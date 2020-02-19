Прямой эфир
По данным СМИ, на кампанию потратили миллион евро. Кажется, всё из-за выборов президента клуба.
17 февраля журналисты одной из крупнейших радиостанций Испании Cadena SER рассказали, что футбольный клуб «Барселона» организовал кампанию для поддержки своего президента Жозепа Бартомеу в соцсетях.
По их словам, клуб нанял компанию I3 Ventures, которая стала вести десятки фейковых аккаунтов в Facebook и Twitter. Они публикуют позитивную информацию о Бартомеу и негативную — о его соперниках на пост президента клуба, а также о бывших и нынешних игроках команды.
В распоряжении SER Catalunya (каталонское отделение радиостанции) оказались два доклада I3 Ventures. В одном из них, как утверждает радиостанция, рассказывается о развитии шести таких акаунтов. В другом — описан специальный план против Виктора Фонта, соперника Бартомеу на ближайших выборах президента «Барселоны» в 2021 году.
«Барселона» заплатила за кампанию около миллиона евро, утверждают журналисты SER. Сотрудничество клуба с I3 Ventures также подтвердил авторитетный канал ESPN.
Примеры нескольких постов, которые приводит SER Catalunya:
Критика главной звезды клуба Лионеля Месси, который якобы не хотел подписывать новый контракт с клубом.
Критика бывшего тренера клуба Хосепа Гвардиолы за то, что он разбил четыре машины за четыре года с момента перехода в «Манчестер Сити», а также не выиграл ни одной Лиги чемпионов без Месси.
В тот же день, когда на SER Catalunya прошёл эфир о связи клуба с фейковыми аккаунтами, «Барселона» выступила с официальным заявлением:
Во вторник 18 февраля Cadena SER опубликовала 36-страничный доклад с анализом постов шести аккаунтов, которые публиковали критическую информацию об игроках и Гвардиоле.
Как утверждает SER, документ предназначен для руководства «Барселоны» и подписан компанией Nicestream, которой управляет директор I3 Ventures Карлос Ибаньес. С ним встречался помощник Бартомеу, который разрабатывал digital-стратегию клуба.
18 февраля клуб выступил с ещё одним официальным заявлением:
Испанское издание Diario Sport сообщило, что 19 февраля Бартомеу провёл экстренное собрание руководства клуба из-за скандала. За день до этого он встретился с лидерами команды: Лионелем Месси, Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Серхи Роберто, сообщило Mundo Deportivo.
Жозеп Бартомеу занимает пост президента клуба с 2014 года (сначала он временно исполнял обязанности, а потом полноценно вступил в должность). Очередные выборы пройдут в 2021 году, его главным конкурентом считается Виктор Фонт. Он уже пытался войти в состав руководства команды в 2010 году, но тогда проиграл. Фонт планирует полностью перестроить команду и обновить её к 2030 году.
При Бартомеу в клубе наблюдается нестабильная обстановка. Команда попадает в скандалы с трансферами, с 2015 года не выходит в финал главного европейского турнира Лиги чемпионов, а также принимает неоднозначные решения. Последним из них стало увольнение Эрнесто Вальверде — впервые за 17 лет главного тренера отправили в отставку не после, а во время сезона.
После отставки Вальверде между техническим секретарем команды Эриком Абидалем и капитаном команды Лионелем Месси начался конфликт. Первый утверждал, что игроки недовольны тренером, второй просил называть конкретные имена футболистов, чтобы не «марать всех». Мадридская газета Marca утверждала, что «Барселона» переживает «глубочайший кризис» за последние годы.
Ну вроде логично что ботоводов любой клуб подключает. Вы там, алё? Месси в неделю зарплату имеет в 500 тысяч евро.
Что такое миллион на фабрику тролей для клуба как Барселона и тп?
Футбол в упадке, в ход идёт любая хуйня.
Такая в каждом клубе есть - отличается только масштаб
В ярославском Шиннике такой нет
Вот где-где, там я почти уверен, что есть
Просто функции «фабрики троллей» на себя берет пресс-атташе и постит два коммента после плохой игры
В иностранных сми так и называют «фабрика троллей» подобные явления и с отсылочной к России?