Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Anna Begiashvili
572

«Арбидол» — самое обсуждаемое лекарство месяца. Его то рекламируют как средство от коронавируса, то опровергают это Материал редакции

Препарат дважды оказывался в центре событий из-за Covid-19 — после рекламной кампании и распространившегося в СМИ фейка.

10 комментариев
В закладки

19 февраля в СМИ распространилась новость о том, что Китай официально признал «Арбидол» лекарством против коронавируса. Это оказалось фейком. Опровергая его, некоторые совершили ещё одну ошибку — перепутали «Арбидол» с обезболивающим «Абидолом».

Это не первый случай, когда противовирусное средство обсуждают в контексте вспышки Covid-19. В конце января в соцсетях и по радио его рекламировали как лучшее лекарство от нового коронавируса. Сейчас рекламу проверяет ФАС.

В январе по радио и во «ВКонтакте» рассказывали, что «Арбидолом» можно вылечиться от Covid-19. ФАС заподозрила производителя в недобросовестной рекламе

В январе 2020 года в сообществах во «ВКонтакте» с большой аудиторией стали появляться посты об «Арбидоле». «КФ» (3,6 млн подписчиков), «В приколе» (3,5 млн подписчиков), «ЗШ» (2,6 млн подписчиков), ВПШ (2,1 млн человек), «Молодая мама» (1,9 млн подписчиков), «IQ — интеллектуальный журнал» (1,6 млн подписчиков) и некоторые другие группы рассказывали об эффективности препарата в борьбе с коронавирусом.

Скриншот vc.ru

Авторы некоторых постов утверждали, что «Арбидол» — единственное лекарство от коронавируса. После публикации vc.ru часть пабликов удалили посты.

Скриншот vc.ru

У этих записей не было пометки «Реклама». Представители сообществ и работающих с ними рекламных агентств либо игнорировали вопросы о публикациях, либо не подтверждали, что они носят рекламный характер.

В это же время радиостанции стали рекламировать «Арбидол». На «Авторадио» и «Радио 7 на семи холмах» крутили ролик об эффективности препарата против коронавируса.

В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передаётся от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: „Арбидол“ активен даже против коронавируса.

из рекламного ролика на «Авторадио» и «Радио 7»
цитата по РБК

За 26 и 27 января радиостанции транслировали ролик в Москве и Петербурге 26 раз, сообщили источники РБК с доступом к данным мониторинга радиоэфира. Затраты на два дня рекламы с охватом всей страны могли составить 500 тысяч рублей без НДС, писало издание. Другой источник РБК утверждал, что производитель «Арбидола» «Отисфарм» выделил дополнительный бюджет на рекламную кампанию кампанию до 7 февраля 2020 года.

Рекламу «Арбидола» в контексте нового коронавируса транслировала и радиостанция «Европа Плюс», писали «Ведомости». Covid-19 также использовался в продвижении производителя препарата «Ингавирин».

После жалобы одного из радиослушателей Федеральная антимонопольная служба начала проверку ролика про «Арбидол». Его производителя заподозрили в недобросовестной рекламе, ведь эффективность препарата в борьбе с Covid-19 не доказана.

Кроме того, как отметил юрист Сергей Марков, фразы из рекламного ролика могут создать у потребителя ложное впечатление, что риск заразиться коронавирусом очень высок. А это противоречит закону, согласно которому реклама лекарств не должна «способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения объекта рекламирования».

Китай начал проверять «Арбидол» на эффективность против Covid-19. Российские СМИ по ошибке написали, что препарат признали лекарством от вируса

19 февраля в российских СМИ распространилась новость о том, что Китай официально признал «Арбидол» лекарством против нового коронавируса. Первым об этом написал The Bell. Позже выяснилось, что препарат стал одним из 30 лекарственных средств, которые в КНР тестируют на эффективность.

Минздрав Китая опубликовал новую версию национальной программы диагностики и лечения коронавируса Covid-19 18 февраля. Согласно документу, «Арбидол» начали применять для борьбы с коронавирусом в экспериментальном режиме.

«Медуза» и «Эхо Москвы» исправили новость и написали, что китайские власти имели в виду не российский «Арбидол», а препарат «Абидол», что тоже оказалось фейком. «Абидол» — это сильное обезболивающее на основе синтетического опиата. Путаница возникла из-за особенностей транслитерации с китайского. Иностранные СМИ и часть производителей при написании латиницей называли 阿比多尔 («Арбидол») то Arbidol, то Abidol.

В программе китайского Минздрава лекарственная форма и дозировка 阿比多尔 совпадает с «Арбидолом». Их химические формулы, судя по сайту китайского производителя препарата, также совпадают. К тому же в борьбе с коронавирусом логичнее тестировать противовирусное средство, а не обезболивающее.

20 февраля ошибившиеся «Медуза» и The Bell опубликовали материалы с объяснением ситуации.

«Арбидол» помогает от коронавирусов, но не факт, что от Covid-19. Доказанного средства против него пока не нашли

В инструкции к «Арбидолу» действительно упоминается противодействие коронавирусам, но помогает ли он в случае с новым типом вируса — Covid-19, неизвестно.

В процессе тестирования китайские учёные оценят эффективность «Арбидола». Пока он является лишь одним из экспериментальных средств. Лекарство, которое точно излечивало бы от острого респираторного синдрома, вызванного новым коронавирусом, всё ещё не нашли. А вакцина против Covid-19 находится в разработке.

По данным аналитической компании DSM Group, «Арбидол» — один из самых продаваемых в России медицинских препаратов. Рекорд по продажам был установлен в 2009 году — во время эпидемии свиного гриппа. С 2010 года препарат входит в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

СМИ связывали популярность «Арбидола» с лоббированием со стороны госслужащих. Владельца компании «Фармстандарт» Виктора Харитонина называют другом бывшего министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой.

Вокруг действия «Арбидола» ведутся споры. Некоторые считают, что оно клинически не доказано. Всемирная организация здравоохранения отказалась считать его лекарством от гриппа, а американский регулятор FDA не сертифицировал препарат как лекарственное средство.

#вирусизкитая #медицина #ФАС #фейки

Разборы
Подписан
Отписаться
«Барселону» обвинили в создании «фабрики троллей». Она критикует своих же игроков (даже Месси), но клуб всё отрицает
По данным СМИ, на кампанию потратили миллион евро. Кажется, всё из-за выборов президента клуба.
2
7
Реклама на TJ
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0435\u0439\u043a\u0438","\u0444\u0430\u0441","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430","\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0438\u0437\u043a\u0438\u0442\u0430\u044f"], "comments": 10, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 144684, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 Feb 2020 16:33:10 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 144684, "author_id": 155145, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/144684\/get","add":"\/comments\/144684\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/144684"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245417, "last_count_and_date": null }
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лис

5

Важно знать, что действие арбидолов, кагоцелов, ингавиринов клинически не доказано и не доказывается уже много лет. 
А полный список неэффективных препаратов, например, включающий в себя абсолютно все гепапротекторы и гомеопатию можно чекнуть тут: https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов

Ответить

Тюремный звук

4

Всемирная организация здравоохранения отказалась считать его лекарством от гриппа

Как бы этой организации я верю больше, чем другану Голиковой.

Ответить

Рыбий Глаз

Тюремный
0

Против простуды помогает, главное на третий день пол литра перцовки хлопнуть... Выходит дешевле, чем лекарства которые в тренде

Ответить

Потребительский дебаркадер

Рыбий
0

Лекарства "в тренде" тоже не работают.

Ответить

Рыбий Глаз

Потребительский
0

Ты склонен к тому что в этой стране нихуя не работает кроме твоего желудка

Ответить

сироп от щекотки

2

Ар би дол — потому и не кусают.
Этож от комаров, я так заромнил

Ответить

Илья Ерохин

1

Рекламу Арбидола до сих пор крутят по радио

Ответить

Ded Pihto

0

 входит в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств

Ага, одновременно входит в перечень жизненно важных лекарств и бесполезных лекарств http://www.rspor.ru/mods/news/docs/Resolution_Formulary_committee_meeting_16.03.%202007.doc

Немедленно изъять из перечня лекарственных средств, по которому осуществляется лекарственное обеспечение в программе ДЛО, устаревшие препараты с недоказанной эффективностью – церебролизин, триметазидин, хондроэтинсульфат, винпоцетин, пирацетам, фенотропил, арбидол, римантадин, валидол, инозин, валокардин и др.

Ответить

Aleks Ad

0

а спид и рак это побочные эффекты от приёма, будьте осторожны

Ответить

Ded Pihto

–1

Мама @Дамир Камалетдинов арбидолом всех лечит. Арбидолом и валидолом.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Каждый 57 россиянин — силовик: главное из исследования «Проекта»
За шесть лет в России стало на 260 тысяч силовиков больше.
94
Новости
РБК: власти откажутся от проведения аукционов по распределению частот для сетей 5G
Вместо этого операторам предложат развивать сети в уже выделенных диапазонах частот.
94
Новости
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов
Затраты покроют федеральные и региональные власти.
122
Популярное за три дня
Истории
История борьбы с проституцией в России: прядильные дворы, легальные бордели и трудовые профилактории
Противостояние (а иногда нейтралитет) власти и проституции: запрет, легализация и победа коммунизма.
166
Путешествия
На ГАЗ Соболь из России в Великобританию (сколько стоит vanlife по-русски)
Как мы решились на собственный автодом, почему для этого понадобилось не так уж много денег и сколько стоила поездка по маршруту Иваново-Эдинбург-Иваново?!
67
Новости
ОНК: врач поликлиники в Пермском крае отказалась принять экс-осуждённого с ВИЧ. И разгласила его диагноз окружающим
Местный Минздрав начал проверку.
105

Прямой эфир

Антон Иванов

Блогера в Москве попытались…

Василий Лебедев

Samsung отправила пользователям…

Andrey Kharitonov

Производство холодильников…

Alexei Kuksin

«Дело Сети» сталинского СССР…

Jiří Kropočev

«Дело Сети» сталинского СССР…

Justified Stallion

Samsung отправила пользователям…

Рыбий Глаз

«Арбидол» — самое обсуждаемое…

That cat

«Дело Сети» сталинского СССР…

Виолетта Макаревич

В Англии женщина сдала экзамен…

Евгений Абрамовских

«Дело Сети» сталинского СССР…

Антон Иванов

Блогера в Москве попытались…

Andrey Kharitonov

Производство холодильников…

Андрей Балконский

Минэнерго наказало троих…

Настя Иванова

«Арбидол» — самое обсуждаемое…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]