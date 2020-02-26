IT-компании «заказывают» уголовные дела, чтобы отомстить или «избавиться» от конкурентов. Всё, как в обычном бизнесе 1990-х.

Фото полиции Камчатского края

«Медуза» опубликовала расследование о конкуренции на российском IT-рынке, методы которой местами напоминают приёмы из 1990-х: заказные уголовные дела, запугивания и рейдерство. Журналисты издания пообщались с 70 собеседниками: предпринимателями из разных отраслей, IT-аналитиками, юристами и общественниками. В материале говорится о деле Ngnix, о Mail.ru Group и региональных бизнес-проектах.

Во время развития дела «Рамблера» против Nginx, представители российских IT-компаний говорили, что раньше подобные столкновения между небольшими и крупными компаниями не происходили. Тогда как на деле эта ситуация для IT-бизнеса стандартна, следует из расследования.