После удара сирийских войск по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турция грозит масштабной операцией и уже нанесла ответный удар.

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Фото Aaref Watad, AFP

От авиаудара сирийских военных по Идлибу погибли 33 военнослужащих Турции. В ответ турецкие власти нанесли удары по сирийским войскам. Обострение ситуации в провинции предполагает серьёзный конфликт между Турцией, которая поддерживает сирийскую оппозицию, и Россией, которая поддерживает режим Башара Асада. Также эскалация грозит возникновением открытого военного противостояния между Турцией и Сирией.

Идлиб — это последний анклав, находящийся под контролем сирийской оппозиции. В августе 2019 года стороны подписали соглашение о прекращении огня, но затем неоднократно его нарушали. Ситуация обострилась в начале февраля, когда пятеро турецких солдат погибли от артобстрела сирийской армией. В ответ Турция нанесла ряд ударов, в результате которых «нейтрализовала» более 100 военных, один вертолёт и три танка.

Президент Турции ещё с начала февраля угрожает начать масштабную военную операцию в случае, если сирийские войска не отойдут от турецких наблюдательных постов. Она пока не стартовала, но Эрдоган назвал это вопросом времени.

Удар Сирии в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, после того, как сирийские войска совершили авиаудар. Цель атаки не раскрывается, но из-за неё погибло 33 турецких военных. Источники The Guardian среди повстанцев сообщили, что турецкие военнослужащие погибли при точечной атаке на деревню Балиун. По данным издания, группировку направляли в провинцию для помощи повстанческим группировкам в Сирии.

После гибели военных в Сирии многие турецкие операторы заблокировали гражданам доступ к соцсетям и другим сервисам. По данным мониторинговой организации NetBlocks, запрет коснулся Instagram, Twitter, Facebook и WhatsApp. Предположительно, причиной для ограничений сочли распространение в соцсетях недостоверных данных о числе погибших. Издание Dirilis Postasi уточнило, что власти также ограничили доступ к YouTube.

NetBlocks.org @netblocks

📰https://netblocks.org/reports/social-media-blocked-in-turkey-as-idlib-military-crisis-escalates-r8VWGXA5 https://t.co/A12edOlNoi ⚠️ Update: Twitter, Facebook, Instagram and Messenger are now blocked via multiple internet providers in #Turkey . Real-time network data indicate SNI filtering in effect by operators; incident ongoing - see live report 📉

Ответ Турции

Из-за обострения ситуации в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган созвал экстренное совещание. После него Турция нанесла ответные удары по сирийской армии в Идлибе. Турция использовала для этого «авиацию и наземные силы», заявил глава управления по связям администрации президента Фахретин Алтун. Детали и количество задействованных людей в операции он не уточнил.

По данным издания Daily Sabah, турецкие военные уничтожили конвой на одной из местных автострад. Информации о погибших пока нет.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся нападением на НАТО. Financial Times также уточнило, что Турция проведёт консультации со странами-участниками НАТО и, предположительно, может инициировать пятую статью Договора о коллективной обороне. Согласно ей, нападение на одну страну-участника расценивается как нападение на всех.

В Стамбуле после случившегося собрался митинг возле Генконсульства России, которая поддерживает власти Сирии. Видео с акции опубликовало агентство Anadolu.

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İdlib’teki saldırı Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi https://t.co/eJj6Z8Md0i ❝Ey zalim Rusya ve zalim Esad, tarih boyunca adaletin kılıcı olmuş Türk Milleti’nin kahredici gazabını bekleyin. Mübarek üç ayların hürmetine Allah ordumuzu muzaffer kılsın❞İdlib’teki saldırı Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi http://v.aa.com.tr/1747751

Позиция России в конфликте

Российские власти заявили, что турецкие военнослужащие погибли из-за того, что находились среди боевиков. В Минобороны уточнили, что атака производилась с учётом предоставленных данных турецкой стороной. Согласно им, военнослужащие не могли находиться в зоне авиаудара. Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что Россия не участвовала в указанной атаке.

Минобороны неоднократно утверждало, что турецкая армия поддерживает сирийских боевиков. На пресс-конференции 24 февраля глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что террористы несколько раз атаковали позиции сирийских войск и гражданские объекты с «наблюдательных постов Турецкой Республики».

Турецкие власти отвергли утверждения российского Министерства обороны. Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в разговоре с изданием Anadolu, что перед ведомство уведомило Россиию о местоположении турецких военных в Идлибе. Акар утверждает, что в указанной местности не было вооружённых группировок и отметил, что атака совершалась даже по военным машинам скорой помощи.

Позиция США и НАТО

НАТО и Госдепартамент США поддержали Турцию в конфликте с Сирией. В разговоре с Anadolu пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что глава Генсек организации Йенс Столтенберг осудил режим Башара Асада за проведённую атаку. Он также потребовал от обеих сторон проявить сдержанность и «предотвратить ухудшение ситуации».