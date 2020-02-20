Священник утверждает, что его «подставили».

В закладки

Фото Выборгской епархии

Российского священника Николая Киреева, осуждённого в Белоруссии на 5,5 лет за сутенёрство, отправили на родину, где местный суд снял с него обвинения. В Витебске он отсидел 2,5 года, после чего вернулся в Россию по договору с Белоруссией.

Киреева задержали в 2017 году в Витебске, когда он вместе с двумя жительницами города садился в автобус в Петербург. По версии белорусского суда, он склонял девушек к проституции в России и приехал в Беларусь, чтобы сопроводить их в соседнюю страну. Родственники и односельчане Киреева утверждают, что его «подставили» и не верят обвинению в сутенёрстве.

По версии следствия, священник общался с жительницами Белоруссии, склоняя их к проституции в России

В 2017 году священника из Ленинградской области Николая Киреева задержали в Витебске при посадке в автобус в Петербург. Вместе с Киреевым находились две девушки, которых, по версии белорусских следователей, он склонял к занятию проституцией в России.

Священник переписывался с жительницами Белоруссии, находясь в Ленинградской области. Когда они согласились переехать в Петербург – приехал за ними в Витебск. Семье он сказал, что едет в паломничество в Подмосковье.

Позже следствие установило, что Киреев уже вербовал белорусских девушек для занятия проституцией. В феврале 2017 года священник договорился с двумя жительницами Гомеля, что их встретит его сообщница и сопроводит в Петербург. Во время встречи сотрудники милиции Белоруссии задержали 19-летнюю гражданку Таджикистана. Суд приговорил её к 5 годам тюрьмы за склонение к проституции. В колонии она увидела сюжет со священником Киреевым и опознала в нём сообщника.

​ Фото Игоря Матвеева, Tyt.by

Белорусский суд признал Киреева виновным в двух эпизодах покушения на вывоз девушек за пределы Белоруссии для занятия проституцией и приговорил его к 5,5 годам заключения.

Священника отправили в Россию для отбывания наказания, но с него сняли обвинения и освободили

Священник не признавал вину, утверждая, что его обманом привезли в Витебск. Его жена Елена Киреева в разговоре с «Московским комсомольцем» рассказала, что Николай прибыл в Петербург, чтобы затем отправиться в Подмосковье в паломничество. Там его похитили неизвестные люди, угрожали и сделали укол, от которого Киреев потерял сознание и проснулся только в Витебске.

Близкие и односельчане священника считают, что он не совершал преступления и происходящее в Белоруссии — «подстава». По их словам, священник не мог склонять жительниц Белоруссии к проституции, потому что в момент переписок вёл службы и был на виду у прихожан.

За Киреева вступились жители села Морозовское и городская администрация: «Нам кажется, это какая-то чудовищная провокация. Мы от имени совета депутатов попросили президента Белоруссии проявить милосердие».

По словам Елены Киреевой, в письмах Путину и Лукашенко она просила о помиловании мужа, а Генпрокуратура обратилась к белорусским коллегам с просьбой не назначать священнику наказание с лишением свободы.