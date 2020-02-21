Протестующие против зоны карантина по коронавирусу в посёлке перекрыли дорогу горящими покрышками и закидали эвакуированных камнями.

В закладки

Фото Валентина Огиренко, Reuters

20 февраля украинские власти эвакуировали из Китая своих граждан и создали для них зону карантина в посёлке Новые Санжары. Местные отреагировали на это протестами, выстроив баррикады с горящими покрышками. Эвакуированных встретили угрозами и камнями, а в ходе столкновений с полицией пострадали около десяти человек.

По факту протестов задержали 24 человека и возбудили два уголовных дела. А президент Владимир Зеленский в ответ на произошедшее сравнил Украину со средневековой Европой и призвал украинцев «не забывать, что все мы люди».

Жители нескольких регионов устраивали протесты против приезда к ним эвакуированных из Китая

19 февраля украинские власти эвакуировали из Китая 72 человека, 45 из которых граждане Украины. Замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль сообщил, что к их приезду готовы четыре медицинских учреждения в разных городах, но не уточнил, в каких именно.

Жители сразу нескольких регионов устроили протесты, опасаясь, что эвакуированных поместят на карантин в их медицинские учреждения. Во Львовской больнице, узнав, что эвакуированных привезут не в их город, исполнили гимн.

В тот же день среди жители Новых Санжар распространилась информация, что эвакуированных поместят в местном санатории, так как в остальных городах отказались их принимать. Местные жители жаловались на нехватку информации о планах властей.

Депутаты поселкового совета обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не располагать эвакуированнных в Новых Санжарах: «Больница не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом».

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов призвал жителей посёлка Новые Санжары не паниковать. Он сообщил, что власти региона разбираются с ситуацией.

Призываю быть взвешенными и сдержанными. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте тех людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции. Олег Синегубов губернатор Полтавской области

Для устранения паники среди украинцев власти опубликовали ответы на актуальные вопросы об эвакуации, где подчеркнули, что среди эвакуированных только здоровые люди.

Жители Новых Санжар построили баррикады на пути к санаторию и закидали эвакуированных камнями

Утром 20 февраля жители Новых Санжар собрались у местного санатория и перекрыли дорогу и мост к нему автомобилями, мусором и покрышками. В это же время к посёлку подъехала бронетехника и автобусы с военными, которые пытались освободить дорогу. Начались стычки между военнослужащими и местными жителями, которые угрожали жечь покрышки и перекрыть федеральную трассу, если в их санаторий привезут эвакуированных.

Фото Poltava.to

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины официально объявила, что эвакуированных отправят в санаторий посёлка Новый Санжар: «Призываем с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи нашего государства в сложной ситуации».

О ситуации в посёлке высказался Владимир Зеленский. Он сообщил, что опасности коронавируса для жителей нет и призвал относиться к эвакуированным с сочувствием.

Есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы. Каждый из нас. Включая те, кто оказался в Ухане во время эпидемии. [...] Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Владимир Зеленский

К вечеру дороги посёлка всё ещё были перекрыты жителями, которые жгли покрышки и брёвна. Полицейские пытались освободить проезд для автобусов с эвакуированными, в ходе столкновений несколько человек пострадало. Один из местных жителей наехал на автомобиле на военного.

Когда автобусы въехали в посёлок, местные жители забросали их камнями и палками, разбив стёкла.

Фото @o_nowik

Во время протестов пострадали девять полицейских и один протестующий. Задержали 24 человека и возбудили два уголовных дела о массовых беспорядках и насилии в отношении работников правоохранительных органов.

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов в Новом Санжаре

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила приехать в зону обсервации и провести две недели вместе с эвакуированными. Скалецкая сообщила, что делает это для того, чтобы успокоить жителей посёлка: «Ещё раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живём в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности».

Фото Оксаны Думська, «Ракурс»