей - в действии.

не та Полякова @tatian_polyak Совершенно не оправдывая мужика, оставившего детей. Может, он просто сломался. Иногда достаточно даже небольшой поддержки и помощи, или жёсткого контроля. Детей могла и бабушка частично взять на себя. Хотя, мы не знаем про все обстоятельства.

Многие сочли, что его нельзя оправдывать. Пользователи Твиттера отмечают, отмечают, что матерей, которые оставляют детей, осуждают и привлекают к ответственности.

Слава Кулаков @8KYLcGBMfOMSmmH

Ну, не знаю, но хотя бы, по морде, можно, ему за это дать?))😡 Охрененно устроился Гаврилов! Бросил детей, А взамен получит работу и не в Хабаровском крае, А в Москве! А как насчёт, условного срока за оставление несовершеннолетних в опасной ситуации?!Ну, не знаю, но хотя бы, по морде, можно, ему за это дать?))😡 https://t.co/SjMXwpFSv4

Кочерга @burytheminash



Отец-одиночка просто оступился, он заслуживает сострадания, его нельзя сажать, деткам нужен папа. Зато женщину, оставившую дочь в кафе, собирались линчевать всем интернетом Стуация с Виктором Гавриловым, оставившим детей в аэропорту, очень показательна:Отец-одиночка просто оступился, он заслуживает сострадания, его нельзя сажать, деткам нужен папа. Зато женщину, оставившую дочь в кафе, собирались линчевать всем интернетом https://t.co/rsguDzxndU [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EPXDLAIWkAAI2ES.jpg","width":987,"height":1023}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EPXDLAVWoAAdT9r.jpg","width":1024,"height":517}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EPXDLTjWsAAQ4w4.jpg","width":919,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EPXDLTlXkAAb50N.jpg","width":1024,"height":613}}}]

ксени4ка @ksu_com_ Мне очень противно читать все эти комменты, в которых жалеют отца, оставившего детей в аэропорту. Почему ещё НИКТО и НИКОГДА не пожалел и не помог ни одной матери, оставившей ребёнка в кафе или поликлинике? Почему на этого отца не завели дело, как на тех матерей? Сексизма нет

Маша Катарсис @bloodyemaria Мать бросила ребенка в кафе

Общество: кукушка, тварь, убивать таких надо, она не женщина



Отец бросил детей в аэропорту

Общество: у него не было выхода, жена видимо конченная, мужику нужна помощь, очень жаль столько свалилось на него

Орещук Роман @papanin02 @ntvru Мало того, что бросил детей, так ещё по бумажке читает, как он их любит. Руки ноги есть, почему так поступил, пусть ответ держит перед своими детьми. Вот когда они вырастут, как думаете, простят они ему то , что он сделал?