TJ побывал на открытии и теперь рассказывает о впечатлениях.

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29 февраля открылось одно из самых ожидаемых московских общественных пространств — тематический развлекательный парк «Остров мечты». Вокруг проекта ещё до открытия возникло много споров: создателей обвиняли в уничтожении природной зоны в центре Москвы и постройке обычного торгово-развлекательного комплекса под прикрытием детского парка аттракционов.

Застройщик самого большого крытого парка в Европе уверяет, что «Остров мечты» затмит «Диснейленд», а к спорному виду замка на входе надо просто привыкнуть. Редактор TJ побывала на открытии, сравнила «ожидание» и «реальность» и даже немного прокатилась на аттракционах.

Стоимость строительства парка — 1,5 миллиарда долларов

Парк начали строить в 2015 году в Нагатинской пойме, на территории бывших золоотвалов завода ЗИЛ. Открытие «Острова мечты» планировалось ещё в 2018 году, но застройщик несколько раз переносил сроки.

Строительством занимался холдинг «Остров мечты», принадлежащий группе «Регионы» братьев Амирана и Алихана Муцоевых. Девелоперам принадлежат торгово-развлекательные центры «Июнь» в Москве, Петербурге, Красноярске и других городах. Отец Мусоевых — депутат Государственной думы и бывший бизнесмен Зелимахан Муцоев.

В парк инвестировали около 1,5 миллиардов долларов, из них кредит около 500 миллионов долларов выдал банк ВТБ. По словам Амирана Мусоева, высокая стоимость строительства объясняется сложной стеклянной крышей, необычным фундаментом и дорогими аттракционами.

Изначально парк планировали сделать совместно со студией DreamWorks, но Мусоевы отказались от идеи монобрендового пространства, чтобы собрать в нём зоны российских и зарубежных мультфильмов. Сотрудничество с «Союзмультфильмом» также не состоялось из-за невыгодных условий, предложенных «Островом мечты».

В итоге в парке появились зоны зарубежных мультфильмов «Черепашки-ниндзя», «Смурфики», «Монстры на каникулах» и «Hello Kitty». Остальные пять зон занимают персонажи, созданные российскими художниками с нуля или основанные на рассказах о Маугли и Снежной королеве.

«Остров Мечты» разделён на зоны: тематический парк с девятью «сказочными мирами», городской променад с магазинами, ресторанами и фуд-кортом и ландшафтный парк. Позже обещают построить набережную, гостиницу и детскую яхтенную школу.

Фото мэрии Москвы

Бесплатно можно посетить променад и ландшафтный парк. Цены на билеты в тематический парк в будние дни — 1900 рублей для ребёнка, 2200 рублей для взрослого и 7400 на семью с двумя детьми, а в выходные —2600, 2900 и 9900 рублей соответственно. Билет Fast Pass для прохода без очередей стоит примерно в два раза дороже. По словам Мусоева, ожидается, что большая часть туристов будет из Москвы — этим объясняется высокая стоимость билетов.

Мы, естественно, сделали исследования. Так вот, если бы мы ориентировались только на них, то цена обычного билета составляла бы 4500–5000 рублей, а VIP-билета — 7000. Амиран Мусоев создатель «Острова мечты»

Против строительства парка протестовали москвичи, опасаясь полного уничтожения деревьев в пойме. По мнению жителей, строительство дороги ухудшит и так плохую транспортную ситуацию в районе, а обещанный детский парк развлечений — очередной торгово-развлекательный центр.

Застройщик утверждал, что помимо крытой зоны, на территории поймы останется парк с зелёными насаждениями. По данным комитета строительного надзора Москвы, из 6750 деревьев на территории Нагатинской поймы для строительства «Острова мечты» вырубили 6610 деревьев. Взамен посадить предполагалось 115 деревьев.

​Слева — Нагатинская пойма до начала строительства «Острова мечты», справа — сейчас

Парк кажется не слишком готовым к открытию: на территории лежат горы мусора и инструменты

Ближайшее к парку метро — «Технопарк», идти от него до парка нужно около пяти минут. Но можно доехать и от других ближайших станций на бесплатных муниципальных автобусах. От метро ведёт надземный переход — это, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, первый аттракцион на пути к парку.

​Траволатор в переходе от Технопарка к «Острову Мечты» Фото Sobyanin.ru

На рендерах здание выглядит практически так же, как в итоговом варианте. Огромная парковка лишилась деревьев и выглядит, как огромное асфальтовое поле. Зачем было делать парковку на входе — главном месте перед парком, непонятно. В соцсетях ещё на начальных этапах строительства предлагали сделать её подземной или хотя бы многоуровневой, в стороне от «Острова».

Рендер ГК «Регионы»

Часть парковки при входе

Встречают первых посетителей многочисленные сотрудники полиции и Росгвардии.

​Вход в парк «Остров мечты»

Аллея тоже отличается от рендера — деревьев и кустарников оказалось явно меньше. Можно надеяться, что весной станет больше зелени. На пути ко входу несколько фонтанов, но они пока не работают.

Вблизи «замок» кажется ещё хуже: зеркальные пластиковые окна, примитивная архитектура и не слишком качественная имитация камня. Впрочем, авторы проекта довольны результатом и утверждают, что выбрали этот вариант из многих. Можно было сделать современно и стильно.

Слишком сказочный фасад не впишется — надо было добавить в него российский дух. Мы сделали тысячи проектов фасадов и в конце концов выбрали вот этот. Надо некоторое время с ним пожить, чтобы он вам понравился. Амиран Муцоев создатель «Острова мечты»

Главный вход перекрыт — всех посетителей отправили к боковым входам через 300 метров. Все шли по дороге мимо ведёр с водой, тряпок и кучи мусора. Парк показался не слишком готовым к открытию: на площадке остался строительный мусор, а также нераспакованные детали интерьера и грязные окна.

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Первая часть комплекса — бесплатная и без аттракционов. По факту, это торговый центр

В городском променаде расположены прогулочные зоны на улицах, имитирующих Барселону, Лондон и Беверли-Хиллс и Рим — даже Колизей есть. В центре променада — площадь Москвы с фонтаном, кафе и зонами отдыха.

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В зданиях расположены магазины и рестораны: правда, большинство заведений ещё не открылось. Эта зона полностью бесплатная. Если относиться к променаду, как к торгово-развлекательному комплексу, а не части парка аттракционов, то претензий нет.

Людей развлекали певцы, актёры и персонажи мультфильмов. В торговой зоне есть много мест для отдыха: гамаки, пуфики и лавочки. Стеклянная крыша выглядит эффектно.

Тематический парк с аттракционами

Зона променада переходит в тематический парк с девятью зонами:

«Отель Трансильвания»;

«Деревня Смурфиков»;



«Hello Kitty»;



«Черепашки-ниндзя»;



«Замок Снежной Королевы»;



«Маугли в стране динозавров»;



«Сказочная деревня»;



«Заброшенный дом»;



«Гонка мечты».

К выбору тематики зон я настроена скептически и придерживаюсь мнения, что парк «слепили из того, что было». Очевидно, что права на какие-то франшизы не получить. Впрочем, многие дети на открытии показывали, что прекрасно знают персонажей «Острова мечты».

Вход в тематические зоны

В каждой зоне расположены аттракционы, кафе и магазины с «мерчём». Декорации выполнены как минимум неплохо: здания и металлические конструкции состарили, в зоне «Снежной Королевы» добавили искусственный снег на ёлки и пол.

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Замок «Hello Kitty» показался очень знакомым. Вероятно, я видела его на заставке некоторых мультфильмов.

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«Деревня Смурфиков» — территория исключительно для маленьких детей. Аттракционов для взрослых тут нет.

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В «Заброшенный дом» — аттракцион в стиле фильмов ужасов — я зайти не смогла. Пресс-карта тут не действовала, тогда как очереди были огромными.

Больше всего понравилась зона «Черепашек-ниндзя»: декорации настолько реалистичны, будто ходишь по настоящим улицам. Здесь находятся американские горки, проходящие сквозь дома и над улицей. Но аттракцион я не опробовала, потому что его пока не открыли.

Есть кафе, где можно поесть любимую пиццу «Черепашек». Кататься на аттракционе в виде молота внутри дома можно только людям с ростом от 130 до 185 сантиметров, потому что он проходит близко к декорациям. При мне нескольких слишком высоких посетителей не пустили на него.

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Вторая зона в моём личном рейтинге — «Маугли в стране динозавров». Здесь больше всего аттракционов для взрослых и двигающиеся фигуры доисторических животных. Правда, есть и спорные моменты: нелепые папоротники, неуместный плюшевый тигр в «джунглях» и обезьяна будто бы в лёгком экзистенциальном кризисе.

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Fast Pass можно использовать не везде. Например, один из родителей отметил бесполезность более дорогого билета на аттракционе «Лётная школа»: «За эти деньги я мог купить коньяк и поймать такие же вертолёты».

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Судя по дню открытия, Fast Pass действительно помогает посетителям, но иногда и с ним приходится ждать больше часа. К недостаткам парка следует отнести отсутствие счётчика времени, которое придётся провести в очередях. Такой, например, есть в «Диснейленде».

Denise at Mousesteps @Mousesteps https://t.co/vwZ8Nuv3lU I wish we had more park time this week, it never got too crowded. 10 minutes was the wait about an hour ago for Pirates and the line was shorter when we left. #disneyland [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/D8VB5BgUIAIx5r7.jpg","width":1620,"height":1080}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/D8VB5CeV4AAVnja.jpg","width":1620,"height":1080}}}]

В соцсетях недовольны внешним видом «замка» и возмущаются огромной парковкой у входа

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать «московский Диснейленд» ещё до открытия. К примеру, качество архитектуры замка вызывает сомнения даже у тех, кто не был в оригинальном «Диснейленде».

Казекаг_иня диванных войск @mammyvulture Для кого-то Остров мечты, а для кого-то Остров архитектурного кошмара.

Бабок там попилили знатно

Коля Шваб @NikoStolz Ужас какой. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что человек, проектировавший этот вырвиглазный сарай с башенками, не видел вживую ни одного настоящего замка. https://t.co/9Pwm3poDuU [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER3dsTWXYAAjuA0.png","width":512,"height":324}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER3dsTiWAAE2Cx5.jpg","width":1200,"height":650}}}]

Уродина Красивая @JokerLolibel Мои дома в симс без дополнений выглядели лучше, чем Остров мечты

Anastasia MiraMarta @miramarta22 Блин мне серьёзно оч интересно что было в голове дизайнера когда он это делал. С чего он взял что сочетание жёлтого, красного, синего и зелёного - это ппц как круто, прям таки остров МЕЧТЫ

София🦄🥂🌈 @SherylKamelot

Но моему сыну 13 лет.

Это значит, что скоро я пойду туда как миленькая и, пока сынуля наслаждается аттракционами, буду эстетически страдать. Остров Мечты - самое уродливое, что я видела в своей архитекторской жизни. Это ад для архитектора.Но моему сыну 13 лет.Это значит, что скоро я пойду туда как миленькая и, пока сынуля наслаждается аттракционами, буду эстетически страдать. https://t.co/12nXRjgoJC

Понтий Пилат @Procurator_V



Выглядит максимально дешево, лол. И вообще смотрится как попытка "сделать кусочек Европы" по памяти на даче. >Тематический детский парк «Остров мечты» в Москве, самый крупный крытый парк в мире. Объект строился 3 года на средства частных инвесторов, всего было вложено 1,5млрд.$Выглядит максимально дешево, лол. И вообще смотрится как попытка "сделать кусочек Европы" по памяти на даче. https://t.co/8bYO1C8QLA [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER2CjvkXUAEJRhg.jpg","width":1080,"height":709}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER2CjvkXYAA5As-.jpg","width":1080,"height":532}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER2CjvrWsAE3Dvy.jpg","width":1080,"height":600}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER2CjvnW4AU04M5.jpg","width":1080,"height":600}}}]

Коля Шваб @NikoStolz Дорогая мэрия Москвы. За весьма скромный прайс я готов организовать лицам, согласующим стройки торговых и развлекательных центров города, обзорный тур по замкам Европы, чтобы больше такое позорище, имитирующее "сказочный замок" в крупнейшем городе восточной Европы не появлялось. https://t.co/IF4KRBRuxN [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER3oZ6FX0AE8McL.jpg","width":1459,"height":815}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER3oZ7jWsAABT9R.jpg","width":1459,"height":815}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER3oZ9XWAAEtoGX.jpg","width":1009,"height":568}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER3oZ-4W4AIIN5b.png","width":520,"height":336}}}]

Одна из главных претензий — огромная парковка перед парком. В соцсетях удивлены, что большую территорию земли в ценном месте залили асфальтом вместо того, чтобы сделать подземный или многоуровневый паркинг.

Emin @Emin_photo Стремное строение. Почему нельзя было парковку сделать подземной или хотя бы многоуровневой? https://t.co/XPkD5Ehia6

Городские проекты @Gorod_Proekt А мы правильно поняли, что для московских властей Остров Мечты — это парковка спереди, а сзади красивые декорации, чтобы не так скучно было парковаться? https://t.co/3INOJWpHJO

Constantine @CKonovalov

В чём была сложность приблизить всю эту адскую постройку к метро Технопарк?



В этом проекте плохо всё в каждой детали. Как можно было додуматься построить перед «русским Диснейлендом» парковку, а не спрятать её сбоку как в Париже, где поезда местного МЦД привозят к самому входу?В чём была сложность приблизить всю эту адскую постройку к метро Технопарк?В этом проекте плохо всё в каждой детали. https://t.co/jAulmBBhlq [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER8DPicX0AEGIAO.jpg","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER8DPibWsAAOd1s.jpg","width":640,"height":1136}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER8DPiaWsAAyrYm.jpg","width":640,"height":1136}}}]

Некоторые пользователи сочли стоимость билетов в парк завышенной. Аргумент заключается в том, что не все семьи могут потратить такую сумму за билеты. Других возмутил размер инвестиций в проект.

Коля Шваб @NikoStolz

Знаете, что можно было построить за 1,5млрд долларов?

Букингемский дворец в Лондоне оценивается в 1,5млрд долларов Стоимость строительства 1,5млрд долларов???Знаете, что можно было построить за 1,5млрд долларов?Букингемский дворец в Лондоне оценивается в 1,5млрд долларов https://t.co/i3kVZUaY2L

Сталина Гуревич @1133488 Как следует из официального сайта нового московского парка: «Остров Мечты»–социально значимый объект для Московского региона. Входной билет для всех старше 10 лет стоит 2900 руб. То есть семейный выход обойдется минимум 8700. Странное представление у мэрии о социальной значимости

В Твиттере также обратили внимание, что проезд на муниципальных автобусах к частному парку сделали бесплатным. В комментариях под постом Мосгортранса отметили, что в парк можно удобно добраться и обычными способами.

Мосгортранс @mosgortrans_ru

От МЦК ЗИЛ до метро «Кожуховская» – и обратно.

Автобусы – вместительные, удобные.

Проезд – бесплатный.



Пожалуй, самый короткий путь к мечте. К Острову мечты 😏



http://i.transport.mos.ru/ostrov https://t.co/Fqd1yBCJxs К парку «Остров мечты» будут ходить автобусы S1.От МЦК ЗИЛ до метро «Кожуховская» – и обратно.Автобусы – вместительные, удобные.Проезд – бесплатный.Пожалуй, самый короткий путь к мечте. К Острову мечты 😏

Vladimir_K @funky_anonymous @mosgortrans_ru Этож кто у нас там такой инвестор, что ему за наши деньги нахаляву бесплатные маршруты организуют? А не собственники ли сами должны купить автобусы и возить желающих?

Александр Щукин @sashashukin @mosgortrans_ru А почему за наш счёт проезд к ПЛАТНОМУ ПАРКУ сделали БЕСПЛАТНЫМ? Может и парк сделать бесплатным?!

Happy-Go-Lucky @wdfjgokglkglf @mosgortrans_ru Остров мечты по сути обычный тц, в котором хорошо прокачена развлекательная часть. Магазинов там будет больше чем в районном тц

Некоторые настроены не так критически, и призывают недовольных ценить то, что есть.