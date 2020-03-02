Бизнесмену запрещено покидать Лондон, а до конца расследования ему придётся носить браслет с отслеживанием геопозиции.

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​ Фото Лукаса Мейдера, Forbes

27 февраля TCS Group Holding PLC, в которую входит «Тинькофф банк», опубликовала уведомление о предварительном ордере на арест Олега Тинькова, выданный прокуратурой США. 1 марта британское издание Sunday Express сообщило, что бизнесмен внёс залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы избежать экстрадиции в США из Великобритании.

По данным журналистов, Тинькову запретили покидать Лондон, а с 19:00 до 7:00 ввели комендантский час — в это время предприниматель должен находиться в квартире, принадлежащей его жене Рине Восман. Бизнесмена также обязали носить браслет, сообщающий его местоположение, сдать паспорта и отмечаться в местной полиции каждые три дня.

Инициированные американской налоговой службой судебные слушания состоятся в Лондоне с февраля по апрель 2020 года. По данным Sunday Express, Тинькова обвиняют в подаче ложных налоговых деклараций и занижении доходов в 2013 году, когда он ещё был гражданином США.

Стоимость акций «Тинькофф» упала на 13% процентов после начала разбирательств

Пресс-служба «Тинькофф» сообщила, что Олег Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо, поэтому процесс не повлияет на деятельность «Тинькофф банка». Также в компании отметили, что, по мнению бизнесмена, разбирательство завершится быстро. Сам Олег Тиньков публично не прокомментировал ситуацию.

Ничего особенного не происходит. Олег Тиньков участвует в Лондоне в судебных слушаниях с налоговыми органами США. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. Мы сами анонсировали данную информацию и сделали это в силу юридических причин — мы публичная компания, наши акции торгуются на бирже и мы обязаны информировать общественность о любых, даже незначительных ситуациях, как эта.

пресс-служба «Тинькофф»

Несмотря на заверения пресс-службы банка, новость о судебных разбирательствах Олега Тинькова повлияла на стоимость акций TCS Group Holding PLC на московской и лондонской биржах. 28 февраля акции подешевели на 13%, опустившись с 23,6 до 20,6 долларов.

Олег Тиньков вёл бизнес в Америке с 1993 по 2006 год, продавая лес и пиво

В 2010 году у Тинькова вышла книга «Я такой как все», в которой он рассказал, что периодически жил в США с 1993 по 2006 год — в общей сложности 6 лет. За это время бизнесмен успел пройти обучение маркетингу в Калифорнийском университете в Беркли.

В Америке он продавал пиво под собственным брендом «Tinkov», который в 2005 году продал бельгийской компании InBev за 200 миллионов долларов. Заработанные деньги он вложил в открытие банка «Тинькофф кредитные системы».

Также Тиньков занимался продажей древесины в США, но, как рассказал в своей книге предприниматель, на «неудачном» бизнесе он потерял около двух миллионов долларов. Он не смог реализовать все пиломатериалы, поэтому ему пришлось оставить часть товара в порту, чтобы не платить за перевозку и хранение на складе.

В обращении на сайте лондонской биржи, представители «Тинькофф банка» сообщили, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Американская Служба внутренних доходов опубликовала имя бизнесмена в списке граждан, отказавшихся от гражданства, только в 2017 году.

По мнению директора консалтинговой компании Tax Consulting UK Эдуарда Савуляка, американская налоговая служба могла предъявить претензии в двух случаях. Либо Тиньков не оплатил налог при отказе от американского паспорта, либо оплатил, но не получил от американских властей подтверждение, что у них нет претензий.