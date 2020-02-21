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Травлю начали пользователи «Двача», а сообщество азербайджанских националистов объявило награду за «ликвидацию» Маршенкуловой.
Правозащитная группа «Агора» готовит заявление в полицию из-за угроз журналистке и фем-активистке Залине Маршенкуловой. Она поддержала девушек, которых травили из-за съёмок в клипе Тилля Линдеманна, после чего пользователи «Двача» начали присылать ей угрозы. Это подхватило сообщество азербайджанских националистов ВБОН, которое объявило награду «за расправу» над активисткой.
Владелец «Двача» Нариман Намазов, который лично участвовал в конфликте с Маршенкуловой, утверждает, что теперь ему тоже поступают угрозы, но он обращаться в полицию не собирается.
18 февраля на «Дваче» опубликовали имена и ссылки на страницы в соцсетях участниц клипа Тилля Линдеманна Till the End («До конца»). В нём снялись несколько девушек из России. Видео опубликовано на порносайте.
После публикации «Двача» девушкам начали угрожать участники «Мужского государства». Лидер движения Владислав Поздняков заявил: «Если в России найдётся националист-одиночка, который убьёт их, мне будет их не жалко». Большинству актрис пришлось удалить свои страницы во «ВКонтакте» и Инстаграме.
Залина Маршенкулова писала о ситуации в своём твиттере и в Telegram-канале «Женская власть». Она предложила жаловаться на записи с призывами травить девушек в соцсетях. Маршенкулова осудила действия пользователей и админов «Двача», в том числе его владельца Наримана Намазова.
Вскоре Маршенкуловой стали угрожать насилием и убийством. Девушка и раньше подвергалась травле из-за активизма, но в этот раз, как она сказала TJ, ситуация оказалась масштабнее. Также ей сообщили, что кто-то собирается её «караулить».
«Двач» распространял фейковую цитату Маршенкуловой, которая выставляла её противницей мигрантов.
После этого активистка написала, что сообщество азербайджанских националистов ВБОН объявило награду в 120 тысяч рублей за видео с её избиением. В сообщении говорилось, что она «подлежит ликвидации на месте» за оскорбление азербайджанского народа и Наримана Намазова.
ВБОН называет себя «сообществом азербайджанцев, которые насильственными методами борются с теми, кто, по их мнению, оскорбляет достоинство нации». TJ подробно писал о нём в ноябре, после того, как в соцсетях распространились ролики, на которых члены ВБОН избивают людей и заставляют их извиняться на камеру.
Владелец «Двача» призвал «не избивать и не расчленять Залину», сказал ей «перестать рыдать» и назвал «***нутой». Намазов заявил, что из-за конфликта с Маршенкуловой ему тоже угрожают.
«Сегодня с утра поступила очередная угроза. Первая была, где мне прислали скрин из чата с Залиной, где какой-то её друг хотел поводить мне по лицу „свиным копытцем“. После того, как началась эта ситуация, мне стали приходить сообщения уровня „повесься на своих кишках“», — сказал он «МБХ-медиа».
Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что по просьбе Маршенкуловой правозащитная группа занялась составлением заявления в полицию. «В личные соцсети журналистки посыпались угрозы убийством, избиением, изнасилованием, обливанием кислотой. Кроме того, в сети начали распространять фейковые цитаты Залины и домашние адреса её и родителей», — рассказал Чиков.
Он отметил, что однажды на активистку уже нападали, но не уточнил подробности. «Агора» потребует от полиции провести проверку и возбудить уголовное дело за угрозу убийством.
В России действует организация "азербайджанских националистов"? А где же наши доблестные спецлужбы, позвольте спросить?
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: спецслужбы кошмарят бизнес
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: двач деанонит порноактрис
Вы путаете шовинистический русский национализм и благородный национализм малых народов!
Хех, надеюсь теперь она уловила разницу между миролюбивыми тжшниками и двачерами
Ну да, здесь травля за пределы сайта не выходит)
требую уточнения, что наша травля ограничивается шутками про квадраты, а не угрозами убийства
Над мальчиком-гномом вроде тоже просто смеялись из-за его внешности, нет? Но вообще да, есть разница, всё-таки не ей лично это высказывается.
тот мальчик ещё пока не успел наобвинять половину человечества в грехах определенной её доли
Суммируя: Залина - овца, Абу - пидорас, двачеры - хуже пидорасов, травля девок, из-за съёмок в порнухе (околопорнухе), днище ебаное, а я, как всегда, молодец.
Все так и есть
Ну мб кроме последнего
ВБОН - это которые избивали подростков за негативные комментарии в соцсетях о мигрантах? Пиздос, я думала их давно пересажали. Или это очередная выдумка двачеров?
да
нет
Там ведь даже какие-то депутаты требовали их посадить. Удивительно как оперативно сажают людей по экстремизму за мемы и как потрясающе игнорируют настоящих экстремистов, толпой избивающих людей на камеру.
Не так удивительно, если представить, что каждые выходные сажатели и сажаемые отдыхают вместе, избивая людей на камеру ¯\_(ツ)_/¯
Так ее травят же не за поддержку вроде, а за ее высказывания 5-летней давности, где мол лучше нет еврея чем соженного и не нац.меньшинства а унтерменши?
«Двач» распространял фейковую цитату Маршенкуловой, которая выставляла её противницей мигрантов.
Цитата хоть и фейковая, но есть(были) такие же реальные
Во-первых, это были шутки, о чём она сама говорила.
Во-вторых, притягивать за слова многолетней давности — это зашквар.
В её время феминистки не были в почёте (в те времена когда она хотела бы быть, видимо, женщине место у очага было)
Охуенные шутки. Там была ооочень тонкая грань. Когда я вижу «выпиздить эмигрантов» я не воспринимаю это как шутку, живя в другой стране.
Так она же сама с корнями какими-то там. Это отчасти и самоирония, по-моему.
Охуенно блин) обожаю такое «это шутка» «это ирония» ага
Как говорится, вы просто шуток не понимаете. Или как там ещё обиженкам говорят? А, вот! "Теперь что, вообще шутить нельзя? У нас же свобода слова!"
Да, шутки отстойные (особенно по нынешним меркам), но сейчас она себе не позволяет подобное, потому что стала совершенно другим человеком. Поэтому все эти наезды радикальных маскулинистов лишь показывает, какие они сами агрессивные и неадекватные.
Блин, научи меня так перекручивать все на свою сторону, я серьезно.
Конечно же не дает повода. Я против угроз и всего такого. Я просто немного в шоке с того, на какие темы она шутила. Для меня это уже слишком, и когда ее еще и выгораживают за ее мерзкие слова, у меня если честно ппосто рвется шаблон.
Повторюсь. Блять, она же брейкинг мэд создала, называет себя антихристом и иронично восхваляет тиранов. И вообще построила свой имидж на черном юморе. Прост в какой-то момент она начала агрессивно на всех кидаться на тему феминизма и читать мораль другим. Мне не нравятся ее фанатичные фем взгляды, но это не значит, что ей запрещен черный юмор и это совершенно не повод поддерживать ебланов с двача.
Де она изменилась? Просто переключилась с нацизма на феминизм и теперь травит не приезжих а безобидных дрочеров. (Важно я говорю не о двачерах, а о себе)
Да никого она не травит, сидит в своём твиттере, постит что-то для своей аудитории, а здесь просто вступилась за девушек.
Всё её интервью на TJ в целом было каким-то цирком: она не была готова к местным обитателям, а они не были готовы к ней. В итоге это всё вылилось в одну большую взаимную травлю.
При этом она сама уже давно забила на это, а некоторые индивидуумы всё ещё сталкерят её блог и тащат сюда избранные неудачные цитаты, хотя если посмотреть на всё остальное там, то можно понять, что она совершенно обычный человек.
Сложно поверить, но я к ней тоже нормально отношусь, и когда я увидел цитату, запостил ее на ТЖ, но и ей тоже написал, без подьеба хотел узнать что она на это скажет. Это оказалось фейком и я это подметил в посте. Но все еще считаю что нельзя шутить на серьезные темы, когда ты сам (сама) тоже отстаиваешь серьезную вещь, такую как феминизм.
Что именно в ней заводит?
Округлые формы
Хватит писать с твинка. Позвони маме, она переживает за нас
@Сломалось у вас не работают кнопки, если они сзади перекрыты полем для ввода комментария, их видно, но нельзя нажать и курсор не указатель, а для ввода текста
С ними можно всё практиковать.
Попался, любитель фейсситтинга
@Сломалось ваш новый задний фон не работает на прозрачных картинках
Тут 100% согласен. У самого первая девушка была еще той отбитой, и такого разнообразия в сексе у меня небыло больше никогда, даже если взять всех моих девушек вместе взятых.
Но все еще считаю что нельзя шутить на серьезные темы, когда ты сам (сама) тоже отстаиваешь серьезную вещь, такую как феминизм.
Наоборот она стала агрессивной и неадекватной как только перестала шутить. Нет ничего плохого в шутках, шутки без перехода на личности очеловечивают, даже если это шутки про Гитлера, рисующего пророка Мухаммеда.
Когда она говорит о феминизме у нее по-настоящему бомбит и она может кидаться эмоциональными оскорблениями, особенно в твиттере. Но нацисткой она никогда не была, в старых шутках она не переходила на личности.
Во-вторых, притягивать за слова многолетней давности — это зашквар.
Это она в заяве напишет?
Можно подумать, что высказывания 5-летней давности в интернетике - это достаточная причина для угроз убийством и расправой.
Кто-то бы хотел, чтобы ты так думал, но последовательность событий всё же говорит о другом. Двач начал травить девушек, Залина стала хуесосить двач, двач не нашёл чем ответить по делу и решил потравить её на отвлечённую тему. И скорее всего они случайно угадали эту тему, потому что иначе цитаты были бы не фейковыми.
Ура! Разбор ситуации 'Лего-девушка vs Абу' от редакции
@Александра Хотимченко , я без капли иронии это написал. Серьёзно – наконец-таки
Поэтому и минус влепила
Я всё-таки пожалуюсь на женскую логику! 😡😡😡
(это уже с иронией)
Дайте ей убежище в Швеции, Финляндии или хотя бы в Германии уже. Там хотя бы националисты немецкие, а не азербайджанские. Впервые такое слышу. Это какой-то оксюморон прям
Травить таких людей как Залина конечно можно и нужно, но угрожать никому не надо. Травля вполне может происходить без насилия.
На первом фото алкоцентр на фоне. Такое уродство.
На первом фото обезличенное здание из стекла и бетона. Уродство в полной мере не могу оценить, но то что в кадре - просто обычно.
И вообще: какая, хуй, разница?
Шо цэ за футболка такая ссаная, ликвидаторы, смотрiте
Я так понимаю это переделка логотипа трэшера (скейтерская фирма, которая уже вышла за пределы скейт культуры и облюбовалась всякими воннаби, педовками, хуесосами и прочими).
Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что по просьбе Маршенкуловой правозащитная группа занялась составлением заявления в полицию.
Когда ждать опровержение Залины, что она обратилась за помощью к хуемрази?
В статье угрозы Абу описаны? Или только мадаме? МБХ как то про обоих написало.