СК и Минздрав начали проверку. Власти и госпиталь заявили, что сотрудник ничего в сети не писал, а смертей в его смены не было.

В закладки Аудио

Кировский госпиталь, где работает медбрат 2gis

Пользователь «Двача» в одном из тредов анонимно рассказал, что работает в больнице и убивает пациентов-ветеранов войн, поскольку процесс доставляет ему удовольствие.

В доказательство автор опубликовал фото бейджа с именем, благодаря чему другие пользователи имиджборды попробовали раскрыть его личность. В итоге на «Дваче» пришли к выводу, что речь идёт о медбрате из Кирова.

После того, как на историю обратили внимание в соцсетях и СМИ, власти устроили проверки. То, что человек с таким именем работает в госпитале для ветеранов, подтвердилось, а подозрения в его адрес — пока нет. Сам медбрат записал видеообращение, в котором заявил о клевете.

«Что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю»

Изначальная переписка развернулась 6 февраля в одном из Dark Webm-тредов «Двача» — там обычно публикуется и обсуждается шокирующий контент, включая материалы с изображением убийств.

Один из пользователей анонимно заявил, что работает «медиком», и подчеркнул, что ему «доставляет [удовольствие] причинять умирающим людишкам мучения». По словам «медбрата», он отвечает не за операционную, а за палаты реанимационного отделения. «Что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и, возможно, тебе или твоим родственникам, сучий потрох», — написал он.

Пользователь не назвал точное число своих жертв, но отметил, что убил более 10 человек. Если верить «медбрату», способ убийства не менялся — он отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции лёгких: «Отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией. Очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается».

«Медику» поверили далеко не все пользователи «Двача», заподозрив, что ему было бы трудно остаться вне подозрений более такого количества жертв. В этот момент в треде призвали раскрыть личность пользователя.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ee94ed77-4530-f176-5301-5a83024f29f7","width":1368,"height":530,"size":640660,"type":"png","color":"dbdbdb","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e64c5c06-922e-77ab-aa89-87a919bad7d5","width":1368,"height":460,"size":535506,"type":"png","color":"dbdbdb","external_service":[]}}}]

В доказательство «медбрат» опубликовал фотографию с рабочей униформой и бейджем, на котором указана должность «медицинский брат-анестезист» и имя с отчеством «Сергей Владимирович». Фамилию он не указал.

​Фото, по которому попытались установить личность пользователя «Двач»

К 7 февраля пользователи «Двача» на основании имеющихся данных пришли к мнению, что раскрыли личность предполагаемого убийцы. Если суммировать информацию из девяти тредов, то по версии авторов:

Полное имя предполагаемого убийцы — Сергей Владимирович Вольф. Он — 1990 года рождения. В доказательство найдено распоряжение Минздрава Кировской области об аттестации специалиста от 19 ноября 2019 года;

Вольф — специалист со средним профессиональным образованием, который работает медицинским братом-анестезистом «Кировского областного госпиталя для ветеранов войн». Судя по сайту Минздрава Кировской области, учреждение в том числе оказывает услуги анестезиологии и реаниматологии.

На «Дваче» также обнаружили фотографии Вольфа в соцсетях, в том числе во «ВКонтакте». По одному из снимков пользователи сайта пришли к выводу, что форма руки этого человека совпадает с рукой на фото с бейджем.

Пользователи «Двача» предложили не останавливаться на деаноне и написать предполагаемым знакомым Вольфа во «ВКонтакте», а также связаться с руководством больницы. В этот же день о ситуации написали федеральные СМИ и узнали власти.

Власти и руководство больницы говорят, что сотрудник в обсуждениях не участвовал. Медбрат попросил оставить его в покое

То, что сотрудник с таким именем действительно работает в Кировском областном госпитале, подтвердили в самом учреждении и областном Министерстве здравоохранения. Ведомство, Следственный комитет, прокуратура и Росздравнадзор устроили проверки.

Кировский госпиталь

Начальник кировского госпиталя Александр Розуван заявил Readovka.ru, что у него лично нет информации о произошедшем. Поэтому, как он отметил, больница не намерена проводить внутреннюю проверку.

Позже в разговоре с RT Розуван признал, что поговорил с тем, кто считается предполагаемым убийцей: «Говорит, что нет у него никаких врагов. Он простой работяга из деревни, а сейчас его затравят». В госпитале сказали телеканалу, что сотрудник удалился из «ВКонтакте» и не зарегистрирован в других соцсетях.

Он во «ВКонтакте» был месяц назад, но оттуда удалился. Фотографии в интернете — это не его фотографии. А бейдж и спецодежда у нас совершенно другие — не такие, как на фото в интернете. Какие-то хулиганы действуют. Мы сейчас Федеральную службу безопасности пригласили, и они сейчас с нами будут тут работать. Мы найдём этих хулиганов». представители госпиталя в комментарии RT

Сам медбрат

Mash опубликовал видеозаявление сотрудника госпиталя Сергея Вольфа, в котором он заявил, что его заподозрили в убийствах ошибочно. Среди прочего он подтвердил своё имя и место работы.

За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуются СМИ. Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня. Я очень прошу журналистов оставить меня и моих близких в покое. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности. Сергей Вольф медбрат кировского госпиталя

Mash «Я не имею отношения к тем сообщениям, которые публикуют в СМИ. Меня оскорбили и унизили»



Медбрат из Кирова Сергей Вольф записал видео, в котором потребовал найти и наказать тех, кто опубликовал сообщения, якобы написанные им. Ранее на «Дваче» от имени Вольфа признались в 10 убийствах пациентов-ветеранов. «Я не имею отношения к тем сообщениям, которые публикуют в СМИ. Меня оскорбили и унизили»Медбрат из Кирова Сергей Вольф записал видео, в котором потребовал найти и наказать тех, кто опубликовал сообщения, якобы написанные им. Ранее на «Дваче» от имени Вольфа признались в 10…

Власти

Минздрав Кировской области предварительно не выявил фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника. Ведомство со ссылкой на слова самого медбрата заявило, что он не участвовал «в обсуждении на форуме». В Минздраве также подчеркнули, что бейдж и медицинская одежда на фото с «Двача» не принадлежат госпиталю.