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Бизнесмену запрещено покидать Лондон, а до конца расследования ему придётся носить браслет с отслеживанием геопозиции.
27 февраля TCS Group Holding PLC, в которую входит «Тинькофф банк», опубликовала уведомление о предварительном ордере на арест Олега Тинькова, выданный прокуратурой США. 1 марта британское издание Sunday Express сообщило, что бизнесмен внёс залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы избежать экстрадиции в США из Великобритании.
По данным журналистов, Тинькову запретили покидать Лондон, а с 19:00 до 7:00 ввели комендантский час — в это время предприниматель должен находиться в квартире, принадлежащей его жене Рине Восман. Бизнесмена также обязали носить браслет, сообщающий его местоположение, сдать паспорта и отмечаться в местной полиции каждые три дня.
Инициированные американской налоговой службой судебные слушания состоятся в Лондоне с февраля по апрель 2020 года. По данным Sunday Express, Тинькова обвиняют в подаче ложных налоговых деклараций и занижении доходов в 2013 году, когда он ещё был гражданином США.
Пресс-служба «Тинькофф» сообщила, что Олег Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо, поэтому процесс не повлияет на деятельность «Тинькофф банка». Также в компании отметили, что, по мнению бизнесмена, разбирательство завершится быстро. Сам Олег Тиньков публично не прокомментировал ситуацию.
Несмотря на заверения пресс-службы банка, новость о судебных разбирательствах Олега Тинькова повлияла на стоимость акций TCS Group Holding PLC на московской и лондонской биржах. 28 февраля акции подешевели на 13%, опустившись с 23,6 до 20,6 долларов.
В 2010 году у Тинькова вышла книга «Я такой как все», в которой он рассказал, что периодически жил в США с 1993 по 2006 год — в общей сложности 6 лет. За это время бизнесмен успел пройти обучение маркетингу в Калифорнийском университете в Беркли.
В Америке он продавал пиво под собственным брендом «Tinkov», который в 2005 году продал бельгийской компании InBev за 200 миллионов долларов. Заработанные деньги он вложил в открытие банка «Тинькофф кредитные системы».
Также Тиньков занимался продажей древесины в США, но, как рассказал в своей книге предприниматель, на «неудачном» бизнесе он потерял около двух миллионов долларов. Он не смог реализовать все пиломатериалы, поэтому ему пришлось оставить часть товара в порту, чтобы не платить за перевозку и хранение на складе.
В обращении на сайте лондонской биржи, представители «Тинькофф банка» сообщили, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Американская Служба внутренних доходов опубликовала имя бизнесмена в списке граждан, отказавшихся от гражданства, только в 2017 году.
По мнению директора консалтинговой компании Tax Consulting UK Эдуарда Савуляка, американская налоговая служба могла предъявить претензии в двух случаях. Либо Тиньков не оплатил налог при отказе от американского паспорта, либо оплатил, но не получил от американских властей подтверждение, что у них нет претензий.
Напоминаю, что комментарии тщательно мониторятся секретной службой ТИНЬКОФФ и люди, открыто смеющиеся над Олегом, вносятся в черный список — они больше не смогут получать кредиты у Тинькова, пока не пришлют видео извинения на электронную почту ktotepersoset003@tinkoff.ru
Будьте внимательны.
Финансовый лолипоп
У всех пошутивших также заблокируются карты Тинькова
...и откроются карты Рокетбанка
Да похуй. Я как-то писал тут, что по сути это шарашкина контора, за что был заминусован. Продолжаем следить за развитием событий :)
Всё правильно написал. Я храню на тинкофе деньги только на мелкие расходы и никогда не позволяю счёту перебежать за 500 тысяч рублей. Советую всем русским людям делать так же, а основную часть денег хранить в швейцарских банках.
Ну так правильно заминусовали, ты же полную хуйню пишешь
Почему? Банк же виртуальный, они это официально позиционируют. Но есть одна неприятность: случись что, некуда будет придти с плакатиком постоять :(
Что значит виртуальный? У него есть лицензия ЦБ, есть офис:
https://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000562
До чего ты душный. Просветись уже.
Невыносимый чувак
Хранить можно до 1.4 млн рублей. Если банк обанкротится, то тебе 1.4 млн рублей страховая будет выплачивать через другой банк.
Прецеденты уже есть.
А вот больше сумму хранить нет смысла
Устойчивый дым
И так, я тогда начну.
- Знаете почему Олег Тиньков не смог заплатить налоги?
- Потому что он не нашел в США банкомат для снятия наличности без процентов.
- А знаете зачем ему надели браслет?
- Чтобы он не пытался такой банкомат найти в Лондоне.
Заебали не платить налоги. У тебя и так 2,2 миллиарда состояние – заплати, сука, НОЛОГИ, пидорас блять!
Вообще то Тиньков первый в России банкир, кто сядет в США.
Лучше на госоткатах и рейдерстве?
Лучше как Д М Медведев или как бывший налоговый министр. Ну, примеры есть успешных людей.
А что его реально посадят? Типа в тюрьму США? За налоги? Не гражданина США? Это какая-то полная хуйня
Во-первых, запросто. Вы явно незнакомы с минюстом США и их методами. А во-вторых если и не посадят то выебут и высушат и обдерут как липку, заставив вернуть все не уплаченное с процентами и покрытием расходов на само дело.
Если у него нет гражданства в каком статусе он будет сидеть?
Можно ж просто загуглить что такое экстрадиция и с чем его едят как говорится. Легко могут посадить при некоторых условиях, даже если ты гражданином этой страны то никогда не был, но совершил какое-то серьезное преступление, признаваемое таковым и на твоей родине и в государстве, где ты его совершил и при этом поймали. Я книгу читала про знаменитого чекового афериста в 20 веке промышлял по всей Европе, точно не помню, но в двух или трех тюрьмах разных стран он отсидел, при этом не был гражданином этих стран, так как даже жил не под своим именем, а запрашивали его для наказания на своей территории больше 10 стран
1.709.389.012 ₽
По американским законам необходимо платить или определённое количество лет после этого [отказа от гражданства] налоги и в дальнейшем продолжать, как будто вы являетесь налоговым резидентом, или заплатить так называемый единоразовый налог на перевоз активов.
Офигенная налоговая система в США, конечно.
США это страна финансового терроризма.
Сейчас тебе скажут, что это кул и так и надо делать. Что США может достать всех в любой стране и у обычного россиянина от этого факта случается оргазм.
По моему это просто какая-то тупая идея: радоваться за налоговую систему США, ну может это реально доставляет удовольствие? Наверное. У всех разные вкусы итд
@Боярин для тебя
А что надо платить налоги в другой стране, а иначе тебя достанут вообще из любой другой страны? Ну что тут сказать это топ.
Всем нравится, все ок
А почему он вообще должен? Кто-нибудь в курсе ситуации?
А че не так? Уклонение от уплаты налогов же. За это в любой стране проблемы будут.
Интересно, что будет, если выдадут США а те посодют... 🤔
Будет любимый олежкин АУЕ