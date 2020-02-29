«Полиция скорби недовольна»

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Инстаграм-блогершу, на дне рождения которой погибли три человека, в соцсетях раскритиковали за «публичную скорбь», непрофессионализм и сторис с деталями трагедии. Однако нашлись и те, кто за неё вступился.
28 февраля на дне рождения популярной инстаграм-блогерши Екатерины Диденко произошла трагедия: в небольшой бассейн в бане, где проходил праздник, высыпали 25 килограммов сухого льда, после чего в бассейн прыгнули несколько человек. Из-за серьёзного отравления трое погибли, включая мужа именинницы.
Происшествие вызвало серьёзный отклик в соцсетях и привлекло внимание СМИ, в том числе потому что главной героиней вечера была девушка, которая ведёт блог о лекарственных средствах «Аптечный ревизорро».
Резонанс усилило и то, что девушка продолжила публиковать сторис в своём инстаграме — сперва она выложила видео из больницы, а утром 29 февраля рассказала, что её муж и двое друзей погибли, и ей нужна психологическая помощь. Комментаторы в интернете принялись рассуждать о профнепригодности Екатерины, работающей провизором, и о том, насколько уместно использовать смерть близкого в качестве повода для записи видео с наложенными эффектами.
Вместе с тем, многие комментаторы вступились за Екатерину и раскритиковали тех, кто попытался её обвинить или высмеять. Её даже сравнили с жертвой изнасилования, которую обвиняют в том, что с ней произошло.
После произошедшего ГСУ СК РФ по Москве начало расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя этого управления взять расследование под личный контроль.
По состоянию на вечер 29 февраля Екатерина Диденко закрыла комментарии в своём инстаграме, но сами фотографии и сторис по-прежнему доступны.
Елистратов как всегда отличился.
Ебловсратов
Бан вна ДТФ триста лет
Слава богу, там одни фашисты. Спасибо что напомнил, передам им приветос!
Осуждать, как человек скорбит, это последнее дело, но жалеть безмозглых людей тоже не получается. Премия Дарвина там заслуженно, и никакого расчета объема газа не нужно.
Старик, давай адекватно. Когда ты на утро понимаешь, что у тебя на др умеро 3 близких человек в тч муж и после этого бежишь в инсту и записываешь сторис с выбором фильтра это ту мач.
Девушка привыкла ежедневно делиться своими мыслями и эмоциями с аудиторией. Со стороны сториз о смерти мужа выглядит так себе, но осуждать ее за это ещё более ебано
Понимаю, что не мне судить, но по моему скромному мнению можно было сделать более корректно. Сделать текстовый сторис и все, а не вот это вот театральное шоу с фильтрами.
Главное, что точно нельзя записывать видео в сторис и использовать фильтры
Давай так, когда ты поймёшь, что у тебя умерло несколько друзей и самый близкий человек, ты уверен, что будешь действовать адекватно? Каждый реагирует по-разному, вернуться к тому, что ты делаешь постоянно - по-моему нормальная реакция на шок.
уверен, что не побегу хуярить видео в интернет. Я знаю о чем говорю, я тоже веду инсту и тоже работаю с аудиторией. не 1.1 млн конечно.
Да, ты можешь сделать что-то другое, что тоже будет казаться неуместным. А можешь и не сделать. В любом случае, осуждать за поступки, сделанные в состоянии шока - это глупо.
Тебя почему должно ебать как она записывает свои сторис? Как хочет, так и записывает
блядь, мы ведь тут в комментариях обсуждаем эту тему. Наверное для этого и существуют обсуждения, чтобы делиться своим мнением?
Тебя почему должно ебать для чего существуют обсуждения??
Тебя почему должно ебать как она записывает свои сторис? Как хочет, так и записывает!
Я конечно хз как надо правильно скорбеть по незнакомым мне людям, но если ты покупаешь 30 кило не самого безопасного химического реагента, наверное стоило сперва покурить чето про его свойства, перед тем как творить хуйню.
Блядь, ну правда, какого хуя опять твиттер? Здесь же, сука, на ТЖ под новостью было столько интересных и разнообразных мнений, ну ебанарод, простите, порвало. Просто я блядь недоумеваю, сложно было хотя-бы 2-3 мнения юзеров ТЖ на этот счет учесть с разных сторон?
Ольга, прости, не в твою сторону выпад, просто это уже закономерность — мнение из Твиттера наше всё, а лошар с ТЖ мы только попускать можем и банить, и вообще блядям этим нужно подумать над своим поведением (привет Фёде Скуратову)
Не надо мнение ТЖ ни куда транслировать и светить. ТЖ комьюнити - это серые кардиналы рунета, иллюминаты социального пространства, демиурги общественного мнения. Не стоит вскрывать эту тему, иначе паника среди населения интернета будет неизбежна.
Фильтры я ещё могу понять, они наверное делаются пальцем на автомате уже. В конце концов, у человека такая форма коммуникации. Но этот макияж... Его же наносить надо. Я видел людей, потерявших близких. Как правило это люди, которые на следующий день опухшие от слез и безразличные к мелочам.
Да, правы люди, что пишут про методичку по скорби, но такая форма переживания горя оставляет массу вопросов.
На самом деле не всегда так. Когда я потерял самого близкого мне человека у меня первые две недели никаких особых эмоций не было, хуйней страдал, даже на веселье время было. А осознание пришло немного позднее, тогда накрыло так, что хотелось голову в петлю сунуть. Скорее всего она тоже сейчас не до конца осознает и принимает произошедшее, а удар случится позднее.
Тебя почему должно ебать как она записывает свои сторис?! Как хочет, так и записывает
Заебали её обсуждать, она устаревшая новость, на tj уже промыли все косточки и выдали премии дарвина.
Нужен новый дофаминовый резонанс.
Друзья, можно на материалы про неё собственный тег?
Т.е. одна группа любителей пописать в соцсеть критикует другую группу любителей пописать в соцсеть? Как необычно! ;)
Не понял, что нужно делать