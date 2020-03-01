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Екатерина Кузнецова
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В Москве открылся парк развлечений «Остров Мечты»: его критикуют за примитивный внешний вид и разрушенную природную зону Материал редакции

TJ побывал на открытии и теперь рассказывает о впечатлениях.

52 комментария
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Фото TJ

29 февраля открылось одно из самых ожидаемых московских общественных пространств — тематический развлекательный парк «Остров мечты». Вокруг проекта ещё до открытия возникло много споров: создателей обвиняли в уничтожении природной зоны в центре Москвы и постройке обычного торгово-развлекательного комплекса под прикрытием детского парка аттракционов.

Застройщик самого большого крытого парка в Европе уверяет, что «Остров мечты» затмит «Диснейленд», а к спорному виду замка на входе надо просто привыкнуть. Редактор TJ побывала на открытии, сравнила «ожидание» и «реальность» и даже немного прокатилась на аттракционах.

Стоимость строительства парка — 1,5 миллиарда долларов

Парк начали строить в 2015 году в Нагатинской пойме, на территории бывших золоотвалов завода ЗИЛ. Открытие «Острова мечты» планировалось ещё в 2018 году, но застройщик несколько раз переносил сроки.

Строительством занимался холдинг «Остров мечты», принадлежащий группе «Регионы» братьев Амирана и Алихана Муцоевых. Девелоперам принадлежат торгово-развлекательные центры «Июнь» в Москве, Петербурге, Красноярске и других городах. Отец Мусоевых — депутат Государственной думы и бывший бизнесмен Зелимахан Муцоев.

В парк инвестировали около 1,5 миллиардов долларов, из них кредит около 500 миллионов долларов выдал банк ВТБ. По словам Амирана Мусоева, высокая стоимость строительства объясняется сложной стеклянной крышей, необычным фундаментом и дорогими аттракционами.

Изначально парк планировали сделать совместно со студией DreamWorks, но Мусоевы отказались от идеи монобрендового пространства, чтобы собрать в нём зоны российских и зарубежных мультфильмов. Сотрудничество с «Союзмультфильмом» также не состоялось из-за невыгодных условий, предложенных «Островом мечты».

В итоге в парке появились зоны зарубежных мультфильмов «Черепашки-ниндзя», «Смурфики», «Монстры на каникулах» и «Hello Kitty». Остальные пять зон занимают персонажи, созданные российскими художниками с нуля или основанные на рассказах о Маугли и Снежной королеве.

«Остров Мечты» разделён на зоны: тематический парк с девятью «сказочными мирами», городской променад с магазинами, ресторанами и фуд-кортом и ландшафтный парк. Позже обещают построить набережную, гостиницу и детскую яхтенную школу.

Фото мэрии Москвы

Бесплатно можно посетить променад и ландшафтный парк. Цены на билеты в тематический парк в будние дни — 1900 рублей для ребёнка, 2200 рублей для взрослого и 7400 на семью с двумя детьми, а в выходные —2600, 2900 и 9900 рублей соответственно. Билет Fast Pass для прохода без очередей стоит примерно в два раза дороже. По словам Мусоева, ожидается, что большая часть туристов будет из Москвы — этим объясняется высокая стоимость билетов.

Мы, естественно, сделали исследования. Так вот, если бы мы ориентировались только на них, то цена обычного билета составляла бы 4500–5000 рублей, а VIP-билета — 7000.

Амиран Мусоев
создатель «Острова мечты»

Против строительства парка протестовали москвичи, опасаясь полного уничтожения деревьев в пойме. По мнению жителей, строительство дороги ухудшит и так плохую транспортную ситуацию в районе, а обещанный детский парк развлечений — очередной торгово-развлекательный центр.

Застройщик утверждал, что помимо крытой зоны, на территории поймы останется парк с зелёными насаждениями. По данным комитета строительного надзора Москвы, из 6750 деревьев на территории Нагатинской поймы для строительства «Острова мечты» вырубили 6610 деревьев. Взамен посадить предполагалось 115 деревьев.

​Слева — Нагатинская пойма до начала строительства «Острова мечты», справа — сейчас

Парк кажется не слишком готовым к открытию: на территории лежат горы мусора и инструменты

Ближайшее к парку метро — «Технопарк», идти от него до парка нужно около пяти минут. Но можно доехать и от других ближайших станций на бесплатных муниципальных автобусах. От метро ведёт надземный переход — это, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, первый аттракцион на пути к парку.

​Траволатор в переходе от Технопарка к «Острову Мечты» Фото Sobyanin.ru

На рендерах здание выглядит практически так же, как в итоговом варианте. Огромная парковка лишилась деревьев и выглядит, как огромное асфальтовое поле. Зачем было делать парковку на входе — главном месте перед парком, непонятно. В соцсетях ещё на начальных этапах строительства предлагали сделать её подземной или хотя бы многоуровневой, в стороне от «Острова».

Рендер ГК «Регионы»
Часть парковки при входе

Встречают первых посетителей многочисленные сотрудники полиции и Росгвардии.

​Вход в парк «Остров мечты»

Аллея тоже отличается от рендера — деревьев и кустарников оказалось явно меньше. Можно надеяться, что весной станет больше зелени. На пути ко входу несколько фонтанов, но они пока не работают.

Вблизи «замок» кажется ещё хуже: зеркальные пластиковые окна, примитивная архитектура и не слишком качественная имитация камня. Впрочем, авторы проекта довольны результатом и утверждают, что выбрали этот вариант из многих. Можно было сделать современно и стильно.

Слишком сказочный фасад не впишется — надо было добавить в него российский дух. Мы сделали тысячи проектов фасадов и в конце концов выбрали вот этот. Надо некоторое время с ним пожить, чтобы он вам понравился.

Амиран Муцоев
создатель «Острова мечты»

Главный вход перекрыт — всех посетителей отправили к боковым входам через 300 метров. Все шли по дороге мимо ведёр с водой, тряпок и кучи мусора. Парк показался не слишком готовым к открытию: на площадке остался строительный мусор, а также нераспакованные детали интерьера и грязные окна.

Первая часть комплекса — бесплатная и без аттракционов. По факту, это торговый центр

В городском променаде расположены прогулочные зоны на улицах, имитирующих Барселону, Лондон и Беверли-Хиллс и Рим — даже Колизей есть. В центре променада — площадь Москвы с фонтаном, кафе и зонами отдыха.

В зданиях расположены магазины и рестораны: правда, большинство заведений ещё не открылось. Эта зона полностью бесплатная. Если относиться к променаду, как к торгово-развлекательному комплексу, а не части парка аттракционов, то претензий нет.

Людей развлекали певцы, актёры и персонажи мультфильмов. В торговой зоне есть много мест для отдыха: гамаки, пуфики и лавочки. Стеклянная крыша выглядит эффектно.

Тематический парк с аттракционами

Зона променада переходит в тематический парк с девятью зонами:

  • «Отель Трансильвания»;
  • «Деревня Смурфиков»;
  • «Hello Kitty»;
  • «Черепашки-ниндзя»;
  • «Замок Снежной Королевы»;
  • «Маугли в стране динозавров»;
  • «Сказочная деревня»;
  • «Заброшенный дом»;
  • «Гонка мечты».

К выбору тематики зон я настроена скептически и придерживаюсь мнения, что парк «слепили из того, что было». Очевидно, что права на какие-то франшизы не получить. Впрочем, многие дети на открытии показывали, что прекрасно знают персонажей «Острова мечты».

Вход в тематические зоны

В каждой зоне расположены аттракционы, кафе и магазины с «мерчём». Декорации выполнены как минимум неплохо: здания и металлические конструкции состарили, в зоне «Снежной Королевы» добавили искусственный снег на ёлки и пол.

Замок «Hello Kitty» показался очень знакомым. Вероятно, я видела его на заставке некоторых мультфильмов.

«Деревня Смурфиков» — территория исключительно для маленьких детей. Аттракционов для взрослых тут нет.

В «Заброшенный дом» — аттракцион в стиле фильмов ужасов — я зайти не смогла. Пресс-карта тут не действовала, тогда как очереди были огромными.

Больше всего понравилась зона «Черепашек-ниндзя»: декорации настолько реалистичны, будто ходишь по настоящим улицам. Здесь находятся американские горки, проходящие сквозь дома и над улицей. Но аттракцион я не опробовала, потому что его пока не открыли.

Есть кафе, где можно поесть любимую пиццу «Черепашек». Кататься на аттракционе в виде молота внутри дома можно только людям с ростом от 130 до 185 сантиметров, потому что он проходит близко к декорациям. При мне нескольких слишком высоких посетителей не пустили на него.

Вторая зона в моём личном рейтинге — «Маугли в стране динозавров». Здесь больше всего аттракционов для взрослых и двигающиеся фигуры доисторических животных. Правда, есть и спорные моменты: нелепые папоротники, неуместный плюшевый тигр в «джунглях» и обезьяна будто бы в лёгком экзистенциальном кризисе.

Fast Pass можно использовать не везде. Например, один из родителей отметил бесполезность более дорогого билета на аттракционе «Лётная школа»: «За эти деньги я мог купить коньяк и поймать такие же вертолёты».

Судя по дню открытия, Fast Pass действительно помогает посетителям, но иногда и с ним приходится ждать больше часа. К недостаткам парка следует отнести отсутствие счётчика времени, которое придётся провести в очередях. Такой, например, есть в «Диснейленде».

Denise at Mousesteps @Mousesteps
I wish we had more park time this week, it never got too crowded. 10 minutes was the wait about an hour ago for Pirates and the line was shorter when we left. #disneyland https://t.co/vwZ8Nuv3lU

В соцсетях недовольны внешним видом «замка» и возмущаются огромной парковкой у входа

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать «московский Диснейленд» ещё до открытия. К примеру, качество архитектуры замка вызывает сомнения даже у тех, кто не был в оригинальном «Диснейленде».

Казекаг_иня диванных войск @mammyvulture
Для кого-то Остров мечты, а для кого-то Остров архитектурного кошмара.
Бабок там попилили знатно
Коля Шваб @NikoStolz
Ужас какой. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что человек, проектировавший этот вырвиглазный сарай с башенками, не видел вживую ни одного настоящего замка. https://t.co/9Pwm3poDuU
Уродина Красивая @JokerLolibel
Мои дома в симс без дополнений выглядели лучше, чем Остров мечты
Anastasia MiraMarta @miramarta22
Блин мне серьёзно оч интересно что было в голове дизайнера когда он это делал. С чего он взял что сочетание жёлтого, красного, синего и зелёного - это ппц как круто, прям таки остров МЕЧТЫ
София🦄🥂🌈 @SherylKamelot
Остров Мечты - самое уродливое, что я видела в своей архитекторской жизни. Это ад для архитектора.
Но моему сыну 13 лет.
Это значит, что скоро я пойду туда как миленькая и, пока сынуля наслаждается аттракционами, буду эстетически страдать. https://t.co/12nXRjgoJC
Понтий Пилат @Procurator_V
>Тематический детский парк «Остров мечты» в Москве, самый крупный крытый парк в мире. Объект строился 3 года на средства частных инвесторов, всего было вложено 1,5млрд.$

Выглядит максимально дешево, лол. И вообще смотрится как попытка "сделать кусочек Европы" по памяти на даче. https://t.co/8bYO1C8QLA
Коля Шваб @NikoStolz
Дорогая мэрия Москвы. За весьма скромный прайс я готов организовать лицам, согласующим стройки торговых и развлекательных центров города, обзорный тур по замкам Европы, чтобы больше такое позорище, имитирующее "сказочный замок" в крупнейшем городе восточной Европы не появлялось. https://t.co/IF4KRBRuxN
Саша Усольцев @usolt
Не так страшен фасад Острова мечты, как его задворки 😞 https://t.co/B5aNhRnBmc
Aviasales.ru @aviasales
Играть в майнкрафт, а может лучше.... прилететь в Москву посетить столичный Диснейленд? https://t.co/uckwRDLWZn

Одна из главных претензий — огромная парковка перед парком. В соцсетях удивлены, что большую территорию земли в ценном месте залили асфальтом вместо того, чтобы сделать подземный или многоуровневый паркинг.

Aleksandr @monteKlever
А деревья будут? https://t.co/PGZl9dDWZ4
Emin @Emin_photo
Стремное строение. Почему нельзя было парковку сделать подземной или хотя бы многоуровневой? https://t.co/XPkD5Ehia6
Городские проекты @Gorod_Proekt
А мы правильно поняли, что для московских властей Остров Мечты — это парковка спереди, а сзади красивые декорации, чтобы не так скучно было парковаться? https://t.co/3INOJWpHJO
Constantine @CKonovalov
Как можно было додуматься построить перед «русским Диснейлендом» парковку, а не спрятать её сбоку как в Париже, где поезда местного МЦД привозят к самому входу?
В чём была сложность приблизить всю эту адскую постройку к метро Технопарк?

В этом проекте плохо всё в каждой детали. https://t.co/jAulmBBhlq

Некоторые пользователи сочли стоимость билетов в парк завышенной. Аргумент заключается в том, что не все семьи могут потратить такую сумму за билеты. Других возмутил размер инвестиций в проект.

Коля Шваб @NikoStolz
Стоимость строительства 1,5млрд долларов???
Знаете, что можно было построить за 1,5млрд долларов?
Букингемский дворец в Лондоне оценивается в 1,5млрд долларов https://t.co/i3kVZUaY2L
Сталина Гуревич @1133488
Как следует из официального сайта нового московского парка: «Остров Мечты»–социально значимый объект для Московского региона. Входной билет для всех старше 10 лет стоит 2900 руб. То есть семейный выход обойдется минимум 8700. Странное представление у мэрии о социальной значимости

В Твиттере также обратили внимание, что проезд на муниципальных автобусах к частному парку сделали бесплатным. В комментариях под постом Мосгортранса отметили, что в парк можно удобно добраться и обычными способами.

Мосгортранс @mosgortrans_ru
К парку «Остров мечты» будут ходить автобусы S1.
От МЦК ЗИЛ до метро «Кожуховская» – и обратно.
Автобусы – вместительные, удобные.
Проезд – бесплатный.

Пожалуй, самый короткий путь к мечте. К Острову мечты 😏

http://i.transport.mos.ru/ostrov https://t.co/Fqd1yBCJxs
Транспортный Бардак @transkrizis
@mosgortrans_ru Бессмысленный аттракцион щедрости. За счёт налогов граждан. Есть метро, есть обычные рейсовые маршруты, непонятно, зачем вот это вот?
Vladimir_K @funky_anonymous
@mosgortrans_ru Этож кто у нас там такой инвестор, что ему за наши деньги нахаляву бесплатные маршруты организуют? А не собственники ли сами должны купить автобусы и возить желающих?
Александр Щукин @sashashukin
@mosgortrans_ru А почему за наш счёт проезд к ПЛАТНОМУ ПАРКУ сделали БЕСПЛАТНЫМ? Может и парк сделать бесплатным?!
Happy-Go-Lucky @wdfjgokglkglf
@mosgortrans_ru Остров мечты по сути обычный тц, в котором хорошо прокачена развлекательная часть. Магазинов там будет больше чем в районном тц

Некоторые настроены не так критически, и призывают недовольных ценить то, что есть.

VALUEVA @meLarynox110976
Что ж вы за люди такие, а? Только построили «Остров мечты», никто из вас там еще не был, но все уже ОБГАДИЛИ ВСЁ. Это ж не для вас строили, а для ДЕТЕЙ! Зажрались вы, я смотрю. В нашем детстве на лодочке за 10 копеек покаталась- уже праздник! Вы забыли своё детство?

#москва #репортаж

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52 комментария
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Виталий Лановой

8

Построили русский диснейленд, а они возмущаются.

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Иван Гессе

Виталий
12

никогда не любил диснейленды, но "русским диснейлендом" это можно назвать только если русский значит уродский

Ответить

Иван Семёныч

Иван
0

ты правда только по фотке сравнил? или посещал оба места

Ответить

Иван Гессе

Иван
4

фотки недостаточно оценить архитектуру?

Ответить

Иван Семёныч

Иван
0

меня полярность удивляет. Видимо среднего между уродством и эталонным диснейлендом не может существовать в принципе. 

Ответить

Иван Семёныч

Иван
0

ну и фотки так себе

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Алексей Логачев

Иван
0

Я посещал оба места. Я могу сказать, что этот Остров - это хуйня полнейшая? Даже в Сочи парк не эталонный, но можно сказать "норм", в этом же парке "неплохо" можно применить только к ТЦ, но кто сегодня ходит в ТЦ вообще - отдельный вопрос

Ответить

Иван Семёныч

Алексей
0

Можешь говорить, что угодно. Вопрос был Ивану, так так мне его мнение обычно интересно.

Ответить

Poe Ghost

Иван
0

Есть ещё китайский :)

Ответить

Иван Гессе

Poe
2

пост-апокалиптичный диснейленд не такая и плохая идея

Ответить

Алексей Логачев

Виталий
8

Как и всё русское, что строится приближенными к царю - получилось говно, все просто констатируют факт, никто особо не возмущается. Народ должен знать, что наши олигархи - беспросветно тупые навозные жуки

Ответить

Vladimir Medvedev

6

>«Остров мечты» затмит «Диснейленд», а к спорному виду замка на входе надо просто привыкнуть.

Ответить

Soytama Sotnikov

Vladimir
2

Бля, уж лучше многоэтажки чем это

Ответить

Частый велосипед

Soytama
2

Не переживай, там вокруг него ещё планируется жилая застройка высотой 125 метров

Ответить

Alexandr Strijov

4

После прочтения статьи могу только пожелать уважаемым москвичам удачного посещения этой хуйни. Лел

Ответить

Vladimir Medvedev

3

Слишком сказочный фасад не впишется — надо было добавить в него российский дух.

Главный вход перекрыт — всех посетителей отправили к боковым входам через 300 метров. Все шли по дороге мимо ведёр с водой, тряпок и кучи мусора.

Добавили!

Статья офигенно написана, столько аллегорий в каждой фразе, в каждой цитате. С душой!

Ответить

Екатерина Кузнецова

Vladimir
2

спасибки)))

Ответить

Словесный Интервент

3

Проезжая мимо ещё только строящегося Острова мечты было видно, что проект неудачный, а когда прочёл про 150 магазинов внутри, всё встало на свои места, очередной ТРЦ. Надеюсь там откроют какой-нибудь Ашан для колорита. 

По поводу цен, то кмк главная проблема, что развлечение за эти деньги не сильно отличается от других развлекательных парков, которых в Москве большой выбор, а ценник в несколько раз меньше. 

P. S. Почему на фото из зоны Черепашек-ниндзя, нет самих черепашек, шредера, кренга итд. Это было бы мотивацией для меня туда зайти. 

Ответить

Частый велосипед

Словесный
1

Я очень надеюсь, что этот проект провалится и люди не поедут туда теми толпами, которые ожидает застройщик (50млн в первый год), иначе несчастный общественный транспорт просто загнётся, а проспект Андропова там и так не едет

Ответить

Словесный Интервент

Частый
0

Даже в Москве нет такого количества платежеспособного населения, чтобы их ожидания стали реальностью. 

Ответить

Частый велосипед

3

Остров Мечты - самое уродливое, что я видела в своей архитекторской жизни. Это ад для архитектора. Но моему сыну 13 лет. Это значит, что скоро я пойду туда как миленькая и, пока сынуля наслаждается аттракционами, буду эстетически страдать

Объясните, а почему бы этой архитекторке не объяснить сынуле почему этот остров говно и не пойти в другое место? Вкус детям прививать кто будет, застройщик?

Ответить

Словесный Интервент

Частый
1

Дама вообще слабо представляет потребности своего сына, парню в 13+ лет уже девочки интересны, а не деревня смурфиков. 

Ответить

Частый велосипед

Словесный
0

Возможно она пиздит и ей самой хочется в деревню смурфиков, но приходится прикрывать жопу сыном

Ответить

Иван Сидоров

3

строят-строят, а выходит всегда жигули 

Ответить

theLastLetters

Иван
0

После сборки тщательно обработать напильником (с)

Ответить

пепси

3

Хуйня ебучая. Столько деревьев было – пиздато же. Нет, сука, мы нахуй всё продадим и всё испортим, лишь бы для заработка. Говноеды.

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Недостаточный чайник

1

Ссылка левая

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Екатерина Кузнецова

Недостаточный
2

опа, сбилась. спасибо, сейчас поправлю

Ответить

Недостаточный чайник

Екатерина
0

Я так  и не понял, Мусоев или Муцоев. Они же все через ц, а не через с

Ответить

Украинский хичхакер

1

Меня больше всего поразило разделение проходов на тротуар и проезжую часть. ВНУТРИ ПАРКА. С БОРДЮРАМИ И ПЕРЕПАДОМ ВЫСОТ. 
Не удивлюсь, если где-нибудь внутри "улицы" будут с тремя рядами заборов. 

Ответить

Тимур Петров

1

 Сотрудничество с «Союзмультфильмом» также не состоялось из-за невыгодных условий, предложенных «Островом мечты».

По ссылке открывается новость "ВымпелКом» объявил закрытый конкурс для исполнения «закона Яровой"

Ответить

Екатерина Кузнецова

Тимур
0

уже поправила, спасиб)

Ответить

Станислав Козак

1

Напомнил Дубайский Леголенд (5000 руб. на весь день)

Ответить

Ринат Вакилов

1

Слишком сказочный фасад не впишется — надо было добавить в него российский дух.

Ответить

Недостаточный чайник

1

Хотели сделать диснейлен, в итоге не договорились с Союзмультфильм, не договорились с DreamWorks

Родственники депутата госдумы строят объект за 1.5 млрд $, еще и жирном месте напротив метро, еще и бесплатный городской транспорт

Ответить

Виталий Лановой

0

Катя так сколько ты заплатила за билет в парк?

Ответить

Элементарный браслет

Виталий
2

В статье же написано, что у неё была пресс-карта

Ответить

Элементарный браслет

Элементарный
2

Тоже Катя:

Ответить

Виталий Лановой

Элементарный
0

Понятно, я как обычно статью по диагонали читаю.

Ответить

theLastLetters

0

 ожидается, что большая часть туристов будет из Москвы

Ответить

Частый велосипед

theLastLetters
2

Москва настолько уже разрослась, что если ты из одного округа в другой едешь, то ты турист

Ответить

пепси

Частый
0

Ну город реально огромный. Я хоть и живу в столице (другой), но Киев в сравнении с Москвой кажется очень маленьким.

Ответить

Частый велосипед

пепси
0

А я и не шутил, сам так ездил с западного округа в восточный, много нового для себя открыл. Больше не езжу 😂

Ответить

Тимур Петров

0
Ответить

Ринат Вакилов

Тимур
1

Но ведь уебище и там и там

Ответить

Dmitry Yashin

Ринат
1

Он про здание.

Ответить

Иван Семёныч

0

А наш дизайнер-спринтер тут как тут.

Ответить

Poe Ghost

0

Остров-сказка, остров-мечта,
Попадая в его сети, пропадаешь навсегда.

Ответить

Частый велосипед

0

Неплохой разбор на тему почему это плохо. Как хотели подружиться с Dreamworks, но не получилось даже с Союзмультфильмом; про природу всякое, пассажиропоток и природу.

При желании можно чем то дополнить материал

Остров мечты в океане лжи. Мифы Нагатинской поймы.
Публикуем статью активной жительницы Нагатино Яны Табаковой.  Еще несколько лет назад в нашем…
www.activist.msk.ru
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Ян Марцел

0

Российского духа добавили с помощью уебищного серого заборчика.

Ответить

Юрий Набоков

0

fastpass в диснейленде - приложение, в котором выбираешь удобное время ( из спец графика) и подходишь без очереди, фастпасс у нас - x2 билета нахуй
Диснейленд, сикс флагс и другие - парк аттракционов с ресторанами и ГИФТ шопами, парк у нас  - ТРЦ с аттракционами

Ответить

Иван Семёныч

–6

@mosgortrans_ru А почему за наш счёт проезд к ПЛАТНОМУ ПАРКУ сделали БЕСПЛАТНЫМ? Может и парк сделать бесплатным?!

хуй с ним с парком, как же печально, что такие мудаки рядом где-то живут 

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В Москве открылся парк…

Иван Семёныч

В Москве открылся парк…

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theLastLetters

В Москве открылся парк…

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