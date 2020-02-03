Вспышку 2019-nCoV признали международной чрезвычайной ситуацией. Как от нового коронавируса защищается Россия
Материал редакции
Депортация больных иностранцев, отмена поездов, эвакуация россиян военными самолётами и другие меры предосторожности.
В закладки
Правительство России внесло коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
К 3 февраля российские власти по-прежнему подтвердили только два случая заражения в России: по данным ведомств, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, а их заболевание протекает в «лёгкой клинической форме».
После того, как стало известно о первых в России заражениях, власти начали вводить ограничения, чтобы помешать распространению вируса. Роспотребнадзор рекомендует избегать массовых скоплений народа, а в местах общепита усилили санитарный контроль.
Транспортное сообщение
Россия полностью прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР;
Пассажирские перелёты из России в Китай и обратно ограничили. S7 и «Уральские авиалинии» решили совсем отказаться от полётов в этом направлении до конца марта. Регулярные рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и обратно сохранили только «Аэрофлот» и четыре китайские компании;
Все рейсы между Москвой и Китаем перевели в отдельный терминал F Шереметьево;
Безвизовые туристические поездки с Китаем временно запретили, китайцам перестали выдавать трудовые визы в Россию;
С 4 февраля иностранные граждане из Китая смогут попасть в Россию только через Шереметьево. Исключения: граждане ЕАЭС, члены официальных делегаций и имеющие вид на жительство в РФ;
Ввоз и транзит всех видов экзотических животных, рыб и растений из КНР ограничили;
На Дальнем Востоке закрыли пункты пропуска на границе с Китаем. Передвижение через российско-монгольскую границу ограничили,
Минтранс призвал россиян не ездить в Китай «без крайней необходимости»;
Ограничений на почтовые и грузовые перевозки нет.
Эвакуация и депортация людей
Путин поручил подключить к эвакуации россиян из Китая самолёты Военно-космических сил России. Они начали эвакуацию 3 февраля;
В провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус, находятся 341 россиян. 130 из них готовы уехать;
Всех эвакуированных из эпицентра вспышки помещают под карантин на 14 дней;
Сотни россиян эвакуировали из КНР автобусами через пункты пропуска на Дальнем Востоке;
В Приморье объявили режим ЧС и развернули изоляционные пункты для прибывающих граждан КНР, которые имеют вид на жительство в России;
Все организованные российские туристы должны вернуться из Китая до 4 февраля;
Если в России обнаружат иностранных граждан, заразившихся коронавирусом, их могут депортировать;
Сейчас в России зафиксированы два случая заражения. Оба больных — китайцы, прибывшие из КНР. Их изолировали и оказывают им медицинскую помощь.
Санитарный контроль
Роспотребнадзор ввёл режим усиленной дезинфекции в кафе и местах продажи продуктов;
Регионам поручили организовать места для размещения на карантин китайцев с симптомами коронавирусной инфекции и порекомендовали вести двухнедельное медицинское наблюдение за всеми прибывшими из Китая;
Всех прибывающих из Китая встречают специалисты Роспотребнадзора с тепловизорами, измеряющими температуру;
Китайским студентам российских вузов продлили каникулы;
В тюменском вузе, у студентки которого обнаружили коронавирус, усилили санитарный режим;
В школах Ханты-Мансийска (Тюменская область) отменили занятия до 10 февраля;
Ритейлер «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая.
Лечение и профилактика
Вакцины против 2019-nCoV нет. В Центре стратегического планирования Минздрава заявили, что её разработка займёт минимум полгода. Но есть средства для лабораторной диагностики вируса;
Минздрав порекомендовал принимать для лечения препараты «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир» и рекомбинантный интерферон бета-1b. «Новая газета» отмечает, что у этих лекарств серьёзные побочные эффекты, и их можно принимать только по назначению врача в условиях стационара;
Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Им также можно заразиться, коснувшись руками сначала загрязнённой поверхности, а потом — рта, носа или глаз;
Симптомы очень схожи с симптомами простуды или гриппа, поэтому самостоятельно распознать 2019-nCoV нельзя. При любом недомогании лучше обратиться к врачу и сдать анализы;
Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки и дезинфицировать поверхности, не касаться лица немытыми руками, не брать еду из общих упаковок или посуды, регулярно очищать поверхности и избегать приветственных рукопожатий и поцелуев, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
Год назад я поменял съёмную квартиру. Заселился, вроде всё нормально. На следующий день звонок в дверь. Это был сосед, маленький лысоватый дед. Я с ним разговорился и он пригласил меня к себе на чай. Странновато конечно, но я согласился. Меня очень, очень удивила его входная дверь, она была чуть ли не как в бункере. Пока чай грелся, он провёл…