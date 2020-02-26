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«Дубинкой просто так никто не молотит» и другие спорные утверждения Путина.
26 февраля вышла четвёртая серия проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». В ней президент ответил на вопросы о резонансных уголовных делах, Росгвардии и разгонах митингов. TJ остановился на нескольких утверждениях президента, которые особенно вызывают дополнительные вопросы.
Журналист ТАСС Андрей Ванденко обратил внимание на то, что на митингах граждан «молотят дубинкой». Он упомянул случай, когда женщину ударили «под рёбра», имея в виду пострадавшую на московской акции за честные выборы Дарью Сосновскую: при задержании силовик ударил её в живот.
Путин оправдал поведение силовиков тем, что девушка участвовала в несогласованной протестной акции: «Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения […] А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет!»
Путин заявил, что на митингах в России «дубинкой просто так никто не молотит». Согласно его трактовке, выход протестовать без согласования с властями — это достаточная причина для того, чтобы применить против человека силу.
Если же под фразой «не просто так» подразумеваются агрессивные демонстранты, он не прав — «молотят дубинкой» не только их.
Одна из самых известных историй лета 2019 года — жёсткое задержание дизайнера Константина Коновалова. Полицейские повалили его на землю, сломав ему ногу. Коновалова задержали в центре Москвы во время пробежки. Это произошло за несколько часов до начала протестной акции. Несмотря на это, к нему применили силу, а суд признал его участником несогласованного митинга и дважды оштрафовал.
По словам Путина, несогласованные акции нужны оппозиции, чтобы показать, что они «такие вот герои» и, если окажутся у власти, будут с таким же рвением защищать интересы граждан.
«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — заявил Путин, обратившись к своему старому аргументу о том, оппозиционеры не могут ничего предложить россиянам и только ругают власть.
На самом деле представители оппозиции неоднократно показывали свою позитивную повестку. Алексей Навальный опубликовал программу перед президентскими выборами 2018 года. Она включает в себя политическую, судебную, налоговую, пенсионную и другие реформы.
Любовь Соболь, выдвинув свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму летом 2019 года, представила свою программу с конкретными предложениями. Так же поступили не допущенные до тех же выборов Илья Яшин, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и другие независимые кандидаты.
Путин сам вспомнил про дело блогера Владислава Синицы, которого в сентябре 2019 года приговорили к пяти годам колонии за твит о насилии над детьми полицейских. Отвечая на вопрос о росгвардейцах, разгоняющих митинги, он сказал: «Они здесь вот демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут. [...] А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. [...] С этим не шутят».
Трудно сказать, что Путин подразумевал под «распространением информации» — за всё время стало известно только об одном реплае от пользователя Твиттера, у которого на тот момент было чуть более 300 подписчиков. Фраза Синицы с упоминанием детей «защитников правопорядка» и снафф-видео была ответом на твит о целесообразности деанонимизации силовиков. И внимание на него обратили после сюжетов на федеральных каналах.
НТВ рассказал о твите ещё до заведения уголовного дела. Телеканал пересказал его так: «Интернет-пользователь, который называет себя в сети „Макс Стеклов”, написал в твиттере, что детей бойцов Росгвардии нужно убивать после идентификации их отцов». В следующем сюжете твит назвали «угрозами со стороны оппозиции». Уже после его выхода блогера задержали.
На ТВЦ за месяц до приговора заявили, что мужчине не избежать реального срока. А ВГТРК бездоказательно приписал Синице участие в «созданном радикалами проекте “Сканер“», который деанонимизирует силовиков, задерживающих протестующих. Адвокат Синицы Денис Тихонов заявил, что жёсткий приговор напрямую связан с тем, как телеканалы освещали дело.
На самом деле представители оппозиции неоднократно показывали свою позитивную повестк
На самом деле они и закладку снять не могут нормально.