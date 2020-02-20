Препарат дважды оказывался в центре событий из-за Covid-19 — после рекламной кампании и распространившегося в СМИ фейка.

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19 февраля в СМИ распространилась новость о том, что Китай официально признал «Арбидол» лекарством против коронавируса. Это оказалось фейком. Опровергая его, некоторые совершили ещё одну ошибку — перепутали «Арбидол» с обезболивающим «Абидолом».

Это не первый случай, когда противовирусное средство обсуждают в контексте вспышки Covid-19. В конце января в соцсетях и по радио его рекламировали как лучшее лекарство от нового коронавируса. Сейчас рекламу проверяет ФАС.

В январе по радио и во «ВКонтакте» рассказывали, что «Арбидолом» можно вылечиться от Covid-19. ФАС заподозрила производителя в недобросовестной рекламе

В январе 2020 года в сообществах во «ВКонтакте» с большой аудиторией стали появляться посты об «Арбидоле». «КФ» (3,6 млн подписчиков), «В приколе» (3,5 млн подписчиков), «ЗШ» (2,6 млн подписчиков), ВПШ (2,1 млн человек), «Молодая мама» (1,9 млн подписчиков), «IQ — интеллектуальный журнал» (1,6 млн подписчиков) и некоторые другие группы рассказывали об эффективности препарата в борьбе с коронавирусом.

Скриншот vc.ru

Авторы некоторых постов утверждали, что «Арбидол» — единственное лекарство от коронавируса. После публикации vc.ru часть пабликов удалили посты.

Скриншот vc.ru

У этих записей не было пометки «Реклама». Представители сообществ и работающих с ними рекламных агентств либо игнорировали вопросы о публикациях, либо не подтверждали, что они носят рекламный характер.

В это же время радиостанции стали рекламировать «Арбидол». На «Авторадио» и «Радио 7 на семи холмах» крутили ролик об эффективности препарата против коронавируса.

В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передаётся от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: „Арбидол“ активен даже против коронавируса. из рекламного ролика на «Авторадио» и «Радио 7» цитата по РБК

За 26 и 27 января радиостанции транслировали ролик в Москве и Петербурге 26 раз, сообщили источники РБК с доступом к данным мониторинга радиоэфира. Затраты на два дня рекламы с охватом всей страны могли составить 500 тысяч рублей без НДС, писало издание. Другой источник РБК утверждал, что производитель «Арбидола» «Отисфарм» выделил дополнительный бюджет на рекламную кампанию кампанию до 7 февраля 2020 года. Рекламу «Арбидола» в контексте нового коронавируса транслировала и радиостанция «Европа Плюс», писали «Ведомости». Covid-19 также использовался в продвижении производителя препарата «Ингавирин».

После жалобы одного из радиослушателей Федеральная антимонопольная служба начала проверку ролика про «Арбидол». Его производителя заподозрили в недобросовестной рекламе, ведь эффективность препарата в борьбе с Covid-19 не доказана.

Кроме того, как отметил юрист Сергей Марков, фразы из рекламного ролика могут создать у потребителя ложное впечатление, что риск заразиться коронавирусом очень высок. А это противоречит закону, согласно которому реклама лекарств не должна «способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения объекта рекламирования».

Китай начал проверять «Арбидол» на эффективность против Covid-19. Российские СМИ по ошибке написали, что препарат признали лекарством от вируса

19 февраля в российских СМИ распространилась новость о том, что Китай официально признал «Арбидол» лекарством против нового коронавируса. Первым об этом написал The Bell. Позже выяснилось, что препарат стал одним из 30 лекарственных средств, которые в КНР тестируют на эффективность.

Минздрав Китая опубликовал новую версию национальной программы диагностики и лечения коронавируса Covid-19 18 февраля. Согласно документу, «Арбидол» начали применять для борьбы с коронавирусом в экспериментальном режиме .

«Медуза» и «Эхо Москвы» исправили новость и написали, что китайские власти имели в виду не российский «Арбидол», а препарат «Абидол», что тоже оказалось фейком. «Абидол» — это сильное обезболивающее на основе синтетического опиата. Путаница возникла из-за особенностей транслитерации с китайского. Иностранные СМИ и часть производителей при написании латиницей называли 阿比多尔 («Арбидол») то Arbidol, то Abidol.

В программе китайского Минздрава лекарственная форма и дозировка 阿比多尔 совпадает с «Арбидолом». Их химические формулы, судя по сайту китайского производителя препарата, также совпадают. К тому же в борьбе с коронавирусом логичнее тестировать противовирусное средство, а не обезболивающее.

20 февраля ошибившиеся «Медуза» и The Bell опубликовали материалы с объяснением ситуации.

«Арбидол» помогает от коронавирусов, но не факт, что от Covid-19. Доказанного средства против него пока не нашли

В инструкции к «Арбидолу» действительно упоминается противодействие коронавирусам, но помогает ли он в случае с новым типом вируса — Covid-19, неизвестно.

В процессе тестирования китайские учёные оценят эффективность «Арбидола». Пока он является лишь одним из экспериментальных средств. Лекарство, которое точно излечивало бы от острого респираторного синдрома, вызванного новым коронавирусом, всё ещё не нашли. А вакцина против Covid-19 находится в разработке.

По данным аналитической компании DSM Group, «Арбидол» — один из самых продаваемых в России медицинских препаратов. Рекорд по продажам был установлен в 2009 году — во время эпидемии свиного гриппа. С 2010 года препарат входит в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

СМИ связывали популярность «Арбидола» с лоббированием со стороны госслужащих. Владельца компании «Фармстандарт» Виктора Харитонина называют другом бывшего министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой.