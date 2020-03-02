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Разборы
Екатерина Кузнецова
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В США заподозрили Олега Тинькова в уходе от уплаты налогов, он внёс залог 20 млн фунтов и избежал экстрадиции. Главное Материал редакции

Бизнесмену запрещено покидать Лондон, а до конца расследования ему придётся носить браслет с отслеживанием геопозиции.

59 комментариев
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Фото Лукаса Мейдера, Forbes

27 февраля TCS Group Holding PLC, в которую входит «Тинькофф банк», опубликовала уведомление о предварительном ордере на арест Олега Тинькова, выданный прокуратурой США. 1 марта британское издание Sunday Express сообщило, что бизнесмен внёс залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы избежать экстрадиции в США из Великобритании.

По данным журналистов, Тинькову запретили покидать Лондон, а с 19:00 до 7:00 ввели комендантский час — в это время предприниматель должен находиться в квартире, принадлежащей его жене Рине Восман. Бизнесмена также обязали носить браслет, сообщающий его местоположение, сдать паспорта и отмечаться в местной полиции каждые три дня.

Инициированные американской налоговой службой судебные слушания состоятся в Лондоне с февраля по апрель 2020 года. По данным Sunday Express, Тинькова обвиняют в подаче ложных налоговых деклараций и занижении доходов в 2013 году, когда он ещё был гражданином США.

Стоимость акций «Тинькофф» упала на 13% процентов после начала разбирательств

Пресс-служба «Тинькофф» сообщила, что Олег Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо, поэтому процесс не повлияет на деятельность «Тинькофф банка». Также в компании отметили, что, по мнению бизнесмена, разбирательство завершится быстро. Сам Олег Тиньков публично не прокомментировал ситуацию.

Ничего особенного не происходит. Олег Тиньков участвует в Лондоне в судебных слушаниях с налоговыми органами США. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий.

Мы сами анонсировали данную информацию и сделали это в силу юридических причин — мы публичная компания, наши акции торгуются на бирже и мы обязаны информировать общественность о любых, даже незначительных ситуациях, как эта.


пресс-служба «Тинькофф»

Несмотря на заверения пресс-службы банка, новость о судебных разбирательствах Олега Тинькова повлияла на стоимость акций TCS Group Holding PLC на московской и лондонской биржах. 28 февраля акции подешевели на 13%, опустившись с 23,6 до 20,6 долларов.

Олег Тиньков вёл бизнес в Америке с 1993 по 2006 год, продавая лес и пиво

В 2010 году у Тинькова вышла книга «Я такой как все», в которой он рассказал, что периодически жил в США с 1993 по 2006 год — в общей сложности 6 лет. За это время бизнесмен успел пройти обучение маркетингу в Калифорнийском университете в Беркли.

В Америке он продавал пиво под собственным брендом «Tinkov», который в 2005 году продал бельгийской компании InBev за 200 миллионов долларов. Заработанные деньги он вложил в открытие банка «Тинькофф кредитные системы».

Также Тиньков занимался продажей древесины в США, но, как рассказал в своей книге предприниматель, на «неудачном» бизнесе он потерял около двух миллионов долларов. Он не смог реализовать все пиломатериалы, поэтому ему пришлось оставить часть товара в порту, чтобы не платить за перевозку и хранение на складе.

В обращении на сайте лондонской биржи, представители «Тинькофф банка» сообщили, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Американская Служба внутренних доходов опубликовала имя бизнесмена в списке граждан, отказавшихся от гражданства, только в 2017 году.

По мнению директора консалтинговой компании Tax Consulting UK Эдуарда Савуляка, американская налоговая служба могла предъявить претензии в двух случаях. Либо Тиньков не оплатил налог при отказе от американского паспорта, либо оплатил, но не получил от американских властей подтверждение, что у них нет претензий.

По американским законам необходимо платить или определённое количество лет после этого [отказа от гражданства] налоги и в дальнейшем продолжать, как будто вы являетесь налоговым резидентом, или заплатить так называемый единоразовый налог на перевоз активов.

Эдуард Савуляк
директор московского офиса компании Tax Consulting UK

#финансы #право #бизнес

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59 комментариев
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Сергей Васильев

31

Напоминаю, что комментарии тщательно мониторятся секретной службой ТИНЬКОФФ и люди, открыто смеющиеся над Олегом, вносятся в черный список — они больше не смогут получать кредиты у Тинькова, пока не пришлют видео извинения на электронную почту ktotepersoset003@tinkoff.ru 

Будьте внимательны.

 

Ответить

Финансовый лолипоп

Сергей
3

У всех пошутивших также заблокируются карты Тинькова

Ответить

Сергей Звезда

Финансовый
25

...и откроются карты Рокетбанка

Ответить

Горячий якорь

Сергей
3

Откроется совесть

Ответить

Иван Иванов

Сергей
0

Да похуй. Я как-то писал тут, что по сути это шарашкина контора, за что был заминусован. Продолжаем следить за развитием событий :)

Ответить

Сергей Васильев

Иван
13

Всё правильно написал. Я храню на тинкофе деньги только на мелкие расходы и никогда не позволяю счёту перебежать за 500 тысяч рублей. Советую всем русским людям делать так же, а основную часть денег хранить в швейцарских банках.

Ответить

fake account

Иван
0

Ну так правильно заминусовали, ты же полную хуйню пишешь

Ответить

Иван Иванов

fake
0

Почему? Банк же виртуальный, они это официально позиционируют. Но есть одна неприятность: случись что, некуда будет придти с плакатиком постоять :(

Ответить

fake account

Иван
0

Что значит виртуальный? У него есть лицензия ЦБ, есть офис:
https://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000562

Ответить

Иван Иванов

fake
–1

До чего ты душный. Просветись уже.

Виртуальный банк входит в моду
В век Интернета больше не надо бегать по банковским офисам и стоять в очередях. Оплачивать счета…
www.banki.ru
Ответить

fake account

Иван
0

Так что значит виртуальный в итоге? И почему это плохо?

Ответить

Ilya Grigöryev

Иван
0

ссылка на статью ни о чем от 2006 года. ты давно спал?

Ответить

Невыносимый чувак

Иван
0

Хранить можно до 1.4 млн рублей. Если банк обанкротится, то тебе 1.4 млн рублей страховая будет выплачивать через другой банк.

Прецеденты уже есть.

А вот больше сумму хранить нет смысла

Ответить

Устойчивый дым

Сергей
1

И так, я тогда начну.
- Знаете почему Олег Тиньков не смог заплатить налоги?
- Потому что он не нашел в США банкомат для снятия наличности без процентов.

- А знаете зачем ему надели браслет?
- Чтобы он не пытался такой банкомат найти в Лондоне.

Ответить

Mr Eight

Сергей
0

Это твоя рабочая почта? Хм, чем ты там занимаешься?)

Ответить

Озорной Лис

Сергей
0
Ответить

пепси

19

Заебали не платить налоги. У тебя и так 2,2 миллиарда состояние – заплати, сука, НОЛОГИ, пидорас блять!

Ответить

Горячий якорь

пепси
2

Ну, тогда он сэкономленные на налогах деньги вложил в бизнес, теперь у него 2.2 лярда 

Ответить

пепси

Горячий
7

Заплати ПОЗЖЕ
НОЛОГИ ЭТО НОЛОГИ!

Ответить

Тимур Петров

16

Вообще то Тиньков первый в России банкир, кто сядет в США.

Ответить

Litnikov Danil

Тимур
1

Спойлеры?

Ответить

Медный холод

3

Ясно, очередной русский пидорас, который построил бизнес на наёбе. И это главный бизнесмен рашки парашки

Ответить

Dmitriy King

Медный
2

Лучше на госоткатах и рейдерстве?

Ответить

Полный танк88

Dmitriy
7

офигенный выбор предлагаешь, сразу видна широта взглядов

Ответить

Алексей Личевский

Dmitriy
2
Ответить

Alexandr Strijov

Dmitriy
0

Лучше как Д М Медведев или как бывший налоговый министр. Ну, примеры есть успешных людей.

Ответить

Силовой череп

7

незначительном происшествии

Пресс-служба забавляет своим оптимизмом

Ответить

Дамир Камалетдинов

Силовой
1

Такая работа)

Ответить

Alexandr Strijov

Силовой
0

А что его реально посадят? Типа в тюрьму США? За налоги? Не гражданина США? Это какая-то полная хуйня

Ответить

Силовой череп

Alexandr
1

Во-первых, запросто. Вы явно незнакомы с минюстом США и их методами. А во-вторых если и не посадят то выебут и высушат и обдерут как липку, заставив вернуть все не уплаченное с процентами и покрытием расходов на само дело.

Ответить

Alexandr Strijov

Силовой
0

Если у него нет гражданства в каком статусе он будет сидеть?

Ответить

Силовой череп

Alexandr
0

На момент 2013 он был налогоплатильщиком США, этого достаточно 

Ответить

Vladimir

Силовой
5

Когда подписывал заявление на гражданство, там мелким шрифтом снизу была подпись, что придется платить налоги.

Ответить

Даша Серкова

Alexandr
0

Можно ж просто загуглить что такое экстрадиция и с чем его едят как говорится. Легко могут посадить при некоторых условиях, даже если ты гражданином этой страны то никогда не был, но совершил какое-то серьезное преступление, признаваемое таковым и на твоей родине и в государстве, где ты его совершил и при этом поймали. Я книгу читала про знаменитого чекового афериста в 20 веке промышлял по всей Европе, точно не помню, но в двух или трех тюрьмах разных стран он отсидел, при этом не был гражданином этих стран, так как даже жил не под своим именем, а запрашивали его для наказания на своей территории больше 10 стран

Ответить

Денни

2

1.709.389.012 ₽

Ответить

ouxen

Денни
14

это ip?

Ответить

Alexander Peshkov

ouxen
7

это i₽

Ответить

Вова

ouxen
0

это OOO

Ответить

Nikita Rodionov

4

По американским законам необходимо платить или определённое количество лет после этого [отказа от гражданства] налоги и в дальнейшем продолжать, как будто вы являетесь налоговым резидентом, или заплатить так называемый единоразовый налог на перевоз активов.

Офигенная налоговая система в США, конечно.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Nikita
1

США это страна финансового терроризма.

Ответить

Alexandr Strijov

Амир
0

Сейчас тебе скажут, что это кул и так и надо делать. Что США может достать всех в любой стране и у обычного россиянина от этого факта случается оргазм.
По моему это просто какая-то тупая идея: радоваться за налоговую систему США, ну может это реально доставляет удовольствие? Наверное. У всех разные вкусы итд

Ответить

Алексей Личевский

Alexandr
0

Ксенопатриотизм

Ответить

Иван Семёныч

3

 "У кого нет миллиарда, могут идти в жопу!" (с) Полонский

Ответить

Артём Мазанов

2

@Боярин для тебя

Ответить

Невыносимый чувак

Артём
1
Ответить

Невыносимый чувак

Невыносимый
1

@Nikita  для тебя тоже

Ответить

Неплохой теркин30см

2

Кек

Ответить

Alexandr Strijov

1

А что надо платить налоги в другой стране, а иначе тебя достанут вообще из любой другой страны? Ну что тут сказать это топ.
Всем нравится, все ок

Ответить

ouxen

Alexandr
0

нужно научиться действовать в рамках закона

Ответить

Alexandr Strijov

ouxen
–3

А почему он вообще должен? Кто-нибудь в курсе ситуации?

Ответить

Крошечный пришелец

Alexandr
1

Ты пирамиду на долларах видел?

Ответить

Stan Majors

1

У немагии оказались ахуенные покровители)

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Силовики опять мочат бизнес 

Ответить

Н К

0

ТИНЬКОФФ "Российская присядь на 20 лет-Лига"

Ответить

Полный танк88

0

Даже не знаю, как выкрутятся шутники, не в РФ же напрягают... Каждый раз сердце обливается кровью, когда вижу такие подставы от райских стран.

Ответить

Kirill Guzikov

Полный
0

А че не так? Уклонение от уплаты налогов же. За это в любой стране проблемы будут.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Интересно, что будет, если выдадут США а те посодют... 🤔

Ответить

Mike

Taktischer
0

Будет любимый олежкин АУЕ

АУЕ в рекламе «Тинькофф Банка» — Новости на TJ
Обновлено: Банк снял публикацию из-за негативной реакции «cтаршего поколения».
tjournal.ru
Ответить

Semen Semenov

0

Сколько денег налогов не заплачено, что назначается залог 20млн фунтов?

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