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Ольга Жигулина
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«Полиция скорби недовольна» Материал редакции

Инстаграм-блогершу, на дне рождения которой погибли три человека, в соцсетях раскритиковали за «публичную скорбь», непрофессионализм и сторис с деталями трагедии. Однако нашлись и те, кто за неё вступился.

41 комментарий
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Екатерина Диденко​ Фото из инстаграма didenko.katerina

28 февраля на дне рождения популярной инстаграм-блогерши Екатерины Диденко произошла трагедия: в небольшой бассейн в бане, где проходил праздник, высыпали 25 килограммов сухого льда, после чего в бассейн прыгнули несколько человек. Из-за серьёзного отравления трое погибли, включая мужа именинницы.

Происшествие вызвало серьёзный отклик в соцсетях и привлекло внимание СМИ, в том числе потому что главной героиней вечера была девушка, которая ведёт блог о лекарственных средствах «Аптечный ревизорро».

Резонанс усилило и то, что девушка продолжила публиковать сторис в своём инстаграме — сперва она выложила видео из больницы, а утром 29 февраля рассказала, что её муж и двое друзей погибли, и ей нужна психологическая помощь. Комментаторы в интернете принялись рассуждать о профнепригодности Екатерины, работающей провизором, и о том, насколько уместно использовать смерть близкого в качестве повода для записи видео с наложенными эффектами.

Это же Деня @Preobrazhensk_D
Оказывается мы с Катериной Диденко из одного города, она выучилась на провизора в нашей Фармакадемии. Страшно представить сколько таких безграмотных медиков с дипломами за магарычи, по всей стране. Не знать, что сухой лед состоят из углекислоты это дно дна, итоге 3 трупа
Полкота эмоциональной поддержки @petr0_g
Не выходит из головы эта блогерша, которая на своем дне рождении устроила вечеринку им. Дарвина в сауне. Эти люди среди нас, живут, рожают детей. Реально страшно.

Она ещё из больницы трансляшки ведёт о том, кто там умер. Мозг явно все
худеющая императрица дна. @smo_sumo
Mood #Диденко: муж умер, но сториз должны быть с фильтром. А вдруг подписота неровности кожи увидит?! 🤦🏼‍♀️ https://t.co/KeatHALfdI

Вместе с тем, многие комментаторы вступились за Екатерину и раскритиковали тех, кто попытался её обвинить или высмеять. Её даже сравнили с жертвой изнасилования, которую обвиняют в том, что с ней произошло.

Vadim Elistratov @great_laziness
У Диденко на дне рождения погибло три человека, включая её мужа, который, судя по новостям, и организовал тему со льдом.

Русский народ сочувствует ей в Инстаграме: https://t.co/qyMkbfkIuk
Borisenko @borisenkodmitr
Многие в сетях обсуждают Екатерину Диденко, блогершу из Инсты. У нее погиб муж и еще двое друзей на ДР. Я не знаю эту девушку, но я знаю, что потерять мужа и остаться с двумя детьми, это трагедия и я не принимаю тех, кто злорадствует в коментах. Господь, да упокоит души погибших
королева рпп @krlv_bylimichka
Читаю про ситуацию Кати Диденко. Относилась к ней 50/50, сейчас очень жаль ее по человечески. А люди мразоты. Не хочу с ними на одной планете жить даже.
Oh, Darwin! @zelenoe_serdce
не заходите к той блогерше у которой погибли муж и друзья на др в комменты в инсте, там ад про «сама виновата» и куча лайков про премию дарвина.

прекрасно понимаю наш менталитет, где страдания плюсуются с полным отсутствием эмпатии, но всё равно мерзко.
Маша Катарсис @bloodyemaria
Давайте травить блогерку у которой умер муж и друзья за то что она страдает "неправильно"
Я ж забыла что есть эталонный вариант скорби, чтобы все поверили как тебе плохо

Это также как говорить жертве изнасилования что она ведет себя не так как подобает женщине после насилия
мясорубка @crying_cat__
а вы тоже в баню с таблицей менделеева ходите? постфактум все такие умненькие, ох диденко тварь на своём др не достала листочек да объём по массе не посчитала. а ее муж объелся груш почему не посчитал, прежде чем купить 25 кг сухого льда и в баню привезти? https://t.co/lUsiZWJs5P
Чапаев @Chapaeff
А откуда столько виктимблейминга по поводу Диденко, я вот тоже понятия не имел, что сухой лёд такой опасный, можно подумать вы все в курсе были :(

После произошедшего ГСУ СК РФ по Москве начало расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя этого управления взять расследование под личный контроль.

По состоянию на вечер 29 февраля Екатерина Диденко закрыла комментарии в своём инстаграме, но сами фотографии и сторис по-прежнему доступны.

#соцсети #происшествия #аптечныйревизорро

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41 комментарий
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Защитный дебаркадер

12

Елистратов как всегда отличился. 

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Вчерашний фитиль

Защитный
1

Ебловсратов

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Сергей Колегов

Вчерашний
2

Бан вна ДТФ триста лет

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Вчерашний фитиль

Сергей
0

Слава богу, там одни фашисты. Спасибо что напомнил, передам им приветос!

Ответить

Вчерашний фитиль

Вчерашний
0

Ну вот, что и требовалось доказать :)

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Слабый лолипоп

Сергей
0

Столько трактористов нет

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Предельный клуб

8

Осуждать, как человек скорбит, это последнее дело, но жалеть безмозглых людей тоже не получается. Премия Дарвина там заслуженно, и никакого расчета объема газа не нужно.

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Konstantin Tsevelev

Предельный
7

Старик, давай адекватно. Когда ты на утро понимаешь, что у тебя на др умеро 3 близких человек в тч муж и после этого бежишь в инсту и записываешь сторис с выбором фильтра это ту мач.

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Даниил Баздырев

Konstantin
6

Девушка привыкла ежедневно делиться своими мыслями и эмоциями с аудиторией. Со стороны сториз о смерти мужа выглядит так себе, но осуждать ее за это ещё более ебано

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LC

Даниил
1

привыкла ежедневно делиться своими мыслями и эмоциями

Так о том и речь, когда говорят о "блогерстве головного мозга".

Ответить

Konstantin Tsevelev

Даниил
–4

Понимаю, что не мне судить, но по моему скромному мнению можно было сделать более корректно. Сделать текстовый сторис и все, а не вот это вот театральное шоу с фильтрами.

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Женечка

Даниил
0

Тут просто у всех есть опыт потери нескольких близких людей за один день, они точно знают как надо себя вести в таких случаях

Ответить

Открытый турник

Женечка
0

Главное, что точно нельзя записывать видео в сторис и использовать фильтры

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Предельный клуб

Konstantin
2

Давай так, когда ты поймёшь, что у тебя умерло несколько друзей и самый близкий человек, ты уверен, что будешь действовать адекватно? Каждый реагирует по-разному, вернуться к тому, что ты делаешь постоянно - по-моему нормальная реакция на шок.

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Konstantin Tsevelev

Предельный
0

уверен, что не побегу хуярить видео в интернет. Я знаю о чем говорю, я тоже веду инсту и тоже работаю с аудиторией. не 1.1 млн конечно.

Ответить

Предельный клуб

Konstantin
0

Да, ты можешь сделать что-то другое, что тоже будет казаться неуместным. А можешь и не сделать. В любом случае, осуждать за поступки, сделанные в состоянии шока - это глупо.

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Примитивный хичхакер

Konstantin
0

Тебя почему должно ебать как она записывает свои сторис? Как хочет, так и записывает

Ответить

Konstantin Tsevelev

Примитивный
1

блядь, мы ведь тут в комментариях обсуждаем эту тему. Наверное для этого и существуют обсуждения, чтобы делиться своим мнением?

Ответить

Примитивный хичхакер

Konstantin
0

Тебя почему должно ебать для чего существуют обсуждения?? 

Ответить

Konstantin

Примити…
1

понял

Ответить

Сергей Колегов

6

https://tjournal.ru/news/146796-chislo-pogibshih-iz-za-suhogo-lda-na-dne-rozhdeniya-instagram-blogershi-vyroslo-do-treh?comment=3133440

Ответить

Примитивный хичхакер

Сергей
1

Тебя почему должно ебать как она записывает свои сторис? Как хочет, так и записывает!

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Неясный шар

5

Я конечно хз как надо правильно скорбеть по незнакомым мне людям, но если ты покупаешь 30 кило не самого безопасного химического реагента, наверное стоило сперва покурить чето про его свойства, перед тем как творить хуйню.

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ouxen

Неясный
0

для того, чтобы задуматься об опасности, нужно иметь какой-то уровень образованности и ненулевой кругозор, ты слишком много требуешь

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Вчерашний фитиль

4

Блядь, ну правда, какого хуя опять твиттер? Здесь же, сука, на ТЖ под новостью было столько интересных и разнообразных мнений, ну ебанарод, простите, порвало. Просто я блядь недоумеваю, сложно было хотя-бы 2-3 мнения юзеров ТЖ на этот счет учесть с разных сторон?
Ольга, прости, не в твою сторону выпад, просто это уже закономерность — мнение из Твиттера наше всё, а лошар с ТЖ мы только попускать можем и банить, и вообще блядям этим нужно подумать над своим поведением (привет Фёде Скуратову)

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Слабый лолипоп

Вчерашний
1

Не надо мнение ТЖ ни куда транслировать и светить. ТЖ комьюнити - это серые кардиналы рунета, иллюминаты социального пространства, демиурги общественного мнения. Не стоит вскрывать эту тему, иначе паника среди населения интернета будет неизбежна.

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Marat Khamadeev

3

Фильтры я ещё могу понять, они наверное делаются пальцем на автомате уже. В конце концов, у человека такая форма коммуникации. Но этот макияж... Его же наносить надо. Я видел людей, потерявших близких. Как правило это люди, которые на следующий день опухшие от слез и безразличные к мелочам.
Да, правы люди, что пишут про методичку по скорби, но такая форма переживания горя оставляет массу вопросов.

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Неясный шар

Marat
4

На самом деле не всегда так. Когда я потерял самого близкого мне человека у меня первые две недели никаких особых эмоций не было, хуйней страдал, даже на веселье время было. А осознание пришло немного позднее, тогда накрыло так, что хотелось голову в петлю сунуть. Скорее всего она тоже сейчас не до конца осознает и принимает произошедшее, а удар случится позднее.

Ответить

Примитивный хичхакер

Marat
0

Тебя почему должно ебать как она записывает свои сторис?! Как хочет, так и записывает

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Тимур Петров

3

Заебали её обсуждать, она устаревшая новость, на tj уже промыли все косточки и выдали премии дарвина. 
Нужен новый дофаминовый резонанс. 

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ouxen

Тимур
4
Ответить

Годов Юрий

Тимур
0

Да, новостей особо нет), к лучшему наверное

Ответить

ouxen

2

пусть на завод пиздует, дармоедка

Ответить

Капитальный спрей

2

Нет сострадания в нашем сердце. Мы мертвы.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Друзья, можно на материалы про неё собственный тег? 

Ответить

Ольга Жигулина

Taktischer
4

Добавила

Ответить

Taktischer Corgi

Ольга
0

Спасибо!

Ответить

LC

1

Т.е. одна группа любителей пописать в соцсеть критикует другую группу любителей пописать в соцсеть? Как необычно! ;)

Ответить

Rafael

1

Не понял, что нужно делать

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Примитивный хичхакер

Rafael
0

сменить режим

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Vedmed

1

Травят за то , что ебанашка, вот и все

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