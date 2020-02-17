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Фото петербургского штаба Навального

Фигурантов дела «Сети» приговорили от шести до 18 лет заключения за создание «террористического сообщества». Обвинение строилось на показаниях самих осуждённых, но они неоднократно заявляли, что оклеветали себя из-за пыток и избиений следователями.

В поддержку фигурантов дела «Сети» собирают подписи депутаты, деятели науки и искусства – они считают дело сфабрикованным и противоречащим Конституции России. Жители Москвы и Петербурга выстраиваются для одиночных пикетов, а книжные магазины закрываются в знак протеста решению суда.

Фигуранты дела «Сети» получили от шести до 18 лет колонии

10 февраля семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к тюремным срокам от шести до 18 лет за создание «террористической организации». Никто из осужденных не признал вину.

Уголовное дело о «террористическом сообществе» «Сеть» возбудили в октябре 2017 года. Фигурантов дела задержали в Пензе и Петербурге, обвинили в создании сообщества на основе «левых» политических взглядов – некоторые из них считали себя анархистами и антифашистами.

​Фигуранты дела «Сети» в суде Фото Екатерины Малышевой, semnasem.ru

ФСБ отмечала общий интерес обвиняемых к страйкболу. По мнению ведомства, «Сеть» была «террористическим сообществом», разделённым на ячейки «Марсово поле», «Иордан», «Восход» и «5.11» в Петербурге и Пензе, но обвиняемые утверждают, что это названия их команд по страйкболу. ФСБ считает, что игра в страйкбол могла быть подготовкой к террористическим актам.

То есть занятия страйкболом включают в себя всё то, что предъявляет следствие молодым людям: распределение ролей, наличие камуфляжной формы, использование масок с закрытыми лицами. Следствие утверждает, что всё это конспирация. Если какие-то навыки отрабатываются в лесу, значит ли это, что они там готовили теракт? Для игры страйкбол развивают тактические навыки, умение стрелять. Станислав Фоменко адвокат в деле «Сети»

У троих обвиняемых нашли охотничьи ружья, травматические пистолеты и гранаты – они утверждают, что оружие им подкинули.

Обвинение строилось в основном на показаниях самих фигурантов дела. Они несколько раз сознавались в преступлениях, а позже отказывались от своих слов, заявляя, что оклеветали себя из-за пыток электрошоком, избиений и давления со стороны следствия. Суд отклонял жалобы обвиняемых или игнорировал их.

Петербургские депутаты обратились к Генпрокуратуру с просьбой опротестовать приговор по делу «Сети»

17 февраля руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский опубликовал обращение муниципальных депутатов Петербурга к Генеральному прокурору с просьбой отменить приговор по делу «Сети», оправдать его фигурантов и наказать причастных к пыткам и «фальсификации» дела.

В обращении указывается, что фигуранты дела давали показания против себя из-за избиений и пыток электрошоком – это подтвердили члены наблюдательной комиссии. О пытках обвиняемые неоднократно говорили в суде, но ни одно уголовное дело по их заявлениям не завели.

Вишневский пишет, что в деле отсутствует информация о подготовке фигурантами террористических актов, вместо этого есть только расплывчатые формулировки: «В неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами обвиняемые планировали что-то спланировать».

Всё, что известно о деле «Сети» позволяет нам называть его полностью сфабрикованным, а приговор – неправосудным и несправедливым. Борис Вишневский руководитель партии «Яблоко»

На момент публикации статьи обращение подписали 77 муниципальных депутатов.

Книготорговцы в восьми российских городах закрыли магазины в поддержку обвиняемых

17 февраля книжный магазин «Пиотровский» сообщил о своём закрытии на один день в поддержку фигурантов дела «Сети». К акции присоединились 12 магазинов в девяти городах:

«Пиотровский» (Пермь);

«Фаластер» (Москва;

«Маршак» (Москва);

«Все свободны» (Санкт-Петербург);

«Чарли» (Краснодар);

«Свидетель» (Тула);

«Порядок слов» (Санкт-Петербург);

«Бакен» (Красноярск);

«Dig» (Москва);

«В порядке» (Ростов-на-Дону);

«Benzine» (Москва);

«Князь Мышкин (Ставрополь).

Фото «Пиотровский»

Книготорговцы заявляют, что не могут продавать «светлые, добрые книги, пока людей пытают и сажают на 18 лет, хотя они ничего не сделали». Авторы собираются выйти на одиночный пикет в поддержку обвиняемых 17 февраля.

Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально «выбитыми» под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут дать 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись.

из заявления книготорговцев

Фигурантов дела «Сети» поддержали учёные, учителя, студенты, писатели и журналисты

Члены Российской академии наук и научные журналисты сочли, что власти представили недостаточно доказательств вины фигурантов дела, а решение суда – «Акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности».

Вслед за учёными, фигурантов дела и их матерей поддержал союз кинематографистов. Режиссёры, актёры, сценаристы и другие работники кино призвали пересмотреть приговор и наказать причастных к пыткам, а также создать систему контроля за следствием.

В череде показательных процессов последнего времени они [приговоры] не могут не читаться как ультимативные акты устрашения, ломающие судьбы людей ради текущей политической повестки. из обращения кинематографистов

Студенты и аспиранты ВШЭ, МГУ, СПбГУ и других российских университетов требуют отменить приговор Волжского суда: «Дело „Сети“ возвращает нас к самым тёмным страницам истории нашей страны, когда невиновных людей осуждали на десятки лет лагерей только лишь на основании пыток и доносов».

Сообщество психологов присоединилось к открытым письмам в поддержку фигурантов дела. Авторы обращения считают, что в 21 веке не должно быть «бесчеловечных» приговоров, основанных на показаниях обвиняемых, добытых пытками.

Наша профессия — помогать людям быть психически здоровыми, поддерживая основные человеческие ценности для гармоничного развития в здоровом обществе. Но данная ситуация — это шок для граждан России. Она создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем в нашем обществе. из открытого письма сообщества психологов

Учителя, педагоги и преподаватели из союза «Учителя» возмутились в своём обращении «чудовищным» приговором по делу сети. Педагоги заявляют, что «неправомерный» суд противоречит гуманистическим принципам, на которых они воспитывают подрастающее поколение: «Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия».

Художественное сообщество в составе художников, искусствоведов, коллекционеров и музейных работников считает приговор нарушающим права всех российских граждан. В обращении искусствоведы и художники требуют соблюдать 21 статью Конституции, запрещающую пытки.

Пыткам нет оправдания. Это высшее проявление безразличия и ненависти к человеческой личности, это знак перерождения отдельных индивидов в садистов и насильников. из обращения художественного сообщества

17 февраля лидер группы «Алиса» Константин Кинчев поддержал обвиняемых по делу «Сети» на фестивале «Чартова Дюжина», спев песню «Воздух».

Одиночные пикеты в поддержку обвиняемых прошли в российских городах

17 февраля активист Константин Фокин приковал себя цепями к двери здания ФСБ в Москве, держа в руках плакат с надписью «Сидим за Сеть». Фокина задержала полиция и увезла в приёмную ФСБ.

Одиночные пикеты также прошли 14 февраля в Москве и Петербурге. По подсчётам корреспондента «МБХ Медиа», более 400 человек выстроились в очередь с желанием поучаствовать в пикете у московского здания ФСБ. В Петербурге в акции в Гостиного двора участвовали больше 30 человек, как сообщает «Фонтанка».