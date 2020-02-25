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Местные жители раскупили медицинские маски и опустошили супермаркеты.
22 февраля власти Италии ввели карантин в 12 городах на севере страны на неопределенный срок. В регионах временно закрыли школы, университеты, театры и музеи, а Венецианский карнавал, футбольные матчи и неделю моды в Милане отменили. Тем временем местные жители скупают продукты в магазинах, опасаясь ухудшения ситуации.
К 25 февраля в Италии количество инфицированных коронавирусом достигло 229 человек, семь из них погибли. Власти предполагают, что вирус распространился из больницы Ломбардии, где инфицированный мужчина заразил медицинский персонал.
22 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении карантина в 12 городах регионов Ломбардия и Венето, в которых проживает около 50 тысяч человек. В зоны карантина запрещено въезжать и выезжать из них.
До 1 марта в регионах закрыли школы и университеты, а школьные поездки в Италии и за её пределами отменили. Миланский театр Ла Скала отменил все представления на ближайшие недели, а музеи и соборы закрыли. Власти попросили жителей регионов в карантине не посещать общественные места.
Как рассказывают жители Милана и других городов в карантинной зоне, что в магазинах раскупают продукты, опасаясь их закрытия, а в аптеках закончились медицинские маски. Президент Ломбардии Аттилио Фонтана сообщил, что закупка продуктов не имеет смысла и призвал итальянцев «жить обычной жизнью» и не паниковать.
Пользователи в соцсетях показывают, что транспорт в дни карантина свободнее, чем обычно.
Итальянские власти отменили проведение Венецианского фестиваля за два дня до его окончания, опасаясь распространения вируса.
Из-за запрета на посещение общественных мероприятий, последний показ в рамках Недели моды в Италии, проходящий в Милане, решили показать онлайн. Шоу Giorgio Armani прошло без зрителей и транслировалось на сайте дизайнера.
В Венеции студия Paramount прервала съёмки фильма «Миссия невыполнима-7»: «Для безопасности и благополучия наших актёров и съёмочной группы, мы изменили плана нашей трёхнедельной съёмки в Венеции».
Отмены коснулись и спорта: несколько футбольных матчей высшего дивизиона, которые должны были состояться 22 и 23 февраля, перенесли на неопределённый срок. Многих фанатов, прилетевших в Милан специально на игру, перенос огорчил.
В соцсетях расстраиваются о несостоявшемся отпуске в Италии и даже подобирают защитную маску тех, кто всё же решится ехать в зону карантина.
из тех мест сестра близкой подруги и другая близкая подруга
шлют всякие фотки, ппц паникёрство там
Президент Ломбардии Аттилио Фонтана сообщил, что закупка продуктов не имеет смысла
В том смысле, что хавку все равно завезут, как я понимаю. А вот на счет лишний раз выходить на улицу и контактировать с людьми — вопрос.
На примере Италии и Ирана и поглядим на что способен этот вирус, и где просто паника, а где реально злостная хрень
На главной фотке "Туристы на площади Сан-Марко в Венеции" сплошные азиаты 😏
Ставь лайк, если тоже ждёшь Рисорджименто наоборот! Посмотрим сколько нас!