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Anna Begiashvili
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Вспышку 2019-nCoV признали международной чрезвычайной ситуацией. Как от нового коронавируса защищается Россия Материал редакции

Депортация больных иностранцев, отмена поездов, эвакуация россиян военными самолётами и другие меры предосторожности.

13 комментариев
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Фото EPA-EFE

Правительство России внесло коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

К 3 февраля российские власти по-прежнему подтвердили только два случая заражения в России: по данным ведомств, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, а их заболевание протекает в «лёгкой клинической форме».

После того, как стало известно о первых в России заражениях, власти начали вводить ограничения, чтобы помешать распространению вируса. Роспотребнадзор рекомендует избегать массовых скоплений народа, а в местах общепита усилили санитарный контроль.

Транспортное сообщение

  • Россия полностью прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР;
  • Пассажирские перелёты из России в Китай и обратно ограничили. S7 и «Уральские авиалинии» решили совсем отказаться от полётов в этом направлении до конца марта. Регулярные рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и обратно сохранили только «Аэрофлот» и четыре китайские компании;
  • Все рейсы между Москвой и Китаем перевели в отдельный терминал F Шереметьево;
  • Безвизовые туристические поездки с Китаем временно запретили, китайцам перестали выдавать трудовые визы в Россию;
  • С 4 февраля иностранные граждане из Китая смогут попасть в Россию только через Шереметьево. Исключения: граждане ЕАЭС, члены официальных делегаций и имеющие вид на жительство в РФ;
  • Ввоз и транзит всех видов экзотических животных, рыб и растений из КНР ограничили;
  • На Дальнем Востоке закрыли пункты пропуска на границе с Китаем. Передвижение через российско-монгольскую границу ограничили,
  • Минтранс призвал россиян не ездить в Китай «без крайней необходимости»;
  • Ограничений на почтовые и грузовые перевозки нет.

Эвакуация и депортация людей

  • Путин поручил подключить к эвакуации россиян из Китая самолёты Военно-космических сил России. Они начали эвакуацию 3 февраля;
  • В провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус, находятся 341 россиян. 130 из них готовы уехать;
  • Всех эвакуированных из эпицентра вспышки помещают под карантин на 14 дней;
  • Сотни россиян эвакуировали из КНР автобусами через пункты пропуска на Дальнем Востоке;
  • В Приморье объявили режим ЧС и развернули изоляционные пункты для прибывающих граждан КНР, которые имеют вид на жительство в России;
  • Все организованные российские туристы должны вернуться из Китая до 4 февраля;
  • Если в России обнаружат иностранных граждан, заразившихся коронавирусом, их могут депортировать;
  • Сейчас в России зафиксированы два случая заражения. Оба больных — китайцы, прибывшие из КНР. Их изолировали и оказывают им медицинскую помощь.

Санитарный контроль

  • Роспотребнадзор ввёл режим усиленной дезинфекции в кафе и местах продажи продуктов;
  • Регионам поручили организовать места для размещения на карантин китайцев с симптомами коронавирусной инфекции и порекомендовали вести двухнедельное медицинское наблюдение за всеми прибывшими из Китая;
  • Всех прибывающих из Китая встречают специалисты Роспотребнадзора с тепловизорами, измеряющими температуру;
  • Китайским студентам российских вузов продлили каникулы;
  • В тюменском вузе, у студентки которого обнаружили коронавирус, усилили санитарный режим;
  • В школах Ханты-Мансийска (Тюменская область) отменили занятия до 10 февраля;
  • Ритейлер «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая.

Лечение и профилактика

  • Вакцины против 2019-nCoV нет. В Центре стратегического планирования Минздрава заявили, что её разработка займёт минимум полгода. Но есть средства для лабораторной диагностики вируса;
  • Минздрав порекомендовал принимать для лечения препараты «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир» и рекомбинантный интерферон бета-1b. «Новая газета» отмечает, что у этих лекарств серьёзные побочные эффекты, и их можно принимать только по назначению врача в условиях стационара;
​Иллюстрация Алексея Комарова, «Новая газета»
  • Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Им также можно заразиться, коснувшись руками сначала загрязнённой поверхности, а потом — рта, носа или глаз;
  • Симптомы очень схожи с симптомами простуды или гриппа, поэтому самостоятельно распознать 2019-nCoV нельзя. При любом недомогании лучше обратиться к врачу и сдать анализы;

  • Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки и дезинфицировать поверхности, не касаться лица немытыми руками, не брать еду из общих упаковок или посуды, регулярно очищать поверхности и избегать приветственных рукопожатий и поцелуев, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

#вирусизкитая #медицина

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13 комментариев
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ouxen

11

Вот так:

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Атлант поправил плечи

ouxen
4

Настоящая семья : папа, мама, поп и я

Ответить

ouxen

Атлант
1

И товарищ майор взирает на эту идиллию

Ответить

Ari Ari

ouxen
0

почему ты хорош человек, а вокруг бродят свиноты?

Ответить

Nikita Sigachev

ouxen
2

Там уже гробики рисовать нужно.

Ответить

Nick Rosenberg

ouxen
1

На бате фуражку нарисовать забыли.

Ответить

Целый будильник

1

У России было железнодорожное сообщение с КНДР? Туда ходили поезда? Туда кто-то ездил? Ничего себе!

Ответить

ouxen

Dragan
1

Ким

Ответить

Shevtsov

1

Атмосферненько

Ответить

Виталий Белоус

1

Как от коронавируса защищается Россия: профилактика, закрытие границ, карантин
Как от коронавируса защищается Россия по мнению пользователей TJ: неправильно

Ответить

Книжный ихтиандр

1

В Центре стратегического планирования Минздрава заявили, что её разработка займёт минимум полгода

Либо ишак сдохнет, либо падишах

Ответить

Eugen T

0

«Днем 3 февраля пограничные пункты пропуска между Россией и Китаем возобновили пропуск грузовых автомобилей. Ожидается, что свежие овощи снова появятся в продаже»

Ответить

Myemptyblog

0

Как от нового коронавируса защищается Россия

Все чиновники улетели на свои виллы в Европе и управляют Россией оттуда. Хорошо что они надёжно защищены! Ну а их семьи и так уже были там.

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