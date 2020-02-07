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Сергей Звезда
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На «Дваче» заявили о раскрытии личности «медбрата», похваставшегося убийством ветеранов. Он пожаловался на клевету Материал редакции

СК и Минздрав начали проверку. Власти и госпиталь заявили, что сотрудник ничего в сети не писал, а смертей в его смены не было.

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Кировский госпиталь, где работает медбрат 2gis

Пользователь «Двача» в одном из тредов анонимно рассказал, что работает в больнице и убивает пациентов-ветеранов войн, поскольку процесс доставляет ему удовольствие.

В доказательство автор опубликовал фото бейджа с именем, благодаря чему другие пользователи имиджборды попробовали раскрыть его личность. В итоге на «Дваче» пришли к выводу, что речь идёт о медбрате из Кирова.

После того, как на историю обратили внимание в соцсетях и СМИ, власти устроили проверки. То, что человек с таким именем работает в госпитале для ветеранов, подтвердилось, а подозрения в его адрес — пока нет. Сам медбрат записал видеообращение, в котором заявил о клевете.

«Что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю»

Изначальная переписка развернулась 6 февраля в одном из Dark Webm-тредов «Двача» — там обычно публикуется и обсуждается шокирующий контент, включая материалы с изображением убийств.

Один из пользователей анонимно заявил, что работает «медиком», и подчеркнул, что ему «доставляет [удовольствие] причинять умирающим людишкам мучения». По словам «медбрата», он отвечает не за операционную, а за палаты реанимационного отделения. «Что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и, возможно, тебе или твоим родственникам, сучий потрох», — написал он.

Пользователь не назвал точное число своих жертв, но отметил, что убил более 10 человек. Если верить «медбрату», способ убийства не менялся — он отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции лёгких: «Отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией. Очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается».

«Медику» поверили далеко не все пользователи «Двача», заподозрив, что ему было бы трудно остаться вне подозрений более такого количества жертв. В этот момент в треде призвали раскрыть личность пользователя.

В доказательство «медбрат» опубликовал фотографию с рабочей униформой и бейджем, на котором указана должность «медицинский брат-анестезист» и имя с отчеством «Сергей Владимирович». Фамилию он не указал.

​Фото, по которому попытались установить личность пользователя  «Двач»

К 7 февраля пользователи «Двача» на основании имеющихся данных пришли к мнению, что раскрыли личность предполагаемого убийцы. Если суммировать информацию из девяти тредов, то по версии авторов:

  • Полное имя предполагаемого убийцы — Сергей Владимирович Вольф. Он — 1990 года рождения. В доказательство найдено распоряжение Минздрава Кировской области об аттестации специалиста от 19 ноября 2019 года;
  • Вольф — специалист со средним профессиональным образованием, который работает медицинским братом-анестезистом «Кировского областного госпиталя для ветеранов войн». Судя по сайту Минздрава Кировской области, учреждение в том числе оказывает услуги анестезиологии и реаниматологии.

На «Дваче» также обнаружили фотографии Вольфа в соцсетях, в том числе во «ВКонтакте». По одному из снимков пользователи сайта пришли к выводу, что форма руки этого человека совпадает с рукой на фото с бейджем.

Пользователи «Двача» предложили не останавливаться на деаноне и написать предполагаемым знакомым Вольфа во «ВКонтакте», а также связаться с руководством больницы. В этот же день о ситуации написали федеральные СМИ и узнали власти.

Власти и руководство больницы говорят, что сотрудник в обсуждениях не участвовал. Медбрат попросил оставить его в покое

То, что сотрудник с таким именем действительно работает в Кировском областном госпитале, подтвердили в самом учреждении и областном Министерстве здравоохранения. Ведомство, Следственный комитет, прокуратура и Росздравнадзор устроили проверки.

Кировский госпиталь

Начальник кировского госпиталя Александр Розуван заявил Readovka.ru, что у него лично нет информации о произошедшем. Поэтому, как он отметил, больница не намерена проводить внутреннюю проверку.

Позже в разговоре с RT Розуван признал, что поговорил с тем, кто считается предполагаемым убийцей: «Говорит, что нет у него никаких врагов. Он простой работяга из деревни, а сейчас его затравят». В госпитале сказали телеканалу, что сотрудник удалился из «ВКонтакте» и не зарегистрирован в других соцсетях.

Он во «ВКонтакте» был месяц назад, но оттуда удалился. Фотографии в интернете — это не его фотографии. А бейдж и спецодежда у нас совершенно другие — не такие, как на фото в интернете.

Какие-то хулиганы действуют. Мы сейчас Федеральную службу безопасности пригласили, и они сейчас с нами будут тут работать. Мы найдём этих хулиганов».

представители госпиталя
в комментарии RT

Сам медбрат

Mash опубликовал видеозаявление сотрудника госпиталя Сергея Вольфа, в котором он заявил, что его заподозрили в убийствах ошибочно. Среди прочего он подтвердил своё имя и место работы.

За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуются СМИ. Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня.

Я очень прошу журналистов оставить меня и моих близких в покое. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности.

Сергей Вольф
медбрат кировского госпиталя
Mash
«Я не имею отношения к тем сообщениям, которые публикуют в СМИ. Меня оскорбили и унизили»Медбрат из Кирова Сергей Вольф записал видео, в котором потребовал найти и наказать тех, кто опубликовал сообщения, якобы написанные им. Ранее на «Дваче» от имени Вольфа признались в 10…
«Я не имею отношения к тем сообщениям, которые публикуют в СМИ. Меня оскорбили и унизили»

Медбрат из Кирова Сергей Вольф записал видео, в котором потребовал найти и наказать тех, кто опубликовал сообщения, якобы написанные им. Ранее на «Дваче» от имени Вольфа признались в 10 убийствах пациентов-ветеранов.

Власти

Минздрав Кировской области предварительно не выявил фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника. Ведомство со ссылкой на слова самого медбрата заявило, что он не участвовал «в обсуждении на форуме». В Минздраве также подчеркнули, что бейдж и медицинская одежда на фото с «Двача» не принадлежат госпиталю.

Следственный комитет, прокуратура и Росздравнадзор пока не сообщали деталей проверки информации с «Двача». Однако прокуратура пообещала «незамедлительно принять меры», если факты нарушения закона подтвердятся.

#соцсети

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43 комментария
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Dmitry Shiryaev

12

Интернет и благородная травля "хорошими двачерами". Всё как обычно. По пизде.

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N/a

10
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Образованный меч

N/a
1

Что на бумаге написано?

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N/a

Образованный
6
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Новый дебаркадер

N/a
5

Дак мож это левый чел по приколу распечатал листовку и разжигает

Ответить

Тимур Петров

N/a
–3

Увеличение изображения как в сериалах, без потери качества.

Это рофл

Ответить

Интересный бокал

N/a
0

Так пускай дело заводит, этих дундуков даже не жалко

Ответить

DESAAD LXI

0

Я то думал, когда вы подхватите эту тему. Могли бы быть первыми, а так за лентой и медузой. На дваче эта тема обсуждается уже прилично по времени.

Ответить

Женя Кузьмин

DESAAD
15

на дваче обсуждается прилично, но тут важный поворот темы, доказывающий, что и не нужно было спешить. позиция второй стороны — это важно

Ответить

DESAAD LXI

Женя
0

Да, это очевидно. Но это фото с рукой и пистолетом. Типа он сфоткал, кто то где то нашел и решил подставить? А главное ради чего? Неужели эта работа настолько высокооплачиваемая, что люди готовы пойти на такое? Короче много вопросов 

Ответить

Женя Кузьмин

DESAAD
6

я вообще не понял, нахуя фотка с пистолетом, если он, как говорится в меме, делает больно по-другому?

Ответить

DESAAD LXI

Женя
1

Ну емае, как ни сфоткать пистолет то! Это же опасность, это же так круто. 

Нет.

Ответить

Смоки Кот

DESAAD
0

это ж игрушечный, какая опасность 

Ответить

Сергей Колегов

DESAAD
1

Вообще, мог бы и сам пораньше принести. Редакция подхватила бы, если требовалось

Ответить

DESAAD LXI

Сергей
0

Меня бы заминусовали и послали нахуй (на двач)

И забанили бы )

Ответить

Незначительный блик

DESAAD
0

Обещаю тебя не минусовать за такое. А если заминусят, распубликуй и удали. Тут так все старики делают.

Ответить

DESAAD LXI

Незначительный
1

Хитрые суки!

Ответить

Столичный микрофон

5

Ждите на федеральных каналах новые обсуждения запретов анонимности в интернете

Ответить

DESAAD LXI

Столичный
0

Ещё та передача, где все орут и никакого толка.

Ответить

Мрачный бокал

–3

Был в том треде

Ответить

nobody cares

Мрачный
15

Не то чтобы это было плюсом в 2020ом году

Ответить

DESAAD LXI

Мрачный
10

Сиськи с пруфом ?

Ответить

Виталий Лановой

1

Вот интересно, если кто-то хотел его подставить, откуда  знали что его будут искать по имени отчеству? И что вообще шум поднимется? Это совпадение или подстава?

Ответить

Виталий Лановой

Виталий
9

По факту, проверить его непричастность просто. Абу сам признавал, что сливает все данные МВД по требованию.

Ответить

N/a

Виталий
0

откуда знали что его будут искать по имени отчеству

Так можно найти самому, но в целом вряд ли это спланированная подстава, все могли действительно забить

Ответить

Виталий Лановой

N/a
2

При этом кто-то заморочился, достал форму, распечатал бейджик. Если это не подстава, то слишком сложный прикол для анона.

Ответить

Дипломатический каякер

2

Напоминает "Дело Ричарда Джуэла". Реальных доказательств никаких, а травить человека уже начали. Двачные идиоты.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Дипломатический
3

почти как в твиттере, только без ников

Ответить

Словесный Интервент

Дипломатический
0

Не совсем, там все таки человек был против могущественной государственной структуры, а здесь государственные учреждения поддержали человека.

Ответить

Илья Гераськин

2

Ну это же априори толстота, не? В больнице отключаются аппараты ИВЛ, пациенты умирают и никому никакого дела нет? Тем более: пучат глаза и пытаются вдохнуть пациенты на ИВЛ? Мне казалось на ИВЛ уже без сознания лежат

Ответить

Ярослав Молочко

Илья
3

если тебе рот закрыть когда ты спишь то и ты в сознание придешь
а ивл - не аппарат жизнеобеспечения, и вполне можно и так просто вставить ради прикола и без постоянного наркоза, если дышать человек не может
а тот "якобы" медбрат "якобы" убивец мог отключать от наркоза чтобы отключить ИВЛ
но конечно ясно что все это вброс жирный и вообще быть не может
А те аноны могли вообще не того медбрата сдеанонить, мало ли сколько Сергеев как-его-там по стране работает медбратами, необязательно же в госпитале для ветеранов, может он наврал

Ответить

Акиф Гаджиев

Ярослав
2

Сергеев Владимировичей которые вместе с этим конкретно анестезисты вряд ли сильно много по стране

Ответить

Пространственный динозавр

Акиф
0

они первого попавшегося взяли, сейчас ещё двоих нашли

Ответить

Акиф Гаджиев

Пространственный
0

Не спорю, я же говорю что их вряд ли много, а не один

Ответить

nobody cares

2

Тем временем Двач находится в реестре организаторов распостранения информации, CDN ему предоставляет мейлру групп, а "убийцу" ищут пользователи. Менты меня защищают - я спокоен.

Ответить

Иркутский блик

nobody
1

<zanuda>Не CDN, а хостинг целиком и полностью</zanuda>

Ответить

nobody cares

Иркутский
1

На этом моменте я уже видимо не следил за судьбой двача, помню только их проблемы с тем, что клаудфлейр их заплатить попросил, а тут откуда не возьмись мейлру пришли предлагать свой CDN. Спасибо за поправку.

Ответить

Emile Zäkiev

Иркутский
0

<dushnila>Anna_Prosvetova</dushnila>

Ответить

Dra

1

По одному из снимков пользователи сайта пришли к выводу, что форма руки этого человека совпадает с рукой на фото с бейджем.

Думаю, при желании правоохранительных органов, несложно будет доказать, он это или нет.

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Комментарий удален

Splink Blash

1

Я очень люблю свою работу

За такую зарплату? Лови убийцу!!

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Jiminy Jillickers

0
Ответить

Эмиль Рубанов

0

В доказательство автор опубликовал фото бейджа с именем, благодаря чему другие пользователи имиджборды попробовали раскрыть его личность. 

журналистика уровня /b/

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Вальдемар

0

Какой-то дикий рофл из параллельной реальности.
СК начал проверку маняфантазий шизоида с двача. С ДВАЧА, БЛЯДЬ 🤡🤡🤡

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