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Екатерина Кузнецова
1962

Коронавирус в Европе: в Италии из-за карантина отменили Венецианский фестиваль, футбольные матчи и закрыли школы Материал редакции

Местные жители раскупили медицинские маски и опустошили супермаркеты.

9 комментариев
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​Туристы на площади Сан-Марко в Венеции Фото Getty Images, AFP

22 февраля власти Италии ввели карантин в 12 городах на севере страны на неопределенный срок. В регионах временно закрыли школы, университеты, театры и музеи, а Венецианский карнавал, футбольные матчи и неделю моды в Милане отменили. Тем временем местные жители скупают продукты в магазинах, опасаясь ухудшения ситуации.

К 25 февраля в Италии количество инфицированных коронавирусом достигло 229 человек, семь из них погибли. Власти предполагают, что вирус распространился из больницы Ломбардии, где инфицированный мужчина заразил медицинский персонал.

Опасаясь закрытия магазинов, жители зоны карантина скупают продукты

22 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении карантина в 12 городах регионов Ломбардия и Венето, в которых проживает около 50 тысяч человек. В зоны карантина запрещено въезжать и выезжать из них.

Северные города Италии, оказавшиеся в карантине​ Иллюстрация BBC

До 1 марта в регионах закрыли школы и университеты, а школьные поездки в Италии и за её пределами отменили. Миланский театр Ла Скала отменил все представления на ближайшие недели, а музеи и соборы закрыли. Власти попросили жителей регионов в карантине не посещать общественные места.

Как рассказывают жители Милана и других городов в карантинной зоне, что в магазинах раскупают продукты, опасаясь их закрытия, а в аптеках закончились медицинские маски. Президент Ломбардии Аттилио Фонтана сообщил, что закупка продуктов не имеет смысла и призвал итальянцев «жить обычной жизнью» и не паниковать.

A.R. Sol @wioym
The supermarkets are empty and there is panic among people #coronavirusitalla #Coronavirius #Milano #Milan #Italy https://t.co/N8QdyIscbf
Супермаркеты пусты, люди в панике
Rural Canadian @RuralCdn
Residents in Milan, Italy have raided the grocery stores as panic about COVID19 and city lockdowns sets in. #Coronavirus

https://t.co/t8MCkiFBDT
Жители Милана скупают продукты в магазинах, паникуя из-за коронавируса

Пользователи в соцсетях показывают, что транспорт в дни карантина свободнее, чем обычно.

Warburg @warburg100
Milan 7.30 am , San Babila . A desert around and 61 line usually packed completely empty #COVID19italia #coronavirusitalla #coronavirus https://t.co/JCv4ZLbtdc
Милан в 7:30 утра. Обычно этот автобус заполнен людьми
James Longman @JamesAALongman
Very empty flight to Milan this morning #coronavirus https://t.co/zlK8eaEs8k
Пустой рейс в Милан

Власти отменили проведение Венецианского фестиваля, футбольных матчей и модных показов

Итальянские власти отменили проведение Венецианского фестиваля за два дня до его окончания, опасаясь распространения вируса.

Фото Мануэля Сильвестри, Reuters

Из-за запрета на посещение общественных мероприятий, последний показ в рамках Недели моды в Италии, проходящий в Милане, решили показать онлайн. Шоу Giorgio Armani прошло без зрителей и транслировалось на сайте дизайнера.

В Венеции студия Paramount прервала съёмки фильма «Миссия невыполнима-7»: «Для безопасности и благополучия наших актёров и съёмочной группы, мы изменили плана нашей трёхнедельной съёмки в Венеции».

Отмены коснулись и спорта: несколько футбольных матчей высшего дивизиона, которые должны были состояться 22 и 23 февраля, перенесли на неопределённый срок. Многих фанатов, прилетевших в Милан специально на игру, перенос огорчил.

robbie @robbiewaddell
fly out to milan to watch inter @ the san siro before it’s knocked down, to then find the night before it’s cancelled due to an outbreak of coronavirus. a story in 3 stages. https://t.co/OmvsngG8Os
Прилететь в Милан на матч «Интер», чтобы позже его отменили из-за коронавируса

В соцсетях расстраиваются о несостоявшемся отпуске в Италии и даже подобирают защитную маску тех, кто всё же решится ехать в зону карантина.

Matthew McKiddie @MattMckd
Booked my spring break flight for Milan, Italy back in January. Now it’s a restricted quarantine area #coronavirus https://t.co/XuCdfGJhLP
Я забронировал билеты в Милан на весенние каникулы ещё в январе. Теперь там зона карантина
𝐊𝐞𝐢𝐬𝐲𝐮𝐮 @keisyuu113
OK, this is very Italy 😂🤣👏

#mascherina #mask #マスク
#イタリア #ブランド品 #FENDI #Italy #Italia #ItalianStyle
#コロナウイルス #coronavirus
#coranavirusitalia https://t.co/bnkOiY2JAq
Очень по-итальянски

#италия #covid19 #происшествия

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9 комментариев
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Константин Курасов

1

из тех мест сестра близкой подруги и другая близкая подруга
шлют всякие фотки, ппц паникёрство там

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Mad Brainiac

0

Президент Ломбардии Аттилио Фонтана сообщил, что закупка продуктов не имеет смысла

В том смысле, что хавку все равно завезут, как я понимаю. А вот на счет лишний раз выходить на улицу и контактировать с людьми — вопрос.

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Противный паркур

0

На примере Италии и Ирана и поглядим на что способен этот вирус, и где просто паника, а где реально злостная хрень

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Справедливый клуб

0

Сегодня на юге Наполи Барселона играют

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Целый чайник

0

На главной фотке "Туристы на площади Сан-Марко в Венеции" сплошные азиаты  😏

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DESAAD LXI

Целый
0

В Венеции вообще азиаты основное население. ) 

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Ded Pihto

0

Давайте распространяйте активнее. Уже два месяца прошло а апокалипсиса нет

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Инженерный танк88

0

У, дикари какие. Паникеры. Позор. Раздувают панику

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Экспериментальный украинец

0

Ставь лайк, если тоже ждёшь Рисорджименто наоборот! Посмотрим сколько нас!

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