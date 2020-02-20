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Екатерина Кузнецова
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В Белоруссии суд признал российского священника виновным в сутенёрстве и отправил на родину. В России его освободили Материал редакции

Священник утверждает, что его «подставили».

18 комментариев
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Фото Выборгской епархии

Российского священника Николая Киреева, осуждённого в Белоруссии на 5,5 лет за сутенёрство, отправили на родину, где местный суд снял с него обвинения. В Витебске он отсидел 2,5 года, после чего вернулся в Россию по договору с Белоруссией.

Киреева задержали в 2017 году в Витебске, когда он вместе с двумя жительницами города садился в автобус в Петербург. По версии белорусского суда, он склонял девушек к проституции в России и приехал в Беларусь, чтобы сопроводить их в соседнюю страну. Родственники и односельчане Киреева утверждают, что его «подставили» и не верят обвинению в сутенёрстве.

По версии следствия, священник общался с жительницами Белоруссии, склоняя их к проституции в России

В 2017 году священника из Ленинградской области Николая Киреева задержали в Витебске при посадке в автобус в Петербург. Вместе с Киреевым находились две девушки, которых, по версии белорусских следователей, он склонял к занятию проституцией в России.

Священник переписывался с жительницами Белоруссии, находясь в Ленинградской области. Когда они согласились переехать в Петербург – приехал за ними в Витебск. Семье он сказал, что едет в паломничество в Подмосковье.

Позже следствие установило, что Киреев уже вербовал белорусских девушек для занятия проституцией. В феврале 2017 года священник договорился с двумя жительницами Гомеля, что их встретит его сообщница и сопроводит в Петербург. Во время встречи сотрудники милиции Белоруссии задержали 19-летнюю гражданку Таджикистана. Суд приговорил её к 5 годам тюрьмы за склонение к проституции. В колонии она увидела сюжет со священником Киреевым и опознала в нём сообщника.

Фото Игоря Матвеева, Tyt.by

Белорусский суд признал Киреева виновным в двух эпизодах покушения на вывоз девушек за пределы Белоруссии для занятия проституцией и приговорил его к 5,5 годам заключения.

Священника отправили в Россию для отбывания наказания, но с него сняли обвинения и освободили

Священник не признавал вину, утверждая, что его обманом привезли в Витебск. Его жена Елена Киреева в разговоре с «Московским комсомольцем» рассказала, что Николай прибыл в Петербург, чтобы затем отправиться в Подмосковье в паломничество. Там его похитили неизвестные люди, угрожали и сделали укол, от которого Киреев потерял сознание и проснулся только в Витебске.

Близкие и односельчане священника считают, что он не совершал преступления и происходящее в Белоруссии — «подстава». По их словам, священник не мог склонять жительниц Белоруссии к проституции, потому что в момент переписок вёл службы и был на виду у прихожан.

За Киреева вступились жители села Морозовское и городская администрация: «Нам кажется, это какая-то чудовищная провокация. Мы от имени совета депутатов попросили президента Белоруссии проявить милосердие».

По словам Елены Киреевой, в письмах Путину и Лукашенко она просила о помиловании мужа, а Генпрокуратура обратилась к белорусским коллегам с просьбой не назначать священнику наказание с лишением свободы.

В августе 2019 года Белоруссия передала осуждённого Николая Киреева отбывать наказание в Россию. 30 января 2020 года Ленинградский областной суд признал недействительным приговор белорусского суда и освободил Киреева. Сейчас священник проходит лечение.

#белоруссия #церковь #право #россия

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18 комментариев
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Лев Люкшин

9

Ну у нас только такие священники и есть)))

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Тюремный звук

4

Пустили козла в огород.

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Ровный звук

Тюремный
1

Перро свято верит белорусскому суду)) 0)

Ответить

Тюремный звук

Ровный
3

Скорее, не доверяет попам.

Ответить

Виктор Ганелес

Тюремный
0

С этой запятой смысл фразы поменялся :)
Не гони !

Ответить

Иван Семёныч

Тюремный
0

Со светскими тоже осторожней будь

Ответить

Королевский Паша

3

Все правильно сделали: вымышленная страна, вымышленное преступление

Ответить

Вредный огонь

2

В Белоруссии суд признал российского священника виновным в сутенёрстве

Ответить

Дмитрий Щёлоков

0

Как бы я не относился в целом к попам и конкретно к РПЦ (МП), но секс-услуги надо легализовать и посредники секс-работников и секс-работниц должны быть реабилитированы

Ответить

Taktischer Corgi

0

Поддерживаем высылку из Беларуси вообще всех попов РПЦ ☝️

Ответить

Майнор

Taktischer
0

зачем? в статье совсем о другой стране идет речь. 

Ответить

Taktischer Corgi

Майнор
0

Причем тут статья? Выгнать и точка.

Ответить

Виталий Лановой

0

Много странного в этой истории. Вообще священник не самая подходящая профессия для вербовки проституток. В СМИ пишут, что у него больной сын и возможно ему срочно нужны были большие деньги.

Ответить

Иван Семёныч

0

Редкий человек, который поехал на заработки в Беларусию

Ответить

Александр Великий

Иван
0

В Беларусь, а то ты ни туда ни сюда

Ответить

Последний якорь

0

@Православие. Патриотизм.  Ну и где ты, когда ты так подходишь под тему статьи

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

А высылать зачем было, мы же уже не дружественные.

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Неизменный супер_стар

0

А что стем священником который типа педофил и наставник духовный зенита ,что свалил в Израиль

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