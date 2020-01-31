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Anna Begiashvili
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«Брекзит» наступил: что на самом деле изменится в отношениях Великобритании и Евросоюза после 31 января Материал редакции

Британцы больше не могут влиять на решения ЕС, но должны соблюдать его правила.

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​Митинг против «Брекзита» в Лондоне Фото Barcroft Media

31 января (03:00 1 февраля по Москве) начнётся «Брекзит». Этот процесс растянется на 11 месяцев и в конце концов приведёт к полному выходу Великобритании из Евросоюза. Сторонам предстоит о многом договориться, а реальные изменения в отношениях страны с ЕС начнутся только в следующем году. Но говорить о части деталей можно уже сейчас.

Британия формально перестанет быть членом ЕС, но реальные изменения произойдут только через год

31 января Великобритания перестанет быть членом Евросоюза. Дату «Брекзита» переносили трижды, но теперь ему официально положат начало. После этого остановить процесс выхода страны из объединения будет нельзя.

Впереди 11 месяцев переходного периода, за который стороны должны урегулировать все вопросы. И, как отмечает The Guardian, поначалу британцы могут не заметить никаких изменений, поскольку до 1 января 2021 года Британия продолжит следовать правилам Евросоюза.

Британские граждане по-прежнему могут жить, работать, учиться и выходить на пенсию на территории ЕС. Страна остаётся членом единого рынка и Таможенного союза. До 31 декабря 2020 года люди и товары из стран Евросоюза будут свободно пересекать границу с Британией.

Но Великобритания больше не будет участвовать в законотворческом процессе и влиять на принятие решений в ЕС. Все представители страны покинули Европарламент. Премьер-министр прекратит участвовать в саммитах Евросоюза, а британцы, живущие в ЕС, лишатся там избирательного права. Со всех официальных зданий Великобритании спустят флаги Евросоюза.

Британская делегация покинула Европарламент

 Фото Франциско Сецо, AP

Также Великобритания сможет вести переговоры о свободной торговле с другими странами, в том числе с США. Дональд Трамп обещал, что в случае «Брекзита» Соединённые Штаты заключат с Великобританией «выдающееся» торговое соглашение. По его словам, масштаб торговли двух стран может быть в два-три раза больше, чем сейчас.

За 11 месяцев ЕС и Британия должны договориться о новых взаимоотношениях, но они могут не успеть

Британия и Евросоюз должны заключить торговое соглашение, обсудить политические и дипломатические вопросы, решить сложности, связанные с обеспечением безопасности, образовательными программами и многим другим. На всё это они планируют потратить 11 месяцев.

По соглашению дедлайн можно отодвинуть до 2022 или 2023 года, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил эту возможность. Если стороны не договорятся о новых взаимоотношениях, Британия сможет выйти из ЕС, не заключая сделку. Тогда в силу вступит только соглашение по Северной Ирландии — она останется в общем рынке с Евросоюзом.

Политолог Елена Ананьева отмечает, что переговоры должны завершиться уже к 1 июля, тогда процедуру успеют закончить до 31 декабря. Фактически у сторон есть всего четыре месяца, чтобы всё урегулировать, в то время, как подобные переговоры могут длиться годами.

По мнению Джонсона, переговоры должны быть простыми, потому что Великобритания полностью соответствует правилам ЕС. Но Брюссель не собирается приступать к ним раньше марта, потому что все 27 стран-членов союза и Европарламент должны утвердить мандат на переговоры.

В Британии прогнозируют экономический спад из-за «Брекзита», и его последствия уже заметны

Ожидание «Брекзита» сказалось на экономике Британии. После референдума 2016 года в магазинах повысились цены, рост стоимости недвижимости замедлился, как и рост зарплат. В 2017 году британцы взяли кредитов на 80 миллиардов фунтов, что стало рекордом десятилетия. Фунт после референдума обвалился на 8% по отношению к евро.

170 миллиардов долларов
сумма, в которую «Брекзит» уже обошёлся экономике Великобритании, согласно исследованию Bloomberg Economics

К концу 2020 года потери могут достигнуть 265 миллиардов долларов. Эксперты утверждают, что британская экономика могла бы быть на 3% больше, если бы не решение о выходе из ЕС. В стране также прогнозируют резкий всплеск инфляции

«Брекзит» способен отразиться и на российской экономике, говорят специалисты. Экономисты из РАНХиГС и эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка Sberbank CIB пришли к выводу, что цены на нефть начнут снижаться. Это спровоцирует падение рубля, ускорение инфляции и рост дефицита бюджета.

#брекзит #политика

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24 комментария
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сироп от щекотки

6

чтоб остаться в евросоюзе, лепеха переедет на украину

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Православие. Патриотизм.

сироп
2

Че он с тж-то пропал? Непосильный моральный груз в виде Дарины, укравшей деньги у своего отца на учебу, не вынес?

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сироп от щекотки

Православие.
2

лешке трудно комментировать в интернете, тк в одно злосчастное утро он проснулся полностью ослепшим, в следствии поражения мозга метастазами долбоебизма.
обычное дело для офисных клерков 

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Православие. Патриотизм.

сироп
0

Во всяком случае, слава богу, что тж избавился от этой раковой опухоли.

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сироп от щекотки

Православие.
0

Хз, мне без разницы

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Андрей Рядькин

Православие.
1

я думаю, тут его твинк есть

Ответить

Православие. Патриотизм.

Андрей
0

Твинки мб и есть, но старые, недействующие. Ибо никто его токсичным стилем писания тут не пишет.

Ответить

Константин Курасов

Православие.
0

или столькие им пишут, что не трудно и затеряться

Ответить

Лев Люкшин

5

Вот они, проблемы настоящего государства! А не то, что у нас... 
Правительство распустилось - всем поххххххх

Ответить

сироп от щекотки

5

Дмитрий Орлов — настоящий панк тж. и прогрессивного борцунчика люкшина отминусит, и мое ымперское "на", рядом с украиной красным отметит.
такие кадры надо беречь, я на полном серьезе

Ответить

Emile Zäkiev

сироп
0

@Дмитрий Орлов Eaglov, почему в плохом настроении сегодня, минусишь всех?

Ответить

Николай Корягин

2

Из ЕС выходят они, а хлеб и бензин всеравно подорожает у нас 🤷🏻‍♂️

Ответить

Православие. Патриотизм.

Николай
7
Ответить

Константин Курасов

Православие.
0

точно
у них подорожают

Ответить

Alexey Snooker

Православие.
0

Героям слава!

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Николай
0

 После референдума 2016 года в магазинах повысились цены, рост стоимости недвижимости замедлился, как и рост зарплат.

Ответить

Александр Антонов

1

Про урон на экономику Британии пишут, ок. Но структура Евросоюза тоже обеднеет. Великобритания чуть ли не больше всех скидывалась ежегодно деньгами в общую казну ЕС

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Константин Курасов

Александр
1

чуть ли не больше всех скидывалась ежегодно деньгами в общую казну ЕС

больше всех - Германия
собсно - это их старый проект по захвату всей европы в демократичной обложке
но эти расходы окупаются тем, что Германия и ко имеют рынки этих стран как хотят, а общеевропейская валюта стала второй резервной на планете

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Mikhail Lukup

Константин
0

Во всяком граждане большинства других стран ЕС при таком рынке в минуса не уходят, в отличие от граждан РФ.

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NiemandDa

1
Ответить

Иван Семёныч

–2

Консервы топ-пранкеры, сначала Трамп побеждает, теперь Борис Джонсон уводит UK из евросовка👍

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Александра Хотимченко

Иван
0

Всё против прогресса. Все страны по своим углам шкерятся, в то время как общество стремится к объединению

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Давид Гобронидзе

0

Сообщение удалено

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Tyler Durden

–2

Рад за британцев

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