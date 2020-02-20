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Препарат дважды оказывался в центре событий из-за Covid-19 — после рекламной кампании и распространившегося в СМИ фейка.
19 февраля в СМИ распространилась новость о том, что Китай официально признал «Арбидол» лекарством против коронавируса. Это оказалось фейком. Опровергая его, некоторые совершили ещё одну ошибку — перепутали «Арбидол» с обезболивающим «Абидолом».
Это не первый случай, когда противовирусное средство обсуждают в контексте вспышки Covid-19. В конце января в соцсетях и по радио его рекламировали как лучшее лекарство от нового коронавируса. Сейчас рекламу проверяет ФАС.
В январе 2020 года в сообществах во «ВКонтакте» с большой аудиторией стали появляться посты об «Арбидоле». «КФ» (3,6 млн подписчиков), «В приколе» (3,5 млн подписчиков), «ЗШ» (2,6 млн подписчиков), ВПШ (2,1 млн человек), «Молодая мама» (1,9 млн подписчиков), «IQ — интеллектуальный журнал» (1,6 млн подписчиков) и некоторые другие группы рассказывали об эффективности препарата в борьбе с коронавирусом.
Авторы некоторых постов утверждали, что «Арбидол» — единственное лекарство от коронавируса. После публикации vc.ru часть пабликов удалили посты.
У этих записей не было пометки «Реклама». Представители сообществ и работающих с ними рекламных агентств либо игнорировали вопросы о публикациях, либо не подтверждали, что они носят рекламный характер.
В это же время радиостанции стали рекламировать «Арбидол». На «Авторадио» и «Радио 7 на семи холмах» крутили ролик об эффективности препарата против коронавируса.
За 26 и 27 января радиостанции транслировали ролик в Москве и Петербурге 26 раз, сообщили источники РБК с доступом к данным мониторинга радиоэфира. Затраты на два дня рекламы с охватом всей страны могли составить 500 тысяч рублей без НДС, писало издание. Другой источник РБК утверждал, что производитель «Арбидола» «Отисфарм» выделил дополнительный бюджет на рекламную кампанию кампанию до 7 февраля 2020 года.
Рекламу «Арбидола» в контексте нового коронавируса транслировала и радиостанция «Европа Плюс», писали «Ведомости». Covid-19 также использовался в продвижении производителя препарата «Ингавирин».
После жалобы одного из радиослушателей Федеральная антимонопольная служба начала проверку ролика про «Арбидол». Его производителя заподозрили в недобросовестной рекламе, ведь эффективность препарата в борьбе с Covid-19 не доказана.
Кроме того, как отметил юрист Сергей Марков, фразы из рекламного ролика могут создать у потребителя ложное впечатление, что риск заразиться коронавирусом очень высок. А это противоречит закону, согласно которому реклама лекарств не должна «способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения объекта рекламирования».
19 февраля в российских СМИ распространилась новость о том, что Китай официально признал «Арбидол» лекарством против нового коронавируса. Первым об этом написал The Bell. Позже выяснилось, что препарат стал одним из 30 лекарственных средств, которые в КНР тестируют на эффективность.
Минздрав Китая опубликовал новую версию национальной программы диагностики и лечения коронавируса Covid-19 18 февраля. Согласно документу, «Арбидол» начали применять для борьбы с коронавирусом в экспериментальном режиме.
«Медуза» и «Эхо Москвы» исправили новость и написали, что китайские власти имели в виду не российский «Арбидол», а препарат «Абидол», что тоже оказалось фейком. «Абидол» — это сильное обезболивающее на основе синтетического опиата. Путаница возникла из-за особенностей транслитерации с китайского. Иностранные СМИ и часть производителей при написании латиницей называли 阿比多尔 («Арбидол») то Arbidol, то Abidol.
В программе китайского Минздрава лекарственная форма и дозировка 阿比多尔 совпадает с «Арбидолом». Их химические формулы, судя по сайту китайского производителя препарата, также совпадают. К тому же в борьбе с коронавирусом логичнее тестировать противовирусное средство, а не обезболивающее.
В инструкции к «Арбидолу» действительно упоминается противодействие коронавирусам, но помогает ли он в случае с новым типом вируса — Covid-19, неизвестно.
В процессе тестирования китайские учёные оценят эффективность «Арбидола». Пока он является лишь одним из экспериментальных средств. Лекарство, которое точно излечивало бы от острого респираторного синдрома, вызванного новым коронавирусом, всё ещё не нашли. А вакцина против Covid-19 находится в разработке.
По данным аналитической компании DSM Group, «Арбидол» — один из самых продаваемых в России медицинских препаратов. Рекорд по продажам был установлен в 2009 году — во время эпидемии свиного гриппа. С 2010 года препарат входит в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
СМИ связывали популярность «Арбидола» с лоббированием со стороны госслужащих. Владельца компании «Фармстандарт» Виктора Харитонина называют другом бывшего министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой.
Вокруг действия «Арбидола» ведутся споры. Некоторые считают, что оно клинически не доказано. Всемирная организация здравоохранения отказалась считать его лекарством от гриппа, а американский регулятор FDA не сертифицировал препарат как лекарственное средство.
Важно знать, что действие арбидолов, кагоцелов, ингавиринов клинически не доказано и не доказывается уже много лет.
А полный список неэффективных препаратов, например, включающий в себя абсолютно все гепапротекторы и гомеопатию можно чекнуть тут: https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов
Всемирная организация здравоохранения отказалась считать его лекарством от гриппа
Как бы этой организации я верю больше, чем другану Голиковой.
Против простуды помогает, главное на третий день пол литра перцовки хлопнуть... Выходит дешевле, чем лекарства которые в тренде
Лекарства "в тренде" тоже не работают.
Ты склонен к тому что в этой стране нихуя не работает кроме твоего желудка
входит в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
Ага, одновременно входит в перечень жизненно важных лекарств и бесполезных лекарств http://www.rspor.ru/mods/news/docs/Resolution_Formulary_committee_meeting_16.03.%202007.doc
Немедленно изъять из перечня лекарственных средств, по которому осуществляется лекарственное обеспечение в программе ДЛО, устаревшие препараты с недоказанной эффективностью – церебролизин, триметазидин, хондроэтинсульфат, винпоцетин, пирацетам, фенотропил, арбидол, римантадин, валидол, инозин, валокардин и др.