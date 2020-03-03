Ожесточённая борьба среди демократов за право составить конкуренцию Трампу.

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Кандидаты на пост президента от Демократической партии Фото AP

Президентская кампания в США вошла в активную фазу. Главные политические партии начали серию праймериз, на которых предстоит определить кандидатов на пост главы государства. Хотя сами выборы состоятся только 3 ноября 2020 года, ведущие мировые СМИ уже пристально наблюдают за происходящим в стране. 3 марта в Штатах проходит самое важное перед днём выборов событие — «супервторник».

Газетные заголовки пестрят терминами, которые стороннему наблюдателю не всегда понятны. Что такое «супервторник» и чем отличаются кокусы от праймериз, кто борется за номинацию от своей партии и что такое порог выживаемости. Когда пройдут партийные съезды и кто на них сможет голосовать.

Партийные съезды

Кандидаты в президенты США выдвигаются партиями на своих съездах. Хотя официально это не закреплено законом, в практике сложился такой обычай, что партия действующего президента проводит свой съезд последней. Дональда Трампа избрали от Республиканской партии, и её съезд назначен на 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (Северная Каролина).

Партия, которая намеревается оспорить лидерство, проводит так называемый «догоняющий съезд» раньше. Считается, что противникам президента нужно предоставить больше времени на подготовку к выборам. К примеру, съезд Демократической партии состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

Демократы и республиканцы — не единственные, но самые крупные партии в стране, которые в среднем собирают голоса более 90% электората. В президентских выборах участвуют и «зелёные», и либертарианцы. Хотя они не набирают больше 1-2% голосов, кандидаты от этих партий иногда влияют на итоги выборов в целом. В 2016 году именно лидер партии «зелёных» Джилл Стайн не только потребовала провести пересчёт голосов в некоторых штатах, но и оплатила его.

Съезд Демократической партии США 2016 года Фото Аарона Бернштейна, Getty

Выдвижение кандидата

Чтобы получить номинацию на выборы от своей партии, кандидату необходимо заручиться поддержкой большинства делегатов партийного съезда. Каждый штат сам определяет правила избрания своих представителей.

Существует несколько типов делегатов на партийные съезды:

делегаты с широкими полномочиями (at-large delegates);

«обещанные» делегаты (pledged leaders);

выборные должностные лица (elected officials);



делегаты окружного уровня (district-level delegates).



Первые три типа делегатов распределяются пропорционально между кандидатами, которые набрали более 15% голосов по всему штату. Это так называемый «порог жизнеспособности». Делегатов окружного уровня получают кандидаты которые преодолели 15-процентный порог только в определённых округах.

На съезд Демократической партии таким образом должно быть избрано 3979 делегатов. Чтобы быть выдвинутым на выборы, претенденту необходима поддержка как минимум 1991 делегата.

Правила гласят, что делегаты «должны с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал», но формально они не связаны законом обязательством голосовать именно за того, за кого они призывали во время праймериз. На практике, однако, крайне редко случается такая ситуация, когда делегат менял своё решение во время съезда.

Джо Байден и Берни Сандерс Фото Брендан Макдермит, Reuters

Суперделегаты

Помимо обычных делегатов, на съезде присутствуют ещё и так называемые «суперделегаты», или «автоделегаты». Это такие делегаты, которым не нужно проходить процедуру избрания, они попадают в число участников съезда по умолчанию.

Суперделегатами Демократической партии являются:

члены Конгресса, сенаторы, губернаторы, мэр Вашингтона, избранные от своей партии;

члены Национального Демократического Комитета — партийной верхушки;

«выдающиеся партийные лидеры».

В последнюю категорию, как правило, включают бывших президентов и вице-президентов. На суперделегатов не всегда распространяется правило «один человек — один голос». Правилами съезда предусмотрено, что некоторые из них имеют только половину голоса.

Кроме того, суперделегаты не голосуют в первом туре. Такое ограничение ввели после съезда 2016 года, на котором именно голоса суперделегатов дали решающее преимущество Хиллари Клинтон. Например, её поддержали сразу три президента: Картер, Клинтон и Обама. Всего на съезд может прибыть 771 суперделегат. Если кандидат в первом туре не наберёт 1991 голос, то в последующих турах они уже могут голосовать, и тогда для победы необходимо набрать 2375,5 голосов делегатов.

Интересно, что практически все участники президентской гонки — Байден, Сандерс, Уоррен, Клобушар и Габбард сами суперделегаты.

Берни Сандерс Фото AP Photo, Патрик Семански

Супервторник

Делегаты на партийный съезд избираются от штатов по сложной схеме предварительных выборов (праймериз) и голосования партийного актива (кокусов). Они проходят с февраля по июнь во всех 50 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и нескольких заморских территориях.

Первые праймериз состоялись 3 февраля в Айове, на них победил Пит Буттиджич. В последующие несколько недель выборы делегатов прошли в Неваде, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.

При таком порядке неизбежно несколько штатов попадают на один и тот же день голосования. Поскольку выборы проходят в США по вторникам, то день, на который выпало одновременное голосование в наибольшем количестве штатов, называют «супервторником».

В 2020 году супервторник — 3 марта. В этот день голосуют в 14 штатах и Американском Самоа. Самый большой «приз» для претендентов — Калифорния, от которой на съезде будет 415 представителей. От штата Техас избирается 261 человек. Суммарно во время супервторника определят 1344 участника съезда, то есть почти 40% всех делегатов.

Шансы кандидатов в основных штатах супервторника Инфографика Independent​

Лидеры голосования

Перед супервторником и по итогам праймериз в четырёх штатах распределение голосов между кандидатами выглядело так:

Берни Сандерс — 60 делегатов;

Джо Байден — 54 делегата;

Пит Буттиджич — 25 делегатов;

Элизабет Уоррен — 8 делегатов;

Эми Клобушар — 7 делегатов;



Тулси Габбард — 0;



Майкл Блумберг — 0.

Опросы показывают лидерство Сандерса и в других штатах. Это понравилось не всем в Демократической партии, так что в прессу попали слухи о различных вариантах устранения популярного сенатора от возможной номинации.

Один из таких вариантов предполагал выдвинуть Мишель Обаму в качестве кандидата на пост вице-президента в пару к одному из лидирующих кандидатов. Другой вариант более экзотический — номинировать председателя Палаты Представителей Нэнси Пелоси, передав ей в качестве стартового актива 93 голоса суперделегатов.

Косвенно слухи о внутрипартийной борьбе подтвердились, когда за два дня до супервторника шедший до сих пор третьим Пит Буттиджич снял свою кандидатуру, а затем открыто поддержал Джо Байдена.

Pete Buttigieg @PeteButtigieg



I'm proud to stand with the VP and help make him our next Commander-in-Chief. The only way we beat Trump is through a politics that reflects the decency of the American people. It’s what we sought to practice in my campaign—and it’s what @JoeBiden has practiced his whole life.I'm proud to stand with the VP and help make him our next Commander-in-Chief. https://t.co/Y9SqDLZS0g Единственный способ победить Трампа — это политика, которая отражает порядочность американского народа. Это то, что мы стремились практиковать в моей кампании, и это то, что Джо Байден практиковал всю свою жизнь. Я горжусь тем, что поддерживаю вице-президента и помогаю сделать его нашим следующим главнокомандующим

Вслед за ним сняла свою кандидатуру Эми Клобушар, и тоже в пользу Байдена.

Amy Klobuchar @amyklobuchar



That’s what



Joe Biden knows you, and he’s going to fight for you. What’s missing from our politics right now? Empathy. Caring. A sacred trust between the citizens and their President.That’s what @JoeBiden will restore.Joe Biden knows you, and he’s going to fight for you. https://t.co/eT4TI5Wwhi Чего сейчас не хватает в нашей политике? Сопереживания. Заботы. Священного доверия между гражданами и их президентом. Вот что Джо Байден восстановит. Джо Байден знает тебя, и он будет бороться за тебя.

Судьба кампаний Элизабет Уоррен и Майкла Блумберга пока неясна. По выражению одного из политологов, Блумберг, сам того не желая, поддерживает Уоррен. Сенатор резко критикует миллиардера в телеэфире так, что он невольно оказывается в роли пиньяты. Каждый удар Уоррен по экс-мэру Нью-Йорка выбивает новые пожертвования от её сторонников — только в феврале она привлекла 29 миллионов долларов.

Результаты супервторника станут известны не сразу. В некоторых штатах голосование проводится по почте, и там будут обработаны все бюллетени, отправленные не позже, чем в день голосования. Из-за разницы между часовыми поясами голосование также растянется надолго во времени.