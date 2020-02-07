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СК и Минздрав начали проверку. Власти и госпиталь заявили, что сотрудник ничего в сети не писал, а смертей в его смены не было.
Пользователь «Двача» в одном из тредов анонимно рассказал, что работает в больнице и убивает пациентов-ветеранов войн, поскольку процесс доставляет ему удовольствие.
В доказательство автор опубликовал фото бейджа с именем, благодаря чему другие пользователи имиджборды попробовали раскрыть его личность. В итоге на «Дваче» пришли к выводу, что речь идёт о медбрате из Кирова.
После того, как на историю обратили внимание в соцсетях и СМИ, власти устроили проверки. То, что человек с таким именем работает в госпитале для ветеранов, подтвердилось, а подозрения в его адрес — пока нет. Сам медбрат записал видеообращение, в котором заявил о клевете.
Изначальная переписка развернулась 6 февраля в одном из Dark Webm-тредов «Двача» — там обычно публикуется и обсуждается шокирующий контент, включая материалы с изображением убийств.
Один из пользователей анонимно заявил, что работает «медиком», и подчеркнул, что ему «доставляет [удовольствие] причинять умирающим людишкам мучения». По словам «медбрата», он отвечает не за операционную, а за палаты реанимационного отделения. «Что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и, возможно, тебе или твоим родственникам, сучий потрох», — написал он.
«Медику» поверили далеко не все пользователи «Двача», заподозрив, что ему было бы трудно остаться вне подозрений более такого количества жертв. В этот момент в треде призвали раскрыть личность пользователя.
В доказательство «медбрат» опубликовал фотографию с рабочей униформой и бейджем, на котором указана должность «медицинский брат-анестезист» и имя с отчеством «Сергей Владимирович». Фамилию он не указал.
К 7 февраля пользователи «Двача» на основании имеющихся данных пришли к мнению, что раскрыли личность предполагаемого убийцы. Если суммировать информацию из девяти тредов, то по версии авторов:
На «Дваче» также обнаружили фотографии Вольфа в соцсетях, в том числе во «ВКонтакте». По одному из снимков пользователи сайта пришли к выводу, что форма руки этого человека совпадает с рукой на фото с бейджем.
Пользователи «Двача» предложили не останавливаться на деаноне и написать предполагаемым знакомым Вольфа во «ВКонтакте», а также связаться с руководством больницы. В этот же день о ситуации написали федеральные СМИ и узнали власти.
То, что сотрудник с таким именем действительно работает в Кировском областном госпитале, подтвердили в самом учреждении и областном Министерстве здравоохранения. Ведомство, Следственный комитет, прокуратура и Росздравнадзор устроили проверки.
Начальник кировского госпиталя Александр Розуван заявил Readovka.ru, что у него лично нет информации о произошедшем. Поэтому, как он отметил, больница не намерена проводить внутреннюю проверку.
Позже в разговоре с RT Розуван признал, что поговорил с тем, кто считается предполагаемым убийцей: «Говорит, что нет у него никаких врагов. Он простой работяга из деревни, а сейчас его затравят». В госпитале сказали телеканалу, что сотрудник удалился из «ВКонтакте» и не зарегистрирован в других соцсетях.
Mash опубликовал видеозаявление сотрудника госпиталя Сергея Вольфа, в котором он заявил, что его заподозрили в убийствах ошибочно. Среди прочего он подтвердил своё имя и место работы.
Минздрав Кировской области предварительно не выявил фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника. Ведомство со ссылкой на слова самого медбрата заявило, что он не участвовал «в обсуждении на форуме». В Минздраве также подчеркнули, что бейдж и медицинская одежда на фото с «Двача» не принадлежат госпиталю.
Следственный комитет, прокуратура и Росздравнадзор пока не сообщали деталей проверки информации с «Двача». Однако прокуратура пообещала «незамедлительно принять меры», если факты нарушения закона подтвердятся.
Интернет и благородная травля "хорошими двачерами". Всё как обычно. По пизде.
Что на бумаге написано?
Я то думал, когда вы подхватите эту тему. Могли бы быть первыми, а так за лентой и медузой. На дваче эта тема обсуждается уже прилично по времени.
на дваче обсуждается прилично, но тут важный поворот темы, доказывающий, что и не нужно было спешить. позиция второй стороны — это важно
Да, это очевидно. Но это фото с рукой и пистолетом. Типа он сфоткал, кто то где то нашел и решил подставить? А главное ради чего? Неужели эта работа настолько высокооплачиваемая, что люди готовы пойти на такое? Короче много вопросов
я вообще не понял, нахуя фотка с пистолетом, если он, как говорится в меме, делает больно по-другому?
Ну емае, как ни сфоткать пистолет то! Это же опасность, это же так круто.
Нет.
Вообще, мог бы и сам пораньше принести. Редакция подхватила бы, если требовалось
Меня бы заминусовали и послали нахуй (на двач)
И забанили бы )
Обещаю тебя не минусовать за такое. А если заминусят, распубликуй и удали. Тут так все старики делают.
Ждите на федеральных каналах новые обсуждения запретов анонимности в интернете
Был в том треде
Вот интересно, если кто-то хотел его подставить, откуда знали что его будут искать по имени отчеству? И что вообще шум поднимется? Это совпадение или подстава?
По факту, проверить его непричастность просто. Абу сам признавал, что сливает все данные МВД по требованию.
При этом кто-то заморочился, достал форму, распечатал бейджик. Если это не подстава, то слишком сложный прикол для анона.
Напоминает "Дело Ричарда Джуэла". Реальных доказательств никаких, а травить человека уже начали. Двачные идиоты.
Не совсем, там все таки человек был против могущественной государственной структуры, а здесь государственные учреждения поддержали человека.
Ну это же априори толстота, не? В больнице отключаются аппараты ИВЛ, пациенты умирают и никому никакого дела нет? Тем более: пучат глаза и пытаются вдохнуть пациенты на ИВЛ? Мне казалось на ИВЛ уже без сознания лежат
если тебе рот закрыть когда ты спишь то и ты в сознание придешь
а ивл - не аппарат жизнеобеспечения, и вполне можно и так просто вставить ради прикола и без постоянного наркоза, если дышать человек не может
а тот "якобы" медбрат "якобы" убивец мог отключать от наркоза чтобы отключить ИВЛ
но конечно ясно что все это вброс жирный и вообще быть не может
А те аноны могли вообще не того медбрата сдеанонить, мало ли сколько Сергеев как-его-там по стране работает медбратами, необязательно же в госпитале для ветеранов, может он наврал
Сергеев Владимировичей которые вместе с этим конкретно анестезисты вряд ли сильно много по стране
они первого попавшегося взяли, сейчас ещё двоих нашли
Тем временем Двач находится в реестре организаторов распостранения информации, CDN ему предоставляет мейлру групп, а "убийцу" ищут пользователи. Менты меня защищают - я спокоен.
<zanuda>Не CDN, а хостинг целиком и полностью</zanuda>
На этом моменте я уже видимо не следил за судьбой двача, помню только их проблемы с тем, что клаудфлейр их заплатить попросил, а тут откуда не возьмись мейлру пришли предлагать свой CDN. Спасибо за поправку.
По одному из снимков пользователи сайта пришли к выводу, что форма руки этого человека совпадает с рукой на фото с бейджем.
Думаю, при желании правоохранительных органов, несложно будет доказать, он это или нет.
Комментарий удален
В доказательство автор опубликовал фото бейджа с именем, благодаря чему другие пользователи имиджборды попробовали раскрыть его личность.
журналистика уровня /b/
Какой-то дикий рофл из параллельной реальности.
СК начал проверку маняфантазий шизоида с двача. С ДВАЧА, БЛЯДЬ 🤡🤡🤡