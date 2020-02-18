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Все СМИ ссылаются на «независимую платформу» бывшей журналистки RT, которую раньше подозревали в фейке об обломках самолёта.
Утром 18 февраля в топ «Яндекс.Новостей» попали заметки об отсутствии комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing на востоке Украины. Об этом написали крупнейшие российские СМИ, в том числе ТАСС, «Газета.ру», «Коммерсант», «Лента.ру» и «Известия».
В заголовках изданий по-разному объяснялся источник информации. Они ссылались в том числе на «СМИ», «голландскую» и «нидерландскую разведку», а также писали, что сообщения появились «в Нидерландах».
Единственный источник информации — это «платформа для независимых журналистов» Bonanza Media. На ней опубликовали материалы, названные четырьмя документами Объединенной следственной группы, которая занимается расследованием катастрофы:
Позже 18 февраля на публикацию отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти данные ставят под сомнение «ангажированную позицию» следственной группы. Прокуратура Нидерландов заявила, что не может комментировать эту информацию до суда.
В июле 2014 года на востоке Украины потерпел крушение малайзийский Boeing, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лампур. 298 человек погибли, большинство из них были гражданами Нидерландов.
Расследование ведёт Объединенная следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов (Россию к участию в ней не допустили). JIT пришла к выводу, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук»: установку курской 53-й бригады ПВО российских вооружённых сил перебросили на Украину. Россия многократно отрицала причастность к авиакатастрофе. Официальная российская версия часто менялась, но сейчас Минобороны утверждает, что «Бук» армии РФ не принадлежит.
Суд над подозреваемыми в атаке на самолёт начнётся 9 марта. На скамье окажутся три россиянина — генерал-майор Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), полковник Олег Пулатов («Гюрза») и полковник Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), а также украинец Леонид Харченко («Крот»).
Платформу Bonanza Media основали нидерландский журналист Макс ван дер Верфф и российская журналистка Яна Ерлашова.
Ерлашова работала в Russia Today (так раньше назывался RT) с 2011 по 2018 год. Она запустила Bonanza Media после ухода с телеканала. Журналистка занимается темой сбитого Boeing уже несколько лет и снимает про него документальные фильмы. Во время работы над одним из них она познакомилась с Максом ван дер Верффом.
В их последнем фильме MH17 — Call for Justice, опубликованном в 2019 году, речь идёт о несостыковках в официальной версии следствия, попытках США и Украины завладеть «чёрными ящиками», а также о якобы недостоверности перехваченных записей переговоров сепаратистов, которые опубликовала СБУ. О работах Bonanza Media, включая этот фильм, рассказывали на RT.
Активисты из Stopfake.org, которые разбирают фейковые новости, изучили фильмы Ерлашовой и ван дер Верффа, после чего назвали их «пропагандистскими» и содержащими дензинформацию.
В СМИ разошлась история журналиста Volkskrant Берта Лантинга о том, как в 2015 году он брал интервью у пророссийского мэра посёлка Россыпное в Донбассе. Разговор прервал звонок репортёра RT Яны Ерлашовой. Она сообщила мэру, что обнаружила новые обломки MH17. Мэр поехал на место находки вместе с Лантингом — там им показали якобы новую деталь самолёта. Увидев её, мэр закричал, что деталь подложили специально. Латинг отметил, что всё это время их снимали камеры RT: журналисты пытались узнать его мнение о произошедшем, но он отказался «участвовать в этом спектакле». Эпизод с тем, как мэр ругался на Ерлашову, попал в фильм MH17 — Call for Justice (20:04)
Ван дер Верфф называет себя исследователем военных преступлений Нидерландов и дела MH17. В публикации журнала De Groene Amsterdammer говорится, что «ни один нидерландец не связан с российскими СМИ и украинскими повстанцами так, как Макс ван дер Верфф». Авторы статьи ссылаются на исследование Университета Копенгагена и утверждают, что аккаунт ван дер Верффа в Твиттере — один из самых влиятельных, когда речь идёт о MH17.
De Groene Amsterdammer пишет, что ван дер Верфф, в отличие от других журналистов из Нидерландов, быстро получает разрешение на въезд в ДНР и ЛНР. В 2018 году Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский поблагодарил ван дер Верффа за работу и написал в твиттере: «Спасибо за ваши попытки установить истину через ваш блог».
У ван дер Верффа есть сайт, на котором он публикует материалы в том числе по теме сбитого Boeing. В одном из них он разбирает фильм «Би-би-си» «Теории заговора — кто сбил MH17?» и объясняет, какие в нём есть несостыковки и как авторы «исказили» слова Яны Ерлашовой, когда брали у неё интервью.
Несмотря на то, что о деятельности Bonanza Media рассказывается с 2019 года, сейчас на сайте опубликованы всего два материала, оба — в феврале 2020 года. Они посвящены «пробелам» в расследовании катастрофы MH17. Также у проекта есть группа в Фейсбуке (146 участников) и аккаунт в Твиттере (510 читателей).
российская журналистка Яна Ерлашова работала в RT с 2011-2018.
Типичный вброс кремля для замыливания темы
В преддверии суда в Марте* подобных вбросов будет много )
Украинцы, признались бы уже и не ебли мозги!
Как там погодка в Ольгино?
От это конечно срыв покровов.
Эта подпись была под каждой новостью в коммерсанте.