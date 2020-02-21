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Протестующие против зоны карантина по коронавирусу в посёлке перекрыли дорогу горящими покрышками и закидали эвакуированных камнями.
20 февраля украинские власти эвакуировали из Китая своих граждан и создали для них зону карантина в посёлке Новые Санжары. Местные отреагировали на это протестами, выстроив баррикады с горящими покрышками. Эвакуированных встретили угрозами и камнями, а в ходе столкновений с полицией пострадали около десяти человек.
По факту протестов задержали 24 человека и возбудили два уголовных дела. А президент Владимир Зеленский в ответ на произошедшее сравнил Украину со средневековой Европой и призвал украинцев «не забывать, что все мы люди».
19 февраля украинские власти эвакуировали из Китая 72 человека, 45 из которых граждане Украины. Замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль сообщил, что к их приезду готовы четыре медицинских учреждения в разных городах, но не уточнил, в каких именно.
Жители сразу нескольких регионов устроили протесты, опасаясь, что эвакуированных поместят на карантин в их медицинские учреждения. Во Львовской больнице, узнав, что эвакуированных привезут не в их город, исполнили гимн.
В тот же день среди жители Новых Санжар распространилась информация, что эвакуированных поместят в местном санатории, так как в остальных городах отказались их принимать. Местные жители жаловались на нехватку информации о планах властей.
Депутаты поселкового совета обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не располагать эвакуированнных в Новых Санжарах: «Больница не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом».
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов призвал жителей посёлка Новые Санжары не паниковать. Он сообщил, что власти региона разбираются с ситуацией.
Для устранения паники среди украинцев власти опубликовали ответы на актуальные вопросы об эвакуации, где подчеркнули, что среди эвакуированных только здоровые люди.
Утром 20 февраля жители Новых Санжар собрались у местного санатория и перекрыли дорогу и мост к нему автомобилями, мусором и покрышками. В это же время к посёлку подъехала бронетехника и автобусы с военными, которые пытались освободить дорогу. Начались стычки между военнослужащими и местными жителями, которые угрожали жечь покрышки и перекрыть федеральную трассу, если в их санаторий привезут эвакуированных.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины официально объявила, что эвакуированных отправят в санаторий посёлка Новый Санжар: «Призываем с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи нашего государства в сложной ситуации».
О ситуации в посёлке высказался Владимир Зеленский. Он сообщил, что опасности коронавируса для жителей нет и призвал относиться к эвакуированным с сочувствием.
К вечеру дороги посёлка всё ещё были перекрыты жителями, которые жгли покрышки и брёвна. Полицейские пытались освободить проезд для автобусов с эвакуированными, в ходе столкновений несколько человек пострадало. Один из местных жителей наехал на автомобиле на военного.
Когда автобусы въехали в посёлок, местные жители забросали их камнями и палками, разбив стёкла.
Во время протестов пострадали девять полицейских и один протестующий. Задержали 24 человека и возбудили два уголовных дела о массовых беспорядках и насилии в отношении работников правоохранительных органов.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила приехать в зону обсервации и провести две недели вместе с эвакуированными. Скалецкая сообщила, что делает это для того, чтобы успокоить жителей посёлка: «Ещё раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живём в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности».
Зеленский в ответ на эпизод в Новых Санжарах описал Украину как средневековую Европу и попросил «не забывать, что мы с вами люди».
Перенесите, пожалуйста, в Украину. И оттуда репостните.
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@Екатерина Кузнецова @Александр Хнычков или @Roman Persianinov надо попросить?
Хочу посмотреть на протестующих если они узнают, что в том самолёте были их родственники
Болезнь постсовка
Большинство задержанных оказались не местными, они до этого были молодыми фермерами, которые протестовали против земельной реформы.
А больше всего порадовали "патриоты" во Львове, которые отпраздновали гимном, что к ним они не приедут.
Ну и рагули Порошенка тоже отличились, которые сначала поддерживали протест, а потом как увидели какой позор, то начали говорить, что это организовал Зеленский и Путин, чтоб дискредитировать майдан рагулей.
Просто повод попрыгать и не работать. Всё из за безграмотности местного населения, "не подселяйте к нам раковых больных у нас дети!"
Антон Астафуров