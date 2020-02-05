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Anna Begiashvili
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Что происходит вокруг Telegram-канала «Футляр от виолончели», который публиковал «компромат» на чиновников Материал редакции

Противостояние с ФСБ, «чёрный пиар» и слухи о продаже за рекордную сумму.

2 комментария
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О том, что авторов одного из самых популярных в России Telegram-каналов «Футляр от виолончели» задержали 27 января, первой сообщила Baza. Канал не обновляется уже неделю.

«Футляр» регулярно публиковал компрометирующие посты про российских чиновников и бизнесменов. Несколько источников подтверждают СМИ, что ФСБ оказала давление на его администраторов и изъяла сим-карту владельца канала, чтобы приостановить публикации.

Александр Гусов, которого называют владельцем и администратором канала, утверждает, что был клиентом «Футляра», и никаких обысков у него не было. Он собирается подать на Baza в суд.

«Футляр от виолончели» — один из самых популярных российских каналов. Он публиковал «компромат» на российских чиновников

У «Футляра от виолончели» больше 400 тысяч подписчков, и это один из самых крупных Telegram-каналов в России. Анонимные авторы ежедневно публиковали в нём по несколько сообщений с «компроматом» на чиновников и бизнесменов. Иногда это были ссылки на расследования СМИ, иногда — собственные инсайды.

«Футляр», среди прочего, писал о бывшем премьер-министре Дмитрии Медведеве, и нынешнем — Михаиле Мишустине. О Евгении Пригожине, Олеге Дерипаске и родственниках Владимира Путина. Были посты и о самом президенте.

Футляр от виолончели
На очередной даче Владимира Путина у крымского поселка Олива для президента возвели личную ледовую арену. 60 верных телохранителей охраняют бассейны, сауны, купели спа-комплекса и элитный мрамор, которым отделаны стены и лифт дворца. Демонстрируя молодость, лидер побеждает в…
На очередной даче Владимира Путина у крымского поселка Олива для президента возвели личную ледовую арену. 60 верных телохранителей охраняют бассейны, сауны, купели спа-комплекса и элитный мрамор, которым отделаны стены и лифт дворца. Демонстрируя молодость, лидер побеждает в хоккее, где с ним играют в поддавки, и бросает через бедро натренированных падать соперников на гигантском 500-метровом татами. Путин боится покушений и ходит к воде по бетонному коридору. Через стенку находится дача премьер-министра Дмитрия Медведева. Он возглавит страну в случае смерти президента от старости или заговора

«Медуза» отмечает, что большинство ссылок из канала вели на работавший с 2008 года сайт rospres.com. А на главной странице сайта была ссылка на «Футляр», юзернейм которого @rospres. У информационного агентства «Руспрес», издававшего сайт, была лицензия Роскомнадзора, но она прекратила действовать по решению учредителей. Связаться с ними не удалось.

Сайт rospres.com и его зеркала, находившиеся на доменах .org, .net и .info, не работают с 4 февраля.

27 января канал перестал обновляться. Сначала появилась информация о его продаже, потом — о том, что доступ к нему получили спецслужбы

Последний пост в канале опубликовали 27 января. Он посвящён губернатору Чувашии, который, вручая офицеру МЧС ключи от пожарной машины, вынудил того подпрыгнуть за ними. 29 января «Варламов.ру» сообщил, что «Футляр» продали за два миллиона долларов. Источник издания предположил, что новый владелец планирует закрыть канал.

Источник «Медузы», знакомый с одним из потенциальных покупателей, подтвердил, что перед Новым годом администраторы «Футляра от виолончели» активно искали покупателя. По его словам, «Кремль не согласился на их предложение, и они пошли искать дальше», но вскоре у них начались проблемы. «Группа авторов очень многим перешла дорогу. Перед публикацией „Футляр“ вымогал деньги, а в случае отказа публиковал информацию», — рассказал собеседник издания, близкий к ФСБ.

3 февраля один из технических администраторов канала рассказал, что люди, управлявшие «Футляром», неделю не выходят на связь, и «в сутки с 26 на 27 января» с ними произошло какое-то ЧП. Он заявил об отсутствии оснований верить в «добровольную продажу», потому что старые владельцы пропали внезапно. «Если канал уже поменял владельца, то либо из архива начнут пропадать тексты, либо новые собственники возобновят выпуск. Иначе приобретение лишено смысла», — отметил техадмин.

4 февраля Baza опубликовала свою версию событий. Источники издания утверждают, что 27 января сотрудники ФСБ задержали в Москве авторов «Футляра» — Александра Гусова и ещё одного мужчину. «В первую очередь сотрудников ФСБ интересовала сим-карта, на которую был зарегистрирован канал „Футляр от виолончели“. Во время обысков они нашли её и изъяли у Гусова или у его коллеги», — пишет Baza, отмечая, что создатели канала лишились доступа к нему.

The Bell называет Гусова известным «на рынке чёрного пиара». У него и его партнёра есть несколько лицензий на СМИ

Вторым человеком, «осведомлённым о деятельности „Футляра“», Baza называет Александра Крестникова — партнёра Гусова по нескольким медиапроектам. «Гусов и Крестников — люди, известные на российском рынке черного пиара», — пишет The Bell. Они входят в число крупнейших посредников на этом рынке и сами владеют ресурсами, где размещаются статьи. «Репутация у них, конечно, своеобразная», — отмечает собеседник издания.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», у Гусова есть лицензия на интернет-издание «Век». А у Крестникова — на «Парламентские известия», «Скандалы.ру», «Общая газета» и другие СМИ. На его ООО «Четвёртая власть» зарегистрировано 277 интернет-доменов. Гусов и Крестников также были совладельцами ООО «Объединенная редакция интернет-изданий».

The Bell обращает внимание на то, что аудитория этих СМИ невелика, но лицензия позволяет им попадать в «Яндекс.Новости», становиться формально легитимным источником для цитирования и попадать в мониторинги.

«Общая газета» в цитатах и «Яндекс.Новостях»

Гусов всё отрицает и собирается подать на Baza в суд

«Меня не задерживали, никаких бесед со мной не проводили, и я узнал об этой ситуации от корреспондента Baza», — заявил Александр Гусов «Открытым медиа». В интервью «Медузе» он рассказал, что был клиентом «Футляра», но никогда его не администрировал.

Профессиональная необходимость общения с каналом была в области и размещения, в том числе и опровергающих ранее вышедших материалов, и разведки по появлению тех или иных публикаций.

Александр Гусов, которого называют администратором «Футляра от виолончели»

Люди, которые видели Гусова 27 января — его учительница по английскому, коллега и друг — подтверждают, что общались с ним и в тот день у него не мог проходить обыск. По словам Гусова, вечером он был в ресторане, отмечал рождение дочери друга. К его другу Карло Мачавариани, по данным РАПСИ, тоже приходили сотрудники ФСБ. Telegram-канал пишет, что сим-карту изъяли именно у него. Мачавариани отрицает это и в качестве доказательства приводит чек из ресторана, в котором проходило празднование.

Гусов назвал публикацию Baza «вбросом» и заявил, что подаст на издание в суд: «Я буду подавать в суд на Baza по факту клеветы и по защите чести и достоинства — будут либо два разных иска, либо просто „клевета“. Собираюсь написать заявление сегодня». Главный редактор Baza Никита Могутин, несмотря на заявления Гусова, уверен, что информация об обысках у него достоверная.

Никакой официальной информации об обысках нет. По версии Baza, это связано с тем, что задержание не оформлялось и было названо «профилактическими мероприятиями». «Футляр» до сих пор не обновляется, но сообщения о его закрытии в канале нет.

#telegram #политика #фсб #обыски

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2 комментария
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Максим Шпилёв

3

В интересное время живём, когда охотятся не за человеком, а за его сим-картой

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Видный месяц

Максим
0

Так разве силовики не могут выбить у оператора дубликат? Вроде что-то такое уже было

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