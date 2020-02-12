Обе жаловались на плохие условия содержания и отказ отпускать их без видимых причин. Обе утверждают, что ничем не заражены.

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​План побега пациентки из Петербурга Скриншот видео @allasand

9 февраля стало известно о сбежавшей из карантина по коронавирусу Covid-19. Алла Ильина взломала электронный замок в палате Боткинской больницы Петербурга и миновала медицинский персонал. Врачи заявили о побеге в полицию. Возможность уголовной ответственности для Ильиной не исключена, но юристы пациентки настаивают, что закон на её стороне.

Это уже второй случай побега из карантина в России. Обе сбежавшие жаловались на несоблюдение санитарных норм и увеличение срока пребывания в больницах без видимых причин: анализы девушек на коронавирус были отрицательными, а их отказ от госпитализации игнорировали.

На текущий момент под наблюдением врачей из-за угрозы коронавируса в России находятся больше 20 тысяч человек. Из них около 6 тысяч — граждане Китая. За весь период наблюдения за вирусом в российские больницы госпитализировали 769 человек.

Пациентка из Петербурга взломала электронный замок в палате. А потом поделилась планом побега в Инстаграме

30 января Алла Ильина вернулась из китайского Хайнаня в Петербург. При пересадке в Хабаровске у девушки взяли анализы для проверки на коронавирус, который не обнаружили. Врачи посоветовали Алле наблюдать за состоянием и при появлении симптомов болезни обратиться в больницу по месту жительства.

4 февраля у девушки заболело горло, и она вызвала скорую помощь. Медики не нашли причин для госпитализации, но взяли повторные анализы. По словам Аллы, спустя два дня к ней приехали врачи с постановлением о госпитализации в зону карантина Боткинской больницы, уверяя, что она пробудет там один день: «Врачам нужно поставить галочку, что её госпитализировали, чтобы их не уволили».

Ильину поместили в двухместную палату, двери с электронным замком которой не открывались с внутренней стороны. Окна в палате заперты, воздух через вентиляцию не поступал, а еду выдавали через специальный бокс. Покидать палату её запретили.

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7 февраля врач больницы сообщил Алле, что она здорова, но пробудет в палате ещё две недели. Он сослался на постановление главы Роспотребнадзора Петербурга от 6 февраля, согласно которому срок карантина начинается с момента прибытия в больницу, а не со дня возвращения из Китая. Несоблюдение предписания грозит нарушителю административной ответственностью.

Ильина жаловалась на условия содержания: в палате было грязно и жарко, мусор не выносили, а еда была невкусная. Пациентку возмутило, что с отрицательным результатом анализов на коронавирус она должна сидеть взаперти две недели.

Я понимаю, что возможна пандемия, что бывает карантин. Но когда без симптомов человека, который сам пришёл в больницу и по анализам чистый, запирают в четырёх [стенах] – это, мне кажется, перебор. Алла Ильина

Алла рассказала, что у неё не было возможности написать заявление на отказ от госпитализации, поэтому решила самовольно покинуть больницу. Вечером 7 февраля Ильина поужинала и попросила персонал выключить свет в палате и зашторить окна в коридор, так как собиралась спать. Девушка разобрала электронный замок на двери, сняла обмотку проводов, замкнула их, и дверь открылась. В коридоре она увидела, что дверь к лифту также закрыта изнутри. Через пару минут через дверь в коридор вышли санитары, и она незаметно покинула здание.

​План побега из карантина по коронавирусу Видео @allasand

В течение нескольких дней Алла консультировалась с адвокатами, чтобы убедиться в правомерности своих действий. Юристы подтвердили, что Ильина действовала в рамках закона. Ни полиция, ни больница не выходили с ней на связь. После она опубликовала пост, в котором рассказала, что покинула зону карантина, так как персонал больницы удерживает её незаконно. На момент публикации статьи пост пропал из инстаграма Аллы.

Условиями содержания в инфекционном отделении Боткинской больницы в своём инстаграме поделилась другая пациентка Юлия. Она показала двухместную палату, войти в которую можно через ванную комнату или общий коридор. Двери открываются и запираются только с внешней стороны, поэтому персонал больницы может зайти в любой момент, а выйти пациенты не могут. Еду в палату передают через боксы, а связь с персоналом Юлия держит через рацию.

Жительница Саратова сбежала с ребёнком из больницы через окно

До Аллы Ильиной самовольно покинула зону карантина в Самаре Гузель Недер. Она рассказала, что на четвертый день после прибытия из китайского Хайнаня у её сына поднялась температура до 37,3 градусов. Гузель вызвала скорую, врачи которой посоветовали для исключения коронавируса приехать в больницу и сдать анализы.

Мать с ребёнком разместили в изолированном блоке инфекционного отделения самарской больницы и сообщили, что анализы будут готовы через три дня. Позже срок ожидания продлили ещё на пять, а следом и на девять дней. Новосибирская лаборатория, проверяющая анализы ребёнка, сообщила Гузель: если ей ещё не сообщили о наличии коронавируса, значит, беспокоиться не о чём.

На пятый день пребывания в больнице Гузель узнала, что беременна. Муж девушки попросил главврача больницы выписать семью, но врач отказалась, сославшись на постановление о двухнедельном карантине. По словам Гузель, так как у её сына не было признаков болезни, а в больнице нарушаются санитарные нормы, она решила сбежать через окно палаты.

На обход приходят врачи в дырявых перчатках, санитарки без спецодежды. Я боялась, что мы заразимся чем-нибудь там, поэтому не оставалось другого выхода, кроме как покинуть больницу самовольно, через окно. Гузель Недер

На следующий день Недер звонили из больницы и полиции. Последние, выслушав жалобы девушки, попросили её приехать в удобное время для дачи показаний. Продолжение истории неизвестно.

Как выглядят зоны карантина в других российских и зарубежных городах

5 февраля из китайского Уханя в Тюмень прибыл самолёт с россиянами, которых поместили на двухнедельный карантин в тюменский санаторий. Такое место выбрали из-за наличия мобильной лаборатории, дезинфекционной камеры и очистных сооружений, позволяющих не загрязнять окружающую среду стоками из зоны карантина.

Одна из эвакуированных девушек попросила определить её не трёхместную, а двухместную комнату. По её словам, врачи санатория отказались выполнять просьбу.

Мы находимся здесь на гособеспечении и должны следовать правилам, которые для нас установили. врач тюменского пункта карантина

Режим дня в санатории свободный, но из комнат выходить нельзя в течение всего срока карантина. Если кого-то из эвакуированных заметят в коридоре или на общем балконе, отсчёт двухнедельного карантина начнётся заново. Это правило проблематично для курящих: «Тем, у кого комната оказалась с балконами — повезло. А у большей части расселенных просто окно. Хорошо, что его можно открывать», — поделился с Ura.ru один из эвакуированных.

В каждой комнате есть собственная ванная с туалетом, холодильник, телевизор и чайник. Для проживающих подготовили халаты, шампуни, зубную пасту и щётки. Питание приносят четыре раза в день, а при заселении выдали чай, конфеты, фрукты, бублики и солёные огурцы.

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Одна из эвакуированных девушек Екатерина рассказала «Снобу», что в санатории хорошо кормят и она боится поправиться. Девушка добавила, что все работники ходят в защитной экипировке: костюмах, очках и масках. Врачи делают несколько обходов, проверяя температуру, пульс, насыщение крови кислородом и слушают лёгкие.

В других странах также помещают прибывших из Китая граждан в зоны карантина. Например, французы устроили такое место в курортном пригороде Марселя. Эвакуированных разместили в комнатах по одному человеку или семьями, которым разрешается перемещаться по территории центра в масках и играть на улице. Пациенты могут посещать кафе и детские площадки.

Agence France-Presse @afpfr https://t.co/BWstz6cumv Nouveau coronavirus : deuxième jour de quarantaine pour les rapatriés de Wuhan à l'intérieur du centre de vacances de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône #AFP

Японские власти поместили на карантин круизный лайнер с 3,7 тысячами пассажиров. Во время путешествия выяснилось, что один из пассажиров, сошедший с судна, инфицирован коронавирусом. Первое время пассажирам нельзя было покидать каюты, даже несмотря на отсутствие иллюминаторов и балконов во многих из них.

Питание на судне приносили в номера, а из развлечений были только бесплатный вай-фай и кроссворды. Позже пассажирам разрешили на время выходить на открытую палубу, чтобы дышать свежим воздухом. Карантин на круизе намерены завершить 19 февраля.

В Австралии зону карантина расположили на острове Рождества в бывшем иммиграционном центре для азиатских нелегалов. Эвакуированные жаловались на насекомых в номерах, общую ванную комнату на несколько номеров и отсутствие интернета.

Bill Birtles @billbirtles Just been sent this photo by #Wuhan evacuee Gloria Zeng of 2 of her 3 children inside quarantine on Christmas Island. She gave permission to post it. Says: ‘My 7yro knows roughly what’s happening. I doubt my younger ones understand. But I try to make it an adventure for them.’ https://t.co/spthWH9s93 Фотография двух детей Глории Цзэн в зоне карантина на острове Рождества.