Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Arthur Khamzin
3463

Что произошло между Турцией и Сирией в Идлибе — и при чём тут Россия. Главное об обострении ситуации в регионе Материал редакции

После удара сирийских войск по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турция грозит масштабной операцией и уже нанесла ответный удар.

48 комментариев
В закладки
Аудио
Фото Aaref Watad, AFP

От авиаудара сирийских военных по Идлибу погибли 33 военнослужащих Турции. В ответ турецкие власти нанесли удары по сирийским войскам. Обострение ситуации в провинции предполагает серьёзный конфликт между Турцией, которая поддерживает сирийскую оппозицию, и Россией, которая поддерживает режим Башара Асада. Также эскалация грозит возникновением открытого военного противостояния между Турцией и Сирией.

Идлиб — это последний анклав, находящийся под контролем сирийской оппозиции. В августе 2019 года стороны подписали соглашение о прекращении огня, но затем неоднократно его нарушали. Ситуация обострилась в начале февраля, когда пятеро турецких солдат погибли от артобстрела сирийской армией. В ответ Турция нанесла ряд ударов, в результате которых «нейтрализовала» более 100 военных, один вертолёт и три танка.

Президент Турции ещё с начала февраля угрожает начать масштабную военную операцию в случае, если сирийские войска не отойдут от турецких наблюдательных постов. Она пока не стартовала, но Эрдоган назвал это вопросом времени.

Удар Сирии в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, после того, как сирийские войска совершили авиаудар. Цель атаки не раскрывается, но из-за неё погибло 33 турецких военных. Источники The Guardian среди повстанцев сообщили, что турецкие военнослужащие погибли при точечной атаке на деревню Балиун. По данным издания, группировку направляли в провинцию для помощи повстанческим группировкам в Сирии.

После гибели военных в Сирии многие турецкие операторы заблокировали гражданам доступ к соцсетям и другим сервисам. По данным мониторинговой организации NetBlocks, запрет коснулся Instagram, Twitter, Facebook и WhatsApp. Предположительно, причиной для ограничений сочли распространение в соцсетях недостоверных данных о числе погибших. Издание Dirilis Postasi уточнило, что власти также ограничили доступ к YouTube.

NetBlocks.org @netblocks
⚠️ Update: Twitter, Facebook, Instagram and Messenger are now blocked via multiple internet providers in #Turkey. Real-time network data indicate SNI filtering in effect by operators; incident ongoing - see live report 📉
📰https://netblocks.org/reports/social-media-blocked-in-turkey-as-idlib-military-crisis-escalates-r8VWGXA5 https://t.co/A12edOlNoi

Ответ Турции

Из-за обострения ситуации в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган созвал экстренное совещание. После него Турция нанесла ответные удары по сирийской армии в Идлибе. Турция использовала для этого «авиацию и наземные силы», заявил глава управления по связям администрации президента Фахретин Алтун. Детали и количество задействованных людей в операции он не уточнил.

По данным издания Daily Sabah, турецкие военные уничтожили конвой на одной из местных автострад. Информации о погибших пока нет.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся нападением на НАТО. Financial Times также уточнило, что Турция проведёт консультации со странами-участниками НАТО и, предположительно, может инициировать пятую статью Договора о коллективной обороне. Согласно ей, нападение на одну страну-участника расценивается как нападение на всех.

В Стамбуле после случившегося собрался митинг возле Генконсульства России, которая поддерживает власти Сирии. Видео с акции опубликовало агентство Anadolu.

ANADOLU AJANSI @anadoluajansi
❝Ey zalim Rusya ve zalim Esad, tarih boyunca adaletin kılıcı olmuş Türk Milleti’nin kahredici gazabını bekleyin. Mübarek üç ayların hürmetine Allah ordumuzu muzaffer kılsın❞

İdlib’teki saldırı Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi http://v.aa.com.tr/1747751 https://t.co/eJj6Z8Md0i

Позиция России в конфликте

Российские власти заявили, что турецкие военнослужащие погибли из-за того, что находились среди боевиков. В Минобороны уточнили, что атака производилась с учётом предоставленных данных турецкой стороной. Согласно им, военнослужащие не могли находиться в зоне авиаудара. Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что Россия не участвовала в указанной атаке.

Минобороны неоднократно утверждало, что турецкая армия поддерживает сирийских боевиков. На пресс-конференции 24 февраля глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что террористы несколько раз атаковали позиции сирийских войск и гражданские объекты с «наблюдательных постов Турецкой Республики».

Турецкие власти отвергли утверждения российского Министерства обороны. Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в разговоре с изданием Anadolu, что перед ведомство уведомило Россиию о местоположении турецких военных в Идлибе. Акар утверждает, что в указанной местности не было вооружённых группировок и отметил, что атака совершалась даже по военным машинам скорой помощи.

Позиция США и НАТО

НАТО и Госдепартамент США поддержали Турцию в конфликте с Сирией. В разговоре с Anadolu пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что глава Генсек организации Йенс Столтенберг осудил режим Башара Асада за проведённую атаку. Он также потребовал от обеих сторон проявить сдержанность и «предотвратить ухудшение ситуации».

Представитель Госдепартамента США заявил ТАСС, что США обеспокоены столкновениями между турецкими и сирийскими войсками, но подчеркнули, что выступают на стороне Турции, как союзника по НАТО. Дипломат также заявил, что США «призывает к немедленному прекращению наступления со стороны Асада». Он отметил, что сейчас американские власти рассматривают варианты по поддержке Турции.

Конфликт Турции и Сирии. В Идлибе сирийский…
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное…
tjournal.ru

#сирия #турция #политика #война

Разборы
Подписан
Отписаться
Фальсификация уголовных дел, рейдерство и подкуп силовиков: главное из расследования «Медузы» о конкуренции в IT-сфере
IT-компании «заказывают» уголовные дела, чтобы отомстить или «избавиться» от конкурентов. Всё, как в обычном бизнесе 1990-х.
10
25
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u0432\u043e\u0439\u043d\u0430","\u0442\u0443\u0440\u0446\u0438\u044f","\u0441\u0438\u0440\u0438\u044f"], "comments": 48, "likes": 25, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 146523, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 Feb 2020 13:08:18 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в ИТ
для разработчиков, маркетологов, аналитиков, менеджеров и других специалистов
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 146523, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/146523\/get","add":"\/comments\/146523\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/146523"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245417, "last_count_and_date": null }
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лев Люкшин

17

Опять парни не поспят....

Ответить

Подробный пистолет

Лев
0

Турция не далеко по часовому поясу, так что удобно. Можно и поспать

Ответить

Наим Алиев

16
Ответить

Alexei Kuksin

3

Утром читал тутошние комментарии и так не понял - за кого топить? За Эрдогана или за Путина?

Ответить

Иван Семёныч

Alexei
13

На одном стуле ихтамнеты Эрдогана с исламистами, на другом диктатор с поддержкой Путина

Ответить

Половый фонарь

Иван
1

Не особо он и диктатор, если учесть из кого состоит эта "оппозиция"

Ответить

Иван Семёныч

Половый
1

Ну вообще да, он легитимный президент. Но не все так думают, отсюда и трудность выбора)

Ответить

Уполномоченный ихтиандр

Иван
2

Нихуя себе не все так думают, чувак власть защищает свою как ты выразился "легитимную", уничтожая свой же народ

Сын предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, правившего страной с 1971 по 2000 год. Маршал.

Легитимный

Ответить

Жирный файл

Уполном…
1

Он небось уверен, что выборы в Сирии честные и справедливые

Ответить

Иван Семёныч

Жирный
0

Поебать Орлов) есть много стран, где выборов нет и ничег страшного

Ответить

Уполномоченный

Иван
3

До поры до времени ничего страшного, тут ты прав

Ответить

Жирный файл

Иван
0

Лично ты его легитимным называешь, а потом пишешь, что это дело сирийцев. ШУЕ.

Ответить

Иван Гессе

Жирный
0

легитимность понятие относительное

Ответить

Жирный файл

Иван
0

Справедливо

Ответить

Иван Семёныч

Уполном…
1

Мне поебать. Дело сирийцев, а не Эрдогана

Ответить

Евгений Кочин

Alexei
3

За мир, но с такими горячими парнями, у него мало шансов.

Ответить

Чудесный глобус

Alexei
2

за Сталина как обычно

Ответить

Сельскохозяйственный хот-дог

Alexei
0

Оба хуже.

Ответить

Anxo

Alexei
0

Топи за Зеленского

Ответить

Наим Алиев

3

Да ничего не будет, как всегда. Максимум — политическая игра на публику и взаимные угрозы

Ответить

Твиттерский Жук

Наим
4

Прокатимся бульдозером по турецким помидорам!

Ответить

Kyler

Наим
0

Они там уже что то перетерли, возможно уладили все противоречия

Ответить

Иван Иванов

2

Когда Иран не смог затеять Третью мировую

Сирия: Отдыхай братишка, а я за тебя отомщу!

Ответить

Карина Мирзаева

–4

Вот пожалуйста.
Потому что цивилизованному миру (который как ни странно поддерживает Турция) не нужен га ближнем востоке ещё один тиран религиозник, который и вызвал такую жестокую войну. Путинская Россия поддерживает Асада - главного виновника, провокатора начавшего репрессии псеводозаконными и незаконными (нанимая наемников) для убийства и подавления своих граждан.

Ответить

Аркадий Иванов

Карина
4
Ответить

Карина Мирзаева

Аркадий
–2

В этой войне достаточно сложно разобраться именно потому что путинские (а это почти все крупные СМИ) придерживаются техники недосказанности о начале проблем в Сирии.
А так же всегда называют оппозицию в Сирии - террористами.
Конечно из-за слабости страны сейчас там есть сильные ячейки террористов, но тем не менее, пока Асад продолжает (только благодаря путинской поддержке) убивать своих граждан эта война не закончится и настоящих террористов будет больше

Ответить

Карина Мирзаева

Карина
–2

А в итоге и наши военные тоже гибнут. Уверена что об этом нигде особо не говорят
Турция тоже имеет нечистые цели по поводу Сирии, но сейчас она гораздо ближе к стороне мира, чем Россия в Сирии

Ответить

Регулярный шар

Карина
1

военные

гибнут

Ответить

Регулярный шар

Регуляр…
0

Картинка настолько прикольная, что можно даже отдельным постом сделать

Ответить

Карина Мирзаева

Карина
–1

Помимо минусов, напишите мне где я не права и это даст повод ещё что-то почитать, чтобы иметь лучшее представление о ситуации?

Ответить

Иван Гессе

Карина
3

Потому что цивилизованному миру не нужен на ближнем востоке ещё один тиран религиозник

когда на одной стороне асад, а на другой эрдоган

Ответить

Карина Мирзаева

Иван
–2

На другой стороне ещё и сша, и другие страны НАТО. То есть, есть хотя бы надежда на что-то более спокойное чем гражданская война

Ответить

Иван Гессе

Карина
3

ПХАХАХАХАХ
ага, в ливии хорошо получилось. как там хафтар поживает? а сарадж?

Ответить

Карина Мирзаева

Иван
–1

Нет идеального шаблона как поступить в такой войне. Но одно я знаю наверняка Асад преступник и Россия по какой-то тупой многоходовочке путина* отправляет наших ребят его защищать. Я не пишу что Турция какая-то спасительница.

Ответить

Иван Гессе

Карина
3

Асад преступник

как и оппозиция
Я не пишу что Турция какая-то спасительница.

так тут и штаты с оон не особо тянут
я чёт ни одной успешной демократизации исламских стран военным путём не припоминаю. и если с саддамом вторжение ещё выглядит хотя бы убедительным из-за курдов, то замена асада на оппозицию не приведёт к уменьшению жертв и увеличению законности

Ответить

Карина Мирзаева

Иван
–1

Ок, да примеров хорошей демократии с приходом США мягко говоря что-то не вспомнится. Но везде были разные причины. Где-то грубый поверхностный подход США (период когда буши), где-то реальные сильные террорист. объединения. Но конкретно по Сирии, РФ как минимум должна выйти из конфликта

Ответить

Иван Гессе

Карина
2

рф туда пришла против игил
ты поддерживаешь участие турции и сша против асада, но не поддерживаешь участие рф против игил?
лол.
плюс  каким бы неприятным тебе ни был союзник в виде асада — это не значит что надо бежать от него отказываться, особенно учитывая дислокацию там наших баз.
для меня самого внутренняя политика важнее и первичнее, чем внешняя, но это не значит что от внешней надо отказываться

Ответить

Иван Семёныч

Карина
3

Кариночка, при всем уважении, хуйню несёшь. Асад с исламистами и воюет. А цивилизованный мир поддерживает диктатора с исламисткими наклонностями)

Ответить

Карина Мирзаева

Иван
0

Спасибо, но всё же Асад из меньшинства алавитов и именно это меньшинство хотел максимумально засунуть в правительство, грубо выбивая конкурентов. Это и было начало проблем. Но я по прежнему настроена на диалог

Ответить

Вертикальный череп

Карина
1

Путинская Россия поддерживает Асада - главного виновника

Но турки вторглись на территорию соседнего государства и умерли, наступая на какой-то населённый пункт вместе с вооруженными ими боевиками. Их туда кровавый Асад с пыней позвали чай пить?

Ответить

Судебный дебаркадер

Карина
0
Ответить

Карина Мирзаева

Судебный
0

Твоя реакция?

Ответить

Судебный дебаркадер

Карина
3

Кариночка, я смотрю, все твои гэополитичечкие комментарии это сугубо твои фантазии, лишь бы в контру Путену. Асад религиозник(типа он «убивает» «оппозицию» потому что они другой веры или что? Сирия одна из наиболее светских стран на бв) взял и начал убивать какую-то оппозицию? Он начал выполнять какие-то требования «оппозиции», но бабахов начали вооружать, так сказать падающего подтолкни. А вот где арабская весна была не нужна, и оказалась там случайно, как в Саудовской Аравии, там протестующим просто пиздюдей выписали, и на этом все.

Ответить

Карина Мирзаева

Судебный
0

Моё выражение Религиозник не совсем верное. Я имею ввиду что он АЛАВИТ(глупая автокоррекция или что там вместо Т9) (меньшинство) и в самом начале стал стремительно формировать окружение именно по принципу максимально больше алавитов. Вот это. Согласна что Сирия была не особо исламская в смысле уклада жизни граждан

Ответить

Половый фонарь

Карина
0

Карина, не лезь, Эрдоган тебя сожрет 

Ответить

Владислав Сурков

0
Конфликт Турции и Сирии. В Идлибе сирийский…
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное…
tjournal.ru
Ответить

Arthur Khamzin

Владислав
1

Я не понял зачем ты скинул сюда, учитывая, что она есть в новости

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

"весёлые" картинки: https://www.pscp.tv/w/1djGXQmQzwzJZ

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
На чеченского блогера, критиковавшего власти Чечни, совершили покушение. Он обезвредил нападавшего
Мужчина пришёл с молотком и рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного».
127
Интернет
В социальных сетях пользователи разделились на два лагеря.Против и за кормление грудью в общественных местах
В последние несколько дней в соцсетях снова ругаются и спорят о том, может ли кормящая женщина прикладывать младенца к груди в общественном месте или «родила — сиди дома».
348
Новости
Путин одобрил дату голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдёт 22 апреля
День сделают оплачиваемым выходным.
158
Популярное за три дня
Новости
Около российского посольства в Праге появилась площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской
Мэр города назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.
119
Технологии
Приложение для жалоб на неправильную парковку в любом городе РФ
Всем привет! Сделали приложение (пока только iOS) для жалоб на неправильно припаркованные автомобили, которое работает в любом городе.
181
Наука
Глобальное изменение климата является научным консенсусом
Стало немного грустно, что на TJ так много противников идеи о глобальном изменении климата. Кстати, «глобальное потепление» — не совсем научно корректный термин, и может вводить в заблуждение. Лучше всё таки использовать термин — глобальное изменение климата. Появляются даже комментарии типа: «Ну и хорошо что потеплеет, для России только на…
261

Прямой эфир

Kyler

Что произошло между Турцией и…

Alex Pavljenko

Запись в подсайте Москва

Иван Гессе

Что произошло между Турцией и…

Zoibana

Запись в подсайте Москва

Боярин

Что произошло между Турцией и…

Эзопов язык

У Голунова нашли наркотики. Снова

Боярин

Что произошло между Турцией и…

bro mi

Запись в подсайте Москва

bro mi

Запись в подсайте Москва

Anxo

Что произошло между Турцией и…

Боярин

Феминистский ролик журнала…

Карина Мирзаева

Что произошло между Турцией и…

Yaroslav Maltsev

Что произошло между Турцией и…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "df568b2f" }