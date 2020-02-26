Фальсификация уголовных дел, рейдерство и подкуп силовиков: главное из расследования «Медузы» о конкуренции в IT-сфере
Материал редакции
IT-компании «заказывают» уголовные дела, чтобы отомстить или «избавиться» от конкурентов. Всё, как в обычном бизнесе 1990-х.
«Медуза» опубликовала расследование о конкуренции на российском IT-рынке, методы которой местами напоминают приёмы из 1990-х: заказные уголовные дела, запугивания и рейдерство. Журналисты издания пообщались с 70 собеседниками: предпринимателями из разных отраслей, IT-аналитиками, юристами и общественниками. В материале говорится о деле Ngnix, о Mail.ru Group и региональных бизнес-проектах.
Во время развития дела «Рамблера» против Nginx, представители российских IT-компаний говорили, что раньше подобные столкновения между небольшими и крупными компаниями не происходили. Тогда как на деле эта ситуация для IT-бизнеса стандартна, следует из расследования.
Mail.ru Group осудил «Рамблер» в ситуации с Nginx за решение проблем при помощи уголовного дела, тогда как сам Mail.ru использовал такие же методы в прошлом. Глава компании Double Data Максим Гинжук рассказал, как в 2016 году его компания стала прямым конкурентом Mail.ru в контракте со Сбербанком. Тогда сотрудник Mail.ru написал заявление в полицию на Double Data, после чего Сбербанк отказался от работы с компанией Гинжука, а контракт заключил с Mail.ru;
В 2016 году Mail.ru попыталась завести уголовное дело по статье о разглашении коммерческой тайны на бывшего вице-президента корпорации Юрия Гурского. Это произошло после того, как Mail.ru обвиняла его в получении доли проекта Prisma в обход Mail.ru. Собеседник «Медузы» считает, что это была «показательная порка»;
Совладелец компании «Центр корпоративных технологий» (среди её клиентов Сбербанк, МТС, Банк Русский стандарт), Егор Петуховский рассказал, что его бывший партнёр угрожает предпринимателю проверкой на экономические преступления. Петуховский сказал «Медузе», что не переживает из-за угроз, потому что перевёз бизнес в Эстонию в 2015 году. Компания переехала, чтобы избежать рисков сфальсифицированного уголовного преследования со стороны конкурентов и силовиков: «У нас такие правила игры, что часто используются силовые органы для решения хозяйственных споров»;
В 2015 году один из основателей IT-компании «Созвездие» Антон Мурашов вывел бизнес из России. Компания приняла на работу разработчика конкурентов, за что те «обиделись» и «заказали» уголовное дело на «Созвездие», рассказал «Медузе» Станислав Шакиров из проекта «Роскомсвобода»;
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил о резком росте количества уголовных дел против бизнеса: с 2018 по 2019 год количество дел увеличилось на 37%. На цифровой платформе «Забизнес.рф» предприниматели жалуются на давление со стороны силовых структур, фальсификацию дел о мошенничестве, незаконное прослушивание компаний и проблемы с выводом активов;
Часто компании решают проблемы через уголовное дело, потому что так проще и быстрее. В уголовном процессе легче получить нужные сведения: провести обыск и допрос, заодно запугав конкурента, считает юрист Андрей Гривцов;
Собеседник «Медузы», работающий в компании по кибербезопасности, рассказал, что конкуренты дали взятку в МВД, чтобы те завели уголовное дело на компанию. В ответ на это его компания тоже дала взятку, и дело прекратили;
Инвестор Сергей Богданов рассказал изданию, что разработчики в регионах не распространяются о высоких доходах. Некоторые региональные компании регистрируются в Москве, чтобы не быть на виду у местных конкурентов. Богданов считает, что в отличие от Москвы, в небольших городах привлечь внимание может оборот 100 миллионов рублей;
Адвокат Дмитрий Григориади, представляющий IT-предпринимателей в уголовных делах, рассказал «Медузе», что технологическим компаниям сложно работать с государственными заказчиками. Достаточно одной жалобы на компанию, чтобы завести уголовное дело и заблокировать её счета;
Предприниматель Олег Звонов возглавлял акционерное общество «Оператор электронного правительства», принадлежащее Пензенской области. Он и другие IT-компании занимались цифровизацией региона. В начале 2018 года сменился глава области, после чего у Звонова потребовали отдать один из проектов под сопровождение другим людям. В сентября 2018 года в бизнес-структурах Звонова прошли обыски и при содействии ФСБ завели уголовное дело о «Превышении должностных полномочий» из-за задолженности перед «Оператором электронного правительства». Звонов пожаловался «Медузе» на давление со стороны чиновников, которые воспользовались сменой власти и и «делят рынок»;
В 2019 году основатель провайдера «Мароснет» Иван Лунгов не мог договориться с новыми акционерами бизнеса о способе ведения дел даже в арбитражном суде. По словам Лунгова, партнёры сначала сместили его с должности руководителя, а затем обвинили в краже имущества: техники и документов компании. На Лунгова завели уголовное дело, но прекратили после «звонка другу»;
Прекратить уголовное дело можно так же, как и завести его – за взятку, утверждает собеседник «Медузы». «Я не спал неделю, подключил какие-то свои каналы, через которых вышел на их руководителя, и решали это совсем в другом месте, в чёрных джипах»;
Одному из предпринимателей, против которого возбудили уголовное дело, сообщили, что дело можно закрыть за сумму «шестизначную в долларах», но он отказался и покинул Россию;
Открыть уголовное дело стоит около 100 тысяч евро, а закрыть – 150 тысяч евро. Такие же суммы бизнесмены платят, чтобы узнать, кто является заказчиком преследования, сообщил собеседник «Медузы», не уточняя, для какого региона актуальны цены.
Лис
Спасибо Путину, что вытащил нас из 90-х в 20-е
Особенный звук
Открыть уголовное дело стоит около 100 тысяч евро, а закрыть – 150 тысяч евро.
а повторно открыть закрытое за 150 будет стоить 200 тыщ?) у кого бабки первые кончатся, тот и проиграл, збс
сироп от щекотки
Открыть100 тысяч евро, а закрыть – 150 тысяч евро.
75к евро — оставить щелочку
Alexander Petcoglo
Хоть внесли немного ясности, на благо инвестиционному климату.