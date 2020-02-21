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Anna Begiashvili
2442

Залине Маршенкуловой угрожают из-за поддержки девушек из порноклипа Тилля Линдеманна. Активистка обратится в полицию Материал редакции

Травлю начали пользователи «Двача», а сообщество азербайджанских националистов объявило награду за «ликвидацию» Маршенкуловой.

88 комментариев
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Залина Маршенкулова​ Фото Натальи Чернохатовой, «Моменты»

Правозащитная группа «Агора» готовит заявление в полицию из-за угроз журналистке и фем-активистке Залине Маршенкуловой. Она поддержала девушек, которых травили из-за съёмок в клипе Тилля Линдеманна, после чего пользователи «Двача» начали присылать ей угрозы. Это подхватило сообщество азербайджанских националистов ВБОН, которое объявило награду «за расправу» над активисткой.

Владелец «Двача» Нариман Намазов, который лично участвовал в конфликте с Маршенкуловой, утверждает, что теперь ему тоже поступают угрозы, но он обращаться в полицию не собирается.

Маршенкулова заступилась за девушек из клипа Тилля Линдеманна, которым угрожали в соцсетях после деанонимизации на «Дваче»

18 февраля на «Дваче» опубликовали имена и ссылки на страницы в соцсетях участниц клипа Тилля Линдеманна Till the End («До конца»). В нём снялись несколько девушек из России. Видео опубликовано на порносайте.

После публикации «Двача» девушкам начали угрожать участники «Мужского государства». Лидер движения Владислав Поздняков заявил: «Если в России найдётся националист-одиночка, который убьёт их, мне будет их не жалко». Большинству актрис пришлось удалить свои страницы во «ВКонтакте» и Инстаграме.

Пользователи «Двача» рассекретили россиянок из…
Участницам съёмок после деанона стали писать из «Мужского государства».
tjournal.ru

Залина Маршенкулова писала о ситуации в своём твиттере и в Telegram-канале «Женская власть». Она предложила жаловаться на записи с призывами травить девушек в соцсетях. Маршенкулова осудила действия пользователей и админов «Двача», в том числе его владельца Наримана Намазова.

Объектом травли стала сама активистка. За «расправу» над ней объявили награду

Вскоре Маршенкуловой стали угрожать насилием и убийством. Девушка и раньше подвергалась травле из-за активизма, но в этот раз, как она сказала TJ, ситуация оказалась масштабнее. Также ей сообщили, что кто-то собирается её «караулить».

Скриншот из Telegram-канала «Женская власть»

«Двач» распространял фейковую цитату Маршенкуловой, которая выставляла её противницей мигрантов.

Двач @ru2ch
Этот русский национал-феминизм внатуре четкая тема 😎🤙🏻 https://t.co/dqZtnntcBW

После этого активистка написала, что сообщество азербайджанских националистов ВБОН объявило награду в 120 тысяч рублей за видео с её избиением. В сообщении говорилось, что она «подлежит ликвидации на месте» за оскорбление азербайджанского народа и Наримана Намазова.

Скриншот из Telegram-канала «Женская власть»

ВБОН называет себя «сообществом азербайджанцев, которые насильственными методами борются с теми, кто, по их мнению, оскорбляет достоинство нации». TJ подробно писал о нём в ноябре, после того, как в соцсетях распространились ролики, на которых члены ВБОН избивают людей и заставляют их извиняться на камеру.

Азербайджанское сообщество ВБОН обвиняют в…
В соцсетях распространились ролики, на которых людей избивают и заставляют извиняться на камеру.
tjournal.ru

Владелец «Двача» призвал «не избивать и не расчленять Залину», сказал ей «перестать рыдать» и назвал «***нутой». Намазов заявил, что из-за конфликта с Маршенкуловой ему тоже угрожают.

«Сегодня с утра поступила очередная угроза. Первая была, где мне прислали скрин из чата с Залиной, где какой-то её друг хотел поводить мне по лицу „свиным копытцем“. После того, как началась эта ситуация, мне стали приходить сообщения уровня „повесься на своих кишках“», — сказал он «МБХ-медиа».

Скриншот из Telegram-канала abuwtf

Маршенкулова обратилась в правозащитную группу «Агора». Они готовят заявление в полицию

Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что по просьбе Маршенкуловой правозащитная группа занялась составлением заявления в полицию. «В личные соцсети журналистки посыпались угрозы убийством, избиением, изнасилованием, обливанием кислотой. Кроме того, в сети начали распространять фейковые цитаты Залины и домашние адреса её и родителей», — рассказал Чиков.

Он отметил, что однажды на активистку уже нападали, но не уточнил подробности. «Агора» потребует от полиции провести проверку и возбудить уголовное дело за угрозу убийством.

#феминизм #соцсети#двач

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88 комментариев
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Страшный браслет

32

В России действует организация "азербайджанских националистов"? А где же наши доблестные спецлужбы, позвольте спросить?

Ответить

ouxen

Страшный
4

кошмарят бизнес

Ответить

Логический Паша

ouxen
0

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: спецслужбы кошмарят бизнес

Ответить

Официальный паркур

Логический
3

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: двач деанонит порноактрис

Ответить

Alexander Fedorov

Страшный
2

Пытают чуваков из Сети. Им не до насущных дел

Ответить

Михаил Ефименко

Страшный
0

Вы путаете шовинистический русский национализм и благородный национализм малых народов!  

Ответить

Автомобильный пистолет

15

Хех, надеюсь теперь она уловила разницу между миролюбивыми тжшниками и двачерами

Ответить

Виолетта Макаревич

Автомобильный
0

Ну да, здесь травля за пределы сайта не выходит)

Ответить

Иван Гессе

Виолетта
0

требую уточнения, что наша травля ограничивается шутками про квадраты, а не угрозами убийства

Ответить

Виолетта Макаревич

Иван
0

Над мальчиком-гномом вроде тоже просто смеялись из-за его внешности, нет? Но вообще да, есть разница, всё-таки не ей лично это высказывается.

Ответить

Иван Гессе

Виолетта
1

тот мальчик ещё пока не успел наобвинять половину человечества в грехах определенной её доли

Ответить

Виолетта

Иван
0

Загнанный охотниками в ловушку зверь злится и пытается отбиваться)

Ответить

Турецкий томагавк_два

8

Суммируя: Залина - овца, Абу - пидорас, двачеры - хуже пидорасов, травля девок, из-за съёмок в порнухе (околопорнухе), днище ебаное, а я, как всегда, молодец.

Ответить

Летний историк

Турецкий
3
Ответить

Александр Ашкинадзе

Турецкий
0

Все так и есть

Ответить

Александр Ашкинадзе

Александр
0

Ну мб кроме последнего

Ответить

Летний историк

Александр
0

*первого, Ашкинадзе, первого!

Ответить

Процентный звук

6

ВБОН - это которые избивали подростков за негативные комментарии в соцсетях о мигрантах? Пиздос, я думала их давно пересажали. Или это очередная выдумка двачеров?

Ответить

Master Oogway

Процентный
0

да
нет

Ответить

Процентный звук

Master
7

Там ведь даже какие-то депутаты требовали их посадить. Удивительно как оперативно сажают людей по экстремизму за мемы и как потрясающе игнорируют настоящих экстремистов, толпой избивающих людей на камеру.

Ответить

Летний историк

Процентный
2

Не так удивительно, если представить, что каждые выходные сажатели и сажаемые отдыхают вместе, избивая людей на камеру ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

N/a

3

Так ее травят же не за поддержку вроде, а за ее высказывания 5-летней давности, где мол лучше нет еврея чем соженного и не нац.меньшинства а унтерменши?

«Двач» распространял фейковую цитату Маршенкуловой, которая выставляла её противницей мигрантов.

Цитата хоть и фейковая, но есть(были) такие же реальные

Ответить

Виолетта Макаревич

N/a
3

Во-первых, это были шутки, о чём она сама говорила.
Во-вторых, притягивать за слова многолетней давности — это зашквар.

Ответить

N/a

Виолетта
6

5 лет это чуть ли не вчера

Во-первых, это были шутки, о чём она сама говорила.

Ну щас бы сказать мол да, я феминистка и я реально считала, что евреям место в печи, так и представляю как она такое говорит

Ответить

Yuri Miller

N/a
1

В её время феминистки не были в почёте (в те времена когда она хотела бы быть, видимо, женщине место у очага было)

Ответить

Таможенный парфюмер

Виолетта
4

Охуенные шутки. Там была ооочень тонкая грань. Когда я вижу «выпиздить эмигрантов» я не воспринимаю это как шутку, живя в другой стране.

Ответить

Виолетта Макаревич

Таможенный
2

Так она же сама с корнями какими-то там. Это отчасти и самоирония, по-моему.

Ответить

Таможенный парфюмер

Виолетта
1

Охуенно блин) обожаю такое «это шутка» «это ирония» ага

Ответить

Виолетта

Таможен…
2

Как говорится, вы просто шуток не понимаете. Или как там ещё обиженкам говорят? А, вот! "Теперь что, вообще шутить нельзя? У нас же свобода слова!"
Да, шутки отстойные (особенно по нынешним меркам), но сейчас она себе не позволяет подобное, потому что стала совершенно другим человеком. Поэтому все эти наезды радикальных маскулинистов лишь показывает, какие они сами агрессивные и неадекватные.

Ответить

Таможенный

Виолетта
1

Блин, научи меня так перекручивать все на свою сторону, я серьезно.

Ответить

Виолетта

Таможен…
4

Какую сторону? Я лишь говорю, что что бы Залина ни говорила пять и более лет назад, это не даёт никому повода её травить и угрожать ей расправой.

Ответить

Таможенный

Виолетта
3

Конечно же не дает повода. Я против угроз и всего такого. Я просто немного в шоке с того, на какие темы она шутила. Для меня это уже слишком, и когда ее еще и выгораживают за ее мерзкие слова, у меня если честно ппосто рвется шаблон.

Ответить

Процентный звук

Таможен…
3

Повторюсь. Блять, она же брейкинг мэд создала, называет себя антихристом и иронично восхваляет тиранов. И вообще построила свой имидж на черном юморе. Прост в какой-то момент она начала агрессивно на всех кидаться на тему феминизма и читать мораль другим. Мне не нравятся ее фанатичные фем взгляды, но это не значит, что ей запрещен черный юмор и это совершенно не повод поддерживать ебланов с двача.

Ответить

Виолетта

Таможен…
0

По-моему, если не все мы, то большинство из нас имеет в прошлом такие моменты и фразы, которыми не стоит гордиться. Но это лишь показывает, как мы меняемся и развиваемся. Так же и здесь я думаю, что данная ситуация лишь показывает, как изменилась Залина.

Ответить

Таможенный

Виолетта
1

Де она изменилась? Просто переключилась с нацизма на феминизм и теперь травит не приезжих а безобидных дрочеров. (Важно я говорю не о двачерах, а о себе)

Ответить

Виолетта

Таможен…
1

Да никого она не травит, сидит в своём твиттере, постит что-то для своей аудитории, а здесь просто вступилась за девушек.

Всё её интервью на TJ в целом было каким-то цирком: она не была готова к местным обитателям, а они не были готовы к ней. В итоге это всё вылилось в одну большую взаимную травлю.

При этом она сама уже давно забила на это, а некоторые индивидуумы всё ещё сталкерят её блог и тащат сюда избранные неудачные цитаты, хотя если посмотреть на всё остальное там, то можно понять, что она совершенно обычный человек.

Ответить

Таможенный

Виолетта
0

Сложно поверить, но я к ней тоже нормально отношусь, и когда я увидел цитату, запостил ее на ТЖ, но и ей тоже написал, без подьеба хотел узнать что она на это скажет. Это оказалось фейком и я это подметил в посте. Но все еще считаю что нельзя шутить на серьезные темы, когда ты сам (сама) тоже отстаиваешь серьезную вещь, такую как феминизм.

Ура национал-феминизм — Не заходите сюда…
UPD: Я получил комментарий от Залины и это фейк, хоть и довольно забавный.
tjournal.ru
Ответить

пепси

Таможен…
0

Я бы её вообще трахнул

Ответить

Таможенный

пепси
0

Что именно в ней заводит?

Ответить

Официальный

Таможен…
2

Округлые формы

Ответить

Таможенный

Официал…
0

Хватит писать с твинка. Позвони маме, она переживает за нас

Ответить

Официальный

Таможен…
0

 @Сломалось у вас не работают кнопки, если они сзади перекрыты полем для ввода комментария, их видно, но нельзя нажать и курсор не указатель, а для ввода текста

Ответить

Таможенный

Официал…
0

Трубку возьми и таблетки выпей

Ответить

пепси

Официал…
–1

Ароматные чресла 

Ответить

пепси

Таможен…
1

Я падок на ебанутых баб. Обычные меня не возбуждают. Ебанушки хороши в сексе. С ними можно всё практиковать.

Ответить

Официальный

пепси
0

С ними можно всё практиковать.

Попался,  любитель фейсситтинга

Ответить

пепси

Официал…
0
Ответить

Официальный

пепси
1

@Сломалось ваш новый задний фон не работает на прозрачных картинках

Ответить

пепси

Официал…
0

А ПРИКИНЬ КАКОЙ ЗАДНИЙ ФОН У ЗАЛИНЫ...
МММММММММММММММММММММММ

Ответить

Официальный

пепси
1

Если у неё квадратная жопа это будет охуенно

Ответить

Таможенный

пепси
0

Тут 100% согласен. У самого первая девушка была еще той отбитой, и такого разнообразия в сексе у меня небыло больше никогда, даже если взять всех моих девушек вместе взятых.

Ответить

пепси

Таможен…
0

Ну вот, шаришь. Не нужно каких-то уговоров блять. А то есть те, кто даже минет брезгует делать. Не то что я кого-то принуждаю к этом, но мне трудно понять, чего можно стесняться если мы уже раздетые))

Ответить

Процентный звук

Таможен…
0

Но все еще считаю что нельзя шутить на серьезные темы, когда ты сам (сама) тоже отстаиваешь серьезную вещь, такую как феминизм.

Наоборот она стала агрессивной и неадекватной как только перестала шутить. Нет ничего плохого в шутках, шутки без перехода на личности очеловечивают, даже если это шутки про Гитлера, рисующего пророка Мухаммеда.

Ответить

Логический Паша

Процент…
1

А Гитлер рисовал пророка Мухаммеда?

Ответить

Виолетта

Таможен…
0

Вероятнее всего, что в те годы она просто ещё не была феминисткой.

Ответить

Процентный звук

Таможен…
1

Когда она говорит о феминизме у нее по-настоящему бомбит и она может кидаться эмоциональными оскорблениями, особенно в твиттере. Но нацисткой она никогда не была, в старых шутках она не переходила на личности.

Ответить

Сергей Васильев

Виолетта
0

Во-вторых, притягивать за слова многолетней давности — это зашквар.

Это она в заяве напишет?

Ответить

Chaotic Neutral

N/a
1

Можно подумать, что высказывания 5-летней давности в интернетике - это достаточная причина для угроз убийством и расправой. 

Ответить

N/a

Chaotic
0

Ну так наверное травят(читай просто постят фейковую цитату близкую к реальности) и угрожают разные люди

Ответить

Должный корабль

N/a
0

Да ща бы здесь другая статья была, не однобокая

Ответить

Меньший Гоша

N/a
0

Кто-то бы хотел, чтобы ты так думал, но последовательность событий всё же говорит о другом. Двач начал травить девушек, Залина стала хуесосить двач, двач не нашёл чем ответить по делу и решил потравить её на отвлечённую тему. И скорее всего они случайно угадали эту тему, потому что иначе цитаты были бы не фейковыми.

Ответить

Логический Паша

3

Маршенкулова осудила

Да кого она только не осудила.

Ответить

Сергей Колегов

0

Ура! Разбор ситуации 'Лего-девушка vs Абу' от редакции

Ответить

Сергей Колегов

Сергей
1

@Александра Хотимченко , я без капли иронии это написал. Серьёзно – наконец-таки

Ответить

Серьезный завод

Сергей
1

Поэтому и минус влепила

Ответить

Сергей Колегов

Серьезный
4

Я всё-таки пожалуюсь на женскую логику! 😡😡😡
(это уже с иронией)

Ответить

Серьезный завод

Сергей
0

В подсайт Равноправие пожалуйста)

Ответить

Yuri Miller

1

Дайте ей убежище в Швеции, Финляндии или хотя бы в Германии уже. Там хотя бы националисты немецкие, а не азербайджанские. Впервые такое слышу. Это какой-то оксюморон прям

Ответить

Мужской Илья

Yuri
0

Угу, в Израиле

Ответить

Точный колос

Yuri
0

С каких пор у белых монополия на национализм?

Ответить

Tyler Durden

0

Травить таких людей как Залина конечно можно и нужно, но угрожать никому не надо. Травля вполне может происходить без насилия. 

Ответить

Годов Юрий

–2

На первом фото алкоцентр на фоне. Такое уродство.

Ответить

Логический Паша

Годов
1

На первом фото обезличенное здание из стекла и бетона. Уродство в полной мере не могу оценить, но то что в кадре - просто обычно.

И вообще: какая, хуй, разница?

Ответить

Aleks Ad

0

язык твой, враг твой

Ответить

Таможенный парфюмер

0

@Феминизм контент для тебя!

Ответить

William Nash

0

Шо цэ за футболка такая ссаная, ликвидаторы, смотрiте

Ответить

Точный колос

William
0

Я так понимаю это переделка логотипа трэшера (скейтерская фирма, которая уже вышла за пределы скейт культуры и облюбовалась всякими воннаби, педовками, хуесосами и прочими).

Ответить

Мобильный волк

0

Комментарий удален по просьбе пользователя. 

Ответить

Юрий Набоков

0

азербайджанцы против кабардинки... 

Ответить

Логический Паша

0

Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что по просьбе Маршенкуловой правозащитная группа занялась составлением заявления в полицию.

Когда ждать опровержение Залины, что она обратилась за помощью к хуемрази?

Ответить

пепси

Логический
0

Конформист_ка 

Ответить

Озорной Лис

0

Дичь полная 

Ответить

Должный корабль

0

В статье угрозы Абу описаны? Или только мадаме? МБХ как то про обоих написало.

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

Заодно и трактор заведёт.

Ответить

Российский блик

0

@Дитковский беги со страны

Ответить

Джордж Харви

1

Я тибя по айпи вычеслю!1

Ответить

Денис Каракатица

–1

А есть фото где видно её грудь полностью?

Ответить

Никита Мык

–1

Ну убьют хо и что? Одной меньше одной больше 

Ответить
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