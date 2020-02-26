«Дубинкой просто так никто не молотит» и другие спорные утверждения Путина.

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26 февраля вышла четвёртая серия проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». В ней президент ответил на вопросы о резонансных уголовных делах, Росгвардии и разгонах митингов. TJ остановился на нескольких утверждениях президента, которые особенно вызывают дополнительные вопросы.

О применении насилия к протестующим

Журналист ТАСС Андрей Ванденко обратил внимание на то, что на митингах граждан «молотят дубинкой». Он упомянул случай, когда женщину ударили «под рёбра», имея в виду пострадавшую на московской акции за честные выборы Дарью Сосновскую: при задержании силовик ударил её в живот.

Путин оправдал поведение силовиков тем, что девушка участвовала в несогласованной протестной акции: «Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения […] А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет!»

Путин заявил, что на митингах в России «дубинкой просто так никто не молотит». Согласно его трактовке, выход протестовать без согласования с властями — это достаточная причина для того, чтобы применить против человека силу.

Если же под фразой «не просто так» подразумеваются агрессивные демонстранты, он не прав — «молотят дубинкой» не только их.

Задержание велосипедиста на митинге за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму 3 августа 2019 года

Задержание Дарьи Сосновской на митинге за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа 2019 года

Одна из самых известных историй лета 2019 года — жёсткое задержание дизайнера Константина Коновалова. Полицейские повалили его на землю, сломав ему ногу. Коновалова задержали в центре Москвы во время пробежки. Это произошло за несколько часов до начала протестной акции. Несмотря на это, к нему применили силу, а суд признал его участником несогласованного митинга и дважды оштрафовал.

Фото из Фейсбука Константина Коновалова

О позитивной повестке оппозиции

По словам Путина, несогласованные акции нужны оппозиции, чтобы показать, что они «такие вот герои» и, если окажутся у власти, будут с таким же рвением защищать интересы граждан.

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — заявил Путин, обратившись к своему старому аргументу о том, оппозиционеры не могут ничего предложить россиянам и только ругают власть.

На самом деле представители оппозиции неоднократно показывали свою позитивную повестку. Алексей Навальный опубликовал программу перед президентскими выборами 2018 года. Она включает в себя политическую, судебную, налоговую, пенсионную и другие реформы.

Краткий пересказ программы Навального

Любовь Соболь, выдвинув свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму летом 2019 года, представила свою программу с конкретными предложениями. Так же поступили не допущенные до тех же выборов Илья Яшин, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и другие независимые кандидаты.

О деле Синицы, осуждённого на пять лет за твит

Путин сам вспомнил про дело блогера Владислава Синицы, которого в сентябре 2019 года приговорили к пяти годам колонии за твит о насилии над детьми полицейских. Отвечая на вопрос о росгвардейцах, разгоняющих митинги, он сказал: «Они здесь вот демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут. [...] А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. [...] С этим не шутят».

Трудно сказать, что Путин подразумевал под «распространением информации» — за всё время стало известно только об одном реплае от пользователя Твиттера, у которого на тот момент было чуть более 300 подписчиков. Фраза Синицы с упоминанием детей «защитников правопорядка» и снафф-видео была ответом на твит о целесообразности деанонимизации силовиков. И внимание на него обратили после сюжетов на федеральных каналах.

НТВ рассказал о твите ещё до заведения уголовного дела. Телеканал пересказал его так: «Интернет-пользователь, который называет себя в сети „Макс Стеклов”, написал в твиттере, что детей бойцов Росгвардии нужно убивать после идентификации их отцов». В следующем сюжете твит назвали «угрозами со стороны оппозиции». Уже после его выхода блогера задержали.