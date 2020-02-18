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Алексей Боржонов
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В топ «Яндекса» попала новость об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17. В источнике есть повод сомневаться Материал редакции

Все СМИ ссылаются на «независимую платформу» бывшей журналистки RT, которую раньше подозревали в фейке об обломках самолёта.

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​На месте крушения малайзийского Boeing Фото Максима Змеева, Reuters

Утром 18 февраля в топ «Яндекс.Новостей» попали заметки об отсутствии комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing на востоке Украины. Об этом написали крупнейшие российские СМИ, в том числе ТАСС, «Газета.ру», «Коммерсант», «Лента.ру» и «Известия».

В заголовках изданий по-разному объяснялся источник информации. Они ссылались в том числе на «СМИ», «голландскую» и «нидерландскую разведку», а также писали, что сообщения появились «в Нидерландах».

Единственный источник информации — это «платформа для независимых журналистов» Bonanza Media. На ней опубликовали материалы, названные четырьмя документами Объединенной следственной группы, которая занимается расследованием катастрофы:

  • Стенограмма разговора журналиста Билли Сикса с австрийским полицейским. Журналист рассказывает о свидетелях, которые якобы видели в небе украинские истребители в день крушения малайзийского Boeing;
  • Данные из отчёта австралийских специалистов, которые работали с фотографиями. Предположительно, изображения оказались неоригинальными;
  • Стенограмма разговора нидерландского полицейского со свидетелем крушения из Украины. Он рассказал, что за несколько минут до падения самолёта якобы видел в небе два украинских истребителя. Также он сообщил, что слышал громкий взрыв и горизонтальный белый след в небе;
  • Письмо, якобы отправленное разведкой Нидерландов прокуратуре в 2016 году. Из него следует, что Boeing пролетал в зонах, которые не входят в диапазон досягаемости «Буков», установленных Россией и Украиной.

Позже 18 февраля на публикацию отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти данные ставят под сомнение «ангажированную позицию» следственной группы. Прокуратура Нидерландов заявила, что не может комментировать эту информацию до суда.

Что произошло 17 июля 2014 года — кратко о крушении MH17

В июле 2014 года на востоке Украины потерпел крушение малайзийский Boeing, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лампур. 298 человек погибли, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Расследование ведёт Объединенная следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов (Россию к участию в ней не допустили). JIT пришла к выводу, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук»: установку курской 53-й бригады ПВО российских вооружённых сил перебросили на Украину. Россия многократно отрицала причастность к авиакатастрофе. Официальная российская версия часто менялась, но сейчас Минобороны утверждает, что «Бук» армии РФ не принадлежит.

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Суд над подозреваемыми в атаке на самолёт начнётся 9 марта. На скамье окажутся три россиянина — генерал-майор Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), полковник Олег Пулатов («Гюрза») и полковник Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), а также украинец Леонид Харченко («Крот»).

Почему источник и его основатели вызывают сомнения

Платформу Bonanza Media основали нидерландский журналист Макс ван дер Верфф и российская журналистка Яна Ерлашова.

Ерлашова работала в Russia Today (так раньше назывался RT) с 2011 по 2018 год. Она запустила Bonanza Media после ухода с телеканала. Журналистка занимается темой сбитого Boeing уже несколько лет и снимает про него документальные фильмы. Во время работы над одним из них она познакомилась с Максом ван дер Верффом.

В их последнем фильме MH17 — Call for Justice, опубликованном в 2019 году, речь идёт о несостыковках в официальной версии следствия, попытках США и Украины завладеть «чёрными ящиками», а также о якобы недостоверности перехваченных записей переговоров сепаратистов, которые опубликовала СБУ. О работах Bonanza Media, включая этот фильм, рассказывали на RT.

Активисты из Stopfake.org, которые разбирают фейковые новости, изучили фильмы Ерлашовой и ван дер Верффа, после чего назвали их «пропагандистскими» и содержащими дензинформацию.

В СМИ разошлась история журналиста Volkskrant Берта Лантинга о том, как в 2015 году он брал интервью у пророссийского мэра посёлка Россыпное в Донбассе. Разговор прервал звонок репортёра RT Яны Ерлашовой. Она сообщила мэру, что обнаружила новые обломки MH17. Мэр поехал на место находки вместе с Лантингом — там им показали якобы новую деталь самолёта. Увидев её, мэр закричал, что деталь подложили специально. Латинг отметил, что всё это время их снимали камеры RT: журналисты пытались узнать его мнение о произошедшем, но он отказался «участвовать в этом спектакле». Эпизод с тем, как мэр ругался на Ерлашову, попал в фильм MH17 — Call for Justice (20:04)

Ван дер Верфф называет себя исследователем военных преступлений Нидерландов и дела MH17. В публикации журнала De Groene Amsterdammer говорится, что «ни один нидерландец не связан с российскими СМИ и украинскими повстанцами так, как Макс ван дер Верфф». Авторы статьи ссылаются на исследование Университета Копенгагена и утверждают, что аккаунт ван дер Верффа в Твиттере — один из самых влиятельных, когда речь идёт о MH17.

De Groene Amsterdammer пишет, что ван дер Верфф, в отличие от других журналистов из Нидерландов, быстро получает разрешение на въезд в ДНР и ЛНР. В 2018 году Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский поблагодарил ван дер Верффа за работу и написал в твиттере: «Спасибо за ваши попытки установить истину через ваш блог».

У ван дер Верффа есть сайт, на котором он публикует материалы в том числе по теме сбитого Boeing. В одном из них он разбирает фильм «Би-би-си» «Теории заговора — кто сбил MH17?» и объясняет, какие в нём есть несостыковки и как авторы «исказили» слова Яны Ерлашовой, когда брали у неё интервью.

Несмотря на то, что о деятельности Bonanza Media рассказывается с 2019 года, сейчас на сайте опубликованы всего два материала, оба — в феврале 2020 года. Они посвящены «пробелам» в расследовании катастрофы MH17. Также у проекта есть группа в Фейсбуке (146 участников) и аккаунт в Твиттере (510 читателей).

#политика #украина

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10 комментариев
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Озорной Лис

5

российская журналистка Яна Ерлашова работала в RT с 2011-2018.

Типичный вброс кремля для замыливания темы
В преддверии суда в Марте* подобных вбросов будет много )

Ответить

Павел Петрович

Озорной
1

Суд 9 марта начнётся.

Ответить

Дмитрий Орлов

–8

Украинцы, признались бы уже и не ебли мозги!

Ответить

Кредитный волк

Дмитрий
1

Максим Кадашов

Ответить

Илья Корнилов

Дмитрий
0

Как там погодка в Ольгино?

Ответить

Дмитрий Орлов

Илья
0

Весна, снега нет, сыро.

Ответить

Илья Корнилов

0

дел

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Разумный жар

0

От это конечно срыв покровов.

Эта подпись была под каждой новостью в коммерсанте.

Ответить

Артём Саетгараев

0

Спасибо, а то я не знал как контраргументовать в одном споре

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Dra

0

Опять "небук"? Нужно новое интарвью с лётчиком Волошиным.

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