Местные жители раскупили медицинские маски и опустошили супермаркеты.

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​Туристы на площади Сан-Марко в Венеции Фото Getty Images, AFP

22 февраля власти Италии ввели карантин в 12 городах на севере страны на неопределенный срок. В регионах временно закрыли школы, университеты, театры и музеи, а Венецианский карнавал, футбольные матчи и неделю моды в Милане отменили. Тем временем местные жители скупают продукты в магазинах, опасаясь ухудшения ситуации.

К 25 февраля в Италии количество инфицированных коронавирусом достигло 229 человек, семь из них погибли. Власти предполагают, что вирус распространился из больницы Ломбардии, где инфицированный мужчина заразил медицинский персонал.

Опасаясь закрытия магазинов, жители зоны карантина скупают продукты

22 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении карантина в 12 городах регионов Ломбардия и Венето, в которых проживает около 50 тысяч человек. В зоны карантина запрещено въезжать и выезжать из них.

Северные города Италии, оказавшиеся в карантине​ Иллюстрация BBC

До 1 марта в регионах закрыли школы и университеты, а школьные поездки в Италии и за её пределами отменили. Миланский театр Ла Скала отменил все представления на ближайшие недели, а музеи и соборы закрыли. Власти попросили жителей регионов в карантине не посещать общественные места.

Как рассказывают жители Милана и других городов в карантинной зоне, что в магазинах раскупают продукты, опасаясь их закрытия, а в аптеках закончились медицинские маски. Президент Ломбардии Аттилио Фонтана сообщил, что закупка продуктов не имеет смысла и призвал итальянцев «жить обычной жизнью» и не паниковать.

Rural Canadian @RuralCdn



https://t.co/t8MCkiFBDT Residents in Milan, Italy have raided the grocery stores as panic about COVID19 and city lockdowns sets in. #Coronavirus Жители Милана скупают продукты в магазинах, паникуя из-за коронавируса

Пользователи в соцсетях показывают, что транспорт в дни карантина свободнее, чем обычно.

Власти отменили проведение Венецианского фестиваля, футбольных матчей и модных показов

Итальянские власти отменили проведение Венецианского фестиваля за два дня до его окончания, опасаясь распространения вируса.

Фото Мануэля Сильвестри, Reuters

Из-за запрета на посещение общественных мероприятий, последний показ в рамках Недели моды в Италии, проходящий в Милане, решили показать онлайн. Шоу Giorgio Armani прошло без зрителей и транслировалось на сайте дизайнера.

В Венеции студия Paramount прервала съёмки фильма «Миссия невыполнима-7»: «Для безопасности и благополучия наших актёров и съёмочной группы, мы изменили плана нашей трёхнедельной съёмки в Венеции».

Отмены коснулись и спорта: несколько футбольных матчей высшего дивизиона, которые должны были состояться 22 и 23 февраля, перенесли на неопределённый срок. Многих фанатов, прилетевших в Милан специально на игру, перенос огорчил.

robbie @robbiewaddell fly out to milan to watch inter @ the san siro before it’s knocked down, to then find the night before it’s cancelled due to an outbreak of coronavirus. a story in 3 stages. https://t.co/OmvsngG8Os [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERa3dXxXkAAGwbv.jpg","width":540,"height":961}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERa3dXvXkAAyzPY.jpg","width":1152,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ERa3dXvXsAAGS1W.jpg","width":1152,"height":2048}}}] Прилететь в Милан на матч «Интер», чтобы позже его отменили из-за коронавируса

В соцсетях расстраиваются о несостоявшемся отпуске в Италии и даже подобирают защитную маску тех, кто всё же решится ехать в зону карантина.