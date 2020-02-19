По данным СМИ, на кампанию потратили миллион евро. Кажется, всё из-за выборов президента клуба.

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу и капитан команды Лионель Месси​ Фото «Барселоны»

17 февраля журналисты одной из крупнейших радиостанций Испании Cadena SER рассказали, что футбольный клуб «Барселона» организовал кампанию для поддержки своего президента Жозепа Бартомеу в соцсетях.

По их словам, клуб нанял компанию I3 Ventures, которая стала вести десятки фейковых аккаунтов в Facebook и Twitter. Они публикуют позитивную информацию о Бартомеу и негативную — о его соперниках на пост президента клуба, а также о бывших и нынешних игроках команды.

В распоряжении SER Catalunya (каталонское отделение радиостанции) оказались два доклада I3 Ventures. В одном из них, как утверждает радиостанция, рассказывается о развитии шести таких акаунтов. В другом — описан специальный план против Виктора Фонта, соперника Бартомеу на ближайших выборах президента «Барселоны» в 2021 году.

«Барселона» заплатила за кампанию около миллиона евро, утверждают журналисты SER. Сотрудничество клуба с I3 Ventures также подтвердил авторитетный канал ESPN.

Примеры нескольких постов, которые приводит SER Catalunya:

Критика главной звезды клуба Лионеля Месси, который якобы не хотел подписывать новый контракт с клубом.

Критика бывшего тренера клуба Хосепа Гвардиолы за то, что он разбил четыре машины за четыре года с момента перехода в «Манчестер Сити», а также не выиграл ни одной Лиги чемпионов без Месси.

«Барселона» всё отрицает, но журналисты предъявляют доказательства

В тот же день, когда на SER Catalunya прошёл эфир о связи клуба с фейковыми аккаунтами, «Барселона» выступила с официальным заявлением:

Клуб подтвердил, что у него есть контракты с компаниями, которые мониторят соцсети для анализа комментариев. Однако они никак не связаны с теми, кто публикует негативные посты;

«Барса» действительно заключила соглашение I3 Ventures, но компания не имеет отношения к упомянутым журналистами аккаунтам. Если бы клуб обнаружил связь с ними, то разорвал бы соглашение;



«Барселона» потребовала исправить опубликованную журналистами информацию и пригрозила судом всем, кто продолжит связывать клуб с этой историей.



Во вторник 18 февраля Cadena SER опубликовала 36-страничный доклад с анализом постов шести аккаунтов, которые публиковали критическую информацию об игроках и Гвардиоле.

​Скриншот из доклада SER

Как утверждает SER, документ предназначен для руководства «Барселоны» и подписан компанией Nicestream, которой управляет директор I3 Ventures Карлос Ибаньес. С ним встречался помощник Бартомеу, который разрабатывал digital-стратегию клуба. 18 февраля клуб выступил с ещё одним официальным заявлением:

Бартомеу опять сказал, что «Барса» не заключала контракт на публикацию негативных постов и отверг все обвинения в этом;

Клуб подтвердил, что в 2017 году заключил соглашение со службой по мониторингу соцсетей, но 18 февраля 2020 года разорвал его, потому что «один из аккаунтов, связанных с компанией, сделал неуместный комментарий в адрес людей из нашей организации».



Испанское издание Diario Sport сообщило, что 19 февраля Бартомеу провёл экстренное собрание руководства клуба из-за скандала. За день до этого он встретился с лидерами команды: Лионелем Месси, Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Серхи Роберто, сообщило Mundo Deportivo.

Игроки ​«Барселоны» Официальный сайт клуба

В 2021 году в «Барселоне» пройдут выборы президента — и кандидатура Бартомеу неустойчива

Жозеп Бартомеу занимает пост президента клуба с 2014 года (сначала он временно исполнял обязанности, а потом полноценно вступил в должность). Очередные выборы пройдут в 2021 году, его главным конкурентом считается Виктор Фонт. Он уже пытался войти в состав руководства команды в 2010 году, но тогда проиграл. Фонт планирует полностью перестроить команду и обновить её к 2030 году.

При Бартомеу в клубе наблюдается нестабильная обстановка. Команда попадает в скандалы с трансферами, с 2015 года не выходит в финал главного европейского турнира Лиги чемпионов, а также принимает неоднозначные решения. Последним из них стало увольнение Эрнесто Вальверде — впервые за 17 лет главного тренера отправили в отставку не после, а во время сезона.