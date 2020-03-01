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TJ побывал на открытии и теперь рассказывает о впечатлениях.
29 февраля открылось одно из самых ожидаемых московских общественных пространств — тематический развлекательный парк «Остров мечты». Вокруг проекта ещё до открытия возникло много споров: создателей обвиняли в уничтожении природной зоны в центре Москвы и постройке обычного торгово-развлекательного комплекса под прикрытием детского парка аттракционов.
Застройщик самого большого крытого парка в Европе уверяет, что «Остров мечты» затмит «Диснейленд», а к спорному виду замка на входе надо просто привыкнуть. Редактор TJ побывала на открытии, сравнила «ожидание» и «реальность» и даже немного прокатилась на аттракционах.
Парк начали строить в 2015 году в Нагатинской пойме, на территории бывших золоотвалов завода ЗИЛ. Открытие «Острова мечты» планировалось ещё в 2018 году, но застройщик несколько раз переносил сроки.
Строительством занимался холдинг «Остров мечты», принадлежащий группе «Регионы» братьев Амирана и Алихана Муцоевых. Девелоперам принадлежат торгово-развлекательные центры «Июнь» в Москве, Петербурге, Красноярске и других городах. Отец Мусоевых — депутат Государственной думы и бывший бизнесмен Зелимахан Муцоев.
В парк инвестировали около 1,5 миллиардов долларов, из них кредит около 500 миллионов долларов выдал банк ВТБ. По словам Амирана Мусоева, высокая стоимость строительства объясняется сложной стеклянной крышей, необычным фундаментом и дорогими аттракционами.
Изначально парк планировали сделать совместно со студией DreamWorks, но Мусоевы отказались от идеи монобрендового пространства, чтобы собрать в нём зоны российских и зарубежных мультфильмов. Сотрудничество с «Союзмультфильмом» также не состоялось из-за невыгодных условий, предложенных «Островом мечты».
В итоге в парке появились зоны зарубежных мультфильмов «Черепашки-ниндзя», «Смурфики», «Монстры на каникулах» и «Hello Kitty». Остальные пять зон занимают персонажи, созданные российскими художниками с нуля или основанные на рассказах о Маугли и Снежной королеве.
«Остров Мечты» разделён на зоны: тематический парк с девятью «сказочными мирами», городской променад с магазинами, ресторанами и фуд-кортом и ландшафтный парк. Позже обещают построить набережную, гостиницу и детскую яхтенную школу.
Бесплатно можно посетить променад и ландшафтный парк. Цены на билеты в тематический парк в будние дни — 1900 рублей для ребёнка, 2200 рублей для взрослого и 7400 на семью с двумя детьми, а в выходные —2600, 2900 и 9900 рублей соответственно. Билет Fast Pass для прохода без очередей стоит примерно в два раза дороже. По словам Мусоева, ожидается, что большая часть туристов будет из Москвы — этим объясняется высокая стоимость билетов.
Против строительства парка протестовали москвичи, опасаясь полного уничтожения деревьев в пойме. По мнению жителей, строительство дороги ухудшит и так плохую транспортную ситуацию в районе, а обещанный детский парк развлечений — очередной торгово-развлекательный центр.
Застройщик утверждал, что помимо крытой зоны, на территории поймы останется парк с зелёными насаждениями. По данным комитета строительного надзора Москвы, из 6750 деревьев на территории Нагатинской поймы для строительства «Острова мечты» вырубили 6610 деревьев. Взамен посадить предполагалось 115 деревьев.
Ближайшее к парку метро — «Технопарк», идти от него до парка нужно около пяти минут. Но можно доехать и от других ближайших станций на бесплатных муниципальных автобусах. От метро ведёт надземный переход — это, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, первый аттракцион на пути к парку.
На рендерах здание выглядит практически так же, как в итоговом варианте. Огромная парковка лишилась деревьев и выглядит, как огромное асфальтовое поле. Зачем было делать парковку на входе — главном месте перед парком, непонятно. В соцсетях ещё на начальных этапах строительства предлагали сделать её подземной или хотя бы многоуровневой, в стороне от «Острова».
Встречают первых посетителей многочисленные сотрудники полиции и Росгвардии.
Аллея тоже отличается от рендера — деревьев и кустарников оказалось явно меньше. Можно надеяться, что весной станет больше зелени. На пути ко входу несколько фонтанов, но они пока не работают.
Вблизи «замок» кажется ещё хуже: зеркальные пластиковые окна, примитивная архитектура и не слишком качественная имитация камня. Впрочем, авторы проекта довольны результатом и утверждают, что выбрали этот вариант из многих. Можно было сделать современно и стильно.
Главный вход перекрыт — всех посетителей отправили к боковым входам через 300 метров. Все шли по дороге мимо ведёр с водой, тряпок и кучи мусора. Парк показался не слишком готовым к открытию: на площадке остался строительный мусор, а также нераспакованные детали интерьера и грязные окна.
В городском променаде расположены прогулочные зоны на улицах, имитирующих Барселону, Лондон и Беверли-Хиллс и Рим — даже Колизей есть. В центре променада — площадь Москвы с фонтаном, кафе и зонами отдыха.
В зданиях расположены магазины и рестораны: правда, большинство заведений ещё не открылось. Эта зона полностью бесплатная. Если относиться к променаду, как к торгово-развлекательному комплексу, а не части парка аттракционов, то претензий нет.
Людей развлекали певцы, актёры и персонажи мультфильмов. В торговой зоне есть много мест для отдыха: гамаки, пуфики и лавочки. Стеклянная крыша выглядит эффектно.
Зона променада переходит в тематический парк с девятью зонами:
К выбору тематики зон я настроена скептически и придерживаюсь мнения, что парк «слепили из того, что было». Очевидно, что права на какие-то франшизы не получить. Впрочем, многие дети на открытии показывали, что прекрасно знают персонажей «Острова мечты».
В каждой зоне расположены аттракционы, кафе и магазины с «мерчём». Декорации выполнены как минимум неплохо: здания и металлические конструкции состарили, в зоне «Снежной Королевы» добавили искусственный снег на ёлки и пол.
Замок «Hello Kitty» показался очень знакомым. Вероятно, я видела его на заставке некоторых мультфильмов.
«Деревня Смурфиков» — территория исключительно для маленьких детей. Аттракционов для взрослых тут нет.
В «Заброшенный дом» — аттракцион в стиле фильмов ужасов — я зайти не смогла. Пресс-карта тут не действовала, тогда как очереди были огромными.
Больше всего понравилась зона «Черепашек-ниндзя»: декорации настолько реалистичны, будто ходишь по настоящим улицам. Здесь находятся американские горки, проходящие сквозь дома и над улицей. Но аттракцион я не опробовала, потому что его пока не открыли.
Есть кафе, где можно поесть любимую пиццу «Черепашек». Кататься на аттракционе в виде молота внутри дома можно только людям с ростом от 130 до 185 сантиметров, потому что он проходит близко к декорациям. При мне нескольких слишком высоких посетителей не пустили на него.
Вторая зона в моём личном рейтинге — «Маугли в стране динозавров». Здесь больше всего аттракционов для взрослых и двигающиеся фигуры доисторических животных. Правда, есть и спорные моменты: нелепые папоротники, неуместный плюшевый тигр в «джунглях» и обезьяна будто бы в лёгком экзистенциальном кризисе.
Fast Pass можно использовать не везде. Например, один из родителей отметил бесполезность более дорогого билета на аттракционе «Лётная школа»: «За эти деньги я мог купить коньяк и поймать такие же вертолёты».
Судя по дню открытия, Fast Pass действительно помогает посетителям, но иногда и с ним приходится ждать больше часа. К недостаткам парка следует отнести отсутствие счётчика времени, которое придётся провести в очередях. Такой, например, есть в «Диснейленде».
Пользователи соцсетей начали активно обсуждать «московский Диснейленд» ещё до открытия. К примеру, качество архитектуры замка вызывает сомнения даже у тех, кто не был в оригинальном «Диснейленде».
Одна из главных претензий — огромная парковка перед парком. В соцсетях удивлены, что большую территорию земли в ценном месте залили асфальтом вместо того, чтобы сделать подземный или многоуровневый паркинг.
Некоторые пользователи сочли стоимость билетов в парк завышенной. Аргумент заключается в том, что не все семьи могут потратить такую сумму за билеты. Других возмутил размер инвестиций в проект.
В Твиттере также обратили внимание, что проезд на муниципальных автобусах к частному парку сделали бесплатным. В комментариях под постом Мосгортранса отметили, что в парк можно удобно добраться и обычными способами.
Некоторые настроены не так критически, и призывают недовольных ценить то, что есть.
Построили русский диснейленд, а они возмущаются.
никогда не любил диснейленды, но "русским диснейлендом" это можно назвать только если русский значит уродский
ты правда только по фотке сравнил? или посещал оба места
фотки недостаточно оценить архитектуру?
меня полярность удивляет. Видимо среднего между уродством и эталонным диснейлендом не может существовать в принципе.
Я посещал оба места. Я могу сказать, что этот Остров - это хуйня полнейшая? Даже в Сочи парк не эталонный, но можно сказать "норм", в этом же парке "неплохо" можно применить только к ТЦ, но кто сегодня ходит в ТЦ вообще - отдельный вопрос
Можешь говорить, что угодно. Вопрос был Ивану, так так мне его мнение обычно интересно.
Как и всё русское, что строится приближенными к царю - получилось говно, все просто констатируют факт, никто особо не возмущается. Народ должен знать, что наши олигархи - беспросветно тупые навозные жуки
>«Остров мечты» затмит «Диснейленд», а к спорному виду замка на входе надо просто привыкнуть.
Бля, уж лучше многоэтажки чем это
Не переживай, там вокруг него ещё планируется жилая застройка высотой 125 метров
После прочтения статьи могу только пожелать уважаемым москвичам удачного посещения этой хуйни. Лел
Слишком сказочный фасад не впишется — надо было добавить в него российский дух.
Главный вход перекрыт — всех посетителей отправили к боковым входам через 300 метров. Все шли по дороге мимо ведёр с водой, тряпок и кучи мусора.
Добавили!
Статья офигенно написана, столько аллегорий в каждой фразе, в каждой цитате. С душой!
Проезжая мимо ещё только строящегося Острова мечты было видно, что проект неудачный, а когда прочёл про 150 магазинов внутри, всё встало на свои места, очередной ТРЦ. Надеюсь там откроют какой-нибудь Ашан для колорита.
По поводу цен, то кмк главная проблема, что развлечение за эти деньги не сильно отличается от других развлекательных парков, которых в Москве большой выбор, а ценник в несколько раз меньше.
P. S. Почему на фото из зоны Черепашек-ниндзя, нет самих черепашек, шредера, кренга итд. Это было бы мотивацией для меня туда зайти.
Я очень надеюсь, что этот проект провалится и люди не поедут туда теми толпами, которые ожидает застройщик (50млн в первый год), иначе несчастный общественный транспорт просто загнётся, а проспект Андропова там и так не едет
Даже в Москве нет такого количества платежеспособного населения, чтобы их ожидания стали реальностью.
Остров Мечты - самое уродливое, что я видела в своей архитекторской жизни. Это ад для архитектора. Но моему сыну 13 лет. Это значит, что скоро я пойду туда как миленькая и, пока сынуля наслаждается аттракционами, буду эстетически страдать
Объясните, а почему бы этой архитекторке не объяснить сынуле почему этот остров говно и не пойти в другое место? Вкус детям прививать кто будет, застройщик?
Дама вообще слабо представляет потребности своего сына, парню в 13+ лет уже девочки интересны, а не деревня смурфиков.
Возможно она пиздит и ей самой хочется в деревню смурфиков, но приходится прикрывать жопу сыном
строят-строят, а выходит всегда жигули
Хуйня ебучая. Столько деревьев было – пиздато же. Нет, сука, мы нахуй всё продадим и всё испортим, лишь бы для заработка. Говноеды.
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Ссылка левая
Я так и не понял, Мусоев или Муцоев. Они же все через ц, а не через с
Меня больше всего поразило разделение проходов на тротуар и проезжую часть. ВНУТРИ ПАРКА. С БОРДЮРАМИ И ПЕРЕПАДОМ ВЫСОТ.
Не удивлюсь, если где-нибудь внутри "улицы" будут с тремя рядами заборов.
Сотрудничество с «Союзмультфильмом» также не состоялось из-за невыгодных условий, предложенных «Островом мечты».
По ссылке открывается новость "ВымпелКом» объявил закрытый конкурс для исполнения «закона Яровой"
Слишком сказочный фасад не впишется — надо было добавить в него российский дух.
Хотели сделать диснейлен, в итоге не договорились с Союзмультфильм, не договорились с DreamWorks
Родственники депутата госдумы строят объект за 1.5 млрд $, еще и жирном месте напротив метро, еще и бесплатный городской транспорт
Катя так сколько ты заплатила за билет в парк?
В статье же написано, что у неё была пресс-карта
ожидается, что большая часть туристов будет из Москвы
Москва настолько уже разрослась, что если ты из одного округа в другой едешь, то ты турист
А я и не шутил, сам так ездил с западного округа в восточный, много нового для себя открыл. Больше не езжу 😂
Но ведь уебище и там и там
Неплохой разбор на тему почему это плохо. Как хотели подружиться с Dreamworks, но не получилось даже с Союзмультфильмом; про природу всякое, пассажиропоток и природу.
При желании можно чем то дополнить материал
fastpass в диснейленде - приложение, в котором выбираешь удобное время ( из спец графика) и подходишь без очереди, фастпасс у нас - x2 билета нахуй
Диснейленд, сикс флагс и другие - парк аттракционов с ресторанами и ГИФТ шопами, парк у нас - ТРЦ с аттракционами
@mosgortrans_ru А почему за наш счёт проезд к ПЛАТНОМУ ПАРКУ сделали БЕСПЛАТНЫМ? Может и парк сделать бесплатным?!
хуй с ним с парком, как же печально, что такие мудаки рядом где-то живут