Травлю начали пользователи «Двача», а сообщество азербайджанских националистов объявило награду за «ликвидацию» Маршенкуловой.

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Залина Маршенкулова​ Фото Натальи Чернохатовой, «Моменты»

Правозащитная группа «Агора» готовит заявление в полицию из-за угроз журналистке и фем-активистке Залине Маршенкуловой. Она поддержала девушек, которых травили из-за съёмок в клипе Тилля Линдеманна, после чего пользователи «Двача» начали присылать ей угрозы. Это подхватило сообщество азербайджанских националистов ВБОН, которое объявило награду «за расправу» над активисткой.

Владелец «Двача» Нариман Намазов, который лично участвовал в конфликте с Маршенкуловой, утверждает, что теперь ему тоже поступают угрозы, но он обращаться в полицию не собирается.

Маршенкулова заступилась за девушек из клипа Тилля Линдеманна, которым угрожали в соцсетях после деанонимизации на «Дваче»

18 февраля на «Дваче» опубликовали имена и ссылки на страницы в соцсетях участниц клипа Тилля Линдеманна Till the End («До конца»). В нём снялись несколько девушек из России. Видео опубликовано на порносайте.

После публикации «Двача» девушкам начали угрожать участники «Мужского государства». Лидер движения Владислав Поздняков заявил: «Если в России найдётся националист-одиночка, который убьёт их, мне будет их не жалко». Большинству актрис пришлось удалить свои страницы во «ВКонтакте» и Инстаграме.

Залина Маршенкулова писала о ситуации в своём твиттере и в Telegram-канале «Женская власть». Она предложила жаловаться на записи с призывами травить девушек в соцсетях. Маршенкулова осудила действия пользователей и админов «Двача», в том числе его владельца Наримана Намазова.

Объектом травли стала сама активистка. За «расправу» над ней объявили награду

Вскоре Маршенкуловой стали угрожать насилием и убийством. Девушка и раньше подвергалась травле из-за активизма, но в этот раз, как она сказала TJ, ситуация оказалась масштабнее. Также ей сообщили, что кто-то собирается её «караулить».

Скриншот из Telegram-канала «Женская власть»

«Двач» распространял фейковую цитату Маршенкуловой, которая выставляла её противницей мигрантов.

После этого активистка написала, что сообщество азербайджанских националистов ВБОН объявило награду в 120 тысяч рублей за видео с её избиением. В сообщении говорилось, что она «подлежит ликвидации на месте» за оскорбление азербайджанского народа и Наримана Намазова.

Скриншот из Telegram-канала «Женская власть»

ВБОН называет себя «сообществом азербайджанцев, которые насильственными методами борются с теми, кто, по их мнению, оскорбляет достоинство нации». TJ подробно писал о нём в ноябре, после того, как в соцсетях распространились ролики, на которых члены ВБОН избивают людей и заставляют их извиняться на камеру.

Владелец «Двача» призвал «не избивать и не расчленять Залину», сказал ей «перестать рыдать» и назвал «***нутой». Намазов заявил, что из-за конфликта с Маршенкуловой ему тоже угрожают.

«Сегодня с утра поступила очередная угроза. Первая была, где мне прислали скрин из чата с Залиной, где какой-то её друг хотел поводить мне по лицу „свиным копытцем“. После того, как началась эта ситуация, мне стали приходить сообщения уровня „повесься на своих кишках“», — сказал он «МБХ-медиа».

Скриншот из Telegram-канала abuwtf

Маршенкулова обратилась в правозащитную группу «Агора». Они готовят заявление в полицию

Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что по просьбе Маршенкуловой правозащитная группа занялась составлением заявления в полицию. «В личные соцсети журналистки посыпались угрозы убийством, избиением, изнасилованием, обливанием кислотой. Кроме того, в сети начали распространять фейковые цитаты Залины и домашние адреса её и родителей», — рассказал Чиков.