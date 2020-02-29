«Полиция скорби недовольна»

Инстаграм-блогершу, на дне рождения которой погибли три человека, в соцсетях раскритиковали за «публичную скорбь», непрофессионализм и сторис с деталями трагедии. Однако нашлись и те, кто за неё вступился.

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Екатерина Диденко​ Фото из инстаграма didenko.katerina

28 февраля на дне рождения популярной инстаграм-блогерши Екатерины Диденко произошла трагедия: в небольшой бассейн в бане, где проходил праздник, высыпали 25 килограммов сухого льда, после чего в бассейн прыгнули несколько человек. Из-за серьёзного отравления трое погибли, включая мужа именинницы.

Происшествие вызвало серьёзный отклик в соцсетях и привлекло внимание СМИ, в том числе потому что главной героиней вечера была девушка, которая ведёт блог о лекарственных средствах «Аптечный ревизорро».

Резонанс усилило и то, что девушка продолжила публиковать сторис в своём инстаграме — сперва она выложила видео из больницы, а утром 29 февраля рассказала, что её муж и двое друзей погибли, и ей нужна психологическая помощь. Комментаторы в интернете принялись рассуждать о профнепригодности Екатерины, работающей провизором, и о том, насколько уместно использовать смерть близкого в качестве повода для записи видео с наложенными эффектами.

Это же Деня @Preobrazhensk_D Оказывается мы с Катериной Диденко из одного города, она выучилась на провизора в нашей Фармакадемии. Страшно представить сколько таких безграмотных медиков с дипломами за магарычи, по всей стране. Не знать, что сухой лед состоят из углекислоты это дно дна, итоге 3 трупа

Полкота эмоциональной поддержки @petr0_g Не выходит из головы эта блогерша, которая на своем дне рождении устроила вечеринку им. Дарвина в сауне. Эти люди среди нас, живут, рожают детей. Реально страшно.



Она ещё из больницы трансляшки ведёт о том, кто там умер. Мозг явно все

Вместе с тем, многие комментаторы вступились за Екатерину и раскритиковали тех, кто попытался её обвинить или высмеять. Её даже сравнили с жертвой изнасилования, которую обвиняют в том, что с ней произошло.

Vadim Elistratov @great_laziness



Русский народ сочувствует ей в Инстаграме: У Диденко на дне рождения погибло три человека, включая её мужа, который, судя по новостям, и организовал тему со льдом.Русский народ сочувствует ей в Инстаграме: https://t.co/qyMkbfkIuk [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER7ok5cWsAAYmpd.jpg","width":1242,"height":989}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER7ok8PWkAAFBOk.jpg","width":1242,"height":1236}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER7ok_DXkAA0CfS.jpg","width":1242,"height":823}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ER7olB-W4AIP6uV.jpg","width":1242,"height":645}}}]

Borisenko @borisenkodmitr Многие в сетях обсуждают Екатерину Диденко, блогершу из Инсты. У нее погиб муж и еще двое друзей на ДР. Я не знаю эту девушку, но я знаю, что потерять мужа и остаться с двумя детьми, это трагедия и я не принимаю тех, кто злорадствует в коментах. Господь, да упокоит души погибших

королева рпп @krlv_bylimichka Читаю про ситуацию Кати Диденко. Относилась к ней 50/50, сейчас очень жаль ее по человечески. А люди мразоты. Не хочу с ними на одной планете жить даже.

Oh, Darwin! @zelenoe_serdce не заходите к той блогерше у которой погибли муж и друзья на др в комменты в инсте, там ад про «сама виновата» и куча лайков про премию дарвина.



прекрасно понимаю наш менталитет, где страдания плюсуются с полным отсутствием эмпатии, но всё равно мерзко.

Маша Катарсис @bloodyemaria Давайте травить блогерку у которой умер муж и друзья за то что она страдает "неправильно"

Я ж забыла что есть эталонный вариант скорби, чтобы все поверили как тебе плохо



Это также как говорить жертве изнасилования что она ведет себя не так как подобает женщине после насилия

мясорубка @crying_cat__ а вы тоже в баню с таблицей менделеева ходите? постфактум все такие умненькие, ох диденко тварь на своём др не достала листочек да объём по массе не посчитала. а ее муж объелся груш почему не посчитал, прежде чем купить 25 кг сухого льда и в баню привезти? https://t.co/lUsiZWJs5P

Чапаев @Chapaeff А откуда столько виктимблейминга по поводу Диденко, я вот тоже понятия не имел, что сухой лёд такой опасный, можно подумать вы все в курсе были :(

После произошедшего ГСУ СК РФ по Москве начало расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя этого управления взять расследование под личный контроль.