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После удара сирийских войск по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турция грозит масштабной операцией и уже нанесла ответный удар.
От авиаудара сирийских военных по Идлибу погибли 33 военнослужащих Турции. В ответ турецкие власти нанесли удары по сирийским войскам. Обострение ситуации в провинции предполагает серьёзный конфликт между Турцией, которая поддерживает сирийскую оппозицию, и Россией, которая поддерживает режим Башара Асада. Также эскалация грозит возникновением открытого военного противостояния между Турцией и Сирией.
Идлиб — это последний анклав, находящийся под контролем сирийской оппозиции. В августе 2019 года стороны подписали соглашение о прекращении огня, но затем неоднократно его нарушали. Ситуация обострилась в начале февраля, когда пятеро турецких солдат погибли от артобстрела сирийской армией. В ответ Турция нанесла ряд ударов, в результате которых «нейтрализовала» более 100 военных, один вертолёт и три танка.
Президент Турции ещё с начала февраля угрожает начать масштабную военную операцию в случае, если сирийские войска не отойдут от турецких наблюдательных постов. Она пока не стартовала, но Эрдоган назвал это вопросом времени.
Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, после того, как сирийские войска совершили авиаудар. Цель атаки не раскрывается, но из-за неё погибло 33 турецких военных. Источники The Guardian среди повстанцев сообщили, что турецкие военнослужащие погибли при точечной атаке на деревню Балиун. По данным издания, группировку направляли в провинцию для помощи повстанческим группировкам в Сирии.
После гибели военных в Сирии многие турецкие операторы заблокировали гражданам доступ к соцсетям и другим сервисам. По данным мониторинговой организации NetBlocks, запрет коснулся Instagram, Twitter, Facebook и WhatsApp. Предположительно, причиной для ограничений сочли распространение в соцсетях недостоверных данных о числе погибших. Издание Dirilis Postasi уточнило, что власти также ограничили доступ к YouTube.
Из-за обострения ситуации в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган созвал экстренное совещание. После него Турция нанесла ответные удары по сирийской армии в Идлибе. Турция использовала для этого «авиацию и наземные силы», заявил глава управления по связям администрации президента Фахретин Алтун. Детали и количество задействованных людей в операции он не уточнил.
По данным издания Daily Sabah, турецкие военные уничтожили конвой на одной из местных автострад. Информации о погибших пока нет.
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся нападением на НАТО. Financial Times также уточнило, что Турция проведёт консультации со странами-участниками НАТО и, предположительно, может инициировать пятую статью Договора о коллективной обороне. Согласно ей, нападение на одну страну-участника расценивается как нападение на всех.
В Стамбуле после случившегося собрался митинг возле Генконсульства России, которая поддерживает власти Сирии. Видео с акции опубликовало агентство Anadolu.
Российские власти заявили, что турецкие военнослужащие погибли из-за того, что находились среди боевиков. В Минобороны уточнили, что атака производилась с учётом предоставленных данных турецкой стороной. Согласно им, военнослужащие не могли находиться в зоне авиаудара. Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что Россия не участвовала в указанной атаке.
Минобороны неоднократно утверждало, что турецкая армия поддерживает сирийских боевиков. На пресс-конференции 24 февраля глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что террористы несколько раз атаковали позиции сирийских войск и гражданские объекты с «наблюдательных постов Турецкой Республики».
Турецкие власти отвергли утверждения российского Министерства обороны. Минобороны Турции Хулуси Акар заявил в разговоре с изданием Anadolu, что перед ведомство уведомило Россиию о местоположении турецких военных в Идлибе. Акар утверждает, что в указанной местности не было вооружённых группировок и отметил, что атака совершалась даже по военным машинам скорой помощи.
НАТО и Госдепартамент США поддержали Турцию в конфликте с Сирией. В разговоре с Anadolu пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что глава Генсек организации Йенс Столтенберг осудил режим Башара Асада за проведённую атаку. Он также потребовал от обеих сторон проявить сдержанность и «предотвратить ухудшение ситуации».
Представитель Госдепартамента США заявил ТАСС, что США обеспокоены столкновениями между турецкими и сирийскими войсками, но подчеркнули, что выступают на стороне Турции, как союзника по НАТО. Дипломат также заявил, что США «призывает к немедленному прекращению наступления со стороны Асада». Он отметил, что сейчас американские власти рассматривают варианты по поддержке Турции.
Опять парни не поспят....
Турция не далеко по часовому поясу, так что удобно. Можно и поспать
Утром читал тутошние комментарии и так не понял - за кого топить? За Эрдогана или за Путина?
На одном стуле ихтамнеты Эрдогана с исламистами, на другом диктатор с поддержкой Путина
Не особо он и диктатор, если учесть из кого состоит эта "оппозиция"
Ну вообще да, он легитимный президент. Но не все так думают, отсюда и трудность выбора)
Нихуя себе не все так думают, чувак власть защищает свою как ты выразился "легитимную", уничтожая свой же народ
Сын предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, правившего страной с 1971 по 2000 год. Маршал.
Легитимный
Он небось уверен, что выборы в Сирии честные и справедливые
Поебать Орлов) есть много стран, где выборов нет и ничег страшного
Лично ты его легитимным называешь, а потом пишешь, что это дело сирийцев. ШУЕ.
легитимность понятие относительное
Да ничего не будет, как всегда. Максимум — политическая игра на публику и взаимные угрозы
Когда Иран не смог затеять Третью мировую
Сирия: Отдыхай братишка, а я за тебя отомщу!
Вот пожалуйста.
Потому что цивилизованному миру (который как ни странно поддерживает Турция) не нужен га ближнем востоке ещё один тиран религиозник, который и вызвал такую жестокую войну. Путинская Россия поддерживает Асада - главного виновника, провокатора начавшего репрессии псеводозаконными и незаконными (нанимая наемников) для убийства и подавления своих граждан.
В этой войне достаточно сложно разобраться именно потому что путинские (а это почти все крупные СМИ) придерживаются техники недосказанности о начале проблем в Сирии.
А так же всегда называют оппозицию в Сирии - террористами.
Конечно из-за слабости страны сейчас там есть сильные ячейки террористов, но тем не менее, пока Асад продолжает (только благодаря путинской поддержке) убивать своих граждан эта война не закончится и настоящих террористов будет больше
А в итоге и наши военные тоже гибнут. Уверена что об этом нигде особо не говорят
Турция тоже имеет нечистые цели по поводу Сирии, но сейчас она гораздо ближе к стороне мира, чем Россия в Сирии
военные
гибнут
Картинка настолько прикольная, что можно даже отдельным постом сделать
Помимо минусов, напишите мне где я не права и это даст повод ещё что-то почитать, чтобы иметь лучшее представление о ситуации?
Потому что цивилизованному миру не нужен на ближнем востоке ещё один тиран религиозник
когда на одной стороне асад, а на другой эрдоган
На другой стороне ещё и сша, и другие страны НАТО. То есть, есть хотя бы надежда на что-то более спокойное чем гражданская война
ПХАХАХАХАХ
ага, в ливии хорошо получилось. как там хафтар поживает? а сарадж?
Нет идеального шаблона как поступить в такой войне. Но одно я знаю наверняка Асад преступник и Россия по какой-то тупой многоходовочке путина* отправляет наших ребят его защищать. Я не пишу что Турция какая-то спасительница.
Асад преступник
как и оппозиция
Я не пишу что Турция какая-то спасительница.
так тут и штаты с оон не особо тянут
я чёт ни одной успешной демократизации исламских стран военным путём не припоминаю. и если с саддамом вторжение ещё выглядит хотя бы убедительным из-за курдов, то замена асада на оппозицию не приведёт к уменьшению жертв и увеличению законности
Ок, да примеров хорошей демократии с приходом США мягко говоря что-то не вспомнится. Но везде были разные причины. Где-то грубый поверхностный подход США (период когда буши), где-то реальные сильные террорист. объединения. Но конкретно по Сирии, РФ как минимум должна выйти из конфликта
рф туда пришла против игил
ты поддерживаешь участие турции и сша против асада, но не поддерживаешь участие рф против игил?
лол.
плюс каким бы неприятным тебе ни был союзник в виде асада — это не значит что надо бежать от него отказываться, особенно учитывая дислокацию там наших баз.
для меня самого внутренняя политика важнее и первичнее, чем внешняя, но это не значит что от внешней надо отказываться
Кариночка, при всем уважении, хуйню несёшь. Асад с исламистами и воюет. А цивилизованный мир поддерживает диктатора с исламисткими наклонностями)
Спасибо, но всё же Асад из меньшинства алавитов и именно это меньшинство хотел максимумально засунуть в правительство, грубо выбивая конкурентов. Это и было начало проблем. Но я по прежнему настроена на диалог
Путинская Россия поддерживает Асада - главного виновника
Но турки вторглись на территорию соседнего государства и умерли, наступая на какой-то населённый пункт вместе с вооруженными ими боевиками. Их туда кровавый Асад с пыней позвали чай пить?
Твоя реакция?
Кариночка, я смотрю, все твои гэополитичечкие комментарии это сугубо твои фантазии, лишь бы в контру Путену. Асад религиозник(типа он «убивает» «оппозицию» потому что они другой веры или что? Сирия одна из наиболее светских стран на бв) взял и начал убивать какую-то оппозицию? Он начал выполнять какие-то требования «оппозиции», но бабахов начали вооружать, так сказать падающего подтолкни. А вот где арабская весна была не нужна, и оказалась там случайно, как в Саудовской Аравии, там протестующим просто пиздюдей выписали, и на этом все.
Моё выражение Религиозник не совсем верное. Я имею ввиду что он АЛАВИТ(глупая автокоррекция или что там вместо Т9) (меньшинство) и в самом начале стал стремительно формировать окружение именно по принципу максимально больше алавитов. Вот это. Согласна что Сирия была не особо исламская в смысле уклада жизни граждан